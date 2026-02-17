Kostenlose Vorlagen für den Salah-Tracker

Viele Mitglieder der muslimischen Gemeinschaft möchten gerne konsequent Salah praktizieren. Aber dann kommt das Leben dazwischen. Hektische Morgen, lange Pendelwege, familiäre Verpflichtungen, Tage mit wenig Energie, Reisen, Prüfungen, Sprints bei der Arbeit. Es ist Ihnen immer noch wichtig, aber Sie versuchen einfach, im realen Leben präsent zu bleiben.

Ein einfacher Salah-Tracker hilft Ihnen dabei, weil er Ihren Fortschritt sichtbar macht. Damit müssen Sie sich nicht mehr allein auf Ihr Gedächtnis verlassen und erhalten einen sanften Anstoß, um konsequent zu bleiben.

In diesem Beitrag finden Sie kostenlose Vorlagen für Salah-Tracker, die Sie sofort verwenden können, sowie Ideen, wie Sie diese für die tägliche Nachverfolgung, wöchentliche Reflexion und das Nachholen versäumter Gebete einrichten können.

Was ist eine Vorlage für einen Salah-Tracker?

Eine Vorlage für einen Salah-Tracker ist ein vorgefertigtes tool, das gläubigen Muslimen hilft, ihre fünf täglichen Gebete – Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha – konsequent zu überwachen und aufzuzeichnen. Es wurde für alle entwickelt, die ihre islamischen Gebetsgewohnheiten stärken möchten, egal ob Sie an Ihrer Konsequenz arbeiten, verpasste Gebete nachverfolgen oder während des Ramadan mehr Verantwortungsbewusstsein entwickeln möchten.

✨ Die fünf täglichen Gebete (Fardh)* Isha: Nachtgebet; 4 Rak’ats

Fajr: Morgengebet; 2 Rak’ats

Dhuhr: Gebet am frühen Nachmittag; 4 Rak’ats

Asr: Nachmittagsgebet; 4 Rak’ats

Maghrib: Abendgebet; 3 Rak’ats * Quelle

Eine spezielle Vorlage für den Salah-Tracker, manchmal auch als Salah-Diagramm bezeichnet, bietet Ihnen genau die Struktur, die Sie benötigen. Einfach ausgedrückt enthält sie vorab beschriftete Gebetszeiten, visuelle Anzeigen des Fortschritts und Platz für Notizen zu Qada-Gebeten (Nachholgebeten).

Die besten Vorlagen für Gebetstracker

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorlagen, die Sie an Ihren Tagesablauf anpassen können. Egal, ob Sie etwas Einfaches, Visuelles oder Strukturierteres wünschen, Sie können mit einem vorgefertigten Layout beginnen und es an Ihre Bedürfnisse anpassen, um Fajr bis Isha jeden Tag zu verfolgen.

Werfen wir einen Blick darauf:

1. ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer fünf täglichen Gebete und deren tägliche Erfüllung auf einen Blick mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität durch.

Die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität bietet Ihnen ein vorgefertigtes Salah-Tracker-Setup, mit dem Sie Ihre fünf täglichen Gebete, Ihren täglichen Fortschritt und einen laufenden Status an einem Ort erfassen können, den Sie auf einen Blick überprüfen können.

Die Vorlage hat eine einfache Struktur, die Sie in wenigen Minuten anpassen können, z. B. indem Sie ein Tagesprotokoll für Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha einrichten und dann die Felder entsprechend Ihren Anforderungen an die Nachverfolgung anpassen, z. B. pünktlich, verspätet, versäumt oder qada, sowie kurze Notizen, wenn Sie viel zu tun haben.

Wenn Sie etwas Visuelleres bevorzugen, können Sie ClickUp Whiteboards verwenden, um Ihre Routine zu planen, Ziele festzulegen oder einen wöchentlichen Gebetsplan zu erstellen, den Sie befolgen können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie Ihr Gebetsprotokoll mit einem nach Status gruppierten ClickUp-Kanban-Board übersichtlich, damit Sie sofort sehen können, was für den Tag noch aussteht und was bereits fertiggestellt wurde.

