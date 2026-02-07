So verwenden Sie Devin KI zum Erstellen von Anwendungen

Die Entwicklung einer App geht weit über das Schreiben und Ausliefern von Code hinaus.

Der Prozess umfasst das Verstehen des Repos, das Erstellen eines Plans, das Ändern der richtigen Dateien, das Ausführen von Tests, das Debuggen von Fehlern und das Öffnen eines sauberen PR, den jemand tatsächlich überprüfen kann.

Genau diese Lücke soll Devin KI schließen.

Devin wurde entwickelt, um echte Entwicklungsarbeit von Anfang bis Ende zu übernehmen, vom Ticket über den Plan bis hin zu Tests und Pull Requests, unter Verwendung einer Sandbox-Entwicklungsumgebung und gängiger Entwicklertools.

In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie mit Devin KI Anwendungen erstellen können, einschließlich der Festlegung der Arbeit im Ask-Modus, der Umwandlung dieser Arbeit in eine Agent-Sitzung, der Überprüfung der Vorschläge und der Erstellung eines PR, den Sie mit Zuversicht ausliefern können.

Was ist Devin KI?

Devin AI ist ein autonomer KI-Softwareentwickler, der von Cognition Labs entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Code-Vervollständigungstools, die Snippets vorschlagen, fungiert Devin als vollwertiger Agent, der selbstständig Code plant, schreibt, testet und debuggt, um gesamte Entwicklungsaufgaben abzuschließen.

Darüber hinaus arbeitet Devin in einer eigenen sicheren Sandbox-Umgebung, die mit einer Shell, einem Code-Editor und einem Browser ausgestattet ist. Dadurch kann es gesamte Workflows von Anfang bis Ende ausführen.

Was Devin KI für die Anwendungsentwicklung am besten kann

Hier sind die Anwendungsfälle, in denen Devin den größten Wert bietet: ✨

Full-Stack-Prototyping: Geben Sie eine Eingabe vor, und Devin kann eine komplette Anwendung erstellen, die das Frontend, Backend und das Datenbank-Setup umfasst, sodass Sie ein neues Projekt in wenigen Minuten auf den Weg bringen können.

Codebasis-Migrationen: Es kann die mühsame Arbeit übernehmen, Abhängigkeiten zu aktualisieren, Legacy-Code an moderne Standards anzupassen oder eine gesamte Anwendung auf ein neues Framework zu migrieren.

Fehlerbehebung und Debugging: Zeigen Sie Devin einen Fehlerbericht oder ein Problem, und Devin kann das Problem nachverfolgen, den erforderlichen Code zur Behebung schreiben und Tests durchführen, um zu überprüfen, ob die Lösung funktioniert.

Tests und Dokumentation schreiben: Es kann Unit-Tests, Integrationstests und Inline-Dokumentation für bestehenden Code generieren und so die Gesundheit und Wartbarkeit Ihrer Codebasis verbessern.

Wiederholte Implementierung von Features: Es eignet sich hervorragend für die Erstellung von Standard-Features wie CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete), neuen Es eignet sich hervorragend für die Erstellung von Standard-Features wie CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete), neuen API-Endpunkten und Formularverarbeitung.

Devin ist zwar ein leistungsstarker Ausführender, doch menschliche Aufsicht bleibt unerlässlich. Sie benötigen weiterhin das Fachwissen Ihres Teams für nuancierte Entscheidungen zur Benutzererfahrung und komplexe Systemarchitekturen. Devin befolgt Anweisungen, trifft jedoch keine strategischen Kompromisse aus eigener Initiative.

So funktioniert Devin KI

Devin arbeitet mit einer „Agentenschleife”. Es erhält eine Aufgabe und erstellt einen Schritt-für-Schritt-Plan.

Anschließend führt es diese Schritte in seiner Sandbox-Umgebung aus und analysiert die Ergebnisse, um seinen Plan zu erstellen. Dieser Zyklus aus Planung und Ausführung ermöglicht es ihm, komplexe, mehrstufige Arbeiten zu bewältigen.

