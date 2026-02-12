Die 10 besten KI-Tools für die Produktführung

Als Produktmanager verbringen Sie wahrscheinlich einen Großteil Ihrer Woche mit Roadmap-Überprüfungen, Sprint-Planungen, Synchronisierungen mit Stakeholdern und Nachbesprechungen.

Sie sammeln Input aus Feedback-Tools, Liefersystemen, Dokumenten und Unterhaltungen und erstellen dann eine Ansicht, die Sie für Ihre Überlegungen nutzen können.

Dieser traditionelle Produktmanagementprozess ist langsam. Informationen kommen in unterschiedlichen Formaten, zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Zuverlässigkeit an.

Bis man sich ein einheitliches Bild gemacht hat, ist die Diskussion oft schon weitergegangen. KI verkürzt diese Lücke.

KI-Tools helfen Produktverantwortlichen dabei:

Unübersichtliches Kundenfeedback zusammenfassen

Erkennen Sie Muster früher, als es Ihr Bauchgefühl zulässt.

Entscheidungen zur Roadmap auf Herz und Nieren prüfen

Reduzieren Sie den Koordinationsaufwand zwischen Produkt, Design und Technik.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten KI-Tools für Produktmanager vor, zusammen mit ihren wichtigsten Features, Limiten und Preisen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Suchen Sie nach Tools mit den folgenden KI-Features für Produktmanager:

KI-gestütztes Projektmanagement: Suchen Sie nach kontextbezogener KI, die Aufgaben, Abhängigkeiten, Kapazitäten, Hindernisse und Liefertermine versteht. Sie sollte Risiken, Kompromisse und Verzögerungen für Teams aufzeigen, bevor diese in Roadmap-Überprüfungen sichtbar werden.

Starke Feedback-Synthese in großem Maßstab: Stellen Sie sicher, dass die Tools qualitatives und quantitatives Kundenfeedback clustern, wiederkehrende Themen aufzeigen und diese mit Produktbereichen oder Initiativen verbinden können, ohne dabei Nuancen zu verlieren.

Klare Verbindung zwischen Erkenntnis und Umsetzung: Erkenntnisse verlieren an Wert, wenn sie nur in Forschungsdokumenten oder Dashboards verbleiben. Priorisieren Sie Tools, mit denen sich Entscheidungen aus Produktstrategie-Meetings leicht in Roadmaps und Aufgaben umsetzen lassen.

Geringer Koordinationsaufwand zwischen den Teams: Die Produktführung umfasst Design, Technik, GTM und Führungskräfte . KI-Produktmanager-Tools sollten Übergaben reduzieren, Eigentümerschaft klären und alle Beteiligten aufeinander abstimmen.

Aggregierte Benutzer-Feedbacks: Suchen Sie nach KI-Tools, die Kundenfeedback-Analysen aus verschiedenen Quellen – Support-Tickets, Interviews, Umfragen, Analysen und produktinterne Signale – zusammenführen und in einer einzigen, zuverlässigen Ansicht zusammenfassen.

Sie haben wenig Zeit? Hier finden Sie einen direkten Vergleich der führenden KI-Produkte für das Produktmanagement.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Aufgaben, Dokumente, Ziele, Dashboards, KI-Zusammenfassungen für alle Arbeitsbereiche Produktteams, die Ausführung, Planung und Ergebnisse in einem Betriebssystem zusammenführen Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Productboard Feedback-Erfassung, Priorisierungsrahmen, visuelle Roadmaps, KI-Briefings Teams, die kontinuierliches Kundenfeedback in priorisierte Richtungen umsetzen Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $/Monat pro Benutzer. Aha! Strategie-zu-Roadmap-Zuordnung, Planung der Abhängigkeiten, Ideenportale, KI-Entwürfe Führungskräfte formulieren Strategien als klare, umsetzbare Roadmaps Bezahlte Pläne beginnen bei 59 $/Monat pro Benutzer. Notion KI Toolübergreifende Suche, Datenbankgenerierung, Zusammenfassungen, Workflow-Erstellung Teams, die Produktkontexte und -entscheidungen über Arbeitsabläufe hinweg durchsuchbar machen Bezahlte Pläne beginnen bei 24 $/Monat pro Benutzer. Coda KI Programmierbare Dokumente, Live-Tabellen, Automatisierungen, appübergreifende KI Produktorganisationen, die benutzerdefinierte Entscheidungs- und Planungssysteme ohne Engineering entwickeln Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Jira Product Discovery Ideensammlung, Wirkungsbewertung, Jira-Verknüpfung, semantische Suche Teams, die ihre Prioritäten auf echte Kundennachfrage und Lieferverbindungen stützen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Lineare Einblicke Workspace-Analyse, Scope-Creep-Ansichten, KI-Triage, schneller Problem-Flow Produktmanager, die Liefermuster und operative Abweichungen überwachen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Figma + FigJam KI Prompt-to-Wireframe, Echtzeit-Zusammenarbeit, KI-Synthese Teams stimmen Ideen und Absichten durch visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit aufeinander ab. Kostenlos; kostenpflichtige Pläne sind benutzerdefiniert kalkuliert. Amplitude KI Anomalieerkennung, Trichter, KI-Abfragen, Wiedergabe der Sitzungen Produktorganisationen, die Ergebnisse und Auswirkungen der Roadmap auf das Verhalten der Benutzer zurückverfolgen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 61 $/Monat pro Benutzer Dovetail KI Rechercheaufnahme, Themenerkennung, KI-Synthese, Warnmeldungen Teams, die Forschung in ein kontinuierliches, entscheidungsreifes Signal umwandeln Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer

Es gibt keinen einzigen KI-Stack, der für alle Produktmanager geeignet ist. Die folgenden Tools unterstützen verschiedene Aspekte des Produktentscheidungsprozesses – von der Entdeckung bis zur Auslieferung.

