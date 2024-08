Retrospectiva del velero: Para equipos ágiles de desarrollo de software

Gran parte del proceso de desarrollo ágil de software es iterativo. A veces parece que un proyecto nunca termina Pero, efectivamente, tu equipo cruza con éxito la línea de meta. En lugar de limitarse a pasar al siguiente proyecto, la metodología ágil requiere reuniones retrospectivas en las que se analice qué ha ido bien y qué hay que cambiar para la próxima vez. Todo ello sirve para ajustar los flujos de trabajo y los procesos con el fin de aumentar la cohesión del equipo y la calidad del trabajo.

Como cualquier proceso de una equipo ágil las retrospectivas necesitan estructura. Si aún no la has probado, la técnica de retrospectiva del velero es un verdadero cambio de juego. Esta técnica no sólo hace que las retrospectivas sean más atractivas, sino que también proporciona una metáfora visual clara para ayudar a los equipos a navegar por las complejidades de un proyecto. 🛥️

Tanto si eres un Scrum master propietario del producto o miembro de un equipo ágil, las retrospectivas en velero le ayudarán a identificar posibles riesgos, a celebrar lo que ha ido bien en el último sprint y a ajustar los meta para el siguiente. En esta guía, explicaremos qué es una retrospectiva de velero y ofreceremos consejos para practicar técnicas de retrospectiva en ClickUp.

¿Qué es una retrospectiva de velero?

Los equipos de desarrollo de software ágil utilizan las retrospectivas de velero para reflexionar sobre sprints o fases de proyecto anteriores. Las retrospectivas son el ceremonia ágil supervisan los gestores de proyectos para mejorar la calidad de los proyectos futuros. La meta de cualquier retrospectiva es la mejora continua. Al fin y al cabo, es más fácil hacerlo mejor la próxima vez si se sabe qué hay que evitar.

Aunque eres libre de utilizar cualquier técnica de retrospectiva que te guste, el método del velero es diferente porque utiliza la metáfora de un velero en un viaje. Es menos árido que otras técnicas retrospectivas y te permite Equipo Scrum una forma divertida de visualizar el progreso, los retos y la dirección futura.

En un retro velero, se imagina el proyecto como un velero que se mueve hacia una meta común. Durante la sesión, los miembros del equipo utilizan notas adhesivas para anotar sus ideas sobre cada componente del velero, que se colocan en una pizarra y se revisan juntos. El proceso fomenta la lluvia de ideas y el debate abierto, y culmina con una lista de ideas útiles elementos de acción para futuros sprints.

Puede que los retros del velero sean demasiado abstractos para algunos Teams, pero a muchos gestores de proyectos les gusta cómo actúan como un divertido rompehielos que también alinea al equipo en áreas de mejora. Es mucho más divertido que mirar un muro de texto anodino durante dos horas, ¿verdad?

Componentes de una retrospectiva de velero

Una retrospectiva en velero es una útil gestión ágil de proyectos herramienta. Como utiliza la metáfora, es más fácil para los equipos pensar de forma crítica sobre futuros sprints. Durante una sesión, el equipo documentará sus ideas sobre cada componente del velero, que luego utilizará para correlacionar futuros proyectos.

El panel de ClickUp, altamente personalizable, puede ayudarle a desglosar metas, tareas, puntos ágiles y estados de proyectos

La meta de un velero retro representa el destino. Piense en esto como la "X" en un mapa pirata. Algunos equipos se refieren a esto como la "isla" a la que su velero quiere llegar. La meta puede ser casi cualquier cosa, desde el final de un sprint hasta completar una fase importante de un proyecto. Lo que importa es que elijas un hito significativo para que el equipo trabaje para alcanzarlo. 🌻

El viento (o las velas)

El viento o las velas simbolizan las fuerzas positivas que acercan tu velero a su destino. Esto incluye todos los éxitos, fortalezas y buenas condiciones que tuvieron un impacto positivo en el último sprint o fase del proyecto. Puede incluir cosas como certificaciones especializadas, un aumento de la financiación del departamento o la posibilidad de externalizar parte de la carga de trabajo de tu equipo.

El ancla

En la retrospectiva de un velero, el ancla representa los retos u obstáculos que ralentizan el progreso del equipo. Las anclas son cualquier cosa que obstaculice tu progreso, como los problemas de comunicación o la limitación de recursos.

