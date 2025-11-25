Free Shifting Script-Vorlagen, um Ihre gewünschte Realität zu strukturieren

Denken Sie daran, dass während des COVID-19-Lockdowns viele Menschen auf YouTube auf Subliminals zurückgegriffen haben, um ihre Realität zu verändern, indem sie sich Ziele gesetzt und täglich zugehört haben. Die Idee war einfach: Wählen Sie aus, was Sie an Ihrem Körper, Ihrer Gesundheit, Ihrer Karriere oder Ihrem Liebesleben ändern möchten, widmen Sie dem Thema Zeit und Aufmerksamkeit und lassen Sie die stetige Konzentration ihre Arbeit zu erledigen.

Ein Shifting Script nimmt diese Hoffnung auf und gibt ihr Struktur. Es ist ein schriftlicher Plan Ihrer gewünschten Realität: wer Sie dort sind, wie diese Welt arbeitet, die Menschen um Sie herum und die Sicherheitsgrundlagen wie ein Sicherheitswort und eine Weckregel.

Betrachten Sie es als eine übersichtliche Checkliste und eine Geschichte, an die Sie glauben. Jede Sitzung bietet Ihnen Anleitung statt Spekulationen und hilft Ihnen, sich sicher und unter Kontrolle zu fühlen.

In diesem Leitfaden finden Sie die besten Optionen, darunter eine kopierfertige Vorlage für ein Reality Shifting Script und einfache Tipps, damit Ihre Vorlage übersichtlich bleibt und sich auf das Wesentliche konzentriert.

Die 11 besten Shifting-Script-Vorlagen auf einen Blick:

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle mit allen in diesem Leitfaden vorgestellten ClickUp- und Google Docs-Reality-Shifting-Skript-Vorlagen:

Was sind Shifting-Script-Vorlagen?

Ein Skript ist eine physische Kopie Ihrer gewünschten Realität. Damit können Sie genau die Realität verwirklichen, zu der Sie wechseln möchten... Durch das Erstellen eines Skripts wählen Sie aus, zu welcher Realität Sie wechseln möchten, Sie erschaffen sie nicht.

Dieser Kommentar von Reddit erklärt, was ein Shifting Script ist.

Eine Shifting-Script-Vorlage hingegen ist ein strukturiertes Dokument, in dem Details zu Ihrer DR (gewünschte Realität) festgehalten werden, sodass jede Veränderung klaren Regeln folgt. Es listet Identität, Einstellung, Freunde und Familie, Haus oder Ort sowie Grenzen auf, die Kontrolle und Sicherheit unterstützen.

Eine Vorlage für ein Realitätsveränderungsskript ist die stärker angeleitete Version dieses Plans.

Es enthält die wichtigsten Details sowie Hinweise zu einem Sicherheitswort, einer Aufwachregel, Zeitablaufoptionen und kurzen Affirmationen oder Ankern. Stellen Sie sich das Skript als ein Skript mit integrierten hilfreichen Erinnerungen vor, sodass Sie sich nur auf das Wesentliche konzentrieren können, anstatt zwischen zehn Registerkarten oder verstreuten Notizen hin und her zu wechseln.

Was macht eine gute Vorlage für ein Shifting Script aus?

Eine Shifting-Script-Vorlage bietet eine wiederholbare Struktur, sodass Ihre Praxis konsistent, rational und über Zeit und Sitzungen hinweg nachvollziehbar ist.

Hier sind die konkreten Vorteile einer Vorlage:

✅ Klare Kernfelder für Identität, DR-Einstellung, Personen, Ziele und Regeln, damit jede Skript-Sitzung konsistent und leicht zu überprüfen ist.

✅ Integrierte Sicherheitsstruktur mit Sicherheitswort, Aufwachregel und Kontrollanweisungen, damit der Fokus auf der Veränderung bleibt und nicht auf Unsicherheiten.

✅ Modulare Abschnitte, die Sie in Notion oder einem Browser schnell hinzufügen, bearbeiten oder entfernen und mit Freunden freigeben können, um Feedback zu erhalten.

✅ Kompakte Affirmationen, Zeitablauf und Szenenhinweise, damit die Seite übersichtlich bleibt, nur die notwendigen Details enthalten sind und das Skript Ihnen hilft, ans Ziel zu kommen.

