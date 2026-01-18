Über 50 Nano Banana-Prompts: Kreative Bild-Prompts, die Ideen anregen

Sie kennen das: Sie haben eine klare Vorstellung vor Augen, geben eine Eingabe ein und das erste Ergebnis ist fast genau richtig.

Dann nehmen Sie Anpassungen vor, und schon ändert sich der Kamerawinkel, die Gesichtszüge verschieben sich, und das „gleiche“ Zeichen sieht plötzlich wie eine andere Person aus. Wenn Sie Bildmaterial für Geschichten, Unterrichtseinheiten, Miniaturansichten oder Beiträge erstellen, kann dieses Hin und Her ziemlich schnell langweilig werden.

Hier helfen Nano Banana-Prompts. Das sind kurze, fokussierte Anweisungen für Nano Banana, die sich auf die wichtigsten Details konzentrieren.

Dies ist besonders wichtig, da 83 % der Kreativprofis bereits generative KI-Tools für Design- und Kreativarbeiten einsetzen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was Nano Banana-Prompts sind und wie Sie die besten davon schreiben. Außerdem erhalten Sie 50 kopierfertige Prompts, Prompt-Variationen, Ideen für Team-Workshops und einen ClickUp AI-Workflow, der Sie vom Konzept bis zur Umsetzung der Inhalte begleitet.

Was sind Nano Banana-Prompts?

Nano Banana-Befehle sind kurze, spezifische Anweisungen, die Sie Nano Banana (und Nano Banana Pro) geben, um ein neues Bild zu generieren oder eine Bearbeitung des bestehenden Bildes durchzuführen.

Betrachten Sie sie als eine Art Mini-Spezifikation: Was möchten Sie erschaffen, was soll die Kamera zu erledigen haben (Nahaufnahme vs. Unterwasseraufnahme), wie soll die Beleuchtung aussehen (natürliches Tageslicht vs. Studiobeleuchtung) und was muss gleich bleiben (Gesichtszüge, natürliche Hautstruktur, Gesamtstil)?

Google beschreibt Nano Banana als die native Bildgenerierungsfunktion von Gemini, mit der Sie mit Text, Bildern oder beidem arbeiten können, um Visualisierungen in einem dialogorientierten Flow zu erstellen und zu verfeinern.

Nano Banana ist das schnellere „Flash Image”-Modell für schnelle Iterationen, während Nano Banana Pro das „Pro Image”-Modell ist, das auf höherwertige Ergebnisse abzielt, insbesondere wenn die Darstellung des Textes sauber und lesbar sein muss.

✅ Die meisten Menschen verwenden Nano Banana-Prompts auf zwei Arten:

Bildgenerierung nur mit Text , bei der Sie das Motiv, den Hintergrund, die Palette der Farben und den Stil in einer kompakten Eingabe beschreiben.

Bilderstellung und Bearbeitung mit einem hochgeladenen Bild, bei der Sie ein Referenzbild oder Eingabebild als Anhang anhängen und angeben, was geändert werden soll, während die Person, die Gesichtsstruktur und die Beleuchtungsdetails unverändert bleiben.

Warum Nano-Prompts für Autoren und Ersteller funktionieren

Wenn Sie schreiben, unterrichten, gestalten oder Inhalte unter Termindruck liefern, brauchen Sie keine 200-Wort-Eingabeaufforderung. Sie brauchen eine Eingabeaufforderung, die dem Modell sagt, was es stabil halten soll.

Nano-Prompts funktionieren, weil sie Sie dazu zwingen, die wenigen Details auszuwählen, die tatsächlich das Ergebnis verändern. Einige davon sind:

Bildausschnitt und Kamerawinkel , wie Nahaufnahme, Augenhöhe oder Unterwasseraufnahme

Fokus wie ein geringes Schärfebild und scharfer Fokus

Beleuchtung wie natürliches Tageslicht, Studiobeleuchtung, goldene Stunde, hoher Kontrast, tiefe Schatten, weiche Schatten

Hintergrund und Farbpalette, z. B. hellgrauer Hintergrund, blauer Hintergrund, weißer Hintergrund, satte Farben, klare Linien

Sie funktionieren auch, weil Nano Banana für schnelle Iterationen und gezielte Bearbeitungen entwickelt wurde. Google hebt ausdrücklich Funktionen wie Zeichenkonsistenz, Kombinieren von Fotos und lokale Bearbeitungen für Nano Banana hervor.

In Nano Banana Pro stehen Ihnen außerdem präzisere Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, darunter erweiterte Textdarstellung, Steuerung von Kamerawinkel und Seitenverhältnis sowie 2K-Auflösung.

Für Autoren und Pädagogen ist dieser „Starter-Funke“-Effekt real.

Ein groß angelegtes Experiment zum Schreiben von Kurzgeschichten ergab, dass der Zugang zu generativen KI-Ideen die Bewertung der Geschichten verbesserte (insbesondere bei weniger kreativen Autoren), auch wenn die Ergebnisse dadurch ähnlicher wurden.

