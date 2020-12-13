LevelUp 2020: 11 aprendizajes y lo que nos depara el futuro del trabajo

¡Pssst! Si estás buscando LevelUp 2021, ¡ puedes registrarte aquí!

¡Y así concluye nuestra primera conferencia ClickUp! 🎉

Gracias a los más de 12 000 asistentes que acudieron y participaron con nuestro equipo: vuestra participación es lo que ha hecho que este evento haya sido realmente especial.

Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros al organizarlo; hemos aprendido mucho de este proceso y agradecemos tus comentarios para poder seguir mejorando... ¡LevelUp 2020! 🙌

Si te perdiste LevelUp, no te preocupes.

Aquí tienes los momentos más destacados y las sesiones del evento LevelUp 2020. 👇

¡Empecemos!

1. El viaje de ClickUp y lo que nos depara el 2021

El director ejecutivo de ClickUp y visionario del trabajo, Zeb Evans, dio inicio a nuestro evento con una introducción a la agenda del día, un agradecimiento especial a nuestra comunidad y un resumen del loco (y productivo) año 2020 y hacia dónde nos dirigimos en el año que viene.

«Nuestra misión en ClickUp siempre ha sido hacer que las personas sean más productivas. Y lo hemos logrado juntos, escuchando a nuestros usuarios. Sus comentarios seguirán ayudándonos a guiar el rumbo de ClickUp en 2021».

—Zeb Evans, director ejecutivo de ClickUp

Para cerrar el año, hemos ampliado nuestra comunidad a más de 200 000 equipos, recaudado 35 millones de dólares en nuestra Serie A para hacer el mundo más productivo y lanzado una versión importante cada semana, con un total de:

Más de 310 funciones implementadas

Más de 55 funciones mejoradas

Más de 40 integraciones

Zeb mencionó la importancia de seguir mejorando ClickUp como plataforma y cómo hemos visto un crecimiento exponencial en la adopción de usuarios con ClickUp 2.0, ¡todo gracias a los increíbles comentarios proporcionados por nuestros usuarios!

Se puede afirmar que el énfasis de Zeb en escuchar a los usuarios para mejorar continuamente es uno de los temas generales de LevelUp.

También hemos recibido noticias muy emocionantes sobre lo que nos espera en el primer trimestre de 2021:

Localización de ClickUp en más de 7 idiomas

Mejora de funciones existentes , como Inicio, Bandeja de entrada y Metas

Envío de apps nativas para una experiencia móvil ultrarrápida

Creación de fiabilidad con cobertura completa de pruebas

Se añade más compatibilidad 24/7; compatibilidad telefónica en tiempo real, compatibilidad en otros idiomas y un nuevo programa de coaching 🙌

«Nuestro valor fundamental siempre ha sido ofrecer el mejor servicio al cliente del sector y la mejor experiencia que nadie haya tenido jamás», afirmó Zeb.

«Con ese fin, estamos ampliando nuestro soporte al cliente en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También estamos introduciendo equipos de soporte en todo el mundo. Y, por último, introduciremos soporte por teléfono y Zoom con el nuevo Programa de Coaching de ClickUp para ayudar con cualquier cosa»

2. Cómo nuestros desarrolladores envían sus productos rápidamente utilizando ClickUp

¿Cómo nuestro equipo pionero de desarrolladores de productos itera y lanza funciones semanalmente?

Alex Yurkowski, director técnico de ClickUp, explica cómo nuestro equipo de ingenieros lleva los principios del desarrollo ágil al siguiente nivel utilizando ClickUp.

«Para enviar actualizaciones semanalmente, aprovechamos tres potentes componentes conectados de ClickUp: elementos procesables para mantener el rumbo, Sprints para medir y asignar los recursos necesarios, y funciones de comunicación interna y externa para acortar los ciclos de retroalimentación».

—Alex Yurkowski, director tecnológico de ClickUp

Los tres componentes clave que el equipo de Alex aprovecha cada día son:

Elementos pequeños y procesables para estar al día con el trabajo, como tareas, estados, automatizaciones y comentarios asignados

Sprints ClickApp utilizando estimaciones de Sprint, desglosando utilizando estimaciones de Sprint, desglosando los puntos de sprint por persona asignada para proyectos grandes y pivotando los recursos de sprint con un enfoque ágil

Funciones de comunicación para eliminar las barreras entre departamentos y mantener sincronizado a tu equipo distribuido en varias zonas horarias

Aprendimos que un equipo de producto que se mueve rápidamente debe tener una alineación total y visibilidad del trabajo desde todos los ángulos, por lo que la gestión de tareas, los Sprints y los comentarios son esenciales para lanzar semanalmente los productos a los usuarios.