45 % sagen, dass sie motiviert bleiben, wenn sie große Ziele in kleine Schritte unterteilen. Das Konzept ist klar, aber die Umsetzung in die Praxis ist der Punkt, an dem die eigentliche Arbeit beginnt (und oft ins Stocken gerät).

Die 11 besten Shifting Script-Vorlagen

Die meisten Shifter beginnen nicht mit einem perfekten Plan. Sie sammeln Notizen, eine bevorzugte Sub-Playlist und ein paar Affirmationen und versuchen dann, alles im Kopf zu behalten. So fallen Shifting Scripts schnell auseinander.

Bevor Sie sich versehen, hat „Ich werde mich daran erinnern“ die Zeit verschlungen, die Sie gebraucht hätten, um die Realität aufzubauen, die Sie sich tatsächlich wünschen. Das ist Work Sprawl in Aktion.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alles an einem Ort vereint: Bewahren Sie Ihre Vorlage und Stichworte zusammen auf, heften Sie das Sicherheitswort und die Weckzeile an, verknüpfen Sie Menschen, die Sie lieben, mit Szenen, fügen Sie eine schnelle Körperkontrolle hinzu und freigeben, Bearbeitung und verwenden Sie eine saubere Seite wieder.

✨Ergebnis: Mehr Kontrolle und ein reibungsloserer Wechsel – nur das, was notwendig ist, genau dort, wo Sie es brauchen.

Jede der folgenden Vorlagen hat ihren Platz aufgrund ihrer klaren Struktur und praktischen Anwendbarkeit verdient. Wählen Sie die Reality-Shifting-Skriptvorlage, die zu Ihrem Stil passt, und passen Sie das Skript im Laufe der Zeit so an, dass es Ihnen hilft, konsistent zum Ziel zu gelangen!

ClickUp-Vorlage zur Ziel-Einstellung

Kostenlose Vorlage erhalten Notieren Sie sich mit der ClickUp-Vorlage zur Zielsetzung, was Ihnen hilft, Ihr Ziel zu erreichen, welche Menschen Sie getroffen haben und was Sie als Nächstes optimieren sollten.

Drei von zehn Amerikanern haben sich 2024 mindestens einen Vorsatz gefasst, und die meisten haben ihn einen Monat lang eingehalten. So stellen wir uns ein ganzes Jahr zwar nicht vor, aber ohne realistische Ziele ist das die Realität.

Die SMART-Ziele-Vorlage von ClickUp verwandelt eine Shifting-Script-Vorlage in einen lebendigen Plan, den Sie in einem Browser öffnen, schnell bearbeiten und mit Freunden freigeben können. Sie können Ihre Ziele zuordnen, um DR-Ergebnisse abzubilden, Aufgaben für die Szenenvorbereitung und Affirmationen hinzufügen und Erinnerungen für Entspannungs- oder Wecksignale festlegen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Identität, Persönlichkeit und Details zum Haus zu skripten, und fügen Sie Sicherheitselemente wie Ihr Sicherheitswort, Ihre Weckregel und den Zeitablauf hinzu. Verwandeln Sie „Shifting“ von einer vagen Hoffnung in konkrete Schritte, die Sie nach jeder Sitzung überprüfen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie DR-Ziele mit SMART-Einzelzielen, Meilensteinen und Status, damit jede Sitzung konsistent bleibt und im Laufe der Zeit gute Ergebnisse mit Sichtbarkeit versehen werden.

Speichern Sie Sicherheitswörter, Aufwachbedingungen und Kontrollaussagen zusammen mit Affirmationen und Szenenhinweisen für eine schnelle Überprüfung vor dem Shift.

Freigeben Sie die Vorlage mit Freunden oder Familienmitgliedern, damit Sie sich gegenseitig zur Rechenschaft ziehen können und Ihre Vorsätze nicht schon nach einer Woche wieder in Vergessenheit geraten.

Fügen Sie Notizen im Notion-Stil für die Felder Identität, Haus, Zauberstab und Personen hinzu, um das Skript übersichtlich zu halten, während Sie nur das Notwendige verfeinern.

