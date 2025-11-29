Google Meet vs. ClickUp SyncUp: Was passt am besten zu Ihrem Team?

Es ist 9:55 Uhr. Ihr Team klickt auf einen Google Meet-Link. Entscheidungen werden getroffen. Aktionspunkte werden verteilt. Dreißig Minuten später sind die Notizen über Chat-Apps und Posteingänge verstreut, und jemand muss sie noch in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln.

Hier kommt die Weggabelung. Verlassen Sie sich weiterhin auf Live-Videos, um Meetings zu planen, Dinge in Echtzeit zu besprechen und später nachzufassen? Oder setzen Sie auf asynchrone Status-Updates, die den Kontext neben der Arbeit erfassen, sodass Remote-Teams ohne weitere Anrufe auf dem Laufenden bleiben?

In diesem Leitfaden stellen wir Google Meet und ClickUp SyncUp gegenüber, damit Sie besser verstehen, welches tool für unterschiedliche Anforderungen an die Zusammenarbeit geeignet ist.

Wir vergleichen, wie jedes Tool mit Videoanrufen umgeht, sich in Ihre Workflows integriert und sowohl schnelle Synchronisierungen als auch strukturierte Projekt-Meetings unterstützt.

💡 Interessante Tatsache: Jüngste Untersuchungen zeigen, dass bis zu einem Drittel aller Meetings wahrscheinlich unnötig sind und die Produktivität erheblich beeinträchtigen – die Verknüpfung von Diskussionen mit Aufgaben trägt dazu bei, diese Verschwendung zu reduzieren.

Google Meet vs. ClickUp SyncUp auf einen Blick

Wenn es um tägliche StandUp-Meetings, asynchrone Updates und die Umwandlung von Meetings in nachverfolgbare Arbeiten geht, sehen Sie hier einen direkten Vergleich zwischen ClickUp SyncUp und Google Meet:

Feature ClickUp Google Meet StandUps & Status-Synchronisierungen Führt ressourcenschonende SyncUps direkt aus Listen, Aufgaben und Chats aus, sodass Teams Boards überprüfen und Aufgaben an einem Ort aktualisieren können. Bietet zuverlässige Live-Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe, Umfragen und Fragen und Antworten, aber Boards und Aufgaben werden in der Regel in anderen tools verwaltet. Projektmanagement und Aufgabenmanagement Hält Meetings, Aufgaben, Dokumente, Chats, Whiteboards, Dashboards und KI in einem Workspace zusammen, sodass Aktualisierungen mit der Arbeit verknüpft bleiben. Verteilt Meetings, Notizen und Dateien über Kalender, Drive, Docs und externe Projekt-Tools. Terminplanung und externe Meetings Kalenderansichten helfen bei der gemeinsamen Planung von Arbeit und Meetings, wobei die Synchronisierung mit Google Kalender dafür sorgt, dass Aufgaben und Ereignisse nebeneinander angezeigt werden. Hervorragend geeignet für die externe Terminplanung mit Einladungen zum Kalender, Terminplänen, Buchungsseiten und Erinnerungen. Aufzeichnungen und asynchrone Nachbereitung Speichert SyncUps und Clips im Clips Hub mit Transkripten und Kommentaren. Speichert Aufzeichnungen in Drive und bietet KI-Zusammenfassungen für unterstützte Pläne, aber die Nachverfolgung erfolgt weiterhin in anderen Tools. Berichterstellung nach dem Meeting Dashboards zeigen, wie Meeting-Entscheidungen die Workload verändern, Burndown-Diagramme Konzentriert sich auf Anrufqualität und Metriken, ohne integrierte Verknüpfung von Meetings zu Projekt- oder Sprint-Ergebnissen. Am besten geeignet für Teams, die Meetings, Notizen und Aufgaben in einem Workspace zusammenfassen möchten, damit die Nachverfolgung der Ausführung leicht möglich ist. Teams, die mit Google Workspace arbeiten und schnelle, vertraute Videoanrufe für Check-ins, Demos und Briefings benötigen.