Das ist eine gute Lösung, wenn Sie einen schnellen Einstiegspunkt benötigen und diesen dann an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zum Reifegrad der KI ergab, dass 33 % der Befragten sich gegen die Einführung neuer Tools sträuben, während nur 19 % KI schnell implementieren und skalieren. Wenn jede neue Funktion als zusätzliche Anwendung, Anmeldung oder Workflow eingeführt wird, der beherrscht werden muss, kommt es schnell zu einer Tool-Müdigkeit in den Teams. ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es in einem einheitlichen, integrierten Workspace funktioniert, in dem Teams bereits organisieren und kommunizieren. Es integriert mehrere KI-Modelle, Bildgenerierung und fortgeschrittene Schlussfolgerungen direkt in die Umgebung, in der die Arbeit durchgeführt wird.

So verwenden Sie Nano Banana-Prompts (Schritt für Schritt)

Mit Nano Banana-Prompts können Sie mit nur einem Prompt realistische Bilder in hoher Auflösung erstellen. Sehen wir uns Schritt für Schritt an, wie Sie diese Prompts optimal nutzen können:

Schritt 1: Wählen Sie das Modell entsprechend Ihren Anforderungen aus.

Verwenden Sie Nano Banana, wenn Sie schnelle Iterationen und Bearbeitungen wünschen.

Verwenden Sie Nano Banana Pro, wenn Sie eine sauberere Darstellung des Textes, eine strengere Steuerung des Layouts oder eine höhere Wiedergabetreue (2K-Ausgabe und präzisere Steuerelemente) benötigen.

Schritt 2: Entscheiden Sie, ob Sie Bilder generieren oder bearbeiten möchten.

Sie erhalten sauberere Ergebnisse, wenn Sie sich im Voraus für einen Weg entscheiden:

Die Generierung beginnt nur mit Text und bietet Ihnen einen größeren kreativen Bereich.

Die Bearbeitung beginnt mit einem hochgeladenen Bild oder einem Anhang mit einem Referenzbild und eignet sich am besten, um die gleichen individuellen und konsistenten Features beizubehalten.

Schritt 3: Schreiben Sie einen „Nano”-Prompt, der nur die wichtigen Hebel steuert.

Beginnen Sie mit einer kurzen Zeile, die Folgendes enthält

Thema + Absicht

Kamerawinkel + Bildausschnitt (Nahaufnahme, extreme Nahaufnahme, Augenhöhe, Unterwasseraufnahme)

Fokus-Hinweis (geringe Schärfentiefe, scharfer Fokus)

Beleuchtungshinweis (natürliches Licht, Studiobeleuchtung, hoher Kontrast)

Hintergrund oder Palette (weißer Hintergrund, hellgrauer Hintergrund, blauer Hintergrund)

Schritt 4: Identitätsfestigung mit einem Referenzbild, wenn Konsistenz wichtig ist

Wenn Sie eine Serie erstellen, verlassen Sie sich nicht allein auf Text. Fügen Sie einen Anhang mit einem Referenzbild hinzu und teilen Sie dem Modell mit, was sich nicht ändern soll, z. B.:

Gesichtsstruktur und Gesichtszüge

Natürliche Hauttextur und Details der Hauttextur

Gleicher Kamerawinkel und einheitlicher Stil

Die eigenen Empfehlungen von Google betonen die Verwendung des Modells für Zeichenübereinstimmung und iterative Bearbeitungen – genau das, was Sie mit einem Referenzbild zu erledigen haben.

Schritt 5: Verwenden Sie präzise Sprache, wenn Sie ein Bild hochladen.

Hier ist ein Beispiel für ein zuverlässiges Format, das Bearbeitungen übersichtlich hält:

Verwenden Sie das hochgeladene Bild, um [etwas hinzuzufügen/zu entfernen/zu ändern].

Behalten Sie [was sich nicht ändern darf]

Passen Sie [Beleuchtungsdetails, Umgebung, Gesamtästhetik] an.

Schritt 6: Wiederholen Sie den Vorgang mit jeweils einer Änderung pro Runde.

Wenn Ihre Ergebnisse abweichen, ändern Sie wahrscheinlich zu viel auf einmal.

Verschärfen Sie die Schleife, indem Sie diese Reihenfolge ausprobieren:

Identität → Bildausschnitt → Beleuchtung → Farbkorrektur → Hintergrund → Textdarstellung

Schritt 7: Wenn Sie ein Layout und lesbaren Text benötigen, rufen Sie es direkt auf.

Nano Banana Pro wurde für genaueren Text und präzisere Steuerungen entwickelt. Wenn Text wichtig ist, fragen Sie ihn klar und deutlich ab und geben Sie die Platzierung (linke oder rechte Hälfte), die Schriftart (sans serif) und den Kontrast (hoher Kontrast, schwarz auf weißem Hintergrund) an.

50 Nano Banana-Befehle zum Ausprobieren

Je spezifischer und detaillierter Ihre Eingabeaufforderungen sind, desto besser wird das Ergebnis sein. Hier sind 50 Nano Banana-Eingabeaufforderungen, mit denen Sie Ihre Bilder verbessern können:

1–35: Neue Bilder generieren (nur Text)

Junge Frau, Nahaufnahme, Augenhöhe, natürliches Tageslicht, geringe Schärfentiefe, weiche Schatten, natürliche Hautstruktur, hellgrauer Hintergrund, hohe Auflösung

