So nutzen Sie Devin KI für die Entwicklung von Startups

KI-Codierungstools versprechen, Ihre gesamte App zu schreiben, aber hier ist der Haken: Ohne eine System-Lösung für die Nachverfolgung des Erstellens tauschen Sie ein Problem gegen ein anderes ein.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Verwendung von Devin AI für die Start-up-Entwicklung, während Sie Ihre Projekte organisieren, Ihr Team aufeinander abstimmen und Ihren KI-generierten Code unter Kontrolle halten.

Was ist Devin KI?

Devin AI ist ein autonomer KI-Softwareentwickler, der von Cognition AI entwickelt wurde. Er kann selbstständig Code schreiben, debuggen und von Anfang bis Ende bereitstellen. Stellen Sie sich das weniger als ein tool für Code-Vorschläge vor, sondern eher als einen Junior-Entwickler in Ihrem Team, komplett mit eigenem Code-Editor, Webbrowser und Befehlszeilen-Shell.

Dieser KI-Agent hat beeindruckende Ergebnisse auf dem SWE-Bench erzielt und 13,86 % der Probleme gelöst. Dabei handelt es sich um einen Benchmark, der die Fähigkeit einer KI testet, reale Software-Engineering-Probleme aus GitHub zu lösen. Diese Leistung bestätigt seine Glaubwürdigkeit als fähiger KI-Programmierer.

Devin wurde für Entwicklerteams entwickelt, insbesondere für Startups mit begrenzten Entwicklerressourcen, die ihre Entwicklungsgeschwindigkeit beschleunigen und Produkte schneller ausliefern müssen.

Für ein Startup besteht ein ständiger Druck, mit einem kleinen Team schnell zu entwickeln und zu iterieren. Dies führt oft zu einer schwierigen Entscheidung zwischen der Entwicklung neuer Features und der Behebung von Fehlern, wodurch sich technische Schulden anhäufen, die 20 bis 40 % der Zeit der Entwickler in Anspruch nehmen. Devin KI hilft Ihnen, Ihre Engineering-Kapazitäten ohne Neueinstellungen zu erweitern, indem es repetitive Codierungsaufgaben automatisiert, sodass sich Ihr Team auf wichtige Arbeiten konzentrieren kann.

Die Übergabe von Aufgaben an eine KI schafft jedoch eine neue Herausforderung: Wie verwalten Sie die Arbeit? Ohne ein geeignetes System für das Projektmanagement können Sie den Überblick darüber verlieren, was Devin gerade entwickelt, was zu einer Kontextverteilung führt – wenn Teams Stunden damit verbringen, in unverbundenen Apps und Plattformen nach Informationen zu suchen – und es unmöglich macht, die Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten.

Lösung: Beseitigen Sie Kontextverwirrung und organisieren, verfolgen und überprüfen Sie alle KI-generierten Entwicklungen in einem konvergenten Workspace wie ClickUp.

Kontextwechsel beeinträchtigt still und leise die Produktivität Ihrer Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden.

Was Devin KI für Startup-Teams zu erledigen hat

Startups befinden sich in einem ständigen Wettlauf gegen die Zeit, und ein begrenztes Entwicklerteam kann sich wie ein großes Hindernis anfühlen. Sie versuchen, ein MVP zu erstellen, Fehler zu beheben und gleichzeitig zu verhindern, dass sich der Arbeitsrückstand häuft. Diese Belastung der Ressourcen verlangsamt Ihre Markteinführungszeit und kann zu einer Überlastung der Entwickler führen.

Devin KI eignet sich hervorragend für klar definierte, wiederholbare Aufgaben, die sonst die wertvolle Zeit Ihrer Entwickler in Anspruch nehmen würden. Es wirkt wie ein Kraftverstärker, der die Routinearbeiten übernimmt, sodass sich Ihr Team auf Innovationen konzentrieren kann.

Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten, wie Startups diese KI-Softwareentwickler nutzen können, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen: 🛠️

Erstellen und implementieren Sie MVPs von Anfang bis Ende.

Die Markteinführung eines Minimum Viable Product (MVP) ist entscheidend für die Validierung Ihrer Startup-Idee, kann jedoch Monate an Entwicklungsarbeit erfordern. Diese Verzögerung bedeutet, dass Sie Geld verbrennen und Ihren Mitbewerbern die Möglichkeit geben, aufzuholen.

Devin kann anhand einer detaillierten Beschreibung einer Anwendung einen funktionsfähigen Prototyp von Grund auf neu erstellen und diesen Zyklus so erheblich verkürzen.

Der Workflow ist unkompliziert: Devin richtet die Entwicklungsumgebung ein, schreibt den erforderlichen Code, führt Tests durch, um die Funktionalität sicherzustellen, und kann die Anwendung sogar in der Produktion bereitstellen. So erhalten Sie innerhalb von Tagen oder Wochen statt Monaten echtes Feedback der Benutzer.

Hier sind einige Beispiele für MVPs, die Devin erstellen kann:

Webanwendungen: Landing Pages, Benutzer-Dashboards und einfache CRUD-Apps (Create, Read, Update, Delete) unter Verwendung gängiger Frameworks

API-Integrationen: Tools zur Verbindung von Drittanbieterdiensten oder zum Aufbau interner Datenpipelines

Interne Tools: Admin-Panels zur Verwaltung von Benutzern, Dashboards für die Berichterstellung und Skripte zur Automatisierung interner Prozesse

Devin funktioniert am besten mit klaren, detaillierten Spezifikationen. Vage Anweisungen führen zu unvorhersehbaren Ergebnissen.

Automatisieren Sie Bugfixes und Backlog-Arbeiten.

Für viele Startups ist der Bug-Backlog eine Quelle ständiger Belastung. Er wächst schneller, als Ihr Team ihn abarbeiten kann, was zu einem fehlerhaften Produkt und steigenden technischen Schulden führt. Entwickler sind gezwungen, sich zwischen der Behebung alter Probleme und der Entwicklung neuer, umsatzgenerierender Features zu entscheiden.

Devin kann Probleme aus Ihrem Backlog selbstständig priorisieren. Es kann die Ursache eines Fehlers identifizieren, den Code zur Behebung schreiben und die Lösung als Pull Request in GitHub zur Überprüfung durch Ihr Team einreichen.

Dies ist ideal für die Bewältigung häufiger Backlog-Elemente, wie zum Beispiel:

Aktualisierung von Abhängigkeiten: Aktualisieren Sie veraltete Pakete und beheben Sie auftretende Kompatibilitätsprobleme.

Testfehler: Diagnostizieren Sie, warum ein Test fehlschlägt, und implementieren Sie eine Korrektur, damit Ihre Testsuite wieder erfolgreich ist.

Kleinere UI-Probleme: Korrektur von Styling-Problemen, Behebung defekter Links oder Lösung von Anzeigefehlern auf verschiedenen Geräten

Auch wenn Devin die Korrektur vorschlägt, sollte ein menschlicher Ingenieur den Code immer überprüfen, bevor er zusammengeführt wird.

Code-Migrationen und Refactorings durchführen

Umfangreiche Änderungen am Code, wie Framework-Upgrades oder API-Migrationen, sind oft mühsam, zeitaufwändig und risikoreich. Für ein kleines Startup-Team können solche Projekte die Produkt-Roadmap für Wochen aus der Bahn werfen. Auch hier kann Devin einen erheblichen Vorteil bieten.

Sie können klar definierte Refactoring-Aufgaben an Devin delegieren, das die Muster Ihrer Codebasis lernt und Änderungen konsistent auf Hunderte von Dateien anwendet. Dadurch werden Ihre erfahrenen Entwickler entlastet, sodass sie sich auf komplexere architektonische Herausforderungen konzentrieren können.

