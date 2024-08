Microsoft Word frente a Google Docs: ¿Qué herramienta Docs es mejor?

Ya sea para tomar notas, redactar informes comerciales o simplemente organizar sus tareas diarias, el software de gestión documental agilizará tus flujos de trabajo de redacción y mantendrá tus documentos organizados.

Microsoft Word y Google Docs son dos opciones populares, pero ¿cuál brilla más que la otra?

Bueno, en realidad depende de cómo trabajes y de cómo los vayas a utilizar.

Para ayudarte a decidir entre Microsoft Word y Google Docs, compararemos las características únicas y los modelos de precios de cada uno, junto con su facilidad de uso, las herramientas de voz a texto y las integraciones.

Después del enfrentamiento, descubre una herramienta gratuita que te ayudará a escribir más rápido, a colaborar sin problemas y a llevar tu productividad al siguiente nivel.

¡Vamos allá! 🙌

¿Qué es Microsoft Word?

Microsoft Word es software de tratamiento de textos para crear documentos profesionales y académicos como cartas, currículos, formularios e informes. Dispone de opciones de formato de texto básicas a avanzadas y guarda documentos Word en varios formatos de archivo, como DOCX, TXT, ODT, RTF y PDF.

Lanzado en 1983 como aplicación de escritorio, Word se diseñó inicialmente para su uso sin conexión, con el documento guardado en el ordenador. Ahora puedes hacer copias de seguridad de tus documentos de Word en OneDrive o Sharepoint, las aplicaciones de almacenamiento en la nube de Microsoft, y guardar automáticamente los cambios realizados en tu trabajo.

Además de la versión de escritorio de Word, existen versiones móviles y en línea (Word Online) para acceder a los archivos sobre la marcha y colaborar con tu equipo utilizando la función de coautoría. Sin embargo, no tienen la funcionalidad completa de la versión de escritorio.

A través de Microsoft Word

### Microsoft Word características

Microsoft Word tiene funciones únicas que están limitadas o no están disponibles en Google Docs. Echemos un vistazo a lo que son. 👀

Investigación

La función Investigación de Microsoft Word es muy útil cuando estás trabajando en un trabajo de investigación y necesitas encontrar y citar fuentes. Utilízala para buscar y extraer información de varios sitios web y revistas.

Obtendrás una vista previa de cada recurso y un enlace para leer más. Si la fuente es relevante para tu trabajo, añade citas y bibliografías de la fuente en estilos como APA, MLA, Chicago o IEEE.

Word también mantiene tu documento organizado. Añade un índice para navegar rápidamente a las distintas secciones del documento. Si tienes un montón de tablas o imágenes, crea una Tabla de Figuras para no perderlas de vista. 🔍

Ilustraciones

A través de Microsoft Word Las herramientas de ilustración de Microsoft Word facilitan la incorporación de elementos visuales de alta calidad a tus documentos. Sube imágenes desde tu ordenador, desde la biblioteca nativa de imágenes de archivo de la plataforma o desde Internet. También puedes añadir formas e iconos o hacer capturas de pantalla.

Aplica formato a estos elementos visuales ajustando su tamaño, brillo y posición. ¿Necesitas cambiar el fondo de una foto o añadirle sombras y reflejos? También hay herramientas para eso.

Además de estos elementos básicos, puedes añadir gráficos SmartArt, tablas y modelos 3D a tus documentos de Microsoft Word. Aunque no puedes diseñar modelos 3D en Word, puedes obtenerlos de la colección 3D incorporada o subir los tuyos propios.

Dibujar

A través de Microsoft Word Si te gusta tomar notas dibujar, garabatear ideas o esbozar diagramas a mano, te encantará la función Dibujar. Dispone de un bolígrafo, un lápiz y un resaltador virtuales para dibujar dentro de tu documento, y puedes personalizar estas herramientas cambiando su color y grosor. Además, hay una goma de borrar (digital, por supuesto) para hacer correcciones. ✏️

Word también simplifica la adición de formas y ecuaciones matemáticas. La herramienta Tinta a forma transforma bocetos en formas limpias, perfectas para diagramas y organigramas. La herramienta Ink to Math convierte las ecuaciones matemáticas escritas a mano en texto con un formato limpio, lo que facilita su lectura.

