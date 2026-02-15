Beste Terminplanungssoftware für die Koordination von Freiwilligen in Kirchen

Kirchen sind stark auf Freiwillige angewiesen, doch die Beteiligung und Kontinuität bleiben eine ständige Herausforderung. Untersuchungen zeigen, dass viele Gemeinden zwar von Freiwilligen abhängig sind, um ihre Kernaufgaben zu erfüllen, es für Kirchenleiter jedoch eine ständige Herausforderung ist, ein kontinuierliches Engagement und eine regelmäßige Teilnahme aufrechtzuerhalten. Diese Lücke entsteht selten aus mangelnder Fürsorge. Oft ist sie auf manuelle Planungssysteme, Kommunikationsprobleme und Koordinationsschwierigkeiten zurückzuführen. Die Auswirkungen summieren sich schnell, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Wert der Arbeitszeit von Freiwilligen 34,79 US-Dollar pro Stunde beträgt.

Dieser Leitfaden führt Sie durch zehn Optionen für Planungssoftware für Kirchen, die das Chaos mit Tabellenkalkulationen beseitigen, und vergleicht spezielle Plattformen für kirchliche Dienste mit flexiblen Arbeitsmanagement-Tools wie ClickUp, die die Planung zusammen mit den umfassenderen Koordinationsanforderungen Ihres Teams verwalten.

Software für die Terminplanung in Kirchen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Kirchen, die eine Verbindung zwischen ihrer Planung und Aufgaben, Kommunikation und Planung herstellen möchten Kalender-Ansicht, Automatisierungen, Formulare, KI-Notizfunktion, Dashboards, E-Mail in ClickUp Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Planning Center Kirchen, die eine speziell entwickelte Software für die Planung von Freiwilligeneinsätzen und Gottesdiensten benötigen Modul für Gottesdienste, Selbstplanung für Freiwillige, Benachrichtigungen über die mobile App Pläne beginnen bei 14 $/Monat. Ministry Scheduler Pro Kirchen, die eine Automatisierung der regelbasierten Planung für ehrenamtliche Mitarbeiter benötigen Automatisch generierte Zeitpläne, Kompetenzabgleich, Konflikterkennung Pläne beginnen bei 50 $/Monat. Breeze ChMS Kirchen, die ein einfaches, anfängerfreundliches ChMS mit einfacher Terminplanung wünschen Freiwilligenplanung, Tagging-System, Erinnerungen, Mitgliederdatenbank Ab 72 $/Monat ChurchTrac Kleine Kirchen, die eine erschwingliche All-in-One-Lösung für die Terminplanung und Verwaltung der Mitglieder suchen Kalender für Ereignisse, Mitgliederdatenbank, Nachverfolgung der Anwesenheit Pläne beginnen bei 9 $/Monat. One Church Software Kirchen, die ein pauschales All-in-One-ChMS mit Terminplanung und Automatisierung wünschen Modul für ehrenamtliche Mitarbeiter, einheitlicher Kalender, Check-in-System Pläne beginnen bei 57 $/Monat. Elvanto (Tithely ChMS) Kirchen, die einen leistungsstarken Plan für die Gottesdienstplanung und Freiwilligenplanung benötigen Dienstpläne, Freiwilligenplanung, Kommunikationstools Pläne beginnen bei 50 $/Monat. Servant Keeper Kirchen, die eine Terminplanung in Kombination mit der Nachverfolgung von Mitgliedern und Spenden wünschen Koordination von Freiwilligen, vollständige Datenbank für Mitglieder, Aufzeichnungen über Beiträge Pläne beginnen bei 59,99 $/Monat. Pushpay (ChurchStaq) Große Kirchen, die eine Terminplanung in Verbindung mit Engagement-Analysen benötigen Engagement-Analysen, mobile App, Support für mehrere Standorte Benutzerdefinierte Preisgestaltung Churchteams Kirchen, die eine Automatisierung ihres Workflows mit der Planung von Freiwilligen wünschen Automatisierungen, Zuweisung von Freiwilligen, Gruppenverwaltung Pläne beginnen bei 37 $/Monat.

Was ist eine Terminplanungssoftware für Kirchen?

Die Koordination von Freiwilligen mit Tabellenkalkulationen, Gruppen-Texten und Anmeldungen auf Papier sorgt für Verwirrung und Ineffizienz. Sie sind ständig damit beschäftigt, die Verfügbarkeit zu überprüfen, in letzter Minute Erinnerungen zu verschicken und Lücken zu füllen, wenn jemand unvermeidlich vergisst, dass er eingeplant war. Dieser administrative Aufwand führt zu Terminkonflikten, Burnout bei den Freiwilligen – 95 % der Leiter von Non-Profit-Organisationen äußern sich besorgt über Burnout bei ihren Mitarbeitern – und dazu, dass die Leiter der kirchlichen Dienste mehr Zeit mit Logistik als mit Menschen verbringen.

Die Terminplanungssoftware für Kirchen ist ein digitales tool, das entwickelt wurde, um dieses Problem zu lösen. Sie hilft Ihnen dabei, Freiwillige, Gottesdienste, Ereignisse und die Nutzung von Räumlichkeiten über eine einzige Plattform zu koordinieren und fungiert als zentraler hub für alle Ihre Koordinationsanforderungen im kirchlichen Bereich.

Diese Software zentralisiert die Verfügbarkeit von Freiwilligen, führt Automatisierungen für Erinnerungen durch und gibt Gemeindeleitern eine klare Echtzeit-Ansicht darüber, wer wann und wo im Einsatz ist. Einige Plattformen sind spezielle Terminplaner, während andere Teil einer größeren Kirchenverwaltungssoftware (ChMS) sind, die Mitgliederdatenbanken und die Nachverfolgung von Spenden umfasst. Das richtige Tool für Ihre Gemeinde hängt davon ab, ob Sie einen einfachen Terminplaner oder ein umfassenderes System benötigen, das mehrere Verwaltungsfunktionen übernimmt.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Informationen im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp können Sie mit einem einzigen Klick Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails erstellen!

