7 kostenlose Vorlagen für Airbnb-Willkommensbücher

Ein toller Airbnb-Aufenthalt hängt oft von den kleinen Details ab.

Wie komme ich stressfrei rein? Welches WLAN ist das richtige? Wie bediene ich die Heizung, ohne raten zu müssen? Wie läuft der Check-out ab?

Gäste möchten nicht wegen jeder Kleinigkeit eine Nachricht an Sie senden, und Sie möchten nicht jede Woche dieselben Fragen beantworten.

Genau dafür ist ein Airbnb-Willkommensbuch da. Es bietet Gästen alles, was sie brauchen, an einem Ort, klärt Erwartungen im Voraus und vermeidet unnötigen Hin und Her.

In diesem Beitrag finden Sie kostenlose Vorlagen für Airbnb-Willkommensbücher, die Sie kopieren, personalisieren und sofort verwenden können, sowie Tipps, wie Sie Ihr Willkommensbuch professionell und gästefreundlich gestalten können.

Airbnb-Willkommensbuch-Vorlagen auf einen Blick

Was ist ein Airbnb-Willkommensbuch?

Ein Airbnb-Willkommensbuch ist ein kurzer, gästefreundlicher Leitfaden (digital oder gedruckt), der die Fragen beantwortet, die Gäste bei ihrer Ankunft immer haben – damit sie sich schnell einleben können, ohne dich wegen jeder Kleinigkeit anschreiben zu müssen.

Betrachten Sie es als das Dokument „Alles, was Sie in 5 Minuten wissen müssen“, das Verwirrung bei den Gästen verringert, vermeidbare Probleme verhindert und Ihren Posteingang entlastet.

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Was sollte Ihr Airbnb-Willkommensbuch enthalten?

Sie wissen, dass Sie ein Willkommensheft brauchen, aber der Anblick eines leeren Dokuments lähmt Sie. Welche Informationen sind unverzichtbar und was ist nur überflüssiger Schnickschnack, den Gäste ignorieren werden?

Das unterscheidet ein unscheinbares Willkommensbuch von einem Airbnb-Reiseführer, den Gäste tatsächlich nutzen. 📚

Willkommensnachricht: Eine kurze, persönliche Begrüßung sorgt für eine herzliche Atmosphäre während des Aufenthalts. Beschränken Sie sich auf maximal zwei Sätze, um die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste nicht zu verlieren.

WLAN-Details: Der Netzwerkname und das Passwort sollten gut sichtbar im Vordergrund stehen. Das ist fast immer das Erste, wonach ein Gast bei seiner Ankunft sucht.

Anweisungen zum Check-in und Check-out: Geben Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Alles, von Codes für den Schlüsselkasten und Speicherorten der Schlüssel bis hin zu genauen Ankunfts- und Abreisezeiten.

Hausordnung: Legen Sie Ihre Richtlinien zu Ruhezeiten, Rauchen, Haustieren und Parken klar dar. Formulieren Sie direkt und klar, ohne belehrend zu wirken, damit die Regeln eingehalten werden.

Anleitungen für Geräte: Erklären Sie, wie die Kaffeemaschine, der Thermostat, die Fernbedienungen für den Fernseher sowie Waschmaschine und Trockner zu bedienen sind. Einfache Diagramme oder Fotos können viel Verwirrung vermeiden.

Notfallkontakte: Geben Sie Ihre Telefonnummer, einen Backup-Kontakt, lokale Notfalldienste und die Adresse des nächstgelegenen Krankenhauses an.

Lokale Empfehlungen: Freigeben Sie Details zu Ihren bevorzugten Restaurants, Cafés, Lebensmittelgeschäften und Sehenswürdigkeiten. Gäste vertrauen den persönlichen Empfehlungen eines Gastgebers weitaus mehr als einer allgemeinen Google-Suche.

Tipps zur Anreise: Geben Sie Informationen zu Parkmöglichkeiten, den nächstgelegenen Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und der Verfügbarkeit lokaler Mitfahrdienste an.

