10 YouTrack-Alternativen und Wettbewerber im Jahr 2024

Im Bereich der projektleitung gilt oft Murphy's Law: was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Daher ist eine gute Vorbereitung der Schlüssel, und dazu gehört auch das richtige Werkzeug, um mögliche Probleme zu verfolgen. 🛠️

YouTrack hat aufgrund seiner Vielseitigkeit an Popularität gewonnen. Es hilft Ihnen bei der effektiven Verwaltung von Projektaufgaben und Zeitplänen. Gleichzeitig können Sie damit Probleme protokollieren, kategorisieren und priorisieren - von Softwarefehlern über Kundenbeschwerden bis hin zu internen Anfragen.

Besonders vorteilhaft ist es für software-Entwicklungsteams , Kundendienstabteilungen und alle Gruppen, die mit komplexen Projekten jonglieren und sich mit vielen Problemen auseinandersetzen müssen.

Wenn Ihnen die Mischung aus Projektmanagement und Fehlerverfolgung von YouTrack jedoch nicht zusagt, suchen Sie vielleicht nach einem Tool mit besseren mobilen oder Integrationsfunktionen. Hier kommen wir ins Spiel!

Wir haben die Top 10 YouTrack-Alternativen im Jahr 2024 zusammengestellt und ihre Funktionen, Preise und Nutzerbewertungen untersucht. Unser Leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des perfekten Tools, mit dem Sie Ihr Geschäft ankurbeln können.

Worauf sollten Sie bei YouTrack-Alternativen achten?

Wenn Sie nach Alternativen zu YouTrack suchen, sollten Sie unbedingt die folgenden Eigenschaften berücksichtigen:

Umfassende Funktionalität : Ähnlich wie der umfassende Funktionsumfang von YouTrack sollte das Tool eine ganze Reihe von Funktionen bietenproblemverfolgung undprojektmanagement-Funktionen, von Gantt-Diagrammen bis zur Zeiterfassung

: Ähnlich wie der umfassende Funktionsumfang von YouTrack sollte das Tool eine ganze Reihe von Funktionen bietenproblemverfolgung undprojektmanagement-Funktionen, von Gantt-Diagrammen bis zur Zeiterfassung Flexibilität : Es sollte sowohl für technische als auch für nicht-technische Teams einfach zu bedienen und so anpassbar sein, dass es Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen erfüllt

: Es sollte sowohl für technische als auch für nicht-technische Teams einfach zu bedienen und so anpassbar sein, dass es Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen erfüllt Erweiterte Funktionen : Suchen Sie nach eineragiles Projektmanagement werkzeug, das Funktionen wie einwissensdatenbank für ein Dokumentenmanagementsystem, leistungsfähigeautomatisierungsmöglichkeitenund eine umfassende Berichterstattung

: Suchen Sie nach eineragiles Projektmanagement werkzeug, das Funktionen wie einwissensdatenbank für ein Dokumentenmanagementsystem, leistungsfähigeautomatisierungsmöglichkeitenund eine umfassende Berichterstattung Aktive Entwicklung: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das sich kontinuierlich von den traditionellen Projektmanagementtechniken abhebt und dessen proaktives Entwicklungsteam regelmäßig neue Funktionen und Updates veröffentlicht

Die 10 besten YouTrack-Alternativen für 2024

Mit diesen entscheidenden Elementen im Hinterkopf, lassen Sie uns die 10 besten YouTrack-Alternativen erkunden, die heute verfügbar sind. Ob in der Softwareentwicklung oder im digitalen Marketing, diese Tools werden Ihre täglichen Arbeitsabläufe mit etwas magischem Staub bestreuen und Ihnen helfen ihre Teams zu managen und Projekte effizienter. ✨

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit mehr als 15 Ansichten in ClickUp, darunter Gantt, Board und Kalender

ClickUp ist ein leistungsfähiges All-in-One projektmanagement-Tool mit kostenlos vorlagen für die Problemverfolgung entwickelt, um Probleme zu organisieren, zu priorisieren und effektiv zu lösen. Die Wall-to-Wall-Lösung ist mit einer skalierbaren Hierarchie-Infrastruktur ausgestattet und kann komplexe Projekte effektiv bearbeiten, indem sie in überschaubare Aufgaben und Teilaufgaben aufgeteilt wird.

