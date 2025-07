die 17 besten Tools für die Unternehmenskommunikation im Jahr 2025

Kennen Sie das Gefühl, wenn die Kommunikation in Ihrem Team völlig chaotisch ist?

Wichtige Updates gehen in E-Mail-Threads unter, Dateien sind über fünf verschiedene Plattformen verstreut, und irgendwie wird das wichtige Dokument immer an dem Ort freigegeben, den niemand überprüft.

Der Work Trend Index von Microsoft (eine Umfrage unter 31.000 Benutzern weltweit) zeigt, dass 60 % eines Arbeitstages für E-Mails, Chatten und Meetings aufgewendet werden.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Mit den richtigen Tools für die Unternehmenskommunikation lässt sich dieses Chaos in etwas verwandeln, das tatsächlich funktioniert.

Bei sorgfältiger Implementierung sorgen diese Plattformen für die Synchronisierung aller Beteiligten (unabhängig davon, wo sie arbeiten), optimieren die Freigabe von Informationen und stellen sicher, dass wichtige Details nicht in der digitalen Leere verschwinden.

Wir haben die 17 besten Tools für die Unternehmenskommunikation zusammengestellt, damit Sie Lösungen finden, die den spezifischen Anforderungen Ihres Teams entsprechen. Jedes dieser Tools für die Mitarbeiterkommunikation wurde anhand seiner herausragenden Features, der Bewertungen durch Benutzer und seiner Fähigkeit ausgewählt, echte Kommunikationsherausforderungen zu lösen, denen moderne Unternehmen täglich gegenüberstehen.

Hier finden Sie eine Tabelle mit den 17 besten Tools für die Unternehmenskommunikation zum schnellen Vergleich:

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Einheitlicher Chat, Dokumente, Whiteboards, Clips, KI-Assistent, Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Integrationen Unternehmen, mittelständische Unternehmen, All-in-One-Workspace Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Slack Kanalbasierte Nachrichtenübermittlung, Slack Canvas, KI-Zusammenfassungen, Huddles, Integrationen, erweiterte Suche Zusammenarbeit im Workspace, verteilte Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer/Monat Confluence Wissensdatenbank, Vorlagen, Bearbeitung in Echtzeit, hierarchische Seiten, Jira-Integration Zentralisiertes Wissensmanagement, Technische Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5,16 $/Benutzer/Monat Microsoft Teams Chatten, Video-Meetings, Datei-Zusammenarbeit, Office 365-Integration, Breakout-Räume Microsoft 365-Arbeitsplätze, große Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Benutzer/Monat Google Workspace Gmail, Drive, Dokumente, Tabellen, Präsentationen, Meet, Gemini KI, Zusammenarbeit in Echtzeit KI-gestützte Zusammenarbeit, Remote-Teams Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 8,40 $/Benutzer/Monat Zoom Video-Meetings, Webinare, KI-Assistent, Breakout-Räume, Transkription, Chatten Unified Communication, große Meetings Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Benutzer/Monat Sprout Social Social-Media-Management, KI-Routing, Influencer-Matching, Analysen, Terminplanung Soziale Kundenbetreuung, Marketing-Teams Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab 249 $/Monat (5 Profile) Calendly Automatisierte Terminplanung, Synchronisierung von Kalendern, Zeitzonen-Intelligenz, Erinnerungen Terminplanung, Vertrieb, Kundensupport Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Mailchimp E-Mail-Marketing, Automatisierung, Customer Journey, Analytik, A/B-Tests Marketing-Automatisierung, Multi-Channel-Kampagnen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13 $/Monat Troop Messenger Sichere Nachrichtenübermittlung, Selbstzerstörende Nachrichten, Vor Ort/Cloud, Forkout, Unterstützung geringer Bandbreiten Sicherheitsbewusste Unternehmen, regulierte Branchen Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab 2,50 $/Benutzer/Monat Dialpad Cloud-Sprachdienste, Video, Messaging, KI-Transkription, Echtzeit-Coaching KI-gestützte Sprachkommunikation, Vertriebs-/Support-Teams Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab 27 $/Benutzer/Monat Chanty Team-Chat, integrierte Aufgabenverwaltung, Kanban-Boards, stille Stunden Integriertes Aufgabenmanagement, Kleine Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Benutzer/Monat Dropbox Datei-Speicher, KI-Suche, Übertragung großer Dateien, Versionsverlauf, Berechtigungen Dokument-Workflows, Zusammenarbeit an Inhalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11,99 $/Monat Discord Text, Sprache, Video-Chat, permanente Kanäle, Rollenberechtigungen Aufbau einer Community, integrierte Kommunikation Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2,99 $/Monat Workvivo Soziales Intranet, Anerkennung, Umfragen, Aktivitäts-Feeds, Chat für große Gruppen Mitarbeiterengagement , Aufbau einer Community Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab ~1.666 $/Monat (Business-Plan, jährlich, für 250 Benutzer) Staffbase Interne Kommunikation, Mobile First, E-Mail/Intranet/App, Analysen, Umfragen Einheitliche interne Kommunikation, Mitarbeiter mit Kundenkontakt Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab benutzerdefinierten Preisen Happeo KI-gestütztes Intranet, Verbundsuche, Echtzeitübersetzung, Seiten/Kanäle Intranet, Wissensmanagement, Globale Teams Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab benutzerdefinierten Preisen

Bei der Auswahl von Kommunikations-Tools geht es darum, Lösungen zu finden, die tatsächlich zu der Arbeitsweise Ihrer Teams passen. Die falschen Tools sorgen für ständige Reibungspunkte und Frustration, während die richtigen Tools fast unsichtbar werden und die Zusammenarbeit unterstützen, ohne zu stören.