Anweisungen für die Abreise: Teilen Sie den Gästen genau mit, was sie vor ihrer Abreise zu erledigen haben. Müssen sie die Betten abziehen, den Geschirrspüler anstellen oder den Müll rausbringen?

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Kostenlose Airbnb-Vorlagen für Willkommensbücher

Anstatt das Rad neu zu erfinden, nutzen Sie eine vorgefertigte Vorlage für das Airbnb-Willkommensbuch. Diese Vorlagen bieten Ihnen eine ansprechende, professionelle Grundlage, die Sie in wenigen Minuten benutzerdefiniert anpassen können:

1. TheGoodDocs – Vorlage für ein privat ausdruckbares Airbnb-Willkommensheft

via TheGoodDocs

Die Privat-Vorlage für das Airbnb-Willkommensheft von TheGoodDocs ist ideal für Gastgeber, die ein physisches, druckfertiges Format bevorzugen.

Das übersichtliche, einfache Layout lässt sich leicht in Google Docs bearbeiten und ist speziell dafür konzipiert, ausgedruckt und in einem Ordner für Ihre Gäste abgelegt zu werden. Sie benötigen keine Designkenntnisse; ersetzen Sie einfach den Platzhaltertext durch Ihre Unterkunftsdaten, drucken Sie das Dokument aus, und schon sind Sie erledigt.

✅ Ideal für: Airbnb-Gastgeber und Verwalter von Ferienwohnungen, die ein druckfertiges Willkommensheft für ihre Gäste wünschen.

👀 Wussten Sie schon? Allein im dritten Quartal des letzten Jahres verzeichnete Airbnb 133,6 Millionen gebuchte Übernachtungen und Plätze. In nur einem Quartal!

2. TheGoodDocs – Stilvolle Vorlage für ein Airbnb-Willkommensbuch

via TheGoodDocs

Wenn Ihre Unterkunft ein ansprechendes Design hat, sollte Ihr Willkommensbuch dazu passen. Die stilvolle Airbnb-Willkommensbuchvorlage von TheGoodDocs zeichnet sich durch moderne Typografie und ein elegantes Layout mit anpassbaren Farbschemata aus.

So kannst du einen professionell gestalteten Leitfaden erstellen, ohne einen Designer beauftragen zu müssen – ideal für Instagram-taugliche Unterkünfte, bei denen jedes Detail perfekt sein muss.

✅ Ideal für: Boutique-Airbnb-Gastgeber und Designer von Kurzzeitvermietungen, die hochwertige, fotogene Unterkünfte gestalten.

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3. TheGoodDocs-Vorlage für das Willkommensbuch

via TheGoodDocs

Für Gastgeber, die verschiedene Arten von Unterkünften verwalten, ist die Willkommensbuch-Vorlage von TheGoodDocs ein hervorragender Ausgangspunkt.

Die standardisierte Struktur eignet sich für jede Ferienwohnung, jeden Langzeitaufenthalt oder jede Firmenunterkunft. Sie können sie ganz einfach an jede Vermietungsplattform anpassen, egal ob Airbnb, Vrbo oder Ihre eigene Direktbuchungsseite.

✅ Ideal für: Gastgeber mit mehreren Unterkünften und Manager von Firmenwohnungen, die Info über alle Unterkünfte hinweg vereinheitlichen möchten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie einen ClickUp Super Agent als Assistenten für die Pflege Ihres Gästeführers. Legen Sie fest, dass er Ihr Willkommensbuch nach einem Zeitplan überprüft, veraltete Angaben wie WLAN-Infos, Check-in-Schritte, lokale Empfehlungen oder Hausregeln markiert und Ihnen vor der Ankunft des nächsten Gastes eine kurze Aktualisierung schickt. Sie behalten die Kontrolle über die endgültigen Änderungen, aber die mühsame Überprüfungsarbeit wird für Sie erledigt. Erfahren Sie, wie Sie Ihren ersten Super Agent in ClickUp einrichten 👇

4. Airbnb-Willkommensbuch-Vorlage von Template. Net

Wenn Sie Wert auf eine übersichtliche Organisation legen, nutzen Sie die Airbnb-Willkommensbuchvorlage von Template. Net.