✨ Ideal für: Shifter, die eine strukturierte Shifting-Script-Vorlage wünschen, die mit SMART-Meilensteinen, wöchentlichen Check-ins und sanfter Verantwortlichkeit verbunden ist.

👀 Wissenswertes: Große Ziele, die im Tagtraum-Modus stecken geblieben sind? Probieren Sie mentales Kontrastieren + Wenn-Dann-Pläne (MCII/WOOP) aus – stellen Sie sich den Erfolg vor, benennen Sie mögliche Hindernisse und schreiben Sie dann Ihr „Wenn es 9:30 Uhr ist, dann werde ich ...“-Skript auf. Das erhöht zuverlässig die Durchhaltequote, da das Wenn-Dann-Prinzip Absichten in Schritte umwandelt.

2. ClickUp Vision Board-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie eine minimal Version für kurze Sitzungen und ein detailliertes Board für intensive Arbeit mit der ClickUp Vision Board-Vorlage.

Psychologen notieren, dass Vision Boards Menschen dabei helfen können, sinnvolle Ziele zu formulieren und durch visuelle Hinweise ihre Motivation aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn sie mit konkreten Maßnahmen einhergehen. Die ClickUp Vision Board-Vorlage verwandelt Ihre DR-Bilder in ein praktisches Ritual vor der Schicht.

So funktioniert es: Heften Sie Szenen für Orte, Häuser und Personen an, fügen Sie Bildunterschriften hinzu, die Ihr Skript widerspiegeln, und gruppieren Sie die Bilder nach Identität, Tagesablauf und ersten Eindrücken. Öffnen Sie es in Ihrem Browser oder ClickUp-Workflow, bevor Sie beginnen. Überprüfen Sie die Affirmationen und behalten Sie nur das Notwendige, damit die Seite übersichtlich bleibt und sich leicht bearbeiten und freigeben lässt.

Passen Sie anschließend die visuellen Elemente an das Sicherheitswort, die Weckregel und die Kontrollanweisungen an. Archivieren Sie im Laufe der Zeit alles, was hilfreich ist, und wechseln Sie zu neuen Bildern, damit sich das Board zusammen mit Ihrem Skript weiterentwickelt, ohne unübersichtlich zu werden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bereiten Sie jede Schicht vor, indem Sie DR-Szenen, Ankunftssignale und unterstützende Affirmationen durchgehen, damit die Aufmerksamkeit ruhig und konzentriert ist, bevor Sie beginnen.

Karte visuelle Elemente direkt den Skriptfeldern wie Identität, Zuhause, Freunde und Familie zu, damit Bilder und Text sich gegenseitig verstärken und für eine gute Konsistenz sorgen.

Freigeben Sie das Board mit vertrauenswürdigen Personen, um eine leichte Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, und fügen Sie nach den Sitzungen Reflexionen hinzu, um die Nachverfolgung zu ermöglichen, was hilfreich ist und was als Nächstes geändert werden sollte.

✨ Ideal für: Visuelle Denker, die eine Vorlage für ein Reality-Shifting-Skript benötigen, das mit Szenen, Hinweisen und Affirmationen untermauert ist, die sie vor dem Shift überprüfen können.

Es ist normal, dass Sie sich vor den Sitzungen zerstreut fühlen. Sie öffnen Ihren Habit Tracker und fragen sich immer noch, was Sie zuerst zu erledigen haben, was Sie überspringen können und wie Sie es unter zehn Minuten halten können. ClickUp Brain kann Ihre Aufgaben und Dokumente lesen und dann eine kurze Routine erstellen, die Ihre Energie und Ihr Skript berücksichtigt.

Wenn Sie besser sprechen als tippen, verwenden Sie die Sprach-zu-Text-Funktion, um festzuhalten, wie sich Ihr Körper angefühlt hat, und ClickUp Brain wird dies unter derselben Checkliste ablegen.

Wenn Sie einen Schritt überspringen, schlägt ClickUp Brain einen kleineren Ersatz vor, damit Sie dennoch pünktlich fertig werden und Ihre Serie fortsetzen können.