Romper los silos de comunicación es clave, ya que el equipo de producto puede comunicarse a la perfección con varios equipos en un breve espacio de tiempo para desarrollar nuevas funciones: control de calidad para las pruebas, marketing para el contenido y equipos de soporte para la resolución de problemas.

Alex también habló sobre el poder de los paneles de ClickUp y cómo su equipo remoto los utiliza para realizar un seguimiento de todo, desde la capacidad de la carga de trabajo hasta los cuellos de botella, como qué actualizaciones están atascadas en el control de calidad y qué elementos necesitan más atención para garantizar un lanzamiento sin problemas.

3. Nuevos Centros de plantillas y aplicaciones para una incorporación más rápida

¿Y si pudieras crear, personalizar y previsualizar todas tus plantillas de flujo de trabajo en un solo lugar? ¿Acceder a todas tus apps e integraciones y activarlas según el equipo?

¡Eso es exactamente lo que podrás hacer con los nuevos Centros de plantillas y aplicaciones de ClickUp!

«Los nuevos Centros de plantillas y aplicaciones están diseñados para llevar tu productividad al siguiente nivel. Podrás navegar y personalizar plantillas con facilidad y ajustar tus aplicaciones a un nivel granular dentro de tu entorno de trabajo».

—Sophia Kaminski, gestora de éxito de clientes en ClickUp

Con el nuevo Centro de plantillas, ahorrarás tiempo, podrás reutilizar y editar plantillas, y compartir tus creaciones con cualquier miembro de tu equipo.

Otros aspectos destacados incluyen la posibilidad de:

Explora una biblioteca de plantillas creadas por ClickUp y tu equipo

Añadir descripciones de plantillas

Echa un vistazo a las plantillas antes de solicitarlo

La segunda función presentada por Sophia es el nuevo Centro de aplicaciones.

Con el Centro de aplicaciones de ClickUp, por fin tendrás todas tus apps e integraciones en un solo lugar

Esto permitirá a los equipos explorar y seleccionar fácilmente los complementos que más les convengan y aplicarlos todos de una sola vez.

Sophia también adelantó funciones adicionales con las que los equipos podrán crear y configurar sus apps, aplicaciones, según las diferentes necesidades de su entorno de trabajo. Por ejemplo, podrás establecer permisos granulares para el uso compartido en la nube con integraciones como Dropbox y Google Drive.

4. Cómo ClickUp aprovecha el marketing orgánico para generar más de 12 millones de dólares en clics gratis al mes

¿Cómo diablos se pone en marcha el marketing en la industria de software más competitiva del mundo?

Esa es una pregunta que solo Aaron Cort, nuestro director de marketing, puede responder.

«¿Cómo se ganan millones de defensores y se generan millones de clics gratis cada mes? Se necesita un enfoque orgánico liderado por el producto, los usuarios y un contenido estratégico que les guíe en su recorrido».

—Aaron Cort, director de marketing de ClickUp

Aaron compartió estrategias clave que ayudaron a ClickUp a crecer orgánicamente desde cero a través del contenido y el crecimiento impulsado por el producto, que sigue alimentando el auge de ClickUp en la actualidad.

Estos tres pilares estratégicos incluyen:

Crecimiento impulsado por el producto: mantener el producto en primer plano para guiar la experiencia del usuario

Crecimiento impulsado por los usuarios: escuchar e interactuar con tu comunidad para ganar defensores

Crecimiento basado en el contenido: aumenta tu visibilidad con SEO y contenido de alta calidad

¿Cómo se traducen estos tres pilares en la práctica? Aaron compartió algunas de las estrategias que respaldan el crecimiento orgánico de ClickUp:

Publicaciones semanales que ningún competidor puede igualar

Liderando el sector con un plan Free Forever

Soporte al cliente 24/7

Comentarios de los usuarios y participación de la comunidad a través del correo electrónico, las redes sociales y los tableros de mensajes

Dominar el SEO con contenido centrado en el usuario

Aaron también mencionó el ingrediente secreto de ClickUp: nuestros valores fundamentales de urgencia y satisfacción del cliente, y cómo estos impulsan nuestro marketing.

