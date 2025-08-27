Free Rechnungsvorlage-Vorlagen für Freiberufler, um Clients professionell zu fakturieren

Sie haben die Arbeit erledigt und pünktlich geliefert, und jetzt stecken Sie in Folge-E-Mails und Zahlungs-Erinnerungen fest, was den Prozess verlangsamt.

Verspätete Zahlungen können Stress verursachen und den Cash Flow beeinträchtigen, wodurch Sie Zeit verlieren, die Sie lieber für das Abschließen von Client-Projekten aufwenden würden. Was aber, wenn das Problem nicht bei Ihrem Client liegt, sondern einfach in mangelnder Klarheit oder einem fehlenden Element in Ihrer Rechnung?

Die richtigen Rechnungsvorlagen für Freiberufler helfen Ihnen dabei, professionelle Rechnungen zu erstellen und zu versenden, sodass Clients schnell die erforderlichen Schritte einleiten und die Zahlung vornehmen können. Gut gestaltete Vorlagen optimieren die Zahlung, sodass Sie schneller bezahlt werden und sich auf Ihre Arbeit statt auf Finanzen konzentrieren können.

Sehen wir uns einige Free-Rechnungsvorlagen an, um die Rechnungsstellung nahtlos zu gestalten.

*was sind Freelance-Rechnungsvorlagen?

Eine Vorlage für Freiberufler ist ein vorgefertigtes Format für die Rechnungsstellung an Clients. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Rechnung professionell zu strukturieren, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Diese Vorlagen stellen sicher, dass Sie alle erforderlichen Informationen angeben, Konsistenz wahren und Zeit sparen, insbesondere wenn Sie mit mehreren Clients und Projekten zu tun haben.

Hier sind die Standardelemente einer Vorlage für Freiberufler:

informationen zum Freiberufler-Unternehmen*: Business, Logo, Kontaktdaten und Adresse des Freiberuflers

Clientinformationen : Name, Kontaktdaten, Logo und Adresse des Clients

Eindeutige Nummer : Die Nummer zur Aufbewahrung von Unterlagen

Daten : Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum

erbrachte Leistungen*: Detaillierte Beschreibung der während des Rechnungszeitraums von Anbietern erbrachten Leistungen

zahlung*: Stundensatz oder Menge, Rabatte, Steuern, sonstige Gebühren und Gesamtbetrag

Zahlungsoptionen und -bedingungen: Spezifische Bedingungen der Zahlung, die zwischen Ihnen und dem Client vereinbart wurden, sowie die Art und Weise, wie die Zahlung erfolgen soll

🧠 Wissenswertes: Bereits 30.000 v. Chr. wurden geteilte Strichlisten aus Tierknochen verwendet, um Zahlungen zu dokumentieren. Die Person, die im Voraus zahlte, erhielt den längeren Strich, und der Empfänger erhielt den kürzeren Strich.

die besten Rechnungsvorlagen für Freiberufler für eine reibungslose Rechnungsstellung*

Eine einheitliche Vorlage minimiert das Risiko von Missverständnissen und verleiht Ihrer Rechnung ein professionelles Format.

Hier sind die besten Rechnungsvorlagen für Freiberufler, die Sie sich ansehen sollten, um eine klare Kommunikation und pünktliche Zahlung sicherzustellen:

clickUp-Rechnungsvorlage für Freiberufler*

Free Vorlage herunterladen Rechnungen einreichen, Zahlung nachverfolgen und alle Client-Informationen mit der ClickUp-Rechnungsvorlage für Freiberufler erfassen

Sind Sie es leid, sich während des Rechnungsstellungsprozesses ständig hin und her zu bewegen? Die ClickUp-Rechnungsvorlage für Freiberufler macht die Rechnungsstellung klar, transparent und strukturiert, um jegliche Verwirrung auf beiden Seiten zu vermeiden.

Die Vorlage bietet ein leicht verständliches Format mit allen Schlüsselangaben, darunter die Kontaktdaten des Clients, Ihre Kontaktdaten, eine Beschreibung der Dienstleistung, die Nummer, die Vertragsbedingungen und die Zahlung für die Rechnungsstellung an Ihre Clients.