Im Laufe der Woche fasst ClickUp Brain zusammen, was tatsächlich geholfen hat, und schlägt eine Optimierung für die nächste Sitzung vor.

3. ClickUp-Vorlage für einen persönlichen Plan

Kostenlose Vorlage erhalten Verwandeln Sie DR-Ergebnisse in messbare wöchentliche Schritte mit Status und Meilensteinen mithilfe der Vorlage für persönliche Entwicklungspläne von ClickUp.

Im Jahr 2024 nahm weniger als die Hälfte der US-amerikanischen Arbeitnehmer an Schulungen zum Erwerb neuer Fähigkeiten teil, was zeigt, wie leicht es ist, Wachstum anzustreben, aber ohne Plan an Schwung zu verlieren.

Der ClickUp-Plan zur persönlichen Entwicklung bietet Ihnen eine vierteljährliche Ansicht, wöchentliche Streaks und Reflexionen, damit Sie Ihren Fortschritt realistisch und nicht zufällig wahrnehmen können. Sie erfassen einmalig Ihre Identitätsarbeit und Persönlichkeitsnotizen und überprüfen diese dann vor jeder Sitzung schnell, um die Seite übersichtlich zu halten.

Nun zur Arbeit. Wandeln Sie DR-Ziele in kleine Verhaltensweisen um, die Sie in Zeitblöcken zur Nachverfolgung haben. Fügen Sie eine Routine vor dem Wechsel hinzu, protokollieren Sie, wie sich Ihr Körper angefühlt hat, und notieren Sie, was Ihnen hilft, präsent zu bleiben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie eine Checkliste für vor dem Shift durch, die Wasser, Atmung und Hinweise enthält, damit der Körper stabil bleibt und das Skript leichter zu befolgen ist.

Zeichnen Sie Sicherheitselemente wie Sicherheitswort, Aufwachbedingung und Grenzen in derselben Ansicht auf, damit Kontrollentscheidungen schnell und zuverlässig getroffen werden können.

Überprüfen Sie vierteljährliche Notizen, verfolgen Sie Erfolge und passen Sie die Reality Shifting Script-Vorlage an, damit Sie nur das Behalten, was Sie brauchen, und Unnötiges wegwerfen.

✨ Ideal für: Shifter und Schüler, die einen strukturierten Plan wünschen, der wiederholbare Aktionen mit klaren Zielen, Sicherheitshinweisen und sanfter Verantwortlichkeit umfasst.

🎥 Sehen Sie sich das Video an: Möchten Sie echte Orientierung, Klarheit und Sinn in Ihrem Leben – ohne in die üblichen Fallen zu tappen, die die meisten Lebenspläne scheitern lassen? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in 5 einfachen, umsetzbaren Schritten einen Plan erstellen können.

4. ClickUp-Meilenstein-Diagramm-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Fügen Sie mit der ClickUp-Meilenstein-Diagramm-Vorlage Notizen hinzu, was funktioniert hat und was vor der nächsten Schicht angepasst werden muss.

Wenn uns die Levels von Super Mario etwas gelehrt haben, dann ist es, dass klare Checkpoints Sie in Bewegung halten. Mit der ClickUp-Meilenstein-Diagramm-Vorlage können Sie Ankunft, erste Szene, erste Klasse oder erster Job, erstes Gespräch mit Freunden und eine sanfte Überprüfung Ihrer Aufwachregel als eindeutige Checkpoints darstellen.

Sie können Aufgaben unter jedem Meilenstein gruppieren, Fälligkeitsdaten festlegen, die mit dem Zeitablauf übereinstimmen, und Notizen aus Ihrem Skript für Persönlichkeit, Haus und Familienkontext anhängen. Kombinieren Sie es mit Ihrer Reality Shifting Script-Vorlage, um ein Sicherheitswort und Kontrollaussagen zu dem Meilenstein hinzuzufügen, wo sie am relevantesten sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie DR-Checkpoints fest, z. B. Ankunft, erster Tag, Setup von Stab oder Ausrüstung und wichtige Personen, die Sie treffen möchten, damit das Skript zu einem Leitfaden wird und nicht nur ein vager Plan bleibt.