Junge Frau, extreme Nahaufnahme, scharfer Fokus, hoher Kontrast, tiefe Schatten, natürliche Beleuchtung, realistische Hauttextur, minimaler Hintergrund Porträt einer jungen Frau mit einem wissenden Lächeln, goldene Stunde, hoher Realismus, subtile Reflexionen, warme Farbpalette, sehr detailliert Hyperrealistisches Straßenporträt, Aufnahmen aus niedriger Perspektive, lange Schatten, satte Farben, Filmkulisse, klare Gesichtszüge Studio-Porträt, Studiobeleuchtung, hoher Kontrast, weiche Schatten, natürliche Hautstruktur, weißer Hintergrund, hohe Detailgenauigkeit Redaktionelles Porträtfoto, Nahaufnahme, scharfer Fokus, geringe Tiefenschärfe, neutrale Farbgebung, sauberer Hintergrund, hoher Realismusgrad Schönheitsporträt, extreme Nahaufnahme, sichtbare Sommersprossen, natürliche Hautstruktur, natürliches Tageslicht, scharfer Fokus auf die Iris, subtile Reflexionen Profilporträt, Augenhöhe, weiches natürliches Tageslicht, weiche Schatten, klare Gesichtsstruktur, gedämpfter Hintergrund, hoher Realismus High-Fashion-Porträt, Aufnahmen aus niedriger Perspektive, dramatische tiefe Schatten, kräftige Farben, scharfer Fokus, sehr detailreich Porträt im Freien, goldene Stunde, warme Farbkorrektur, weiche Schatten, Nahaufnahme, Bäume im Hintergrund mit geringer Schärfentiefe, hoher Realismus Schwarz-Weiß-Porträt, hoher Kontrast, scharfer Fokus, Filmkorn-Effekt, extreme Nahaufnahme, ausdrucksstarke Gesichtszüge Filmisches Standbild, regnerische Straße, hoher Kontrast, tiefe Schatten, Reflexionen auf dem Bürgersteig, weites Bildformat, stimmungsvolle Korrektur der Farbe

Filmisches Porträt, nächtliche Straße, Neonreflexionen, hoher Kontrast, kontrollierte tiefe Schatten, geringe Tiefenschärfe, hoher Realismus Mode-Porträt, Augenhöhe, Fensterlicht, weiche Schatten, natürliche Hauttextur, neutraler Hintergrund, hohe Detailgenauigkeit Streetstyle-Lookbook-Aufnahme, goldene Stunde, lange Schatten, satte Farben, Sichtbarkeit der Umgebung, hohe Auflösung Fotorealistische Lebensmittelaufnahme, Erdbeerpfannkuchen, Nahaufnahme, geringe Schärfentiefe, natürliche Beleuchtung, weiche Schatten, hohe Detailgenauigkeit Produktfoto eines Notizbuchs mit Bananenmotiv, Studiobeleuchtung, hoher Kontrast, weißer Hintergrund, klare Details, hohe Auflösung

Produkt-Hero-Bild, Bananen-Smoothie auf einer Tabelle, Studiobeleuchtung, weiche Schatten, dezente Reflexionen auf Glas, weißer Hintergrund, hohe Detailgenauigkeit Gemütliche Cafészene, warme goldene Stunde, weiche Schatten, geringe Schärfentiefe, scharf fokussierte Personen, Bokeh-Hintergrund

Futuristische Laborszene, cooles Farbschema, hohe Detailgenauigkeit, hoher Realismus, reflektierende Oberflächen, Studiobeleuchtung, scharfer Rahmen Reiseplakatfoto, Wüstenszene, goldene Stunde, lange Schatten, breiter Rahmen, minimalistischer Hintergrund, klare Komposition Fotorealistische Lebensmittelfotografie, Erdbeerpfannkuchen, Nahaufnahme, geringe Schärfentiefe, natürliche Beleuchtung, weiche Schatten, detailreich

Porträt, hellgrauer Hintergrund, weiche Schatten, natürliches Tageslicht, geringe Schärfentiefe, hoher Realismus, hohe Auflösung Film-Standbild, Küchentisch, natürliches Licht, geringe Schärfentiefe, dezente Reflexionen, warme Farbgebung, breiter Bildausschnitt Architekturaufnahme, Aufnahmen aus niedriger Perspektive, tiefe Schatten, hoher Kontrast, leuchtende Farben, hohe Detailgenauigkeit, klare Linien Makrotexturstudie, extreme Nahaufnahme, scharfer Fokus, hoher Kontrast, tiefe Schatten, hoher Realismus, hohe Auflösung Straßenporträt, Augenhöhe, natürliches Tageslicht, weiche Schatten, realistische Hauttextur, Sichtbarkeit der Umgebung, hoher Realismus Studio-Porträt, weißer Hintergrund, hoher Kontrast, definierte Wangen-Schatten, scharfer Fokus, ultrarealistisch, hohe Auflösung Porträt im Freien, bewölktes Tageslicht, weiche Schatten, neutrale Farbpalette, scharfer Fokus, hoher Realismus Redaktionelles Beauty-Foto, Nahaufnahme, geringe Schärfentiefe, warme Farbkorrektur, scharfer Fokus auf die Augen, hoher Realismus Kreatives Zeichenkonzept, von Ananas inspiriertes Zeichendesign, sehr detailliert, leuchtende Farben, klarer Hintergrund, intensive Beleuchtung, scharfe Kanten, hohe Auflösung

