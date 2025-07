die 10 besten Miro-OKR-Vorlagen zur Ausrichtung Ihrer Ziele im Jahr 2025

Ziele festzulegen ist einfach. Sich daran zu halten, Fortschritte mit Ihrem Team freizugeben und alle fokussiert zu halten: Das ist der schwierige Teil.

OKRs helfen dabei, Strukturen zu schaffen, aber selbst die besten Frameworks erfordern die richtigen Tools, um im Alltag effektiv zu sein.

Die Vorlagen für Ziele und Schlüssel für Ergebnisse von Miro bieten Teams einen übersichtlichen, kollaborativen Space, um wichtige Punkte zu kartieren und gemeinsam den Fortschritt zu überprüfen.

In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die besten Miro OKR-Vorlagen, mit denen Sie Ihr Team auf einen Nenner bringen und in die gleiche Richtung lenken können. Und wenn Sie nach etwas Intuitiverem suchen, das sich langfristig leichter nachverfolgen lässt, haben wir auch dafür eine Empfehlung.

Was macht eine gute Miro OKR-Vorlage aus?

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer OKR-Vorlage in Miro achten sollten:

Einfache Zusammenarbeit und Aktualisierungen: Wählen Sie eine Miro-Team-OKR-Vorlage, mit der Teammitglieder Notizen hinzufügen, den Status aktualisieren oder Kommentare hinterlassen können, ohne eine Anleitung zur Einstellung von OKRs zu benötigen

Klare Trennung von Zielen und Schlüsselergebnissen: Wählen Sie eine gut gestaltete, gewichtete OKR-Vorlage, mit der Sie Ziele und messbare Ergebnisse leicht unterscheiden können, ohne den Space zu überladen

Raum für die Eigentümerschaft des Teams: Entscheiden Sie sich für eine Miro OKR-Planungsvorlage, in der Sie Einzelpersonen oder Teams strategische Ziele oder Ergebnisse zuweisen, sodass Verantwortlichkeiten sichtbar bleiben und geteilt werden

Integrierte Nachverfolgung des Fortschritts: Wählen Sie eine Vorlage für die OKR-Nachverfolgung mit visuellen Elementen wie Kontrollkästchen, Schiebereglern oder Fortschrittsleisten, damit Teams Wählen Sie eine Vorlage für die OKR-Nachverfolgung mit visuellen Elementen wie Kontrollkästchen, Schiebereglern oder Fortschrittsleisten, damit Teams OKRs nachverfolgen und schnell erkennen können, wo sie stehen

Visuelle Klarheit: Priorisieren Sie Miro OKR-Vorlagen, die Symbole, Farbcodierungen und Layouts enthalten, um visuelle Klarheit zu schaffen. Das Tool sollte durch intuitive Priorisieren Sie Miro OKR-Vorlagen, die Symbole, Farbcodierungen und Layouts enthalten, um visuelle Klarheit zu schaffen. Das Tool sollte durch intuitive OKR-Dashboards und ein benutzerfreundliches Format zur kontinuierlichen Nutzung anregen

Anpassbar an den Workflow Ihres Teams: Entscheiden Sie sich für Vorlagen, die flexibel genug sind, um sich an Ihre Prozesse und Prioritäten anzupassen, ohne dass Sie die Arbeitsweise Ihres Teams ändern müssen

🔎 Wussten Sie schon? Das OKR-Framework zur Zielsetzung wurde erstmals in den 1970er Jahren bei Intel von Andrew Grove entwickelt. Allerdings wurde es erst 1999 populär, als John Doerr, der OKRs direkt von Grove gelernt hatte, sie in einem kleinen Start-up namens Google einführte. Der Rest ist Geschichte. OKRs wurden Teil der DNA von Google und gelten nach wie vor als einer der Schlüssel zum enormen Wachstum des Unternehmens.

Die 10 besten Miro-Vorlagen für Ziele und Schlüssel (OKR) für agile Teams

Hier sind die besten Miro OKR-Vorlagen für die Zielsetzung und Nachverfolgung von Fortschritten:

1. OKR-Planungsvorlage von Miro

via Miro

Die OKR-Planungsvorlage von Miro hilft Ihnen dabei, die ehrgeizigen Ziele Ihres Teams in etwas zu formen, hinter dem alle stehen können. Sie bietet einen visuellen Workspace, in dem Sie OKRs auf Teamebene aufzeichnen und wichtige Ergebnisse aufeinander abstimmen können.