Verbinden Sie jeden Meilenstein mit einer kurzen Szenenaufforderung, Affirmationen und Ihrem Wachzustand, damit Sicherheit neben der Handlung steht und nicht in einem separaten Dokument.

Verfolgen Sie den Fortschritt im Laufe der Zeit und führen Sie die Bearbeitung der Meilensteine durch, während sich Ihr Skript weiterentwickelt. Behalten Sie nur das, was Sie brauchen, damit Unordnung niemals die Konzentration blockiert.

✨ Ideal für: Shifter, die checkpointbasierten Fortschritt und nachverfolgbare Phasen mit Sicherheitshinweisen und sanfter Verantwortlichkeit wünschen.

👀 Wissenswertes: Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie schneller werden, je näher Sie dem Ziel kommen? Das ist der Zielgradienteffekt – Ihre Motivation steigt, wenn Fortschritt sichtbar wird. Benennen Sie Ihre Meilensteine (z. B. „Ankunft → Erste Klasse → Erstes Gespräch”), damit Ihr Gehirn weiß, was es anstrebt.

5. ClickUp-Vorlage für die Verfolgung persönlicher Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage erhalten Markieren Sie Momente der Dankbarkeit und führen Sie eine Bearbeitung der Routine durch, indem Sie Ihre Persönlichkeit und Ziele anwenden, indem Sie die ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheiten verwenden.

Die meisten Shifter fühlen sich vor einer Sitzung zerstreut und springen zwischen einem Skript, Wasser, Lichtern und einem Dutzend Tabs hin und her. Hier erfahren Sie, wie die ClickUp-Vorlage für die Verfolgung persönlicher Gewohnheiten helfen kann.

Mit der Vorlage können Sie kleine Maßnahmen in Form einer Liste auflisten, die zu Ihrem DR passen, wie z. B. eine einminütige Szenenprobe, das Vorlesen einer kurzen Affirmation und ein kurzer Blick auf das Sicherheitswort und die Weckregel. Sie sehen Streifen, behalten das Notwendige und die Seite bleibt übersichtlich, sodass Sie mit weniger Reibung ankommen. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, fügen Sie eine sanfte Korrektur hinzu und überprüfen Sie zum richtigen Zeitpunkt, was hilft.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Entwickeln Sie eine Routine vor dem Schichtwechsel, die den Körper aufwärmt, den Geist beruhigt und den Fokus auf das DR richtet, das Sie erreichen möchten.

Verbinden Sie Gewohnheiten mit Skript-Hinweisen für Identität, Haus und Personen, damit das Training die Szene widerspiegelt, in die Sie eintreten möchten.

Behalten Sie die Sicherheit im Blick, indem Sie während der Vorbereitung einen Blick auf das Sicherheitswort und die Weckregel werfen, damit sich die Kontrolle stabil und nicht erzwungen anfühlt.

Freigeben Sie den Tracker mit Freunden, besprechen Sie nach jeder Sitzung, was gut gelaufen ist, und nehmen Sie kleine Anpassungen vor, die im Laufe der Zeit tatsächlich helfen.

✨ Ideal für: Shifter, die eine ruhige, wiederholbare Routine vor dem Shift mit kleinen Aktionen wünschen, die mit Skript-Cues und schnellen Sicherheitschecks verknüpft sind.

Überlassen Sie ClickUp Agents die langweiligen Aufgaben, damit Sie sich auf die Veränderung konzentrieren können. Sie kümmern sich um Ihre Checkliste vor der Veränderung (Wasser → zwei ruhige Atemzüge → Sicherheitswort → Weckruf), fügen kurze Zusammenfassungen nach der Sitzung in Ihr Skript ein und halten Ihre Meilensteine auf dem neuesten Stand.

6. ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne

Kostenlose Vorlage erhalten Wählen Sie einen einfachen Plan für Ruhe, Wasser, Atmung und sanfte Konzentration mit der ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne.

Für mich selbst zu sorgen ist keine Selbstverwöhnung, sondern Selbstschutz.

Dieser Satz passt besser zu Shifting, als die meisten zugeben. Wenn Ihr Körper angespannt ist und Ihr Geist unruhig, fühlt sich das Skript weit entfernt an.