Um diese Aufgabe zu erledigen, nutzt Devin drei zentrale Tools:

Shell: Es kann Terminal-Befehle ausführen, um Abhängigkeiten zu installieren, Skripte auszuführen und seine Umgebung zu verwalten.

IDE: Es verfügt über einen voll funktionsfähigen Code-Editor zum Lesen, Schreiben und Ändern von Dateien in Ihrem Projekt.

Browser: Er kann auf das Internet zugreifen, um Dokumentationen nachzuschlagen, API-Spezifikationen zu lesen und Informationen zu sammeln, die erforderlich sind, um eine Aufgabe abzuschließen.

So richten Sie Devin KI ein

Bevor Sie Ihre erste Anwendung erstellen können, müssen Sie drei Schritte des Setups abschließen: ein Konto erstellen, eine Verbindung zu Ihrem Repository herstellen und Ihren Workspace konfigurieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie über ein GitHub-Konto, ein Repository (ein neues oder bestehendes) und eine erste Aufgabe verfügen.

1. Registrieren Sie sich und wählen Sie einen Plan aus.

Besuchen Sie zunächst die Website von Devin, um Ihr Konto zu erstellen und den Onboarding-Prozess abzuschließen. Ihr Plan bestimmt Ihre Sitzungslimits und die verfügbaren Features. Teams können ganz einfach mit einzelnen Konten beginnen und diese bei steigender Nutzung erweitern.

2. Verbinden Sie Ihr GitHub-Repository

Als Nächstes verbinden Sie Ihr GitHub-Konto. Devin verwendet OAuth, ein standardisiertes und sicheres Autorisierungsprotokoll, um Zugriff auf Ihre Repositorys anzufordern. Dadurch kann das Tool Ihren Code lesen, neue Bereiche erstellen und PRs mit dem von ihm generierten Code öffnen. Für Ihre ersten Experimente empfiehlt es sich, mit einem Test-Repository oder einem nicht kritischen Projekt zu beginnen.

3. Konfigurieren Sie Ihren Workspace

Konfigurieren Sie abschließend Ihre Workspace-Einstellungen. Hier können Sie Umgebungsvariablen definieren, bevorzugte Frameworks angeben und Codierungsstandards festlegen. Devin kann die spezifischen Konventionen Ihres Projekts leicht erlernen, insbesondere wenn Sie in Ihrer ersten Eingabeaufforderung Kontextinformationen angeben oder eine README.md-Datei in Ihr Repository aufnehmen.

4. Starten Sie Ihre erste Devin-Sitzung

Sobald Repos indexiert/integriert sind:

Erstellen Sie eine neue Sitzung und geben Sie Devin eine Aufgabe (Fehlerbehebung, Testschreiben, Refaktorisierung, kleines Feature).

via Devin

Bitten Sie Devin, zunächst einen Plan vorzuschlagen und diesen dann auszuführen. Überprüfen Sie die Änderungen und lassen Sie Devin einen PR öffnen, wenn Sie bereit sind.

So erstellen Sie Ihre erste Anwendung mit Devin KI

Das Entwickeln mit Devin ist ein kollaborativer Prozess, kein einmaliger Befehl. Rechnen Sie mit Iterationen, dann erzielen Sie die besten Ergebnisse.

1. Schreiben Sie eine effektive Eingabeaufforderung

Die Qualität Ihrer Eingabe bestimmt direkt die Qualität der Ausgabe von Devin KI. Je präziser Ihre Anweisungen sind, desto weniger Iterationen sind erforderlich.

Verwenden Sie dieses Framework für eine leistungsstarke Eingabeaufforderung:

Seien Sie konkret in Bezug auf das Ergebnis: Anstatt „Eine App erstellen“ zu sagen, versuchen Sie es mit „Eine Aufgabenverwaltungs-API mit Authentifizierung der Benutzer unter Verwendung von Node.js und PostgreSQL erstellen“.

Technische Einschränkungen angeben: Geben Sie die gewünschte Programmiersprache, das Framework, die Datenbank oder die Styling-Bibliotheken an, die verwendet werden sollen.

Akzeptanzkriterien definieren: Legen Sie die zu liefernden Ergebnisse klar fest. Geben Sie die Endpunkte, UI-Features, Testabdeckung und die Befehle an, die erfolgreich ausgeführt werden sollen.