Was ist ClickUp?

Bleiben Sie organisiert, arbeiten Sie schneller und verwalten Sie alle Aufgaben an einem Ort mit ClickUp.

Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein Projekt-Start-Meeting: Entscheidungen werden getroffen, Elemente festgelegt und jemand meldet sich freiwillig für die Budgetüberprüfung. Dann endet das Meeting.

Notizen werden in einem Dokument gespeichert, Follow-ups werden per E-Mail verschickt, und die Budget-Aufgabe? Die wird später von jemandem im Projektmanagement-Tool erstellt – wenn er daran denkt. Nächste Woche wird sich die Hälfte des Teams nicht mehr daran erinnern können, was eigentlich beschlossen wurde.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Apps, Daten und Workflows zusammenführt. Meetings sind direkt mit den daraus resultierenden Ergebnissen der Arbeit verbunden.

Diskussionsnotizen, Entscheidungen und Aktionspunkte befinden sich nicht in separaten Tools, sondern existieren neben den Aufgaben, Zeitleisten und Dateien, die Ihr Team tatsächlich zur Ausführung verwendet. ClickUp wurde entwickelt, um Work Sprawl zu reduzieren . Meeting-Agenden werden zu ClickUp-Aufgaben mit zugewiesenen Eigentümern und Fälligkeitsdaten.

Keine zusätzlichen Apps von Drittanbietern, doppelte Eingaben oder Plattformwechsel, um Aktualisierungen für Aufgaben zu erfassen.

Ein G2-Benutzer brachte es auf den Punkt:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es alles – Aufgaben, Dokumente, Ziele und Kommunikation – auf einer einheitlichen Plattform zusammenführt.

ClickUp-Features

Hier erfahren Sie, wie die wichtigsten Features Remote-Teams dabei helfen, Meetings durchzuführen, Notizen zu erfassen und Gespräche in umsetzbare Aufgaben im ClickUp-Workspace umzuwandeln.

Feature Nr. 1: ClickUp SyncUp

Verknüpfen Sie Aufgaben und Notizen während Anrufen mit ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp integriert einfache Videoanrufe in Ihre Listen und Aufgaben. Planen Sie Meetings, verknüpfen oder erstellen Sie Aufgaben während Sie sprechen und erfassen Sie Meeting-Notizen, die mit der Arbeit verknüpft sind. Nutzen Sie die Automatisierung der Aufgaben Erstellung, damit Follow-ups während virtueller Meetings und nicht erst danach nachverfolgt werden können.

Bevorzugen Sie größere Live-Sitzungen auf Google Meet? Fügen Sie über ClickUp Integrations einen Meet-Link aus einem verbundenen Google Kalender-Ereignis hinzu, damit die Details zur Teilnahme und die Aufzeichnungen zusammen mit dem Aufgabenkontext und dem Projekt-Status leicht zu finden sind.

📌 Beispiel: Ein Abteilungsleiter führt ein 20-minütiges StandUp-Meeting durch. Dabei werden Hindernisse besprochen, neue Aufgaben live erstellt und mit dem Sprint-Board verknüpft. Das Team führt die Nachverfolgung des Fortschritts durch, ohne Notizen aus einem separaten Anruf erneut eingeben zu müssen, und die Eigentümer erhalten sofort Benachrichtigungen.

Feature Nr. 2: ClickUp Clips

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf oder geben Sie Sprachclips sofort über ClickUp Clips frei

Anstatt zusätzliche Anrufe zu tätigen oder seitenlange Texte zu tippen, können Sie mit ClickUp Clips sofort Ihren Bildschirm oder einen reinen Sprachclip aufzeichnen. Anschließend können Sie den Clip direkt in Dokumente, Kommentare oder Chat einfügen. Ihr Team erhält Feedback zu seiner eigenen Zeit, und Sie gewinnen mehrere Stunden pro Tag zurück.