Las rocas

Las rocas son riesgos potenciales o retos previsibles en el camino del velero. Mientras que el ancla se mira en pasado, las rocas miran hacia delante y exigen que el equipo planifique de forma proactiva los problemas conocidos. La meta es minimizar su impacto en el siguiente sprint. Las rocas pueden incluir cambios normativos o limitaciones continuas de recursos.

El sol

Por último, el sol representa los objetivos de tu equipo más allá de la meta principal. Este elemento añade una capa de motivación e inspiración, centrándose en los objetivos y la visión a largo plazo del equipo. El objetivo es identificar los aspectos positivos del proyecto, como la mejora del producto o los comentarios positivos de los clientes. Es importante terminar con esta nota para que el equipo pueda visualizar el valor de su duro trabajo.

Retrospectiva de un velero

La plantilla del Velero de ClickUp es una estrategia retrospectiva que ayuda al equipo a identificar los factores que afectaron a la meta del sprint, como los retos que se encontraron, los riesgos futuros previstos y las motivaciones

¿Listo para llevar a cabo una retrospectiva de velero con todo tu equipo? La buena noticia es que no tienes que crear los elementos visuales por tu cuenta. Puede que seamos el software de gestión de proyectos favorito del mundo, pero ClickUp también incluye cientos de plantillas gratuitas para cualquier cosa que necesite, incluidas las retrospectivas ágiles.

Sólo tiene que acceder a Plantilla ClickUp Velero durante la reunión del equipo y ya está todo listo. Empieza invitando a todos los empleados a la reunión retrospectiva y repasad juntos este proceso:

Fije metas: Decida un destino o hito específico. Si ya está configurado en ClickUp, es probable que esto provenga de su perfil enMetas de ClickUp2. Recoger provisiones: Todo barco necesita provisiones antes de un largo viaje, ¿verdad? Durante esta fase, chateas sobre los recursos y suministros necesarios para compatibilidad con tu meta. Esto puede incluir personal, licencias de software y otros equipos necesarios Comprueba el tiempo: ¿Te esperan mares tranquilos o aguas tormentosas y traicioneras? En esta fase de la retro del velero se analizan los posibles problemas que puedan surgir. La plantilla del velero de ClickUp se integra con susVista del Calendario de ClickUp para ofrecerle una visión rápida de su viaje y que pueda planificar en consecuencia Construir una hoja de ruta: Con las metas y el calendario en la mano, es hora de construir una hoja de ruta con su equipo. Durante este paso, decidirás los cronogramas y los visualizarás con herramientas como la herramientaClickUp vista Diagrama de Gantt5. Preparar el barco: Cualquier embarcación en condiciones de navegar necesita una inspección exhaustiva antes de zarpar. En esta fase del retro velero, correlacionarás tareas, personas asignadas y cualquier otro elemento esencial para la compatibilidad con tu próximo sprint Zarpar: Por fin, tu equipo está listo para su próximo gran viaje. En esta fase, los gestores de proyectos siguen perfeccionando sus proyectos, tareas, documentos y flujos de trabajo para obtener mejores resultados

En última instancia, esta divertida metáfora le ayudará a organizarse, planificar futuros problemas y acordar una visión compartida. Dado que esta plantilla de retrospectiva de velero ayuda a reunir todo tu trabajo en una plataforma dinámica, poner en práctica tu retrospectiva de velero es tan fácil como unos pocos clics. 🚣‍♀️

El Concepto de Retrospectiva de Barco de Vela Dentro de un Marco Scrum

La retrospectiva en velero suena mucho más divertida que una típica sprint retrospectivo sesión de brainstorming, pero ¿cómo encaja en el marco de Scrum?