Passen Sie die Nachverfolgung mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern an, die Sie für Ihre Routine umbenennen können, z. B. pünktlich, verspätet, verpasst, qada und kurze Notizen.

Überprüfen Sie die Regelmäßigkeit im Laufe der Zeit, indem Sie zur Ziel-Ansicht wechseln, sodass Sie Ihren wöchentlichen oder monatlichen Fortschritt ohne manuelles Zählen sehen können.

✅ Ideal für: Studenten, die wechselnde Stundenpläne verwalten müssen, und Berufstätige, die die Nachverfolgung ihrer Gebete zwischen Meetings und Pendelfahrten durchführen möchten.

2. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten

Kostenlose Vorlage herunterladen Befolgen Sie die täglichen Gebete als wiederholbare wöchentliche Checkliste mit der ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten.

Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten ist ein Salah-Tracker, der für einen wöchentlichen Rhythmus entwickelt wurde. Sie verwenden diese Vorlage, wenn Sie möchten, dass Ihre Gebete als wiederholbare Checkliste angezeigt werden, die Sie jeden Tag befolgen und am Ende der Woche überprüfen können.

Die Vorlage beginnt mit einem Wochenlayout, das sich leicht in fünf tägliche Gebetsaufgaben unterteilen lässt. Erstellen Sie einen wiederkehrenden Satz für Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha und markieren Sie dann in einfachen Feldern, wie jedes Gebet verlaufen ist, z. B. Pünktlich, Verspätet, Verpasst, Qada, sowie eine Spalte für Serien, wenn Sie Motivation ohne Druck wünschen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verschaffen Sie sich eine klare Übersicht über Ihr Engagement durch die Nachverfolgung aller 35 wöchentlichen Gebete in einer übersichtlichen Ansicht.

Protokollieren Sie Ihre Gebete schnell, ohne durch mehrere Bildschirme oder Menüs navigieren zu müssen.

Beschreiben Sie die Zeilen mit den Namen der Gebete und fügen Sie zusätzliche Zeilen für weitere Gebete hinzu, wie Tahajjud oder Freitag-Jumu'ah.

✅ Ideal für: Berufstätige, die ihre Gebete um Meetings herum organisieren müssen, und Studenten, die mit wechselnden Stundenplänen jonglieren müssen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie ClickUp Brain , um Ihre Gebete wie jede andere unverzichtbare Verpflichtung zu schützen. Bitten Sie Brain, Ihren Gebetsplan in Zeitblöcke umzuwandeln, und lassen Sie dann den Kalender diese Fokusfenster in Ihrem Tagesablauf reservieren. Blockieren Sie Fokuszeiten mit ClickUp Brain.

3. ClickUp-Tabellenvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Ihr Gebetsprotokoll mit einer ClickUp-Tabellenvorlage in eine übersichtliche Datenbank.

Für diejenigen, die Daten lieben, reicht eine einfache Checkliste nicht aus. Sie möchten Ihre Gewohnheiten genauer untersuchen, aber einfache Apps und ausdruckbare Diagramme bieten Ihnen nicht die Möglichkeit, Ihre Gebetsmuster zu filtern, zu sortieren oder zu analysieren.

Gewinnen Sie mit einer ClickUp-Vorlage echte Einblicke aus Ihrem Gebetsprotokoll. Verwenden Sie eine Vorlage im Tabellenformat, um Ihr Gebetsprotokoll in eine leistungsstarke Datenbank Ihrer spirituellen Gewohnheiten zu verwandeln.