Jeder von Ihnen erstellte Clip und jedes SyncUp wird automatisch im Clips Hub gespeichert, wo Sie Aufzeichnungen erneut ansehen, Transkripte scannen und Kommentare mit Zeitstempel hinterlassen können, um Unterhaltungen präzise zu steuern.

Sehen Sie sich alle Ihre bisherigen Aufzeichnungen an, greifen Sie auf Transkripte zu und hinterlassen Sie Kommentare im Clips Hub von ClickUp.

Und das Beste daran? Jeder in Ihrem Workspace, der Zugriff auf den Kanal hat, in dem das SyncUp aufgezeichnet wurde, kann das Transkript einsehen und sich mit eigenen Kommentaren an der Diskussion beteiligen – das macht die Teamarbeit reibungsloser, schneller und übersichtlicher.

Ansehen: Schreiben Sie während Meetings immer noch wie wild Notizen? Wie wäre es, wenn Sie sich stattdessen auf die eigentliche Unterhaltung konzentrieren könnten? KI-Meeting-Assistenten können alles erfassen – Aktionspunkte, Entscheidungen und sogar den Kontext der Redner –, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie KI für Meeting-Notizen nutzen können, die genau, durchsuchbar und sofort mit Ihrem Team teilbar sind.

Feature Nr. 3: ClickUp Chat

ClickUp Chat bietet Gruppenchats und Direktnachrichten neben Aufgaben, Dokumenten und Boards, sodass die Unterhaltungen mit der Arbeit verknüpft bleiben. Verwandeln Sie jede Nachricht mit nur einem Klick in ClickUp-Aufgaben, weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie Termine hinzu und hängen Sie Anhänge für eine schnelle Dateifreigabe an.

Wenn Ihr Team bereits Slack und Microsoft Teams oder Google Chat verwendet, helfen Ihnen die ClickUp-Integration und ClickUp-Integrationen dabei, Echtzeit-Nachrichten mit Projekten zu verknüpfen, anstatt sie über Chat-Tools und andere Apps zu verstreuen.

📌 Beispiel: Ein Projektmanager hostet einen Roadmap-Thread mit Design, Qualitätssicherung und Marketing. Wenn eine Entscheidung getroffen wurde, wandelt der Projektmanager die Nachricht in eine neue Aufgabe um und weist Eigentümer und Fälligkeitsdaten zu. Alle Beteiligten sorgen für Konsistenz über mehrere Projekte hinweg, ohne manuelles Kopieren und Einfügen.

📮 ClickUp Insight: Die meisten von uns tippen, als würden wir gegen eine Deadline ankämpfen, anstatt eine Nachricht zu schreiben. Obwohl die Umwandlung von Sprache in Text viermal schneller ist, tippen wir aus verschiedenen Gründen, von lauten Arbeitsumgebungen bis hin zu schlechten Transkriptionserfahrungen, immer noch. Mit dem Talk-to-Text-Feature von Brain MAX können Sie Nachrichten freihändig verfassen. Sprechen Sie, erfassen Sie Ihre Gedanken und feilen Sie sie an, bevor Sie sie per E-Mail oder beim Chatten versenden. Keine Tippfehler. Keine Abschweifungen. Nur Ideen, die sich mit der Geschwindigkeit Ihrer Stimme bewegen.

Feature Nr. 4: ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Brain, um ein SyncUp zusammenzufassen, Aktionspunkte zu extrahieren und Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten zu erstellen. Im Gegensatz zu Google Meet, wo Sie Entscheidungen manuell transkribieren und anschließend in separaten Tools Aufgaben erstellen müssen, führt Brain diese Konvertierung automatisch innerhalb von ClickUp durch.

📌 Beispiel: Nach einer funktionsübergreifenden Überprüfung sagt ein Projektmanager: „Fassen Sie dieses SyncUp zusammen und erstellen Sie Follow-ups für Qualitätssicherung, Design und Analyse. “ Brain erstellt effizient Zusammenfassungen, weist Aufgaben zu und aktualisiert Statusmeldungen, sodass eine klare Eigentümerschaft ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand gewährleistet ist. Verwenden Sie für konsistente Zusammenfassungen Vorlagen für Notizen, damit die Übergabe klar bleibt.