Passen Sie das Design und das Deckblatt an die Anforderungen Ihrer Clients und Projekte an und erstellen Sie eine professionell aussehende Rechnung.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Richten Sie Automatisierungen ein, um Rechnungen zu versenden und Benachrichtigungen über den Eingang von Rechnungen zu erhalten

Erstellen Sie eine Zeitleiste, um das Rechnungsdatum, das Datum der Zahlung und verspätete Zahlungen in Nachverfolgung zu erfassen

Versenden Sie höfliche Zahlung-Erinnerungen mithilfe der Wiederholende Aufgabe , um sicherzustellen, dass Zahlungen pünktlich erfolgen

Organisieren Sie Rechnungen für alle Clients in Kategorien, um eine einfache und schnelle Nachverfolgung zu ermöglichen

🔑Ideal für: Freiberufler, Berater und Selbstständige, die Client-Rechnungen erstellen, organisieren und versenden möchten, um ihre Rechnungsstellung zu optimieren.

2. ClickUp-Rechnungsvorlage*

Vorlage herunterladen Organisieren Sie Daten, erstellen Sie benutzerdefinierte Rechnungen und führen Sie eine Nachverfolgung von Zahlungen mit der ClickUp-Rechnungsvorlage durch

Die ClickUp-Rechnungsvorlage bietet einen vereinfachten Abrechnungsprozess mit speziellen Spaces für die Client-Adresse und Schlüssel-Rechnungsdetails.

Die in die Vorlage integrierte Tabelle verfügt über vordefinierte Spalten und Zeilen für Element-Mengen, Stückpreise und Gesamtbeträge. Sie können die Tabelle erweitern, um zusätzliche Details oder größere Projekte unterzubringen.

Ob Sie freiberuflich tätig sind oder ein Business führen, die Vorlage optimiert die Rechnungsstellung und hilft, fehlende Informationen zu vermeiden.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verbessern Sie die Übersichtlichkeit Ihrer Rechnungen, indem Sie relevante Informationen verknüpft haben und kontextbezogene Kommentare hinzufügen

Erstellen Sie Unterseiten , die Aufschlüsselungen der Ausgaben, Leistungsbeschreibungen oder weitere Angaben enthalten, um die Rechnung übersichtlich zu gestalten

Fügen Sie einen direkten Link zum Zahlungsgateway hinzu, um nahtlose Transaktionen zu ermöglichen

Importieren Sie Inhalt oder einen gesamten Workspace in das Dokument, um Zeit zu sparen und Vollständigkeit zu gewährleisten

🔑Ideal für: Freiberufler, Berater und Selbstständige, die professionelle und umfassende Rechnungen erstellen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Tipps und Strategien für den Erfolg als Freiberufler

3. ClickUp-Vorlage zur Rechnungsverfolgung

Vorlage herunterladen Erstellen Sie professionelle Rechnungen, führen Sie eine Nachverfolgung durch und versenden Sie sie schnell mit der ClickUp-Vorlage zur Rechnungsverfolgung

Die Verwaltung mehrerer Rechnungen von verschiedenen Clients und die Nachverfolgung von Zahlungsfristen, Fälligkeitsdaten und Kontaktinformationen muss keine enorme Workload bedeuten. Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage zur Rechnungsverfolgung, um den Abrechnungszyklus zu optimieren.

Erfassen und verfolgen Sie Zahlungen, fügen Sie Notizen und Kontaktdaten zu Zahlungen hinzu und markieren Sie den Status der Rechnung als unbezahlt, überfällig oder bezahlt, um die Nachverfolgung und den Follow-up-Prozess zu vereinfachen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Legen Sie den Stundensatz, die Stunden und die erfasste Zeit (Zeiterfassung) fest und verwenden Sie erweiterte Formeln für genaue Berechnungen der Zahlung

Führen Sie eine Synchronisierung mit externen Kalendern durch, um zu sehen, wann eine Rechnung fällig ist, und planen Sie die Rechnungsmitteilung und Zahlung nachverfolgung in der Kalender-Ansicht

Erstellen Sie Aufgaben, um sich an die Erinnerung zu erinnern, wann Sie Rechnungen versenden müssen

Führen Sie die Nachverfolgung von Rechnungen nach Fälligkeitsdatum oder nach dem Namen jedes einzelnen Clients durch

Organisieren Sie alle rechnungsbezogenen Anhänge und Checklisten zusammen mit der Rechnung, um verstreute Informationen zu vermeiden

Führen Sie die Nachverfolgung eingegangener Zahlungen mit der Ansicht „Bezahlte Einnahmen“ durch

🔑Ideal für: Freiberufler, Berater und Selbstständige, die nach einem strukturierten tool suchen, um alle Client-Rechnungen zu erfassen und zu organisieren.