... ¡Y luego, sorpresa! ¡Todos pudieron conocer a Melissa!

5. Llevando la marca y el contenido centrado en el usuario al siguiente nivel

Melissa Rosenthal, nuestra nueva directora creativa, subió al escenario para presentar algunas novedades importantes que llevarán el contenido de ClickUp a nuevas cotas

«Queremos que ClickUp sea como ese amigo que te ayuda a lo largo del día, entiende tus frustraciones y te devuelve lo que le das, ya seas un usuario individual, una pequeña empresa o un equipo corporativo».

—Melissa Rosenthal, directora creativa de ClickUp

Así es, estamos creando nuevos y emocionantes formatos de contenido diseñados para ayudar a las personas a sacar aún más partido a las herramientas que utilizan cada día.

Melissa adelantó varios de estos nuevos formatos de contenido:

Podcasts originales

Nuevo contenido educativo

Historias de ClickUp

Aunque por ahora se trata principalmente de avances, Melissa dijo que lo primero que podrán ver los usuarios es ClickUp Stories, una nueva serie episódica que se centra en cómo las personas están sacando más partido a la vida gracias a ClickUp.

Se trata de vídeos cortos con funciones de usuarios que muestran cómo están superando los retos diarios utilizando el poder de la productividad y la gestión de proyectos

¿Tienes alguna historia que quieras compartir?

¡Perfecto! Queremos escucharte (y posiblemente convertirte en protagonista), así que rellena nuestro formulario aquí

6. Cómo los emprendedores utilizan ClickUp para alcanzar sus metas empresariales desde casa

El siguiente panel supuso un gran cambio de formato... Escuchamos a TRES consultores y emprendedores diferentes de ClickUp hablar sobre algunos de los trucos y consejos que utilizan para llevar sus procesos empresariales de teletrabajo al siguiente nivel.

Courtney, Yvonne y Luci

Algunos de los aspectos más destacados de lo que aprendimos de nuestros usuarios avanzados de ClickUp son:

Los paneles y las metas son funciones favoritas para medir el progreso y mantenerse en el buen camino

Los flujos de trabajo flexibles de ClickUp son perfectos para crear un CRM totalmente funcional para tu empresa

En ClickUp puedes crear plantillas para casi cualquier cosa, así que guarda tus plantillas de estado personalizado, tarea y campo personalizado para proyectos periódicos o similares

La automatización es una forma estupenda de ahorrar tiempo en tareas administrativas repetitivas

Los mapas mentales pueden ayudarte a visualizar tus ideas y a enlazar las ideas (y tareas) importantes para tu empresa

… ¡y mucho, mucho más!

Si te parecen útiles estos consejos prácticos, te recomendamos encarecidamente que visites sus sitios web y los sigas en YouTube

7. Trucos de marketing con Neil Patel y Dan Fleyshman

Los ponentes invitados continuaron con dos grandes nombres que se han convertido en celebridades del marketing digital y el branding: Neil Patel y Dan Fleyshman.

Dan entrevistó a Neil sobre cómo comenzó su imperio de contenidos, su estrategia SEO para 2021, las buenas prácticas para los contenidos en redes sociales y YouTube, la publicidad de pago y mucho más.

«Si quieres tener éxito en la construcción de tu SEO en 2021 y más allá, hay algunas cosas en las que debes centrarte: backlinks de calidad y experiencia de página. Quieres crear experiencias de calidad y obtener enlaces de sitios web de calidad».

—Neil Patel, gurú del marketing y autor de éxitos de ventas

Neil compartió información muy interesante para cualquier propietario de una empresa que desee ampliar su plan digital, entre otras cosas:

La importancia de crear contenido donde se encuentra tu público, especialmente en LinkedIn, TikTok y YouTube

Reutiliza tus ideas de contenido de las redes sociales en YouTube

No tengas miedo de grabar vídeos con tu teléfono (el público busca autenticidad)

Tu sitio web es clave para construir tu marca y generar clientes potenciales

Las redes sociales como LinkedIn e Instagram se han convertido en elementos clave para impulsar conversaciones que dan lugar a nuevos negocios

No subestimes el poder de los comentarios para impulsar la participación

La búsqueda por voz solo va a cobrar más importancia

Optimización de tu contenido para fragmentos destacados

… ¡y mucho más! Vea la entrevista completa a continuación.