Bei der Bewertung der Optionen für Ihr Unternehmen sind folgende Faktoren der Schlüssel zum Erfolg:

Integrationsmöglichkeiten: Ihre Kommunikations-Tools sollten nicht isoliert existieren. Suchen Sie nach Plattformen, die sich nahtlos mit Ihrer Projektmanagement-Software, Ihrem CRM und anderen wichtigen Business-Tools verbinden lassen. Das Ziel ist ein einheitlicher Workflow, nicht ein weiterer isolierter Silo

Sicherheit und Compliance: Da täglich sensible Informationen über diese Kanäle fließen, ist eine robuste Sicherheit unerlässlich. Priorisieren Sie Tools mit End-to-End-Verschlüsselung, rollenbasierten Berechtigungen und Compliance-Features, die den Anforderungen Ihrer Branche entsprechen

*skalierbarkeit: Das Tool, das für Ihr 20-köpfiges Team perfekt funktioniert, könnte unter der Last von 200 Benutzern zusammenbrechen. Wählen Sie Plattformen, die mit Ihnen wachsen können und mehr Benutzer, einen höheren Speicherbedarf und komplexere Workflows ohne Leistungsprobleme bewältigen können

Benutzererfahrung: Selbst das leistungsstärkste Tool ist wertlos, wenn Ihr Team es nicht nutzt. Achten Sie auf intuitive Benutzeroberflächen, mobile Zugänglichkeit und Features, die der natürlichen Kommunikationsweise Ihres Teams entsprechen. Das beste Tool ist das, das auch tatsächlich genutzt wird

KI-gestützte Features: Die innovativsten Kommunikations-Tools nutzen jetzt KI, um Ihnen die Arbeit abzunehmen – sie fassen lange Unterhaltungen zusammen, automatisieren Routineaufgaben und gewinnen Erkenntnisse, die sonst in Ihren Kommunikationsdaten verborgen bleiben würden

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für einheitliche Kommunikation und Aufgabenverwaltung)

Wenn Sie es leid sind, zwischen fünf verschiedenen Apps hin und her zu springen, nur um Ihre Arbeit zu erledigen, könnte ClickUp genau die richtige Lösung für Sie sein. Es zeichnet sich durch die Kombination robuster Kommunikationsfeatures mit leistungsstarken Funktionen für das Aufgaben- und Projektmanagement auf einer einzigen Plattform aus.

Anstelle des typischen Szenarios – Nachrichten in Slack, Dokumente in Google Drive, Projektnachverfolgung in Asana und Videoanrufe in Zoom – bringt ClickUp alles in einem einzigen, einheitlichen Workspace mit integriertem Chat zusammen. Das ist richtig, Ihre Chats und Aufgaben sind miteinander verbunden!

Das bedeutet weniger Zeitaufwand für den Kontextwechsel und mehr Zeit für die eigentliche Arbeit.

So sieht ein solcher Workflow in ClickUp aus: Sie beginnen mit der Erstellung eines neuen Dokuments direkt in ClickUp über ClickUp Docs, beispielsweise für Meeting-Notizen, eine Projektbeschreibung oder einen Inhaltsentwurf. Anschließend verknüpfen Sie dieses Dokument direkt mit einer relevanten Aufgabe in ClickUp – beispielsweise „Entwurf für Blogbeitrag“. Als Nächstes weisen Sie Teammitglieder der Aufgabe zu und fügen Beobachter hinzu, damit alle, die auf dem Laufenden bleiben müssen, Benachrichtigungen erhalten.

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs sicher und in Echtzeit mit Ihrem Team an Dokumenten und starten Sie Aufgaben direkt aus Dokumenten oder verknüpfen Sie diese mit Ihren Projekt-Aufgaben!

Mit einem integrierten Workflow wie diesem kann Ihr Team direkt auf die Aufgabe zugreifen und sie kommentieren (z. B. zu Terminen oder Prioritäten) oder Feedback direkt im Dokument hinterlassen (z. B. zu Inhalten oder Bearbeitungen). Alle können das Dokument sogar gemeinsam in Echtzeit bearbeiten, was die Zusammenarbeit reibungslos und effizient macht.

Und das ist noch nicht alles. Das Kommunikations-Toolkit von ClickUp deckt alle Bereiche ab: ClickUp Chat für Echtzeit-Nachrichten, Dokumente für die gemeinsame Erstellung von Dokumenten, ClickUp Whiteboards für visuelles Brainstorming und ClickUp Clips für Bildschirmaufzeichnungen und Video-Nachrichten. Diese Features unterstützen sowohl die Zusammenarbeit in Echtzeit als auch die asynchrone Kommunikation und sind somit ideal für Teams, die über verschiedene Zeitzonen oder Zeitpläne verteilt sind.

Kommunizieren Sie asynchron mit Ihrem Team mithilfe von Sprach- und Videoclips mit integrierter Transkription

Besonders beeindruckend ist ClickUp Brain, der KI-Assistent der Plattform, der mit seinem Feature „Catch me up“ Zusammenfassungen von Chat-Threads erstellen kann – perfekt, um sich schnell über Unterhaltungen zu informieren, die Sie verpasst haben, während Sie, nun ja, tatsächlich gearbeitet haben.

Alle Ihre Meeting-Notizen, Chats, Kommentare zu Aufgaben und Dokumente sind mit ClickUp Brain durchsuchbar

Die wahre Stärke von however,ckUp liegt jedoch darin, wie es Kommunikation direkt mit Maßnahmen verknüpft. Unterhaltungen finden nicht isoliert statt, sondern sind direkt mit Aufgaben, Projekten und Workflows verknüpft. Teammitglieder können Chat-Nachrichten in umsetzbare Aufgaben umwandeln, Arbeitselemente direkt kommentieren und die gesamte projektbezogene Kommunikation im Kontext behalten.

