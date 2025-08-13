die 10 besten Anthropic KI-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2025

KI wird die transformativste Technologie seit der Elektrizität sein.

Und dieses Versprechen wird bereits eingelöst.

Rund 72 % der Fachleute geben an, dass KI ihnen hilft, Informationen schneller zu finden, und 66 % sagen, dass sie ihre Produktivität insgesamt steigert.

Viele Fachleute vertrauen auf Claude AI, entwickelt von Anthropic, als höflichen, sicherheitsbewussten und zurückhaltenden KI-Assistenten. Aber seien wir ehrlich – manchmal ist er zu vorsichtig.

Das Engagement von Anthropic für ethische KI ist lobenswert, aber wie sieht es mit der KI-Landschaft im Allgemeinen aus? Sie ist voll von ambitionierten Wettbewerbern mit fortschrittlichen KI-Fähigkeiten, flexibleren Bereitstellungsoptionen und weniger Antworten wie „Sorry, dabei kann ich Ihnen nicht helfen“.

Ihr Team wird sie vielleicht bevorzugen, wenn Sie individuellere, unkomplizierte Antworten benötigen. Oder für die reibungslose Abwicklung komplexer, umfangreicher Workflows.

Ob Sie Inhalte generieren, KI-gestützte Produkte entwickeln oder nach mehreren KI-Modellen suchen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen – dieser Leitfaden enthält die besten verfügbaren Alternativen zu Anthropic.

Warum sollten Sie sich für Anthropic KI-Alternativen entscheiden?

Anthropic hat als KI-Plattform viel zu bieten, beispielsweise ethische Ausrichtung und Transparenz. Es gibt jedoch mehrere Gründe, warum Unternehmen Alternativen im KI-Bereich in Betracht ziehen sollten:

Bedarf an umfassenderen Funktionen: Einige andere Optionen unterstützen multimodale Eingaben wie Text, Bilder und Sprache, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten von KI in Ihren Workflows erweitern

Bessere Preise oder Open-Source-Flexibilität: Open-Source-Tools oder Tools zu wettbewerbsfähigen Preisen bieten Startups und kleinen Teams mehr Freiheit, ohne Abstriche bei der Qualität der Ergebnisse zu machen

Einfachere Integration in bestehende Tools: Viele Anthropic-Alternativen lassen sich in gängige Plattformen integrieren, sodass Sie KI-Technologie ganz einfach zu Ihrem aktuellen Tech-Stack hinzufügen können

Mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten: Einige KI-Plattformen bieten einen tieferen API-Zugriff, Optionen für das Modelltraining und Skalierbarkeits-Features für Teams, die spezialisierte Tools oder Produkte entwickeln

Bessere Compliance und Datensicherheit: Bestimmte KI-Anbieter halten sich besser an Branchenvorschriften und bieten Schutz auf Enterprise-Niveau

Weniger Nutzungsbeschränkungen: Einige Alternativen bieten höhere Nutzungslimits oder keine Nachrichtenbeschränkungen, wodurch sie sich besser für lange Sitzungen oder intensive Forschungs-Workflows eignen

Spezialisiert für technische Anwendungsfälle: Tools für fortgeschrittene Codierung, Datenwissenschaft oder F&E gehen über den allgemeinen Ansatz von Anthropic hinaus

👀 Wussten Sie schon? Moderne KI-Modelle, wie z. B. große Sprachmodelle (LLMs), können Kontextfenster von bis zu 200.000 Token verarbeiten, was Hunderten von Seiten Text entspricht, sodass sie extrem lange Dokumente oder Unterhaltungen verstehen und darauf basierend Antworten generieren können. Diese Fähigkeit verändert Anwendungen in den Bereichen Recht, wissenschaftliche Forschung und komplexe Datenanalyse.