Worauf Sie bei einer Terminplanungssoftware für Kirchen achten sollten

Wenn Sie ein Tool auswählen, ohne zu wissen, welche Features wichtig sind, kann dies dazu führen, dass Sie eine Software kaufen, die Ihre Kernprobleme nicht löst oder für Ihre Freiwilligen zu kompliziert ist. Am Ende haben Sie ein teures Abonnement, das niemand nutzt, und Sie sind wieder dabei, Termine in einer Tabellenkalkulation zu verwalten. Der Schlüssel liegt darin, zu verstehen, worauf Sie achten müssen, bevor Sie mit der Suche beginnen.

Die wichtigsten Features lassen sich in drei Kategorien einteilen: Koordination von Freiwilligen, Verwaltung des Kalenders und Kommunikation. Sie sollten auch berücksichtigen, wie die Software wiederkehrende Ereignisse behandelt, mehrere Dienste verwaltet und sich in bereits von Ihnen verwendete Tools integrieren lässt.

Hier sind die wichtigsten Features, die Sie bewerten sollten:

Selbstbedienung für Freiwillige: Können Freiwillige ihre eigene Verfügbarkeit festlegen, Urlaub beantragen und Schichten tauschen, ohne dass jedes Mal ein Administrator eingeschaltet werden muss?

Automatische Erinnerungen: Versendet das System automatische Erinnerungen per E-Mail, SMS oder App-Benachrichtigungen, um Nichterscheinen zu reduzieren?

Konflikt Erkennung: Zeigt die Software an, wenn Sie versehentlich jemanden für zwei Rollen zur gleichen Zeit eingeplant haben?

Berichterstellung und Sichtbarkeit: Können Gemeindeleiter sich schnell eine Übersicht darüber verschaffen, wer im Dienst ist, Anwesenheitstrends erkennen und Lücken im Dienstplan entdecken?

Einfache Einführung: Ist die Software so intuitiv, dass Freiwillige aller Altersgruppen und mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen sie tatsächlich nutzen werden?

🔍 Wussten Sie schon? Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, um sich einen Überblick über die Arbeit zu verschaffen. Wichtige Details können in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen.

Die 10 besten Terminplanungsprogramme für Kirchen

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die ein KI-gestütztes Arbeitsmanagement wünschen, das Terminplanung und Koordination miteinander verbindet)

Planen Sie Ihren Zeitplan intelligent mit ClickUp Kalender.

Die Planung von Freiwilligenarbeit scheitert selten daran, dass sich die Menschen nicht dafür interessieren. Sie scheitert, weil das System unübersichtlich ist. Die Verfügbarkeit wird in einer Tabelle festgehalten, Erinnerungen werden in Text-Nachrichten verschickt, Pläne werden in einem Dokument versteckt und kurzfristige Änderungen werden in Nebenachrichten besprochen, die nie in den Zeitplan einfließen.

Das ist Work Sprawl: Die Koordination verteilt sich auf verschiedene tools, wichtige Details gehen verloren und Führungskräfte verbrauchen viel Energie, um den Betrieb am Laufen zu halten. Ohne eine klare, gemeinsame Ansicht darüber, wer wann im Einsatz ist, können selbst kleine Lücken schnell zu Last-Minute-Problemen führen.

ClickUp löst dieses Problem, indem es Ihrer Kirche einen zentralen Ort bietet, an dem nicht nur der Zeitplan, sondern die gesamte Koordination verwaltet werden kann. Mit dem ClickUp-Kalender können Gemeindeleiter alle Gottesdienste, Ereignisse und Freiwilligeneinsätze in einer einheitlichen Ansicht sehen, sodass Lücken frühzeitig erkannt und Pläne angepasst werden können, bevor sie zu Problemen werden.

Planen Sie Meetings mit natürlicher Sprache mithilfe des KI-gestützten Kalenders von ClickUp.

Anstatt die Planung von Freiwilligen als eigenständige Verwaltungsaufgabe zu behandeln, verbindet ClickUp sie mit allem, was Sonntage und Ereignisse tatsächlich funktionieren lässt: Aufnahme, Zuweisungen, Erinnerungen, Gottesdienstvorbereitung, Kommunikation und Sichtbarkeit für Gemeindeleiter.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team und erstellen Sie Aufgaben in Ihrem Chat-Fenster mit ClickUp Chat.

In der Praxis fühlt es sich an, als würde man von „Leuten hinterherlaufen“ zu „ein System betreiben“ wechseln. Wenn ein Freiwilliger seine Verfügbarkeit angibt oder sich für einen Dienst anmeldet, fließt seine Antwort über ClickUp Formulare direkt in Ihren Planungs-Workflow ein und aktualisiert automatisch die Zuweisungen, ohne dass jemand eine Tabelle bearbeiten muss. Führungskräfte können in der Ansicht des Kalenders sofort die bevorstehenden Dienste einsehen, Lücken frühzeitig erkennen und Anpassungen vornehmen, während jede Änderung mit derselben Aufgabe verbunden bleibt. Aktualisierungen, Unterhaltungen und Entscheidungen bleiben mit der Arbeit selbst als Anhang verknüpft, sodass Ihr Team sich nicht auf sein Gedächtnis verlassen oder hoffen muss, dass jemand die neueste Nachricht mitbekommen hat.

ClickUp macht die Nachverfolgung zu einem Teil des Systems und nicht zu etwas, an das sich Führungskräfte erinnern müssen. Bestätigungen und Erinnerungen können automatisch über ClickUp Automatisierungen ausgeführt werden, Personalengpässe können sofort an den richtigen Leiter weitergeleitet werden, sobald sie auftreten, und die Vorbereitung des Gottesdienstes schreitet mit klaren Zuständigkeiten innerhalb der Aufgaben und Checklisten voran.

Lösen Sie den nächsten Schritt aus, sobald die KI-Ausgabe zu einer Aufgabe wird – mit ClickUp Automatisierungen.

