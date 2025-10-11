WhatsApp-Business-Automatisierung: So funktioniert es + Beispiele

Der Eigentümer einer Agentur für digitales Marketing stellte fest, dass Facebook- und Instagram-Anzeigen zwar viele Leads, aber nur wenige Verkäufe brachten. Da er es leid war, endlose WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, in denen meist nach Preisen gefragt wurde, richtete er einen WhatsApp-Chatbot ein, um Kundenanfragen zu bearbeiten.

Das Ergebnis wurde auf Reddit freigegeben: „Am zweiten Tag erhielten wir 340 Anfragen, 48 Leads und 4 Verkäufe! … Automatisierung ist definitiv der richtige Weg.“

Und so ist es auch! Durch die Automatisierung Ihres WhatsApp Business können Sie Ihren Kunden sofort mit benutzerdefinierten Antworten reagieren.

Wenn Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden, in der Kundenanfragen die Zeit Ihres Teams beanspruchen, ohne dass es zu tatsächlichen Verkäufen kommt, wird Ihnen dieser Artikel über die Automatisierung von WhatsApp Business bei Ihren nächsten Schritten helfen.

Was ist WhatsApp-Business-Automatisierung?

Die WhatsApp-Business-Automatisierung nutzt die WhatsApp-API und Automatisierung, um Aufgaben wie die Beantwortung von Kundenanfragen, das Versenden automatisierter Nachrichten und die Verwaltung von Routineaufgaben zu automatisieren.

Dies verbessert die Kundenzufriedenheit, unterstützt Ihre Kommunikationsziele und liefert wertvolle Erkenntnisse, während vielbeschäftigte Teams Zeit sparen.

Hier erfahren Sie, wie Sie konkret davon profitieren können:

Versenden Sie Willkommensnachrichten, Begrüßungsnachrichten und Schnellantworten für häufige Benutzerdefinierte Abfragen

Automatisieren Sie Nachfassaktionen , Terminerinnerungen, Zahlung-Erinnerungen und Auftragsbestätigungen

Reduzieren Sie repetitive Arbeit mit WhatsApp-Automatisierung tools, um Zeit und Geld zu sparen

Skalieren Sie Ihre WhatsApp Business App, um mehr Kundeninteraktionen ohne zusätzliches Personal zu bewältigen

Warum sollten Sie Ihre WhatsApp-Kommunikation für das Geschäft automatisieren?

63 % der Verbraucher erwarten von Unternehmen, dass sie ihre spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen verstehen. Das bedeutet, dass die Mehrheit Ihrer Kunden personalisierte Antworten und Lösungen für ihre Herausforderungen verlangt. Die Automatisierung Ihres WhatsApp Business kann zu benutzerdefinierten und fokussierten Antworten führen.

Wenn sie richtig erledigt wird, ermöglicht die WhatsApp-Automatisierung Geschäftsteams eine schnellere und skalierbare Zusammenarbeit in Echtzeit. Und so funktioniert es:

*routineaufgaben automatisch erledigen: Verwenden Sie automatisierte Antworten für häufig gestellte Fragen, versenden Sie Auftragsbestätigungen und freigeben Sie Terminerinnerungen, damit Ihre Mitarbeiter Zeit für wichtigere Aufgaben haben

bieten Sie sofortigen Support rund um die Uhr*: Mit WhatsApp-Automatisierung können Sie jederzeit auf eingehende Nachrichten reagieren und so die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen stärken

wachsen Sie ohne zusätzliche Kosten*: Durch die Automatisierung von WhatsApp-Nachrichten können Sie mehr Kundeninteraktionen verwalten, ohne zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu müssen. So sparen Sie Geld und bleiben gleichzeitig persönlich

sammeln Sie wertvolle Daten*: Jeder automatisierte Chat kann Erkenntnisse liefern, mit denen Sie Ihren Verkaufsprozess verbessern, Ihre Angebote optimieren und Ihr Kundenbeziehungsmanagement stärken können

über 10 Beispiele für die Automatisierung von WhatsApp Business

Wenn Sie sich fragen, wie Sie die WhatsApp Business-Automatisierung in die Praxis umsetzen können, finden Sie hier einige konkrete Beispiele, wie Unternehmen sie täglich nutzen:

1. Automatische Antworten auf häufig gestellte Fragen

Häufige Kundenfragen beziehen sich oft auf Produktdetails, Lieferung, Rücksendungen, Zahlung oder Richtlinien.