Kontext bereitstellen: Wenn Sie bereits über Code, Dokumentation oder einen umfassenderen Wenn Sie bereits über Code, Dokumentation oder einen umfassenderen Plan für das Projekt verfügen, verknüpfen Sie damit. Je mehr Kontext, desto besser.

2. Sehen Sie sich den Plan von Devin an

Bevor auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben wird, erstellt Devin einen Schritt-für-Schritt-Plan. Dies ist Ihr wichtigster Kontrollpunkt. Überprüfen Sie den Plan, um sicherzustellen, dass er alle Ihre Anforderungen erfüllt und keine Schritte fehlgeleitet erscheinen.

Wenn Sie hier ein Missverständnis erkennen, sparen Sie später Stunden an Code-Überprüfung. Sie können Feedback geben und Devin KI bitten, seinen Plan zu überarbeiten, bevor er beginnt.

3. Überwachen Sie den Fortschritt in der Benutzeroberfläche

Sobald Devin KI seine Arbeit aufnimmt, bietet Ihnen seine Benutzeroberfläche einen Echtzeit-Einblick in den Prozess. Sie können die ausgeführten Shell-Befehle, den in der IDE geschriebenen Code und die im Browser besuchten Websites sehen.

Behalten Sie den Fortschritt im Auge und seien Sie bereit einzugreifen, wenn es in einer Schleife hängen bleibt oder in die falsche Richtung geht. Sie können es anhalten, Anweisungen geben und es dann mit Ihren neuen Anweisungen fortsetzen lassen.

4. Überprüfen und zusammenführen der Pull Request

Wenn Devin KI die Aufgabe fertiggestellt hat, erstellt es einen neuen Bereich und öffnet einen Pull Request auf GitHub mit allen Änderungen.

Führen Sie nun eine Standard-Codeüberprüfung durch. Überprüfen Sie Randfälle, stellen Sie sicher, dass alle Tests bestanden wurden, und überprüfen Sie sicherheitsrelevanten Code manuell. In der Zwischenzeit kann Devin KI auf Feedback zum Pull Request reagieren und seine Arbeit so lange wiederholen, bis Sie bereit sind, die Änderungen zusammenzuführen.

Tipps für bessere Ergebnisse mit Devin KI

Hier sind einige Erkenntnisse von Teams, die Devin KI effektiv einsetzen:

Definieren Sie Ergebnisse in beobachtbaren Prüfungen : Ersetzen Sie unklare Ziele durch Pass/Fail-Kriterien wie „Tests bestanden“, „Endpunkt gibt 400 bei ungültiger Nutzlast zurück“, „keine neuen Lint-Fehler“ oder „p95-Latenz verbessert sich um 20 %“.

Fügen Sie immer eine Schleife für die Überprüfung ein : Geben Sie Devin die genauen Befehle, die ausgeführt werden sollen, und legen Sie fest, wie eine „erfolgreiche“ Ausgabe aussieht, damit es die Arbeit validieren kann.

Fragen Sie vor der Implementierung nach einem Plan : Lassen Sie sich zunächst den Ansatz, die betroffenen Dateien, Randfälle und Risiken darlegen, um sicherzustellen, dass Sie falsche Annahmen frühzeitig erkennen können.

Verankern Sie Devin in bestehenden Mustern in Ihrem Repo : Verweisen Sie auf einen ähnlichen Endpunkt/eine ähnliche Komponente und sagen Sie „Spiegeln Sie diese Struktur”, um neue Architekturen oder inkonsistente Stile zu vermeiden.

Kontrollieren Sie Refactorings : Legen Sie „minimal mögliche Änderungen“ fest und lassen Sie Bereinigungen nur zu, wenn sie für die Korrektheit erforderlich sind.

Begrenzen Sie den Explosionsradius: Legen Sie fest, was sich nicht ändern darf, z. B. die Form der öffentlichen API, das Datenbankschema, Authentifizierungs-Flows oder Build-Tools, um die Lösung fokussiert und sicher zu halten.