Mit Bereichen für Eisbrecher, Brainstorming, einer Übersicht über Ziele und die nächsten Schritte eignet sich diese Vorlage perfekt für Sitzungen zur strategischen Planung.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Beziehen Sie Ihr Team in Echtzeit in den OKR-Planungsprozess ein

Mit einem Tag können Sie Mitwirkende markieren, Zeitleisten festlegen und Abhängigkeiten auf einen Blick erkennen

Visualisieren Sie Verbindungen zwischen Zielen, Schlüsselergebnissen und Team-Eigentümern

Verwenden Sie Haftnotizen, Abstimmungs-Features, Tags und Zeitleisten, um Kontext und Verantwortlichkeiten hinzuzufügen

🔑 Ideal für: Teams, die OKRs gemeinsam in einem visuellen, kollaborativen Space planen möchten.

2. Vorlage für OKR-Entwürfe von Miro

Die OKR-Entwurfsvorlage von Miro dient Ihrem Team als Denkraum, bevor Entscheidungen getroffen werden. Sie wurde für die frühe Phase der Zusammenarbeit entwickelt, in der Ideen noch entstehen und die Meinung jedes Einzelnen zählt.

Mit Farbcodierung und vorgefertigten OKR-Abschnitten können Sie Entwürfe festhalten, Annahmen hinterfragen und die Beiträge des gesamten Teams einholen, bevor Sie etwas endgültig festlegen.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Fügen Sie Ideen, Bearbeitungen und Feedback mit visuellen Tools hinzu, die Ihr Team bereits kennt

Fördern Sie Diskussionen und die organisatorische Abstimmung, bevor Sie Ziele festlegen

Bewahren Sie alles an einem Ort auf, von ersten Ideen bis hin zu überarbeitungsfertigen Entwürfen

🔑 Ideal für: Teams in der frühen Planungsphase, die einen flexiblen Space benötigen, um Ideen zu sammeln, Muster zu erkennen und sich gemeinsam auf OKRs abzustimmen.

3. Vorlage für Ziele und Schlüssel (OKRs) von Miro

Jedes starke Quartal beginnt mit klaren, sichtbaren Zielen. Die Vorlage „Ziele und Schlüssel (OKRs)“ von Miro hilft Ihrem Team dabei, die zu erreichenden Ziele und die Messung der Fortschritte in einem visuellen Board festzuhalten, das sich leicht aktualisieren und freigeben lässt.

Jeder Abschnitt hilft Ihnen dabei, ehrgeizige Ziele zu setzen, wichtige Ergebnisse zu verknüpfen, Teams zuzuweisen und Aktualisierungen nachzuverfolgen. Ganz gleich, ob Sie für das nächste Quartal planen oder Fortschritte überprüfen, Sie haben stets einen festen Bezugspunkt, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Zeichnen Sie Ziele visuell in einem übersichtlichen, leicht verständlichen Layout auf

Weisen Sie Teams für jedes OKR zu und kennzeichnen Sie diese zur besseren Übersichtlichkeit mit Farben

Bleiben Sie bei der strategischen Planung und bei Check-ins mit dieser einheitlichen und einfachen OKR-Vorlage für kleine Teams auf Kurs

🔑 Ideal für: Teams, die nach einer einfachen Möglichkeit suchen, OKRs zu definieren, freizugeben und zu verfolgen.

4. OKR-Board für Produkt-, UX- und Engineering-Teams – Vorlage von Miro

Die OKR-Board-Vorlage für Produkt-, UX- und Engineering-Teams von Miro bringt alle in einem einzigen, gemeinsamen Space zusammen, um zu definieren, wie Erfolg aussieht und wie er erreicht werden kann.

Sie wurde entwickelt, um die funktionsübergreifende Abstimmung zu unterstützen und ein einheitliches Produkterlebnis zu gewährleisten. Sie können Fortschritte auf einen Blick verfolgen, Risiken frühzeitig erkennen und vierteljährliche Ziele während des gesamten Sprints sichtbar halten.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie die individuellen Beiträge zur Erreichung der Produkt-OKRs und verbessern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter

Verwenden Sie mehrere Ansichten, wie Portfolio-, Produktteam- und Squad-Ansichten, für verschiedene Planungsphasen und Abteilungen

Unterstützen Sie die asynchrone Zusammenarbeit über mehrere Teams und Zeitzonen hinweg

🔑 Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, die sich auf gemeinsame Produkt- und Erfahrungsziele ausrichten möchten.

