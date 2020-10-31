So verwenden Sie ClickUp, um Ziele für Ihr Team festzulegen

Das Team von ClickUp hat eine regelmäßige wöchentliche Routine, die wir immer befolgen.

Wir setzen uns wöchentliche Ziele für das, was wir in dieser Woche zu erledigen haben.

Jedes Teammitglied erstellt eine Liste mit 4 bis 5 Einzelzielen, die es erreichen möchte, und arbeitet an ihrem Fortschritt.

Diese spiegeln die wichtigsten Prioritäten wider, die wir für diese Woche haben.

Während der Woche aktualisieren wir unsere Ziele mit dem, woran wir gearbeitet haben, und den Fortschritten, die wir gemacht haben.

Früher haben wir das mit einer Kombination aus Slack und Google Tabellen erledigt... aber dann hatten wir eine bessere Idee:

Was wäre, wenn wir Ziele und OKRs direkt in ClickUp einfügen würden und uns nicht auf andere OKR-Software verlassen müssten?

Auf diese Weise würde unser Unternehmen auf ganzer Linie aufeinander abgestimmt sein – mit den großen Unternehmenszielen und den wichtigsten Ergebnissen, die wir erreichen wollen.

Gute Nachrichten: Sie können es auch nutzen!

ClickUp hat dieses Feature hinzugefügt, weil es auf dem Markt kein gutes Tool gab, um Ziele und Aufgaben miteinander zu verknüpfen.

In der ClickUp-Version von OKRs legen Sie Ziele fest und dann alle Einzelziele, die Sie erreichen möchten, um dieses Ziel zu verwirklichen.

„Derzeit gibt es nur zwei Möglichkeiten für die Nachverfolgung von Zielen: entweder mithilfe einer Tabellenkalkulation oder einer speziellen App für Ziele (die zudem extrem teuer und auf Unternehmen ausgerichtet ist). Wir wollten eine Möglichkeit finden, nicht nur herkömmliche Ziele in ClickUp zu verfolgen, sondern auch Dinge wie Sprints – bei denen wir Aufgaben aus verschiedenen Bereichen miteinander verknüpfen können“, so Zeb Evans, CEO/Mitbegründer von ClickUp.

ClickUp-Ziele sorgen für Klarheit

So funktioniert es: In jedem Zielbereich können die Mitglieder des Teams den Namen, die Beschreibung und die Fälligkeitsdaten auflisten.

Anschließend können Teams ClickUp verwenden, um bestimmte Einzelziele aufzulisten und diese sogar mit einer Aufgabe zu verknüpfen.

Sie können sogar das Beschreibungsfeld verwenden, um Ihre Ziele zu verdeutlichen und unterstützende Details hinzuzufügen.

Setzen Sie sich Einzelziele

Mit ClickUp Goals können Sie auch numerische Ziele, Aufgabenabschlüsse, Richtig/Falsch-Ziele oder Ziele der Währung festlegen.

Die Teams können dann sehen, wer sich welche Ziele gesetzt hat und wie sie diese erreichen wollen.

Wenn Sie alleine arbeiten oder individuelle Ziele festlegen möchten, dann stellen Sie die Einstellungen für Ihre Ziele zu Beginn auf „Privat” ein.

Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, können Sie mit der Arbeit beginnen.

Bonus: Steigern Sie Ihre Ziele, indem Sie sich SMART-Ziele setzen! 💜

Wie nutzen wir Ziele bei ClickUp?

Eine der Möglichkeiten, wie wir bei ClickUp Ziele nutzen, ist die Erstellung von wöchentlichen Scorecards.

Dies sind unsere wichtigsten Initiativen für diese Woche und das, was wir hoffentlich erreichen werden.

„Das Erstellen einer wöchentlichen Scorecard ist für mich die mit Abstand effektivste Methode, um Prokrastination zu vermeiden und Prioritäten zu setzen. Ich setze mir anspruchsvolle (aber realistische) Ziele und teile sie jeden Tag in kleinere Teilziele auf, um sicherzustellen, dass alle Elemente erledigt werden. Anstatt ziellos zur Arbeit zu gehen, gibt mir meine Scorecard ein tägliches Gefühl der Sinnhaftigkeit für das, was ich erreichen muss“, sagt Sophia Kaminski, Leiterin des Customer Success Teams bei ClickUp.

Sehr oft geht es dabei darum, eine bestimmte Anzahl von Supportanfragen zu beantworten, die Bearbeitung einer Reihe von Landingseiten durchzuführen oder die Einführung eines neuen Abrechnungs- oder Analysesystems vorzunehmen.

Ziele sollten immer messbar sein, was bedeuten kann, dass Projekte in kleinere Aufgaben unterteilt werden und dann versucht wird, eine bestimmte Anzahl von Aufgaben pro Woche zu erledigen.

Wir können Ziele auch nutzen, um größere Initiativen zu planen, wie beispielsweise angestrebte Umsatz- oder Marketingziele, und zu sehen, wie sich diese auf das Endergebnis auswirken.

Mit wöchentlichen Scorecards wissen wir, woran jede Person arbeitet, und können sehen, ob dies mit den übergeordneten Zielen und Initiativen des Projekts des Unternehmens übereinstimmt.

Dies ist ein weiterer motivierender Faktor, der uns dabei hilft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Bonus: HR SMART-Ziele

Fazit: Denken Sie immer daran, Ihre Ziele mit einem übergeordneten Ziel zu verknüpfen.

Ziele sollten nicht in einem Vakuum existieren.

Ihr Team sollte sehen, wie seine Aufgaben und Projekte zum Gesamtbild beitragen.

Zu diesem Zweck können Ihnen die Ziele in ClickUp dabei helfen, Ihre Projekte festzulegen.

Wenn Sie wissen, was Sie erreichen wollen, ist es einfacher, eine Arbeit zu schaffen, die Bedeutung hat, anstatt nur etwas zu erledigen, weil Sie etwas zu erledigen haben.

Beginnen Sie stattdessen mit dem Unternehmensziel und erstellen Sie dann Projekte und Aufgaben, die Ihnen dabei helfen, diese zu erreichen.

Die Ziele und Vorgaben Ihrer Teamabteilung sollten stets mit den Unternehmenszielen übereinstimmen – und mit ClickUp Goals können Sie dies nun an einem Ort für das gesamte Unternehmen tun.