💡Profi-Tipp: Planen Sie, Ihre Prozesse zur Erstellung von Bestellungen zu optimieren? Verwenden Sie kostenlose Bestellvorlagen, um Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und eine einheitliche Dokumentation für alle Ihre Transaktionen zu gewährleisten.

4. ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen*

Free Vorlage herunterladen erstellen Sie eine detaillierte Angebotsanfrage, bewerten Sie die Angebote und sorgen Sie für Transparenz mit der ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen

Optimieren Sie den Angebotsanfrageprozess mit der ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen, die entwickelt wurde, um den Projektumfang und die Anforderungen bequem an Anbieter zu kommunizieren. Die Vorlage enthält spezielle Felder für das Firmenlogo, den Namen, die Adresse, das Datum, die benutzerdefinierte Kunden-ID und die Angebotsnummer.

Sie enthält außerdem zwei Features, eine für die Organisation der Lieferantendaten und eine für eine aufgeschlüsselte Liste. Die Vorlage sorgt für Transparenz mit einem Text-Block für spezielle Informationen, Zahlung, Steuern und mehr.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Nutzen Sie Kommentarreaktionen, geschachtelte Unteraufgabe und mehrere Mitarbeiter, um das Versenden und Auswerten von Angebotsanfragen zu optimieren

Richten Sie Automatisierungen ein, um die Angebotsanfrage an alle Anbieter in der Liste zu versenden

Organisieren Sie alle Lieferantendaten an einem Ort, um das beste Angebot zu bewerten und zu finden

Erwähne das Gültigkeitsdatum des Angebots, um Dringlichkeit zu schaffen, und fügen Sie den Namen des Erstellers hinzu, um die Verantwortlichkeit zu wahren

🔑Ideal für: Geschäfte, die Angebote von Anbietern für anstehende Projekte einholen und vergleichen möchten.

💡Profi-Tipp: KI-gestützte tools wie ClickUp Brain erleichtern die Erstellung von Rechnungen, die alle erforderlichen Informationen enthalten. So hilft es Ihnen: Erhalten Sie Antworten auf alle Fragen, ohne manuell suchen zu müssen

Sorgen Sie für einheitliche Rechnungs-Formate mit /AI-gestützten Vorschlägen

Wenden Sie Automatisierung an bei wiederholenden Prozessen, um Genauigkeit zu gewährleisten und Verwirrung zu vermeiden Fragen Sie ClickUp Brain nach relevanten Formeln für genaue Berechnungen

*5. ClickUp-Rechnung für unabhängige Auftragnehmer

Vorlage herunterladen Erstellen Sie umfassende Rechnungen, führen Sie die Nachverfolgung von Zahlungen durch und reduzieren Sie manuelle Einträge mit der ClickUp-Rechnungsvorlage für unabhängige Auftragnehmer

Die Erstellung von Rechnungen, damit Sie vollständig und pünktlich bezahlt werden, erfordert einen strukturierten Ansatz, und genau das bietet die ClickUp-Rechnungsvorlage für unabhängige Auftragnehmer.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, die während des Abrechnungszyklus von Ihnen erbrachten Leistungen in tabellarischem Format aufzuschlüsseln, zusammen mit der Menge, dem Preis, der Gesamtsumme, den Steuern und anderen Zu- oder Abzügen.

Darüber hinaus erleichtern verschachtelte Seiten die Organisation und Speicherung aller Rechnungen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Geben Sie die von Ihnen bevorzugten Zahlungsmethoden sowie die Konto-Daten für die Zahlung an

Liste die Bedingungen wie das Fälligkeitsdatum, Verzugsgebühren und mehr auf, um Transparenz zu gewährleisten

Erwähne Ihren Firmennamen und den Ihres Clients, die Adresse, die Kontaktdaten und die E-Mail

Fügen Sie dem Dokument zusätzliche Dateien hinzu, um den Workflow zu optimieren

🔑Ideal für: Freiberufler, Berater und Selbstständige, die einen organisierten Ansatz für die Verwaltung von Client-Rechnungen wünschen.