1. ClickUp (am besten geeignet, um die Produktumsetzung in ein einziges Betriebssystem zu verwandeln)

Als kompetenter Produktmanager mit hoher Workload gibt es immer einen unsichtbaren Widerstand durch Kontextwechsel, Fehlausrichtungen und Daten, die über Silos verteilt sind.

Ganz zu erwähnen ist die Arbeit in Bezug auf die Verwaltung von Benutzern, Markt, Strategie, Features, Stakeholdern und Markteinführungsergebnissen!

Entdecken Sie ClickUp: den weltweit ersten konvergenten KI-Workspace.

Was bedeutet das? 👇

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie die Produktmanagement-Software von ClickUp Ihnen mit KI-gestützten Features das Leben erleichtert.

Verwandeln Sie verstreute Informationen in umsetzbare Erkenntnisse

Der Arbeitsalltag eines Produktmanagers umfasst die Auswertung von Feedback von Benutzern, die Analyse von Trends und die Beobachtung von Entwicklungen bei Wettbewerbern. Das manuelle Sortieren all dieser Informationen ist zeitaufwändig und fehleranfällig.

Fassen Sie Kundenfeedback sofort mit ClickUp Brain zusammen.

ClickUp Brain, der kontextbezogene KI-Assistent der Plattform, vereinfacht diesen Prozess, indem er lange Inhalte zusammenfasst, Muster identifiziert und sogar nächste Schritte für komplexe Aufgaben vorschlägt.

📌 Beispiel: Hunderte von Tickets des Kundensupports erwähnen Probleme nach einem kürzlich durchgeführten Produkt-Update. ClickUp Brain scannt die Tickets, hebt wiederkehrende Probleme hervor und schlägt vorrangige Korrekturen mit Priorität vor.

Entwerfen Sie schnell Feature-Vorschläge mit ClickUp Brain.

Ein strukturierter Bericht erleichtert das Freigeben wichtiger Erkenntnisse an das Engineering-Team.

ClickUp Brain hilft auch dabei, Feature-Anfragen zu verfeinern. Nehmen wir an, eine neue Produktverbesserung wird in Betracht gezogen. Anstatt stundenlang verstreute Notizen und vergangene Diskussionen zu durchforsten, generiert die KI über ClickUp Docs einen strukturierten Vorschlag mit den Pain Points der Benutzer, unterstützenden Daten und möglichen Lösungen.

ClickUp Docs + Brain als zentraler Hub für alle Produktdokumente

ClickUp Docs bietet Ihren Produktmanagern einen zentralen Ort, an dem sie Anforderungen dokumentieren, Ergebnisse von Meetings festhalten, in Echtzeit mit Teams zusammenarbeiten und jede Idee direkt mit Aufgaben und deren Umsetzung verknüpfen können.

In Docs hilft ClickUp Brain beim Entwerfen und Aktualisieren von Dokumenten, indem es den Kontext aus Aufgaben, Diskussionen und früheren Entscheidungen nutzt. Ihre Dokumentation bleibt ohne zusätzlichen Aufwand auf dem neuesten Stand.

Verwenden Sie die Kombination aus ClickUp Docs und Brain, um Produktdokumentationen zu erstellen.

⭐ Bonus: Ein Teil besteht darin, Produktdokumentationen zu erstellen. Der zweite, ebenso wichtige Teil besteht darin, diese in Maßnahmen umzusetzen. Wie funktioniert das im ClickUp-Workspace? Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben direkt aus Dokumenten, Kommentaren oder KI-Ausgaben. Dieser Schritt stellt sicher, dass Anforderungen, Entscheidungen und Akzeptanzkriterien direkt in die Umsetzung übergehen. Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofort umsetzbare Aufgaben aus Dokumenteneinblicken. Im Laufe der Arbeit spiegeln Aufgabenaktualisierungen automatisch den aktuellen Stand des Produkts wider.

Überlassen Sie KI-Agenten die schwere Arbeit, die zu erledigen ist

Die KI-Agenten von ClickUp bieten mehr als nur On-Demand-Unterstützung. Sie arbeiten kontinuierlich in Ihrem Workspace und beobachten Aufgaben, Zeitleisten, Abhängigkeiten und Aktivitätsmuster, während diese sich entwickeln.

Beschleunigen Sie Workflows mit den KI-Agenten von ClickUp.