Die besten Features von ClickUp

Speichern Sie alle Unterhaltungen, Dokumente und Aufgaben an einem Ort – kein Wechseln zwischen Apps mehr

Verwandeln Sie Chats und Kommentare sofort in umsetzbare Aufgaben

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Dokumenten und sammeln Sie Feedback direkt am Arbeitsplatz

Teamkollegen mit Tags versehen und Beobachter festlegen, damit alle automatisch auf dem Laufenden bleiben

Finden Sie mit der leistungsstarken KI-Suche schnell jede Nachricht, jedes Dokument und jede Aufgabe

Verwenden Sie KI, um Threads zusammenzufassen und das Wichtigste hervorzuheben

Integrieren Sie E-Mail, Slack und mehr, um Ihren Workflow zu zentralisieren

Einschränkungen von ClickUp

Da so viele Features in einer Plattform vereint sind, benötigen neue Benutzer etwas Zeit, um sich mit der Plattform vertraut zu machen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Ich liebe die Flexibilität von ClickUp – jedes Team in jeder Abteilung (Marketing, Personalwesen, Finanzen, Recht usw.) kann ClickUp an seinen individuellen Workflow anpassen. Features wie Benutzerdefinierte Felder sind unerlässlich, um die Plattform an spezifische Anforderungen anzupassen und die Arbeitserfahrung reibungslos und leistungsstark zu gestalten. ClickUp bringt alles und jeden an einen Ort. Von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Zielen und Dashboards hilft es, die Zusammenarbeit zu zentralisieren. Mit dem integrierten Chat ist es für Teammitglieder noch einfacher, in Echtzeit in Verbindung zu bleiben und sich abzustimmen. ClickUp entwickelt sich jeden Tag weiter und verbessert sich ständig, indem es neue Features und Verbesserungen veröffentlicht. Automatisierungen sind besonders wertvoll – sie helfen Teams, Zeit zu sparen, manuelle Arbeit zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Ich liebe die Flexibilität von ClickUp – jedes Team in jeder Abteilung (Marketing, Personalwesen, Finanzen, Recht usw.) kann ClickUp an seinen individuellen Workflow anpassen. Features wie Benutzerdefinierte Felder sind unerlässlich, um die Plattform an spezifische Anforderungen anzupassen und die Arbeitserfahrung reibungslos und leistungsstark zu gestalten. ClickUp bringt alles und jeden an einen Ort. Von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Zielen und Dashboards hilft es, die Zusammenarbeit zu zentralisieren. Mit dem integrierten Chat ist es für Teammitglieder noch einfacher, in Echtzeit in Verbindung zu bleiben und sich abzustimmen. ClickUp entwickelt sich jeden Tag weiter und verbessert sich ständig, indem es regelmäßig neue Features und Verbesserungen veröffentlicht. Automatisierungen sind besonders wertvoll – sie helfen Teams, Zeit zu sparen, manuelle Arbeit zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

💟 Bonus: Möchten Sie Ihre Kommunikation und Produktivität verzehnfachen? Lernen Sie Brain Max kennen – die ClickUp-Desktop-App, die KI, Suche und Automatisierung in allen von Ihnen verwendeten Arbeits-Apps vereint. Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen unverbundenen KI-Tools oder endloses Durchsuchen von Registerkarten. Mit Brain Max direkt auf Ihrem Computer profitieren Sie von sprachgesteuerter Produktivität, einer einheitlichen Suche in allen Ihren Apps und der sofortigen Erstellung benutzerdefinierter Berichte – alles an einem Ort. Es entlastet Sie kognitiv, verhindert Verzögerungen bei der Erkennung von Risiken und der Erstellung von Berichten und verhindert eine unkontrollierte Ausbreitung von KI. Wenn Sie bereit sind für eine neue Ära der kontextbezogenen KI und nahtloser Arbeit, ist Brain Max Ihr nächstes unverzichtbares Tool.

2. Slack (Am besten für intelligente Zusammenarbeit im Workspace geeignet)

über Slack

Erinnern Sie sich noch an Zeiten, als die Kommunikation bei der Arbeit aus endlosen E-Mail-Threads mit mehr als 25 Personen in CC bestand? Slack hat all das geändert, indem es Unterhaltungen aus überfüllten Posteingängen in organisierte, durchsuchbare Kanäle verlagert hat. Dieser kanalbasierte Ansatz schafft dedizierte Spaces für Teamdiskussionen, Projektkoordination und ja, sogar für zufällige Chats am Wasserspender über das Spiel vom letzten Abend.

Mit Slack Canvas – einem kollaborativen Dokumenten-Space, der in Channels eingebettet ist – können Teams jetzt Echtzeit-Chats mit strukturierterem Freigeben von Informationen kombinieren. Stellen Sie sich das wie ein digitales Whiteboard vor, das immer an Ort und Stelle bleibt und Ihnen ermöglicht, wichtige Informationen zu organisieren, die sonst im Chat-Stream untergehen würden.

Die KI-Funktionen von Slack sind ebenfalls deutlich intelligenter geworden und bieten automatisierte Zusammenfassungen von Unterhaltungen und Kanälen, damit Teammitglieder schnell auf den neuesten Stand kommen. Das ist eine echte Revolution für alle, die aus dem Urlaub zurückkommen und Hunderte ungelesener Nachrichten vorfinden (wir kennen das alle).

Verbesserte Huddles bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, Audio- oder Video-Unterhaltungen zu starten, ohne dass formelle Meetings geplant werden müssen. Sie müssen schnell etwas mit einem Kollegen besprechen? Starten Sie einfach einen Huddle, geben Sie bei Bedarf Ihren Bildschirm frei und machen Sie sich wieder an die Arbeit.

Die besten Features von Slack

Erstellen Sie gemeinsam Dokumente direkt in Kanälen, um Informationen strukturierter freizugeben

Automatisieren Sie Routineaufgaben und erhalten Sie KI-generierte Zusammenfassungen von Unterhaltungen, die Sie verpasst haben

Starten Sie schnell Audio- oder Video-Unterhaltungen mit Bildschirmfreigabe

Verbinden Sie Slack mit Tools wie Google Drive, Zoom und Asana, um Workflows effizient zu gestalten

Finden Sie vergangene Unterhaltungen und freigegebene Dateien mit erweiterten Suchfiltern

Limits von Slack

Ohne sorgfältiges Management kann der ständige Nachrichtenfluss überwältigend werden und die Produktivität sogar verringern

Kostenlose Benutzer können nur auf die Nachrichten der letzten 90 Tage zugreifen – danach verschwindet Ihr Verlauf in der digitalen Leere

Die Kanalorganisation und Features wie Threads erfordern für Teams, die neu auf der Plattform sind, einige Anpassungen

Ohne eine ordnungsgemäße Kanalverwaltung können Informationen verstreut und schwer auffindbar werden – genau das Problem, das Slack lösen sollte

Preise für Slack

Free

Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

Business+: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 33.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 24.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Slack?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Mir gefällt am besten, dass Slack die gesamte Kommunikation unseres Teams an einem Ort bündelt und so viele E-Mail-Ketten überflüssig macht. Die Kanäle eignen sich hervorragend, um die Kommunikation nach Themen, Projekten oder Teams zu organisieren, sodass man benötigte Informationen schnell findet. Die leistungsstarke Suchfunktion reduziert den Zeitaufwand bei der Suche nach Informationen und liefert korrekte Antworten. Dank der hervorragenden Direktnachrichtenfunktion eignet sich Slack perfekt für kurze Fragen, den persönlichen Austausch oder private Diskussionen.