8. Cómo crear apps de productividad personalizadas

¿Se pueden crear apps de productividad personalizadas en ClickUp sin saber código?

La respuesta es un rotundo SÍ, según demuestra Vincent Khadige, gestor de cuentas corporativas de ClickUp.

«Si eres como yo, querrás configurar los procesos perfectos para tu trabajo, sin escribir una sola línea de código. La buena noticia es que con ClickUp puedes crear apps de productividad increíblemente potentes para satisfacer casi cualquier necesidad, sin necesidad de código».

—Vincent Khadige, director de productos Enterprise en ClickUp

La presentación de Vincent cubre todo, desde los conceptos básicos de la personalización de la estructura de trabajo con la jerarquía de ClickUp hasta la personalización de tareas en elementos para diferentes casos de uso y la creación de paneles altamente visuales para medir todo, desde el seguimiento de incidencias hasta los ingresos

Algunas de las cosas que aprendimos a hacer:

Crea flujos de trabajo en cascada para casi cualquier necesidad del equipo, desde para casi cualquier necesidad del equipo, desde la desglose del trabajo hasta la asignación de capacidades

Transforma las tareas en elementos que van más allá de la gestión de tareas

Crea canales de chat similares a Slack

Adaptación de la jerarquía, subtareas anidadas y mucho más en listas múltiples

Crea un sistema CRM fácil y escalable con campos personalizados, correo electrónico, formularios y automatizaciones

La naturaleza altamente personalizable de ClickUp significa que puedes transformar casi cualquier función para reemplazar tu pila tecnológica y realmente reunir todo tu trabajo en un solo lugar: el único límite es tu imaginación.

Además, Vincent también nos adelantó algunas de las funciones que estarán disponibles próximamente:

Subtareas anidadas

Relaciones entre tareas y documentos

Correo electrónico en ClickUp

Diseño sencillo

¡Vea la sesión completa para obtener más información!

9. Cómo estamos resolviendo los retos del sector de la productividad

Cuando se trata de redefinir un sector, David Sacks es todo un experto.

El antiguo director de operaciones de PayPal y ahora inversor y asesor de ClickUp se unió a Zeb y Tommy Wang, jefe del equipo de ventas de ClickUp, para una mesa redonda sobre los retos y la dirección del espacio de la productividad y la colaboración.

Aprendimos cuál es, según David, el futuro de la categoría: una reagrupación de potentes herramientas de productividad tras décadas de desagregación de Microsoft Office.

«La visión de Zeb sobre ClickUp como producto integral, el rápido ritmo de desarrollo del equipo y la satisfacción que obtienen los usuarios al utilizar la plataforma son indicadores de que esta empresa está redefiniendo el sector».

—David Sacks, emprendedor tecnológico e inversor

David también explicó su visión de ClickUp como la plataforma por excelencia que está posicionada para empoderar a los equipos al reunir todo su trabajo en un solo lugar.

Tommy también le hizo preguntas a Zeb sobre cómo ClickUp está respondiendo a los retos del sector:

Cómo podemos consolidar herramientas para ahorrar tiempo a las personas y mejorar la productividad

El software con opinión y por qué la gente quiere herramientas que complementen su trabajo, no que les digan cómo deben trabajar

Por qué el desarrollo rápido y la pasión son clave para crear una herramienta que satisfaga la demanda de los consumidores

… ¡y mucho más!

Echa un vistazo a la sesión completa a continuación.

10. Visión del producto ClickUp para 2021

Las sesiones del día concluyeron con el esperado adelanto de lo que los usuarios pueden esperar para el próximo año.

En esta sesión, Zeb expuso la visión a largo plazo de ClickUp, así como el plan a corto plazo para el primer trimestre de 2021.

«Nuestra misión hoy es exactamente la misma que cuando empezamos hace tres años: reunir todo tu trabajo y todas tus herramientas en un solo lugar».