Zu den üblichen Migrationsaufgaben für Devin gehören:

Sprach- oder Framework-Updates: Migration einer Codebasis von Python 2 zu 3 oder Konvertierung von React-Klassenkomponenten in funktionale Komponenten

API-Migrationen: Aktualisieren Sie alle Instanzen eines veralteten API-Endpunkts in der gesamten Anwendung.

Durchsetzung des Code-Stils: Konsistente Anwendung neuer Linting-Regeln oder Format-Standards auf die gesamte Codebasis

Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht des Migrationsfortschritts und stellen Sie sicher, dass bei der Umgestaltung nichts übersehen wird.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie KI-Agenten Ihnen dabei helfen können, Ihre Entwicklungsprozesse zu skalieren:

So funktioniert Devin KI

Es ist leicht, KI-Codierungstools als „Black Box“ zu betrachten, was beunruhigend sein kann, wenn Sie ihnen Ihre Codebasis anvertrauen. Wenn Sie verstehen, wie Devin funktioniert, können Sie den Prozess besser nachvollziehen und Aufgaben effektiver strukturieren. Im Gegensatz zu einfachen Code-Vervollständigungstools ist Devin ein echter KI-Agent mit Zugriff auf eine eigene Sandbox-Entwicklungsumgebung.

Das bedeutet, dass es nicht nur Code vorschlägt, sondern aktiv daran arbeitet. Die Architektur besteht aus drei Schlüsselkomponenten, die es ihr ermöglichen, wie ein menschlicher Entwickler zu funktionieren.

Planung und Argumentation: Bevor Devin Code schreibt, zerlegt es eine Aufgabe in eine logische Abfolge von Schritten. Anschließend erklärt es Ihnen seinen Plan, sodass Sie die Vorgehensweise überprüfen und Feedback geben können.

Tool-Nutzung: Devin verfügt über ein eigenes Toolkit, darunter einen Code-Editor zum Schreiben und Ändern von Dateien, ein Terminal zum Ausführen von Befehlen und einen Browser zum Nachschlagen von Dokumentationen. Dadurch kann es komplexe Aufgaben ausführen, die mehr als nur die Codegenerierung erfordern.

Versionskontrolle: Der KI-Agent lässt sich direkt in GitHub integrieren, um Branches zu erstellen, Änderungen zu committen und Pull Requests zu öffnen. Er folgt den Standard-Entwicklungspraktiken, sodass seine Arbeit leicht zu überprüfen und zusammenzuführen ist.

Devin arbeitet nach einem Human-in-the-Loop-Modell. Es arbeitet autonom an einer Aufgabe, hält jedoch an kritischen Punkten inne und wartet auf Ihre Zustimmung. So haben Sie immer das letzte Wort. Mit der Zeit lernt es, indem es Ihre Dokumentation liest und Ihre Codebasis untersucht, und passt sich so den spezifischen Mustern und Standards Ihres Teams an.

Erste Schritte mit Devin KI

via Devin KI

Die Integration eines leistungsstarken neuen Tools wie Devin in den Workflow Ihres Startups kann sich wie ein großes Unterfangen anfühlen. Möglicherweise machen Sie sich Gedanken über ein kompliziertes Setup, die Verwaltung von Berechtigungen oder die Kompatibilität des Tools mit Ihrer bestehenden Infrastruktur. Ein chaotischer Onboarding-Prozess kann zu Zeitverschwendung und einem Tool führen, das niemand nutzt.

Die gute Nachricht ist, dass der Einstieg in Devin ein strukturierter Prozess ist. Eine ordnungsgemäße Einarbeitung ist die Grundlage für eine effektive KI-gestützte Entwicklung.

Registrieren Sie sich und wählen Sie einen Plan aus.