Lassen Sie uns diese Idee mit etwas verbinden, das Sie jeden Tag praktisch anwenden können. Kombinieren Sie Ihr Skript mit einer leichten Routine, die Sie beibehalten können. Der ClickUp Self-Care Plan gruppiert Aktionen nach Morgen, vor der Schicht und zum Ausklang, sodass Sie nur das Notwendige hinzufügen und die Seite übersichtlich halten können. Sie überprüfen ein paar Ankerpunkte, spüren, wie sich Ihr Körper beruhigt, und steigen mit weniger Reibung ein.

Machen Sie Sicherheit mühelos. Behalten Sie Ihre Sicherheitswörter und Weckregeln in einer Ansicht im Blickfeld, direkt neben kleinen Gewohnheiten, die tatsächlich helfen. Wenn bestimmte Menschen wichtig sind – Familie, Freunde, ein Mentor – heften Sie eine einzeilige Erinnerung daran an, wie sie Sie mit Sorgfalt behandeln.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Entwickeln Sie eine sanfte Routine vor dem Shift, die Körper und Aufmerksamkeit stabilisiert, damit das Skript leichter zu befolgen ist.

Behalten Sie die Sicherheit im Blick, indem Sie das Sicherheitswort, die Aufwachbedingungen und die Grenzen überprüfen, ohne die Seite zu verlassen.

Verbinden Sie Grounding-Signale mit Identität, Zuhause, Familie und Freunden, damit Ihre Reality Shifting Script-Vorlage emotional verankert bleibt.

Freigeben Sie Ihren Fortschritt an vertrauenswürdige Personen, führen Sie nach jeder Sitzung eine Nachverfolgung der positiven Aspekte und bearbeiten Sie den Plan, wenn sich die Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern.

✨ Ideal für: Alle, die einfache Rituale für den Morgen, vor der Schicht und zum Ausklang benötigen, bei denen Sicherheitsbegriffe und Aufwachregeln in klarer Ansicht bleiben.

7. ClickUp-Vorlage für Karrierewege

Kostenlose Vorlage erhalten Wechseln Sie zur ClickUp-Karriereweg-Vorlage, damit Ihnen der nächste Schritt nicht überwältigend, sondern machbar erscheint.

Die ClickUp-Vorlage für den Karriereweg bietet Ihnen eine einfache Karte über Rollen, Fähigkeiten und Meilensteine bei Ihrer Jobsuche und Ihrem Karriereweg. Sie listen die nächste Rolle, fügen die dafür erforderlichen Fähigkeiten hinzu und verknüpfen dann Anhänge, Kurse, Projekte oder Zertifizierungen, mit denen Sie diese Woche beginnen können. Jeder Schritt ist mit Ihrem Skript verknüpft, sodass die Geschichte, die Sie in Ihrem DR aufbauen, mit Ihrer Arbeit hier übereinstimmt.

Außerdem hilft sie Ihnen dabei, Sicherheit und Energie im Blick zu behalten. Fügen Sie eine kurze Notiz zu Ausgewogenheit und Grenzen hinzu, damit Sie keine Zeit an der falschen Stelle verschwenden. Halten Sie eine kurze Affirmation, die Sie lieben, neben schwierigen Meilensteinen bereit und wählen Sie eine Person aus, die Ihnen hilft, stabil zu bleiben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ordnen Sie Rollen und Qualifikationslücken klaren Phasen zu, damit Ihre Skript- und DR-Ziele in Schritte umgesetzt werden können, die Sie tatsächlich abschließen können.

Fügen Sie jeder Phase Kurse, Projekte und kleine Übungsaufgaben hinzu, damit der Fortschritt nachvollziehbar ist und sich gute Gewohnheiten rund um die Arbeit entwickeln.

Setzen Sie sanfte Grenzen und überprüfen Sie regelmäßig die Energie, damit Sie die Kontrolle über das Tempo behalten und eine Überlastung vermeiden, während Sie Fortschritte machen.

✨ Ideal für: Movers, die Rollen und Qualifikationslücken in klare Phasen einteilen, damit DR-Ziele in praktische Kurse, Projekte und Checkpoints umgesetzt werden können.