Mit der ClickUp-Tabellenansicht erhalten Sie das vertraute Gefühl einer Tabellenkalkulation mit weitaus mehr Funktionen. Jeder Gebetseintrag wird zu einer Zeile, und Sie können Felder als Spalten hinzufügen, um sie schnell zu überprüfen und zu bearbeiten. Sie können auch zur ClickUp-Kalenderansicht wechseln, um Ihr Gebetsprotokoll in einem Monatskalender anzuzeigen – dieselben Daten, nur aus einer anderen Perspektive.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fügen Sie benutzerdefinierte Spalten für das Datum, jedes Gebet, den Status der Pünktlichkeit und die Nachholung (Qada) hinzu.

Verwenden Sie Filter, um nur versäumte Gebete anzuzeigen, oder sortieren Sie nach Datum, um Ihren Fortschritt über einen Monat hinweg zu sehen.

Verwenden Sie ClickUp-Tags , um Einträge mit realen Kontexten wie „Reise“, „Arbeitstag“, „Zeitraum“, „Moschee“ oder „Pendeln“ zu kennzeichnen, und gruppieren und überprüfen Sie dann die Gebete danach, was Ihre Routine tatsächlich beeinflusst hat.

✅ Ideal für: Personen, die die Nachverfolgung von Qada- und Nachholgebeten durchführen und ein übersichtliches, sortierbares Protokoll benötigen.

👀 Wussten Sie schon? Laut dem Pew Research Center geben mehr als 44 % der Amerikaner an, mindestens einmal am Tag zu beten, und weitere 23 % sagen, dass sie wöchentlich oder mehrmals im Monat beten.

4. ClickUp-Vorlage für Gewohnheitstracker

Kostenlose Vorlage herunterladen Protokollieren Sie Ihre täglichen Salah-Gewohnheiten und führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Regelmäßigkeit mit der ClickUp-Vorlage für Gewohnheitstracker durch.

Die ClickUp-Vorlage für Gewohnheitstracker dient gleichzeitig als übersichtlicher täglicher Salah-Tracker mit einfachen Check-ins, die Sie abschließen und weiterleiten können. Sie stellt Ihre Routine als nachverfolgbare Gewohnheiten dar, sodass Sie jeden Tag Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha protokollieren und anhand einer automatischen Ansicht zum Fortschritt beobachten können, wie Sie immer konsequenter werden.

Die Vorlage beginnt mit einem Layout im Habit-Stil, das Sie in wenigen Minuten benutzerdefiniert anpassen können, z. B. indem Sie die Habit-Zeilen nach Ihren Gebetsnamen umbenennen und dann eine Schnellstatusoption hinzufügen, um anzugeben, wie es gelaufen ist.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie die tägliche Nachverfolgung mit einem Fingertipp einfach und schnell, sodass das Protokollieren Ihrer Gebete nur wenige Sekunden dauert.

Bleiben Sie mit ClickUp-Erinnerungen konsequent, damit Sie auch an stressigen Tagen rechtzeitig an jedes Gebet erinnert werden.

Dank der integrierten Fortschritts-Leiste können Sie Ihre Fortschritte ohne manuelle Berechnungen verfolgen und die Sichtbarkeit Ihrer wöchentlichen Regelmäßigkeit auf einen Blick erkennen.

✅ Ideal für: Alle, die wieder regelmäßig Fajr beten möchten und einen einfachen täglichen Tracker mit Erinnerungen und sichtbaren Fortschritten suchen.

📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer haben Schwierigkeiten, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, doch nur 14 % blockieren diese Zeit in ihrem Kalender. Was nicht eingeplant ist, ist nicht geschützt! 📆 Mit dem Kalender von ClickUp können Sie persönliche Termine genauso wie Meetings reservieren. Durchführen Sie eine Synchronisierung mit externen Kalendern, legen Sie wiederkehrende Blöcke für Arbeit und persönliche Zeit fest und passen Sie Ihren Zeitplan ganz einfach per Drag & Drop an. Verhindern Sie Last-Minute-Arbeiten, bevor sie in Ihre Freizeit übergreifen! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter 1 Stunde pro Tag ein – was zu einer Steigerung der Effizienz bei der Arbeit um 12 % führt.