Charakterdesign, futuristischer Kurier, satte Farben, scharfer Fokus, klare Linien, hohe Detailgenauigkeit, hohe Auflösung Echter Fotostil, spontane Straßenmomente, natürliches Tageslicht, geringe Schärfentiefe, subtile Reflexionen, hoher Realismus Produkt-Flatlay, weißer Hintergrund, weiche Schatten, gleichmäßig angeordnete Objekte, hohe Detailgenauigkeit, hohe Auflösung Minimales Stillleben, blauer Hintergrund, leuchtend rotes Akzent-Objekt, klare Komposition, scharfer Fokus, hoher Kontrast

36–45: Poster, Banner und Strichzeichnungen

Minimalistisches Posterdesign, Strichzeichnungen, klare Linien, hoher Kontrast von Schwarz auf weißem Hintergrund, serifenlose Schriftart, klare Darstellung des Textes

Modernes Markenposter, blauer Hintergrund, leuchtende Farben, fette serifenlose Schriftart, zentrierter englischer Text, klare Textdarstellung Geteiltes Layout-Poster, Bild auf der rechten Hälfte, Typografie auf der linken Hälfte, weißer Hintergrund, gleichmäßiger Abstand, serifenlose Schriftart, klare Textdarstellung Magazincover, Nahaufnahmeporträt, Überschrift auf der linken Hälfte, Untertitel auf der rechten Hälfte, serifenlose Schriftart, klare Textdarstellung, hohe Auflösung

Banner für Tech-Ereignis, blauer Hintergrund, leuchtend roter Akzent, fette serifenlose Schriftart, klarer Text, hohe Auflösung Buchcover-Mockup, weißer Hintergrund, minimalistische Farbpalette, englischer Titeltext, klarer Text, hoher Realismus Albumcover-Konzept, abstrakte Bananenskulptur, harte Studiobeleuchtung, hoher Kontrast, subtile Reflexionen, gesättigte Farben Icon-Set, Bananen-Thema, Strichzeichnungen, klare Linien, gleichmäßige Abstände, weißer Hintergrund, hoher Kontrast, schwarz Strichzeichnung, klare Linien, minimale Schattierung, weißer Hintergrund, kontrastreiches Schwarz, klare Details Verpackungsetikett-Mockup, weißer Hintergrund, serifenlose Schriftart, englischer Text, klare Textdarstellung, hoher Kontrast schwarz, Seitenverhältnis 1:1

46–50: Prompts zur Bearbeitung (verwenden Sie ein hochgeladenes Bild oder ein Referenzbild)

Fügen Sie anhand des beigefügten Anhangs subtile Reflexionen in den Augen und auf Schmuckstücken hinzu, behalten Sie die natürliche Hautstruktur bei, behalten Sie weiche Schatten bei und behalten Sie die gleiche Person bei. Verwenden Sie das hochgeladene Bild, um den Kontrast zu erhöhen und die Schatten zu vertiefen, wobei die Gesichtszüge und die Gesichtsstruktur identisch bleiben und die natürliche Beleuchtung erhalten bleibt.

48. Erstellen Sie anhand des Referenzbildes eine monochrome Version mit kontrastreichen Schwarztönen, scharfem Fokus und einem sauberen Hintergrund.

49. Ändern Sie anhand des Eingabebildes die Umgebung in ein modernes Büro, behalten Sie den gleichen Kamerawinkel bei, behalten Sie eine realistische Beleuchtung bei und sorgen Sie für konsistente Gesichtszüge.

50. Passen Sie anhand des hochgeladenen Bildes die Korrektur der Farben an einen warmen Film-Look an, behalten Sie die Hauttextur bei, sorgen Sie für eine scharfe Fokussierung und achten Sie auf einen einheitlichen Stil.

7 wirkungsvolle Nano-Prompt-Varianten, die Sie verwenden können

Nano Banana-Prompts werden einfacher, wenn Sie nicht mehr von Grund auf neu schreiben, sondern „Prompt-Shells” wiederverwenden. Sie behalten die Struktur bei und tauschen dann jeweils eine Variable aus.

1) Der „Director Prompt” für schnelle, realistische Porträts

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie echte Fotos mit konsistenten Gesichtsfeatures wünschen:

Junge Frau, Nahaufnahme, Augenhöhe, natürliches Tageslicht, geringe Schärfentiefe, weiche Schatten, natürliche Hauttextur, hellgrauer Hintergrund, hohe Auflösung

Schnelle Austausche für zusätzliche Effekte:

Tiefwinkelaufnahme für dramatische Effekte

Goldene Stunde für Wärme

Hoher Kontrast und tiefe Schatten für eine schärfere Stimmung

2) Die „Identitätssperre”-Bearbeitung für dieselbe Person über mehrere Iterationen hinweg

Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Konsistenz der Zeichen wichtig ist (Serien und einheitliche Avatare):

Verwenden Sie den Anhang mit dem Referenzbild und behalten Sie dieselbe Person und Gesichtsstruktur bei.

Behalten Sie Gesichtszüge und natürliche Hautstruktur bei

Behalten Sie natürliches Licht und scharfen Fokus bei

Ändern Sie nur [Hintergrund | Farbe | Outfit | Umgebung]

3) Der „Hintergrundtausch“ für saubere, wiederverwendbare Assets

Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Motiv richtig ist, aber der Hintergrund nicht passt:

Behalten Sie anhand des Eingabebildes die Gesichtszüge und die Hauttextur bei.

Ersetzen Sie den Hintergrund durch einen weißen Hintergrund (oder blauen Hintergrund).

Passen Sie die ursprünglichen Beleuchtungsdetails an.