8. ClickUp-Checkliste-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie nach jeder Sitzung, was geholfen hat, und fügen Sie mit der Checkliste von ClickUp Schritte hinzu oder entfernen Sie sie.

Kennen Sie diesen Moment vor einer Sitzung, in dem zehn kleine Dinge gleichzeitig um Ihre Aufmerksamkeit buhlen? Mit der Checkliste-Vorlage von ClickUp können Sie Elemente nach Tagen gruppieren und dann Ihre genauen Vorbereitungsschritte neben den wichtigen Skriptfeldern hinzufügen.

Sie können eine Schnellübersicht für ein Sicherheitswort und eine Weckregel erstellen, markieren, was Sie benötigen, und die Liste mit Freunden freigeben, um sich gegenseitig sanft zur Rechenschaft zu ziehen. Die Seite bleibt übersichtlich, leicht in Bearbeitung und konzentriert sich auf das, was Ihnen tatsächlich hilft, sich zu verändern.

In der Praxis fügen Sie Ihren DR-Szenen kleine Hinweise hinzu, damit die Probe der Realität entspricht und Sie sich nicht auf Vermutungen verlassen müssen. Fügen Sie Hinweise zur Identität und Persönlichkeit hinzu, eine einzeilige Erinnerung an den Ort oder das Haus, das Sie lieben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie einen wiederholbaren wöchentlichen Flow fest, der Wasser, Atmung, Szenenüberblick und Affirmationslesen umfasst, damit Körper und Aufmerksamkeit bereit sind.

Heften Sie schnelle Sicherheitschecks für Sicherheitswörter und Wachbedingungen neben die Aufgaben, die Sie bereits zu erledigen haben.

Verknüpfen Sie alltägliche Elemente mit Skript-Hinweisen zu Identität, Ort, Haus und Personen, damit die Vorlage durch Handlungen verstärkt wird.

✨ Ideal für: Benutzer, die eine genaue, schrittweise Vorbereitung neben den Skriptfeldern mit kurzen Sicherheits-Erinnerungen und leichter Verantwortlichkeit wünschen.

9. Reality Shifting Script Vorlage von Template. Net

Erinnern Sie sich an den Moment, bevor die Protagonisten in Narnia durch den Kleiderschrank traten? Eine Hand an der Tür, ein wenig Zweifel, ein wenig Hoffnung. Die meisten Shifter sitzen genau dort. Dieses kostenlose Reality Shifting Script Layout von Template. Net bietet sanfte Anleitungen für Identität und Persönlichkeit, den Ort oder das Haus Ihres DR und die Menschen, die Sie in Ihrer Nähe haben möchten.

Es gibt eine Schnellübersicht für Ihr Sicherheitswort und Ihre Aufwachregel, damit Sie die Kontrolle nicht aus der Hand geben müssen. Die Seite bleibt übersichtlich, während Sie das Notwendige hinzufügen und Unnötiges durch Bearbeitung entfernen, sodass das Skript tatsächlich dazu beiträgt, Ihren Körper zu beruhigen, und Sie ohne zu zögern wechseln können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Ihre Absicht fest, bereiten Sie den Raum vor und sammeln Sie die tools, damit der Start nie schwer fällt.

Erfassen Sie Identität, DR-Details und Szenenhinweise, damit Ihr Skript konkret und übersichtlich ist.

Behalten Sie das Sicherheitswort und die Aufwachbedingung in der Ansicht, damit Überprüfungen stattfinden, wenn Sie wechseln.

✨ Ideal für: Autoren, die eine übersichtliche, angeleitete Seite mit Fragen zu Kernidentität, Ort und Personen sowie einer einfachen Sicherheitslinie bevorzugen.

10. Vorlage für Skriptwechsel von SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

Wenn Ihre Skriptdetails über verschiedene Registerkarten und Screenshots verteilt sind, wirkt der Wechsel unübersichtlich. Ein einziges Google Doc, das Sie in jedem Browser öffnen können, bietet Ihnen eine übersichtliche Vorlage für das Shifting Script, die Sie zur Bearbeitung, Freigabe und zum Verlassen verwenden können.