💡Profi-Tipp: Möchten Sie abrechnungsfähige Stunden einfacher nachverfolgen? Verwenden Sie eine Zeiterfassungssoftware. So helfen sie Ihnen dabei: Erfassen Sie automatisch die für bestimmte Projekte oder Clients geleistete Arbeit ⏱️

Erstellen Sie präzise Rechnungen auf Basis der erfassten Arbeitszeit 🧾

Reduzieren Sie manuelle Einträge und menschliche Fehler ✍️

Erhalten Sie Einblicke in Produktivität und Zeitaufteilung 📊

6. ClickUp-Rechnungsvorlage für Auftragnehmer

Free Vorlage herunterladen Optimieren Sie den Rechnungsstellungsprozess, sorgen Sie für Genauigkeit und behalten Sie den Überblick über fällige Zahlung mit der ClickUp-Rechnungsvorlage für Auftragnehmer

Die klare Einstellung zu formulieren und genaue Rechnungen zu erstellen, scheint eine Herausforderung zu sein, aber nicht mit der ClickUp-Rechnungsvorlage für Auftragnehmer.

Dank klar gekennzeichneten Spaces sorgt die Vorlage dafür, dass Sie keine wichtigen Informationen übersehen. Fügen Sie Bemerkungen, Rabatte, Steuern und den fälligen Betrag hinzu, um Transparenz bei der Aufschlüsselung der Zahlung zu gewährleisten.

Unabhängig davon, ob Sie mehrere Dienstleistungen für denselben Client erbringen oder mit mehreren Clients zu tun haben, mit dieser Vorlage können Sie auf einfache Weise präzise und professionelle Aufforderungen zur Zahlung versenden.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Teilen Sie die Dienstleistungen in gelöschte Abschnitte auf und fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu

Verwenden Sie die vorgefertigte Tabelle , um die Menge pro Stunde, den Stückpreis und den Gesamtbetrag in einer Liste darzustellen, um eine einfache Berechnung und Übersichtlichkeit zu gewährleisten

Fügen Sie die Kontaktdaten des Clients und die Nummer sowie die Bedingungen der Zahlung hinzu

Fügen Sie Referenzen und externe Links hinzu und verknüpfen Sie Seiten, um Beziehungen und Referenzen herzustellen

🔑Ideal für: Freiberufler, Berater und Selbstständige, die genaue und transparente Rechnungen erstellen möchten.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was als Ergebnis versäumter Entscheidungen und verzögerter Ausführung zu verzeichnen ist. Unabhängig davon, ob Sie Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, ist der Prozess oft unübersichtlich und ineffizient. Die ClickUp Aufgabe-Lösung sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben – so kann Ihr Team schnell handeln und bleibt auf dem gleichen Stand.

7. ClickUp-Vorlage für Video-Produktionsrechnungen

Free Vorlage herunterladen Legen Sie die Zahlung fest, erstellen Sie Kostenvoranschläge und organisieren Sie Rechnungen mit der ClickUp-Video-Vorlage für Produktionsrechnungen

Ihre Suche nach einer zuverlässigen Vorlage zur Festlegung der Bedingungen für die Zahlung Ihrer Fotografieaufträge endet mit der ClickUp-Rechnungsvorlage für Video-Produktionen.

Dank des übersichtlichen Layouts der Vorlage können Sie alle wichtigen Informationen eintragen, darunter Nummer, Logo, Datum, Rechnungsbetrag, Rechnungsempfänger, Rechnungssteller und Zahlung.

Verwenden Sie die Tabelle, um die Leistungen, die Menge und den Gesamtbetrag in einer Liste aufzuführen und so klare und transparente Informationen zu den Kosten zu erhalten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Laden Sie ein Titelbild hoch, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten

Integrieren Sie diese in bestehende Workflows in Jira, Slack und anderen Anwendungen, um eine einfache und genaue Datenerfassung zu gewährleisten

Erstellen Sie Seiten und Unterseiten für verschiedene Clients und Dienstleistungen

Verwenden Sie wiederholende Aufgaben als Erinnerung an fällige Zahlungen

🔑Ideal für: Fotografen und Video-Produzenten, die Rechnungen für verschiedene Clients organisieren möchten.

💡Profi-Tipp: Schluss mit dem Chaos in Ihren Tabellenkalkulationen – nutzen Sie diese Vorlagen für die Hauptbuchhaltung in Excel und ClickUp, um die Genauigkeit zu erhöhen und Ihre Finanz-Nachverfolgung zu optimieren. Sie helfen Ihnen dabei: Organisieren Sie Transaktionen übersichtlich über alle Konten hinweg 📚

Sorgen Sie mit integrierten Formeln und strukturierten Formaten für Genauigkeit ✅

Sparen Sie Zeit bei manuellen Dateneinträgen und Abstimmung 🕒

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Ihre finanzielle Situation 📈

8. Vorlage für freiberufliche Dienstleistungen von Template. Net

Die Nachverfolgung fertiggestellter Projekte und unbezahlter Rechnungen wird durch die Rechnungsvorlage für freiberufliche Dienstleistungen von Template. Net übersichtlicher gestaltet.