Puede ser más creativo que otras retrospectivas, pero el enfoque del velero se alinea bien con los principios de Scrum porque es:

Adaptable: Las retrospectivas de velero animan a los equipos a reflexionar sobre el rendimiento pasado (viento y anclas) y anticiparse a los retos futuros (rocas), lo cual es esencial para la naturaleza siempre adaptable deScrum gestión de proyectos *Colaborativa: Esta técnica retrospectiva fomenta la comunicación abierta porque todos los miembros del equipo pueden opinar sobre lo que entorpeció al equipo y lo que salió bien. Esto encaja perfectamente con el énfasis de Scrum en el trabajo en equipo

Las retrospectivas de velero animan a los equipos a reflexionar sobre el rendimiento pasado (viento y anclas) y anticiparse a los retos futuros (rocas), lo cual es esencial para la naturaleza siempre adaptable deScrum gestión de proyectos *Colaborativa: Esta técnica retrospectiva fomenta la comunicación abierta porque todos los miembros del equipo pueden opinar sobre lo que entorpeció al equipo y lo que salió bien. Esto encaja perfectamente con el énfasis de Scrum en el trabajo en equipo Orientado a objetivos: El enfoque en un objetivo común (o el destino, si estamos siguiendo la metáfora del velero) encaja con el enfoque de Scrum en la entrega de valor, mientras que la reunión de los objetivos de sprint

Afortunadamente, el proceso retro del velero no es muy diferente si se sigue el marco de Scrum:

Realizar una revisión del sprint: Revisar los resultados yentregables del sprint más reciente con el equipo Realiza la retrospectiva del velero: Visualiza todo el proyecto con elPlantilla ClickUp Velero. Pide al equipo que escriba sus ideas en notas adhesivas para el viento, el ancla, las rocas y el sol. Repásalo todo juntos para resumir las ideas clave y las lecciones aprendidas Determine elementos de acción : Movilice sus ideas decidiendo los elementos de acción al final de la reunión. Introduzca los elementos de acción en ClickUp con personas asignadas, notas y fechas límite para mantener el seguimiento del siguiente sprint

Retrospectiva de velero vs. Otras retrospectivas

Las retrospectivas en velero son una forma divertida y metafórica de hacer autopsias de proyectos, pero desde luego no son la única forma de revisar el progreso de un proyecto. Es una de las muchas formatos de retrospectiva sprint cada uno con un enfoque diferente:

Barco de vela frente a estrella de mar: La retrospectiva en estrella de mar clasifica los comentarios en cinco categorías: Empezar, Parar, Continuar, Más de y Menos de. Se trata de un marco amplio para clasificar los comentarios del equipo, los clientes y otras partes interesadas, que puede resultar útil. Sin embargo, el enfoque del velero es más visual y metafórico, lo que facilita la participación del equipo en la retrospectiva

La retrospectiva en estrella de mar clasifica los comentarios en cinco categorías: Empezar, Parar, Continuar, Más de y Menos de. Se trata de un marco amplio para clasificar los comentarios del equipo, los clientes y otras partes interesadas, que puede resultar útil. Sin embargo, el enfoque del velero es más visual y metafórico, lo que facilita la participación del equipo en la retrospectiva Barco de vela frente a las 4 L: Las 4 L son las siglas de Liked (me gustó), Learned (aprendí), Lacked (me faltó) y Longed For (anhelé). Al igual que un velero, se centra en los sentimientos y experiencias individuales. Sin embargo, un velero es más útil porque también tiene en cuenta los factores externos (viento y ancla) que afectan al equipo, lo que proporciona una visión más holística del entorno del proyecto

Las 4 L son las siglas de Liked (me gustó), Learned (aprendí), Lacked (me faltó) y Longed For (anhelé). Al igual que un velero, se centra en los sentimientos y experiencias individuales. Sin embargo, un velero es más útil porque también tiene en cuenta los factores externos (viento y ancla) que afectan al equipo, lo que proporciona una visión más holística del entorno del proyecto Barco de vela frente a Loco de tristeza: Loco de tristeza es una retrospectiva más centrada en las emociones que enumera los sentimientos de los miembros del equipo sobre un proyecto. La retrospectiva del velero sí tiene en cuenta las emociones, pero se centra principalmente en los factores que afectan al progreso del proyecto y a los riesgos futuros. Está más enfocada a la empresa que, por ejemplo, a alguien que se siente triste porque el proyecto ha terminado

Por qué los gestores de proyectos eligen la retrospectiva del velero

El enfoque correcto de la retrospectiva depende de sus metas y de la cultura de la empresa. Aun así, cada vez más gestores de proyectos se inclinan por las retrospectivas de velero porque son:

Muy visuales: La metáfora del velero es fácil de entender, lo que fomenta el compromiso y la participación

La metáfora del velero es fácil de entender, lo que fomenta el compromiso y la participación **Nos gusta la retrospectiva del velero porque, a diferencia de otras técnicas de retrospectiva, ofrece una vista más holística de los proyectos y proporciona un análisis más completo