Wenn sich Ihr Team zum Planen trifft, kann ClickUp wichtige Entscheidungen und Aktionspunkte mit ClickUp AI Notetaker erfassen , sodass diese mit der Arbeit verbunden bleiben und nicht in vergessenen Notizen untergehen. Das Ergebnis ist einfach: weniger Überraschungen, weniger Nichterscheinen und weniger Burnout für die Menschen, die Ihre Gemeinde am Laufen halten.

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren Sie Ihren gesamten Dienstplan an einem Ort, damit Sie Lücken schnell erkennen und Aufgaben mit einfachen Drag-and-Drop-Funktionen in der Kalender-Ansicht anpassen können.

Verwandeln Sie die Anmeldungen und Verfügbarkeiten von Freiwilligen automatisch in strukturierte, nachverfolgbare Arbeiten, indem Sie Antworten über anpassbare Formulare statt über Tabellenkalkulationen erfassen.

Sorgen Sie dafür, dass Erinnerungen, Bestätigungen und Nachfassaktionen ohne manuellen Aufwand konsistent ausgeführt werden, indem Sie mit Automatisierungen einfache Workflow-Regeln einrichten.

Erhalten Sie schnelle Antworten, fassen Sie Updates zusammen und erstellen Sie schneller Entwürfe für die Kommunikation mit Freiwilligen – mit ClickUp Brain, dem in Ihren Workspace integrierten KI-Assistenten.

Halten Sie Planungsmeetings als durchsuchbare Zusammenfassungen und Aktionselemente fest, damit Entscheidungen mithilfe des integrierten KI-Notizbuchs in die Tat umgesetzt werden können.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Konsolidiert die Arbeit: Durch die Zusammenführung von Terminplanung, Kommunikation und Aufgabenmanagement in einem Workspace reduzieren Sie die kognitive Belastung der Freiwilligenkoordinatoren und beseitigen Informationssilos.

Ohne Code hochgradig anpassbar: Dank der Flexibilität von ClickUp können Sie Ihren Workspace ganz nach den tatsächlichen Abläufen Ihrer Kirche strukturieren – mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern, ClickUp-Ansichten und Automatisierungen, die sich an Ihren individuellen Workflow anpassen.

Enthaltene KI-Funktionen: ClickUp Brain hilft Leitern von kirchlichen Einrichtungen, schneller zu arbeiten, indem es Nachrichten entwirft, Aktivitäten zusammenfasst und Erkenntnisse aus Ihren Planungsdaten gewinnt.

Nachteile:

Einige Benutzer berichten von einer gewissen Einarbeitungszeit bei der erstmaligen Einstellung komplexer Automatisierungen und benutzerdefinierter Ansichten.

Fortgeschrittene Features wie Dashboards erfordern eine anfängliche Zeitinvestition, um sie für kirchenspezifische Metriken zu konfigurieren.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Planning Center (am besten geeignet für Kirchen, die eine speziell entwickelte Software für die Planung von Freiwilligeneinsätzen und Gottesdiensten benötigen)

via Planning Center

Planning Center wurde von Grund auf für Kirchen entwickelt, sodass Sie Ihre kirchliche Fachsprache nicht in Unternehmensjargon übersetzen müssen. Die Herausforderung, den Flow des Gottesdienstes, Liedtexte und Freiwilligenpläne an verschiedenen Orten zu verwalten, wird durch das zentrale Modul „Services” gelöst.

Diese Plattform verwaltet die Einsatzplanung von Freiwilligen, indem sie ihre Module „People“ und „Services“ miteinander verbindet. Freiwillige können über die mobile App oder per E-Mail ihre eigenen Sperrdaten festlegen, auf Einsatzanfragen reagieren und Positionen mit anderen qualifizierten Teammitgliedern tauschen. Das System versteht kirchenspezifische Konzepte wie „Positionen“ (Tontechniker, Begrüßer) und „Teams“ (Gottesdienstteam, Kinderarbeit).

Das modulare Preismodell ist ein wesentliches Feature, da Kirchen nur für das bezahlen, was sie benötigen. Eine kleine Kirche könnte zunächst nur mit den Modulen „Gottesdienste” und „Personen” beginnen, während eine größere Kirche Module für „Gruppen”, „Check-ins” und „Spenden” hinzufügt.

Die besten Features von Planning Center

Gottesdienstmodul: Dieses speziell entwickelte Modul kombiniert die Erstellung von Gottesdienstablaufplänen, die Auswahl von Liedern mit Akkord-Diagrammen, die Planung von Freiwilligen und die Planung von Proben in einem einzigen Workflow.

Selbstständige Planung durch Freiwillige: Mitglieder des Teams erhalten Planungsanfragen, geben ihre Verfügbarkeit an und können Tauschvorgänge mit anderen qualifizierten Freiwilligen initiieren, wodurch der Verwaltungsaufwand reduziert wird.

Mobile App für Teams: Mit der speziellen App haben Freiwillige ihre Zeitpläne, Dienstaufträge und Teamkommunikation immer griffbereit in der Tasche, mit Push-Benachrichtigungen als Erinnerungen.

Vor- und Nachteile von Planning Center

Vorteile:

Kirchenspezifisches Design: Die Software verwendet die Sprache und Workflows der Gemeinde, sodass sie für Mitarbeiter und Freiwillige der Kirche intuitiv zu bedienen ist.

Starke mobile Erfahrung: Die speziellen Apps für jedes Modul sind gut gestaltet und werden von Freiwilligen häufig genutzt.

Modulare Flexibilität: Sie können mit der reinen Terminplanung beginnen und weitere Funktionen hinzufügen, wenn die Anforderungen Ihrer Kirche wachsen.

Nachteile:

Module geben Daten nicht immer nahtlos frei, was zu doppelten Einträgen oder Problemen bei der Synchronisierung führen kann.

Die Funktionen für die Berichterstellung sind im Vergleich zu allgemeinen Tools für das Projektmanagement eher einfach gehalten.

Für die Arbeit, die über das typische Kirchenmanagement hinausgeht, wie Nachverfolgung von Projekten oder Zusammenarbeit an Dokumenten, benötigen Sie zusätzliche tools.