Anthropic KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Anwendungsfälle und Features der einzelnen Anthropic-KI-Alternativen, die wir in diesem Beitrag behandeln:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Produktivität mit Dokumenten, Aufgaben, Automatisierungen, Standups und multimodalem Zugriff (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Kleine bis große Teams, die Projekte, Inhalte und Wissen in einem Workspace verwalten Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen OpenAI GPT-4 Erweiterte Text- und Code-Generierung; GPTs mit Speicher und Anweisungen; multimodale Eingabe (Bilder, Sprache, Dateien) Einzelpersonen bis hin zu Teams in Unternehmen, die Inhalte, Automatisierungen und Analyse-Workflows erstellen Free-Plan verfügbar (GPT-3. 5); Kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Google Gemini Multimodale LLMs; integriert in Google Workspace-Apps; leistungsstarke Zusammenfassung, Dokumentenunterstützung und Bildanalyse Einzelpersonen bis hin zu mittelgroßen Teams, die Google Workspace-Tools und KI-Copilots verwenden Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Microsoft Copilot Integrierte KI in Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); Integration mit Microsoft Graph; unterstützt die Codierung über GitHub Copilot Kleine bis große Teams, die in Microsoft-Ökosystemen für Inhalte, Meetings und Entwicklung arbeiten Bezahlte Pläne beginnen bei 30 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen IBM Watsonx Grundlegende Modelle für Code, Sprache und georäumliche Aufgaben; Tools für die Modellverwaltung; KI-Erklärbarkeit und Vertrauensrahmen Große Unternehmen, die sichere, konforme und regulierte KI für branchenspezifische Anwendungsfälle benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Perplexity AI Echtzeit-Suche mit KI und Zitaten; Pro-Suche mit Webzugriff Einzelpersonen, Forscher und Analysten, die schnell präzise und transparente Antworten benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Hugging Face Open-Source-Modell-Hosting, -Training und -Bereitstellung (Transformers, Diffusers); Zugriff auf über 300.000 Modelle; Inference Endpoints & AutoTrain Entwickler und ML-Teams, die NLP- und Bildverarbeitungsmodelle erstellen oder anpassen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Mistral AI Open-Weight-Modelle (Mistral-7B, Mixtral); schnelle Inferenz, unterstützt Self-Hosting; optimiert für Schlussfolgerungen und Effizienz ML-Ingenieure und KI-Infrastruktur-Teams, die leichtgewichtige offene Modelle einsetzen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Cohere RAG-fähige Sprachmodelle, Befehlsreihen, mehrsprachige Einbettungen, Modell-API, semantische Suchtools Mittlere bis große KI/ML-Teams, die an benutzerdefinierten LLM-Anwendungen arbeiten Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Amazon Bedrock Vollständig verwalteter Dienst für den Zugriff auf Modelle von Anthropic, Cohere, Mistral, Meta und Amazon Titan; lässt sich in das AWS-Ökosystem integrieren Teams in Unternehmen, die generative KI-Apps innerhalb der AWS-Infrastruktur entwickeln Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

Die besten Alternativen zu Anthropic

Lassen Sie uns ins Detail gehen. Wir sind sicher, dass Sie am Ende dieses Artikels die beste KI-Lösung für Ihre Arbeit gefunden haben werden!

1. ClickUp (Am besten für KI-gestützte Produktivität und Zusammenarbeit)

Wechseln Sie mit ClickUp Brain zwischen LLMs Greifen Sie mit ClickUp Brain auf das richtige LLM für die richtige Aufgabe zu – von der Generierung von Inhalten bis zum Codieren

Vielleicht sind Sie ein Entwickler, der Sprint-Planung, Aufgabenabhängigkeiten und Bug-Nachverfolgung über drei Plattformen hinweg jongliert. Oder vielleicht sind Sie ein KI-Forscher, der versucht, Datensätze zu verwalten, Experimente zu automatisieren und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten – ohne dabei den Verstand (oder Ihre Dateien) zu verlieren. Sie benötigen eine Lösung, die reale Workflows verwaltet, Abläufe automatisiert und sich tief in Ihre täglichen Arbeitssysteme integriert.

Lernen Sie ClickUp kennen, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und Ihr Command-Center für Produktivität, das für den multitaskingfähigen, KI-gestützten Arbeitsplatz entwickelt wurde. Die größte Stärke von ClickUp als Alternative zu Anthropic? Es kombiniert Projektmanagement-Features, Aufgabenverwaltung und Chat an einem Ort – alles unterstützt von der weltweit am besten integrierten KI für die Arbeit.

Während Anthropic AI sich durch strukturierte Unterhaltungen und ethische Leitplanken auszeichnet, ist ClickUp in der Praxis zu Hause und hilft Teams dabei, Dinge mithilfe generativer und agenter KI tatsächlich zu erledigen (und nicht nur darüber zu diskutieren!).

Holen Sie sich mit ClickUp Brain das leistungsstärkste kontextsensitive KI-Modell der Welt direkt in Ihren Workspace

Das Herzstück der kontextbezogenen KI-Funktionen von ClickUp ist ClickUp Brain. Stellen Sie sich diese Funktion als Ihren proaktiven KI-Betriebsmanager vor. Sie fasst Aufgabenaktualisierungen zusammen, generiert Inhalte (von einfachen E-Mails bis hin zu komplexen Projektberichten), priorisiert Aufgaben automatisch und leitet die Workflows Ihres Teams auf der Grundlage des Echtzeitkontexts aus Ihrem ClickUp-Workspace und den verbundenen Apps. Sie müssen nicht mehr zwischen Projektmanagement-Software und einem KI-Assistenten wechseln, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Was es noch leistungsfähiger macht, ist die Tatsache, dass Sie nicht an ein einziges großes Sprachmodell gebunden sind. Stattdessen können Sie direkt innerhalb der Plattform zwischen erstklassigen LLMs wie GPT, Claude (von Anthropic selbst), DeepSeek, Gemini und anderen wechseln.

