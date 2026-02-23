Kostenlose integrierte Reise-Dashboard-Vorlagen

Die Verwaltung von Gruppenreisen oder Unternehmensausgaben sollte sich nicht wie ein Vollzeitjob zusätzlich zu Ihrer eigentlichen Arbeit anfühlen. Sie umschalten ständig zwischen Buchungsbestätigungen, veralteten Tabellenkalkulationen und Kontoauszügen, um herauszufinden, wohin Ihr Budget geflossen ist, was Ihnen Zeit kostet. Automatisierung kann Ihnen diese Zeit sparen.

Sie benötigen eine einzige Ansicht, die diese unzusammenhängenden Teile in Echtzeit zusammenführt.

Integrierte Reise-Dashboard-Vorlagen können dabei helfen.

Erfahren Sie, wie Sie damit die manuelle Datenerfassung hinter sich lassen und einen klaren Überblick über Ihre Reisekosten und -pläne erhalten.

Integrierte Reise-Dashboard-Vorlagen auf einen Blick

Die 8 besten integrierten Reise-Dashboard-Vorlagen

Eine integrierte Reise-Dashboard-Vorlage ist ein vorgefertigter Workspace, der Reiselogistik, Budgets, Reisepläne und Teamkoordination in einem einzigen visuellen Hub zusammenfasst.

Einige konzentrieren sich auf die persönliche Reiseplanung, während andere das Kundenmanagement auf Agenturebene oder die Analyse von Geschäftsreisen übernehmen. Die von uns ausgewählten Vorlagen bieten Flexibilität, visuelle Übersichtlichkeit und die Möglichkeit, sowohl einfache Reisen als auch komplexe Koordinationen mit mehreren Zielen zu verwalten.

Da jede der folgenden Vorlagen ein anderes Reisemanagement-Szenario abdeckt, wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihnen passt!

1. Vorlage für Geschäftsreisepläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die Vorlage für Geschäftsreisepläne von ClickUp, um Geschäftsreisen zu koordinieren.

Verbringt Ihr Team mehr Zeit mit der Suche nach Flugbestätigungen als mit der Vorbereitung auf das Meeting, zu dem Sie fliegen?

Diese Vorlage für Geschäftsreisepläne von ClickUp verwaltet Unternehmensreisen mit mehreren Beteiligten – Flüge, Hotels, Meetings und Bodentransporte – in einer Zeitleiste. Sie macht Schluss mit der Suche nach der E-Mail mit der Hotelbestätigung, da alle Informationen an einem gemeinsamen, durchsuchbaren Speicherort gespeichert sind. Jetzt können Sie den gesamten Reiseverlauf einsehen und Änderungen mit Zuversicht vornehmen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bestätigungsnachverfolgung: Speichern Sie alle Buchungsnummern, Kontaktdaten und Anbieterinformationen an einem Ort, anstatt E-Mail-Threads zu durchsuchen.

Zeitzonenverwaltung: Automatische Anzeige der Abflug- und Ankunftszeiten in den entsprechenden Zeitzonen, um Verwirrung bei der Planung zu vermeiden.

Automatisieren Sie Statusaktualisierungen: Lösen Sie sofortige Benachrichtigungen für Reisende aus, wenn der Status einer Reise auf „Gebucht” oder „Geändert” wechselt, um manuelle Folge-E-Mails zu vermeiden.

Kategorisierung der Ausgaben: Taggen Sie jede Buchung mithilfe Taggen Sie jede Buchung mithilfe der benutzerdefinierten Felder von ClickUp nach Kostenart (Flugkosten, Unterkunft, Bodentransport), um die Berichterstellung nach der Reise zu vereinfachen.

✈️ Ideal für: Betriebsleiter und Assistenten der Geschäftsleitung, die komplexe Reisen mit mehreren Etappen für Führungskräfte oder große Teams koordinieren müssen, ohne den Überblick zu verlieren.

👀 Wussten Sie schon? Die Konsolidierung des Reisemanagements in einem einzigen System reduziert den Verwaltungsaufwand. Sie können mehr Zeit für die strategische Planung und die Unterstützung von Reisenden aufwenden und erzielen im Vergleich zu denen, die getrennte tools verwenden, jährliche Kosteneinsparungen von 21 %.