Enfocada a la retroalimentación: La mayoría de los empleados encuentran el enfoque metafórico y divertido menos intimidante que otras metodologías retrospectivas. En la práctica, esto hace que la gente esté más dispuesta a compartir retos y riesgos que de otro modo no habrían compartido

La mayoría de los empleados encuentran el enfoque metafórico y divertido menos intimidante que otras metodologías retrospectivas. En la práctica, esto hace que la gente esté más dispuesta a compartir retos y riesgos que de otro modo no habrían compartido Flexible: No es necesario pertenecer a un equipo de desarrollo de software de una gran corporación para hacer una retrospectiva en velero. Esta técnica se adapta a equipos de distintos tamaños y departamentos, lo que la convierte en una herramienta útil para cualquier equipoequipo ágil ## Retrospectivas en velero en la práctica

Llegados a este punto, ya sabemos qué es una retrospectiva en velero y cómo llevar a cabo una para tu equipo. Pero, ¿cómo poner en práctica lo aprendido en la retrospectiva del velero? Siga estos consejos profesionales para traducir los conocimientos adquiridos en la retrospectiva en resultados tangibles para la empresa.

Educar a su equipo

Es posible que su equipo diga "¿Eh?" si entra en la sala con un gran gráfico en el que aparece un velero. Informe a su equipo sobre el método de retrospectiva del velero antes de la reunión. Explica siempre la metáfora al principio de la sesión, aunque ya hayas terminado antes las retrospectivas con veleros. No todo el mundo admitirá que no sabe lo que está pasando, así que un pequeño repaso hace maravillas para la comprensión y la participación.

Crea un entorno cómodo

Quieres fomentar un feedback sincero y útil, pero la gente no compartirá sus sentimientos sinceros si se siente incómoda. Fomente un ambiente seguro y abierto en el que los miembros del equipo se sientan cómodos compartiendo sus opiniones. Si sigue teniendo dificultades para recabar opiniones sinceras, ofrezca a su equipo la posibilidad de compartirlas de forma anónima.

Embrace visual aids

Planifique y organice su retrospectiva de veleros en los Mapas mentales de ClickUp para obtener el esquema visual definitivo

Las retrospectivas de veleros son muy visuales, por lo que necesitará algún tipo de ayuda visual para esta reunión. Tanto si se trata de una pizarra física como de un mapa mental digital en ClickUp , tienen una representación clara del velero, el viento, las anclas, las rocas y el sol.

Gestiona el tiempo con cuidado

Las retrospectivas pueden descarrilarse rápidamente si no se vigila el reloj. Respete el tiempo de todos creando una agenda flexible para la reunión en la que se desglose lo que se va a tratar y cuándo. Si tu equipo tiene la costumbre de pasarse de la hora, asigna un cronometrador oficial y un facilitador de la reunión para que todo el mundo se mantenga centrado en la tarea. ⏱️

Céntrate en los resultados factibles y en los próximos pasos

Convierta la retrospectiva de su velero en tareas con una persona asignada y una fecha límite en sólo unos clics en ClickUp

Otras retrospectivas, como Mad Sad Glad, se centran demasiado en los sentimientos. Las emociones son un tipo de feedback útil, pero no son muy procesables. La retrospectiva del velero es útil porque hace hincapié en lo que ha ido bien y, al mismo tiempo, aborda lo que podrías hacer de forma diferente la próxima vez. En lugar de obsesionarse con valoraciones subjetivas, concéntrese en los resultados deseados y en los pasos necesarios para alcanzarlos. Eso se traducirá en un cambio tangible que mejorará la calidad de futuros proyectos.

Realice mejores reuniones retrospectivas en ClickUp

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

Las retrospectivas de velero son útiles para comprender cómo se siente su equipo con respecto a proyectos anteriores y ayudan a impulsar al equipo en futuros sprints. Bien ejecutadas, ayudan a identificar riesgos, eliminar futuros cuellos de botella y proporcionar metas claras para su próximo gran proyecto.

Sólo hay un pequeño problema: la mayoría de las sesiones retrospectivas tienen lugar independientemente de las tareas, (elaboración de) informes y chats. Eso requiere hojear múltiples herramienta de gestión de proyectos s, lo que es una receta para la confusión.