Einige Beispiele:

🔹 „Wie lange dauert es, bis ich meine Reihenfolge erhalte?“

🔹 „Wie lauten Ihre Rückgabebedingungen?“

🔹 „Welche Optionen für Zahlung akzeptieren Sie?“

Die Einstellung automatisierter Antworten spart Zeit, sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihrer WhatsApp Business App und verbessert die Kundenzufriedenheit.

So implementieren Sie die Automatisierung von WhatsApp-Antworten für häufig gestellte Fragen:

*schritt 1: Öffnen Sie die WhatsApp Business-App und gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Business-Tools“

*schritt 2: Wählen Sie die gewünschte automatische WhatsApp-Antwort aus – eine Begrüßungsnachricht für Neukunden, eine Abwesenheitsnachricht für außerhalb der Arbeit oder Schnellantworten, um häufig gestellte benutzerdefinierte Abfragen schnell zu beantworten

schritt 3:* Verfassen Sie Ihre automatische Antwort. Formulieren Sie sie klar, höflich und hilfreich. Fügen Sie Details hinzu, z. B. wann der Kunde mit einer persönlichen Antwort rechnen kann oder wie er anderweitig Hilfe erhalten kann

via WhatsApp

schritt 4:* Legen Sie den Zeitplan fest und entscheiden Sie, wer diese Antworten erhält – alle, neue Kontakte oder Auswahl von Kunden

Schritt 5: Speichern Sie Ihre Einstellungen, um Ihre WhatsApp Business-Automatisierung zu aktivieren

via WhatsApp

📌 Beispiel: Hier ist eine einfache Begrüßung, die Sie sofort einstellen können: „Hallo [Name], vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit [Name Ihres Unternehmens]! Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.“

2. Nachrichten zur Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe

Etwa 7 von 10 Online-Käufern legen Produkte in ihren Warenkorb, verlassen die Website jedoch, ohne etwas zu kaufen. Das ist eine riesige verpasste Chance für jede E-Commerce-Plattform oder jedes kleine Geschäft.

Sobald sich Kunden angemeldet haben, können Sie WhatsApp-Nachrichten automatisieren, die durch abgebrochene Warenkorb-Ereignisse auf Ihrer Website oder in Ihrer App als Auslöser ausgelöst werden. Diese Nachrichten können Bilder, Produktdetails und einen direkten Link zum Warenkorb enthalten, sodass die Kunden ganz einfach dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben.

Ein intelligenter Flow für abgebrochene Warenkörbe umfasst häufig:

Eine erste Erinnerung innerhalb weniger Stunden

Eine zweite Nachricht mit einem kleinen Anreiz, wie einem Rabatt oder kostenlosem Versand, nach 24 Stunden

Eine abschließende Nachfassaktion nach 48 Stunden mit Produktvorschlägen oder einer kurzen Dankesnachricht mit der Bitte um Feedback

Der Einzelhändler Lojas Renner ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Durch die Automatisierung der Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe mit der WhatsApp Business API-Integration erzielte das Unternehmen eine um 70 % höhere Leserate als andere Kanäle und verzeichnete mehr Kunden, die zurückkehrten, um ihre Einkäufe abzuschließen, wobei sie oft sogar noch weitere Elemente in ihren Warenkorb legten.

3. Auftragsbestätigung und Nachverfolgung

Auftragsbestätigungen und Nachverfolgung-Updates sind einige der einfachsten Möglichkeiten, um Vertrauen bei neuen und wiederkehrenden Käufern aufzubauen.