Das herausragende Merkmal ist jedoch ClickUp AI . Sie enthält eine intelligente KI-Toolbar, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene schriftliche Inhalte generiert, egal ob es sich um einen technischen Bericht, ein Team-Update oder einen Beitrag in den sozialen Medien handelt. Darüber hinaus ist ClickUp's KI-Projektmanagement-Tool hilft bei der Automatisierung und übernimmt Aufgaben wie Terminplanung, Erstellung von Fahrplänen und vieles mehr. Es ist, als hätte man einen persönlichen, hocheffizienten Projektmanager, der rund um die Uhr verfügbar ist. ⏰

ClickUp beste Eigenschaften

Vollständig anpassbare Dashboards mit mehr als 15 Ansichtsoptionen wie Gantt, Kanban-Board und Kalender für einen umfassenden Workflow-Überblick und Ressourcenmanagement

ClickUp Sprints zur Unterstützung von agilem Vorgehensprint-Planung und den Softwareentwicklungsprozess

KI-gestützte Projektmanagement-Funktionen zur Eliminierung sich wiederholender Aufgaben und zur Steigerung der Effizienz

Checklisten, um ein Auge auf jedes einzelne Problem zu haben, das Ihre Kunden stört

Prioritäten, um klare Erwartungen zu setzen und das Team auf das Wesentliche zu konzentrieren

Native Zeiterfassung

über 1.000 Software-Integrationen

ClickUp Einschränkungen

Neue Funktionen werden häufig hinzugefügt, was neue Benutzer möglicherweise überfordert

Eine Lernkurve ist erforderlich

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie dievertrieb team für einen individuellen Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Abkürzung

Über: Abkürzung Shortcut wurde speziell für Softwareentwicklungsteams entwickelt und bietet eine elegante Lösung für Projektmanagement und Fehlerverfolgung. Seine übersichtliche, an Kanban angelehnte Oberfläche verhindert die Bildung von Datensilos, in denen Informationen oft in bestimmten Gruppen versteckt bleiben und eine reibungslose Zusammenarbeit behindern. Shortcut hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Mauern einzureißen und einen Raum zu schaffen, in dem Teams nahtlos zusammenarbeiten, Ideen austauschen und gemeinsam auf ihre Ziele hinarbeiten können. 🥅

Shortcut organisiert die Arbeit durch die Gruppierung von Stories, den grundlegenden Aufgabeneinheiten, in Epics, die umfassendere Initiativen darstellen. Diese Struktur ist besonders nützlich für funktionsübergreifende Teams da Stories zu verschiedenen Projekten und Arbeitsabläufen gehören können. Schließlich werden diese Epics zu Meilensteinen aufgerollt, die einen Überblick über den Fortschritt auf höchster Ebene bieten.

Shortcut beste Eigenschaften

Backlog- und Sprint-Planung für die Projektorganisation

Workflow-Automatisierung und Business prozessmanagement zur Steigerung der Effizienz

Visualisierung des Projektfortschritts zu Verfolgungszwecken

Integrierbar mit 50 anderen Plattformen und bietet benutzerdefinierte Integrationen über API

Unterstützung für agile Methodologien wie Scrum und Kanban

Benutzerfreundliche Oberfläche mit Suchfunktion

Shortcut-Einschränkungen

Der generische Name macht die Suche nach Ressourcen schwierig

Der kostenlose Plan ist ziemlich begrenzt

Shortcut Preise

Kostenlos

Team : $8,50/Monat pro Benutzer

: $8,50/Monat pro Benutzer Geschäftskunden : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Shortcut Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (100+ Bewertungen)

: 4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Rezensionen)

3. Redmine

Über: Redmine Redmine wurde mit dem Ruby on Rails-Framework entwickelt und zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus, open-Source-Projektmanagement-Plattform mit Funktionen wie Gantt-Diagrammen, Problemverfolgung und mehr. Besonders vorteilhaft ist es für agile Teams da es die Integration von Plugins ermöglicht, die die Scrum-Projektmanagement .