Wenn Sie also den durchdachten und vorsichtigen Ton von Anthropic AI schätzen, aber die Freiheit haben möchten, für verschiedene Arten von Arbeiten auf etwas Schnelleres oder Kreativeres umzuschalten, können Sie beides tun. So hat Ihr Team die vollständige Kontrolle über Kreativität, Tonfall und technische Genauigkeit, ohne den Kontext wechseln zu müssen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain benutzerdefinierte KI-Automatisierungen mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache

Im Gegensatz zu Anthropic, das eher auf Unterhaltung ausgerichtet ist, wurde ClickUp AI für die Erstellung entwickelt. Mit der Automatisierungs-Engine von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Möchten Sie, dass Aufgaben automatisch verschoben werden, wenn sich Termine ändern? Teammitglieder basierend auf ihrer Verfügbarkeit zuweisen? Oder Projektaktualisierungen auslösen, wenn Fortschritte erzielt werden? Sie können über 100 Arten von Workflows mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache automatisieren, sodass sich KI ganz einfach an die tatsächliche Geschäftslogik anpassen lässt.

💡 Profi-Tipp: Trainieren Sie ClickUp Autopilot Agents, um Projektaufgaben wie die Triage eingehender Anfragen, die Überprüfung von Inhalten vor der Veröffentlichung, die Beantwortung von FAQs in Chats oder die Weiterleitung von Arbeiten an die richtigen Teammitglieder basierend auf Prioritäten zu übernehmen. Mit benutzerdefinierten Auslösern und Anweisungen in natürlicher Sprache agieren diese Agenten ohne Code wie Ihre KI-Projektkoordinatoren und sparen Teams jede Woche Stunden an manueller Arbeit. Probieren Sie ClickUp Autopilot Agents aus, um Ihre Aufgaben schnell zu erledigen

Über die Verwaltung von Aufgaben und die Automatisierung von Workflows hinaus hilft Ihnen ClickUp auch dabei, effektiver zu denken. Wie?

Das KI-gestützte Aufgabenmanagementsystem organisiert nicht nur Ihre To-dos, sondern sagt Ihnen auch anhand Ihrer Gewohnheiten, Termine und Workloads voraus, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Mit dem KI-Kalender von ClickUp können Sie große Aufgaben in überschaubare Teilaufgaben aufteilen, potenzielle Hindernisse hervorheben und sogar intensive Arbeitssitzungen empfehlen, die auf Ihren produktivsten Zeiten basieren

ClickUp strukturiert Wissen so, dass Teams leicht darauf zugreifen, es nutzen und darauf aufbauen können

Egal, ob Sie ein schnell wachsendes Start-up, ein Forschungsteam, das über Zeitzonen hinweg koordiniert, oder ein Unternehmen sind, das nach einer KI-basierten Zusammenarbeit sucht – die Plattform sorgt dafür, dass keine Erkenntnisse verloren gehen und keine Arbeit doppelt gemacht wird. Sie verbindet Menschen, Ressourcen und Informationen wie ein neuronales Netzwerk und bietet Ihnen so in Echtzeit Klarheit und KI-gestützte Anleitung für Ihren gesamten Workflow.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain MAX (Ihren KI-Begleiter für den Desktop) zusammen mit Talk to Text , um wöchentlich Stunden zu sparen – diktieren Sie Updates, Befehle oder Aufgabenbeschreibungen direkt in Ihren Workflow. Die integrierte KI transkribiert und optimiert Spracheingaben (bis zu 4-mal schneller als beim Tippen), erkennt intelligent den Projektkontext und @Erwähnungen und kann sogar gesprochene Ideen in strukturierte Aufgaben oder Dokumente umwandeln. Mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX Ideen festhalten, Anweisungen freigeben und Aufgaben viermal schneller erledigen

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen zu Brain MAX zu erhalten.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie Fragen in natürlicher Sprache, um ganz einfach nach wichtigen Dokumenten, Aufgaben, Erwähnungen und Kommentaren in Ihrem Workspace zu suchen

Rufen Sie Dateien, Nachrichten und Einblicke aus Ihren verbundenen Apps wie Google Drive, GitHub und Slack mit der Enterprise AI Search von ClickUp ab

Erstellen Sie mit ClickUp Brain mit nur einem Klick Updates, Statusberichte und Aufgabenübersichten

Erstellen Sie fehlerfreie Inhalte in Ihrem bevorzugten Ton und Stil, von technischen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien

Erstellen Sie KI-Vorlagen, um einen Vorsprung bei Ihrer täglichen Arbeit zu erzielen

Sorgen Sie für Sicherheit und Schutz Ihrer Betriebsabläufe mit ClickUp SOC 2, GDPR und HIPAA Datensicherheit, rollenbasierten Berechtigungen, Audit-Trails und sicherer Handhabung sensibler Daten

Schaffen Sie mit über 1000 Integrationen von ClickUp ein zentrales Nervensystem für die Zusammenarbeit

Limits von ClickUp

Benutzer müssen sich möglicherweise in komplexeren Workflows in eine steilere Lernkurve einarbeiten

Die mobile Erfahrung entspricht möglicherweise nicht vollständig der Funktionalität der Desktop-Version

Preise für ClickUp

ClickUp Bewertungen und Bewertungen

G2 : 4,7/5 (über 10.100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

ClickUp ist buchstäblich das zweite digitale Gehirn unserer audiovisuellen Produktionsfirma Onix Medios. Was mir am besten gefällt, ist der Grad der Anpassung: Man kann sein eigenes Organisationssystem aufbauen, das genau zu der eigenen Denk- und Arbeitsweise passt […] Mein Partner und ich nutzen es seit 3-4 Jahren, nachdem es uns ein Freund empfohlen hat, der ClickUp seit über 7 Jahren nutzt […] Ich schätze auch sehr, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt: neue Features, bessere Integrationen und jetzt, mit künstlicher Intelligenz, eröffnen sich viele Möglichkeiten, Prozesse besser zu optimieren und zu automatisieren. Es fühlt sich lebendig und in ständiger Veränderung an, genau wie ein Startup.