Anstatt auf manuelle Überprüfungen zu warten, können KI-Agenten:

Weisen Sie auf Lieferrisiken hin, wenn Abhängigkeiten nicht eingehalten werden oder die Workload sprunghaft ansteigt.

Automatische Zusammenfassung des Fortschritts des Sprints und der Hindernisse für Updates für Stakeholder

Lösen Sie Auslöser für Folgemaßnahmen oder nächste Schritte aus, wenn die Arbeit ins Stocken gerät.

Finden Sie mit dieser KI-gestützten Suche sofort Dateien und Informationen aus Ihrem gesamten Workspace und verbundenen Apps.

Eine der stärksten Funktionen von ClickUp Brain ist die Enterprise-Suche.

Sie ermöglicht eine KI-gestützte Suche in Ihrem gesamten Workspace und den verbundenen Tools, darunter:

ClickUp Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Anhänge

Dateien aus verbundenen Apps wie Google Drive, GitHub, SharePoint und mehr

Historische Diskussionen und Entscheidungen, die in Threads normalerweise untergehen

Anstatt sich auf Keyword-Matching zu verlassen, versteht Brain, wie Arbeit strukturiert ist.

Anstatt Ordner oder Dashboards zu durchsuchen, können Produktmanager Fragen in natürlicher Sprache stellen, wie zum Beispiel:

„Welche Entscheidungen wurden im letzten Quartal hinsichtlich der Preisgestaltung getroffen?“

„Welche Aufgaben beziehen sich auf diese Kundenanforderung?“

„Wo haben wir die endgültige Genehmigung für dieses Feature dokumentiert?“

Produktstrategie, Prioritäten und Lieferung in einem System aufeinander abstimmen

Die Produktstrategie-Vorlage von ClickUp hilft Produktverantwortlichen dabei, übergeordnete Strategien in einen umsetzbaren, priorisierten Feature-Plan zu übersetzen. Sie verschafft Ihnen eine klare Ansicht darüber, was entwickelt wird, warum es wichtig ist, wie viel Aufwand erforderlich ist und wer für die Umsetzung verantwortlich ist – damit die Strategie nach Beginn der Umsetzung nicht aus den Augen verloren wird.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Gruppieren Sie Features nach Aufwand und Status, um schnell Kompromisse zu bewerten, Überlastungen zu erkennen und fundierte Roadmap-Entscheidungen während der Planungsüberprüfungen zu treffen.

Verfolgen Sie zugewiesene Mitarbeiter, Teamleiter, Starttermine und Fälligkeitsdaten in einer Ansicht, sodass Verantwortlichkeiten und Status auf einen Blick überprüft werden können.

Organisieren Sie die Arbeit nach Feature-Kategorien wie Benutzerfreundlichkeit, Wachstum, Systeme oder Enterprise, um sicherzustellen, dass die Entwicklung mit den übergeordneten Produktzielen übereinstimmt.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie mit Produkt-, Design- und Engineering-Teams direkt dort zusammen, wo die Arbeit stattfindet – mit ClickUp Chat . Die Unterhaltungen bleiben mit Aufgaben, Dokumenten und Entscheidungen verknüpft.

Visualisieren Sie Ideen, Benutzerabläufe und Feature-Konzepte während der Entdeckungs- und Planungsphase. ClickUp Whiteboards helfen Teams, sich vor Beginn der Arbeit abzustimmen und Ideen direkt in Aufgaben umzuwandeln.

Verwenden Sie verschiedene KI-Modelle in ClickUp Brain je nach Art der Arbeit – Langzeitanalysen, schnelle Entwürfe oder rechercheintensive Aufgaben – ohne den Workspace zu verlassen.

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen , um Statusaktualisierungen auszulösen, Eigentümer zuzuweisen, Arbeiten zwischen Phasen zu verschieben oder Stakeholder automatisch über den Fortschritt der Produktarbeit zu informieren.

Die Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte von ClickUp unterteilt die Produktentwicklung in klare Phasen, verknüpft Strategie mit Umsetzung und erleichtert die Nachverfolgung des Fortschritts über Teams hinweg.

Limitierungen von ClickUp

Der breite Bereich an Features kann für Erstbenutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch Client-Projekte. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche viele Stunden Zeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.

2. Productboard (am besten geeignet, um kontinuierliches Kundenfeedback in priorisierte Leitlinien umzuwandeln)

via Productboard

Productboard ist eine Produktmanagement-Plattform, die den gesamten Produktlebenszyklus von der Entdeckung bis zur Auslieferung unterstützt. Mit ihr können Sie Initiativen planen, Briefings verfassen und Wettbewerbsanalysen durchführen, indem Sie einen KI-Assistenten nutzen, der Ihre Ziele und das Wettbewerbsumfeld, in dem Sie tätig sind, versteht.

Sie können beispielsweise Features visuell abbilden, eine Feature-Idee über Wirkungs-Aufwand-Raster ziehen und sie mithilfe von Frameworks wie RICE oder KANO bewerten, um Ideen anhand realer Beispiele für Wert zu priorisieren.