Mit diesem Werkzeug können Sie ein Problem mit einem Projekt, einem Benutzer oder einer Produktversion verknüpfen. Außerdem bietet es eine detaillierte Übersicht über den Fortschritt bei der Lösung eines Problems. Die Funktion "Verwandte Probleme " ermöglicht es Entwicklern, Probleme auf der Grundlage verschiedener Beziehungen wie Duplikate, Blöcke, Vorgänger und Nachfolger zu verknüpfen und so Redundanzen zu vermeiden und den Arbeitsablauf zu vereinfachen.

Redmine beste Eigenschaften

Systematisches Software-System zur Problemverfolgung, um Probleme effektiv zu verwalten und zu lösen

Kollaborative Wikis ermöglichen es Teams, Projektpläne, Besprechungsnotizen und mehr zu dokumentieren

Benutzerdefinierte Felder für verschiedene Datentypen, einschließlich Themen, Projekte und Benutzer

Rollenzuweisung und Berechtigungseinstellungen für eine klare Definition von Verantwortlichkeiten und zusätzliche Sicherheit

Visuelle Übersichten wie Gantt-Diagramme und ein Kalender für effizienteprojektverfolgung und Aufgabenplanung 📅

Redmine Einschränkungen

Veraltete Benutzeroberfläche

Steile Lernkurve

Keine Kundenunterstützung

Redmine Preise

Kostenlos

Redmine Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (200+ Bewertungen)

: 4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4. Confluence

Über: Zusammenfluss Confluence wurde von Atlassian, einem renommierten Softwareunternehmen, entwickelt und ist nicht nur eine Software zur Fehlerverfolgung. Seine Stärke liegt in der Kombination von Erstellung von Dokumenten, Organisation von Wissen und Projektzusammenarbeit in einem zentralisierten Arbeitsbereich.

Der benutzerfreundliche Texteditor, die vorgefertigten Vorlagen und die Prüfprotokolle machen Confluence zu einem der besten Plattformen zum Dokumentieren und Verfolgen team-Projekte. Die Echtzeit-Bearbeitungsfunktion wird durch ein intuitives Kommentarsystem ergänzt, das Inline- und Seitenkommentare, Likes und visuelle Elemente wie Bilder, GIFs und Emojis erlaubt. Wenn Teammitglieder getaggt oder mit einer Aufgabe betraut werden, sorgen Benachrichtigungen dafür, dass alle auf dem Laufenden bleiben.

Confluence beste Eigenschaften

Umfangreiche Auswahl an Vorlagen zur Verwaltung von Projekten

Intuitive Seitenhierarchie und Suchfunktionen

Zusammenarbeit und Bearbeitung in Echtzeit, unterstützt durch die Verfolgung des Versionsverlaufs

Rollenzuweisungsfunktionen für eine präzise Kontrolle über die Benutzerberechtigungen

über 1.000 Software-Integrationen

Gewährleistung der Datensicherheit durch Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand

Confluence-Einschränkungen

Es kann manchmal nicht reagieren

Einige Benutzer haben Probleme mit der Formatierung, insbesondere bei Tabellen

Confluence Preise

Kostenlos

Standard : Beginnt bei $5,75/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei $5,75/Monat pro Benutzer Premium : Beginnt bei $11/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei $11/Monat pro Benutzer Unternehmen : Beginnt bei $102.500/Jahr

: Beginnt bei $102.500/Jahr Rechenzentrum: Beginnt bei $27.000 für eine Jahreslizenz

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

5. Asana

Über: Asana Ein wahres Schwergewicht in der Welt der projektmanagement-Tools asana wird häufig von großen Teams eingesetzt, die auf eine kontinuierliche Kommunikation angewiesen sind. Es revolutioniert die Teamkoordination und optimiert die Arbeitsabläufe mit seinen robusten visuellen Tools.

Der Workflow Builder ermöglicht es Teamleitern und Projektmanagern, Prozesse einzurichten, Fortschritte zu melden und Aktualisierungen teamübergreifend zu teilen. Er ermöglicht die Erstellung von Regeln zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, wie z. B. Formulare für organisierte Anfragen und die Synchronisierung mit anderen häufig verwendeten Tools für eine nahtlose Datenintegration.