Leer en voz alta

Después de un largo día frente a la pantalla, tus ojos necesitan un descanso. Pero aún tienes cosas que leer. ¿Qué puedes hacer? Entra en la función Leer en voz alta de Microsoft Word. 🔊

Úsala para leer tu documento de Word en voz alta. Puedes controlar su velocidad y elegir una voz, masculina o femenina. Esta opción es genial para realizar varias tareas a la vez y corregir textos. Escucha tu documento mientras haces otras cosas, o capta esos errores furtivos que pasaste por alto al leer documentos tú mismo.

### Microsoft Word precio

Consigue Microsoft Word como parte del paquete de aplicaciones Microsoft Office con Excel, PowerPoint, etc. por:

Una cuota única de 149,99

6,99 $/mes (para 1 ordenador)

9,99 $/mes (para un máximo de 6 ordenadores)

Y si eres una empresa, los planes de precios son diferentes:

Business Basic: $6/mes por usuario

$6/mes por usuario Aplicaciones para empresas: 8,25 $/mes por usuario

8,25 $/mes por usuario Estándar para empresas: 12,50 $/mes por usuario

12,50 $/mes por usuario **Premium para empresas:22 $/mes por usuario

¿Qué es Google Docs?

Lanzado en 2006, Google Docs es un procesador de textos basado en web para crear, editar y colaborar en documentos online. Te permite acceder a tus documentos desde cualquier aplicación de Google Docs con conexión a Internet. Y si quieres trabajar sin conexión, activa el modo sin conexión. ✅

Google Docs ofrece funciones básicas de edición de texto, imágenes y tablas, lo que es más que suficiente en la mayoría de los casos. Además, puedes guardar tus archivos de Google Docs en formatos como DOCX, TXT, PDF y EPUB para que sean compatibles con otras aplicaciones.

Aunque Google Docs funciona bien en varios navegadores web, la mejor experiencia se obtiene con el navegador Google Chrome: es fácil cambiar entre varias cuentas e integrarlo con otras aplicaciones de Google como Sheets, Slides y Keep.

A través de Google Docs

### Google Docs características

Google Docs tiene algunas potentes funciones bajo la manga. Vamos a profundizar en cuáles son. 🏊

Compartir y colaborar

Compartir tus documentos con otras personas es superfácil con Google Docs. Invita a personas concretas a tu documento o ponlo a disposición de cualquiera que tenga el enlace. También puedes elegir si pueden verlo, editarlo o comentarlo.

Una de las mejores funciones de Google Docs es la colaboración en tiempo real . Puedes ver quién está viendo y editando documentos en cualquier momento. Todos los cambios se guardan automáticamente, así que no tienes que preocuparte por perder tu trabajo.

También hay un cuadro de chat que aparece cuando trabajas con otras personas. Es perfecto para discutir cambios e ideas sin cambiar de aplicación. Ten en cuenta que estos chats no se guardan, así que tendrás que anotar los puntos clave en otro sitio. ✍️

Historial de versiones

El historial de versiones registra automáticamente los cambios en tu documento. Cada versión se guarda con una fecha, una marca de tiempo y la persona que realizó los cambios.

Puedes asignar un nombre a estas versiones para realizar un seguimiento de las actualizaciones importantes o simplemente para mantener las cosas organizadas. Compare los cambios mostrando las ediciones realizadas en cualquier versión, y vuelva a una anterior si es necesario.

Fichas inteligentes

Las fichas inteligentes te permiten incrustar información de otras aplicaciones de Google (como Drive, Contactos, Calendario y Mapas) en tu documento.

Esto significa que puedes añadir mapas para hacer referencia a ubicaciones precisas, personas para acceder a sus datos de contacto sobre la marcha, fechas para estar al tanto de los próximos eventos y archivos de Drive para acceder rápidamente a otros documentos. 📚

Pero espera, hay más. El chip inteligente Personas te permite enviar correos electrónicos a una persona y programar reuniones con ella. Puedes añadir menús desplegables para organizar la información o seguir el progreso con detalles específicos en tu Google Doc.

Ayúdame a escribir

A través de Google Docs La función "Ayúdame a escribir" de Google Docs es una Herramienta de escritura AI que genera texto en respuesta a las instrucciones del usuario.

Además de escribir, puedes utilizarla para modificar el tono de tu contenido de formal a informal, resumir secciones largas, crear viñetas, acortar o ampliar ideas y reformular frases. 🖊️

Dicho esto, no es tan robusto como otros Herramientas de AI copywriting como ChatGPT o ClickUp AI. Las respuestas son básicas y genéricas. Aunque es buena para generar ideas y esquemas, puede no serlo para tareas de redacción más complejas.