Mit Inline-Prompts können Sie KI-Zusammenfassungen von Kundenbedürfnissen oder Marktkontexten direkt in Ihre Artefakte einfügen. Dies reduziert den Hin- und Her-Wechsel zwischen Recherchetools, Dokumenten und Planungssystemen und hilft Teams, den Kontext nah an den getroffenen Entscheidungen zu halten.

Die besten Features von Productboard

Nutzen Sie Berechtigungen und rollenbasierte Kontrollen, damit die funktionsübergreifende Zusammenarbeit sicher über andere tools und Abteilungen hinweg erfolgt.

Zentralisieren Sie alle Produktfeedbacks mithilfe einer integrierten Produktfeedback-Software , um Schwachstellen, aufkommende Themen und Feature-Anfragen zu identifizieren.

Entwickeln Sie benutzerdefinierte Berichte, die wertvolle Erkenntnisse für die Validierung von Ideen und die Verbesserung des Kundenerlebnisses liefern.

Limitierungen von Productboard

Die Plattform kann in komplexen Umgebungen mit vielen Rückmeldungen schwerfällig wirken und in ausgereiften Organisationen mit großen Rückständen und langwierigen Roadmaps eine steile Lernkurve verursachen.

Preise für Productboard

Grundlagen: 25 $/Monat

Pro: 75 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Productboard

G2: 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Productboard?

Ein G2-Benutzer sagt:

Productboard hilft uns dabei, unseren Prozess zur Produktpriorisierung zu optimieren, und das gefällt mir. Es ist wirklich einfach zu bedienen, und mein Team kann es ohne umfangreiche Schulungen implementieren. Durch die Integration mit anderen Tools wie Slack und Jira lässt es sich noch besser in unseren Workflow einbinden. Außerdem hat das Support-Team alle unsere Fragen unglaublich schnell beantwortet.

📮 ClickUp Insight: Wie würden Sie sich fühlen, wenn alle Ihre geöffneten Registerkarten bei einem Absturz des Browsers verschwinden würden? 41 % der Befragten unserer Umfrage geben zu, dass die meisten dieser Registerkarten nicht einmal von Bedeutung sind. Das ist Entscheidungsmüdigkeit in Aktion: Das Schließen von Registerkarten erfordert zu viele Entscheidungen und fühlt sich überwältigend an. Also lassen wir sie alle offen, anstatt auszuwählen, welche wir behalten möchten. 😅 Als Ihr Ambient-KI-Partner erfasst ClickUp Brain auf natürliche Weise Ihren gesamten Arbeitskontext. Wenn Sie beispielsweise an einer Forschungsaufgabe zu LangChain-Modellen arbeiten, ist Brain bereits vorbereitet und bereit, das Internet nach dem Thema zu durchsuchen, daraus eine Aufgabe zu erstellen, die richtige Person dafür zuzuweisen und ein Meeting für eine Kickoff-Besprechung zu planen.

3. Aha! (Am besten geeignet, um Strategien als umsetzbare Roadmap darzustellen)

Möchten Sie die Sichtbarkeit des Warum und Wann Ihrer Produktentwicklung erhöhen? Dann sollten Sie Aha! in Betracht ziehen, ein System, das auf Produktmanagement-Prinzipien und modernen Produktmanagement-Trends basiert.

Sie können jede neue Funktion mit den Unternehmenszielen verknüpfen und so sicherstellen, dass alle Arbeitsphasen auf die Ergebnisse ausgerichtet bleiben. Verfolgen Sie komplexe Abhängigkeiten zwischen Softwareentwicklungsteams mithilfe von Gantt-Diagrammen. Aha! unterstützt auch Wettbewerbsanalysen und umfangreiche Integrationen, um Produkt- und Entwicklungsteams aufeinander abzustimmen.

Mit Ideas können Sie Input von Kunden und Partnern sammeln. Verwenden Sie generative KI, um ein Produktanforderungsdokument, Release Notes oder Akzeptanzkriterien aus vorhandenen Feature-Daten zu erstellen.

Aha! Beste Features

Wählen Sie aus über 100 Vorlagen für das Produktmanagement oder arbeiten Sie mit einer leeren Leinwand, um Konzepte zu entwickeln, zu illustrieren und zu iterieren.

Mit dem KI-Assistenten können Sie schnell Erkenntnisse aus jedem Interview gewinnen; heben Sie wichtige Erkenntnisse und Videos hervor, um Ihre Entdeckungen leichter zu analysieren.

Wenden Sie eine agile Methodik Ihrer Wahl an – Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework® (SAFe®) oder The Aha! Framework – für die Produktentwicklung.

Aha! Limite

Aufgrund des Limits an Sortier- und Filter-Features der Tabellen sind Teams häufig gezwungen, für grundlegende Analysen Tabellenkalkulationen von Drittanbietern zu verwenden.