Preise für ClickUp

Was ist Google Meet?

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es sind noch fünf Minuten bis zur Kundendemonstration, und Sie müssen alle schnell an einem Ort versammeln. Mit Google Meet erstellen Sie einen Link aus Google Kalender, Ihre Teamkollegen können sich von jedem Gerät aus einwählen, und innerhalb von Sekunden sind Sie in einer Video-Konferenz mit Bildschirmfreigabe. Während des Anrufs sorgen Live-Untertitel, Fragen und Antworten, Umfragen und Aufzeichnungen dafür, dass alle Teilnehmer engagiert bleiben, während die Cloud-Aufzeichnung nach Fertigstellung automatisch in Google Drive gespeichert wird.

Via Google

Google Meet fügt sich nahtlos in einen Google Workspace-Tag ein. Fügen Sie Meet direkt zu Kalender-Ereignissen hinzu, um Meetings zu planen, fügen Sie Links in Google Chat ein, damit niemand den Thread verpasst, und präsentieren Sie ein Dokument, eine Tabelle oder eine Präsentation, ohne Ihren Browser zu verlassen.

Für schnelle Statusüberprüfungen oder größere Meetings konzentriert sich Meet auf das Wesentliche: Einloggen, sich klar sehen und hören, wichtige Informationen freigeben und weitermachen.

Features von Google Meet

So hilft Google Meet Remote-Teams dabei, reibungslose Anrufe durchzuführen und nach dem Meeting die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Es deckt alle wesentlichen Funktionen ab – zuverlässige Video-Meetings und einfache Terminplanung über Google Kalender sowie Zusammenarbeit bei Anrufen – und bietet zusätzlich KI-Zusammenfassungen, damit die Nachbereitung nicht ins Stocken gerät.

Feature Nr. 1: KI-Notizen und Zusammenfassungen

Via Google

Mit dem Feature „Notizen für mich machen“ von Google Meet können Sie die Diskussion festhalten, wichtige Punkte in Google Docs organisieren und die Zusammenfassung als Anhang an das Ereignis im Kalender anhängen, sodass Ihre Teamkollegen leicht darauf zugreifen können, ohne Nachrichten und Chats durchsuchen zu müssen.

Wenn Sie sich verspätet zuschalten, hilft Ihnen die Ansicht „Zusammenfassung bis jetzt“ dabei, während des Anrufs den Anschluss wiederzufinden. Nach Ende des Meetings erhält der Organisator eine E-Mail mit dem Link zur Zusammenfassung; Teilnehmer, die dieses Feature aktiviert haben, können ihn ebenfalls erhalten. Die Verfügbarkeit hängt von Ihrem Google Workspace-Plan und den Gemini-Add-Ons ab.

📌 Beispiel: Ein Projektmanager beendet ein Kundengespräch und erhält ein automatisch generiertes Dokument mit Entscheidungen und Eigentümern. Er fügt die wichtigsten Punkte in den Tracker ein, erstellt zwei neue Aufgaben und macht weiter – ohne sich die Aufzeichnung noch einmal anzusehen.

Feature Nr. 2: Kalender und Terminplanung

Via Google

Mit Google Kalender können Sie ganz einfach mit nur einem Klick einen Meet-Link zu jeder Einladung hinzufügen. Sie können auch einen Terminplan erstellen, der eine öffentliche Buchungsseite für Ihre Partner und Clients enthält.

Terminpläne unterstützen Pufferzeiten, Tageslimits und Konfliktprüfungen für mehrere Kalender. Bei berechtigten Tarifen können Sie sogar Zahlungen über Stripe verlangen. Dank der jüngsten Updates sind Buchungsseiten im Internet und auf Mobilgeräten besser auffindbar, was die Terminplanung für Teams, die häufig mit externen Benutzern zusammenarbeiten, vereinfacht.