4) Die „Fokus- und Objektiv“-Shell für sofortige Tiefe

Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Bild flach wirkt:

Extreme Nahaufnahme, geringe Schärfentiefe, scharfer Fokus auf die Augen, weiche Hintergrundunschärfe, hoher Realismus

5) Das „filmische Standbild“ (Film-Look)

Verwenden Sie dies, wenn Sie eine Stimmung wie in einer Filmszene erzielen möchten:Aufnahme aus niedriger Perspektive, hoher Kontrast, tiefe Schatten, goldene Stunde, lange Schatten, subtile Reflexionen, gesättigte Farben, hohe Detailgenauigkeit, Farbkorrektur, Sichtbarkeit der Umgebung, hoher Realismus

Wenn das Aussehen zu hart wirkt, mildern Sie es mit „weichen Schatten” und „natürlicher Beleuchtung”.

6) Das „Markenposter“ (Textdarstellung und Layoutsteuerung)

Verwenden Sie dies, wenn Sie lesbare Typografie- und Kompositionsregeln benötigen:Weißer Hintergrund, klare Linien, serifenlose Schriftart, englischer Text „believe“, klare Textdarstellung, Überschrift auf der linken Hälfte, Unterüberschrift auf der rechten Hälfte, gleichmäßiger Abstand, hohe Auflösung, leuchtend roter Akzent, minimalistische Gesamtästhetik

Wenn Sie einen stärkeren grafischen Eindruck erzielen möchten, verwenden Sie kontrastreiches Schwarz und vereinfachen Sie die Farben.

7) Der „Style Transfer”-Anstoß

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Ihnen die Komposition gefällt, Sie aber eine neue Atmosphäre wünschen:

Verwenden Sie das Referenzbild und behalten Sie denselben Kamerawinkel und dieselbe Gesichtsstruktur bei.

Wenden Sie Stilübertragung auf [Strichzeichnungen | Filmszenen | ultrarealistische redaktionelle Beiträge] an.

Behalten Sie die Gesamtästhetik bei und passen Sie nur die Farbe an.

Google nennt Stiländerungen anhand eines Referenzbildes als unterstützten Workflow (Textur, Farbe oder Stil aus einem Referenzfoto übernehmen und anwenden), daher ist dies ein praktischer Prozess, den man im Hinterkopf behalten sollte.

Verwendung von Nano-Prompts für Teamkreativität und Workshops

Nano-Prompts eignen sich gut für Gruppen, da alle mit denselben Vorgaben beginnen. Sie verbringen weniger Zeit damit, Ideen für leere Seiten zu diskutieren, und haben mehr Zeit, auf neue Ideen und Ausdrucksweisen zu reagieren.

✅ Hier finden Sie praktische Anwendungsmöglichkeiten (zusammen mit einigen nützlichen ClickUp-Features):

Aufwärmübungen vor dem Brainstorming

Wählen Sie eine freigegebene Nano Banana-Eingabeaufforderung und ein freigegebenes Referenzbild aus.

Stellen Sie einen 3-Minuten-Timer für die erste Ausgabe ein.

Stellen Sie einen 2-Minuten-Timer für eine Variante ein (ändern Sie nur die Beleuchtung oder den Hintergrund).

Erledigen Sie eine kurze Präsentation und gehen Sie dann zum eigentlichen Brainstorming über.

Halten Sie die Aufwärmaufgabe einfach. Steuern Sie nur den Kamerawinkel, die Beleuchtung und den Hintergrund. Überlassen Sie den Rest dem Modell.

💡 Profi-Tipp: Setzen Sie die Aufwärmaufforderung oben in ein ClickUp-Dokument und verknüpfen Sie dieses Dokument dann auf einem ClickUp-Whiteboard neben den Ergebnissen, damit „Aufforderung + Bild” gepaart bleiben. Verknüpfen Sie in Ihren ClickUp-Dokumenten Ihre Eingabeaufforderungen mit Ihren generierten Bildausgaben auf ClickUp-Whiteboards. Sie können Ihre Prompt-Bibliothek auch im Docs Hub von ClickUp speichern, dem zentralen Ort, an dem alle Ihre Dokumente und Wikis gespeichert sind. So kann Ihr Team das richtige Prompt-Dokument suchen und öffnen, ohne mehrere Dokumente und Workspaces durchsuchen zu müssen.

Kreative Eisbrecher in Meetings

Alle verwenden dasselbe Motiv und denselben Kamerawinkel.

Jede Person ändert eine Variable (Farbe, Hintergrund oder Tiefe).

Stimmen Sie für die Version, die am besten zum Ziel passt (Unterrichtsfolie, Story-Frame, Miniaturansicht, Poster).

Hier hilft eine präzise Formulierung. Wenn Sie Konsistenz wünschen, bitten Sie die Leute, dasselbe Referenzbild oder dasselbe Bild im Anhang zu verwenden.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie die Ergebnisse jeder Person in ein ClickUp-Whiteboard ein, fügen Sie eine Haftnotiz mit der genauen Eingabe hinzu und wandeln Sie die beste Haftnotiz in eine ClickUp Aufgabe um, um sie weiterzuverfolgen. Wandeln Sie Ihre Haftnotizen auf ClickUp Whiteboards ganz einfach in dedizierte ClickUp-Aufgaben um.