2. Reiseplaner-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie Ihre Tagesroute mit der Trip Planner-Vorlage von ClickUp auf.

Planen Sie eine komplexe Reise durch mehrere Städte? Wahrscheinlich verwenden Sie dafür mehrere Registerkarten und mehrere Apps. Sie haben Hoteloptionen in verschiedenen Browsern geöffnet, ein separates Dokument für Notizen und Empfehlungen und eine Tabelle für die Nachverfolgung Ihres Budgets. Bei dieser Vielzahl an Tools kann es früher oder später passieren, dass Ihnen ein wichtiges Detail entgeht.

Wenn Sie nicht in Budapest auftauchen und selbstbewusst nach der Wiener Staatsoper suchen möchten, ist es hilfreich, alles an einem Ort zu haben.

Diese Reiseplaner-Vorlage von ClickUp macht Schluss mit endlosem Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Registerkarten, indem sie Ihre Planung in einem einzigen Workspace zusammenfasst. Sie eignet sich perfekt für Einzelpersonen, die detaillierte private Urlaube planen, für Teams, die Offsite-Meetings organisieren, oder für alle, die eine Reise mit anpassbaren Phasen von der Recherche bis zur Nachbereitung verwalten. Anstatt sich von verstreuten Informationen überwältigt zu fühlen, wird Ihre Planung rationalisiert und fokussiert.

Gründe, warum diese Vorlage gefällt:

Verfolgen Sie Budget und Ist-Zahlen: Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Ausgaben in Kategorien wie Unterkunft, Transport und Verpflegung zu überwachen, damit Sie keine finanziellen Überraschungen erleben, wenn Sie nach Hause fliegen.

Reisezielrecherche: Erstellen Sie spezielle Erstellen Sie spezielle ClickUp-Dokumente , indem Sie verwandte Abschnitte verschachteln, um Links, Notizen und Empfehlungen zu sammeln, bevor Sie Ihre Pläne finalisieren.

Daten visualisieren: Verschieben Sie Aufgaben in Phasen wie „Recherchieren” oder „Gebucht” auf einem Verschieben Sie Aufgaben in Phasen wie „Recherchieren” oder „Gebucht” auf einem ClickUp-Kanban-Board und sehen Sie sich dann Ihren gesamten Zeitplan in einer Drag-and-Drop-Kalender-Ansicht an.

✈️ Ideal für: Einzelpersonen und Teamleiter, die von der Brainstorming-Phase einer Reise zu einem endgültigen Reiseplan übergehen müssen, ohne dabei wichtige Details aus den Augen zu verlieren.

🎥 Bonus: Möchten Sie sehen, wie die Erstellung eines persönlichen Dashboards in der Praxis funktioniert? Dieses Video-Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie in ClickUp ein umfassendes persönliches Lebens-Dashboard erstellen können, einschließlich Strategien für die Reiseplanung und Urlaubsorganisation.

🧠 Wissenswertes: Während wir heute digitale Dashboards verwenden, war die älteste erhaltene Reiseplanung für eine Reise das Itinerarium Burdigalense aus dem Jahr 333 n. Chr. Es handelte sich dabei um eine Liste von Städten und Umsteigestationen für einen Reisenden, der von Bordeaux nach Jerusalem reiste. Es gab zwar keine Nachverfolgung von Flügen in Echtzeit, aber es diente dem gleichen Zweck: logistische Alpträume zu vermeiden.

3. Vorlage für Reisebüros von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie mehrere Clients und Buchungen mit der Vorlage „Reisebüro“ von ClickUp.

Die Verwaltung eines Reisebüros fühlt sich oft wie ein ständiger Kampf gegen fragmentierte Daten an. Die Vorlage „Reisebüro“ von ClickUp ersetzt das zusammengewürfelte System aus CRMs und Tabellenkalkulationen durch einen einzigen, einheitlichen Workspace.