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen Sprachassistenten (4 %) oder automatisierte Agenten (6 %) für KI-Anwendungen, während 62 % dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude bevorzugen. Die geringere Akzeptanz von Assistenten und Agenten könnte daran liegen, dass diese Tools oft für bestimmte Aufgaben wie die freihändige Bedienung oder bestimmte Workflows optimiert sind. ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. ClickUp Brain ist ein dialogorientierter KI-Assistent, der Ihnen in einer Vielzahl von Anwendungsfällen helfen kann. Andererseits können KI-gestützte Agenten in den ClickUp-Chat-Kanälen Fragen beantworten, Probleme triagieren oder sogar bestimmte Aufgaben übernehmen!

2. OpenAI GPT-5 (Am besten für fortgeschrittene Problemlösungen geeignet)

über OpenAI

GPT-5 ist das fortschrittlichste Sprachmodell von OpenAI, das im August 2025 eingeführt wurde. Es zeichnet sich durch fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung (NLP) aus und bietet hochwertige Textgenerierung, Unterstützung beim Codieren und kontextbezogene Schlussfolgerungen.

Sie können über die API von OpenAI darauf zugreifen, was die Erstellung von Chatbots, Schreibassistenten und Tools zur Dateninterpretation vereinfacht. Das Ökosystem bietet entwicklerfreundliche Features und klare Preisoptionen. GPT-5 bietet außerdem leistungsstarke multimodale Funktionen – es kann Text, Bilder und Sprache verarbeiten – und somit Bilder beschriften, visuelle Inhalte klassifizieren und sogar Diagramme interpretieren.

Für Teams, die mit verschiedenen Medien arbeiten – Marketing, Design, Produktentwicklung oder Support – ist es eine vielseitige und leistungsstarke Wahl.

Die besten Features von OpenAI GPT-5

Verstehen Sie Nuancen in komplexen Eingabeaufforderungen, um kontextbezogene und maßgeschneiderte Antworten zu geben

Behalten Sie den Kontext von Unterhaltungen auch bei extrem langen Austauschvorgängen (bis zu ~256.000 Token) bei

Liefern Sie schnellere und genauere Ergebnisse mit weniger Halluzinationen und geringeren Verzerrungen im Vergleich zu früheren Modellen

Verarbeiten Sie längere Eingaben – bis zu 25.000 Wörter – und sorgen Sie dabei für kohärente und relevante Antworten

Limits von OpenAI GPT-5

Sicherheitsforschern gelang es, GPT-5 schnell zu knacken, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit aufkommen ließ

Trotz starker Benchmarks berichteten Early Adopters von einigen mathematischen/geografischen Fehlern

Preise für OpenAI GPT-5 (über ChatGPT)

Free

Plus : 20 $/Monat

Pro : 200 $/Monat

Team : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

OpenAI GPT-5 Bewertungen und Bewertungen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über OpenAI GPT-4?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Es scheint etwas besser zu sein als o3 – das, zur Erinnerung, erst vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde – und viel besser als das frühe GPT-4, das vor etwa zwei Jahren veröffentlicht wurde. Und sogar kostenlose Benutzer haben Zugriff darauf.

🧠 Fun Fact: Vor GPT basierten Chatbots wie ELIZA (1960er Jahre) und ALICE (1990er Jahre) auf regelbasierten Skripten, um Unterhaltungen nachzuahmen. Obwohl sie für ihre Zeit bahnbrechend waren, fehlte ihnen die dynamische Antwortgenerierung, die KI-Modelle heute bieten.

3. Google Gemini AI (Am besten für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -analyse geeignet)

über Google Gemini

Im Gegensatz zu Anthropic AI kombiniert die Plattform von Google Gemini multimodale Funktionen und ermöglicht so eine nahtlose Interaktion mit Text, Bildern und Audio. Durch die tiefe Integration in das Google-Ökosystem eignet sie sich ideal für Unternehmen, die bereits Google-Dienste nutzen.

Gemini hilft bei der Optimierung von Workflows und reduziert den Bedarf an mehreren Tools, indem es Inhalte innerhalb vertrauter Plattformen wie Google Docs, Sheets und Slides generiert, bearbeitet und analysiert. Außerdem unterstützt es Sie beim Verfassen professioneller E-Mails und führt datengestützte Analysen durch, die Ihre Produktivität mit KI steigern.