Mit der WhatsApp-Business-Automatisierung können Sie Bestellbestätigungen, Versanddetails und Lieferaktualisierungen automatisch direkt an die WhatsApp-Konten Ihrer Kunden senden. All dies, ohne dass diese fragen müssen: „Wo bleibt meine Bestellung?“

*zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Dankes-Notiz, einen Upselling-Gutschein, Social-Media-Handles oder sogar eine Einladung zum Beitritt zu einer privaten Community hinzuzufügen. So bleiben Käufer auf dem Laufenden und die Chancen auf Wiederholungskäufe und eine stärkere Kundenbindung steigen.

So richten Sie dies ein:

Erstellen oder wählen Sie eine verifizierte WhatsApp-Vorlage für Bestellaktualisierungen aus

via CM

Personalisieren Sie sie mit dem benutzerdefinierten Namen des Kunden, einem Nachverfolgung-Link und einem optionalen Upselling-Angebot

Aktivieren Sie Ihr WhatsApp-Automatisierung-tool, um Updates zum richtigen Zeitpunkt zu versenden

4. Termin-Erinnerungen

Nichterscheinen und vergessene Termine sind für Dienstleistungsunternehmen, von Kliniken und Salons bis hin zu Coaching-Sitzungen und Beratung, ein Ärgernis.

Die WhatsApp Business Automatisierung erleichtert das automatische Versenden von Nachrichten, einschließlich Terminerinnerungen, damit Ihre Kunden sich daran erinnern und pünktlich erscheinen.

📌 Beispiel: „Hallo [Name], dies ist eine Erinnerung an Ihren Termin mit [Geschäftsname] am [Datum] um [Uhrzeit]. Bitte bringen Sie Ihr ID mit. Antworten Sie mit RESCHEDULE, wenn Sie einen neuen Termin wünschen. “

So richten Sie Erinnerung an Termine mit Ihrer WhatsApp Business App ein:

Nutzen Sie die WhatsApp Business API-Integration, um eine Verbindung zu Ihrem Buchungssystem herzustellen

Erstellen Sie eine übersichtliche, freundliche WhatsApp-Vorlage für Ihre Erinnerung

via Kommo

Personalisieren Sie es mit dem benutzerdefinierten Namen des Kunden, dem Datum, der Uhrzeit und besonderen Anweisungen

Planen Sie die Nachricht so, dass sie 24 bis 48 Stunden vor dem Termin versendet wird

👀 Interessante Tatsache: Mit 2 Milliarden Benutzern weltweit und einer durchschnittlichen Öffnungsrate von 98 % ist WhatsApp eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre Kunden überall und jederzeit zu erreichen und die Unterhaltung in jeder Phase des Trichters aufrechtzuerhalten.

5. Bots zur Lead-Qualifizierung

via WhatsApp

Lead-Qualifizierungs-Bots auf WhatsApp sind intelligente, automatisierte Assistenten, die dabei helfen, ernsthafte Käufer von gelegentlichen Browser zu unterscheiden, wodurch Ihrem Vertriebsteam viele Stunden manueller Arbeit erspart bleiben. Mit der WhatsApp Business-Automatisierung sprechen diese Bots neue Interessenten an, stellen wichtige Fragen und leiten die besten Leads direkt an Ihr CRM oder Ihren Sales Funnel weiter.

So funktioniert ihre Arbeit: Sie beginnen Unterhaltungen mit allen, die auf eine Anzeige, Ihre Website oder eine WhatsApp Business API-Integration klicken. Mit einfachen, freundlichen Fragen ermitteln sie die Bedürfnisse, das Budget und die Zeitleiste jedes potenziellen Kunden.

Sie sammeln nützliche Details wie Kontaktinformationen und Präferenzen, sodass Ihr Vertriebs-Team mit Kontext nachfassen kann.