Innovationsworkshops

Verwenden Sie in längeren Sitzungen Nano-Prompts, um schnell verschiedene Richtungen zu erkunden und dann zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen.

Runde 1: Generieren Sie 10 grobe Anweisungen mit kurzen Eingabeaufforderungen.

Runde 2: Wählen Sie die besten 3 aus und präzisieren Sie dann Identität und Rahmenbedingungen.

Runde 3: Sichern Sie eine gemeinsame Liste mit „unveränderlichen“ Elementen (Gesichtsmerkmale, Regeln für die Textdarstellung, Farbschema).

Sie können eine Person damit beauftragen, auf Abweichungen bei den Prompts zu achten. Diese Person sorgt dafür, dass die Basis-Prompts stabil bleiben, damit Ihre Bilder nicht abweichen.

💡 Profi-Tipp: Speichern Sie Ihre Prompt-Regeln in einem ClickUp-Dokument, markieren Sie dann die Aktionszeile und erstellen Sie daraus eine Aufgabe, zum Beispiel „Erstellen Sie 5 Varianten mit blauem Hintergrund und sauberer Textdarstellung“. Wenn die Überprüfung detailliert ist, fügen Sie die Bilder der Aufgabe als Anhänge bei und verwenden Sie das Prüfung -Feature von ClickUp, um Feedback direkt auf dem Bild anzuheften, Kommentare zuzuweisen und diese nach der Korrektur zu lösen. Kommentieren Sie Multimedia-Dateien und PDFs für eine einfache Zusammenarbeit mit Prüfung in ClickUp

Storyboarding-Sitzungen

Wenn Sie Inhalte storyboarden, werden die Prompts zu Ihrer Liste der Aufnahmen.

Definieren Sie 6–10 Frames und weisen Sie jeder Person einen Frame zu.

Standardisieren Sie Kameraeinstellungen (Augenhöhe, Nahaufnahme, Tiefenwinkelaufnahme)

Standardisieren Sie die Beleuchtung (natürliches Tageslicht oder Studiobeleuchtung).

Behalten Sie das Seitenverhältnis über alle Frames hinweg bei.

💡 Profi-Tipp: Sie können das Storyboard auf einem ClickUp-Whiteboard erstellen, jeden Frame als Kachel hinzufügen und dann die zugehörige Aufgabe und das Prompt-Dokument direkt daneben ablegen. Sie können generierte Bilder in Sequenzen hinzufügen, um mit ClickUp Whiteboards Ideen zu entwickeln. Mit ClickUp können Sie Aufgaben und Dokumente zu einem Whiteboard hinzufügen und diese auf der Arbeitsfläche bearbeiten, sodass Storyboard, Eingabeaufforderungen und Aufgaben miteinander verbunden bleiben.

📽️ Video ansehen: Führen Sie immer noch manuelles Kopieren und Einfügen, Erstellung von Aufgaben oder Terminplanung durch? In diesem Video wird erklärt, wie Sie KI-Automatisierungstools nutzen können, um monotone Aufgaben zu eliminieren.

Nano Banana-Alternativen zum Entdecken

Erstellen Sie Grafiken mit einer einzigen Eingabeaufforderung und verbessern Sie Ihre Inhalte mit ClickUp Brain.

Wenn Sie visuelle Ideen testen, ist der schwierigste Teil selten das erste Bild. Es ist Alles drum herum: das Wechseln zwischen tools zum Erstellen, Überarbeiten, Genehmigen und Versenden, und dann den Thread zu verlieren, was Sie bereits entschieden haben.

Diese „Arbeitsausbreitung” wird durch die Ausbreitung der KI noch verschlimmert, da die kreative Arbeit auf verschiedene KI-Modelle und -tools verteilt ist.

ClickUp löst dieses Problem, indem es einen konvergenten KI-Workspace für Teams bietet, in dem Sie Grafiken erstellen, Entscheidungen in Aufgaben umwandeln und die Ausführung an einem Ort fortsetzen können.

🧠Wussten Sie schon: Eine Studie zum Thema „Toggle Tax” verknüpfte Berichte, die zeigten, dass Arbeitnehmer etwa 1.200 Mal pro Tag zwischen Apps umschalten, was insgesamt fast vier Stunden pro Woche für die Neuorientierung bedeutet.

Erstellen Sie mit dem KI-Bildgenerator Bilder innerhalb von ClickUp Brain.

Verwandeln Sie Ihre Eingabeaufforderungen mit ClickUp Brain in lebensechte Bilder

ClickUp Brain enthält einen KI-Bildgenerator, den Sie direkt dort ausführen können, wo die Arbeit stattfindet (z. B. aus Aufgabenkommentaren oder anderen ClickUp-Oberflächen, auf denen KI-Tools verfügbar sind).

Fügen Sie Ihre Eingabe hinzu, generieren Sie mehrere Optionen und behalten Sie dann die beste, um sie zu überprüfen und zu liefern, ohne den Kontext zwischen den tools kopieren zu müssen. Sie können bis zu 10 Bilder aus einer einzigen Eingabe generieren, wodurch schnelle Iterationen viel weniger mühsam werden.