Mit einem Fokus auf Skalierbarkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau bedient Gemini Unternehmen, die eine intelligente und sichere KI-Technologie suchen.

Die besten Features von Google Gemini AI

Generieren Sie Texte, Bilder und Audioinhalte und übersetzen Sie zwischen über 100 Sprachen

Greifen Sie über die Google-Suche auf Echtzeitinformationen zu und erhalten Sie aktuelle, relevante Antworten auf der Grundlage der neuesten Daten

Nutzen Sie den umfangreichen Knowledge Graph von Google, um faktenreiche, strukturierte Antworten zu Themen wie Personen, Orten und Ereignissen zu liefern

Nahtlose Integration in Gmail, Dokumente, Tabellen und Präsentationen mit intelligenten Vorschlägen, automatischen Zusammenfassungen, Datenanalysen und der Erstellung von Inhalten direkt in Ihrem Workflow

Unterstützen Sie die Automatisierung in Unternehmen im gesamten Google-Ökosystem

Limits von Google Gemini AI

Kann Vorurteile in den Trainingsdaten widerspiegeln, was manchmal zu einem eingeschränkten kulturellen Verständnis oder verzerrten Perspektiven führt

Preise für Google Gemini AI

Gemini Free

Gemini Advanced : 19,99 $/Monat (in Google One AI Premium enthalten)

Gemini Business : 24 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Bewertungen zu Google Gemini AI

G2 : 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Gemini AI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots, die nur Text verarbeiten können, versteht Gemini Text, Bilder, Audio und Video nahtlos

4. Microsoft Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität in Microsoft-Ökosystemen)

über Microsoft Copilot

Als eine der derzeit besten KI-Apps auf dem Markt ist Microsoft Copilot tief in das Microsoft-Ökosystem integriert. Es automatisiert Aufgaben und bietet intelligente Unterstützung für verschiedene Anwendungen, darunter Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams und die Bing-Suchmaschine.

In Word hilft Copilot beim Verfassen von Dokumenten, indem es Inhalte auf der Grundlage vorhandener Daten vorschlägt. In Excel analysiert es Trends und erstellt Visualisierungen, ohne dass komplexe Formeln erforderlich sind. Die Integration von Copilot in Microsoft 365 ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und bietet gleichzeitig erstklassige Features für Sicherheit und Compliance. Diese Kombination macht es zu einer soliden Alternative zu Anthropic AI.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Generieren Sie Code-Schnipsel, erhalten Sie Vorschläge zur automatischen Vervollständigung von Funktionen und debuggen Sie sprachübergreifend

Automatisieren Sie Aufgaben, erstellen Sie Inhalte, analysieren Sie Daten und verbessern Sie die Zusammenarbeit in Microsoft-Apps

Verwalten Sie E-Mails, indem Sie Threads zusammenfassen, Antworten vorschlagen und Tagesordnungen erstellen

Integrieren Sie Tools wie Visual Studio Code und GitHub für intelligentere Workflows

Aktivieren Sie benutzerdefinierte Agenten für Dokumente, Einblicke und Workflow-Optimierung mit Copilot Studio

Limits von Microsoft Copilot

Funktioniert am besten für Benutzer innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems, wodurch die plattformübergreifende Kompatibilität limitiert ist

Hat eine steile Lernkurve für die Anpassung und erweiterte Funktionen

Preise für Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Kostenlos

Microsoft Copilot Pro: 20 $/Monat

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/Monat

Bewertungen und Bewertungen zu Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Copilot?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es generiert schnell Ideen, entwirft E-Mails und fasst sogar lange Dokumente zusammen. Es fühlt sich an, als hätte ich einen Assistenten, der die sich wiederholenden Aufgaben übernimmt, sodass ich mich auf wichtigere Dinge konzentrieren kann. Die Integration mit Office-Tools erleichtert die Arbeit mit verschiedenen Apps, ohne dass man zu oft wechseln muss.

5. IBM Watson (Am besten geeignet für die Optimierung von Workflows und die Steigerung der Produktivität)

über IBM Watson

IBM Watsonx ist eine Suite von KI-Produkten, die generative KI in wichtige Geschäfts-Workflows integrieren und so die Produktivität in verschiedenen Funktionen steigern. Sie haben die Flexibilität, das richtige KI-Modell für Ihre Anforderungen auszuwählen, egal ob es sich um Open-Source-Modelle handelt, Sie Ihre eigenen Modelle einbringen oder vorhandene Modelle nutzen möchten.

Sie können Basis-Modelle mithilfe privater Daten feinabstimmen, prompt-tunen oder anpassen – und sie dann ganz nach Bedarf über die Cloud, lokal oder in hybriden Setups bereitstellen.

Genau wie Anthropic AI zeichnet sich Watsonx durch seinen Fokus auf verantwortungsbewusste KI aus und stellt sicher, dass Ihre Ergebnisse auf vertrauenswürdigen Daten und geregelten Prozessen basieren. Die offene, transparente KI-Technologie und die strengen Sicherheitskontrollen erleichtern die Einhaltung von Vorschriften und gewährleisten einen verantwortungsbewussten Einsatz von KI, insbesondere in regulierten Branchen wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung.