Diese Vorlage enthält vorgefertigte Abschnitte für Hausregeln, lokale Empfehlungen und Notfallkontakte, sodass alle Ihre Informationen übersichtlich strukturiert sind. Der logische Flow ermöglicht es den Gästen, schnell das zu finden, was sie brauchen, ohne endlose Seiten mit Text durchblättern zu müssen.

✅ Ideal für: Neue Airbnb-Gastgeber und Verwalter kleinerer Immobilien, die einen übersichtlichen Gästeführer wünschen.

📮 ClickUp Insight: Wenn Systeme versagen, werden Mitarbeiter kreativ – aber das ist nicht immer gut. 17 % der Mitarbeiter verlassen sich auf persönliche Workarounds wie das Speichern von E-Mails, das Erstellen von Screenshots oder das mühsame Anfertigen eigener Notizen, um ihre Arbeit zu verfolgen. Gleichzeitig finden 20 % der Mitarbeiter nicht, was sie brauchen, und fragen stattdessen Kollegen – was die Konzentration beider Parteien unterbricht. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Workspace! 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp über 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

5. Airbnb-Vorlage für ein Willkommensbuch für Landhäuser von Template. Net

Gastgeber von Unterkünften auf dem Land, wie Bauernhöfen, Hütten und Landhäusern, benötigen ein Willkommensbuch, das ihre einzigartige Einstellung widerspiegelt.

Diese vielseitige Airbnb-Vorlage für ein Willkommensbuch im Landhausstil von Template.Net besticht durch rustikale Designelemente und bietet Platz für unternehmensspezifische Details, darunter Notizen zu Außenbereichen, der lokalen Tierwelt und den Annehmlichkeiten des Bauernhofs. Sie fängt den Charme eines Aufenthalts auf dem Land ein und enthält gleichzeitig alle praktischen Informationen, die Gäste benötigen.

✅ Ideal für: Gastgeber von Ferienhäusern und Eigentümer von Bauernhofunterkünften, die Übernachtungen auf dem Land mit Schwerpunkt auf Outdoor-Aktivitäten anbieten.

💡 Profi-Tipp: Nutze ClickUp Brain MAX, um verstreute Notizen zum Gastgeberdasein schneller in ein professionelles Willkommensbuch zu verwandeln. Dieser Desktop-KI-Assistent kennt den gesamten Kontext Ihrer Arbeit. Stellen Sie Objektdetails, gespeicherte Nachrichten, Anbieter-Info, Empfehlungen aus der Umgebung und frühere Fragen von Gästen zusammen und nutzen Sie dann die Sprach-zu-Text-Funktion, um unterwegs schnell Aktualisierungen wie Parkanweisungen oder Check-out-Erinnerungen zu diktieren.

6. ClickUp-Markenbuchvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Markenbuch-Vorlage einen einheitlichen Willkommensleitfaden für Gäste

Die ClickUp-Markenbuchvorlage eignet sich hervorragend als Airbnb-Willkommensbuch, wenn Sie möchten, dass jeder Kontaktpunkt mit dem Gast ein einheitliches Erlebnis bietet – von der ersten Seite über die Hausregeln bis hin zu Empfehlungen für die Umgebung.

Sie erhalten ein übersichtliches Layout in ClickUp-Dokumenten, mit dem Sie die Identität Ihrer Unterkunft einmalig festlegen und dann über Seiten und Aktualisierungen hinweg wiederverwenden können, sodass Ihr Willkommensbuch auch bei Änderungen an den Details stets professionell bleibt.

Darin kannst du die wesentlichen Punkte festhalten, die das Erlebnis des Gastes prägen, darunter eine Vorstellung deiner Unterkunft sowie visuelle Vorgaben wie Logo/Markenzeichen, Farben und Typografie. Außerdem enthält es einen Abschnitt zur Organisation von Begleitmaterialien für das Willkommensbuch, wie digitale Ressourcen, druckbare Materialien und Symbole zur schnellen Orientierung.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Willkommensbuchs mit einem eigenen Abschnitt zur Markenvorstellung, der die Einstellung für die Sprache und die Botschaften gegenüber den Gästen vorgibt

Sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild auf allen Seiten, indem Sie die Markenfarben und die Typografie einmalig festlegen und dann auf jeden Abschnitt des Leitfadens anwenden.