5. Ramadan-Salah-Tracker-Vorlage

Verwalten Sie alle Ihre Ramadan-Gebete an einem Ort mit der Ramadan-Salah-Tracker-Vorlage von Template.net, die speziell für den heiligen Monat entwickelt wurde. Diese Vorlage fungiert als umfassendes Ramadan-Salah-Diagramm, in dem Sie alle Ihre Gebete an einem Ort zusammenfassen können.

Die Vorlage ist auf die 30-tägige Dauer des Ramadan abgestimmt und eignet sich daher perfekt für die Nachverfolgung über einen ganzen Monat hinweg.

Ein spezieller Space für die Nachverfolgung der nächtlichen Ramadan-Gebete zusätzlich zu den fünf täglichen Fard-Gebeten.

Mit Space für Tagebucheinträge und Dua-Listen, damit Ihre spirituellen Erkenntnisse mit Ihrer täglichen Praxis in Verbindung bleiben.

✅ Ideal für: Einzelpersonen und Familien, die einen strukturierten 30-Tage-Plan für ihre Gebete im Ramadan wünschen.

🎥 Wenn Sie nach einer besseren Möglichkeit suchen, langfristig konsequente Gewohnheiten aufzubauen, probieren Sie diese KI-Tools zur Nachverfolgung von Gewohnheiten aus. 👇🏼

So verwenden Sie eine Vorlage für einen Salah-Tracker

Eine Vorlage ist ein guter Anfang, aber um daraus eine dauerhafte Gewohnheit zu machen, braucht es ein System. Viele Menschen beginnen motiviert, geben aber schnell wieder auf, weil sie keinen klaren Prozess haben, um ihren Tracker effektiv zu nutzen. Dadurch kann der Tracker schnell wie eine weitere lästige Pflicht empfunden werden.

Um dies zu vermeiden, befolgen Sie diese praktischen Schritte, um eine nachhaltige Routine für die Nachverfolgung aufzubauen. Diese neutrale, schrittweise Anleitung hilft Ihnen, das Beste aus jeder Salah-Tracker-Vorlage herauszuholen.

Wählen Sie Ihre Vorlage: Entscheiden Sie zunächst, welche Ansicht Sie am meisten motiviert. Bevorzugen Sie eine einfache tägliche Checkliste, eine Wochenübersicht oder einen Monatskalender? Wählen Sie das Format, das Sie am einfachsten aktualisieren und überprüfen können. Beten Sie nach Ihren benutzerdefinierten Vorstellungen: Passen Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse an. Stellen Sie sicher, dass alle fünf täglichen Gebete klar mit Beschreibungen versehen sind, und fügen Sie optional Zeilen für Sunnah-Gebete oder Tahajjud hinzu, wenn Sie diese ebenfalls für die Nachverfolgung verwenden möchten. Richten Sie Ihre Methode der Nachverfolgung ein: Entscheiden Sie, was „erledigt” für Sie bedeutet. Möchten Sie einfach nur ein Kontrollkästchen setzen oder möchten Sie mehr Details erfassen? Sie können den Status „pünktlich” oder „verspätet” verfolgen oder sogar detaillierte Notizen zu jedem Gebet hinzufügen. Etablieren Sie eine Routine für die Protokollierung: Konsequenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Wählen Sie jeden Tag eine bestimmte Zeit, um Ihren Tracker zu aktualisieren. Viele Menschen finden es hilfreich, den gesamten Tag nach Isha zu überprüfen. Wöchentliche Überprüfung: Ihre Daten sind nur dann nützlich, wenn Sie sie überprüfen. Nehmen Sie sich jede Woche ein paar Minuten Zeit, um Ihren Fortschritt zu überprüfen. Erkennen Sie Muster – welche Gebete verpassen Sie am häufigsten? Welche Tage sind am schwierigsten? Passen Sie die Vorlage nach Bedarf an: Ihr Tracker sollte Ihrer Praxis dienen, nicht umgekehrt. Wenn er Ihnen zu kompliziert erscheint, vereinfachen Sie ihn. Wenn Sie mehr Details benötigen, fügen Sie diese hinzu. Das Ziel ist es, ein tool zu schaffen, das Ihnen wirklich dabei hilft, Ihr Tracker sollte Ihrer Praxis dienen, nicht umgekehrt. Wenn er Ihnen zu kompliziert erscheint, vereinfachen Sie ihn. Wenn Sie mehr Details benötigen, fügen Sie diese hinzu. Das Ziel ist es, ein tool zu schaffen, das Ihnen wirklich dabei hilft, konsequent zu bleiben