Mir gefällt am besten, dass Slack die gesamte Kommunikation unseres Teams an einem Ort zusammenfasst und so viele E-Mail-Ketten überflüssig macht. Die Kanäle eignen sich hervorragend, um die Kommunikation nach Themen, Projekten oder Teams zu organisieren, sodass man benötigte Informationen schnell findet. Die leistungsstarke Suchfunktion reduziert den Zeitaufwand bei der Suche nach Informationen und liefert korrekte Antworten. Dank der hervorragenden Direktnachrichtenfunktion eignet sich Slack perfekt für kurze Fragen, den persönlichen Austausch oder private Diskussionen.

👀 Wussten Sie schon? Eine von der britischen Regierung unterstützte Umfrage zu Qualifikationen und Beschäftigung zeigt, dass die Entscheidungsfreiheit bei der Arbeit (d. h. die Autonomie über die eigene Arbeit) von 62 % im Jahr 1992 auf nur noch 34 % im Jahr 2024 gesunken ist. Dieser Rückgang steht im Zusammenhang mit zunehmend präskriptiven digitalen Tools und Software zur Nachverfolgung der Produktivität.

3. Confluence (Am besten für zentralisiertes Wissensmanagement geeignet)

via Confluence

Haben Sie schon einmal Stunden damit verbracht, nach einem wichtigen Dokument zu suchen, das jemand „vor ein paar Monaten“ freigegeben hat? Confluence löst dieses Problem, indem es als zentraler hub für Teamwissen, Dokumentation und Zusammenarbeit dient. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dokumentenmanagementsystemen, die als glorifizierte Aktenschränke fungieren, organisiert Confluence Informationen in miteinander verbundenen Seiten und Spaces, sodass wichtige Inhalte leichter gefunden, aktualisiert und freigegeben werden können.

Die Plattform enthält umfangreiche Vorlagen für alles, von Projektanforderungen bis hin zu Marketingplänen, sodass Teams nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen. Diese Standardisierung spart nicht nur Zeit, sondern gewährleistet auch die Konsistenz Ihrer gesamten Dokumentation.

Die Integration von Confluence mit anderen Atlassian-Tools wie Jira schafft einen nahtlosen Workflow zwischen Planung, Dokumentation und Ausführung, was besonders für technische Teams von großem Wert ist. Die Features für die gemeinsame Bearbeitung ermöglichen es mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig an demselben Dokument zu arbeiten, wobei ein übersichtlicher Versionsverlauf anzeigt, wer was wann geändert hat.

Die besten Features von Confluence

Starten Sie die Dokumentation mit vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Geschäftsanforderungen

Organisieren Sie Informationen logisch mit hierarchischen Seitenstrukturen und dedizierten Spaces für Teams oder Projekte

Arbeiten Sie gemeinsam in Echtzeit an Dokumenten mit klarer Zuordnung und Versionshistorie

Finden Sie Informationen schnell mit erweiterten Suchfunktionen in allen Spaces, auf die Sie Zugriff haben

Nahtlose Verbindung mit Jira und anderen Atlassian-Produkten

Limits von Confluence

Limitiert auf drei aktive Whiteboards pro Benutzer

Neue Benutzer könnten die Benutzeroberfläche und das Organisationssystem zunächst als Herausforderung empfinden

Ohne ordnungsgemäße Governance können Spaces mit der Zeit unübersichtlich werden

Die mobile App bietet nicht denselben Funktionsumfang wie die Desktop-Version, was die Produktivität unterwegs einschränkt

Preise für Confluence

Free

Standard: 5,16 $/Monat pro Benutzer

Premium: 9,73 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Confluence

G2: 4,1/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Confluence?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Mit Confluence können Sie Materialien erstellen, die Sie je nach Bedarf in Ihrem Team oder unternehmensweit freigeben können. Sie sind für alle zugänglich, die Zugriff auf das jeweilige Board haben. Es ist ein gutes Tool, um Daten freizugeben und gleichzeitig von mehreren Personen mit Zugriff zu bearbeiten.

Mit Confluence können Sie Materialien erstellen, die Sie je nach Bedarf in Ihrem Team oder unternehmensweit freigeben können. Sie sind für alle zugänglich, die Zugriff auf das jeweilige Board haben. Es ist ein gutes Tool, um Daten freizugeben und gleichzeitig von mehreren Personen mit Zugriff zu bearbeiten.

4. Microsoft Teams (am besten für Microsoft 365-Arbeitsplätze geeignet)

über Microsoft Teams

Wenn Ihr Unternehmen Microsoft 365 nutzt, bietet Teams eine natürliche Erweiterung, die Chatten, Video-Meetings, Dateispeicher und Anwendungsintegration in einer einzigen Oberfläche vereint. Es ist so konzipiert, dass es nahtlos mit den Tools zusammenarbeitet, die Ihr Team bereits täglich verwendet – Word, Excel, PowerPoint und dem restlichen Microsoft-Ökosystem.

Die Plattform glänzt besonders bei Videokonferenzen. Features wie Breakout-Räume (in denen die Teilnehmer während des Meetings wählen können, welchem Raum sie beitreten möchten) machen sie ideal für Workshops und Schulungen. Teams unterstützt auch Town Hall Meetings mit DVR-Funktionen, die sich perfekt für große Unternehmensbesprechungen eignen, an denen nicht alle live teilnehmen können.