Mit dem Fokus auf Klarheit und Organisation wirkt Asana dem "Chaos" entgegen, das in hektischen Arbeitsumgebungen entstehen kann. Seine Aufgabe ist es, einen kohärenten Raum zu schaffen, in dem Teams einfach zusammenarbeiten, Aufgaben zuweisen und ihren Fortschritt überwachen können. 📈

Die besten Funktionen von Asana

Erstellen und Verwalten von Aufgaben und Unteraufgaben mit klaren Verantwortlichkeiten und Fristen

Die Regelfunktion automatisiert sich wiederholende Prozesse

Pinnwand-, Listen-, Zeitleisten- und Kalenderansichten für eine optimale Visualisierung von Arbeitsabläufen

Erweiterte Suchfunktionalität

Integration mit über 100 externen Tools

Ein eigener Bereich für Arbeitsupdates und Diskussionen

Einschränkungen von Asana

Sie können eine Aufgabe nicht zwei Benutzern zuweisen

Einige Benutzer finden, dass es unübersichtlich aussieht

Preise für Asana

Basic : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business : $24.99/Monat pro Benutzer

: $24.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

6. Teamarbeit

Über: Teamarbeit Teamwork ist eine Cloud-basierte projektmanagementsoftware bietet hochgradig anpassbare Workflows und Kundenberechtigungen. Dies macht es zu einem robusten Werkzeug, das besonders für Unternehmen geeignet ist, die ein Agentur- oder Kundendienste-Modell verfolgen, wie z. B. Marketing-Agenturen.

Mit Teamwork können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Kunden und sogar Freiberuflern in Ihre Projekte einladen. Sie sind nicht nur Beobachter, sondern aktive Mitwirkende, die in der Lage sind, Kommentare abzugeben, Zeit zu protokollieren und vieles mehr. Über benutzerdefinierte Berechtigungen können Sie die Zugriffsrechte der einzelnen Teilnehmer steuern und so eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten.

Teamwork beste Eigenschaften

Ausführliche Anpassungsoptionen für Workflows, Kundenberechtigungen und mehr

Vereinfachte Automatisierungsfunktionen für ein einfaches Aufgabenmanagement in Ihrem UnternehmenKanban-Tafel* Integrierte Zeiterfassung und Finanzmanagement-Tools

Nahtlose Integration mit über 80 gängigen Tools

Gantt-Diagramme und Abhängigkeiten von Aufgaben

Erstellung von anpassbaren Vorlagen und Verfolgung von Projektmeilensteinen

Teamwork Einschränkungen

Das Chat-Tool könnte besser sein

Einige Benutzer finden die Datenvisualisierung aufgrund der begrenzten Diagrammoptionen schlecht

Preise für Teamwork

Für immer kostenlos

Starter : $5.99/Monat pro Benutzer, mindestens drei Benutzer

: $5.99/Monat pro Benutzer, mindestens drei Benutzer Deliver : $9.99/Monat pro Benutzer, mindestens drei Benutzer

: $9.99/Monat pro Benutzer, mindestens drei Benutzer Erweitern : $19.99/Monat pro Benutzer, mindestens fünf Benutzer

: $19.99/Monat pro Benutzer, mindestens fünf Benutzer Skalieren: Kontakt für Demo und Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

7. nTask

Über: nTask nTask zielt darauf ab, den Prozess der Problemverfolgung und des Risikomanagements innerhalb von Projektabläufen zu vereinfachen und transparenter und handhabbarer zu machen.