Aha! Preisgestaltung

Roadmaps: 59 $/Monat pro Benutzer

Entdeckung: 39 $/Monat pro Benutzer

Ideen: 39 $/Monat pro Benutzer

Whiteboards: 9 $/Monat pro Benutzer

Wissen: 18 $/Monat pro Benutzer

Teamwork: 9 $/Monat pro Benutzer

Entwickeln: 9 $/Monat pro Benutzer

Aha! Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Aha!?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Aha! am besten gefällt, ist seine Flexibilität und die Möglichkeit, es so zu modellieren, dass es die komplexen Betriebsmodelle eines großen Unternehmens unterstützt. Wir mussten beispielsweise eine ausgeklügelte, hybride Integration entwickeln, die unsere hochrangigen strategischen Releases in Aha! mit den detaillierten Fix-Versionen unserer Engineering-Teams in Jira verbindet. Aha! bot die Tools und Konfigurierbarkeit, um dies zu erreichen.

👀 Wussten Sie schon? Das Gantt-Diagramm, das am häufigsten verwendete Tool für das Projektmanagement, hat seinen Ursprung im frühen 20. Jahrhundert. Es ist nach dem amerikanischen Maschinenbauingenieur Henry Laurence Gantt benannt, der das Diagramm zwischen 1910 und 1915 entwickelte und populär machte, um Projektpläne, Zeitleisten und Beziehungen zwischen Aufgaben visuell darzustellen.

4. Notion KI (am besten geeignet, um Produktwissen über verschiedene Arbeitsabläufe hinweg abrufbar zu machen)

via Notion

Obwohl Notion ein All-in-One-Digital-Workspace ist, fungiert es als lebendiges Produktmanagement-Glossar. Es automatisiert die Synthese aus Nutzerforschung, Meeting-Notizen und Dokumenten.

Sie können Feedback in strukturierten Tabellen zusammenfassen oder einen Workflow in natürlicher Sprache beschreiben, sodass große Sprachmodelle ein Produktmanagement-Dashboard für Sie erstellen können.

Stellen Sie Fragen in einfachem Englisch und beziehen Sie Antworten aus Ihrem gesamten Notion-Workspace und den unterstützten verbundenen Apps, sodass Sie Entscheidungen und Zusammenhänge wiederherstellen können, ohne Threads über verschiedene Tools hinweg verfolgen zu müssen.

Die besten Features von Notion KI

Scannen Sie lange Transkripte von Kundeninterviews oder recherchieren Sie Branchenberichte, um bestimmte Datenpunkte zu extrahieren, wie z. B. Probleme der Benutzer oder Erwähnungen von Wettbewerbern.

Entwerfen, speichern und organisieren Sie Produktanforderungsdokumente (PRDs), Request for Comments (RFCs) oder technische Spezifikationen in einem einzigen Workspace.

Fordern Sie das tool auf, „auf der Grundlage der letzten Aktualisierungen zu ermitteln, welche Projekte gefährdet sind“ oder „die Hindernisse für alle Initiativen im ersten Quartal zusammenzufassen“.

Einschränkungen von Notion KI

Aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann die Lernkurve für neue Benutzer steil sein.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Mitglied

Business: 24 $/Monat pro Mitglied

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Notion

G2: 4,6/5 (über 9.100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.650 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Ein G2-Benutzer sagt:

Notion ist bei weitem das beste Tool, das ich je verwendet habe, um meine Projekte, Ideen und Aufgaben in einem übersichtlichen Raum zu bündeln, ohne dass es zu Überlastung oder Unordnung kommt. Die Datenbanken sind unglaublich robust, und die Verwendung der Ansichten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen oder schnell ein persönliches Dashboard zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert. Seit kurzem probiere ich auch die KI-Agenten aus, die sich bisher als hilfreich und wirklich spannend erwiesen haben.

5. Coda KI (Am besten geeignet für die Entwicklung benutzerdefinierter Produktsysteme ohne technische Vorkenntnisse)

via Coda KI

Coda KI, ein All-in-One-Workspace für die Zusammenarbeit, hilft Ihnen dabei, Ihren Produktentwicklungsprozess zu vereinfachen.

Zunächst einmal kann die KI einen Projekt-Tracker analysieren und Statusberichte auf Führungsebene erstellen, in denen Risiken und Engpässe aufgezeigt werden, sodass Sie die KI für eine schnellere Datenanalyse und die Durchführung von KI-Kampagnen für Produkteinführungen nutzen können, ohne auf wöchentliche Updates warten zu müssen.

Es kann sogar umsetzbare Entscheidungen aus den Kommentaren Ihrer Google Docs ableiten, sodass Sie sich mit Ihrem Team abstimmen können, unabhängig davon, ob Sie live oder asynchron arbeiten.

Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Daten aus – mit KI-gestützter Wissensunterstützung, die mit über 600 Verbindungen zu beliebten Tools wie Figma, Slack, Salesforce, Zoom und AWS verbunden ist.

Die besten Features von Coda KI

Standardisieren Sie Entscheidungen, indem Sie Kontext, Begründungen, offene Fragen und die Stimmung im Team in einem einzigen Flow erfassen, mit Live-Tabellen, die Feedback protokollieren und die Nachverfolgung durchführen, was noch aussteht oder bereits gelöst ist.

Quantifizieren Sie Prioritäten, indem Sie eine Live-Liste mit Initiativen führen, jedem Team-Mitglied ein festes Budget zuweisen und diese Zuweisungen in eine einzige, nach Reihenfolge geordnete Liste umwandeln.