Preise für Planning Center

Kostenpflichtige Pläne: Ab 14 $/Monat (Gottesdienste)

Bewertungen und Rezensionen zu Planning Center

G2: 4,8/5 (über 140 Bewertungen) Capterra: 4,7/5 (über 1.100 Bewertungen)

3. Ministry Scheduler Pro (am besten geeignet für Kirchen, die eine automatisierte, regelbasierte Planung für ehrenamtliche Mitarbeiter wünschen)

via Ministry Scheduler Pro

Die schiere Zeit, die es kostet, manuell einen fairen und ausgewogenen Zeitplan für Dutzende von Freiwilligen zu erstellen, bereitet vielen Kirchenverwaltern große Kopfschmerzen. Die größte Stärke von Ministry Scheduler Pro ist sein Planungsalgorithmus, der diesen gesamten Prozess automatisiert.

Die Software bewältigt komplexe Anforderungen, für deren Lösung ein Mensch Stunden benötigen würde. Sie sorgt dafür, dass Freiwillige nicht zu häufig zum Einsatz kommen, passt Fähigkeiten an Positionen an (z. B. zertifizierte Kinderbetreuer) und berücksichtigt Familienzusammensetzungen. Die Konfliktdetektion erkennt Doppelbuchungen, bevor der Dienstplan veröffentlicht wird.

Ministry Scheduler Pro ist traditionell eine Desktop-Anwendung mit einer einmaligen Lizenzgebühr, obwohl mittlerweile auch webbasierte Optionen verfügbar sind. Dieses Modell spricht Kirchen an, die es vorziehen, ihre Software direkt zu erwerben, anstatt monatliche Abonnements zu bezahlen.

Die besten Features von Ministry Scheduler Pro

Automatische Erstellung von Zeitplänen: Der Algorithmus berücksichtigt Verfügbarkeit, Fähigkeiten und Häufigkeitspräferenzen, um vollständige Zeitpläne mit minimaler manueller Arbeit zu erstellen.

Nachverfolgung von Fähigkeiten und Zertifizierungen: Sie können Freiwilligen Qualifikationen zuweisen (z. B. Hintergrundüberprüfung, CPR-Zertifizierung), um sicherzustellen, dass Positionen nur mit qualifizierten Personen besetzt werden.

Massenkommunikations-Tools: Versenden Sie Termin-Benachrichtigungen, Erinnerungen und Vertretungsanfragen per E-Mail oder Text direkt über die Plattform.

Vor- und Nachteile von Ministry Scheduler Pro

Vorteile:

Leistungsstarker Planungsalgorithmus: Das automatische Planungsfeature ist eine echte Zeitersparnis für Kirchen mit komplexen Freiwilligenlisten.

Einmalige Lizenzoption: Kirchen, die Kapitalausgaben gegenüber Abonnements bevorzugen, können eine unbefristete Lizenz erwerben.

Ausgereifter Funktionsumfang: Die Software bewältigt viele Randfälle und komplexe Szenarien, die neuere tools möglicherweise nicht abdecken.

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Webanwendungen veraltet, was sich auf die Akzeptanz durch Freiwillige auswirken kann.

Das desktopbasierte Bereitstellungsmodell erfordert die Installation und Aktualisierung auf lokalen Rechnern.

Die Lernkurve ist steiler als bei einfacheren Planungstools.

Preise für Ministry Scheduler Pro

Kostenpflichtige Pläne: Ab 50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Ministry Scheduler Pro

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

4. Breeze Church Management (Am besten geeignet für Kirchen, die eine einfache Kirchenverwaltung mit integrierter Terminplanung benötigen)

via Breeze Church Management

Für Kirchen, die von komplexer Enterprise-Software überfordert sind, bietet Breeze ChMS (jetzt Teil von Tithely) eine intuitive Lösung, die keine Abstriche bei den wesentlichen Funktionen macht. Die Plattform wird immer wieder für ihre übersichtliche Benutzeroberfläche und ihre flache Lernkurve gelobt, wodurch sie auch für Freiwillige mit begrenzten technischen Kenntnissen zugänglich ist.

Breeze übernimmt die Planung von Freiwilligen als Teil seines umfassenden Kirchenmanagementsystems. Sein einzigartiges Tagging-System ermöglicht eine effektive Organisation und Kommunikation der Freiwilligen, und automatische Erinnerungen mit RSVP-Benachrichtigungen sorgen für einen reibungslosen Ablauf von Kirchenereignissen und Freiwilligenplänen.

Die besten Features von Breeze ChMS

Modul für das Freiwilligenmanagement: Planen Sie Freiwillige für bestimmte Ereignisse mit einfachen Zuweisungs- und Funktionen für die Nachverfolgung.

Tagging-System: Flexible Kategorisierung von Freiwilligen nach Dienstbereich, Fähigkeiten oder Verfügbarkeitsmustern für eine gezielte Kommunikation

Automatische Erinnerungen: Reduzieren Sie Nichterscheinen, indem Sie Benachrichtigungen per E-Mail und Text mit RSVP-Nachverfolgung versenden.

Integration der Mitgliederdatenbank: Die Freiwilligenplanung greift auf vollständige Mitgliederdaten zu, ohne dass Einträge doppelt eingegeben werden müssen.

Vor- und Nachteile von Breeze ChMS

Vorteile:

Übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche: Die Plattform ist auf Einfachheit ausgelegt und somit für Freiwillige aller technischen Fähigkeiten zugänglich.

Flache Lernkurve: Neue Benutzer können ohne umfangreiche Schulungen schnell loslegen.

Erschwingliche Flatrate-Preise: Vorhersehbare monatliche Kosten ohne Gebühren pro Benutzer

Nachteile:

Die Planungs-Features sind weniger ausgefeilt als bei speziellen Tools – es gibt keinen Algorithmus zur automatischen Erstellung von Zeitplänen.

Fortgeschrittene Berichterstellung erfordert im Vergleich zu Enterprise-Plattformen Umgehungslösungen.

Für Kirchen mit mehreren Standorten kann der Funktionsumfang einschränkend sein.