Einschränkungen bei der Verwendung von Devin KI zum Erstellen von Anwendungen

Auch Devin KI hat Limite, die Sie beachten müssen. Dazu gehören:

❌ Komplexe architektonische Entscheidungen: Devin KI ist ein hervorragender Ausführender, aber es trifft keine strategischen Entscheidungen auf hoher Ebene hinsichtlich des Designs Ihres Systems. Das bleibt weiterhin Ihre Aufgabe.

❌ Sehr unklare Anforderungen: Ohne klare Akzeptanzkriterien kann Devin KI eine Lösung erstellen, die technisch korrekt, aber für Ihre geschäftlichen Anforderungen kontextuell falsch ist.

❌ Neuartige oder hochmoderne Frameworks: Das Wissen von Devin KI ist umfangreich, aber nicht unbegrenzt. Wenn Sie mit einer brandneuen oder unbekannten Bibliothek arbeiten, kann es schwierig sein, relevante Dokumentation zu finden.

❌ Sicherheitskritischer Code: Sie sollten immer einen Experten damit beauftragen, jeden Code, der sich auf Authentifizierung, Autorisierung und Datenverarbeitung bezieht, manuell zu überprüfen.

❌ Lang andauernde Sitzungen: Bei sehr großen, komplexen Aufgaben kann Devin KI an seine Kontextgrenzen stoßen oder ein sorgfältiges Sitzungsmanagement erfordern, um die Arbeit abzuschließen.

So verwalten Sie Devin KI-Projekte in ClickUp

Die Verwendung eines KI-Agenten wie Devin führt zu einer Ebene von Chaos, die Sie zuvor nicht berücksichtigt haben. Das ist KI-Wildwuchs, bei dem sich die Arbeit des Agenten über Tools und Registerkarten ausbreitet, bis sie teuer, doppelt ausgeführt und riskant wird.

Eines Tages befindet sich die Aufgabe in der Devin-Benutzeroberfläche, die Entscheidungen sind im Chatten vergraben und die wahre Wahrheit verbirgt sich in einem GitHub-Pull Request. Ihr Team verbringt den ganzen Tag damit, zwischen verschiedenen Kontexten zu wechseln, nur um grundlegende Fragen zu beantworten!

An dieser Stelle wechseln viele zu ClickUp. Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich bietet Ihnen ClickUp einen zentralen Ort, an dem Sie den gesamten Lebenszyklus der agentenorientierten Entwicklungsarbeit verwalten können, einschließlich Spezifikationen, Ausführungsplänen, Aufgaben, Genehmigungen und Prüfpfaden. Sehen wir uns an, wie das funktioniert:

Standardisieren Sie alle Devin-Anfragen mit einem einzigen Dokument zur Eingabe

Zunächst müssen Sie alle Anfragen mit ClickUp Docs standardisieren. Mit anderen Worten: Verwenden Sie eine wiederverwendbare Dokument-Vorlage als Eingangstor für alle Vorgänge, die Sie mit Devin KI ausführen, damit die tatsächlichen Spezifikationen nicht in einem Chat-Thread oder in einem GitHub-Pull Request untergehen.

Standardisieren Sie jede Anfrage mit einer wiederverwendbaren Vorlage für die Datenerfassung mit ClickUp-Dokumenten.

ClickUp Docs sind strukturierte, navigierbare Dokumente, die Sie mit Seiten und Unterseiten erstellen können. Das bedeutet, dass ein einzelnes Devin-Projekt alles von der ersten Aufgabenstellung bis hin zu Randfällen und Eingabeaufforderungen enthalten kann, ohne zu einem scrolltechnischen Albtraum zu werden. Mit einer Tabelle und ausblendbaren Abschnitten können Sie lange Dokumente übersichtlich halten und den Inhalt neu strukturieren, wenn sich der Umfang ändert.

Das bedeutet, dass Ihre Eingaben jedes Mal konsistent und überprüfbar sind, zum Beispiel als Beispiel:

Was genau ändert sich und wie sieht das Endergebnis aus, wenn es erledigt ist?

In welchen Repo-Pfaden sollte Devin arbeiten und welche Datei sollte es für Muster spiegeln?

Was darf sich nicht ändern, wie z. B. API-Form, AuthentifizierungsFlow oder Schema?