📌 Beispiel: Ein Abteilungsleiter teilt einen Buchungslink für wöchentliche Partner-Check-ins. Die Termine werden im gemeinsamen Kalender angezeigt, die Einladungen enthalten eine Meet-URL und es werden automatisch Erinnerungen verschickt.

Feature Nr. 3: Zusammenarbeit rund um Anrufe

Via Google

In Meet nutzen Teams den Chat während des Anrufs für schnelle Links, führen Umfragen und Q&A durch, um Input zu sammeln, und richten Breakout-Räume für gezielte Diskussionen ein. Live-Untertitel verbessern die Verständlichkeit bei unterschiedlichen Akzenten und in lauten Räumen. Sie können ein Dokument, eine Tabelle oder eine Präsentation direkt aus dem Editor heraus präsentieren, wodurch die Datei und das Video in einer Ansicht bleiben, was das Freigeben und die Bearbeitung vereinfacht.

Wenn die Aufzeichnung in Ihrem Plan aktiviert ist, wird das Video in Google Drive im Ordner „Meet-Aufzeichnungen“ des Organisators gespeichert, sodass Personen, die den Anruf verpasst haben, ihn später nachholen können.

📌 Beispiel: Ein Remote-Team überprüft ein Sprint-Board, veröffentlicht Designdateien im Chat und präsentiert eine Slides-Präsentation aus dem Editor. Anschließend hilft die Aufzeichnung in Google Drive Nachzüglern, auf Entscheidungen zuzugreifen und die nächsten Schritte zu verfolgen.

Preise für Google Meet for Meetings

Kostenlos für den privaten Gebrauch

Starter-Plan: 8,40 $ pro Benutzer und Monat (bis zu 100 Teilnehmer)

Standard-Plan: 16,80 $ pro Benutzer und Monat (bis zu 150 Teilnehmer)

Plus-Plan: 26,40 $ pro Benutzer und Monat (bis zu 500 Teilnehmer)

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ClickUp vs. Google Meet: Vergleich der Features

Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzer Überblick darüber, wie Google Meet und ClickUp SyncUp bei alltäglichen Meetings, Notizen und der Nachverfolgung von nächsten Schritten abschneiden.

Funktion Nr. 1: Tägliche StandUp-Meetings und Status-Synchronisierungen

ClickUp

SyncUps befindet sich direkt in Ihren Listen, Aufgaben und Chats, sodass Sie einen schnellen Videoanruf von derselben Stelle aus starten können, an der Sie Ihre Arbeit verfolgen. Während Sie sprechen, können alle das Sprint-Board, die Aufgabenliste oder die Dashboard-Karten im selben Workspace öffnen. Sie können dann Aufgaben verknüpfen und Notizen dort erfassen, wo die Arbeit bereits stattfindet.

Google Meet

Google Meet wurde in erster Linie für Live-Videos entwickelt. Sie erstellen einen Link aus Google Kalender, geben Ihren Bildschirm frei, führen Umfragen und Q&A durch und halten alle mit Untertiteln und Reaktionen bei Laune. Meet ist ideal, um Menschen schnell zusammenzubringen, aber diese Unterhaltungen finden in der Regel in einem separaten Fenster statt, getrennt von Ihren Projekt-Boards, Tickets und Dashboards.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt bei wiederkehrenden StandUp-Meetings und Status-Synchronisierungen, bei denen Sie den Anruf, das Board und die Aufgaben an einem Ort haben möchten, anstatt zwischen Fenstern hin und her zu wechseln.

Funktion Nr. 2: Projektmanagement und Aufgabenmanagement

ClickUp

ClickUp ist so konzipiert, dass Meetings, Aufgaben, Dokumente, Chats, Whiteboards, Dashboards und KI in einem einzigen Arbeitsbereich zusammengefasst sind. SyncUps, Kommentare und Zusammenfassungen sind direkt mit den entsprechenden Aufgaben verknüpft, und Dashboards lesen Live-Daten aus denselben Aufgaben.