Sobald der Bot einen Lead erzielt hat, kann er automatisierte Nachrichten als Auslöser verwenden, Ihr CRM aktualisieren oder Ihr Team sofort benachrichtigen, ohne dass Ihnen Chancen entgehen.

Die Facebook-Anzeigen von Pediasure Indonesia sind ein gutes Beispiel für die WhatsApp-Business-Automatisierung zur Lead-Generierung. Benutzer, die auf ihre Facebook-Anzeigen geklickt haben, wurden mit Lead-Bots zu WhatsApp weitergeleitet. Dadurch konnten die Kosten pro Lead um 64 % gesenkt und gleichzeitig die Ergebnisse bei der Kundenakquise verbessert werden. via Facebook

📮 ClickUp Insight: Fast 45 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht haben, aber noch nicht den Sprung gewagt haben. Begrenzte Zeit, zu viele Auswahlmöglichkeiten oder Unwissenheit, wo man anfangen soll, halten Menschen oft davon ab. Mit den einfach zu erstellenden KI-Agenten und den einfachen Befehlen in natürlicher Sprache von ClickUp ist der Einstieg in die Automatisierung endlich ganz einfach. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis zur Erstellung von KI-gestützten Projektzusammenfassungen können Sie in nur wenigen Minuten intelligente Workflows freischalten und benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen, ohne dass Sie sich in eine komplizierte Lernkurve einarbeiten müssen. 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung um 40 % durch die Verwendung der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp, wodurch stundenlange manuelle Arbeit in sofortige, umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt wurde.

6. Zahlungs-Erinnerungen

Verspätete Zahlungen und versäumte Rechnungen können den Cashflow eines Unternehmens beeinträchtigen. Mit der WhatsApp-Business-Automatisierung können Sie ganz einfach Benachrichtigungen, darunter freundliche, zeitnahe Zahlungserinnerungen, direkt an Ihre Kunden senden

Sie können automatisierte Nachrichten über die WhatsApp Business API einrichten oder Ihre Zahlung mit einem vertrauenswürdigen Automatisierungstool verknüpfen.

Nach der Integration kann das System den Status der Zahlung überprüfen und Erinnerungen versenden, wenn Zahlungen fällig oder überfällig sind, sodass Sie unangenehme Anrufe und manuelle Nachfassaktionen vermeiden können.

📌 Beispiel: „Hallo [Name], dies ist eine kurze Erinnerung, dass Ihre Zahlung in Höhe von [Betrag] für die Rechnung [Nr.] heute fällig ist. Bitte nutzen Sie diesen Link, um Ihre Zahlung abzuschließen: [Zahlungslink]. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, antworten Sie einfach hier. Vielen Dank, [Name Ihres Unternehmens]. “

7. Feedback-Erfassung nach dem Service

Jedes Geschäft, das sich auf die Verbesserung seiner Kundenerfahrung konzentriert, muss aktiv Kundenfeedback einholen.

Mit WhatsApp Business Automatisierung und effektivem WhatsApp-Marketing können Sie direkt nach einem Kauf, einer Buchung oder einer Dienstleistung kurze Umfragen, Schnellumfragen oder sogar interaktives Chatten versenden

Ein erfolgreicher Ablauf beginnt damit, dass Sie definieren, was Sie lernen möchten, und dann klare WhatsApp-Vorlagen mit einfachen Fragen erstellen. Die Automatisierung übernimmt das Versenden von Erinnerungen, das Sammeln von Antworten und das Speichern von Feedback in Ihrem CRM oder Dashboard zur einfachen Analyse.

Sie könnten zum Beispiel eine Nachricht wie diese senden: *hallo [Name], vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben. Wie würden Sie Ihre Erfahrung auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten? Ihr Feedback hilft uns, Ihnen einen noch besseren Service zu bieten

🧠 Wussten Sie schon? Barclays prognostiziert, dass die Nutzung der „Feedback-Wirtschaft” in Großbritannien in den nächsten zehn Jahren ein Potenzial von 3,2 Milliarden Dollar erschließen könnte.