Hier finden Sie vollständige Prompts, die Sie in den Bildgenerator von ClickUp Brain einfügen können (tauschen Sie nur 1–2 Variablen pro Iteration aus, um Abweichungen zu vermeiden):

1. Porträt (klar, redaktionell)

„Junge Frau, Nahaufnahme, Augenhöhe, geringe Schärfentiefe, scharfer Fokus, natürliche Hautstruktur, natürliches Tageslicht, weiche Schatten, hellgrauer Hintergrund, subtile Reflexionen in den Augen, hoher Realismus, hohe Auflösung, festgelegter Kamerawinkel, zentrierter Bildausschnitt, Seitenverhältnis 4:5”

2. Porträt (dramatisch, filmisch)

„Junge Frau, extreme Nahaufnahme, hoher Kontrast, tiefe Schatten, scharfer Fokus auf Gesichtszüge und Gesichtsstruktur, natürliche Beleuchtung, hyperrealistische Hauttextur, Standbild aus einem Film, Umgebung unscharf, hohe Detailgenauigkeit, hohe Auflösung, Seitenverhältnis 1:1”

3. Golden Hour Street Still

„Aufnahme aus niedriger Perspektive, junge Frau läuft durch die Stadt, goldene Stunde, lange Schatten, satte Farben, hoher Realismus, hohe Detailgenauigkeit, subtile Reflexionen auf dem Bürgersteig, filmische Farbkorrektur, scharf fokussiertes Motiv, geringe Schärfentiefe, breiter Bildausschnitt, Seitenverhältnis 16:9”

4. Minimalistisches Poster (Typografie + Layout)

„Weißer Hintergrund, klare Linien, Strichzeichnung einer Banane, kontrastreiches Schwarz, serifenlose Schriftart, englische Überschrift auf der linken Hälfte, unterstützender Text darunter, grafisches Element auf der rechten Hälfte, gleichmäßig verteiltes Raster, klare Details, scharfe Textdarstellung, leuchtend roter Akzent, hohe Auflösung“

5. Modernes Banner (kräftige Farben)

„Blauer Hintergrund, leuchtende Farben, gesättigte Farbpalette, Grafik im Produktstil mit klarer Komposition, serifenlose Schriftart, englischer Text im oberen Drittel, scharfer Fokus, Studiobeleuchtung, weiche Schatten, klare Details, hohe Auflösung, Seitenverhältnis 16:9“

6. Icon-Set (einfach + einheitlich)

„Strichgrafik-Symbolsatz, Erdbeer-Motiv, klare Linien, gleichmäßige Abstände, weißer Hintergrund, hoher Kontrast zu Schwarz, einheitliche Strichstärke, minimale Schattierung, klare Details, hohe Auflösung“

Üben Sie Prompts effizient mit ClickUp BrainGPT.

*Verwenden Sie Ihre Stimme, um grobe Ideen für Eingabeaufforderungen festzuhalten und diese mit ClickUp BrainGPTs „Talk to Text” in Text umzuwandeln.

Wenn Sie Ihre Eingabeaufforderungen schnell verbessern möchten, ist Konsistenz wichtiger als lange Sitzungen. ClickUp BrainGPT unterstützt Talk to Text (damit Sie eine grobe Idee aussprechen und in brauchbaren Text umwandeln können) und die Suche in ClickUp, im Internet und in verbundenen Apps, wenn Sie früheren Kontext oder Referenzen einfügen müssen.

Hier ist eine einfache Routine, die für Autoren, Ersteller und Pädagogen geeignet ist:

Diktieren Sie eine grobe visuelle Idee mit Talk to Text und bitten Sie ClickUp BrainGPT, diese in 5 Prompts mit unterschiedlichen Kamerawinkeln und Beleuchtungsdetails umzuschreiben.

Durchsuchen Sie Ihre früheren Chats/Dokumente/Aufgaben mit mit Enterprise Search , um herauszufinden, was beim letzten Mal funktioniert hat (z. B. „Finde die Poster-Eingabeaufforderung, die die sauberste Textwiedergabe erzeugt hat”).

Wechseln Sie das Modell, wenn es hilfreich ist. Mit ClickUp BrainGPT können Sie das KI-Modell zu ChatGPT, Claude oder Gemini wechseln (beachten Sie jedoch, dass externe Modelle Ihr ClickUp-Workspace-Wissen nicht so nutzen wie „ClickUp Brain”).

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Agents, um die kreative Arbeit in Ihrem Team am Laufen zu halten. Verwenden Sie triggerbasierte Automatisierung, um Aufgaben und Aktionen mit ClickUp Agents automatisch fertigzustellen. Sobald Sie über ein brauchbares Bildmaterial verfügen, verlagert sich der Engpass auf die Koordination: Zyklen der Überprüfungen und „Wer macht als Nächstes was?“ ClickUp AI Agents können auf der Grundlage von Auslösern (z. B. einem Status-Wechsel) ausgeführt werden und Maßnahmen wie das Erstellen von Dokumenten oder Aufgaben mit KI durchführen. Hier ist ein schnelles und praktisches ClickUp Agents-Setup, das Sie ausprobieren können: Erstellen Sie einen Autopilot-Agenten in Ihrer kreativen Liste , der als Auslöser dient, wenn sich der Status einer Aufgabe in „Überprüfen” ändert.

Weisen Sie den Agenten in den Anweisungen an, (1) einen Kommentar zu posten, der die erforderlichen Details überprüft (Seitenverhältnis, Hintergrund, Beleuchtung, Kamerawinkel, Notizen zur Textdarstellung) und (2) ein kurzes Bewertungsdokument mit KI zu erstellen, das zusammenfasst, was sich geändert hat und welches Feedback erforderlich ist.