Was Teams auszeichnet, ist die enge Integration mit Office-Anwendungen. Müssen Sie gemeinsam an einem Dokument arbeiten? Sie können Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien direkt in Teams bearbeiten, wobei Änderungen in Echtzeit synchronisiert werden. Dadurch entfällt das Herunterladen, Bearbeiten und erneute Hochladen von Dateien – ein Workflow, der unweigerlich zu Problemen bei der Versionskontrolle führt.

Die besten Features von Microsoft Teams

Bearbeiten Sie Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien direkt in Teams

Veranstalten Sie Meetings mit Breakout-Räumen, Live-Transkription und Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen

Versteht automatisch die Hierarchie Ihres Unternehmens und Ihre Teamstrukturen

Zeichnen Sie wichtige unternehmensweite Mitteilungen auf und spielen Sie sie wieder ab

Verbinden Sie sich direkt über die Teams-Oberfläche mit über 700 Apps für Unternehmen

Limits von Microsoft Teams

Kann hohe Anforderungen an die Systemressourcen stellen, insbesondere auf älteren Computern – stellen Sie sich darauf ein, dass der Lüfter Ihres Laptops auf Hochtouren läuft

Die Einrichtung und Verwaltung von Teams erfordert technisches Fachwissen, über das kleinere Unternehmen möglicherweise nicht verfügen

Einige Features duplizieren Funktionen anderer Microsoft-Produkte, was zu Verwirrung darüber führen kann, welches Tool wann verwendet werden soll

Benutzer haben manchmal Schwierigkeiten, Inhalte zu finden, wenn sie mit funktionsübergreifenden Teams und Kanälen arbeiten, da das Unternehmen wächst

Preise für Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (16.298+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Teams?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Mir gefällt, dass Microsoft Teams eine viel übersichtlichere Benutzeroberfläche hat und viel einfacher zu navigieren und zu bedienen ist. Ich finde, dass es tatsächlich schneller ist, die Videoqualität viel besser ist, es deutlich weniger Probleme gibt und die Verbindung zuverlässiger zu sein scheint.

Mir gefällt, dass Microsoft Teams eine viel übersichtlichere Benutzeroberfläche hat und viel einfacher zu navigieren und zu bedienen ist. Ich finde, dass es tatsächlich schneller ist, die Videoqualität viel besser ist, es deutlich weniger Probleme gibt und die Verbindung zuverlässiger zu sein scheint.

💡Profi-Tipp: Verbessern Sie die Kommunikationsstrategie Ihres Teams mit diesen hilfreichen ClickUp-Vorlagen! Die Vorlage für die interne Kommunikation eignet sich perfekt, um interne Updates zu organisieren und alle auf dem Laufenden zu halten, während die Vorlage für den Kommunikationsplan Ihnen hilft, klare und effektive Kommunikationspläne für jedes Projekt zu erstellen. Probieren Sie sie aus, um Ihre Workflows zu optimieren und sicherzustellen, dass alle auf dem Laufenden bleiben!

5. Google Workspace (am besten für KI-gestützte Zusammenarbeit geeignet)

über Google Workspace

Google Workspace vereint Gmail, Kalender, Drive, Docs, Tabellen, Slides und Meet in einer nahtlos integrierten Suite, die zum Goldstandard für die Zusammenarbeit in Echtzeit geworden ist. Die Stärke der Plattform liegt in ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und der Zugriffsmöglichkeit von jedem Gerät mit einer Internetverbindung – ganz ohne umständliches VPN.

Mit der zusätzlichen Integration von Gemini AI (ohne zusätzliche Kosten für Business- und Enterprise-Pläne) bietet Google Workspace jetzt intelligente Unterstützung für alle Anwendungen. Teams können benutzerdefinierte „Gems“ erstellen – KI-Experten für bestimmte geschäftliche Herausforderungen –, die bei allen Aufgaben helfen, von der Erstellung von Inhalten bis zur Datenanalyse.

Die wahre Stärke von Google liegt jedoch seit jeher in der Zusammenarbeit in Echtzeit. Die Möglichkeit für mehrere Teammitglieder, gleichzeitig an demselben Dokument zu arbeiten, die Änderungen der anderen sofort zu sehen, Kommentare zu hinterlassen und in der Seitenleiste zu chatten, hat die Zusammenarbeit in Teams grundlegend verändert. Das Hin- und Her-Versenden von Anhängen per E-Mail oder das Problem widersprüchlicher Versionen gehören der Vergangenheit an.

Die besten Features von Google Workspace

Greifen Sie mit den Business- und Enterprise-Plänen ohne zusätzliche Kosten auf KI-Unterstützung in allen Anwendungen zu

Sehen Sie die Änderungen anderer in Dokumenten, Tabellen und Präsentationen, sobald sie vorgenommen werden

Erstellen Sie spezielle „Gems“, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind

Wechseln Sie reibungslos zwischen E-Mails, Dokumenten, Meetings und Speicher

Finden Sie Informationen schnell in allen Workspace-Anwendungen

Limits von Google Workspace

Viele Features erfordern eine Internetverbindung, was in Gebieten mit instabiler Verbindung problematisch sein kann

Einzelnen Anwendungen fehlen möglicherweise erweiterte Features, die in speziellen Alternativen enthalten sind

Die Basis-Pläne verfügen über begrenzte Speicher, die für Power-User schnell nicht mehr ausreichen

Die Verwaltung von Einstellungen und Berechtigungen kann für große Unternehmen eine Herausforderung sein

Preise für Google Workspace

Business Starter: 8,40 $/Monat pro Benutzer (flexibler Plan)

Business Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer (flexibler Plan)

Business Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer (flexibler Plan)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: . 6/5 (43.407+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Workspace?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Es handelt sich um eine brillante, benutzerfreundliche Produktivitätssuite, die vollständig in der Cloud basiert. Es muss nichts installiert werden und sie funktioniert nahtlos auf jedem Gerät.