Die besten Features von IBM Watson

Analysieren Sie Terabytes strukturierter und unstrukturierter Daten – von Kundenfeedback bis hin zu Sensorprotokollen –, um Trends aufzudecken, Anomalien zu erkennen und vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen

Erstellen, trainieren und implementieren Sie Machine-Learning-Modelle mit vertrauten Frameworks (wie scikit-learn, XGBoost oder TensorFlow), um Aufgaben zu automatisieren und Vorhersagen zu treffen

Passen Sie das Modelltraining an, um Ihre eigenen Geschäftsdaten in IBM Watson Assistant-Modelle zu integrieren

Nutzen Sie vorgefertigte KI-Funktionen für branchenspezifische Aufgaben wie Genomsequenzierungsanalysen in den Biowissenschaften, Betrugserkennung in Finanzdienstleistungen oder Vertragsrisikobewertung in Rechtsabteilungen mit den NLP- und ML-Toolkits von IBM

Limits von IBM Watson

Die Basismodelle von IBM (wie die Granite-Serie) sind enger auf Unternehmensanwendungen zugeschnitten und verfügen über weniger Open-Domain-Fähigkeiten als breiter angelegte Modelle wie GPT-4 oder Claude 3

Im Vergleich zu OpenAI oder Hugging Face verfügt IBM Watson über eine kleinere Community, was weniger Plug-and-Play-Integrationen, Tutorials und Community-getriebene Innovationen bedeuten kann

Preise für IBM Watson

Lite : Kostenlos

Plus : Ab 140 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

IBM Watson Bewertungen und Bewertungen

G2 : 4,5/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über IBM Watson?

Hier ist die Meinung eines G2-Benutzers:

es ermöglicht Teams, KI mit Zuversicht aufzubauen und zu skalieren. Die Kombination aus Open-Source-Flexibilität, Governance auf Unternehmensebene und integrierten Basismodellen macht es unglaublich leistungsstark für die KI-Entwicklung in der Praxis.

👀 Wussten Sie schon? Der Einfluss generativer KI auf die Produktivität könnte der Weltwirtschaft jedes Jahr einen Wert von 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar hinzufügen.

6. Perplexity AI (Am besten geeignet für KI-gestützte Recherche und die Suche nach Inhalten)

über Perplexity AI

Deep Research von Perplexity AI wird oft als eine der besten Alternativen zu Anthropic AI angesehen. Wenn Sie Perplexity eine Frage stellen, erhalten Sie nicht nur eine Antwort, sondern auch Links zu den Web-Suchergebnissen und Dokumenten, die zur Erstellung dieser Antwort verwendet wurden. Der Fokus auf Präzision hilft auch akademischen und Marktforschern, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Zwar fehlen tiefgreifende benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen oder die Integration privater Daten, doch seine Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und fundierten Antworten machen es zu einem unverzichtbaren Tool für Wissensarbeiter und Neugierige gleichermaßen.

Die besten Features von Perplexity AI

Beschleunigen Sie Ihre Recherche mit Live-Antworten, die direkt aus Fachzeitschriften, Nachrichtenagenturen, Foren und vertrauenswürdigen Websites stammen

Erkunden Sie komplexe Themen wie Markttrends, technische Standards oder neue Technologien, ohne Dutzende von Registerkarten durchforsten zu müssen

Automatische Vorschläge für Folgefragen, um die Untersuchung zu vertiefen und scheinbar unzusammenhängende Konzepte miteinander zu verbinden

Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams, indem Sie stundenlange manuelle Recherchen in wenige Minuten hochwertiger, fundierter Erkenntnisse verwandeln – insbesondere für Analysten, Strategen und Ersteller von Inhalten

Limits von Perplexity AI

Stützt sich auf Antworten, die auf vorhandenen Webinhalten basieren, und eignet sich daher weniger für Aufgaben, die originelles Denken oder kreative Problemlösungen erfordern

Preise für Perplexity AI

Kostenlos : Begrenzte Anzahl an Abfragen pro Tag

Pro : 20 $/Monat

Team und Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Bewertungen zu Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (nicht genügend Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Perplexity AI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Wunderbare Antworten, die Möglichkeit, im Internet zu surfen, Videos zu suchen – wow. All das ist fantastisch und bietet große Flexibilität, die Möglichkeit, PDF-Dateien hochzuladen usw. und daraus Fragen zu stellen.

7. Hugging Face (Am besten geeignet für anpassbare Open-Source-KI-Entwicklung und -Bereitstellung)

via Hugging Face

Dies ist eine offene, gemeinschaftsorientierte Plattform, die KI mit Open-Source-Modellen (wie BERT, GPT-4) und kollaborativen Tools zur Feinabstimmung demokratisiert. Hugging Face dient sowohl als hub als auch als Toolkit, mit dem Sie KI-Modelle erstellen, trainieren und bereitstellen können, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Wenn Ihr Unternehmen im Gesundheitswesen beispielsweise einen KI-Assistenten benötigt, können Sie Modelle so optimieren, dass sie medizinische Fachbegriffe verstehen.