Speichern Sie alle für Gäste bestimmten Materialien an einem Ort, einschließlich digitaler Markenelemente und Symbole, damit Ihr Willkommensbuch einfach zu aktualisieren und freizugeben ist

✅ Ideal für: Boutique-Airbnb-Gastgeber und Immobilienverwalter, die einen markenspezifischen Gästeführer für Premium-Aufenthalte erstellen möchten.

7. ClickUp-Vorlage für Mietverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Machen Sie Ihren Gästen die Aufenthaltsbedingungen mit der ClickUp-Vorlage für Mietverträge klar

Die ClickUp-Mietvertragsvorlage eignet sich gleichzeitig hervorragend als Airbnb-Willkommensbuch, wenn Sie möchten, dass Ihre Gäste die Bedingungen des Aufenthalts klar verstehen. Sie enthält Abschnitte, die Gastgeber in der Regel schriftlich festhalten müssen, darunter Nutzung der Unterkunft und der Versorgungsleistungen, Schäden und Reparaturen sowie Kündigung.

Fügen Sie oben die Details zu Ihrer Unterkunft hinzu und nutzen Sie dann die integrierten Überschriften, um Ihre Regeln in einen Leitfaden zu verwandeln, den Gäste überfliegen und befolgen können. Wenn Sie den Wortlaut straffen möchten, kann ClickUp Brain Ihre Richtlinien in eine einfache, gästefreundliche Sprache umformulieren und eine Version für die erste Seite erstellen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Veröffentlichen Sie Ihre Hausregeln unter „Nutzung der Unterkunft und Versorgungseinrichtungen“ und regeln Sie dabei Ruhezeiten, Besucher, Parken, Rauchen und die Nutzung von Geräten.

Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Bereich „Schäden und Reparaturen“, einschließlich der Vorgehensweise bei der Berichterstellung durch Gäste und der möglichen Kosten

Legen Sie mithilfe der Option „Kündigung“ fest, was bei Verstößen gegen die Regeln geschieht, und sorgen Sie so für einheitliche Eskalationsschritte bei allen Aufenthalten.

✅ Ideal für: Airbnb-Gastgeber und Verwalter von Kurzzeitvermietungen, die einen übersichtlichen Abschnitt mit Bedingungen und Regeln in ihrem Willkommensbuch wünschen.

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So geben Sie Ihr Airbnb-Willkommensbuch Ihren Gästen frei

So kannst du dein Airbnb-Willkommensbuch deinen Gästen bei ihrer Ankunft ganz einfach freigeben:

Erstellen Sie ein „Willkommensbuch“-Dokument: Erstellen Sie in ClickUp Docs einen Leitfaden, der Check-in, WLAN, Hausregeln, „So funktioniert es“, lokale Tipps und Check-out abdeckt. Gestalten Sie den ersten Abschnitt besonders übersichtlich, damit Gäste das Wesentliche in Sekundenschnelle finden. Da es sich um eine Erstellen Sie in ClickUp Docs einen Leitfaden, der Check-in, WLAN, Hausregeln, „So funktioniert es“, lokale Tipps und Check-out abdeckt. Gestalten Sie den ersten Abschnitt besonders übersichtlich, damit Gäste das Wesentliche in Sekundenschnelle finden. Da es sich um eine zentrale Informationsquelle handelt, aktualisieren Sie das Dokument nur einmal, und jeder Gast erhält die neueste Version (keine Duplikate).