Es handelt sich um eine brillante, benutzerfreundliche Produktivitätssuite, die vollständig Cloud-basiert ist. Es muss nichts installiert werden und sie funktioniert nahtlos auf jedem Gerät.

6. Zoom (Am besten geeignet für einheitliche KI-gestützte Kommunikation)

über Zoom

Erinnern Sie sich noch daran, als „Let's Zoom“ noch kein Ausdruck war? Heute ist es praktisch ein Verb. Zoom hat sich von einem einfachen Tool für Videokonferenzen zu einer umfassenden Kommunikationsplattform entwickelt, die Meetings, Webinare, Chats und Telefondienste unterstützt. Zoom ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit und kann Meetings mit bis zu 1.000 Teilnehmern hosten und bis zu 50 Breakout-Räume für kleinere Gruppendiskussionen erstellen.

Der KI-Begleiter der Plattform funktioniert in Meetings, Chats und E-Mails und bietet intelligente Unterstützung, ohne dass zusätzliche Lizenzen erforderlich sind. Dies ist ein erfrischender Ansatz in einer Welt, in der KI-Features oft mit hohen Preisen verbunden sind.

Features wie Echtzeit-Transkription, automatisierte Meeting-Zusammenfassungen und intelligente Aufzeichnungen erleichtern die Erfassung und Freigabe von Informationen aus synchronen Kommunikationen. Dies schließt die Lücke zwischen Live-Unterhaltungen und asynchroner Arbeit – besonders wertvoll für globale Teams, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten.

Die besten Features von Zoom

Erhalten Sie Meeting-Zusammenfassungen, Highlights aus Chats und Unterstützung beim Verfassen von E-Mails ohne zusätzliche Kosten

Erstellen Sie bis zu 50 separate Sitzungsräume für Diskussionen in kleinen Gruppen

Bis zu 1.000 Teilnehmer in einem einzigen Meeting

Erstellen Sie spezielle Hardware-Setups für Konferenzräume

Veranstalten Sie große virtuelle Ereignisse mit Registrierung, Umfragen und Q&A-Features

Limits von Zoom

Trotz Verbesserungen bleiben einige Unternehmen nach früheren Kontroversen in Bezug auf die Sicherheit weiterhin vorsichtig

Die wachsende Anzahl an Features kann für einfache Benutzer, die nur an einem einfachen Videoanruf teilnehmen möchten, überwältigend sein

Erweiterte Features erfordern höherwertige Pläne, die sich für größere Teams schnell summieren können

Preise für Zoom

Free

Zoom Workplace Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

Zoom Workplace Business: 21,99 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoom

G2: 4,5/5 (über 52.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoom?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Zoom Workplace zeichnet sich durch seine konsistente Leistung auch bei großen Meetings aus. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die Plattform bietet robuste Features wie Breakout-Räume, Live-Transkription und nahtloses Freigeben des Bildschirms. Der Zoom-Planer und die Kalenderintegration machen die Planung von Meetings einfach und effizient. Der Kundensupport ist reaktionsschnell und kompetent, insbesondere in Zeiten mit hoher Nachfrage oder Priorität. Wir verlassen uns täglich auf Zoom für Meetings, Webinare und die Zusammenarbeit im Team, sodass es zu einem festen Bestandteil unseres Arbeitsalltags geworden ist. Zoom lässt sich nahtlos in Google Workspace, Slack und Teams integrieren. Außerdem war die Bereitstellung in allen Teams schnell und nahtlos mit minimalem Setup möglich.

Zoom Workplace zeichnet sich durch seine konsistente Leistung auch bei großen Meetings aus. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die Plattform bietet robuste Features wie Breakout-Räume, Live-Transkription und nahtloses Freigeben des Bildschirms. Der Zoom-Planer und die Kalenderintegration machen die Planung von Meetings einfach und effizient. Der Kundensupport ist reaktionsschnell und kompetent, insbesondere in Zeiten mit hoher Nachfrage oder Priorität. Wir verlassen uns täglich auf Zoom für Meetings, Webinare und die Zusammenarbeit im Team, sodass es zu einem festen Bestandteil unseres Arbeitsalltags geworden ist. Zoom lässt sich nahtlos in Google Workspace, Slack und Teams integrieren. Außerdem war die Bereitstellung in allen Teams schnell und nahtlos mit minimalem Setup möglich.

🌻 Branchencheck: Laut Tech Radar versuchen mittlerweile 75 % der Unternehmen, die Fragmentierung ihrer Apps zu reduzieren. Einheitliche Plattformen, die Chat, Video und Sprache konsolidieren, werden zunehmend eingesetzt, um die Kommunikation zu vereinfachen, die Produktivität zu steigern und die Benutzererfahrung zu verbessern – insbesondere auf mobilen Kanälen.

7. Sprout Social (Am besten für proaktiven Kundenservice in sozialen Medien)

via Sprout Social

Soziale Medien sind nicht mehr nur für das Marketing da – sie sind zu einem wichtigen Kommunikationskanal für den Kundenservice, den Aufbau von Communities und das Reputationsmanagement von Marken geworden. Sprout Social verwandelt soziale Medien von einem Broadcast-Kanal in ein leistungsstarkes Tool für die bidirektionale Kommunikation in Unternehmen.

Die Plattform hilft Teams dabei, ihre Social-Media-Präsenz in mehreren Netzwerken zu verwalten, und bietet Tools für die Kundenbindung, die Planung von Inhalten und die Leistungsanalyse. Mit „Care by Sprout“ nutzt die Plattform KI, um Nachrichten automatisch zu klassifizieren und weiterzuleiten, sodass Kundenanfragen zeitnah von den richtigen Teammitgliedern beantwortet werden.

Sprout Social bietet außerdem KI-gestütztes Influencer-Matching und Beziehungsmanagement, damit Marken relevante Ersteller von Inhalten identifizieren und mit ihnen zusammenarbeiten können. Die umfassenden Analysen der Plattform liefern Einblicke in die Interaktion mit der Zielgruppe und die Kampagnenleistung, sodass Teams ihre Kommunikationsstrategien auf der Grundlage realer Daten verfeinern können.

