Lunes vs. Trabajo en equipo: ¿Qué herramienta de gestión de proyectos es mejor?

Elegir entre herramientas de gestión de proyectos a menudo se reduce a encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de tu equipo. Al igual que el espacio de oficina perfecto o la configuración del espacio de trabajo personal pueden afectar significativamente a la productividad, la selección de la plataforma adecuada, como Monday vs. Teamwork, tiene la misma importancia.

En su búsqueda para encontrar el software de gestión de proyectos perfecto, necesita algo más que una lista de los mejores programas y alternativas. Las guías de comparación directa le ofrecen un desglose exhaustivo y pormenorizado de por qué uno puede o no ser mejor que el otro. Nuestra guía Monday vs. Teamwork profundiza en las características, los pros y los contras, y los beneficios comparativos.

A continuación, hablaremos de una tercera opción: el sistema de gestión de proyectos que encarna la configuración perfecta de un escritorio con la sensación perfecta de Ricitos de Oro.

¿Qué es Monday?

Monday.com, también llamado Monday, es una popular solución de gestión de proyectos. Los usuarios pueden ser invitados a diferentes proyectos, y los administradores pueden crear a medida cuadros de mando de proyectos o utilizar modelos estándar para que todos trabajen.

Monday.com facilita la comunicación y la colaboración entre equipos internos, equipos cliente-proveedor y equipos con varios autónomos. Ofrece sólidos niveles de acceso, múltiples vistas y complejas herramientas para crear flujos de trabajo que incorporen toda la automatización posible para agilizar los proyectos recurrentes.

A través de Lunes.com Monday.com se presenta como un completo "sistema operativo de trabajo" en lugar de una simple plataforma de gestión de proyectos alternativa de trabajo en equipo .

Cuenta con tableros, vistas, paneles de control y herramientas de administración para que cada empresa pueda gestionar los proyectos al estilo que prefiera. La plataforma basada en la nube también admite opciones de automatización totalmente personalizables y cientos de integraciones con herramientas de nivel empresarial como Trello, Shopify y Mailchimp.

Características

Monday es una plataforma más robusta que muchos de sus competidores. Ofrece personalizaciones matizadas, más funciones, vistas mejoradas y mayor complejidad. Aunque dominar todas las capacidades de Monday suele ser un largo camino, Monday ofrece suficientes funciones como para que sus usuarios puedan acceder de inmediato a beneficios significativos. Algunas de sus principales características son la gestión de tareas, una interfaz fácil de usar y la automatización.

Gestión de tareas

Los equipos y las personas pueden establecer tareas recurrentes que se activan automáticamente como parte de un flujo de trabajo planificado de antemano. Su vista de cuadrícula inicial permite a los administradores y gestores de proyectos añadir columnas de detalles, campos, fechas de vencimiento y otras funcionalidades. A continuación, esos campos pueden configurarse para que se actualicen automáticamente a medida que las tareas avanzan hacia su finalización.

Los usuarios individuales pueden organizar los campos para obtener la información que necesitan de un vistazo, y no hay necesidad de operar a través de múltiples pestañas y ventanas para hacer el trabajo.

Cada tarea es un registro discreto que puede albergar todos los recursos y detalles que necesitan los trabajadores. Pero las tareas también pueden utilizarse como plantilla para futuros proyectos o como datos en informes sólidos.

Interfaz fácil de usar

Monday es a la vez increíblemente complejo y fácil de usar, y consigue ambas cosas porque la interfaz es muy intuitiva. Los nuevos empleados que nunca han utilizado la plataforma pueden no tener todas las respuestas, pero pueden navegar por las herramientas y las nuevas tareas rápidamente. Los usuarios más experimentados o curiosos pueden profundizar en la plataforma para que funcione mejor a su estilo.

Prácticamente todo el mundo puede hacer que funcione. Con unos cuantos tutoriales, los nuevos usuarios también pueden adquirir un nivel intermedio de comodidad con el programa.

Es fácil cambiar entre múltiples vistas diferentes (como líneas de tiempo, diagramas de Gantt, tableros Kanban, etc.), comunicarse a través de las herramientas de la plataforma y buscar documentos o tareas en la plataforma Software Kanban .