Zunächst müssen Sie ein Konto auf der Cognition AI-Plattform erstellen. Die Pläne von Devin basieren in der Regel auf dem Nutzungsvolumen, wobei je nach voraussichtlicher Nutzung verschiedene Stufen zur Auswahl stehen. Das Modell ist sitzungsbasiert, d. h. Aufgaben verbrauchen eine bestimmte Menge an Rechenzeit.

Für ein Startup ist es ratsam, mit einem kleineren Plan zu beginnen. So können Sie verschiedene Workflows testen und Ihre Nutzungsmuster verstehen, bevor Sie sich für einen größeren, teureren Plan entscheiden.

Sobald Sie ein Konto haben, besteht der nächste Schritt darin, Devin mit Ihrem Entwicklungsökosystem zu verbinden. Die wichtigste Integration ist die mit GitHub. Dazu müssen Sie die Devin GitHub App installieren und ihr Zugriff auf die Repositorys gewähren, mit denen sie arbeiten soll. Sie müssen ihr Lese-/Schreibberechtigungen gewähren, damit sie Bereiche erstellen und Pull Requests öffnen kann.

Sie können Devin auch mit anderen tools verbinden, um einen nahtloseren Workflow zu erzielen.

GitHub: Installieren Sie die App, wählen Sie aus, auf welche Repositorys Devin zugreifen darf, und konfigurieren Sie die Branch-Berechtigungen, um Ihre Haupt-Branches zu schützen.

Slack: Verbinden Sie Ihr Konto, um Echtzeit-Benachrichtigungen über den Fortschritt von Devin zu erhalten und zu erfahren, wann Pull Requests zur Überprüfung bereitstehen.

Projektmanagement: Verknüpfen Sie Devin mit Ihrem Issue Tracker, um Aufgaben einfach zuzuweisen.

Das größte Risiko bei der Einführung eines neuen Tools besteht darin, dass ein weiterer Informationssilo entsteht. Um dies zu vermeiden, sollten Sie alle Ihre Entwicklungsarbeiten – sowohl die von Menschen als auch die von KI generierten – an einem Ort zentralisieren.

ClickUp lässt sich mit GitHub integrieren.

📮ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Sicherheitsbedenken. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst damit alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten ClickUp-Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Ihre erste Aufgabe mit Devin KI

Sich direkt in ein großes Projekt zu stürzen, führt nur zu Frustration. Ihre erste Aufgabe mit Devin sollte klein, klar definiert und mit geringem Risiko verbunden sein. So können Sie und Ihr Team den Workflow, die Möglichkeiten und die Limite des Tools kennenlernen, ohne Ihren Sprint zu gefährden.

Gute erste Aufgaben sind beispielsweise das Aktualisieren einer einzelnen Abhängigkeit, das Hinzufügen eines sehr einfachen Features oder das Beheben eines gut dokumentierten Fehlers. Das Ziel ist es, zu lernen, und nicht, Ihre größte technische Herausforderung sofort zu lösen.

Schreiben Sie eine effektive Eingabeaufforderung

Die Qualität der Arbeit von Devin hängt direkt von der Qualität Ihrer Eingabe ab. Vage Anweisungen führen zu Zeitverschwendung und unvorhersehbaren Ergebnissen. Eine gute Eingabe gibt Devin alles, was es braucht, um ohne Unklarheiten erfolgreich zu sein.

Eine effektive Eingabeaufforderung besteht aus vier Schlüsselteilen:

Kontext: Erläutern Sie kurz, was die Codebasis leistet, und geben Sie relevante Hintergrundinformationen.

Aufgabe: Beschreiben Sie die spezifische Aktion, die Devin ausführen soll, in klaren, einfachen Worten.

Einschränkungen: Erstellen Sie eine Liste aller Anforderungen, Standards oder Limite, die beachtet werden müssen.

Erfolgskriterien: Definieren Sie genau, was „erledigt“ bedeutet, damit Sie das Ergebnis überprüfen können.