Die Vorlage gewährleistet eine reibungslose Streitbeilegung, falls der Client Bedenken äußert. Sie macht es einfach, die Dienstleistung, die tatsächlichen Gesamtkosten, die Zahlung und andere wichtige Details darzustellen.

Die anpassbaren Elemente der Vorlage ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Anforderungen des Projekts und des Clients. Sie ist kompatibel mit Microsoft Word, Excel und den tools der Google Suite.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Unterschreiben Sie die Rechnung und erwähne den Namen des Ausstellers, um das Konto zu wahren

Laden Sie Add-ON herunter, um die Erstellung von Rechnungen nahtlos zu gestalten

Fügen Sie Tabellen, Diagramme, Bilder und andere Elemente ein, um die Rechnungsstruktur zu verbessern

Fügen Sie Details zu Ihrer Firmenadresse und Ihren Kontaktdaten hinzu

🔑Ideal für: Freiberufler, Berater und Selbstständige, die ein strukturiertes und übersichtliches Layout für die Erstellung von Client-Rechnungen suchen.

9. Professionelle Vorlage für freiberufliche Autoren von Template. Net

Die Vorlage für Rechnungen von freiberuflichen Autoren von Template. Net bietet ein intuitives Layout zum Erstellen von Rechnungen für erbrachte Dienstleistungen.

Die verschiedenen Abschnitte in der Vorlage ermöglichen es Ihnen, alle erforderlichen Informationen zu Dienstleistungen, Gebühren, Rabatten und Steuern einfach einzugeben, um Transparenz zu gewährleisten.

Obwohl das Format standardisiert ist, können Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verwenden Sie integrierte Formeln für Projektprognosen und Budgets

Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Elements, der Menge, des Stückpreises und des Gesamtpreises an

Fügen Sie alle relevanten Meeting-Notizen hinzu, die mit dem Client besprochen wurden

Bewahren Sie alle Client-Rechnungen an einem Ort auf, indem Sie Registerkarten erstellen

🔑Ideal für: Freiberufliche Autoren, die ihre Rechnungen an einem Ort aufbewahren und eine genaue Berechnung sicherstellen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Timesheet-Software-Tools für Agenturen

10. Vorlage für freiberufliche Architekten von Template. Net

Mit der Rechnungsvorlage für freiberufliche Architekten von Template. Net können Sie am Ende eines Projekts schnell eine umfassende Kostenaufstellung für Ihren Client erstellen. Die Vorlage hilft Ihnen dabei, Ausgaben in Servicekosten und zusätzliche Kosten zu kategorisieren.

Fügen Sie außerdem die Bedingungen der Zahlung und die Fälligkeitsdaten sowie die Zahlungsmethode und Konto hinzu.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Betten Sie Videos, Bilder, Dateien und Karten ein, um die Details zu unterstützen

Verwenden Sie den integrierten KI-Editor , um Text zu erstellen oder zu ändern

Fügen Sie Anmerkungen und Signaturen hinzu und erwähnen Sie die verantwortlichen Mitglieder des Teams, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen

Führen Sie die Nachverfolgung der als ungelesen und gelöst kategorisierten Kommentare durch

🔑Ideal für: Freiberufliche Architekten, die ein strukturiertes Format für die Erstellung und Nachverfolgung von Client-Rechnungen suchen.

➡️ Lesen Sie auch: Free Vorlage für Geschäftsangebote in Word und Excel

11. Vorlage für freiberufliche Grafikdesigner von Template. Net

Wenn Sie Grafikdesigner sind, kann es bei der Rechnungsstellung schwierig sein, die Nachverfolgung aller erbrachten Leistungen. Die Rechnungsvorlage für freiberufliche Grafikdesigner von Template. Net bietet ein übersichtliches Layout, in das Sie alle Details zu den von Ihnen bearbeiteten Projekten eintragen können.