👉 Wenn Sie auf Probleme stoßen, können Ihnen diese Tipps zur Fehlerbehebung helfen: Wenn Sie häufig Gebete verpassen: Ihr Tracker kann Ihnen zeigen, was Sie verpassen, aber er kann Sie nicht mit einer Erinnerung daran unterstützen, zu beten. Erwägen Sie, separate Gebetszeit-Alarme oder Benachrichtigungen einzustellen, die Ihnen helfen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für Salah ist.

Wenn Sie vergessen haben, sich einzuloggen: Richten Sie eine tägliche Erinnerung in Ihrem Telefon ein oder verwenden Sie ClickUp Reminders, um eine Benachrichtigung zu Ihrer gewählten Protokollierungszeit zu erhalten.

Wenn Ihnen die Vorlage zu umfangreich erscheint: Beginnen Sie mit den Grundlagen. Führen Sie die Nachverfolgung der Erledigung einfach mit einem Häkchen durch. Sie können später immer noch weitere Details hinzufügen, sobald sich die Gewohnheit etabliert hat.

Bleiben Sie konsequent mit ClickUp

Wenn Sie einen Tracker haben, den Sie täglich überprüfen können, wird es viel einfacher, die Nachverfolgung Ihrer Regelmäßigkeit durchzuführen.

Beginnen Sie mit den gebrauchsfertigen Vorlagen von ClickUp, nutzen Sie sanfte Erinnerungen als Anstöße während des Tages und führen Sie eine kurze Checkliste für jedes Gebet, damit Sie sich nicht überfordert fühlen. Wenn Sie ein Gebet verpassen, hilft Ihnen ein tägliches Aufgabenprotokoll bei der Nachverfolgung des Rückstands auf ruhige und übersichtliche Weise.

Finden Sie Ihren Rhythmus und lassen Sie sich davon täglich unterstützen.

Starten Sie mit ClickUp. ✅

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Salah-Diagramm und einer Vorlage für einen Salah-Tracker?

Ein Salah-Diagramm ist in der Regel ein einfaches, statisches Raster, das Gebete und Tage anzeigt und oft zum Ausdrucken gedacht ist. Eine Vorlage für einen Salah-Tracker ist ein flexibleres, oft digitales tool, das Features wie Erinnerungen, Nachverfolgung des Fortschritts und benutzerdefinierte Anpassungsoptionen enthalten kann, um Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Kann ich eine Vorlage für einen Salah-Tracker für meine ganze Familie verwenden?

Ja, digitale Vorlagen sind perfekt für die Nutzung in der Familie geeignet. Sie können für jedes Familienmitglied separate Ansichten oder Abschnitte erstellen, sodass Sie die Gebete aller an einem Ort verfolgen können, während der individuelle Fortschritt privat und sichtbar bleibt.

Wie unterscheiden sich digitale Salah-Tracker-Vorlagen von ausdruckbaren Vorlagen?

Digitale Vorlagen bieten leistungsstarke Vorteile wie automatische Erinnerungen, einfache Duplizierung für neue Wochen oder Monate und die Möglichkeit, Ihre Gebetsmuster im Laufe der Zeit zu analysieren. Druckbare Salah-Diagramme eignen sich hervorragend, wenn Sie lieber mit der Hand schreiben oder die Bildschirmzeit minimieren möchten, erfordern jedoch mehr manuellen Aufwand bei der Pflege.