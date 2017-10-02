Der Unterschied zwischen Produktmanagement und Projektmanagement

Produkte? Projekte? Produktmanagement oder Projektmanagement?

Was bedeutet das alles?

Wenn Ihr Unternehmen an der Entwicklung eines Produkts beteiligt ist - sei es ein SaaS oder etwas anderes - werden Sie diese Begriffe täglich hören, aber es ist wichtig, den Unterschied zu verstehen, um die Beschreibung "Dummkopf" bei den Kollegen zu vermeiden.

Ganz gleich, ob Sie sich für eine dieser Rollen entscheiden oder einfach nur verstehen wollen, wovon die Rede ist, lassen Sie uns den Unterschied zwischen Projekt- und Produktmanagement herausarbeiten und herausfinden, wie sie sich zueinander verhalten.

Was sind Projektmanager? Projektmanager sind Dirigenten der allgemeinen Arbeitsabläufe, der Effizienz und der

kommunikation von Teams . Ihr Ziel ist es, einfach die Vision des Produktmanagers umzusetzen. Sie setzen alle Fähigkeiten ein, die sie im Laufe ihres Lebens erworben haben, um den effizientesten Prozess anzuwenden, den sie sich vorstellen können, und die Dinge mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen richtig zu erledigen.

Die besten Projektmanager sind in der Lage, organisatorisch strategisch zu denken und ehrgeizige Ziele zu verfolgen. Im Grunde sind sie die Leute, die man meidet, wenn man sie bittet, Board-Spiele zu spielen. Sie sollten ihren Ansatz bei der Ansicht von Systemen als Ganzes nachahmen. Sie orchestrieren ihr Team sorgfältig, um eine erstaunliche Zahl von Aufgaben in einem begrenzten Zeitrahmen zu bewältigen. Sie denken über Risiken, Umfang, Zeitmanagement und verfügbare Ressourcen nach. Und an die Menschen. Ja, sie müssen sich um die Mitglieder ihres Teams kümmern, um deren Workload und wie sie verschiedene andere Aufgaben jonglieren.

Alles in allem geht es beim Projektmanagement darum, den komplexen Aufwand vieler Beteiligter mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu beaufsichtigen. Ein Projektmanager wird letztlich an seiner Fähigkeit gemessen, die Projektziele fristgerecht und im Rahmen des Budgets erfolgreich abzuschließen. Das Ziel besteht also darin, die besten Leute an den richtigen Stellen zu platzieren, um produktive Dinge zur richtigen Zeit zu erledigen.

befasst sich mit der Planung, dem Entwurf und der Verbesserung des Produkts. Die von den Produktmanagern getroffenen Entscheidungen werden dann an die Projektmanager weitergegeben, die die Gesamtvision umsetzen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie die bestehenden Produkte in ihrer Branche sowie die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer potenziellen Kunden genau im Auge behalten, um zu definieren, wie sich die Produkte ändern sollten oder welche neuen Produkte hergestellt werden müssen.

Ein Produktmanager trägt die Verantwortung für die Auswahl des Designs, den Markenkern und die Sicherstellung, dass die richtigen technischen Voraussetzungen gegeben sind, um das Produkt zum Erfolg zu führen.

sehen Sie sich diese "Must-haves" an_ *Produktmanagement-Fähigkeiten* _&_ *Produktmanager-Interview-Fragen* Was ist der Unterschied zwischen Produkt- und Projektmanagern?

Im Grunde genommen haben Produktmanager eine Vision für das Produkt, und Projektmanager sorgen dafür, dass diese Vision rechtzeitig und im Rahmen des Budgets umgesetzt wird plänen für das Projekt und Projekt-Chartas. Warum beides? Während bei vielen Teams und Produkten nur eine Person sowohl als Produkt- als auch als Projektmanager fungiert, ist es für ein skalierbares Produkt von entscheidender Bedeutung, zwei getrennte Einheiten zu haben.