Starten Sie einen dynamischen Dialog mit dem KI-Assistenten, um Ideen zu sammeln, Inhalte zu verfassen oder Fragen zu Ihrem Produkt zu stellen.

Einschränkungen von Coda KI

Die Funktionen zur Steuerung der Spalte und zur Feldplatzierung sind starr, was die Informationsdichte und visuelle Übersichtlichkeit beeinträchtigt.

Preise für Coda KI

Persönlich: Kostenlos

Pro: 12 $/Monat pro Dokument Maker

Team: 36 $/Monat pro Doc Maker

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Coda KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 480 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Coda KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Coda am besten gefällt, ist die Kombination von Dokumenten, Tabellen und Workflows in einer flexiblen Plattform. Als Account Manager schätze ich es sehr, dass ich Projektpläne, Kundennotizen und die Nachverfolgung der Leistung an einem Ort zentralisieren kann. Die anpassbaren Vorlagen und Features der Automatisierung sparen viel Zeit, und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit in Echtzeit sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und Verantwortung übernehmen. Es ist ein leistungsstarkes Tool, um Teams zu organisieren und Kunden auf dem Laufenden zu halten.

6. Jira Product Discovery (am besten geeignet, um Prioritäten auf der Grundlage der tatsächlichen Kundennachfrage zu setzen)

via Jira

Jira Product Discovery (JDP) ist ein tool von Atlassian zur Priorisierung und Roadmap-Erstellung.

Damit können Sie Ihre Produktchancen, Benutzer-Feedback und Feature-Anfragen an einem Ort sammeln und organisieren und dann Ideen nach ihrer realen Wirkung sortieren und bewerten.

Möchten Sie genau sehen, wie viele Kunden nach einem bestimmten Feature gefragt haben? Markieren Sie Textabschnitte aus Kundenanrufen (über die Chrome-Erweiterung oder Slack) und verknüpfen Sie sie direkt mit einer Idee.

Nutzen Sie außerdem Atlassian Intelligence, um mit einfachen Eingabeaufforderungen direkt in JPD Ideenbeschreibungen, User Stories und Risikonotizen zu entwerfen. Die semantische Suche führt eine Abfrage der Plattform in einfacher Sprache durch und deckt verwandte Arbeiten in Jira und Confluence auf.

Die besten Features von Jira Product Discovery

Verbinden Sie Ideen mit Delivery Tickets in Jira und geben Sie Ihrem Entwicklungsteam einen Überblick darüber, was priorisiert wird und warum.

Richten Sie benutzerdefinierte Ansichten (z. B. Liste, Zeitleiste und Matrix) ein, um Ideen zu bewerten und auf verschiedene Interessengruppen zugeschnittene Roadmaps freizugeben.

Fügen Sie Produktinformationen, Kundenkenntnisse und Branchenrecherchen direkt aus Drittanbieter-Apps oder mithilfe der Chrome-Erweiterung in den Workspace ein.

Einschränkungen von Jira Product Discovery

Es unterstützt keine schnelle Ansicht oder Aktualisierung von Roadmaps und Boards während Meetings oder wenn man nicht am Schreibtisch sitzt.

Preise für Jira Product Discovery

Free

Standard: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 25 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Jira Product Discovery

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira Product Discovery?

Ein G2-Benutzer sagt:

JPD ist in das gesamte Jira-Ökosystem integriert und bietet eine intuitive und angenehme Benutzererfahrung. Ich schätze auch die Möglichkeit, mehrere Ansichten zu erstellen, was ein großartiges Feature ist. Außerdem schätze ich die Lizenzoptionen und die Möglichkeit, JSM-Kunden den Zugriff auf Daten zu ermöglichen. Das ist wahrscheinlich einer der größten Vorteile für uns.

👀 Wussten Sie schon? Das Kanban-Board wurde erstmals in den Fabriken von Toyota eingesetzt, um zu signalisieren, dass Materialien aus einer anderen Abteilung benötigt wurden. Das Ergebnis war weniger Verschwendung und eine Steigerung der Prozesseffizienz. Durch die Visualisierung von Workflows konnte Toyota potenzielle Probleme und Engpässe identifizieren, die behoben werden konnten, um ein optimales Tempo aufrechtzuerhalten.

7. Linear (am besten geeignet, um Lieferverzögerungen und Engpässe bei der Ausführung schnell zu erkennen)

via Linear Insights

Linear wurde für schnelllebige Produkt- und Engineering-Teams entwickelt, die eine übersichtliche Ausführungsebene und leichtgewichtige operative Einblicke ohne schwerfällige Prozesse wünschen. Die integrierten Einblicke helfen Produktverantwortlichen dabei, den Lieferstatus anhand von Trends der Zykluszeit, des Durchsatzes, alternder Arbeiten und der Form des Backlogs zu verfolgen, sodass Sie Abweichungen frühzeitig erkennen können, bevor sie zu einer Überraschung in der Roadmap werden.