Preise für Breeze Church Management

Kostenpflichtige Pläne: Ab 72 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Breeze Church Management

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen) Capterra: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie eine Terminplanungssoftware für Kirchen evaluieren, fordern Sie eine Testversion an und beziehen Sie echte Freiwillige in den Testprozess mit ein. Die Plattform mit den meisten Features nützt nichts, wenn Ihre Freiwilligen sie verwirrend oder einschüchternd finden.

5. ChurchTrac (Am besten geeignet für kleine Kirchen, die eine erschwingliche All-in-One-Lösung für die Terminplanung und Verwaltung der Mitglieder suchen)

via ChurchTrac

Für kleine bis mittelgroße Kirchen kann Software auf Unternehmensebene sowohl zu teuer als auch zu kompliziert sein. ChurchTrac wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem es solide, unverzichtbare Features in einem übersichtlichen Paket bietet, das die Verantwortlichen für die Freiwilligenverwaltung nicht überfordert.

Die Terminplanung in ChurchTrac funktioniert innerhalb des umfassenderen Kirchenverwaltungssystems. Ereignisse und Gottesdienste werden in einem gemeinsamen Kalender eingetragen und Freiwillige werden bestimmten Positionen zugewiesen. Da alles mit der Mitgliederdatenbank verbunden ist, haben Sie bei der Terminplanung den vollständigen Kontext jeder Person vor Augen – Kontaktinformationen, familiäre Beziehungen, Anwesenheitsmuster.

Die besten Features von ChurchTrac

Integrierter Veranstaltungskalender: Planen Sie Gottesdienste, Ereignisse und Freiwilligeneinsätze über einen Kalender, der mit Ihrer Datenbank der Mitglieder verbunden ist.

Integration der Mitgliederdatenbank: Die Freiwilligenplanung greift auf Ihre vollständigen Mitgliederdaten zu, sodass keine doppelten Einträge zwischen Ihrem Verzeichnis und Ihrem Planer erforderlich sind.

Nachverfolgung der Anwesenheit: Erfassen Sie, wer tatsächlich zum Dienst erschienen ist, um zuverlässige Freiwillige zu identifizieren und potenzielle Burnouts zu erkennen.

Vor- und Nachteile von ChurchTrac

Vorteile:

Für kleine Kirchen zugänglich: Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und die Preise sind auf die Budgets kleiner Kirchen zugeschnitten.

All-in-One-Einfachheit: Die Verwaltung von Mitgliedern, Terminen und Beiträgen in einem System erspart Ihnen Integrationsprobleme.

Reaktionsschneller Kundensupport: Benutzer loben oft die hilfsbereiten Support-Mitarbeiter, die sich mit dem kirchlichen Kontext auskennen.

Nachteile:

Die Planungsfeatures sind weniger ausgefeilt als bei speziellen tools; es gibt keine automatische Planerstellung.

Die mobile Nutzung hat im Vergleich zu Plattformen mit speziellen Freiwilligen-Apps einen Limit-Effekt.

Größere Kirchen könnten die Kapazitäten der Plattform übersteigen.

Preise für ChurchTrac

Kostenpflichtige Pläne: Ab 9 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChurchTrac

Capterra: 4,8/5 (über 800 Bewertungen)

6. One Church Software (Am besten geeignet für Kirchen, die eine komplette Plattform für die Kirchenverwaltung mit Terminplanung suchen)

via One Church Software

Sind Sie es leid, die Kosten für verschiedene Module oder Add-Ons zu berechnen? One Church Software bietet eine komplette Kirchenverwaltungssuite, einschließlich Terminplanung, zu einem monatlichen Pauschalpreis. Dieser einheitliche Ansatz ist attraktiv für Kirchen, die vorhersehbare Preise und umfassende Features wünschen, ohne mehrere Anbieter verwalten zu müssen.

Die Terminplanung fügt sich nahtlos in die übergeordnete Plattform ein. Der Kalender verwaltet Ereignisse, das Modul für die Freiwilligenverwaltung übernimmt die Zuweisung von Aufgaben und das Check-in-System übernimmt die Nachverfolgung der Anwesenheit. Alles ist mit einer einzigen Mitgliederdatenbank verbunden, wodurch Datenfragmentierung vermieden wird.

Die besten Features von One Church Software

Einheitliche Plattform: Terminplanung, Mitgliederverwaltung, Check-in, Kommunikation und Spenden – alles in einem System mit freigegebenen Daten.

Modul für das Freiwilligenmanagement: Verfolgen Sie die Verfügbarkeit, weisen Sie Positionen zu und versenden Sie Erinnerungen über eine spezielle Freiwilligen-Oberfläche.

Check-in-System: Das integrierte Check-in-System für Kinderarbeit und Ereignisse hat eine Verbindung zu Ihren Einsatzdaten und verfügt über Features wie die Autorisierung durch Erziehungsberechtigte.

Vor- und Nachteile von One Church Software

Vorteile:

Vorhersehbare Preise: Eine monatliche Pauschale umfasst alle Features, sodass Sie keine bösen Überraschungen erleben, wenn Ihre Kirche wächst.

Umfassender Funktionsumfang: Sie erhalten eine vollständige Suite von tools, ohne mehrere Anbieter zusammenstellen zu müssen.

Moderne Benutzeroberfläche: Die Plattform sieht zeitgemäß aus und fühlt sich auch so an, was die Akzeptanz bei den Freiwilligen fördern kann.

Nachteile:

Im Vergleich zu den besten tools auf dem Markt ist die Spezialisierung in den einzelnen Bereichen weniger ausgeprägt.

Eine kleinere Gruppe von Benutzern bedeutet weniger Ressourcen und Tutorials von Drittanbietern.

Kirchen mit sehr spezifischen Workflows könnten den „Einheitsansatz” als einschränkend empfinden.