A través de Lunes.com

Automatización para equipos no técnicos

Los equipos no técnicos de vendedores, contables, equipos de RR.HH. y todos los demás pueden configurar rápidamente automatizaciones del tipo "si esto, entonces aquello" sin codificación ni acceso a nivel de administrador.

Muchos ecosistemas de trabajo robustos necesitan la participación de un desarrollador o experto en TI para personalizar la plataforma. Pero Monday.com está diseñado para que cualquiera pueda hacer clic, arrastrar y soltar, y reorganizar los desencadenantes para crear flujos de trabajo automatizados.

Los usuarios pueden acceder a una lista de automatizaciones preconfiguradas, que parecen comandos de frases con campos en blanco. Introduciendo periodos de tiempo, elementos, nombres de programas integrados e incluso compañeros de trabajo en los campos adecuados, los usuarios crean desencadenantes automáticos y pueden hacer avanzar el trabajo sin pensárselo dos veces.

En combinación con las propias integraciones, Monday.com puede convertirse en un potente centro de automatización de gran parte de los proyectos. Incluso aquellos que buscan capacidades mejoradas pueden acceder a funciones avanzadas y automatizaciones a escala empresarial dentro de la plataforma.

Precios de Monday

Gratis

Básico: 6 $/mes por puesto

6 $/mes por puesto Estándar: 10 $/mes por puesto

10 $/mes por puesto Profesional: 22 $/mes por puesto

22 $/mes por puesto Empresa: Contactar para más detalles

¿Qué es el trabajo en equipo?

Teamwork es una solución de gestión de proyectos que ofrece a los equipos profesionales colaboración en tiempo real y herramientas de gestión de tareas. Los usuarios pueden trabajar como quieran, con vistas personalizables como tableros Kanban, diagramas de Gantt, tablas y listas. A través de sus diferentes vistas de tablero, los profesionales pueden:

Gestionar personas coordinando y asignando tareas, automatizando la gestión de la carga de trabajo y supervisando la disponibilidad

Gestionar proyectos asignando tareas y subtareas, visualizando el progreso y utilizando hitos

Teamwork está diseñado principalmente para organizaciones de atención al cliente. Por lo tanto, la gestión de clientes forma parte de Teamwork tanto como la gestión de proyectos.

A través de Trabajo en equipo Los usuarios encontrarán cuadros de mando que se centran en cada cuenta de cliente para supervisar sus presupuestos, rentabilidad, tiempo dedicado a la cuenta y horas facturables y no facturables dedicadas a la cuenta. Teamwork también coordina la actividad y la comunicación para mejorar la gestión de la cuenta y la experiencia del cliente.

Los miembros del equipo, los jefes de equipo y los equipos directivos pueden interactuar con el ecosistema de gestión de proyectos basado en la nube de Teamwork de la forma que mejor se adapte a sus funciones y responsabilidades.

¿Necesita una vista de lista de tareas para las tareas diarias, o necesita ver los mayores cuellos de botella en su departamento al final del trimestre? Puede generar informes y utilizar vistas que le proporcionen la información clave que busca.

Funciones de trabajo en equipo

Teamwork es una gestión de proyectos fácil de usar que cubre todos los aspectos básicos de la gestión del trabajo de los clientes. Pero en un mercado online repleto de diferentes soluciones de gestión de proyectos, es importante conocer las características más destacadas de cada plataforma. Comprueba si estas tres características cubren una necesidad única en tu organización.

Funciones de control del tiempo

Cuando su empresa ofrece servicios al cliente, el control del tiempo no es sólo parte de la eficiencia de los indicadores clave de rendimiento, es un negocio esencial. Teamwork ofrece una amplia gama de herramientas de control de tiempo para que cada minuto sea contabilizado.

Controle fácilmente las horas facturables y no facturables y vea cuánto queda del presupuesto. También puede profundizar en los datos para descubrir cuellos de botella e ineficiencias.