Die besten Features von Sprout Social

Kategorisieren und leiten Sie Social-Media-Nachrichten automatisch an die richtigen Teammitglieder weiter

Finden Sie relevante Ersteller von Inhalten und arbeiten Sie mit ihnen zusammen

Verwalten Sie Nachrichten aus allen sozialen Plattformen an einem Ort

Planen und automatisieren Sie Social-Media-Beiträge plattformübergreifend

Verfolgen Sie Leistungsmetriken und erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte

Limits von Sprout Social

Teurer als einige Alternativen, wodurch es für kleinere Unternehmen unerschwinglich ist

Die umfassenden Features erfordern etwas Zeit, um sie zu beherrschen

Kurzer Zeitraum zum Testen der Funktionen

Preise für Sprout Social

Standard: 249 $/Monat (inklusive 5 Social-Media-Profile)

Professional: 399 $/Monat (inklusive 10 Social-Media-Profile)

Erweitert: 499 $/Monat (inklusive 10 Social-Media-Profile)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sprout Social?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Insgesamt gefällt uns das Angebot von Sprout Social sehr gut. Es ist einer der besten Social-Media-SAAS-Dienste, die ich je genutzt habe.

Insgesamt gefällt uns das Angebot von Sprout Social sehr gut. Es ist einer der besten Social-Media-SAAS-Dienste, die ich je genutzt habe.

📮ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

8. Calendly (Am besten geeignet, um Terminkonflikte zu vermeiden)

über Calendly

„Sag mir Bescheid, wenn du Zeit hast.“ „Wie wäre es mit Dienstag um 14 Uhr?“ „Da bin ich schon verplant. Donnerstag?“ „Donnerstag geht, aber erst ab 15 Uhr.“ Kommt Ihnen das bekannt vor? Diese Terminakrobatik kostet Zeit und verursacht unnötige Reibungsverluste.

Calendly löst dieses Problem, indem es Ihnen ermöglicht, Termine in Ihrem Kalender entsprechend Ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit zu buchen. Die Plattform synchronisiert sich automatisch mit Ihren bestehenden Kalendern, um Doppelbuchungen zu vermeiden, und bietet anpassbare Planungsregeln, um Ihre Zeit zu schützen.

Dank Zeitzonen-Intelligenz konvertiert Calendly automatisch die Meeting-Zeiten für globale Teams und reduziert so Verwirrung und versäumte Termine. Das Round-Robin-Planungsfeature verteilt Meetings gleichmäßig auf die Teammitglieder und eignet sich somit ideal für Vertriebsteams, den Kundensupport und andere Gruppen, die eine faire Verteilung von Terminen benötigen.

Die besten Features von Calendly

Konvertiert Meeting-Zeiten automatisch basierend auf den Speicherorten der Teilnehmer

Verteilen Sie Meetings gleichmäßig auf die Mitglieder Ihres Teams

Pufferzeiten, Mindestvorlaufzeiten und tägliche Limits für Meetings festlegen

Erinnerungen, Nachfassaktionen und Dankesnotizen versenden

Verbinden Sie sich über Videokonferenzen, CRM und andere Business-Tools

Limits von Calendly

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten im Free-Plan

Keine integrierte Videokonferenzfunktion

Team-Features erfordern kostenpflichtige Pläne

Kann unpersönlich wirken

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Enorme Zeitersparnis: Keine endlosen E-Mails mehr, um einen passenden Termin für ein Meeting zu finden. Ich gebe einfach meinen Link frei, und die Clients wählen einen Termin aus – schon ist das Meeting geplant und sofort in meinem Kalender eingetragen. Das ist jeden Tag ein Gewinn an Produktivität. Ich finde es toll, dass ich mehrere Kalender (Google, Outlook usw.) verbinden und Zoom-Links automatisch einbetten kann. So bleibt alles synchronisiert und es gibt keine Konflikte. Zeitzonenerkennung, Pufferfenster zwischen Meetings, automatische Erinnerungen – all das sorgt dafür, dass mein Tag reibungslos und ohne Störungen verläuft. Ich musste noch nie den Kundensupport anrufen, habe aber gehört, dass er erstklassig sein soll. Außerdem lässt sich Zoom sehr einfach mit meinen anderen technischen Plattformen implementieren.

Enorme Zeitersparnis: Keine endlosen E-Mails mehr, um einen passenden Termin für ein Meeting zu finden. Ich teile einfach meinen Link, und die Clients wählen einen Termin aus – schon ist das Meeting geplant und sofort in meinem Kalender eingetragen. Das ist jeden Tag ein Gewinn an Produktivität. Ich finde es toll, dass ich mehrere Kalender (Google, Outlook usw.) verbinden und Zoom-Links automatisch einbetten kann. So bleibt alles synchronisiert und es gibt keine Konflikte. Zeitzonenerkennung, Pufferfenster zwischen Meetings, automatische Erinnerungen – all das sorgt dafür, dass mein Tag reibungslos und stressfrei verläuft. Ich musste noch nie den Kundensupport anrufen, habe aber gehört, dass er erstklassig sein soll. Außerdem lässt sich Zoom sehr einfach mit meinen anderen technischen Plattformen implementieren.

9. Mailchimp (Am besten für die All-in-One-Automatisierung des Marketings geeignet)

über Mailchimp

Mailchimp hat sich von einem einfachen E-Mail-Marketing-Tool zu einer umfassenden Marketingplattform entwickelt, die Unternehmen dabei hilft, über mehrere Kanäle mit Kunden zu kommunizieren. Mit dem Customer Journey Builder können Teams komplexe Automatisierungs-Workflows erstellen, die personalisierte Nachrichten basierend auf dem Verhalten und den Präferenzen der Kunden liefern.

Über die digitale Kommunikation hinaus kann Mailchimp sogar physische Postkarten an Empfänger versenden und so den Aufwand für Online- und Offline-Marketing miteinander verbinden. Dieser Multi-Channel-Ansatz gewährleistet eine konsistente Kommunikation, unabhängig davon, wie Kunden mit Ihrer Marke interagieren möchten.