Entwicklungsteams können direkt auf der Plattform zusammenarbeiten und verschiedene Modelle testen, bevor sie in Produktionsanwendungen integriert werden.

Die besten Features von Hugging Face

Greifen Sie auf Tausende vorab trainierte Modelle für verschiedene KI-Aufgaben zu, darunter Textgenerierung und Bilderkennung

Erstellen und präsentieren Sie KI-Demos, ohne eine umfangreiche Infrastruktur einrichten zu müssen

Treten Sie mit KI-Forschern in Kontakt, die Codes, Modelle und Lösungen für Implementierungsherausforderungen freigeben

Erstellen Sie benutzerdefinierte Lösungen mit Model Hub und seiner Integration in PyTorch/TensorFlow

Limits von Hugging Face

Für die vollständige Nutzung der Plattform sind technische Fachkenntnisse erforderlich

Die kostenlose Version begrenzt die Rechenleistung für das Training Ihrer eigenen KI-Modelle

Preise von Hugging Face

HF Hub: Kostenlos

Pro-Konto: 9 $/Monat

Enterprise Hub: Ab 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Bewertungen zu Hugging Face

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hugging Face?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Täglich werden Ihnen verschiedene Tools für künstliche Intelligenz vorgestellt, die Sie kostenlos testen können, um herauszufinden, ob sie Ihren Anforderungen entsprechen.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie eine effektive LLM-Bewertung für optimale Ergebnisse durchführen

8. Mistral AI (Am besten für die Entwicklung anpassbarer KI-Lösungen geeignet)

über Mistral AI

Mit seinem Fokus auf Transparenz und Vertrauen ist Mistral AI ein solider globaler Mitwirkender im Bereich Open-Source-KI und KI-Richtlinien.

Es kombiniert leistungsstarke KI mit Nachhaltigkeit und bietet energieeffiziente Modelle, die sich ideal für Startups und umweltbewusste Unternehmen eignen. Mistral ist bekannt für seinen Fokus auf ethische und nachhaltige KI-Praktiken und arbeitet konsequent daran, das Feld auf verantwortungsvolle Weise voranzubringen.

Es bietet anpassbare KI-Modelle der Enterprise-Klasse, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden können, darunter lokale, Cloud- und Edge-Geräte. Darüber hinaus bietet es praktischen Support durch erstklassige KI-Ingenieure für eine nahtlose Bereitstellung und Lösung, während gleichzeitig eine intuitive Benutzererfahrung gewährleistet ist.

Die besten Features von Mistral AI

Generieren Sie vielfältige Texte, von Artikeln und Blogs bis hin zu kreativen Inhalten wie Gedichten und Skripten

Nutzen Sie intelligente Chatbots und virtuelle Assistenten, um Kundenanfragen zu bearbeiten, Workflows zu automatisieren und die Benutzerinteraktion zu verbessern

Analysieren Sie Texte auf ihre Stimmung, klassifizieren Sie sie in Kategorien wie Spam-Erkennung und überwachen Sie die Stimmung gegenüber Ihrer Marke

Nutzen Sie mehrsprachige Funktionen für Übersetzungs- und Lokalisierungsaufgaben

Limits von Mistral AI

Als neuerer Anbieter verfügt Anthropic im Vergleich zu etablierten Anbietern über eine kleinere Community und ein kleineres Ökosystem, was die verfügbaren Ressourcen und Integrationen von Drittanbietern limitieren kann

Preise für Mistral AI

Free

Pro: 14,99 $/Monat

Team: 24,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Bewertungen zu Mistral AI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Mistral AI?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Mit 7 Milliarden Parametern erzielte das Modell für seine Größe hervorragende Ergebnisse. Es eignet sich hervorragend als Begleiter für die Codierung oder als Tool zur Zusammenfassung.

💡 Profi-Tipp: Bei der Integration von KI-Systemen in Ihre Workflows sollten Sie der Datenqualität und -vorverarbeitung Priorität einräumen. Hochwertige, gut strukturierte Daten verbessern die Leistung verschiedener KI-Modelle erheblich und reduzieren Fehler wie Halluzinationen oder Verzerrungen. Wenn Sie im Vorfeld Zeit in die Bereinigung und Beschreibung Ihrer Daten investieren, sparen Sie Ressourcen und verbessern die Genauigkeit KI-gestützter Erkenntnisse und Automatisierungen.

9. Cohere AI (Am besten für das Verständnis natürlicher Sprache in großem Umfang geeignet)

über Cohere AI

Cohere vereinfacht die NLP-Integration mit benutzerfreundlichen APIs für die Textgenerierung, semantische Suche und Automatisierung von Workflows.

Entwickler können Anwendungen ganz einfach um NLP-Funktionen erweitern, ohne über fundierte KI-Kenntnisse zu verfügen – etwas, das Anthropic AI nicht bietet. Diese einfache Integration beschleunigt die Bereitstellung KI-gesteuerter Lösungen in verschiedenen Geschäftsfunktionen.