Junto con las hojas de horas estandarizadas y el seguimiento nativo del tiempo, Teamwork proporciona a los usuarios presupuestos de tiempo para cada proyecto, de modo que sus esfuerzos de seguimiento siempre empiezan con buen pie.

A través de Trabajo en equipo

Opciones integradas de elaboración de informes

Teamwork simplifica la elaboración de informes y análisis gracias a sus informes integrados. Aunque también ofrece una gran cantidad de campos personalizados y opciones de informes, sus opciones estándar ayudan a los ocupados equipos de cara al cliente a tener un buen punto de partida para comprender la gestión operativa y de la carga de trabajo.

Acceda a informes sobre presupuestos, utilización del personal, métricas de clientes y finalización de tareas. Además de informes detallados sobre rendimiento, productividad y carga de trabajo, puede generar informes sobre el estado del proyecto e informes de utilización con un solo toque.

Herramientas de gestión de recursos humanos

La gestión de recursos humanos es una forma importante de pensar en la disponibilidad de su equipo. Si considera las horas de trabajo y la productividad de su equipo como recursos, podrá ajustar las cargas de trabajo, asignar tareas y supervisar la eficiencia con mayor precisión.

Teamwork le ofrece las herramientas necesarias para ello, ya que realiza un seguimiento del tiempo dedicado a distintos tipos de tareas y le permite conocer la carga de trabajo o la disponibilidad de cada empleado. Incluso puede determinar cuándo necesita crecer su equipo, quién es el más adecuado para las distintas tareas y cuánto tiempo llevarán los distintos proyectos a los diferentes equipos.

Precios del trabajo en equipo

Gratis para hasta cinco usuarios

Starter: $8.99/mes por usuario

$8.99/mes por usuario Entregar: $13.99/mes por usuario

$13.99/mes por usuario Crecer: $25.99/mes por usuario

$25.99/mes por usuario Escala: Contactar para más detalles

Monday vs. Teamwork: Características Comparadas

Tanto Teamwork como Monday comparten muchas similitudes. Ambos ofrecen espacios de trabajo personalizables para la gestión de tareas y proyectos que se integran con otras herramientas empresariales populares. Ambas ofrecen múltiples vistas diferentes, facilitan la comunicación y cuentan con prósperas comunidades a las que les encanta trabajar dentro de las plataformas.

Pero a pesar de sus características comunes, Teamwork y Monday.com tienen sus propias fortalezas y debilidades cuando se trata de sus herramientas de gestión de proyectos. Considera estas tres características y lo que cada plataforma aporta en este desglose de Monday vs. Teamwork.

Vistas

Los diagramas de Gantt, las líneas de tiempo, las listas y otras vistas ofrecen a los usuarios una forma única de ver mucha información de un solo vistazo. Algunos profesionales prefieren trabajar exclusivamente en una vista todo el tiempo, mientras que otros prefieren vistas particulares para tareas o proyectos específicos. Monday.com ofrece más vistas, lo que redunda en mejores resultados para más trabajadores.

Monday

Monday ofrece más opciones de vista. Entre las vistas del tablón de esta plataforma se incluyen las siguientes:

Calendario

Gráfico

Archivos

Cronología

Mapa

Tablero Kanban

Esta gama más completa de vistas y más opciones de personalización se adaptan a una mayor variedad de estilos de trabajo.

Trabajo en equipo

Teamwork ofrece cuatro vistas diferentes para que puedas crear tareas y gestionar proyectos:

Listas Tableros Kanban Tablas Diagramas de Gantt

También ofrece vistas filtradas para tareas personales, vistas generales específicas de clientes y "todo", pero estas vistas adicionales funcionan más como vistas generales subcategorizadas.

A través de Lunes.com

Atención al cliente

Las empresas de cara al cliente necesitan estar al pie del cañón para mantener las relaciones en buena forma, y eso significa que necesita soluciones de software en las que pueda confiar 24 horas al día, 7 días a la semana. Un sistema que funcione perfectamente con un 100% de tiempo de actividad y cero posibilidades de errores es imposible, por lo que es importante evaluar las plataformas en función de sus recursos disponibles cuando las cosas van mal. Ambas herramientas ofrecen soporte, pero al comparar Monday frente a Teamwork, hay un claro ganador: Monday.