—Zeb Evans, director ejecutivo de ClickUp

«Nuestro mantra siempre ha sido una app, aplicación, que las sustituya a todas. Y hoy estamos más cerca que nunca de conseguirlo. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer antes de que nuestras herramientas de productividad sin código sean perfectas»

Zeb amplió la información sobre el enfoque de los productos de ClickUp que dio en la ponencia principal y ofreció un adelanto de lo que está por venir:

Mejora de las funciones existentes (Metas, Inicio, Bandeja de entrada y más)

Velocidad y rendimiento de la plataforma en todas las apps, aplicaciones

Fiabilidad con pruebas automatizadas a prueba de fallos e infraestructura escalable

Brian Shen, director de producto, subió al escenario para mostrarnos más funciones que estarán disponibles próximamente

«Aunque la velocidad y la fiabilidad han sido y seguirán siendo nuestro principal objetivo, también estamos creando funciones revolucionarias basadas en lo que nos habéis pedido: más formas de organizarse e integrar vuestras comunicaciones (como el correo electrónico) en ClickUp»

—Brian Shen, director de producto de ClickUp

Ampliando la presentación anterior de Vincent sobre la transformación de tareas en elementos polivalentes, Brian mostró cómo las tareas pueden representar todo, desde contactos hasta empresas y acuerdos.

Pronto podrás sacar aún más partido a estas personalizaciones detalladas con varias funciones nuevas que estarán disponibles muy pronto:

Relaciones entre tareas y documentos

Subtareas anidadas

Correo electrónico en ClickUp

Sincronización bidireccional con Google Calendar y Outlook

…y mucho más en el primer trimestre de 2021 (carpetas anidadas, tipos de elementos, Metas V2, por nombrar algunos)

Brian también adelantó algunos casos de uso potenciales (y la interfaz de usuario) para cada nueva función. ¡Te recomendamos que veas la sesión completa para verlo todo en acción!

11. Cierre por todo lo alto: nuevas apps, aplicaciones móviles

Por último, pero no menos importante, Nick Krekow, director de producto de ClickUp, nos deleitó con un anuncio muy especial al cierre del evento.

«Os hemos escuchado y hemos decidido reconstruir completamente nuestras apps móviles nativas desde cero. Ahora podrás utilizar ClickUp en Android e iOS con rapidez, fiabilidad y una interfaz de usuario móvil bonita y fácil de usar».

—Nick Krekow, director de producto de ClickUp

Nick y el equipo de producto han estado trabajando duro entre bastidores para rediseñar por completo la experiencia móvil de ClickUp utilizando un nuevo marco de interfaz de usuario llamado Flutter.

Flutter ha permitido a nuestro equipo de producto:

Crea una experiencia ClickUp totalmente nativa con una interfaz de usuario diseñada para dispositivos móviles

Acelera el tiempo de desarrollo para dispositivos móviles

Crea una experiencia ClickUp coherente tanto en Android como en iOS

¿Qué tan rápidas serán realmente estas nuevas apps, aplicaciones? Nick explicó que el tiempo promedio de inicio ha pasado de diez segundos a solo un segundo con las mejoras de Flutter.

Y lo que es aún mejor, Nick también nos ha mostrado un avance de la nueva interfaz de usuario móvil de ClickUp:

Estas funciones móviles son solo el comienzo. Nick también mencionó aún más funciones web que pronto se optimizarán por completo para dispositivos móviles, tales como:

Bandeja de entrada

Bloc de notas

Paneles

Control de tiempo

¿Lo mejor? ¡Las nuevas aplicaciones móviles estarán disponibles en las tiendas de aplicaciones la próxima semana!

Resumen final

Podemos afirmar que todos los asistentes al LevelUp encontraron algo de su interés, ya fuera estrategias prácticas para impulsar la productividad, nuevas y emocionantes funciones o simplemente una visión más detallada de nuestro producto y nuestra visión.

Lo más importante es que hemos aprendido cómo Zeb y el equipo siguen escuchando a la comunidad cada día para mejorar la plataforma y hacer del mundo un lugar más productivo.

«Queremos agradecer sinceramente a todos por asistir a LevelUp. La asistencia ha sido masiva, superando incluso nuestras expectativas más optimistas, y no podríamos estar más felices de haber tenido la oportunidad de interactuar con ustedes. Y un sincero agradecimiento a todos los que nos acompañaron en este viaje. ¡Esperamos verlos en persona en el evento del próximo año!».

—Zeb Evans, director ejecutivo de ClickUp

Estén atentos a estas nuevas funciones y a muchas más que llegarán cada semana. ¡Esperamos verlos el año que viene en LevelUp!