### Google Docs precio

Google Docs es gratuito para uso personal. Para los equipos que deseen un correo electrónico empresarial personalizado, más almacenamiento y controles de seguridad y gestión, la mejor opción es adquirir Google Docs como parte del paquete Google Workspace.

**Gratuito

Inicial para empresas: 6 USD al mes por usuario

6 USD al mes por usuario **Estándar para empresas:12 $/mes por usuario

**Business Plus:18 $/mes por usuario

Empresas: Consultar precios

Microsoft Word contra Google Docs: Características comparadas

Microsoft Word y Google Docs tienen sus características únicas, y puede que a estas alturas ya te estés inclinando por uno de ellos. Si aún estás indeciso, no te preocupes. Vamos a comparar sus características comunes para ayudarte a ver cómo se comparan. 🧐

Facilidad para empezar

Empezar a utilizar Google Docs es muy sencillo. Conéctate a Internet, crea una cuenta de Google y empieza a utilizarlo gratis.

La interfaz de Google Docs es limpia y minimalista, lo que facilita la navegación a los principiantes. Las opciones de formato habituales se encuentran en una barra de herramientas principal, y el resto están organizadas en pestañas en la parte superior.

En cambio, empezar a utilizar Microsoft Word requiere tiempo y algunas consideraciones. En primer lugar, tu escritorio debe funcionar con Windows o Mac. Después, tendrás que comprar e instalar Microsoft Word. 🛠️

La interfaz, aunque fácil de usar, parece recargada, con muchas pestañas y menús. A veces, tendrás que pasar por varios pasos y menús emergentes para hacer las cosas.

Ganador: Google Docs gana por ser gratuito, fácilmente accesible y fácil de usar para principiantes.

Habla-a-texto

La escritura por voz de Google Docs es ideal cuando no te apetece escribir pero quieres plasmar tus ideas rápidamente. Sólo tienes que hablar y ver tus palabras aparecer en la pantalla. 💻

Microsoft Word hace lo mismo con su función Dictate e incluso la mejora. Transcribe archivos de audio en directo o grabados (en formatos MP3, M4A, MP4 y WAV) con identificación del locutor y marcas de tiempo. Además, puedes reproducir el audio (sí, dentro de la aplicación) desde cualquier punto para volver a comprobar y corregir la transcripción. 📝

Ganador: Si sólo necesitas una herramienta de escritura por voz, Google Docs hace bien su trabajo. Pero si también buscas herramientas de transcripción, Microsoft Word es el claro ganador.

Integraciones

Google Docs cuenta con más de 100 complementos que puedes descargar de Google Apps Marketplace. Algunos de ellos imitan funciones existentes en Microsoft Word, como la combinación de correspondencia, la lectura en voz alta y las imágenes e iconos de archivo.

Microsoft Word, por otro lado, lidera con una enorme selección de más de 900 integraciones. Aunque sus funciones integradas ya son avanzadas, puedes explorar su biblioteca de complementos para encontrar herramientas más especializadas si lo necesitas.

Ganador: Microsoft Word gana por tener más integraciones.

## Microsoft Word vs Google Docs en Reddit

Esto es lo que Los usuarios de Reddit dicen sobre el enfrentamiento entre Google Docs y Microsoft Word.

Muchos adoran y utilizan las amplias funciones de Word para el trabajo profesional y académico. Sin embargo, el modelo de suscripción de Microsoft Office 365 es una desventaja para algunos. Mientras que los estudiantes y educadores pueden obtener una versión gratuita, otros renuncian a ella u optan por una compra única, como este usuario de Reddit:

Prefiero Microsoft Word en casi todos los contextos. Compré la descarga de software de una sola vez, así que no necesito tener una suscripción y tendré el programa mientras tenga mi ordenador. Sinceramente, no me importa actualizar el software, ya que el mío hace lo que necesito que haga.

Google Docs es un alternativa gratuita a Microsoft Word para uso personal. Además de ser gratuito, a la mayoría de los usuarios les encanta que los documentos se sincronicen a la perfección en sus ordenadores de sobremesa y dispositivos móviles. Como dice un usuario de Reddit:

me gusta Google Docs sobre todo porque me gusta escribir en mi teléfono y me gusta poder pasar de escribir en mi ordenador a escribir en mi teléfono rápidamente sin mucha complicación

Así que, cuando se trata de Microsoft Word frente a Google Docs, la elección depende de qué valoras más: las funciones avanzadas de Word con un precio o la accesibilidad y comodidad de Google Docs de forma gratuita. 💸

## Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Microsoft Word y Google Docs

Mientras que Microsoft Word y Google Docs son excelentes para editar y dar formato a los documentos, no ofrecen mucha ayuda con el proceso de escritura.