8. Aktion-Sendungen (mit Opt-in)

Aktionen auf WhatsApp sind ein wirkungsvolles Mittel, um Ihre benutzerdefinierten Kunden mit Sonderangeboten, Produktneuheiten oder saisonalen Angeboten zu begeistern – aber nur, wenn Sie es richtig machen.

Mit dem WhatsApp Business API können Sie Massen-Nachrichten an Benutzer senden, die sich ausdrücklich dafür angemeldet haben, und ihnen gleichzeitig eine einfache Möglichkeit bieten, sich jederzeit wieder abzumelden.

holen Sie zunächst immer eine eindeutige Einwilligung ein. Benutzer können sich über Website-Formulare, einen einfachen WhatsApp-Chatbot oder während einer ersten Unterhaltung in der WhatsApp Business App anmelden*. Seien Sie transparent darüber, was sie erhalten werden, z. B. exklusive Rabatte, Neuheiten oder Treuevorteile.

Sobald Sie die Berechtigung erhalten haben, erstellen Sie Ihre Werbe-WhatsApp-Nachrichten sorgfältig. Fügen Sie Bilder, Videos oder Aktions-Schaltflächen hinzu, die zu Ihrem Katalog oder Ihrer Website verknüpft sind. Personalisieren Sie jede Nachricht mit dem benutzerdefinierten Namen des Kunden oder früheren Kaufdetails, damit Ihre Aktionen relevant wirken und nicht wie Spam.

Wussten Sie, dass 85 % der Benutzer sagen, dass Treueprogramme sie dazu veranlassen, eher weiterhin bei einer Marke einzukaufen?

Aus diesem Grund setzen immer mehr Unternehmen auf die Automatisierung von WhatsApp Business, um Kundenbindungs-Updates sofort, persönlich und leicht zugänglich zu halten.

Mit der WhatsApp Business API können Sie Kunden über neue Produkte informieren, Sonderrabatte versenden und zeitlich begrenzte Prämien freigeben. Intelligente WhatsApp-Chatbots können sogar Angebote basierend auf früheren Käufen vorschlagen.

Loyalitäts-Updates über WhatsApp helfen außerdem dabei, Einzelhändler und Vertriebspartner mit Echtzeit-Leistungsdaten und schnellen Kampagnenankündigungen auf dem Laufenden zu halten.

📌 Beispiel: „Hallo [Name], Ihr Treuepunktestand beträgt jetzt 1.500 Punkte. Mit diesen Punkten erhalten Sie 20 Prozent Rabatt auf Ihre nächste Bestellung. Tippen Sie hier, um Ihre Prämie einzulösen.“

10. Onboarding neuer Benutzerdefinierter Kunden

Die Einbindung neuer Kunden ist einer der wichtigsten Momente, um Vertrauen aufzubauen und den Ton für die gesamte Customer Journey zu setzen. Mit der WhatsApp Business-Automatisierung können Sie diesen Prozess für Ihre Kunden reibungslos, klar und persönlich gestalten. So geht's:

Wenn sich ein Kunde anmeldet, kann Ihre WhatsApp Business App automatisch eine herzliche Begrüßung senden, Setup-Schritte freigeben oder ihn durch die ersten erforderlichen Schritte führen.

Ein guter Onboarding-Flow begrüßt den Kunden mit seinem Namen, bestätigt seine Angaben und gibt hilfreiche Tipps oder Links frei, damit er sofort loslegen kann.