Wenn wichtige Info in der Aufgabe fehlt, lassen Sie mit KI eine Unteraufgabe erstellen (Beispiel: „3 Varianten mit weicheren Schatten erstellen” oder „Lesbarkeit des englischen Textes verbessern”). Dadurch bleibt der Übergang von der „kreativen Idee zur Umsetzung” nahtlos, ohne dass Ihre Eingabesitzung zu Arbeit für Administratoren wird.

Erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen KI-Agenten in ClickUp erstellen können.

Optimieren Sie Ihren Bild-Workflow mit ClickUp

Nano Banana-Prompts helfen Ihnen, schnell voranzukommen, wenn Sie die Richtung klar vorgeben. Sie erzielen bessere Ergebnisse, wenn Sie die Grundlagen kontrollieren: Kamerawinkel, Bildausschnitt, Beleuchtung, Hintergrund und einige Stilelemente wie geringe Schärfentiefe oder hoher Kontrast.

Die größere Herausforderung zeigt sich jedoch nach der Ausgabe. Sie benötigen immer noch einen Ort, an dem Sie Grafiken erstellen und die nächsten Schritte über verschiedene tools hinweg im Blick behalten können. Hier macht ClickUp den Unterschied, indem es die Bilderzeugung und das Aufgabenmanagement auf einer einzigen Plattform vereint.

Um Ihren Bild-Workflow reibungslos zu gestalten, können Sie die Eingabeaufforderungen auch mit ClickUp BrainGPT und Talk to Text verfeinern. Sie können sogar zwischen Modellen wie ChatGPT, Claude oder Gemini wechseln, wenn Sie für bestimmte Anwendungsfälle ein anderes KI-Modell wünschen.

Schließlich können Sie sich auf ClickUp Agents verlassen, um Spezifikationsprüfungen durchzuführen und Folgemaßnahmen zu erstellen, wenn etwas fehlt.

Klingt das nach dem perfekten tool für Sie? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie den Unterschied!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Nano Banana-Befehle sind ultrakurze Anweisungen, die Sie dem Nano Banana-Bildmodell von Google geben, um ein neues Bild zu generieren oder eine Bearbeitung eines bestehenden Bildes durchzuführen. Sie funktionieren am besten, wenn Sie nur die wenigen Details beschreiben, die das Ergebnis beeinflussen, wie Motiv, Kamerawinkel, Beleuchtung und Hintergrund, anstatt eine lange Beschreibung zu verfassen. Wenn Sie mehr Kontrolle benötigen (insbesondere für Typografie, Poster oder Diagramme), ist Nano Banana Pro für eine hochwertigere Generierung und Bearbeitung mit besserer Textverarbeitung ausgelegt.

Beginnen Sie mit einer einfachen Struktur: Motiv, Kamerawinkel, Fokus, Beleuchtung, Hintergrund, Stil und Seitenverhältnis. Halten Sie die erste Eingabeaufforderung kurz und wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie jeweils nur eine Variable ändern (z. B. nur den Hintergrund von hellgrau zu blau wechseln). Wenn Ihr Bild Typografie enthält, geben Sie die Platzierung („Überschrift auf der linken Hälfte“) und die Lesbarkeit genau an, da Text einer der Bereiche ist, in denen es am leichtesten zu Abweichungen kommen kann.

Verwenden Sie ein Referenzbild, wenn die Konsistenz der Zeichen wichtig ist. Der zuverlässige Workflow besteht darin, mit einem „Archiv”- oder Basisbild zu beginnen, eine stabile Referenz zu erstellen und dann eine Reihe neuer Bilder mit derselben Referenz und kurzen Eingabeaufforderungen zu generieren. Geben Sie in Ihrer Eingabeaufforderung an, was sich nicht ändern darf (gleiche Person, Gesichtszüge, Gesichtsstruktur, Hauttextur), und variieren Sie nur ein oder zwei Elemente, wie z. B. den Hintergrund oder den Kamerawinkel.

Nano Banana ist als schnelles Modell für schnelle kreative Experimente positioniert, während Nano Banana Pro für eine besser kontrollierbare Bilderzeugung und -bearbeitung ausgelegt ist. Google hebt die verbesserte Textwiedergabe, die erweiterten kreativen Steuerungsmöglichkeiten und die Fähigkeit von Nano Banana Pro hervor, hochauflösende Grafiken (bis zu 4K) zu produzieren, die für Poster und ausgefeilte Markenelemente relevant sind. Wenn Ihr Ziel die schnelle Ideenfindung ist, reicht Nano Banana oft aus. Wenn Sie Präzision, Typografie oder „Final Draft“-Qualität benötigen, ist Nano Banana Pro die bessere Wahl.

Ja. ClickUp Brain kann KI-Bilder direkt aus Aufgabenkommentaren, ClickUp Chat oder dem KI-Symbol in Ihrem Workspace generieren. Sie können bis zu 10 Bilder aus einer Eingabe generieren, die Eingabe nach dem Anzeigen der Ergebnisse verfeinern und das Bild dann für eine Aufgabe oder einen Chat freigeben oder daraus ein Dokument erstellen. Das macht ClickUp Brain zu einem praktischen Tool zur Bilderzeugung, wenn Sie Bilder in demselben Workspace generieren möchten, in dem auch Überprüfungen, Genehmigungen und nächste Schritte stattfinden.