Preise für One Church Software

Kostenpflichtige Pläne: Ab 57 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu One Church Software

G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen) Capterra: 4,9/5 (über 70 Bewertungen)

7. Elvanto (Am besten geeignet für Kirchen, die eine solide Gottesdienstplanung mit Freiwilligenplanung benötigen)

via Elvanto

Elvanto, jetzt als Tithely ChMS Teil der Tithely-Familie, bietet ein cloudbasiertes Kirchenverwaltungssystem mit besonders starken Funktionen für die Gottesdienstplanung und die Planung von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Plattform bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen umfassender Funktionalität und angemessener Komplexität und eignet sich daher für Kirchen, die über einfache tools hinausgewachsen sind, aber keine Lösungen im Unternehmensmaßstab benötigen.

Das System unterstützt Ablaufpläne für Gottesdienste, die sich bei der Planung von Gottesdiensten als äußerst hilfreich erweisen, da sie eine direkte Verbindung zwischen den Aufgaben der Freiwilligen und dem Flow der einzelnen Gottesdienstelemente herstellen.

Die besten Features von Elvanto

Tools zur Gottesdienstplanung: Erstellen Sie Gottesdienstentwürfe, zeigen Sie Dateien und Links an und planen Sie Proben mit Freiwilligenaufgaben, die direkt mit den Gottesdienstelementen verknüpft sind.

Freiwilligenplanung: Leistungsstarke Features sorgen dafür, dass jeder eine Rolle hat und durch automatische Benachrichtigungen auf dem Laufenden bleibt.

Kommunikationstools: Personalisierte Nachrichten an bestimmte Gruppen oder Einzelpersonen steigern die Teilnahme und reduzieren Nichterscheinen.

Mitgliederportal: Einzelpersonen können auf ihre Zeitpläne, Gruppen und Ereignisse zugreifen, was eine aktive Beteiligung fördert.

Vor- und Nachteile von Elvanto

Vorteile:

Serviceorientiertes Design: Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Verbindung zwischen der Zuweisung von Freiwilligenaufgaben und dem Flow von Gottesdiensten herstellt.

Umfassende Funktionalität: Bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktionsumfang und Benutzerfreundlichkeit für mittelgroße Kirchen.

Cloud-basierte Zugänglichkeit: Greifen Sie von überall auf Ihr System zu, ohne dass eine lokale Installation erforderlich ist.

Nachteile:

Die Plattform bietet möglicherweise mehr Funktionen, als kleine Kirchen benötigen, was die Verwaltung erschweren kann.

Die Integration mit Nicht-Tithely-Tools erfordert Umgehungslösungen.

Die Preise steigen, wenn Sie Funktionen wie benutzerdefinierte Apps hinzufügen.

Preise für Elvanto

Kostenpflichtige Pläne: Ab 50 $/Monat

Elvanto-Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4,7/5 (über 140 Bewertungen)

8. Servant Keeper (Am besten geeignet für Kirchen, die eine Terminplanung mit Nachverfolgung der Mitglieder- und Spendendaten kombinieren möchten)

via Servant Keeper

Servant Keeper ist eine umfassende Plattform für die Kirchenverwaltung, die die Koordination von Freiwilligen mit einer robusten Nachverfolgung von Beiträgen und Mitgliederverwaltung kombiniert. Die Software wurde mit dem Grundsatz der Einfachheit entwickelt, sodass sie auch für Kirchenverwalter zugänglich ist, die keine technischen Spezialisten sind.

Die Freiwilligenplanung funktioniert zusammen mit der Nachverfolgung der Mitglieder, der Anwesenheitserfassung und der Finanzverwaltung und schafft so eine einheitliche Ansicht des Engagements jeder Person in der Kirche.

Die besten Features von Servant Keeper

Tools zur Koordination von Freiwilligen: Optimieren Sie die Kommunikation, Terminplanung und Aufgabenverteilung mit Freiwilligen, die auf Zeitpläne zugreifen und ihre Verfügbarkeit melden können.

Mitgliederdatenbank: Umfassende Aufzeichnungen einschließlich Kontaktinformationen, familiären Beziehungen, Anwesenheitsmustern und Spendenhistorie

Nachverfolgung der Beiträge: Schnelle, genaue Aufzeichnungen mit einfacher Erstellung von Jahresendabrechnungen

Mobile Apps: Administratoren können unterwegs Daten verwalten und kommunizieren.

Vor- und Nachteile von Servant Keeper

Vorteile:

Leistungsstarke Nachverfolgung der Beiträge: Die Finanzverwaltungs-Features sind robust und gut in die Daten der Mitglieder integriert.

Einfaches Design: Auch für Administratoren ohne technischen Hintergrund leicht zugänglich

Umfassende Mitgliederverwaltung: Erstellt eine einheitliche Ansicht über das Engagement jedes Mitglieds in der Kirche.

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Webanwendungen veraltet.

Die Desktop-Version erfordert eine lokale Installation und ist nicht Mac-kompatibel.

Einige Benutzer berichten von Preiserhöhungen und zusätzlichen Supportkosten, die ursprünglich nicht erwartet wurden.

Preise für Servant Keeper

Kostenpflichtige Pläne: Ab 59,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Servant Keeper

G2: 4,2/5 (über 50 Bewertungen) Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

9. Pushpay (Am besten geeignet für große Kirchen, die eine Terminplanung in Verbindung mit Engagement-Analysen benötigen)

via Pushpay

Für größere Kirchen besteht die Herausforderung nicht nur in der Planung, sondern auch darin, zu verstehen, welche Verbindung zwischen dem Dienst und dem allgemeinen Engagement der Mitglieder besteht. Pushpay, ursprünglich bekannt für mobile Spenden, hat sich zu einer umfassenden Engagement-Plattform namens ChurchStaq entwickelt, die diesem breiteren Bedarf gerecht wird.

Die Terminplanung in ChurchStaq ist Teil einer Strategie, die sich auf das Engagement der Mitglieder in den Bereichen Spenden, Gruppen und Ereignisse konzentriert. Die Daten zur Freiwilligenplanung werden mit den Metriken zum Engagement verknüpft, sodass Führungskräfte sehen können, wie sich der Dienst auf das allgemeine Engagement und das spirituelle Wachstum einer Person auswirkt.