Was sind die Akzeptanzkriterien und die genauen Befehle zur Überprüfung des Erfolgs?

Was sind die bekannten Randfälle, Leistungsbeschränkungen und Sicherheitsnotizen?

Und wenn das Dokument in Aktion tritt, markieren Sie einfach den Text und erstellen Sie daraus ClickUp-Aufgaben. So lassen sich „offene Fragen” und „Feedback zur Überprüfung” perfekt in eigene Arbeitsaufgaben umwandeln.

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben aus ClickUp-Dokumenten

Skalieren und steuern Sie die Abwicklung von Projekten mit ClickUp Super Agents

Wenn Sie Devin KI in mehreren Teams einsetzen, lautet die Frage nicht mehr „Haben wir alles umgesetzt?“, sondern „Wie sieht es mit der operativen Kontrolle aus?“. Das bedeutet, die Arbeit der Agenten an Standards auszurichten, Genehmigungen durchzusetzen und Ergebnisse ohne manuelle Überwachung nachzuweisen.

Und um das (und noch viel mehr) zu erledigen, nutzen Sie ClickUp Super Agents. Dabei handelt es sich um KI-gestützte Teamkollegen, die über einzelne, regelbasierte Aktionen hinaus mehrstufige Workflows in Ihrem ClickUp-Workspace ausführen können. Im Grunde genommen sind das Ihre eigenen KI-Kollegen, die rund um die Uhr für Sie da sind.

Führen Sie mit ClickUp Super Agents rund um die Uhr mehrstufige Workflows mit KI-gestützten Teamkollegen aus.

Verwenden Sie Super Agents, um komplexere operative Aufgaben rund um Devin KI zu bewältigen, wie zum Beispiel:

Setzen Sie Qualitätskontrollen durch, bevor ein Devin-Projekt ausgeführt wird, indem Sie überprüfen, ob das Eingabedokument über Akzeptanzkriterien, Einschränkungen und Überprüfungsbefehle verfügt.

Leiten Sie risikoreiche Änderungen durch die richtigen Genehmigungsprozesse, damit Prüfungen zur Sicherheit und zur Plattform planmäßig erfolgen.

Erstellen Sie für jeden GitHub-Pull Request ein überprüfbares „Review-Paket”, das Angaben zu den Änderungen, den durchgeführten Tests und den noch ausstehenden Freigaben enthält.

Schaffen Sie automatisch Rückverfolgbarkeit, da die Aktivitäten von Super Agents im Super Agents Audit Log zu Zwecken der Fehlerbehebung und Prüfung überprüft werden können.

Erstellen Sie mit Codegen von ClickUp Codierungsagenten

Wenn Ihnen die Idee von Devin AI gefällt, Sie aber keine Entwicklungsarbeit für ein weiteres Produkt aufwenden möchten, verwenden Sie Codegen von ClickUp. Codegen von ClickUp ist ein KI-Entwickler-Teamkollege, der Aufgaben abschließt, Features erstellt, Fragen zum Code beantwortet und produktionsreife Pull Requests erstellt.

Was es noch besser macht, ist die Form des Workflows. Im Gegensatz zu Devin KI, das einem Zyklus von Ticket-zu-Plan-zu-Test-zu-PR folgt, funktioniert Codegen in ClickUp anders.

Es fungiert als autonomer KI-Agent, der folgende Aufgaben übernehmen kann:

Lesen Sie Beschreibungen der Aufgaben und den vollständigen Kontext (einschließlich Dokumente, Kommentare, Anhänge).

Generieren Sie hochwertigen, produktionsreifen Code aus natürlichen Sprachbefehlen oder Details zu einer Aufgabe.

Entwickeln Sie Features, beheben Sie Fehler oder implementieren Sie Änderungen.

Erstellen und öffnen Sie Pull Requests (PRs) in Ihrem Git-Repo.

Beantworten Sie Fragen zum Code

Integration mit GitHub mithilfe von ClickUp-Integrationen

Mit ClickUp-Integrationen, die mit GitHub gekoppelt sind, können Sie Commits, Bereiche und Pull Requests direkt mit einer ClickUp-Aufgabe verknüpfen und diese Aktivitäten innerhalb der Aufgabe anzeigen. Es unterstützt auch umfangreiche Link-Vorschauen, wenn jemand einen GitHub-Link in eine Aufgabe, einen Chat oder ein Dokument einfügt.