Darüber hinaus sorgen die Abschnitte zum Hinzufügen von Rechnungs- und Abrechnungsdetails für Vollständigkeit und einfache Nachverfolgung.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Passen Sie die Tabelle an, indem Sie die vorhandenen Spalten und Zeilen einer Bearbeitung unterziehen und neue hinzufügen

Fügen Sie Umschaltlisten hinzu, um eine übersichtliche Formatierung zu gewährleisten

Fügen Sie Diagramme, Text-Abschnitte und andere Elemente hinzu, um die Vorlage an die Projekt-Details benutzerdefiniert anzupassen

Fügen Sie im oberen Bereich eine Kopfzeile oder einen Briefkopf ein, um ein einheitliches Format zu gewährleisten

🔑Ideal für: Freiberufliche Grafikdesigner, die detaillierte Rechnungen für ihre Grafikdesign-Projekte erstellen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Free Vorlagen für Freiberufler zur Verwaltung ihres Workload

12. Rechnungs-Format-Vorlage für Selbstständige von Template. Net

Eine umfassende Rechnung reduziert Unklarheiten und sorgt für pünktliche Zahlung. Die Vorlage für Rechnungen von Selbstständigen von Template. Net hilft Ihnen dabei, professionell aussehende Rechnungen mit Abschnitten für alle erforderlichen Angaben zu erstellen.

Mit klarer Beschreibung für erbrachte Leistungen als Anbieter, geleistete Arbeitsstunden und Stundensätze sorgt die Vorlage für Selbstständige dafür, dass der Rechnungsstellungsprozess reibungslos verläuft und Sie nichts übersehen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erwähne, an wen man sich bei Abfragen wenden kann

Fügen Sie die Zahlungsanweisungen zusammen mit den Konto-Daten hinzu, um die Abwicklung der Zahlung zu optimieren

Fügen Sie der Rechnung unterstützende Details in Form von Dateien und Links hinzu

Passen Sie es mit dem integrierten KI-Editor an

🔑Ideal für: Selbstständige Business, die alle während des Rechnungszeitraums von den Anbietern erbrachten Leistungen organisieren und eine pünktliche Zahlung sicherstellen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Wie Sie als Freiberufler Clients finden

*was macht eine gute Vorlage für Freiberufler aus?

Eine gute Vorlage für Freiberufler reduziert Fehler, beschleunigt Ihren Workflow und hinterlässt einen guten Eindruck bei Ihren Clients.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl der perfekten Vorlage achten sollten:

Einfaches Layout : Suchen Sie nach einer Vorlage mit einem lesbaren und leicht verständlichen Format. Sie sollte den Client nicht verwirren, sondern die Zahlungen und Gebühren klar darstellen. Ein einfaches Layout beschleunigt den Genehmigungsprozess und hilft, langwierige Korrespondenz zu vermeiden

Ihr Branding : Wählen Sie eine Vorlage, die Sie mit Ihrem Logo, Ihren Farben oder Ihrer Schriftart bearbeiten können. Sie sollte Ihre Markenidentität widerspiegeln, wenn Ihr Client sie in Ansicht bekommt. So hinterlassen Sie einen professionellen Eindruck

anpassbar an die Projektanforderungen*: Eine vollständig anpassbare Vorlage ermöglicht die Bearbeitung der Titel je nach Client oder Dienstleistung. Ob Sie bereits vorhandene Abschnitte bearbeiten oder weitere Abschnitte hinzufügen möchten – die Vorlage sollte sich leicht an Ihre Anforderungen anpassen lassen

Umfassende Informationen : Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit übersichtlichen und umfassenden Abschnitten für Rechnungspositionen, Ihre Daten, Client-Daten, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Bedingungen oder besondere Notizen. Vollständige Informationen sorgen für Klarheit im Workflow

automatisierungen*: Wählen Sie eine Vorlage, die Berechnungen und Nachverfolgungen automatisiert. Durch die Automatisierung reduziert die Vorlage manuelle Fehler und macht die Rechnungsstellung mühelos. So sparen Sie Zeit und gewährleisten Genauigkeit

➡️ Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine Spesenabrechnung in Excel

mit ClickUp nahtlos und präzise Rechnungen erstellen*

Die richtige Vorlage für Freiberufler sorgt dafür, dass alle Projekt-Aufgaben und Details in einem übersichtlichen und verständlichen Layout organisiert bleiben.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, vereinfacht den Rechnungsstellungsprozess und sorgt für Transparenz und Klarheit in der Kommunikation. Außerdem können Sie damit Projekte organisieren, Zahlungen nachverfolgen und Nachfassaktionen verwalten, sodass keine Ungenauigkeiten oder Unklarheiten entstehen können.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und verwalten Sie alle Ihre Zahlungen übersichtlich in einem professionellen Format.