5. Vorlage für SMART-Ziele von Miro

Manchmal braucht man nur einen einfachen Space, um klar zu denken und zielgerichtet zu planen. Die SMART-Ziele-Vorlage von Miro bietet ein übersichtliches Layout für die Definition von Zielen, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind.

Sie führt Sie durch jeden SMART-Schritt und hilft Ihnen dabei, allgemeine Absichten in klar definierte Ziele umzuwandeln, die Sie umsetzen können.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Gehen Sie jedes SMART-Kriterium mit klaren Anweisungen durch

Verwenden Sie ein visuelles Board, um Ziele ohne langes Nachdenken auf einer Karte festzuhalten

Halten Sie Ihre Ziele von Anfang an fokussiert und realistisch

🔑 Ideal für: Alle, die einen einfachen und anpassbaren Space suchen, um sinnvolle Ziele zu formulieren und Erfolge zu messen.

🧠 Fun Fact: Menschen, die ihre Ziele aufschreiben, erreichen sie mit einer um 42 % höheren Wahrscheinlichkeit. Möchten Sie Ihre Chancen noch weiter erhöhen? Teilen Sie diese Ziele mit einem Freund. Verantwortlichkeit funktioniert.

6. Vorlage für Zielverfolgung für kleine Unternehmen von Miro

Die Vorlage „Small Business Goal Tracker“ von Miro wurde für wachsende Teams entwickelt, die einen einfachen, gemeinsamen Space benötigen, um Ziele zu verfolgen, Fortschritte zu überwachen und Erfolge zu feiern.

Dank vorgefertigter Abschnitte für Monate, Prioritäten und Status müssen Sie keine Zeit mit der Einrichtung Ihres Systems verschwenden. Es ist visuell, flexibel und leicht zu aktualisieren, sodass es sich hervorragend für regelmäßige Team-Meetings oder kurze Check-ins eignet.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Geschäftsziele in Vertrieb, Marketing, Betrieb und mehr

Zeit und Aufgaben effizient mit einer Kanban-Board-Struktur zuweisen

Sorgen Sie für Transparenz beim Fortschritt, damit alle engagiert und verantwortlich bleiben

🔑 Ideal für: Kleinunternehmer und Teams, die eine klare, kollaborative Methode zur Verwaltung ihrer Ziele suchen.

7. Vorlage für die Zielsetzung von Miro

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie eine Idee in die Tat umsetzen können? Die Vorlage für die Zielsetzung von Miro hilft Ihnen dabei, vage Absichten in definierte, umsetzbare Ziele zu verwandeln, ohne den Prozess zu komplizieren.

Diese Vorlage für die Zielsetzung ist ein hilfreiches Tool für Einzelpersonen oder Teams, die gerade erst anfangen. Sie bietet einfache Aufforderungen und Space, um über Ziele, Motivation und nächste Schritte nachzudenken.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Klare Ziele mithilfe einfacher Eingabefelder festlegen und freigeben

Bearbeiten Sie die Vorlage, um beliebig viele Ziele hinzuzufügen

Legen Sie klar die Schritte fest, die zum Erreichen jedes Ziels erforderlich sind

🔑 Ideal für: Personen oder Teams, die einen leicht zugänglichen Ausgangspunkt für die Festlegung sinnvoller Ziele suchen.

8. Vorlage für eine zielbasierte Roadmap von Miro

Die zielbasierte Roadmap-Vorlage von Miro hilft Ihnen dabei, die Verbindung zwischen Ihrer Gesamtvision und den Meilensteinen herzustellen, die Ihnen dabei helfen, diese zu erreichen.