Die besten Features von Linear Insights

Überwachen Sie Muster der Zykluszeit, blockierte Arbeiten und Probleme der Alterung, um zu erkennen, wo die Ausführung verlangsamt wird.

Sorgen Sie für einen übersichtlichen Arbeitsablauf mit strukturierter Weiterleitung, Eigentümerschaft und einheitlicher Kategorisierung.

Erfassen Sie die Arbeit schnell, behalten Sie die Sichtbarkeit und reduzieren Sie den Aufwand für Planung und Berichterstellung zum Status.

Limit von Linear Insights

Weniger geeignet für komplexe mehrstufige Portfolio-Planung und abhängigkeitsintensive Roadmap-Erstellung ohne zusätzliche Tools.

Preise von Linear Insights

Persönlich: Kostenlos

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Linear Insights

G2: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Linear Insights?

Ein G2-Benutzer sagt:

Linear fühlt sich unglaublich schnell und reaktionsschnell an, was es einfach macht, beim Verwalten von Aufgaben im Flow zu bleiben. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und minimalistisch, ohne verwirrend zu sein, und Verknüpfungen machen die Navigation überraschend reibungslos. Mir gefällt auch sehr gut, wie Probleme, Projekte und Roadmaps so miteinander verknüpft sind, dass alles miteinander verbunden bleibt, ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen. Es fühlt sich an, als wäre es auf Geschwindigkeit und Fokus ausgelegt, was die tägliche Arbeit viel einfacher macht.

Linear fühlt sich unglaublich schnell und reaktionsschnell an, was es einfach macht, beim Verwalten von Aufgaben im Flow zu bleiben. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und minimalistisch, ohne verwirrend zu sein, und Verknüpfungen machen die Navigation überraschend reibungslos. Mir gefällt auch sehr gut, wie Probleme, Projekte und Roadmaps so miteinander verknüpft sind, dass alles miteinander verbunden bleibt, ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen. Es fühlt sich an, als wäre es auf Geschwindigkeit und Fokus ausgelegt, was die tägliche Arbeit viel einfacher macht.

8. Figma + FigJam KI (Am besten geeignet, um Ideen in Echtzeit in ein gemeinsames Verständnis zu überführen)

via FigJam KI

Figma ist ein kollaboratives Online-Whiteboard, mit dem Sie Wireframes und Prototypen erstellen können, um einen Proof of Concept (PoC) zu testen. Es ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit an Designs in Echtzeit, um neue Iterationen zu generieren oder strategisches Denken zu unterstützen.

Ihre Produktmanager können eine schriftliche Vorgabe oder ein PRD-Dokument innerhalb weniger Minuten in ein bearbeitbares Wireframe umwandeln, um ein Konzept während einer Sitzung zur Strategie zu visualisieren. Dies ist nützlich, wenn Sie erste Produktrichtungen ausloten oder verschiedene Arten von Softwaretests durchführen.

Wenn Sie mit vielen unübersichtlichen qualitativen Daten zu tun haben, wird Figma AI zu einer Synthese-Engine. Nach einer Brainstorming-Sitzung oder dem Herunterladen von Nutzerforschung mit über 100 Haftnotizen können Sie beispielsweise die KI bitten, diese zusammenzufassen. Sie kategorisiert die Notizen nach Themen und erstellt eine allgemeine Zusammenfassung.

Mit einem einzigen Klick können Sie außerdem von Rohdaten zu umsetzbaren Themen wechseln und so sicherstellen, dass die Stimme des Kunden in der Roadmap berücksichtigt wird.

Die besten Features von Figma

Laden Sie Personen aus anderen Teams oder Unternehmen ein, 24 Stunden lang kostenlos zu Ihren Dateien beizutragen, ohne dass sie ein Konto einrichten müssen.

Modellieren Sie komplexe Produktpläne auf einfache Weise, indem Sie sie visuell mit Tabellen, Gantt-Diagrammen, Matrizen und Flussdiagrammen darstellen.

Sammeln Sie Forschungsergebnisse, gewinnen Sie Zustimmung und finden Sie Ideen – alles in FigJam, um aus Ihrem Design produktionsreife CSS-, iOS- oder Android-Code-Schnipsel zu generieren.

Limitierungen von Figma

Die Plattform kann bei großen, komplexen Dateien Leistungsschwächen aufweisen und während der Navigation und Bearbeitung träge werden.

Preise für Figma

Einsteiger: Kostenlos

Figma-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.350 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 840 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Figma?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was ich an Figma am meisten schätze, ist seine Flexibilität und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit in Echtzeit. Die Zusammenarbeit mit meinem Team – egal ob Designer oder Entwickler – hat unsere Arbeitsweise wirklich verändert. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, sodass Ideen ganz einfach als ausgefeilte Designs umgesetzt werden können. Darüber hinaus bieten die Community-Plugins einen erheblichen Wert, da sie alles von Symbolen bis hin zu Tools für die Automatisierung von Aufgaben bieten.

9. Amplitude KI (Am besten geeignet, um Produktergebnisse auf das Verhalten der Benutzer zurückzuführen)

via Amplitude KI

Sie suchen ein effektives System zur Automatisierung der Anomalieerkennung, Hypothesenbildung und Versuchsplanung? Dann sollten Sie sich Amplitude AI, eine KI-Produktanalyseplattform, einmal genauer ansehen.