Teams können den Fortschritt überprüfen, Hindernisse besprechen und die Arbeit aktualisieren, ohne zwischen fünf verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen, um alles zusammenzufügen.

Google Meet

Google Meet fügt sich nahtlos in einen Google Workspace-Tag ein, aber die einzelnen Teile sind immer noch verstreut: Einladungen befinden sich im Kalender, Aufzeichnungen werden in Drive gespeichert, Notizen in Docs und Aufgaben in der Regel in einem ganz anderen Projekt-Tool.

Sie profitieren von zuverlässigen Anrufen und nützlichen KI-Zusammenfassungen, doch oft müssen Teams Links zwischen Dokumenten, Boards und Posteingängen nachverfolgen, um zu sehen, was sich nach dem Meeting tatsächlich geändert hat.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt, weil es den Kontextwechsel reduziert, indem es Anrufe, Notizen, Aufgaben und die Berichterstellung zusammenhält, anstatt sie auf verschiedene Apps zu verteilen.

Funktion Nr. 3: Terminplanung und externe Clients

ClickUp

Mit dem Kalender von ClickUp können Sie Aufgaben planen und per Drag & Drop verschieben, die Arbeit über Tage oder Wochen hinweg anzeigen und mit Google Kalender synchronisieren, sodass Meetings und Aufgaben nebeneinander in einem Zeitplan angezeigt werden.

Sie können bevorstehende Google Kalender-Ereignisse in ClickUp anzeigen und direkt an Anrufen teilnehmen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie gemeinsam Arbeit und Meetings planen möchten, ohne dabei Termine aus den Augen zu verlieren.

Google Meet

Google Meet zeichnet sich durch seine externen Terminplanungsfunktionen aus. Über Google Kalender können Sie mit einem Klick einen Meet-Link zu jeder Einladung hinzufügen und Terminpläne erstellen.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine öffentliche Buchungsseite, Pufferzeiten und sogar Stripe-Zahlungen zu den unterstützten Plänen hinzuzufügen. Gäste wählen einen Termin aus, erhalten automatische Erinnerungen und können direkt über ihr Kalender-Ereignis teilnehmen, was die Terminplanung für Clients und Partner reibungslos gestaltet.

🏆 Gewinner: Google Meet punktet mit kundenorientierter Terminplanung und Ein-Klick-Teilnahmelinks, insbesondere wenn Ihr Team bereits alles über Google Kalender abwickelt.

Feature Nr. 4: Aufzeichnungen, Transkripte und asynchrone Nachbereitung

ClickUp

Jedes von Ihnen aufgezeichnete SyncUp und Clip wird im Clips Hub mit Transkripten und zeitgestempelten Kommentaren gespeichert, sodass Ihre Teamkollegen das Transkript überfliegen, zum richtigen Zeitpunkt springen und direkt auf die Aufzeichnung kommentieren können.

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Brain-Zusammenfassungen, damit Personen, die den Anruf verpasst haben, wichtige Entscheidungen nachlesen und die verknüpften Aufgaben öffnen können, ohne den ClickUp-Workspace zu verlassen.

Google Meet

Mit Meet werden Aufzeichnungen in Google Drive gespeichert und können von dort aus mit dem Team freigegeben werden. Bei unterstützten Workspace-Plänen können Sie auch Gemini-gestützte Zusammenfassungen und „Summary so far“ (Zusammenfassung bis jetzt) verwenden, um zu verstehen, was passiert ist, ohne den gesamten Anruf anzusehen.

Es eignet sich gut, um Diskussionen nachzuholen, aber die nächsten Schritte bleiben weiterhin in Dokumenten, Sheets oder externen Projekt-Tools gespeichert, anstatt direkt mit Aufgaben verknüpft zu sein.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Google Meet eignet sich gut, wenn Ihr Team bereits alles in Drive speichert, während ClickUp die bessere Wahl ist, wenn Sie Aufzeichnungen, Zusammenfassungen und Aufgaben im selben Workspace verfügbar und umsetzbar (mit sofortiger Erstellung von Aufgaben) haben möchten.