Anstelle einer vagen Anweisung wie „Behebe den Login-Fehler“ wäre beispielsweise ein Beispiel für eine viel bessere Anweisung: „Behebe den Login-Fehler, bei dem Benutzer nach der Eingabe der richtigen Anmeldedaten einen leeren Bildschirm sehen. Das Problem befindet sich in der Datei auth.js. Füge eine Fehlerbehandlung hinzu und zeige eine benutzerfreundliche Meldung an, wenn der API-Aufruf fehlschlägt.“

Erleichtern Sie es jedem, Devin korrekt Aufgaben zuzuweisen, indem Sie Vorlagen für Eingabeaufforderungen erstellen und speichern.

Überprüfen Sie Devins Plan und Argumentation.

Bevor Devin mit dem Codieren beginnt, präsentiert es Ihnen seinen Plan. Dies ist ein wichtiger Kontrollpunkt für die menschliche Überwachung. Hier haben Sie die Möglichkeit, Missverständnisse zu erkennen, bevor sie zu fehlerhaftem Code führen.

Achten Sie bei der Überprüfung des Plans auf logische Schritte, die korrekte Identifizierung von Dateien und einen Ansatz, der mit den Standards Ihres Teams übereinstimmt. Wenn Ihnen etwas auffällt, können Sie Feedback geben und Devin bitten, seinen Plan anzupassen. Die Begründung erklärt, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, und gibt Ihnen wertvolle Einblicke in den Prozess.

Führen Sie einen klaren Prüfpfad für alle KI-unterstützten Arbeiten, indem Sie Planüberprüfungen dokumentieren. So entsteht eine historische Aufzeichnung aller Rückmeldungen und Genehmigungen, die für die spätere Qualitätskontrolle und Fehlerbehebung von unschätzbarem Wert ist.

Pull Request genehmigen

Sobald Devin die Arbeit fertiggestellt hat, öffnet es einen Pull Request auf GitHub, der die Codeänderungen, alle neuen Tests, die es geschrieben hat, und die Dokumentation enthält. In dieser Phase übernimmt Ihr standardmäßiger Code-Review-Prozess. KI-generierter Code sollte genauso sorgfältig geprüft werden wie von Menschen geschriebener Code.

Achten Sie bei der Überprüfung auf Folgendes:

Codequalität: Entspricht der Code den Stilrichtlinien und Best Practices Ihres Teams?

Testabdeckung: Hat Devin Tests hinzugefügt oder aktualisiert, um seine Änderungen zu validieren?

Dokumentation: Ist die Beschreibung des Pull Requests klar und gibt es Kommentare, wo sie benötigt werden?

Sobald Sie zufrieden sind, können Sie den PR genehmigen und zusammenführen. Hier zahlt sich ein integriertes System aus.

Halten Sie Ihr Projektboard ohne manuellen Aufwand perfekt synchron, indem Sie den Status von Aufgaben automatisch auf „Erledigt" setzen, wenn Sie einen Pull Request zusammenführen.

Best Practices für die Verwendung von Devin KI in Ihrem Startup-Workflow

Wenn Sie Ihrem Team einfach nur Zugriff auf ein leistungsstarkes KI-Tool ohne Spielregeln geben, kann das zu Chaos führen. Am Ende könnten fehlerhafte Codes in die Produktion gelangen oder Entwickler Zeit damit verschwenden, die Fehler der KI zu bereinigen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie klare Best Practices für die Arbeit Ihres Teams mit Devin festlegen. ✨

Fangen Sie klein an: Beginnen Sie mit risikoarmen, nicht kritischen Aufgaben, damit Ihr Team die Stärken von Devin kennenlernt und lernt, wie man effektive Prompts schreibt.

Definieren Sie klare Akzeptanzkriterien : Devin erzielt die besten Ergebnisse, wenn es spezifische, messbare Anforderungen dafür gibt, was „erledigt“ bedeutet. Devin erzielt die besten Ergebnisse, wenn es spezifische, messbare Anforderungen dafür gibt, was „erledigt“ bedeutet.