Verknüpfen Sie GitHub-Commits und Pull Requests mit Aufgaben und Vorschau-Links in Chat und Docs mit ClickUp-Integrationen

Um Reibungsverluste zu minimieren, kann Ihr Team die ClickUp-Aufgaben-ID in Commit-Meldungen, Branch-Namen oder Pull Requests unter Verwendung von Formaten wie #{task_id} oder CU-{task_id} referenzieren, sodass die Aktivität ohne manuelles Kopieren und Einfügen an der richtigen Stelle angezeigt wird.

Holen Sie sich Ihre ClickUp-Aufgaben-ID in PRs, Bereichs-Namen und Commit-Meldungen.

Darüber hinaus unterstützt ClickUp GitHub-gesteuerte Automatisierungen als Auslöser. Kurz gesagt: Sobald der Code verknüpft ist, können Sie automatisch Status ändern, Prüfer benachrichtigen oder nächste Schritte basierend auf GitHub-Ereignissen einleiten.

Rufen Sie die richtige Datei aus verbundenen Apps wie GitHub oder Google Drive ab, wenn Sie sich nur an ein Stichwort erinnern.

Fragen Sie, wer an welcher Aufgabe arbeitet, und springen Sie dann direkt zur zugrunde liegenden Aufgabe oder zum Dokument.

Verwenden Sie die Chrome-Erweiterung , um das, was Sie im Browser lesen, zusammenzufassen und darauf zu reagieren, ohne den Kontext zu wechseln.

Liefern Sie mit ClickUp nicht nur den Code, sondern den gesamten Workflow.

Autonome Codierungsagenten werden zunehmend Teil der Softwareentwicklung. Teams, die lernen, gut mit ihnen zu arbeiten, können schneller liefern, selbstbewusster iterieren und Entwicklern mehr Raum für die hochwertigen, kreativen Probleme geben, die Menschen am besten lösen können.

Aber es gibt noch einen größeren Gewinn als „schneller Code”. Es geht darum, den gesamten Entwicklungslebenszyklus mit mehr Klarheit zu gestalten.

Das und noch viel mehr können Sie mit ClickUp erreichen. Verwenden Sie Codegen von ClickUp, wenn Sie einen KI-Codierungsagenten suchen, der Ihnen bei der Umsetzung und Auslieferung Ihrer Arbeit hilft. Kombinieren Sie ihn mit ClickUp AI Agents und den leistungsstarken Integrationen von ClickUp, um PRs, Probleme, Dokumente, Genehmigungen und Checklisten für Releases an einem Ort zu verbinden.

Häufig gestellte Fragen

Devin unterstützt Sprachen wie Python, JavaScript, TypeScript und Go sowie beliebte Frameworks wie React, Node.js, Django und Flask. Die aktuellste Liste finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Devin, da die Funktionen ständig weiterentwickelt werden.

Alternativen zu Devin AI sind unter anderem ClickUp, das agentenbasiertes Coding mit der Kontrollschicht kombiniert, die Teams in der Regel in großem Maßstab benötigen – Codegen kann Aufgaben abschließen, Features erstellen, Fragen zum Code beantworten und produktionsreife Pull Requests innerhalb von ClickUp generieren, während Super Agents geregelte, mehrstufige Workflows mit Berechtigungen und Überprüfbarkeit hinzufügen. Weitere Optionen, die einen Blick wert sind, sind OpenHands (Open-Source-Cloud-Codierungsagenten) und SWE-Agent (ein Open-Source-Agent, der Probleme in echten GitHub-Repositories autonom behebt) sowie leichtgewichtigere agentenbasierte IDE-Routen, je nachdem, wie autonom die Schleife sein soll.

Die Preise für Devin KI sind in drei Stufen unterteilt: Core: Pay-as-you-go, ab 20 $ Team: 500 $/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Bitte überprüfen Sie die Preise auf der offiziellen Website, da sie sich im Laufe der Zeit ändern können.