Sie sind so konzipiert, dass sie jeden Buchungsstatus, jeden Meilenstein der Zahlung und jede Präferenz des Clients an einem Ort zusammenfassen, sodass Sie einen personalisierten Service bieten können, ohne sich durch unzusammenhängende Tools kämpfen zu müssen.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage in Betracht ziehen sollten:

Client-Profile: Führen Sie Führen Sie zentralisierte Aufzeichnungen über Präferenzen , vergangene Reisen und den Kommunikationsverlauf, um einen personalisierten Service zu bieten.

Buchungspipeline: Verwenden Sie visuelle Phasen von der Anfrage bis zur Bestätigung, um genau zu sehen, wo jeder Client steht.

Automatisieren Sie die Lead-Erfassung: Verwenden Sie integrierte Verwenden Sie integrierte ClickUp-Formulare , um neue Reiseanfragen automatisch in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln und so die Dateneingabe zu verkürzen.

✈️ Ideal für: Boutique-Reisebüros und unabhängige Reisevermittler, die ein hohes Volumen an Buchungen und Lieferantenbeziehungen verwalten und gleichzeitig einen erstklassigen Kundenservice bieten müssen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Berichte für Ihre gesamte Agentur. So verwandeln Sie Ihre Rohdaten aus Buchungen in Echtzeit-Business-Intelligence. Anstatt Ihre Pipeline am Monatsende manuell zu überprüfen, können Sie mithilfe anpassbarer Karten Ihre Einnahmen, die Leistung Ihrer Mitarbeiter und die Zufriedenheit der Clients an einem Ort visualisieren. Reagieren Sie nicht mehr auf das hektische Monatsende, sondern treffen Sie proaktive Entscheidungen auf der Grundlage von Live-Daten. Visualisieren Sie komplexe Daten ganz einfach mit ClickUp Dashboards. Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um: Identifizieren Sie gefährdete Clients: Verwenden Sie CRM-ähnliche Berichte zur Berichterstellung, um zu sehen, welche Clients seit längerer Zeit nicht mehr gebucht haben oder die Gefahr laufen, abwandernd zu sein, und kontaktieren Sie sie mit personalisierten Angeboten.

Verfolgen Sie Einnahmen und Konversionen: Beobachten Sie, welche Reisepakete oder Reiseziele die meisten Einnahmen generieren, und finden Sie heraus, an welcher Stelle potenzielle Clients aus Ihrem Trichter herausfallen.

Analysieren Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter: Zeigen Sie die abrechnungsfähigen Stunden und Buchungszahlen pro Teammitglied an, um die Nachverfolgung der Provisionen zu vereinfachen und die Workloads auszugleichen.

Um noch mehr aus Ihrer Berichterstellung herauszuholen, verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Reisedaten direkt abzufragen. Da diese kontextbezogene KI mit Ihren ClickUp-Dashboards zusammenarbeitet, können Sie manuelle Analysen überspringen und einfach Fragen stellen wie „Bei welcher Fluggesellschaft haben wir in diesem Quartal am meisten ausgegeben? “

Es liefert sofortige, zuverlässige Antworten. ClickUp Brain greift auf Ihre Aufgaben, Dokumente und Chats in ClickUp zurück, um auch kritische Punkte zu identifizieren, indem es versteckte Engpässe in Ihrem Genehmigungsprozess aufdeckt oder Budgetüberschreitungen markiert, die in einem Standard-Diagramm nicht sofort ersichtlich sind.

Finden Sie kontextbezogene Antworten für Ihre Reisepläne und Dashboards aus Ihrer Workspace mit ClickUp Brain.

4. Vorlage für die Urlaubsplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die Urlaubsplanungsvorlage von ClickUp als Ersatz für unübersichtliche Gruppenchats rund um die Reise.

Die Planung einer Gruppenreise in einer Chat-App verwandelt sich schnell von Vorfreude in sich überschneidende Vorschläge ... und reines Durcheinander.

Die Vorlage „Urlaubsplanung“ von ClickUp verlagert die Unterhaltung in einen strukturierten Workspace. Sie bietet einen zentralen hub für die Gruppenkommunikation. Jeder kann Ideen einbringen, Optionen vergleichen und einen Zeitplan festlegen, ohne ständig hin und her zu wechseln und zu fragen: „Moment mal, was haben wir eigentlich beschlossen?“

Sie und Ihre Freunde können diese Vorlage für folgende Zwecke nutzen:

Zentralisierte Reisedokumente: Bewahren Sie Packlisten, Notfallkontakte und Buchungsbestätigungen in einem speziellen ClickUp-Dokument auf, auf das alle Reisenden zugreifen können.