Behalten Sie die menschliche Kontrolle: Lassen Sie jeden Pull Request immer von einem menschlichen Entwickler überprüfen und genehmigen, bevor er zusammengeführt wird.

Verwenden Sie Branch-Schutz: Konfigurieren Sie Ihre GitHub-Repositorys so, dass für geschützte Bereiche eine Genehmigung erforderlich ist, um zu verhindern, dass Devin Code direkt zusammenführt.

Verfolgen Sie KI-Arbeiten separat: Unterscheiden Sie zwischen Aufgaben, die Devin zugewiesen wurden, und solchen, die menschlichen Entwicklern zugewiesen wurden, um eine bessere Berichterstellung und Nachverfolgung der Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Dokumentieren Sie Stammeswissen: Halten Sie Ihre Halten Sie Ihre technische Dokumentation auf dem neuesten Stand, damit Devin Ihre spezifischen Codebasis-Muster und -Standards lernen kann.

Sicherheitsvorkehrungen treffen: Legen Sie klar fest, welche Teile der Codebasis Devin ändern darf und welche tabu sind.

Filtern und erstellen Sie ganz einfach Berichte, stellen Sie sicher, dass alle KI-generierten PRs von erfahrenen Entwicklern genehmigt werden, und bewahren Sie Ihre gesamte technische Dokumentation und Ihre KI-Vorlagen an einem Ort auf.

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Teams und vergleichen Sie die Entwicklungsgeschwindigkeit von KI und Menschen, um Engpässe und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

ClickUp-Dashboards mit KI-gestützten Updates

Einschränkungen bei der Verwendung von Devin KI

Devin ist zwar ein leistungsstarkes Tool, aber kein Wundermittel. Es ist wichtig, seine Grenzen zu kennen, um realistische Erwartungen zu setzen und Frustrationen zu vermeiden. Wenn Sie diese Grenzen offen kommunizieren, kann Ihr Team das Tool effektiv nutzen.

Komplexe architektonische Entscheidungen: Devin ist hervorragend darin, bestehende Muster zu befolgen, aber es kann keine hochrangigen Designentscheidungen treffen oder ein neues System von Grund auf neu entwerfen.

Unklare Anforderungen: Vage oder unvollständige Eingaben führen zu unvorhersehbaren und oft falschen Ergebnissen.

Neuartige Problemlösung: Devin funktioniert am besten bei Aufgaben, die ähnlichen Problemen ähneln, mit denen es bereits zuvor konfrontiert war. Bei wirklich neuartigen Herausforderungen, die kreatives, unkonventionelles Denken erfordern, hat es Schwierigkeiten.

Sicherheitskritischer Code: Sie sollten Aufgaben im Zusammenhang mit Authentifizierung, Verschlüsselung oder dem Umgang mit sensiblen Daten nicht an eine KI delegieren.

Systemübergreifendes Debugging: Die Diagnose von Problemen, die mehrere Microservices oder Infrastrukturkomponenten betreffen, ist oft zu komplex, als dass Devin sie alleine bewältigen könnte.

Limit des Kontextfensters: Bei sehr großen und komplexen Codebasen kann Devin möglicherweise nicht den gesamten Kontext speichern, der für die korrekte Ausführung einer Aufgabe erforderlich ist.

Diese Einschränkungen machen einen starken Prozess des Projektmanagements umso wichtiger. Sie benötigen ein System, das klare Definitionen der Aufgaben gewährleistet, strukturierte Vorlagen bereitstellt und an jedem wichtigen Kontrollpunkt eine menschliche Überwachung durchführt.

Alternative zu Devin KI für die Entwicklung von Startups

Devin ist zwar hervorragend in der Codegenerierung, aber das ist nur ein Teil des Puzzles. Startups benötigen ein umfassendes System, um alle Entwicklungsarbeiten zu verwalten, zu verfolgen und zu koordinieren – unabhängig davon, ob diese von Menschen oder einer KI erledigt werden.