Monday

Monday.com también cuenta con una amplia biblioteca de guías, tutoriales y recursos útiles. La comunidad que rodea a Monday.com es amplia, así que es posible que encuentres respuesta a tu pregunta o reto en línea.

Pero cuando necesites ayuda con un fallo, interrupción o error, puedes ir directamente a la fuente: Monday.com tiene soporte en vivo 24/7.

Trabajo en equipo

Teamwork ofrece canales de atención al cliente, pero la asistencia en directo no está disponible las 24 horas del día. Está disponible todos los días laborables desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, hora de la India. Eso es más de diez horas antes de la hora estándar del este en Nueva York, por lo que puede que no coincida con tus horas más ocupadas o que no esté disponible para una crisis el viernes por la tarde.

Sin embargo, hay muchos recursos alternativos. Tienen una sólida serie de guías y una Teamwork Academy para formar a tu equipo en el uso de la plataforma. También hay suficientes usuarios a los que puedes acudir en foros profesionales en línea en busca de orientación.

Plantillas para tareas y proyectos

Tener un espacio de trabajo muy abierto es una gran oportunidad, pero también puede hacer que sea difícil conseguir tracción en nuevos proyectos. Tanto Monday como Teamwork ofrecen muchas plantillas diferentes. Estos recursos proporcionan un punto de partida sencillo y útil, así como flujos de trabajo estandarizados. Pero uno lo hace mejor que el otro.

Monday

A través de Trabajo en equipo Monday ofrece una colección mucho mayor de plantillas en su centro de recursos, con un recuento actual de más de 200. Estas plantillas pueden ser extremadamente granulares, por lo que son un gran recurso para los profesionales que no saben cómo empezar en una tarea de nicho o están buscando un mejor proceso. Una vez que llegues al centro de plantillas, encontrarás más de 19 categorías para comenzar tu búsqueda.

Trabajo en equipo

Teamwork ofrece 26 plantillas gratuitas que los usuarios pueden abrir en sus tableros para completar tareas. Hay plantillas operativas para listas de tareas pendientes y gestión de tareas, una amplia variedad de plantillas de marketing e incluso plantillas de ingeniería para el seguimiento de errores.

Sin embargo, aunque las plantillas son muy fáciles de usar y personalizar, esa pequeña biblioteca no ofrece tantos puntos de partida como las organizaciones podrían esperar.

Lunes vs. Trabajo en equipo en Reddit

Cuando quieras opiniones sinceras y críticas sobre software, acudir a Reddit puede darte las respuestas.

En general, la acogida de Monday.com es positiva. Los usuarios dejan largas reseñas con matices como u/SpecialistTale7438's conclusión: "Después de usar su servicio durante un año, puedo decir honestamente que ha sido una experiencia positiva con algunas salvedades"

Hay quejas sobre la funcionalidad móvil y la facilidad de uso de funciones complejas. Pero la mayoría de los usuarios disfrutan de la eficacia, las automatizaciones y las opciones avanzadas que facilitan la realización de trabajos complejos.

Teamwork, en cambio, tiene un seguimiento mucho más tibio como Alternativa para el lunes . A algunos usuarios les encanta y otros la odian. Sin embargo, otros se van cuando entran en vigor los precios normales después de un descuento inicial.

Conoce ClickUp: La Mejor Alternativa al Lunes vs. Trabajo en Equipo

El Cuadro de Mando OKR de ClickUp, parte de nuestro software de gestión de proyectos todo en uno, adapta las vistas para proyectos multifuncionales, aumenta la eficiencia a través de la automatización y estandariza las mejores prácticas para el éxito escalable

Si estás considerando Monday vs. Teamwork pero ves que ninguno de los dos se ajusta a tu forma de gestionar proyectos, no te conformes. En su lugar, considere una tercera opción ClickUp . ClickUp es gratuito software de gestión de proyectos que tiene todo lo necesario para hacer bien el trabajo.