Wunschliste für gemeinsame Aktivitäten: Sammeln Sie unverzichtbare Touren und Restaurantideen in einem gemeinsamen Sammeln Sie unverzichtbare Touren und Restaurantideen in einem gemeinsamen Reiseplan , damit die Gruppe über Prioritäten abstimmen kann, bevor etwas gebucht wird.

Vergleich von Unterkünften: Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Hotelpreise, Ausstattung und Kontaktinformationen in einer Ansicht zu verfolgen und so eine budgetbewusste Entscheidung zu treffen.

✈️ Ideal für: Familien und Freundesgruppen, die eine transparente Möglichkeit suchen, die Logistik zu koordinieren, Aufgaben zu verteilen und einen gemeinsamen Reiseplan für stressfreies Reisen zu erstellen.

5. Projektmanagement-Dashboard-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Vorlage für das Dashboard für Projektmanagement von ClickUp erhalten Sie eine einheitliche Ansicht über alle Mitarbeiterreisen.

Wenn Sie auf einzelne Buchungsanfragen reagieren und Spesenabrechnungen nachverfolgen müssen, ist es unmöglich, die Auswirkungen von Reisen auf die Unternehmensplanung zu erkennen. Die Projektmanagement-Dashboard-Vorlage von ClickUp verändert Ihre Perspektive, indem sie jede Reise als ein verwaltetes Projekt mit eigenem Budget, Zeitleiste und Meilensteinen behandelt. Sie erhalten eine umfassende Ansicht über alle aktiven Mitarbeiterreisen und ausstehenden Genehmigungen in einem einzigen Live-Bericht.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Portfolio-Sichtbarkeit: Verschaffen Sie sich mit übersichtlichen Anzeigen zum Status einen Überblick über alle Reisen, die im gesamten Unternehmen in Bearbeitung sind.

Ressourcenverteilung: Sehen Sie, welche Team-Mitglieder wann auf Reisen sind, um Terminkonflikte oder Lücken in der Abdeckung zu vermeiden.

Genehmigungsengpässe: Identifizieren Sie festgefahrene Anfragen, bevor sie zu Buchungsverzögerungen oder höheren Tarifen führen.

Meilenstein-Nachverfolgung: Überwachen Sie wichtige Termine wie Buchungsfristen, Visumanträge und Fälligkeitsdaten für Zahlungen mit Überwachen Sie wichtige Termine wie Buchungsfristen, Visumanträge und Fälligkeitsdaten für Zahlungen mit ClickUp Meilensteinen

✈️ Ideal für: Reisemanager und Abteilungsleiter in Unternehmen, die eine strategische Übersicht über die unternehmensweiten Reisekosten und die Verfügbarkeit von Teams benötigen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.

👀 Wussten Sie schon? Die Reiselogistik wird zu einer enormen administrativen Hürde. 46 % der Reisemanager nennen den erhöhten Dokumentations- und Visabearbeitungsaufwand als eines ihrer größten langfristigen Probleme. Durch die Zentralisierung dieser Fristen in einem Dashboard stellen Sie sicher, dass diese versteckten Verwaltungsaufgaben weder Ihr Budget noch Ihre Reisenden aus der Bahn werfen.

6. Vorlage für ein wöchentliches Dashboard in Form einer Tabelle von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Reisen nach Datum, Abteilung, Reisenden oder Status mit der Spreadsheet Weekly Dashboard Vorlage von ClickUp.

Viele Finanz- und Betriebsteams verwenden für die Nachverfolgung von Reisekosten weiterhin Tabellenkalkulationen, da das Rasterformat komfortabel ist. Die manuelle Dateneingabe ist jedoch sehr zeitaufwendig.