Mit der Möglichkeit, Status und prioritätsstufen stellt die Plattform sicher, dass jeder über laufende oder abgeschlossene Probleme informiert bleibt. Dies hilft den Teams, potenzielle Hindernisse frühzeitig zu erkennen und wirksame Strategien zu ihrer Behebung zu entwickeln.

nTask eignet sich auch hervorragend zur Rationalisierung Ihrer Budgetverwaltung mit seinen innovativen Abrechnungsmethoden. Sie können feste Gebühren oder Stundensätze pro Aufgabe oder Ressource festlegen und so einen auf die Bedürfnisse Ihres Projekts zugeschnittenen Abrechnungsansatz schaffen. So können Sie sich mehr auf die Entwicklung von Aufgaben konzentrieren, während Sie gleichzeitig die finanzielle Gesundheit Ihres Projekts im Auge behalten.

nTask beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Oberfläche für die Erstellung von Aufgaben, Unteraufgaben und den Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten

In Aufgaben eingebettete Zeiterfassungsfunktion, die eine effiziente Verwaltung von Arbeitsstunden über mehrere Projekte hinweg ermöglicht

Übersichtliche Projektübersichten, die individuelle Verantwortlichkeiten, wöchentliche Kapazitäten und Budgets anzeigen

Robuste Tools für die Zusammenarbeit, einschließlich Live-Chat innerhalb von Projektaufgaben und Unteraufgaben, der Möglichkeit, Videos einzubetten, Dokumente anzuhängen und URLs für die Echtzeitkommunikation freizugeben

Integrierbar mit über 1.000 Anwendungen

nTask Einschränkungen

Das Laden kann manchmal langsam sein

Es fehlt an erweiterten Berichtsfunktionen

nTask Preise

Basis : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Business : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (17 Bewertungen)

: 4.4/5 (17 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

8. Trello

Über: Trello Mit seiner visuellen Anziehungskraft und dem einfach zu navigierenden Design im Kanban-Stil ist Trello dank seiner Einfachheit und Anpassungsfähigkeit die Software der Wahl, selbst für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-Tools haben.

Ein besonderes Merkmal von Trello ist das kein-Code-Automatisierungstool namens Butler. Damit können Sie Regeln, Schaltflächen und Befehle erstellen, die fast jede Aktion in Trello rationalisieren und automatisieren. Butler kann zum Beispiel eine Aufgabe automatisch von einer "To Do"-Liste nach "Doing" verschieben, Fälligkeitsdaten festlegen und Mitglieder zu Aufgaben hinzufügen.

Mit Trello können Teams Dateien gemeinsam nutzen, Zeitpläne verfolgen und Arbeitslasten verwalten. Obwohl einige andere Plattformen erweiterte Projektmanagement-Funktionen ist Trello eine ausgezeichnete Option für kleine Teams und einfachere Projekte.

Trello beste Eigenschaften

Drag-and-Drop-Editor für eine intuitive Benutzererfahrung

Kalender undprojekt-Zeitleisten für einen ganzheitlichen Überblick und bessere Verfolgung

Trello-Karten für Aufgabenzuweisungen, Dateianhänge und Kategorisierung

Erstellen von Vorlagen für wiederkehrende Projekte

Workflow-Automatisierung mit der Butler-Funktion

Integrationen mit über 180 anderen Anwendungen

Einschränkungen von Trello

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Fehlende Gantt-Diagramme und Zeiterfassungsoptionen

Preise für Trello

Kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Unternehmen: Ab $17,50/Monat pro Benutzer, mindestens 50 Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ Bewertungen)

9. Userback

Über: Userback Userback ist eine Feedback- und Bug-Reporting-Plattform für Software-Designer, Entwickler und Unternehmen, die ein zentralisiertes Projektmanagement-System suchen, und macht seinem Namen alle Ehre, indem es den Benutzer zurück in die Entwicklung bringt Sie gibt Nutzern intuitive Feedback-Tools an die Hand und unterstützt Entwicklungsteams mit präzisen Fehler- und Problemberichten. 🐞

Mit Userback können Sie durch kommentierte Screenshots und Videoaufnahmen akribisches Feedback sammeln. Durch die Aufzeichnung jedes Klicks, Zooms und jeder Größenänderung stellt Userback sicher, dass Sie genau verstehen, wie Benutzer mit Ihrer Software interagieren. Dadurch wird die Reaktionsfähigkeit des Entwicklungsprozesses erheblich verbessert, was letztendlich steigerung des Kundenerfolgs .