Beispiel: Auch führende Marken vertrauen bei der Kundengewinnung auf WhatsApp. Martine van der Lee, Director of Social Media bei KLM, gibt freizügig bekannt: WhatsApp ist ein neuer Servicekanal für KLM Royal Dutch Airlines, um mit unseren Kunden zu kommunizieren. Wenn sie sich dafür entscheiden, erhalten KLM-Kunden Fluginformationen und Dokumente und werden rund um die Uhr vom weltweit größten dedizierten Social-Media-Team unterstützt. WhatsApp ist ein neuer Servicekanal für KLM Royal Dutch Airlines, um mit unseren Kunden zu kommunizieren. Wenn sie sich dafür entscheiden, erhalten KLM-Kunden Fluginformationen und Dokumente und werden rund um die Uhr vom weltweit größten spezialisierten Social-Media-Team unterstützt.

11. Bestätigungen für die Anmeldung zu Ereignissen

Das Versenden von Anmeldebestätigungen für Ereignisse über die WhatsApp Business-Automatisierung ist eine einfache Möglichkeit, Teilnehmer zu beruhigen und sie sofort auf dem Laufenden zu halten.

via Meta

Eine typische Bestätigung könnte wie folgt aussehen: *hallo [Name], vielen Dank für Ihre Anmeldung zu [Name des Ereignisses]. Ihr Platz für den [Datum] um [Uhrzeit] ist bestätigt. Klicken Sie hier für Details zum Ereignis: [Link]. Wir freuen uns auf Sie

Mit der WhatsApp Business API können Sie eine Verbindung zu Ihrem Ereignis-Managementsystem herstellen, um automatisch Bestätigungen zu versenden, sobald sich jemand anmeldet.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Formular für das Ereignis eine gültige WhatsApp-Nummer erfasst, damit jede Bestätigung die richtige Person erreicht.

ClickUp macht die Automatisierung von WhatsApp Business einfach

Eines der größten Probleme bei der WhatsApp-Business-Automatisierung ist nicht das Versenden der Nachricht, sondern vielmehr die Bearbeitung der darauf folgenden Vorgänge.

Die meisten Unternehmen richten WhatsApp-Automatisierung für ausgehende Nachrichten wie Bestellaktualisierungen, Erinnerungen an abgebrochene Warenkörbe und Terminerinnerungen ein. Wenn Kunden jedoch mit einer einfachen Frage wie „Kann ich eine Rechnung bekommen?“ oder „Ist dieses Produkt in Blau erhältlich?“ antworten, gehen diese Antworten oft in den Chat-Threads unter.

Als Ergebnis muss der Kunde warten oder wechselt im schlimmsten Fall sogar zu einem Wettbewerber, der schneller reagiert.

ClickUp behebt dieses Problem, indem es sicherstellt, dass jede WhatsApp-Antwort sofort in einen klaren nächsten Schritt umgewandelt wird, den Ihr Team sehen, verfolgen und abschließen kann, bevor sich der Kunde jemals ignoriert fühlt.

verwalten Sie Workflows, die als Auslöser für WhatsApp-Nachrichten dienen, mit ClickUp Automatisierungen und benutzerdefinierten Agents*

*Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierung intelligente Workflows, die genau dann Updates auslösen, wenn Aufgaben voranschreiten

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Workflows erstellen, die WhatsApp-Nachrichten versenden, wenn bestimmte Aktionen stattfinden. Wenn sich der Status einer Aufgabe in ClickUp zu „Bezahlt” ändert, erhält der Kunde automatisch eine Bestellbestätigung oder eine Dankesnachricht über WhatsApp.

Mit ClickUp AI Agents und benutzerdefinierten Auslösern können Sie Automatisierungen intelligenter gestalten. Mit Ihrem eigenen benutzerdefinierten AI-Agenten können Sie ihn so anpassen, dass er Nachrichten liest, Aufgaben priorisiert und sie an die richtige Person weiterleitet. So bearbeiten Ihre WhatsApp-Workflows Routinefragen automatisch und überlassen Ihrem Team nur die wichtigen Aufgaben.