Das Layout von SpreadsheetPoint verwendet einfache Tabellen, um Identitäten, Persönlichkeiten und DR-Einstellungen übersichtlich darzustellen. Sie können Beziehungen, Affirmationen, die Sie lieben, sowie ein klares Sicherheitswort und eine Weckphrase hinzufügen, sodass Kontrollprüfungen dort stattfinden, wo Sie schreiben.

Da es sich um Google Docs handelt, ist es einfach, Versionen für verschiedene Welten zu duplizieren, die Seite übersichtlich zu halten und eine minimale Kopie auszudrucken, wenn das Betrachten von Papier Ihnen hilft, sich zu beruhigen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie Identität, DR-Ort oder Haus, Kleidung und körperliche Merkmale, damit die Reality Shifting Script-Vorlage wie ein präzises Zeichenprofil wirkt.

Fügen Sie Zeilen für Beziehungen zu Familie, Freunden, Mentoren und Personen hinzu, die Sie meiden sollten, damit die sozialen Dynamiken Ihren tatsächlichen Wünschen entsprechen.

Behalten Sie die Sicherheit in der Ansicht mit kurzen Zeilen für Sicherheitswörter, Wachbedingungen und Grenzen, damit Kontrollen natürlich und nicht erzwungen wirken.

✨ Ideal für: Google Docs-Benutzer, die ein druckbares, tabellenbasiertes Skript mit Beziehungen, Affirmationen und einer klaren Safe-Word-Zeile wünschen.

11. Google Docs-Vorlage für Shifting Scripts von Template Radar

via Template Radar

Sie setzen sich hin, um ein Skript zu schreiben, und alles ist verstreut. Hier eine Notion-Registerkarte, dort eine Telefon-Notiz mit Ihrem Sicherheitswort und in einem anderen Fenster eine halbfertige DR-Geschichte. Diese Google Docs-Vorlage für Shifting Scripts ist der einzige Ort, den Sie in Ihrem Browser öffnen, in Ruhe ausfüllen und freigeben können, wenn Sie eine zweite Meinung einholen möchten.

Beginnen Sie mit dem Hauptskriptblock und schildern Sie Ihre Realität so, wie Sie sie sehen. Fügen Sie dann die einfachen Abschnitte hinzu, die Ihnen angeboten werden: allgemeine Info, Persönlichkeit und Fähigkeiten, Aussehen und Beziehungen. Halten Sie sich eine kurze Zeile für ein Sicherheitswort und ein Weckwort bereit, damit Sie sich bei Bedarf auf die Sicherheit konzentrieren können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie zunächst Ihre DR-Geschichte und fügen Sie dann Identität, Fähigkeiten und Aussehen hinzu, sodass das Ergebnis wie ein klares Zeichenprofil wirkt.

Fügen Sie Zeilen für Beziehungen zu Familienmitgliedern, Freunden, Mentoren und Personen hinzu, die Sie meiden sollten, damit die sozialen Dynamiken Ihren Vorstellungen entsprechen.

Sorgen Sie für sichtbare Sicherheit mit einem einfachen Sicherheitswort und einer Wake Line, mit der Sie Ihr Skript überprüfen können.

✨ Ideal für: Alle, die zunächst ein übersichtliches Dokument erstellen möchten, um das Hauptskript zu entwerfen, und dann Fähigkeiten, Aussehen, Beziehungen und Sicherheit hinzufügen möchten.

Ein ClickUp, zwei Schichten: Ihr Skript wird zum Glanzstück

Sie haben es bis zum Ende geschafft. Wir haben erklärt, was und warum, und Ihnen dann die konkreten tools vorgestellt, die Sie noch heute nutzen können. Das Ziel war einfach: Ihnen eine Shifting-Script-Vorlage an die Hand zu geben, auf die Sie sich verlassen können.

Aber die Frage ist: Warum ClickUp, wenn es so viele Apps gibt?

Denn damit haben Sie alles an einem Ort, ohne dass es Sie behindert.

Sie können Ihr Skript schreiben, eine kleine Checkliste führen, eine freundliche Erinnerung einrichten und eine Szene auf einem Whiteboard als Karte skizzieren – alles nebeneinander. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie klein an. Öffnen Sie ClickUp. Kopieren Sie eine Vorlage.