Sie bietet eine klare, visuelle Zeitleiste, die die Vision, Ziele und Strategien des Unternehmens miteinander verknüpft, sodass jeder weiß, was als Nächstes ansteht und warum es wichtig ist. So lassen sich Arbeiten leicht priorisieren, Abhängigkeiten erkennen und Pläne an veränderte Gegebenheiten anpassen.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Visualisieren Sie Ihre Ziele zusammen mit den wichtigsten Meilensteinen und Fristen

Listen Sie Themen, Schlüssel-Metriken für den Erfolg, Ziele und Features in einem einzigen Space auf

Erstellen Sie eine klare, leicht zugängliche Roadmap und geben Sie sie für Ihr Team frei

🔑 Ideal für: Teams und Führungskräfte, die intuitive, zielbasierte Roadmaps erstellen möchten, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

9. Mandala-Diagramm-Vorlage von Miro

Die Mandala-Diagrammvorlage von Miro ist eine neue Methode, um Ihre Ziele und Ideen zu organisieren, indem Sie sie visuell in miteinander verbundene Teile aufteilen.

Das kreisförmige Raster hilft Ihnen, sich auf acht Schlüsselbereiche rund um ein zentrales Thema zu konzentrieren, wodurch komplexe Pläne einfacher zu verwalten sind.

Dieses Layout hilft Ihnen, Prioritäten auszugleichen und Verbindungen zu erkennen, die Ihnen mit herkömmlichen Listen möglicherweise entgehen würden. Es bietet einen klaren, kreativen Weg, um Ihre Ziele miteinander zu verknüpfen und im Blick zu behalten.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Fügen Sie Bilder, Links und Anhänge hinzu, um Ihre Ideen besser zu veranschaulichen

Erkennen Sie schnell Verbindungen zwischen verschiedenen Schwerpunktbereichen

Mit einem einzigartigen Design wird die Zielsetzung motivierend und abwechslungsreich

🔑 Ideal für: Einzelpersonen oder Teams, die einen kreativen Rahmen suchen, um neue Erkenntnisse visuell zu gewinnen.

10. Vorlage für agile Produkt-Roadmap (Jetzt, Als Nächstes, Später) von Miro

Mit der Vorlage „Agile Product Roadmap (Jetzt, Als Nächstes, Später)“ von Miro kann Ihr Produktteam die Arbeit planen und priorisieren, ohne an strenge Zeitleisten gebunden zu sein.

Sie unterteilt Ihre Roadmap in übersichtliche Abschnitte – Jetzt, Als Nächstes, Später – und hilft Ihnen so, sich auf das zu konzentrieren, was heute wichtig ist und was bald ansteht. Mit Abschnitten wie „Wahrscheinlich“, „Vielleicht“ und „Nie“ wissen alle, was auf dem Tisch liegt und was beiseite gelegt wurde.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Organisieren Sie Initiativen nach unmittelbaren und zukünftigen Prioritäten

Gruppen arbeiten nach strategischen Themen, um die Ausrichtung auf die Ziele zu gewährleisten

Verfolgen Sie den Fortschritt in allen Phasen, von der Entdeckung bis zur Umsetzung

🔑 Ideal für: Produkt- und Projekt-Teams, die eine dynamische, themenorientierte Roadmap wünschen.

Miro-Einschränkungen

Miro verfügt zwar über hervorragende Features für die Zusammenarbeit, hat aber auch viele Einschränkungen, die die OKR-Planung erschweren. Sehen wir uns das einmal an:

Steile Lernkurve: Trotz der zahlreichen Features fühlen sich Benutzer, insbesondere Neulinge, oft von den Optionen und der Navigation überfordert

Eingeschränkte Offline-Funktionen: Es gibt zwar einen Offline-Modus, dieser ist jedoch eingeschränkt und bietet nicht den vollen Funktionsumfang, sodass er für Teams, die einen zuverlässigen Zugang ohne Internet benötigen, riskant ist

Die Leistung verlangsamt sich bei großen Boards: Boards mit Tausenden von Elementen können sehr langsam werden. Berichten zufolge treten Leistungsprobleme häufig ab etwa 1.000 Objekten auf und verstärken sich mit zunehmender Anzahl, insbesondere auf weniger leistungsstarken Geräten

Einschränkungen beim Export und bei der Formatierung: Die Exportqualität kann insbesondere bei größeren Karten erheblich beeinträchtigt werden, und die Optionen zur Textformatierung sind begrenzt, was die Qualität der Ausgabe einschränkt

Eingeschränkter Anwendungsbereich: Miro eignet sich hervorragend für die Erstellung von Whiteboard-Roadmaps, verfügt jedoch nicht über Funktionen, die Teams bei allen anderen Aufgaben unterstützen, von der Planung und Aufgabenverwaltung bis hin zu Echtzeitberichten und KI-gestützten Analysen

Alternativen zur Miro OKR-Vorlages

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die eine umfassendere Nachverfolgung, integrierte Automatisierung und eine engere Verbindung zu Ihrer täglichen Arbeit bietet, gibt es eine Alternative zu Miro, die Sie sich ansehen sollten.