ClickUp, la mejor alternativa a Google Docs frente a Microsoft Word, llena este vacío a la perfección. Además, te permite pasar sin problemas de cerrar tus documentos a ejecutar sus puntos clave y los siguientes pasos.

ClickUp Docs

Utilice ClickUp Docs para gestionar documentos importantes y fomentar la colaboración en equipo ClickUp Docs es un servicio basado en la nube edición de documentos herramienta para uso personal y profesional. Cree wikis de empresa, documentación de proyectos notas de reuniones, informes empresariales y mucho más desde cero, o elige entre más de 1.000 plantillas para empezar. 🏃

Personaliza los documentos con títulos, banners, iconos y un índice. Cuando necesites guardar y compartir documentos, ClickUp te permite exportarlos como archivos PDF, HTML y Markdown.

Con ClickUp Docs, todos sus documentos se almacenan en un solo lugar. Busque documentos por título, etiquetas y propietarios, o utilice la barra de búsqueda para encontrar documentos específicos. Qué práctico

ClickUp AI

Utilice la IA de ClickUp para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas por correo electrónico, etc

Hacer malabarismos con tareas de redacción como correos electrónicos a clientes, explicaciones de proyectos e informes puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Y no hay nada peor que mirar el cursor parpadeante sin saber por dónde empezar.

Menos mal, ClickUp AI está aquí para ayudarte. Úsala para superar el bloqueo del escritor y acelerar la creación de contenidos . Puedes acceder a él desde cualquier lugar de tu espacio de trabajo: descripciones de tareas, chats y documentos. Sólo tienes que escribir un mensaje y el programa creará un primer borrador en un abrir y cerrar de ojos.

ClickUp AI también pule tu escritura, corrige errores ortográficos y gramaticales, e incluso la traduce a idiomas como el francés, el español y el holandés. ¿Necesitas acortar un documento largo? Te hará un resumen en un santiamén. ⚡

Utiliza esta IA asistente de escritura para generar elementos de acción de los documentos. A continuación, utilice ClickUp herramientas de gestión de proyectos para asignarlos a tu equipo, fijar plazos y seguir el progreso.

Y no te preocupes por repetir estos pasos una y otra vez: deja que la herramienta de automatización se encargue de las cosas aburridas para que tu equipo pueda sumergirse directamente en el trabajo.

Detección de colaboración

Colabore con los miembros del equipo en ClickUp Docs para personalizar las fuentes, añadir relaciones de Tareas o enlazar a las Tareas directamente en el documento Detección de colaboración de ClickUp hace que el trabajo a distancia sea mucho más fácil y divertido. Puedes ver cuándo otros están comentando, editando e incluso viendo el mismo documento o tarea que tú

Y si estás trabajando en descripciones de tareas o en documentos, puedes ver quién está trabajando activamente contigo y lo que está escribiendo en tiempo real. 🧑‍💻

Todas las ediciones, comentarios y chats se guardan automáticamente y se sincronizan en todos los dispositivos. De este modo, todos están siempre al día, independientemente del dispositivo que utilicen.

## Obtén lo mejor de ambos mundos (y más) con ClickUp

Ahí lo tiene. En el cara a cara entre Microsoft Word y Google Docs. Cada uno tiene sus puntos fuertes en la gestión de documentos. Y si lo que buscas es una herramienta de escritura que te ayude a producir contenidos de calidad en una fracción del tiempo, decántate por ClickUp.

ClickUp combina la interfaz fácil de usar y las funciones de colaboración en equipo de Google Docs con la amplia gama de integraciones de MS Word. Sí, puedes conectar ClickUp con más de 1.000 aplicaciones externas, como Google Drive, Outlook, Evernote, Gmail y Slack.

Además, la herramienta de IA, la gestión de proyectos y las funciones de automatización de ClickUp funcionan a la perfección para mejorar el trabajo en equipo e impulsar la productividad. 🎯

¿Tienes curiosidad por saber cómo ClickUp puede facilitarte la escritura? Pruébalo. Es accesible a través de la web y de tus dispositivos de sobremesa (Windows, Mac y Linux) y móviles (Android e iOS). Regístrate en ClickUp hoy mismo . ¡Es gratis!