Die besten Features von Pushpay

Integrierte Engagement-Plattform: Die Terminplanung erfolgt parallel zu Spenden, Gruppen und Kommunikation, sodass Führungskräfte einen vollständigen Überblick über die Verbindungen der Mitglieder erhalten.

Mobile-First-Design: Die Mitglieder-App bietet ein optimiertes mobiles Erlebnis für Terminplanung, Spenden und Anmeldung für Ereignisse.

Skalierbarkeit für Unternehmen: Die Plattform ist für große Kirchen mit mehreren Standorten, komplexen Organisationsstrukturen und umfangreichen Anforderungen an die Berichterstellung ausgelegt.

Vor- und Nachteile von Pushpay

Vorteile:

Engagementorientierte Analysen: Die Plattform hilft Führungskräften zu verstehen, welche Verbindung zwischen dem Dienst und dem allgemeinen Engagement sowie der Bindung der Mitglieder besteht.

Starke mobile Erfahrung: Die gut gestaltete, auf Mitglieder ausgerichtete App fördert die Akzeptanz unter den Mitgliedern der Gemeinde.

Unterstützung für mehrere Standorte: Kirchen mit mehreren Standorten erhalten Tools, die auf ihre Komplexität zugeschnitten sind, darunter standortspezifische Terminplanung und konsolidierte Berichterstellung.

Nachteile:

Das benutzerdefinierte Preismodell bedeutet, dass die Kosten erst transparent werden, wenn Sie mit einem Vertriebsteam in Kontakt treten.

Die Komplexität der Plattform erfordert erhebliche administrative Investitionen für die Konfiguration und Wartung.

Für kleinere Kirchen könnte der Funktionsumfang überwältigend sein.

Preise von Pushpay

Preise: Benutzerdefiniert (Angebot)

Pushpay-Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4,2/5 (über 180 Bewertungen)

10. Churchteams (Am besten geeignet für Kirchen, die den Workflow mit der Planung von Freiwilligen automatisieren möchten)

via Churchteams

Churchteams bietet eine cloudbasierte Kirchenverwaltungsplattform, die speziell für kleine bis mittelgroße Kirchen entwickelt wurde und sich durch besondere Stärken in den Bereichen Workflow-Automatisierung und Freiwilligenmanagement auszeichnet. Das System hilft Kirchen dabei, manuelle Prozesse zu automatisieren und sich von sich wiederholenden Aufgaben der Verwaltung zu befreien.

Der Anbieter bietet die Planung von Freiwilligen als Teil einer umfassenderen Suite, die Gruppenmanagement, Nachverfolgung der Aktivitäten der Mitglieder und Koordination von Ereignissen umfasst.

Die besten Features von Churchteams

Workflow-Automatisierung: Erledigt sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-Mitteilungen, das Aktualisieren von Daten von Mitgliedern und das Auslösen von Erinnerungen basierend auf bestimmten Ereignissen oder Terminen.

Tools zur Planung von Freiwilligen: Zuweisung zu Ereignissen und Gottesdiensten mit Nachverfolgung der Verfügbarkeit

Gruppenverwaltung: Organisieren Sie Dienste, Kleingruppen und Teams mit integrierter Kommunikation.

Nachverfolgung des Engagements der Mitglieder: Sichtbarkeit, wie Einzelpersonen mit verschiedenen Aspekten des Kirchenlebens in Verbindung stehen

Vor- und Nachteile von Churchteams

Vorteile:

Starke Workflow-Automatisierung: Die Plattform zeichnet sich durch die Automatisierung sich wiederholender Verwaltungsaufgaben aus.

Fokus auf kleine Kirchen: Speziell für die Bedürfnisse und Budgets kleinerer Gemeinden entwickelt.

Integrierte Kommunikation: Integrierte Tools, um Freiwillige und Mitglieder ohne externe Plattformen zu erreichen.

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche wirkt möglicherweise weniger ausgefeilt als bei einigen neueren Mitbewerbern.

Die Dokumentation und Schulungsressourcen sind nicht so umfangreich wie bei größeren Plattformen.

Die Integrationsmöglichkeiten mit tools von Drittanbietern sind eingeschränkter.

Preise für Churchteams

Kostenpflichtige Pläne: Ab 37 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Churchteams

Capterra: 4,6/5 (über 470 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Die beste Planungssoftware ist nicht unbedingt die mit den meisten Features – es ist die, die Ihre Freiwilligen tatsächlich regelmäßig nutzen werden. Bei der Bewertung der Optionen für Ihre Gemeinde sollten Sie die Benutzerfreundlichkeit gegenüber der Funktionsvielfalt priorisieren.

So wählen Sie die richtige Terminplanungssoftware für Kirchen aus

Die Entscheidung hängt letztendlich von einer wichtigen Frage ab: Benötigen Sie ein kirchenspezifisches Tool mit vorgefertigten Workflows für den kirchlichen Dienst oder eine flexible Plattform, die Sie an Ihre individuellen Gegebenheiten anpassen können? Die beste Wahl hängt von der Größe Ihrer Kirche, dem technischen Komfort, dem Budget und davon ab, ob die Terminplanung eine eigenständige Aufgabe oder Teil eines größeren Netzwerks von Verwaltungsaufgaben ist.

Berücksichtigen Sie die Größe Ihrer Kirche und ihren Wachstumskurs.

Kleine Kirchen mit begrenztem Personal und wenigen Freiwilligen profitieren oft von einfacheren, kostengünstigeren tools wie ChurchTrac oder Breeze, die die wesentlichen Planungsaufgaben ohne übermäßige Komplexität bewältigen. Größere Gemeinden mit mehreren Standorten, zahlreichen Diensten und Hunderten von Freiwilligen benötigen möglicherweise Plattformen für Unternehmen wie Pushpay oder die fortschrittlichen Algorithmen von Ministry Scheduler Pro.

Bewerten Sie die Gesamtbetriebskosten der Eigentümerschaft.