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, bietet Vorlagen und hilft Teams dabei, Aufgaben, Dokumente, Kommunikation und mehr auf einer einzigen KI-gestützten Plattform zu verwalten.

Sehen wir uns ClickUp und seine leistungsstarken OKR-Vorlagen genauer an, mit denen Ziele sichtbar, umsetzbar und wirklich integriert bleiben.

1. ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele Ziele für Ihr Unternehmen, Ihre Abteilungen und Teams fest

Wachsende Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, die Ziele ihrer Teams im Zuge ihrer Expansion aufeinander abzustimmen. Die ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele ist die beste OKR-Vorlage für Startups und Unternehmen in der Frühphase.

Diese gut strukturierte OKR-Vorlage bietet einen gemeinsamen Space für alle Ihre Teams, in dem sie OKRs im gesamten Unternehmen planen, aktualisieren und nachverfolgen können. Sie deckt alles ab, von der Festlegung von Zielen bis hin zu individuellen OKRs und Beiträgen, sodass leicht zu erkennen ist, wie jeder Aufwand zum übergeordneten Ziel beiträgt.

Dashboards bieten Führungskräften Echtzeit-Updates zum Fortschritt, während die Mitglieder des Teams durch zugewiesene Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Leistungsmetriken fokussiert bleiben – alles in einem Workspace und mit mehr Details.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Brechen Sie übergeordnete Unternehmensziele in messbare Aktionspläne herunter, die Einzelpersonen und Teams täglich nachverfolgen können

Wählen Sie aus 30 benutzerdefinierten Statusoptionen wie „Muss bearbeitet werden“, „Wartet auf Genehmigung“, „Nicht auf Kurs“ usw. für eine detaillierte Nachverfolgung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für KPIs, Einzelziele und verantwortliche Eigentümer

Mit regelmäßigen Check-ins und Updates sorgen Sie dafür, dass alle verantwortlich bleiben

Verwenden Sie Formeln, um Ist- und Einzelzielwerte zu messen und Zeit zu sparen

🔑 Ideal für: Startup-Gründer, Abteilungsleiter und Strategieverantwortliche, die schnell wachsende Teams leiten und nach einer klaren, nachvollziehbaren Möglichkeit suchen, die Ziele jedes Teams mit ihrer Mission zu verbinden.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Ansicht „OKR-Übermittlung“, um dem Board ganz einfach neue Elemente hinzuzufügen. Wechseln Sie zur Board-Ansicht, um alles auf einen Blick zu sehen. Sie benötigen einen vollständigen Überblick? Die Ansicht „Alle zugehörigen OKR-Elemente“ verbindet jede Aufgabe mit ihrem Ziel. Planen Sie Zeitleisten sicher mit der OKR-Kalender-Ansicht, die klare Start- und Enddaten anzeigt, damit Sie den Überblick behalten.

2. ClickUp OKRs-Vorlage

Kostenlose Vorlage Setzen Sie sich Ziele und erreichen Sie sie mit der ClickUp OKRs-Vorlage

Die ClickUp OKRs-Vorlage sorgt dafür, dass Ihre Ziele einfach, sichtbar und leicht zu verfolgen sind, und bietet einen übersichtlichen und skalierbaren Rahmen für die Organisation von Zielen und Schlüsselergebnissen (OKRs) in allen Teams. Sie gibt Ihnen genau die Struktur, die Sie benötigen, um auf Kurs zu bleiben und sich um kontinuierliche Verbesserungen zu bemühen, ohne sich überfordert zu fühlen.

Sie umfasst Kategorien für die Zielsetzung wie Stretch-Ziele, Vertrauensbewertungen und Fortschrittsprozentsätze. Diese Vorlage eignet sich sowohl für die persönliche Entwicklung als auch für unternehmensweite Metriken.