Funktion Nr. 5: Berichterstellung und Sichtbarkeit nach Meetings

ClickUp

Messen Sie mit ClickUp Dashboards, was wirklich zählt

ClickUp Dashboards können dabei helfen, Daten aus Aufgaben zu extrahieren, die nach SyncUps erstellt oder aktualisiert wurden, sodass Führungskräfte sehen können, wie diese Unterhaltungen die Workload, den Burndown, die Geschwindigkeit und andere wichtige Metriken beeinflussen.

Sie können den Sprint-Fortschritt, überfällige Elemente und die Verteilung der Workload in Echtzeit verfolgen und so leicht messen, ob Ihre StandUps und Reviews tatsächlich zum Fortschritt Ihrer Projekte beitragen.

Google Meet

Google Meet konzentriert sich auf das Meeting selbst: Teilnehmen, Hosten und Sicherstellen, dass Audio und Video reibungslos funktionieren. Administratoren können zwar Anruf- und Nutzungsstatistiken einsehen, es gibt jedoch keine integrierte Ansicht, die diese Meetings mit Projektergebnissen, Sprint-Status oder Team-Workload verknüpft.

Die meisten Teams sind nach wie vor auf separate Stacks für die Berichterstellung angewiesen, um zu verstehen, was nach dem Anruf passiert.

🏆 Gewinner: ClickUp punktet eindeutig in Sachen Sichtbarkeit und bietet Ihnen Dashboards, die zeigen, wie Meeting-Entscheidungen in konkrete Arbeit und Ergebnisse umgesetzt werden.

ClickUp vs. Google Meet auf Reddit

Redditoren sehen diese Tools im Allgemeinen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen: Google Meet ist die schnelle und zuverlässige Möglichkeit, Menschen zu einem Meeting zusammenzubringen; ClickUp SyncUp bindet die Unterhaltung an Aufgaben, sodass die Nachverfolgung projektübergreifend einfacher ist.

Bei ClickUp heben Benutzer insbesondere die Workflows von Meetings zu Maßnahmen hervor:

Es wird ein Dokument in ClickUp erstellt, das eine Übersicht, wichtige Erkenntnisse, nächste Schritte und Schlüsselthemen enthält – alles übersichtlich formatiert und leicht lesbar.

Jemand sagte außerdem :

Ich habe mein kleines Geschäft mit 3 Mitarbeitern umgestellt und wir sind sehr zufrieden damit ... es ist toll, dass man direkt in der App auf Aufgaben zugreifen kann. ”

Bei Google Meet heben Redditoren die Eignung für Workspace und die Vertrautheit hervor:

Wir verwenden Google Meet für interne Meetings. Ich finde Google intuitiv.

Während einige Meet für die tägliche Arbeit bevorzugen:

Ich bevorzuge Meetings und zahle nicht für Zoom

Und die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu Meet:

Google Meet scheint bei der Aufzeichnung von Meetings einen sehr minimalistischen Ansatz zu verfolgen.

Welches Meeting-Tool ist das beste?

Mit Google Meet ist es ganz einfach und vertraut, Menschen zusammenzubringen. Für kurze Meetings, Client-Demos und größere Briefings können Sie sich einfach über Ihren Google Kalender anmelden.

ClickUp hingegen hilft Ihnen dabei, Unterhaltungen in ergebnisorientierte Workflows umzuwandeln.

Mit ClickUp SyncUp für Ihre Aufgaben und ClickUp Brain für Zusammenfassungen und Eigentümer haben Sie Ihre Arbeit, Projekte und Aufgaben an einem Ort im Blick.

Beide Tools haben ihre Stärken, aber wenn Sie etwas suchen, das Diskussionen organisiert, sich auf die Nachverfolgung von Aufgaben konzentriert und die Arbeit von Anfang bis Ende begleitet, sind die erweiterten Features von ClickUp wie ein Teamkollege, der Sie bei jedem Schritt begleitet.