Darüber hinaus gewährleistet der Fokus auf die Anforderungen von Unternehmen sichere, skalierbare Lösungen für den Kundensupport und die Erstellung von Inhalten. Die Ausgewogenheit zwischen Sicherheit und Zugänglichkeit macht Cohere zu einer pragmatischen Wahl für Unternehmen, die eine schnelle Einführung von KI anstreben, ohne die mit Anthropic verbundene steile Lernkurve in Kauf nehmen zu müssen.

Die besten Features von Cohere AI

Arbeiten Sie mit über 100 Sprachen, um die Kommunikation, den Kundensupport, die Stimmungsanalyse und die Erstellung von Inhalten in verschiedenen Märkten zu vereinfachen

Optimieren Sie Such-, Klassifizierungs- und Abrufaufgaben mithilfe Ihrer proprietären Daten

Nutzen Sie die NLP-Funktionen von Cohere für Echtzeit-Zusammenfassungen, Themenerkennung und Textklassifizierung, um Teams bei der Automatisierung von Recherche, Tagging von Inhalten und Moderations-Workflows zu unterstützen

Limits von Cohere AI

Weniger Fokus auf nicht-konversationsbezogene KI-Aufgaben wie Datenanalyse oder Automatisierung

Erfordert zusätzliche Integrationen für umfassendere Unternehmenslösungen

Preise für Cohere AI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Bewertungen zu Cohere AI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Amazon Bedrock (Am besten für die Entwicklung von Gen-KI-Anwendungen geeignet)

über Amazon Bedrock

Als vollständig verwalteter Dienst bietet Amazon Bedrock über eine API Basismodelle (FMs) von Amazon und anderen führenden KI-Unternehmen. Sie können aus einer Vielzahl von FMs das Modell auswählen, das am besten zu Ihrem Anwendungsfall passt.

Mit der serverlosen Erfahrung von Amazon Bedrock können Sie den Dienst schnell nutzen, mit FMs experimentieren und diese mit Ihren eigenen Daten anpassen – etwas, das Anthropic AI nicht bietet. Es ermöglicht die nahtlose Integration und Bereitstellung von Modellen in Anwendungen mithilfe von AWS-Tools und -Funktionen.

Die Agenten von Bedrock vereinfachen die Erstellung von Gen-AI-Apps, die aktuelle Antworten aus proprietärem Wissen liefern und verschiedene Aufgaben übernehmen.

Die besten Features von Amazon Bedrock

Greifen Sie auf mehrere Modelle für verschiedene Anwendungsfälle zu, darunter Textanwendungen, visuelle Inhalte und sichere KI

Eliminieren Sie den Bedarf an Infrastrukturmanagement durch die serverlose Architektur von AWS Bedrock

Stellen Sie Anwendungen über das Netzwerk von AWS weltweit bereit

Limits von Amazon Bedrock

Bedrock konzentriert sich derzeit auf die Modellinferenz, nicht auf das Training. Sie können Modelle zwar über Prompt Engineering oder Retrieval-Augmented Generation (RAG) anpassen, aber Sie können Foundation-Modelle nicht direkt in Bedrock feinabstimmen, wie dies bei einigen Anthropic- oder Open-Source-Modell-Pipelines möglich ist

Es kann zu mehrschichtigen Abrechnungen kommen, insbesondere wenn Sie Bedrock mit Diensten wie Amazon SageMaker, RDS oder Lambda kombinieren

Preise für Amazon Bedrock

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Bewertungen zu Amazon Bedrock

G2 : 4,4/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Amazon Bedrock?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir hat besonders gut gefallen, wie gut die Verwendung der von AWS Bedrock bereitgestellten APIs dokumentiert ist. Sie bieten sowohl eigene Modelle als auch Modelle anderer Unternehmen wie Meta an. Da es sich um eine API handelt, lässt sie sich auch sehr einfach mit der AWS-Plattform verwenden.

Wechseln Sie zu ClickUp: Die ultimative Alternative zu Anthropic AI

Die richtige Anthropic-KI-Alternative kann die Arbeitsweise Ihres Teams erheblich verbessern. Jedes der vorgestellten Tools bietet einzigartige Features zur Optimierung von Projekten, Verbesserung der Kommunikation und Steigerung der Produktivität.

ClickUp Brain ist jedoch eine erstklassige Plattform für Unternehmen, KI-Forscher, Entwickler und Organisationen, die nach robusten Alternativen zu Anthropic AI für Automatisierung, Generierung von Inhalten und KI-gesteuerte Erkenntnisse suchen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Modelle künstlicher Intelligenz und intelligenter Systeme verändert ClickUp die Art und Weise, wie Teams Aufgaben verwalten, zusammenarbeiten und Workflows optimieren – und das alles mit einem starken Fokus auf Datensicherheit und nahtloser Integration.

Wenn Sie Ihren Workflow optimieren und mehr erledigen möchten, ist ClickUp das richtige Tool für Sie. Warten Sie nicht länger – melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!