Durch die Verknüpfung von Aufgaben und Kommentar-Threads werden OKRs zu lebendigen Dokumenten und nicht zu statischen Berichten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie die Sichtbarkeit von Zielen für Einzelpersonen, Abteilungen oder den gesamten Zugriff auf Unternehmensziele fest

Automatisieren Sie wöchentliche Fortschrittsberichte und Benachrichtigungen, um den Erfolg jedes Ziels nachzuverfolgen

OKRs des Teams als Liste, Board, Kalender oder Aktivitätsverlauf anzeigen

Zerlegen Sie Ziele in messbare Vorgaben und geben Sie diese an das Team weiter

Markieren Sie Eigentümerschaft, Status und Prioritäten und erzielen Sie positive Ergebnisse mit benutzerdefinierten Feldern

🔑 Ideal für: OKR-Einsteiger, agile Teams und Personalabteilungen, die Leistungsbeurteilungen durchführen und eine übersichtliche, flexible Möglichkeit suchen, OKRs ohne zu viele Ebenen zu verwalten.

📮 ClickUp Insight: 78 % der Befragten unserer Umfrage erstellen im Rahmen ihrer Zielsetzung detaillierte Pläne. Überraschenderweise verfolgen jedoch 50 % diese Pläne nicht mit speziellen Tools. Mit ClickUp können Sie Ziele nahtlos in umsetzbare Aufgaben umwandeln und so Schritt für Schritt erreichen. Darüber hinaus zeigen unsere Dashboards ohne Code Ihren Fortschritt übersichtlich an, heben Ihre Erfolge hervor und bieten Ihnen mehr Kontrolle und Sichtbarkeit über Ihre Arbeit. Denn „auf das Beste hoffen” ist keine verlässliche Strategie. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten, dass sie ~10 % mehr Arbeit bewältigen können, ohne auszubrennen.

3. ClickUp OKR-Framework-Vorlage

Kostenlose Vorlage Stellen Sie mit der ClickUp OKR-Framework-Vorlage sicher, dass alle Abteilungen auf die gleichen Ziele hinarbeiten

Sie fragen sich, wie Sie sicherstellen können, dass jedes Teammitglied genau weiß, wie seine Arbeit zum Fortschritt des Unternehmens beiträgt? Die OKR-Framework-Vorlage von ClickUp hilft Teams dabei, Klarheit und Verantwortlichkeit bei der Zielsetzung zu schaffen, und zwar auf eine Weise, die jeder versteht und unterstützt.

Dieses Framework unterteilt OKRs nach Zeitrahmen, Geschäftsbereichen und Initiativtypen und hilft Stakeholdern dabei, Beiträge auf allen Ebenen zu bewerten.

Mit benutzerdefinierten Feldern hilft Ihnen diese OKR-Planungsvorlage, Ihre Ziele ohne zusätzlichen Aufwand nach Team, Typ und Priorität zu organisieren. Sie ist außerdem direkt mit den Workflows der Zielverantwortlichen verbunden und verknüpft den Fortschritt mit konkreten Aufgaben und messbaren Auswirkungen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie Ihre Gesamtziele und -vorgaben und verfolgen Sie deren Fortschritt mit der globalen OKR-Ansicht

Weisen Sie Abteilungen und Teams in Ihrem gesamten Unternehmen mit einfachen Dropdown-Menüs und Personenfeldern zu

Ziehen Sie Elemente per Drag & Drop in die Zeitleistenansicht , um Fristen und Dauer zu planen

Filtern Sie in Echtzeit-Dashboards nach Abteilung, Eigentümer oder Status

Visualisieren Sie den Status und die Prioritäten mit dem OKR-Fortschrittsboard im Kanban-Stil

🔑 Ideal für: Unternehmen, die eine praktische und transparente Möglichkeit suchen, Ziele in umsetzbare Schritte für verschiedene Abteilungen und Teams aufzuteilen.

Das sagt Andrea Park, Business Operations Coordinator bei Spekit, über die Verwendung von ClickUp:

Die Transparenz innerhalb der Organisation ist einer der größten Vorteile, die wir seit der Einführung von ClickUp im Team festgestellt haben. Jetzt kann jeder in der Organisation in ClickUp die OKRs unseres Teams, die Verantwortlichen und den Fortschritt einsehen. Wenn ich zurückblicke, hatten wir vor ClickUp nicht dieses Maß an Transparenz, sodass alle Abteilungen voneinander isoliert waren.