Sie müssen Ihr Team nicht mit einer Erinnerung daran erinnern, Nachrichten manuell zu versenden. Der Workflow sorgt dafür, dass die Verbindung zwischen Ihrem CRM und Ihren WhatsApp-Updates erhalten bleibt, sodass Ihre Marke stets professionell und reaktionsschnell auftritt

Hier finden Sie eine visuelle Anleitung, die veranschaulicht, wie ClickUp Automatisierungen Ihre Workflow-Automatisierung optimieren:

*Verwandeln Sie jede WhatsApp-Antwort mit ClickUp in eine automatische Statusaktualisierung oder Folgeaufgabe

Wenn ein Kunde auf WhatsApp antwortet, um einen Termin zu bestätigen, eine Änderung zu beantragen oder weitere Details anzufordern, aktualisiert ClickUp sofort den Status in Ihrer Pipeline oder erstellt eine Aufgabe für das zuständige Team.

Wenn beispielsweise eine neue Lead-Nachricht über WhatsApp eingeht, erfasst ClickUp die Kundeninformationen, füllt wichtige Details aus und weist sie dem richtigen Vertriebsmitarbeiter mit einem klaren Fälligkeitsdatum zu. Jeder weiß, was als Nächstes zu erledigen ist, keine Antwort bleibt unbeachtet und kein warmer Lead kühlt ab, während Ihr Team herausfindet, wer dafür zuständig ist.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain und Brain Max benutzerdefinierte WhatsApp-Antworten

Mit ClickUp Brain können Sie verschiedene benutzerdefinierte WhatsApp-Antworten für unterschiedliche Benutzerdefinierte Szenarien erstellen, die Sie dann Ihrem Backend hinzufügen können. Das Ergebnis? Kunden erhalten in Echtzeit Antworten, die perfekt auf ihre Abfrage zugeschnitten sind.

Testen Sie ClickUp Brain kostenlos Erstellen Sie mit ClickUp Brain WhatsApp Business-Antworten-Vorlagen für eine Vielzahl von Geschäfts-Anwendungsfällen

Sucht Ihr Kunde nach Informationen zu seiner Bestellung?

Möchten Sie den Käufern eine Erinnerung an ihren abgebrochenen Warenkorb zukommen lassen?

Geben Sie einfach Ihr Szenario und die Art der gewünschten Antwort (Stil, Tonfall, Format) ein, und die KI von ClickUp erstellt sie benutzerdefiniert, entsprechend Ihren Anforderungen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain benutzerdefinierte Automatisierungen

Und es gibt noch mehr!

Mit ClickUp Brain MAX können Sie: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps + das Internet

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu steuern – freihändig und überall

Ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, kontextbezogene, unternehmensgerechte Lösung Probieren Sie Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Richtliniendokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

Behalten Sie den Überblick mit ClickUp Chat

Halten Sie Ihr Team in Synchronisierung, indem Sie chatten in Aufgaben umwandeln und jede WhatsApp-Antwort mit ClickUp Chat an die richtige Stelle verknüpft

ClickUp Chat sorgt dafür, dass Ihr gesamtes Team bei der Bearbeitung von WhatsApp-Antworten auf dem gleichen Stand bleibt. Ihr Vertriebsteam kann direkt in ClickUp Folgemaßnahmen besprechen, Screenshots freigeben, Dateien ablegen und Nachrichten mit einem Klick in Aufgaben umwandeln.

Sie können Chatten direkt mit Pipeline-Aufgaben verknüpfen, sodass alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben. ClickUp macht verlorenen Kontext oder das Hin- und Herspringen zwischen unverbundenen Apps überflüssig und bietet klare Maßnahmen und Fortschritte an einem einzigen Ort.