Sie können Fragen in einfacher Sprache stellen und Amplitude erstellt Verbindungen zwischen Mustern über Trichter, Kohorten, Sitzungen und Experimente hinweg. Wenn sich eine Metrik ändert, hilft Ihnen das tool, diese auf bestimmte Verhaltensweisen, Flows oder Releases zurückzuführen.

Dies ist besonders während der Einarbeitung und Aktivierung von Vorteil, wo sich kleine Änderungen schnell summieren. Amplitude KI schließt auch die Lücke zwischen dem, was Benutzer erledigen, und dem, was sie sagen.

Sitzung-Replay, Guides und Umfragen werden gemeinsam interpretiert, sodass sich quantitative Rückgänge und qualitative Signale gegenseitig verstärken. Sie sehen nicht nur, wo Benutzer Schwierigkeiten haben, sondern auch, wie sich diese Schwierigkeiten in realen Interaktionen auswirken.

Die besten Features von Amplitude KI

Erkennen Sie Anomalien in Ihren Produkt-KPI-Beispielen schnell und reagieren Sie darauf – mit Benachrichtigungen und Warnmeldungen auf Basis von maschinellem Lernen.

Synthese qualitativer Rückmeldungen aus Support-Tickets, Umfragen, Bewertungen, sozialen Medien und Anrufskripten in einer einzigen Informationsschicht

Sehen Sie sofort Ihren KI-Sichtbarkeitswert, Erwähnungen von Wettbewerbern und Themen und verfolgen Sie dann den Fortschritt im Laufe der Zeit, um zu beweisen, dass Ihr Aufwand funktioniert.

Einschränkungen von Amplitude KI

Einige Pläne beschränken die Visualisierungen auf einen Zeitraum von einem Jahr, wodurch die Möglichkeit eingeschränkt wird, die langfristige Performance und mehrjährige Trends auf einen Blick zu sehen.

Preise für Amplitude KI

Einsteiger: Kostenlos

Plus: 61 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Amplitude KI

G2: 4,5/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Amplitude KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Amplitude ist eine zuverlässige Informationsquelle für die Wachstumsfunktion, da wir die First-Touch-/Last-Touch-Hybridattribution optimieren. Jede Abteilung hat Zugriff auf die Analysen und kann ganz einfach die Berichterstellung durchführen. Außerdem können wir PLG-Experimente problemlos durchführen und Metriken überwachen. Alle wichtigen Abteilungen nutzen Amplitude, darunter Ingenieure und Kreativstrategen!

10. Dovetail KI (Am besten geeignet, um Forschungsergebnisse in kontinuierliche Entscheidungsgrundlagen umzuwandeln)

via Dovetail KI

Dovetail KI ist eine Customer-Intelligence-Plattform, die Ihre Kundendaten zentralisiert und analysiert, um die Maßnahmen zu identifizieren, die die Nutzung und den Umsatz steigern.

Sie können Regeln konfigurieren, um Slack oder Teams zu benachrichtigen, wenn bestimmte Segmente definierte Probleme erwähnen, und so benutzerdefinierte Kundensignale in operative Inputs umwandeln.

Kontinuierliches Feedback fließt durch Kanäle. Eingehende Daten aus Support-Tools, App-Stores oder NPS-Pipelines werden in Echtzeit klassifiziert und liefern Live-Trends zur Stimmung nach Themen.

Dovetail hat auch die Funktion einer Suchmaschine für Forschungsabfragen. Sie können Fragen stellen wie „Was verursacht Onboarding-Abbrüche?“ und erhalten zusammengefasste Antworten aus allen historischen Studien, wobei jede Aussage mit ihrer Quelle verknüpft ist.

Die besten Features von Dovetail KI

Laden Sie Ihre Tools manuell hoch oder erstellen Sie eine Verbindung, um Anrufe, Tickets, Umfragen, Interviews und Bewertungen automatisch zu importieren.

Verwenden Sie KI, um Rohdaten automatisch nach Themen zu klassifizieren, aufkommende Probleme zu identifizieren und Feedback zu gruppieren.

Verwenden Sie vordefinierte Eingabeaufforderungen oder erstellen Sie Ihre eigenen, um Ihre Daten schnell zu synthetisieren und zu strukturieren – unterstützt von Claude.

Einschränkungen von Dovetail KI

Es bietet keine nahtlose Möglichkeit, qualitative und quantitative Forschung in einem einzigen Workspace zu vereinen.

Preise für Dovetail KI

Free

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Dovetail KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dovetail KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ohne Dovetail wäre ich nicht in der Lage, so viele Benutzerinterviews durchzuführen oder so effektiv umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen wie jetzt. Dank des Zugriffs auf vollständige Transkripte, automatische Hervorhebungen und die Möglichkeit zur Bearbeitung von Alles kann ich mich entspannen und mich voll und ganz auf jedes Interview konzentrieren. Ich nutze Dovetail mehrmals pro Woche.