Die Transparenz innerhalb der Organisation ist einer der größten Vorteile, die wir seit der Einführung von ClickUp im Team festgestellt haben. Jetzt kann jeder in der Organisation in ClickUp die OKRs unseres Teams, die Verantwortlichen und den Fortschritt einsehen. Wenn ich zurückblicke, hatten wir vor ClickUp nicht dieses Maß an Transparenz, sodass alle Abteilungen voneinander isoliert waren.

💡Profi-Tipp: Hier finden Sie eine Kurzanleitung zu Dashboards in ClickUp, damit Sie sofort loslegen können.

4. ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele bleiben Sie auf Ihre kurz- und langfristigen Ziele fokussiert

Eine effektive Zielsetzung beginnt mit Klarheit. Die ClickUp SMART Goals-Vorlage hilft Teams und Einzelpersonen dabei, spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele zu definieren. Außerdem können Sie damit Fristen festlegen und Eigentümer benennen, sodass Ihre Ziele fokussiert und realistisch bleiben.

Diese Vorlage bietet geführte Eingabeaufforderungen, Nachverfolgung von Meilensteinen und Kalender-Synchronisierung, um sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden und Ziele realistisch bleiben. Sie enthält Felder für Zielbeschreibungen, Metriken, Zeitrahmen, Hindernisse und vieles mehr.

Ob für die persönliche Entwicklung oder für teamorientierte Initiativen – dieses Framework bringt Struktur und Fokus in die Zielplanung.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwandeln Sie vage Ideen in SMART-Ziele und sammeln Sie Ziel-Infos ganz einfach über eine anpassbare SMART-Ziel-Arbeitsblatt-Ansicht

Arbeiten Sie mit dem ClickUp Whiteboard zusammen, um Ideen zu sammeln und Pläne zu erstellen

Planen Sie persönliche oder Team-Ziele über Wochen oder Quartale hinweg, um die individuellen Leistungen auf größere strategische Ziele abzustimmen

Identifizieren Sie Schlüsselakteure und Fristen und messen Sie den Aufwand, der zur Erreichung der einzelnen Ziele erforderlich ist

Organisieren Sie Aufgaben in sechs verschiedenen Status: Fertiggestellt, In Bearbeitung, Nicht auf Kurs, Zurückgestellt, Auf Kurs, um den Überblick zu behalten

🔑 Ideal für: Einzelpersonen, Teamleiter und HR-Spezialisten, die nach einem unkomplizierten System suchen, um sinnvolle persönliche und Teamziele festzulegen, zu verfeinern und zu erreichen.

💡Profi-Tipp: Sehen Sie sich dieses Video an, um eine kurze Tour durch die ClickUp Whiteboards zu erhalten und zu erfahren, was Sie damit alles erreichen können.

5. ClickUp SMART-Aktionsplan-Vorlage

Kostenlose Vorlage Entwickeln Sie mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Aktionspläne intelligente Strategien, um Ihre Ziele zu erreichen

Um SMART-Ziele zu erreichen, sind ein klarer Plan und konsequentes Handeln erforderlich. Die Vorlage „SMART-Ziel-Aktionsplan“ von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele in überschaubare Schritte mit Zeitleisten und Eigentümern zu unterteilen, sodass Sie natürliche und stetige Fortschritte erzielen.

Teams können Aktionselemente je nach Präferenz in Gantt-Diagrammen, Kalenderansichten oder Listen anzeigen. Fortschrittsbalken und Leistungsindikatoren sorgen für Transparenz, während die integrierte Automatisierung sicherstellt, dass Ziele termingerecht erreicht werden.