Decepcionado por el puñado de Teamwork de plantillas de gestión de proyectos y no le impresiona la colección de cientos del lunes? ClickUp tiene miles. Encuentre plantillas para desarrollo de proyectos , gestión de la cartera de proyectos proyectos ágiles, informes sobre el estado de los proyectos y todo lo demás que tenga en su lista de tareas pendientes.

Utilice ClickUp AI para crear plantillas en varias vistas específicas de su equipo o departamento

¿Desea disponer de todas las vistas y personalizaciones posibles para crear su entorno de trabajo ideal hasta en el color de sus etiquetas personalizadas? ClickUp se ha creado desde cero para que los usuarios puedan ajustar cada campo, activador y detalle para que funcione exactamente como usted lo necesita, y para que sus compañeros puedan hacer lo mismo para gestionar los proyectos a su manera.

Si está pensando en utilizar ClickUp por primera vez, conozca estas tres funciones de alto rendimiento:

1. Función rival de ClickUp: Gestión de proyectos

Aumente la claridad de sus proyectos con tipos de tareas personalizables y mejore la organización de la gestión de tareas

ClickUp es el mejor espacio de trabajo de gestión de proyectos todo en uno para particulares, pequeños equipos y grandes organizaciones. Los cuadros de mando y las vistas pueden organizar tareas aisladas o secuenciales de un gran proyecto en trozos del tamaño de un bocado para facilitar la gestión de tareas y la productividad. Los gestores de proyectos pueden crear flujos de trabajo automáticos y procesos de proyecto que agilizan el trabajo.

Pero Gestión de proyectos ClickUp ofrecen algo más que listas de tareas y herramientas de gestión de proyectos para sacar adelante los proyectos. Incluye centros de conocimiento, funciones de gestión de recursos, bibliotecas de recursos y automatizaciones para que todo el trabajo pueda realizarse en la plataforma.

Almacene documentos en curso a medida que avanzan hacia la línea de meta, vea proyectos interdepartamentales y, cuando el trabajo esté terminado, revise los datos a través de informes y herramientas de análisis para hacerlo aún mejor la próxima vez.

2. Función rival de ClickUp: Tareas

Los hilos de comentarios mantienen las conversaciones organizadas dentro de una tarea para que los usuarios no tengan que desplazarse por todos los comentarios

En ClickUp, encontrará funciones de tareas fáciles de usar para cada miembro del equipo. Los gestores pueden planificar y asignar Tareas de ClickUp y los compañeros de trabajo pueden colaborar y completarlas. Cada usuario puede ver el estado de las tareas, sus tareas individuales y la carga de trabajo de otras personas de su equipo.

Los usuarios pueden ver sus Listas de tareas y proyectos a través de varias vistas diferentes, y las tareas son personalizables. Añade descripciones, documentos de proceso, plazos y docenas de otros detalles a través de la función software de gestión de tareas .

3. Función rival de ClickUp: Tableros Kanban

Supervise tareas y proyectos de un solo vistazo y arrastre y suelte tareas, ordene y filtre sin esfuerzo con una vista de tablero Kanban totalmente personalizable

Versátil Vistas del tablero Kanban de ClickUp son una de las opciones más populares que ofrece ClickUp, y con razón. Los usuarios pueden abrir su tablero con una vista de tablero para ver todas sus tareas, el estado de los distintos elementos del proyecto y en qué están trabajando otras personas. Arrastre y suelte las tareas por el tablero y vea los detalles clave en la interfaz intuitiva sin tener que abrir todas las páginas por separado.

Trabaje más fácilmente con ClickUp

Evaluar las ventajas y limitaciones de Monday vs. Teamwork es importante para alinear las necesidades específicas de su equipo. Recuerde, la elección correcta permite flujos de trabajo eficientes y una mayor productividad.

ClickUp le ofrece todas las herramientas y funciones personalizadas que necesita para organizar su espacio de trabajo virtual a su entera satisfacción. Además, su uso es gratuito cuando suscriba un Plan Forever gratuito . Configura tu espacio de trabajo hoy mismo y explora todas las opciones, vistas y automatizaciones disponibles para disfrutar de tu trabajo.