Beste Eigenschaften von Userback

Die Benutzeridentifikation steigert die Effizienz des Feedback-Prozesses, wobei die Felder mit Benutzerinformationen vorausgefüllt werden, um die Antwort zu priorisieren und den Kundenerfolg zu steigern

Benutzerdefinierte Workflows zur Rationalisierung des Projektmanagements

Das Feature-Portal zentralisiert das Feedback und bietet eine Plattform für Benutzer, um Gedanken auszutauschen, Ideen zu validieren, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen

Die Funktion zum Zusammenführen von Feedback gruppiert ähnliches Feedback, um Zeit zu sparen

Nahtlose Integration mit anderen Projektmanagement-Tools wie GitHub, Slack und Jira

Einschränkungen von Userback

Es fehlen erweiterte Projektmanagement-Funktionen

Begrenzte Anzahl von Benutzern bedeutet, dass sich der Preis für größere Teams schnell summiert

Userback Preise

Startup : $59 pro Monat für 10 Benutzer; $4.50/Monat für jeden weiteren Benutzer

: $59 pro Monat für 10 Benutzer; $4.50/Monat für jeden weiteren Benutzer Unternehmen : $119 pro Monat für 15 Benutzer; $4.50/Monat für jeden weiteren Benutzer

: $119 pro Monat für 15 Benutzer; $4.50/Monat für jeden weiteren Benutzer Premium: 217 $ pro Monat für 25 Benutzer; 4,50 $/Monat für jeden weiteren Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Userback Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (160+ Bewertungen)

: 4.8/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

10. Frischdienst

Über: Frischdienst Freshservice (entwickelt von Freshworks) bietet raffinierte Tools für die effektive Verwaltung des IT-Service-Desk-Betriebs. Dies umfasst alles von Vorfällen, Änderungen und Serviceanfragen bis hin zu komplexeren IT betriebsmanagement . Mit Freshservice können IT-Teams ihren Workflow über ein einziges Dashboard visualisieren und verwalten.

Freshservice nutzt KI zur Vorhersage von Projektergebnissen und überfälligen Aufgaben, indem es aus früheren Aufgabenmustern und Leistungsmetriken lernt und so schnellere Problemlösungen ermöglicht. Darüber hinaus optimiert Freshservice die Produktivität der Support-Teams mit intelligenten Vorschlägen für die Agenten, wodurch die Bearbeitungszeit für Tickets verkürzt und die Kundenzufriedenheit insgesamt erhöht wird. 🤖

Freshservice beste Eigenschaften

Workflow-Automatisierung ermöglicht die automatische Zuweisung von Tickets an die richtigen Teammitglieder

Robuste Berichts- und Analysetools zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Verfolgung der IT-Leistung

Ein Self-Service-Portal, in dem Benutzer Tickets erstellen, deren Status verfolgen oder Antworten auf allgemeine Probleme finden können

Tools für das Incident Management zur schnellen Behebung von Problemen

Tools für das Release-Management, um Releases zu planen, Testpläne zu dokumentieren und Teammitglieder zu aktualisieren

Workload-Management-Funktionen zur Überwachung von Aufgaben und zur Gewährleistung eines ausgewogenen Arbeitsaufkommens

Einschränkungen von Freshservice

Einige Benutzer finden es schwierig zu navigieren

Es fehlen Projektmanagement-Funktionen wie die Kanban-Tafel-Ansicht

Preise von Freshservice

Starter : $19/Monat pro Agent

: $19/Monat pro Agent Wachstum : $49/Monat pro Agent

: $49/Monat pro Agent Pro : $95/Monat pro Vermittler

: $95/Monat pro Vermittler Unternehmen: $119/Monat pro Vermittler

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freshservice Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

Die richtige Wahl für YouTrack-Alternativen treffen

Jede dieser 10 exzellenten YouTrack-Alternativen verfügt über eine Vielzahl von Funktionen und Möglichkeiten. Egal, ob es sich um eine umfassende Lösung wie ClickUp handelt, die ein breites Spektrum an Projektmanagement-Bedürfnissen abdeckt, oder um ein spezialisiertes Tool, das für die Problemverfolgung oder Zusammenarbeit geeignet ist, der Markt ist reich an Optionen.

Die richtige Software kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Ihre Projekte effektiv und mühelos zu verwalten. Probieren Sie ClickUp und erleben Sie die besten Tools für Zusammenarbeit und Projektmanagement!