Der Spagat zwischen Devin, GitHub, Slack und einem separaten Projektmanagement-Tool führt zu einer unübersichtlichen Vielzahl von Tools und KI-Anwendungen – einer ungeplanten Verbreitung unzusammenhängender KI-Tools ohne Übersicht oder Strategie, die zu Geldverschwendung und Doppelarbeit führt und Teams ausbremst.

Zentralisieren Sie Ihr Projektmanagement, Ihre Dokumente und Ihre Kommunikation an einem Ort, um dieses Problem zu beseitigen.

Halten Sie code-bezogene Notizen, Aufgaben und Chats mit ClickUps KI-Enterprise-Suche griffbereit.

Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp – eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und kontextbezogene KI-Intelligenz nahtlos zusammenarbeiten – führt alles zusammen, wobei ClickUp Brain Intelligenz für Ihren gesamten Workspace bereitstellt.

KI-gestützte Erstellung von Aufgaben: Generieren Sie detaillierte Beschreibungen von Aufgaben, Unteraufgaben und Akzeptanzkriterien aus einer einfachen Eingabeaufforderung mit ClickUp Brain.

Wissensmanagement: Finden Sie sofort den benötigten Kontext, indem Sie mit ClickUp Brain alle Ihre ClickUp-Dokumente, Aufgaben und Kommentare durchsuchen.

Automatisierungsunterstützung: Sparen Sie Zeit, indem Sie komplexe Routing- und Statusaktualisierungsregeln mit natürlicher Sprache in ClickUp einrichten.

Befähigen Sie auch nicht-technische Teammitglieder, Entwicklungsaufgaben mit tiefgreifendem Projektverständnis auszuführen – ClickUps Codegen Agent bringt KI-Codierungsfunktionen direkt in Ihren Projektmanagement-Hub.

Kundensupport: Verwandeln Sie Support-Tickets in echte Fehlerbehebungen, indem Sie Ihren Mitarbeitern ermöglichen, auf der Grundlage gemeldeter Probleme Codeänderungen zu generieren.

Produktmanager: Verwandeln Sie Produktanforderungsdokumente (PRDs) in funktionierende Prototypen, ohne auf Engineering-Zyklen warten zu müssen.

Entwicklung und Qualitätssicherung: Automatisieren Sie die Erstellung von Testsuiten direkt aus den Anforderungen heraus, damit Ihr Team schneller und mit mehr Sicherheit liefern kann.

Weitere Informationen zur Automatisierung Ihrer Entwicklungs-Workflows mit ClickUp:

Devin KI-Alternativen für Startup-Teams

Devin ist ein leistungsstarker autonomer Agent, aber es ist nicht das einzige KI-Codierungstool auf dem Markt. Die richtige Wahl für Ihr Start-up hängt davon ab, ob Sie ein Tool benötigen, das Ihre Entwickler unterstützt, oder eines, an das Sie Aufgaben delegieren können.

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich einiger beliebter tools für die Programmierung.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Funktionen Überlegungen GitHub Copilot Code-Vervollständigung im Editor Vorschläge in Echtzeit während der Eingabe Erfordert einen Menschen, der die gesamte Entwicklung vorantreibt. Cursor KI-first-Code-Bearbeitung Chat-basierte Codegenerierung in der IDE Erfordert weiterhin ständige Überwachung durch Entwickler Replit Agent Schnelle Prototypen Browser-basierte Entwicklungsumgebung Begrenzt für komplexe Produktionsanwendungen Claude/ChatGPT Code-Erläuterungen und Snippets Konversationsbasierte Code-Unterstützung Keine direkte Integration in Ihre Codebasis Devin KI Autonome Abschließung von Aufgaben End-to-End-Entwicklung mit PR-Ausgabe Erfordert klare, genau definierte Beschreibungen der Aufgaben.