Diese OKR-Vorlage mit Nachverfolgung von Fortschritten hilft Ihnen dabei, Ihre Ambitionen mit den täglichen Schwerpunkten in Einklang zu bringen, sodass Ihre großen Ziele nie überwältigend wirken.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie den Fortschritt, indem Sie Aufgaben nach Status organisieren, z. B. „Abgeschlossen“, „Bewertung“, „Ausführung“, „Nicht begonnen“ und „Planung“

Überwachen Sie Fälligkeitsdaten und legen Sie Fristen für Aufgaben in der Zeitleistenansicht fest

Führen Sie nach Abschluss Überprüfungen durch, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen

Überwachen und analysieren Sie Ihre Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele mit der Zielstatus-Ansicht

Behalten Sie die Eigentümerschaft und Fristen mit hilfreichen benutzerdefinierten Feldern wie Zielstatus, Zielbereich, Ergebnis, Hindernisse, Abteilung und mehr im Blick

🔑 Ideal für: Teammanager, Produktivitätscoaches und funktionsübergreifende Teams, die mehrstufige Projekte durchführen und nach einer klaren, praktischen Methode suchen, um Ziele festzulegen und zu erreichen.

💡Profi-Tipp: Die Festlegung von Unternehmenszielen muss nicht bedeuten, dass Sie bei Null anfangen oder jedes Wort hinterfragen müssen. Mit ClickUp Brain erhalten Sie eine KI in Echtzeit, die Ihnen hilft, klare OKRs zu entwerfen, diese in umsetzbare Schritte zu unterteilen und den Fortschritt ohne Zeitverlust zu aktualisieren. Verwenden Sie sie, um Zielbeschreibungen zu präzisieren, messbare Schlüssel-Ergebnisse vorzuschlagen oder Fragen zu den Prioritäten des Teams zu beantworten, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

6. ClickUp-Vorlage für strategisches Marketing-OKR

Kostenlose Vorlage Treffen Sie kluge Marketingentscheidungen mit der Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp

Die Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp fasst Ihre Marketingziele, Budgets und Projekte in einem einzigen, gemeinsam genutzten Space zusammen, in dem Fortschritte und Prioritäten sichtbar bleiben. Sie hilft Ihrem Team, Marketingziele und die zu ihrer Erreichung erforderlichen Schritte zu verfolgen, wodurch die Teamarbeit reibungsloser und zielgerichteter wird.

Es unterstützt Ziele wie die Steigerung der MQLs, die Verbesserung der Sichtbarkeit der Marke und die Steigerung der Content-Produktion. Die wichtigsten Ergebnisse sind direkt mit Kampagnenaufgaben, Budgets, Zeitleisten und Leistungsanalysen verknüpft, sodass Teams den ROI in Echtzeit verfolgen können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Richten Sie Ihre Marketing-OKRs auf präzise Ergebnisse aus, die jeder nachverfolgen kann

Verwenden Sie die Willkommensansicht , um den Plan den Teammitgliedern vorzustellen und die Ziele zu skizzieren

Visualisieren Sie Fortschritte ganz einfach mit benutzerdefinierten Attributen wie Quartal, Kanal und OKR-Typ

Organisieren Sie Projekte, Budgets und Übergaben in einem einzigen optimierten Space

Überprüfen Sie OKRs mithilfe von Analyse-Dashboards und Kampagnen-Zeitleisten

Nahtlose Zusammenarbeit mit Team-Updates und gemeinsamer Sichtbarkeit

🔑 Ideal für: Marketingteams, CMOs und leistungsorientierte Kreativabteilungen, die eine praktische, kollaborative Möglichkeit zur Planung, Nachverfolgung und Durchführung von Kampagnen benötigen.

Mit ClickUp von der Planung zum Fortschritt

Die OKR- und Zielvorlagen von Miro bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt für visuelle Denker und Teams, die gerne zusammenarbeiten. Sie sind flexibel, ansprechend und hilfreich, wenn Sie Ideen aufzeichnen, Prioritäten erkunden oder Ziele abstimmen möchten, insbesondere in den frühen Phasen der Planung.

Wenn Sie jedoch bereit sind, tiefer einzutauchen, zum Beispiel durch Nachverfolgung von Fortschritten, Zuweisung von Eigentümerschaft und Verknüpfung von Zielen mit der tatsächlichen Arbeit, bietet ClickUp noch mehr.

Mit Features wie benutzerdefinierten Feldern, integrierter KI, Aufgabenautomatisierung, mehreren Ansichten und Fortschrittsverfolgung in Echtzeit hilft Ihnen ClickUp dabei, OKRs ohne Zeitverlust in Ergebnisse umzuwandeln. Melden Sie sich noch heute kostenlos an!