Teilen Sie es als Link zum reinen Anzeigen: Erstellen Sie einen externen Link zum reinen Anzeigen des Dokuments, damit Gäste es auf ihrem Handy öffnen können, ohne sich anmelden zu müssen. Fügen Sie diesen Link in Ihren Airbnb-Nachrichten-Thread ein (und senden Sie ihn 48–72 Stunden vor dem Check-in erneut). So bleiben die vollständigen Details aus einem langen Chat heraus und Gäste haben eine zuverlässige Anlaufstelle, auf die sie zurückgreifen können.

Speichere eine Vorlage für eine „Gästemitteilung“: Erstelle in ClickUp eine kurze, wiederverwendbare Nachricht (als Dokument-Snippet oder Erstelle in ClickUp eine kurze, wiederverwendbare Nachricht (als Dokument-Snippet oder ClickUp-Aufgabenvorlage ), die nur das Wesentliche enthält – Zugang, WLAN, Parkmöglichkeiten, eine wichtige Regel und die Check-out-Zeit – sowie den Link zum Willkommensbuch

Halten Sie es mit Aufgaben und Erinnerungen auf dem neuesten Stand: Erstellen Sie sich eine Erstellen Sie sich eine wiederholende Aufgabe in ClickUp , um monatlich lokale Empfehlungen zu aktualisieren, vierteljährlich die Hausregeln zu überprüfen, saisonal Notfallkontakte zu verifizieren und die Gebrauchsanweisungen für Geräte zu aktualisieren, sobald sich etwas ändert

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Verwalten Sie Ihr Willkommensbuch und Ihre Gastgeber-Checkliste mit ClickUp

Ein Willkommensbuch ist am nützlichsten, wenn es leicht auf dem neuesten Stand zu halten ist. Eine Änderung bei WLAN, Parkmöglichkeiten oder Check-in-Anweisungen sollte nicht zu einem Durcheinander aus Notizen und Nachrichten führen.

Mit ClickUp haben Sie alles an einem Ort. Erstellen und pflegen Sie Ihr Willkommensbuch in Docs, führen Sie eine wiederverwendbare Übergabe-Checkliste als Aufgaben und speichern Sie versandfertige Vorlagen für Gastnachrichten, damit Sie nicht jede Woche dieselben Antworten neu schreiben müssen.

Und mit KI kannst du Formulierungen schnell optimieren, eine übersichtliche Checkliste für den Checkout erstellen oder einen Abschnitt mit lokalen Empfehlungen generieren, der zu deinen Hausregeln und deinem Stil passt.

Erstellen Sie es einmal, halten Sie es auf dem neuesten Stand und sorgen Sie dafür, dass jeder Aufenthalt reibungsloser verläuft.

Starten Sie jetzt mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Ein Airbnb-Willkommensbuch ist ein Leitfaden für Gäste, der das Aufenthaltserlebnis mit einer herzlichen, markenspezifischen Note bereichert. Ein Haushandbuch ist in der Regel eher praktischer Natur und enthält detaillierte Wartungsanweisungen oder Informationen, die eher für Reinigungskräfte und Co-Gastgeber als für Gäste bestimmt sind.

Ja, die meisten Vorlagen für Willkommensbücher sind plattformunabhängig. Sie können sie ganz einfach benutzerdefiniert anpassen, indem Sie Airbnb-spezifische Formulierungen durch die Terminologie von Vrbo, Booking.com oder Ihrer eigenen Direktbuchungs-Website ersetzen.

Idealerweise sollten Sie beides erstellen. Ein digitales Airbnb-Gästebuch lässt sich leicht aktualisieren und vor der Ankunft mit den Gästen freigeben, während eine gedruckte Ausgabe als zuverlässiges Backup für diejenigen dient, die Papier bevorzugen oder während ihres Aufenthalts Probleme mit der Verbindung haben.

Speichern Sie eine Master-Vorlage für den Airbnb-Reiseführer in einem zentralen ClickUp-Workspace, um die Einheitlichkeit über alle Ihre Unterkünfte hinweg zu gewährleisten. Sie können diese dann für jede Unterkunft duplizieren und benutzerdefiniert anpassen, wodurch die Markenkonsistenz gewahrt bleibt, während gleichzeitig unterkunftsspezifische Details berücksichtigt werden können.