Die meisten Alternativen sind Code-Assistenten, die den Workflow eines Entwicklers ergänzen sollen, anstatt unabhängig zu arbeiten. Devin zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, ganze Aufgaben autonom zu bewältigen. Unabhängig davon, für welches tool Sie sich entscheiden, benötigen Sie dennoch eine robuste Plattform für Projektmanagement, um alle Arbeiten zu verfolgen und zu koordinieren.

ClickUp Brain fungiert als Ihr Coding-Partner.

Verwalten Sie Ihre Startup-Entwicklungs-Workflows mit ClickUp

Devin AI bietet Startups eine leistungsstarke Möglichkeit, ihre Engineering-Leistung zu vervielfachen, ist jedoch am effektivsten, wenn es für klar definierte, wiederholbare Codierungsaufgaben mit eindeutigen Akzeptanzkriterien eingesetzt wird. Menschliche Aufsicht ist nicht nur eine Empfehlung, sondern unerlässlich. KI-generierter Code erfordert das gleiche Maß an Sorgfalt bei der Überprüfung wie von Menschen geschriebener Code. Indem Sie mit kleinen, risikoarmen Aufgaben beginnen, kann Ihr Team die Fähigkeiten für effektive Prompting- und Überprüfungs-Workflows aufbauen. 🤩

Die Verwaltung eines KI-gestützten Workflows erfordert Sichtbarkeit, Koordination und klare Prozesse. Schaffen Sie mit ClickUp die Grundlage für das Projektmanagement Ihres KI-gestützten Startups. Starten Sie kostenlos mit ClickUp und bringen Sie alle Ihre Entwicklungsarbeiten – sowohl die von Menschen als auch die von KI generierten – in einem einheitlichen Workspace zusammen.

Häufig gestellte Fragen

Devin kann funktionale MVPs für Webanwendungen, interne Tools und API-Integrationen erstellen, wenn klare Spezifikationen vorliegen. Bei komplexen Produkten mit neuartigen Architekturen ist jedoch weiterhin die Beteiligung menschlicher Entwickler an der Planung und Überwachung von Vorteil.

Devin benötigt technischen Kontext, um gut zu funktionieren, da Sie klare Anweisungen geben und Pull Requests verstehen müssen. Nicht-technische Gründer können Devin effektiv nutzen, indem sie mit einem technischen Berater zusammenarbeiten, der die Codeüberprüfung und -überwachung übernimmt.

Devin zeigt seine Überlegungen auf und hält an wichtigen Kontrollpunkten zur Genehmigung inne. Alle Pull Requests sollten vor dem Zusammenführen überprüft werden. Sie sollten planen, dass ein erfahrener Entwickler die Ergebnisse von Devin für jede zugewiesene Aufgabe überprüft.

Devin verwendet ein sitzungsbasiertes Preismodell, bei dem Aufgaben Rechenzeit verbrauchen, wobei verschiedene Pläne zur Verfügung stehen. Sie sollten sich direkt an Cognition AI wenden, um aktuelle Preisinformationen zu erhalten, die der voraussichtlichen Nutzung Ihres Start-ups entsprechen.

Devin erweitert die Kapazitäten von Entwicklern, indem es repetitive Aufgaben übernimmt, ersetzt jedoch nicht menschliche Entwickler, die architektonische Entscheidungen treffen und komplexe Probleme lösen. Betrachten Sie Devin als eine Art Kraftverstärker für Ihr bestehendes Team.

Vermeiden Sie es, sicherheitskritischen Code, komplexe Architekturentscheidungen und neuartige Probleme, die kreative Problemlösungen erfordern, zu delegieren. Devin eignet sich hervorragend für klar definierte, wiederholbare Aufgaben mit dokumentierten Mustern und eindeutigen Akzeptanzkriterien.