Diese wöchentliche Dashboard-Vorlage von ClickUp bietet ein vertrautes Layout im Tabellenkalkulationsstil für Teams, die ohne steile Lernkurve über statische Dateien hinausgehen möchten. Sie behält das intuitive Rasterformat bei und fügt gleichzeitig die Zusammenarbeit, Automatisierung und Echtzeit-Aktualisierungen hinzu, die Tabellenkalkulationen fehlen. Sie erhalten den Komfort einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer modernen Arbeitsplattform.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sortierbare Spalten: Verwalten Sie Bestätigungsnummern, Kostenstellen und Namen von Reisenden in einem responsiven Raster, in dem jede Zeile eine aktive Aufgabe und keine leere Zelle ist.

Formelähnliche Rollups: Verwenden Sie formelähnliche Rollups, um automatisch die Gesamtausgaben für Reisen oder Durchschnittswerte für Hotelpreise für das gesamte Team zu berechnen.

Filterung nach Datumsbereich: Grenzen Sie Ihre Ansicht sofort ein, um sich auf die Abflüge dieser Woche oder die ausstehenden Erstattungen dieses Monats zu konzentrieren, ohne die Tabelle neu erstellen zu müssen.

✈️ Ideal für: Teams und Betriebsleiter, die fehleranfällige Excel-Dateien vermeiden möchten, aber dennoch ein Format mit Spalten und Zeilen für die Prüfung der wöchentlichen Reisekosten bevorzugen.

📮ClickUp Insight: 47 % der Menschen verlassen sich auf Pivottabellen, Dashboards und Diagramme in Tabellenkalkulationen, um ihre Arbeit zu verstehen. Diese Tools sind zweifellos leistungsstark. Aber schon eine kleine Änderung – eine verschobene Spalte, ein umbenanntes Blatt, eine zusätzliche Zeile – kann Ihre Formeln, Bereiche oder Visualisierungen zerstören. Um die Genauigkeit Ihrer Berichte zu gewährleisten, müssen Sie häufig Filter überprüfen, Verbindungen aktualisieren und Daten neu zuordnen, damit alles aufeinander abgestimmt bleibt. ClickUp ist eine hervorragende Alternative für Teams, die Echtzeit-Sichtbarkeit ohne Wartungsaufwand wünschen. Die No-Code-Dashboards verwenden vorgefertigte Karten für Diagramme, Berechnungen, Zeiterfassung und Einblicke in die Workload, die direkt aus Live-Aufgaben, Listen und Statusinformationen abgerufen werden. Das bedeutet, dass alles synchron mit der Arbeit aktualisiert wird!

7. Vorlage für ein Dashboard für Reisebüros von Template. Net

Agentur-Eigentümer verbringen oft die letzten Tage des Monats damit, Daten aus Buchungsplattformen, Provisions-Tabellen und Kundenfeedback-Formularen manuell zusammenzufügen. Die Vorlage „Travel Agency Performance Dashboard“ von Template.net bietet einen analytikorientierten Ansatz. Sie ersetzt das hektische Arbeiten am Monatsende durch stets verfügbare Sichtbarkeit der Leistung.

Probieren Sie diese Vorlage aus wegen ihrer:

KPI-Widgets: Zeigen Sie auf einen Blick Metriken zu Buchungen, Umsatz und Konversionsraten an.

Agenten-Ranglisten: Erstellen Sie Leistungsvergleiche, um die besten Mitarbeiter zu identifizieren und Coaching-Möglichkeiten zu erkennen.

Buchungsprozess: Führen Sie die Nachverfolgung von Anfragen vom ersten Kontakt bis zur bestätigten Reise durch, um Schwachstellen in Ihrem Prozess zu erkennen.

✈️ Ideal für: Agentur-Eigentümer und -manager, die sich von veralteten Monatsberichten verabschieden und datengestützte Entscheidungen auf der Grundlage von Live-Umsatz- und Workload-Trends treffen möchten.