Projektmanager müssen sich auf Prozesse und Effizienz konzentrieren und gleichzeitig den gefürchteten " schleichende Ausweitung des Umfangs ", die sich Produktmanager manchmal wünschen. Produktmanager befassen sich ausschließlich mit der Strategie, dem Design und stellen sicher, dass das fertige Produkt wirklich so funktioniert, wie sie es sich wünschen.

Im Idealfall sollte der Produktmanager kostenlos seine Zeit auf Produktmetriken, Kundenanalysen und die Definition/Verfeinerung der Kernvision des Produkts verwenden können. Der Projektmanager sollte diese definierten Parameter nutzen, um Folgendes zu initiieren, zu planen, zu kontrollieren und auszuführen ziele des Projekts .

Wie arbeiten Projekt- und Produktmanager zusammen?

Gute Projektmanager arbeiten eng mit ihren Produktmanagern zusammen und sind sich darüber im Klaren, dass es das gemeinsame Ziel des Teams ist, auf kooperative und ressourcenschonende Weise so viel Wert wie möglich zu schaffen. Das digitale Zeitalter hat zu unglaublichen Produktivitätssprüngen geführt, indem es beide Managementstile zusammengebracht hat.

Ressourcenmanagement

Der Produktmanager stellt sicher, dass das gesamte Team über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, ein neues Produkt zu entwickeln und zu erstellen. Der Projektmanager arbeitet mit Einzelpersonen und spezifischen Zeitplänen, um die Workload auszugleichen, Einstellungen vorzunehmen meilensteine für das Projekt und legen den Zeitplan fest. Der Projektleiter stimmt sich auch mit dem Produktmanager über den Umfang und das Budget ab und stellt sicher, dass alles aufeinander abgestimmt ist.

Zeitmanagement

Betrachten Sie die Zeit als extern und intern

Häufig ist der Produktmanager für die Verwaltung der externen Zeit verantwortlich. Das können die Erwartungen des Clients oder des Führungsteams sein, aber auch die Zusammenarbeit mit dem Marketing bei der Zeitplanung und Strategie für die Markteinführung. Auf der anderen Seite ist der Projektmanager für das interne Zeitmanagement verantwortlich - er stellt sicher, dass die Entwicklung, Herstellung oder Produktion des Produkts wie geplant verläuft und die Meilensteine des Projekts eingehalten werden.

bonus:_ *AI Produktmanagement-Tools* _!**_

Kommunikation mit Projektmanagement-Software

Ist Ihnen das schon einmal passiert?

Die Ingenieure verwenden eine Lösung zur Nachverfolgung von Problemen, Fehlern und Aktualisierungen

Das Produktteam verwendet eine andere projektmanagement tool für Recherche und Scoping

Und die C-Suite bombardiert jeden mit Fragen per E-Mail

Nichtsdestotrotz, projektmanagement-Software und produktmanagement-Software sind in der Regel auf zwei verschiedene Plattformen verteilt. Viele Teams haben jedoch das Bedürfnis, gemeinsam zu kommunizieren und zumindest zu sehen, woran andere Teams arbeiten und wie sie vorankommen.

Warum ist das hilfreich?

Alles aus einer Hand: Informationen und Kommunikation werden an einem Ort zentralisiert

Nichts geht verloren: Alle Fälligkeitsdaten und Details gehen nicht in E-Mails verloren

Kürzere Meetings: Als Beobachter können Produkt- und Projektmanager wissen, was in den Teams des jeweils anderen passiert. Auf diese Weise müssen Status-Updates nicht in Produkt-Meetings stattfinden, sondern es können echte Probleme behandelt werden.

Mit leistungsstarken projektmanagement-Software wie ClickUp, können Teams sowohl Produkt- als auch Projektmanagement kombinieren workflows in einer einzigen Produktivitätsplattform. ClickUp bietet verschiedene Ansichten - entweder als board , Box oder Liste - so dass funktionsübergreifende Teams die unterschiedliche Gewohnheiten haben, können zusammenarbeiten. ClickUp zielt jedoch darauf ab, sowohl Produkt- als auch Projektmanagement-Workflows in einer einzigen Produktivitätsplattform zu vereinen.

Geschrieben von Technologie Beratung