Compliance und Best Practices für die WhatsApp-Automatisierung

Befolgen Sie diese einfachen Best Practices, um Ihre WhatsApp Business-Automatisierung konform und kundenfreundlich zu gestalten, Ihre Marke zu schützen und Vertrauen aufzubauen:

holen Sie immer eine klare, dokumentierte Einwilligung* Ihrer Kunden ein, bevor Sie WhatsApp-Nachrichten versenden, insbesondere Aktion-Nachrichten

Verwenden Sie nur genehmigte Nachrichten-Vorlagen, um Unterhaltungen zu initiieren, und halten Sie sich an das 24-Stunden-Kundenservicefenster für Antworten

Halten Sie Ihr Geschäft mit korrekten Kontaktdaten auf dem neuesten Stand, damit Benutzer genau wissen, mit wem sie sprechen

Beachten Sie alle Opt-out-Anfragen umgehend und vermeiden Sie das Versenden unerwarteter oder irreführender Nachrichten

freigeben Sie niemals sensible persönliche Daten oder Daten zur Zahlung weiter* und befolgen Sie alle lokalen Datenschutzgesetze

Nutzen Sie klare Eskalationspfade, wie z. B. einen menschlichen Mitarbeiter oder telefonischen Support, damit Kunden bei Bedarf auch über den Bot hinaus Hilfe erhalten können

🧠 Wussten Sie schon? Büroangestellte verbringen etwa 42 % ihrer Zeit mit Zusammenarbeit, aber 70 % glauben, dass eine bessere Zusammenarbeit Zeit sparen und die Produktivität steigern könnte. Wie man die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz verbessert, erklärt genau, wie man Teamarbeit intelligenter gestalten kann.

ClickUp kümmert sich um Ihre Automatisierungen, damit Sie sich entspannen können

Wenn Sie bis hierher gekommen sind, wissen Sie bereits, dass die WhatsApp-Business-Automatisierung den Unterschied zwischen verpassten Nachrichten und geschlossenen Geschäften, zwischen Zeitverschwendung durch sich wiederholende Antworten und tatsächlichem Wachstum Ihres Geschäfts ausmacht.

Automatisierung allein bietet jedoch keine umfassende Lösung. Selbst der intelligenteste Bot kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht über das richtige System verfügen, um jede WhatsApp-Unterhaltung zu erfassen, deren Nachverfolgung zu gewährleisten und darauf zu reagieren.

Aus diesem Grund verwandelt die Integration von WhatsApp in ClickUp jede Nachricht in einen klaren nächsten Schritt, jede Antwort in eine nachverfolgbare Aufgabe und jeden Lead in Umsatz, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Was steht als Nächstes für Ihr Geschäft an? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und erleben Sie, wie reibungslos Automatisierung funktioniert, wenn Ihr gesamtes Team an einem Strang zieht!

Häufig gestellte Fragen zur WhatsApp-Business-Automatisierung

Ja, mit WhatsApp Business können Benutzer ganz einfach automatische Antworten einrichten, darunter Begrüßungsnachrichten für neue Kunden, Abwesenheitsnachrichten für außerhalb der Geschäftszeiten und Schnellantworten für häufig gestellte Fragen. Diese können Sie direkt in der App unter „Business Tools” erstellen und verwalten.

Zu den beliebten tools gehören die WhatsApp Business API (über offizielle Anbieter), Chatbot-Builder und CRM-Integrationen. Viele Unternehmen nutzen Plattformen wie ClickUp, um WhatsApp-Nachrichten basierend auf Aufgabe, Kundenaktionen oder CRM-Workflows als Auslöser auszulösen.

Sie können Ihren Online-Shop mit der WhatsApp Business API verknüpft halten und Automatisierungen für Bestellbestätigungen, Versandaktualisierungen, Erinnerungen an abgebrochene Warenkörbe oder Aktionen einrichten. Die meisten E-Commerce-Plattformen wie Shopify oder WooCommerce bieten Plugins oder Integrationen, mit denen Sie dies ohne manuellen Aufwand erledigen können.

Grundlegende Automatisierung wie automatische Antworten und Schnellantworten ist in der WhatsApp Business App kostenlos verfügbar. Für erweiterte Automatisierung wie das Versenden von Werbebotschaften oder die Integration in Ihr CRM benötigen Sie die WhatsApp Business API, für die in der Regel Kosten durch offizielle Anbieter oder Tools von Drittanbietern anfallen.