8. PPT-Reise-Dashboard-Vorlage von SlideTeam

via SlideTeam

Manchmal ist es am schwierigsten, Daten den Stakeholdern in einem übersichtlichen Format zu präsentieren. Mit der PowerPoint-Vorlage „Travel Dashboard“ von SlideTeam können Sie die Berichterstellung aus Tabellenkalkulationen in hochwertige, für Führungskräfte geeignete Grafiken umwandeln. Diese Vorlage ist eine gute Wahl, wenn Sie Reisekosten rechtfertigen, Branchentrends hervorheben oder der Geschäftsleitung eine Budgetanalyse präsentieren möchten, ohne Stunden mit der Gestaltung von Folien zu verbringen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Benutzerdefinierte Finanzmodelle anpassen: Durchführen Sie ganz einfach die Bearbeitung von Schriftarten, Farben und Hintergründen, um sie an das Branding Ihres Unternehmens anzupassen, und visualisieren Sie gleichzeitig komplexe Ausgabenanalysen.

Ändern Sie Ihre Ansätze für die Berichterstellung: Greifen Sie auf 19 verschiedene Folien zu, die Alles von der Verwaltung von Unternehmensunterkünften bis hin zu Wellness-Reisetrends abdecken.

Wählen Sie Tools für die Berichterstellung: Nutzen Sie gut recherchierte Layouts, die strategisches Denken fördern und Ihnen helfen, Führungskräften die Kosteneffizienz zu vermitteln.

✈️ Ideal für: Reiseadministratoren und Finanzverantwortliche, die Stakeholdern oder Clients ausgefeilte, datengestützte Präsentationen liefern müssen, um den ROI ihrer Reiseprogramme zu belegen.

Erstellen Sie Ihr integriertes Reise-Dashboard mit ClickUp

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Blogbeitrag gezeigt hat, wie eine integrierte Reise-Dashboard-Vorlage die Reiseplanung stressfreier macht. Sie müssen nicht mehr zwischen E-Mails, Tabellen und Chat-Threads hin- und herwechseln, um wichtige Details zu finden, und werden so nicht mehr Opfer von Kontextverlust.

Was diese vorgefertigten Vorlagen noch besser macht, ist ein konvergierter KI-Workspace, der Budgets, Genehmigungen und die Kommunikation im Team an einem einzigen Speicherort zentralisiert. Der Reisende kennt seinen Zeitplan, der Administrator führt die Nachverfolgung aller aktiven Reisen durch und das Finanzteam sieht die Ausgaben im Vergleich zum Budget. Alle arbeiten mit derselben Informationsquelle, wodurch Arbeitsaufwand reduziert und Ressourcen gespart werden.

Mit den vorgefertigten Vorlagen, Dashboards und KI-gestützten Features von ClickUp können Sie Ihr integriertes Reise-Dashboard in wenigen Minuten erstellen.

Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp und optimieren Sie Ihren Workflow im Reisemanagement.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein Reise-Dashboard bietet eine umfassende Übersicht über mehrere Reisen und verwaltet Budgets und Status, während sich ein Reiseplan auf die täglichen Details einer einzelnen Reise konzentriert.

Funktionsübergreifende Teams nutzen integrierte Dashboards, um die Logistik zu zentralisieren, die normalerweise in isolierten E-Mail-Threads stattfindet. Bei komplexen Offsite-Veranstaltungen ermöglichen diese Dashboards den Organisatoren die Nachverfolgung von RSVPs, Ernährungswünschen und Flugankünften in Echtzeit.

Ja, moderne Dashboard-Vorlagen bieten die gleiche vertraute Rasterstruktur wie eine Tabellenkalkulation, verfügen jedoch über zusätzliche Funktionen, die statischen Dateien fehlen. Im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen, die eine manuelle Dateneingabe erfordern und anfällig für Probleme bei der Versionskontrolle sind, bieten integrierte Dashboards einen Status in Echtzeit. Durch diese Umstellung wird sichergestellt, dass alle Beteiligten die aktuellsten Informationen sehen.

Moderne Reise-Dashboards gehen über die einfache Erfassung von Ausgaben hinaus und bieten umfassende Analysen, die strategische Entscheidungen ermöglichen. Durch die Nachverfolgung der Ausgaben im Verhältnis zum Budget in Echtzeit und detaillierte Ausgabenkategorisierungen können Unternehmen eine strengere Finanzkontrolle ausüben. Diese tools liefern außerdem wichtige Erkenntnisse über die Nutzung von Anbietern, um bessere Unternehmenspreise auszuhandeln und Genehmigungsengpässe zu identifizieren, die oft zu kostspieligen Buchungsspitzen führen.