Die monatlichen Abonnementkosten sind nur ein Faktor. Berücksichtigen Sie auch Setup-Gebühren, Schulungszeit, die Kosten für die Integration in bestehende tools und ob Sie zusätzliche Plattformen benötigen, um Arbeit zu bewältigen, die außerhalb der Möglichkeiten der Planungssoftware liegt. Eine etwas teurere einheitliche Plattform kann insgesamt weniger kosten als die Kombination mehrerer spezialisierter Tools.

Bewerten Sie die Integrationsanforderungen

Wenn Ihre Kirche bereits bestimmte Tools für Spenden, Kommunikation oder Mitgliederverwaltung einsetzt, stellen Sie sicher, dass sich Ihre Planungssoftware nahtlos in diese integrieren lässt. Datensilos verursachen zusätzlichen Arbeitsaufwand und erhöhen das Risiko für Fehler. Plattformen wie ClickUp, die als umfassende Hubs für das Arbeitsmanagement dienen, können den Bedarf an mehreren Integrationen reduzieren.

Testen Sie mit tatsächlichen Benutzern

Beziehen Sie vor der Entscheidung die Personen mit ein, die die Software täglich nutzen werden – sowohl Administratoren als auch Freiwillige. Ihr Feedback zur Benutzerfreundlichkeit deckt oft Probleme auf, die in Funktionsvergleichen oder Demo-Präsentationen nicht zum Vorschein kommen.

Vereinfachen Sie die Koordination von Freiwilligen mit der richtigen Planungssoftware

Das Kernproblem – die Koordination von Freiwilligen, ohne in Tabellenkalkulationen und Gruppentexten zu versinken – lässt sich mit der richtigen Technologie lösen. Die richtige Planungssoftware für Kirchen reduziert den Verwaltungsaufwand, verbessert die Erfahrung der Freiwilligen und macht Ihre Gemeindeleiter kostenlos frei, sodass sie sich auf die Menschen statt auf die Logistik konzentrieren können.

Da Ihre Kirche wächst, sollte das System, für das Sie sich heute entscheiden, mit Ihnen mitwachsen können. Kirchen, die neben Projektmanagement, Dokumenten und Teamkommunikation auch Terminplanung benötigen, profitieren am meisten von konvergenten Workspaces, die all diese Funktionen zusammenführen, anstatt die Arbeit auf unverbundene Tools aufzuteilen.

Die Investition in eine geeignete Planungssoftware zahlt sich aus, indem sie die Bindung von Freiwilligen erhöht, Fehlzeiten reduziert und die Nerven der Gemeindeleiter schont. Wenn Ihre Koordinationssysteme reibungslos funktionieren, kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren: Ihrer Gemeinde zu dienen und Ihre Mission voranzubringen.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und entdecken Sie, wie ein einheitlicher Workspace die Koordination von ehrenamtlichen Mitarbeitern in Kirchen verändert.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Terminplanungssoftware für Kirchen und einer Kirchenverwaltungssoftware?

Planungssoftware für Kirchen konzentriert sich speziell auf die Koordination von Freiwilligen, Gottesdiensten und Ereignissen. Kirchenverwaltungssoftware (ChMS) ist breiter angelegt und umfasst in der Regel neben der Planung auch Mitgliederdatenbanken, die Nachverfolgung von Beiträgen, Kommunikationstools und Funktionen für die Berichterstellung. Einige Organisationen benötigen nur Planungsfunktionen, während andere von dem umfassenden Ansatz vollständiger ChMS-Plattformen profitieren.

Kann ein allgemeines Tool für das Projektmanagement für die Terminplanung in Kirchen verwendet werden?

Ja, eine flexible Arbeitsmanagement-Plattform wie ClickUp kann für Workflows in der Gemeindearbeit konfiguriert werden und bietet oft mehr Anpassungsfähigkeit als Tools mit starren, kirchenspezifischen Annahmen. Dieser Ansatz erfordert zwar ein bestimmtes Setup, kann aber langfristig besser für Kirchen geeignet sein, die über die Planung von Freiwilligen hinaus auch Projekte, Dokumente und die Kommunikation im Team verwalten müssen.

Wie entscheide ich mich zwischen einer speziellen Software für Kirchen und einer All-in-One-Arbeitsplattform?

Berücksichtigen Sie den gesamten Arbeitsumfang Ihres Teams. Wenn Ihre Mitarbeiter neben der Koordination von Freiwilligen noch viele weitere Aufgaben zu bewältigen haben – Veranstaltungsplanung, Kommunikation, Projektmanagement, Dokumentenerstellung –, kann ein konvergierter Arbeitsbereich wie ClickUp die Anzahl der verwendeten Tools reduzieren und den Kontextwechsel verringern. Wenn die Terminplanung Ihr Hauptanliegen ist und Sie speziell für den kirchlichen Bereich entwickelte Features benötigen, ist eine spezielle Kirchen-Software möglicherweise besser geeignet.

Welche Features sollten kleine Kirchen bei einer Terminplanungssoftware priorisieren?

Kleine Kirchen sollten sich auf Selbstbedienungsfunktionen für Freiwillige, automatische Erinnerungen und eine einfache Einführung konzentrieren. Vermeiden Sie übermäßige Investitionen in komplexe Features des Unternehmens, die Sie nicht nutzen werden. Der wichtigste Faktor ist die Auswahl einer Software, die Ihre Freiwilligen tatsächlich regelmäßig nutzen – ein einfaches tool, das verwendet wird, ist besser als ein leistungsstarkes Tool, das ungenutzt bleibt.

Wie kann ich durch eine bessere Planung die Bindung von Freiwilligen verbessern?

Eine effektive Planungssoftware verbessert die Mitarbeiterbindung, indem sie die Präferenzen der Freiwilligen berücksichtigt, eine Überlastung verhindert, die zu Burnout führt, einen einfachen Schichttausch bei Terminkonflikten ermöglicht und rechtzeitig Erinnerungen versendet, um peinliche Situationen aufgrund vergessener Verpflichtungen zu vermeiden. Wenn Freiwillige das Gefühl haben, dass ihre Zeit einen Wert hat und der Prozess bequem ist, sind sie eher bereit, sich weiterhin zu engagieren.