Mit robusten Analyse- und A/B-Testfunktionen können Teams ihre Kommunikationsstrategien auf der Grundlage von Leistungsdaten kontinuierlich verfeinern. Die Integration der Plattform in E-Commerce-Plattformen und CRM-Systeme schafft eine einheitliche Ansicht der Kundeninteraktionen und hilft Unternehmen, relevantere und zeitnahere Mitteilungen zu übermitteln.

Die besten Features von Mailchimp

Erstellen Sie komplexe Workflows zur Automatisierung für eine personalisierte Kundenkommunikation

Erweitern Sie Ihr digitales Marketing auf den physischen Briefverkehr

Verfolgen Sie die Kampagnenleistung mit detaillierten Metriken und Berichten

Testen Sie verschiedene Botschaften im A/B-Test, um das Engagement zu verbessern

Schaffen Sie einheitliche Markenerlebnisse über alle Kontaktpunkte hinweg

Einschränkungen von Mailchimp

Kann mit wachsender Zielgruppe teuer werden

Begrenzte Automatisierung in unteren Ebenen

Komplexe Funktionen brauchen Zeit, bis man sie beherrscht

Einige Benutzer empfinden die Verwaltung von Listen als einschränkend

Preise für Mailchimp

Kostenlos (bis zu 500 Kontakte)

Essentials: Ab 13 $/Monat

Standard: Ab 20 $/Monat

Premium: Ab 350 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Mailchimp

G2: 4,3/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 16.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Mailchimp?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, sodass ich schnell auf die benötigten Features zugreifen kann. Die Leistung ist hervorragend, die App verbraucht nur sehr wenige Ressourcen. Die Nachverfolgung in Echtzeit ist ideal, um Anpassungen vorzunehmen. Die Daten von MailChimp sind übersichtlich organisiert, sodass ich sie schnell lesen und analysieren kann. Die Klick-Nachverfolgung ist automatisch aktiviert, sodass die Standardeinstellungen verwendet werden können.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, sodass ich sehr schnell auf die benötigten Features zugreifen kann. Die Leistung ist ausgezeichnet, die App verbraucht nur sehr wenige Ressourcen. Die Nachverfolgung in Echtzeit ist ideal, um Anpassungen vorzunehmen. Die Daten von MailChimp sind so organisiert, dass ich sie schnell lesen und analysieren kann. Die Klick-Nachverfolgung ist automatisch aktiviert, sodass die Standardeinstellungen verwendet werden können.

10. Troop Messenger (Am besten für sicherheitsbewusste Unternehmen geeignet)

über Troop Messenger

In Zeiten zunehmender Datenverstöße und Datenschutzbedenken sind sichere Kommunikationskanäle wichtiger denn je. Troop Messenger bietet robuste Sicherheits-Features für Unternehmen mit strengen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit.

Die Plattform bietet sowohl Cloud- als auch Vor-Ort-Bereitstellungsoptionen, sodass IT-Teams die vollständige Kontrolle darüber haben, wo sensible Daten gespeichert und verarbeitet werden. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für Unternehmen in regulierten Branchen oder solche mit spezifischen Compliance-Anforderungen.

Einzigartige Features wie „Burnout“ erstellen selbstzerstörende Nachrichten zum Freigeben sensibler Informationen, während „Forkout“ Benutzern ermöglicht, Nachrichten an mehrere Empfänger zu senden, ohne Gruppenchats zu erstellen. Troop Messenger funktioniert auch in Netzwerken mit geringer Geschwindigkeit und ist daher besonders wertvoll für Teams an entfernten Standorten oder in Gebieten mit eingeschränkter Konnektivität.

Die besten Features von Troop Messenger

Wählen Sie zwischen einer Cloud-basierten oder einer lokalen Installation

Erstellen Sie selbstlöschende Nachrichten für sensible Informationen

Senden Sie Nachrichten an mehrere Benutzer, ohne Gruppenchats zu erstellen

Nutzen Sie Umfassende Einstellungen für Sicherheit und Benutzerverwaltung

Limits von Troop Messenger

Limitierte Integrationen von Drittanbietern

Einige Benutzer berichten von Einschränkungen bei der mobilen Nutzung

Preise für Troop Messenger

Premium: 2,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 5 $/Monat pro Benutzer

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Troop Messenger

G2: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Troop Messenger?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Was mir an Troop Messenger am besten gefällt, ist die nahtlose Integration mehrerer Kommunikationsmodi in einer einzigen, sicheren Plattform. Die Möglichkeit, zwischen Direktnachrichten, Gruppenchats, Audio-/Videoanrufen und Bildschirmfreigabe zu wechseln, ohne die App zu verlassen, macht sie unglaublich effizient für die Zusammenarbeit im Team. Die Unterstützung für Selbsthosting und die Bereitstellung vor Ort ist ebenfalls ein herausragendes Feature für Unternehmen mit strengen Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit. Darüber hinaus zeigen Tools wie „Burnout“ (für vertrauliche Chats), das Zurückrufen/Bearbeiten von Nachrichten und die Remote-Abmeldung, dass die App sowohl auf Funktionalität als auch auf Kontrolle ausgelegt ist.

Was mir an Troop Messenger am besten gefällt, ist die nahtlose Integration mehrerer Kommunikationsmodi in einer einzigen, sicheren Plattform. Die Möglichkeit, zwischen Direktnachrichten, Gruppenchats, Audio-/Videoanrufen und Bildschirmfreigabe zu wechseln, ohne die App zu verlassen, macht sie unglaublich effizient für die Zusammenarbeit im Team. Die Unterstützung für Selbsthosting und die Bereitstellung vor Ort ist ebenfalls ein herausragendes Feature für Unternehmen mit strengen Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit. Darüber hinaus zeigen Tools wie „Burnout“ (für vertrauliche Chats), das Zurückrufen/Bearbeiten von Nachrichten und die Remote-Abmeldung, dass die App sowohl auf Funktionalität als auch auf Kontrolle ausgelegt ist.

11. Dialpad (Am besten für KI-gestützte Sprachkommunikation geeignet)

über Dialpad

Trotz der zunehmenden Bedeutung der textbasierten Kommunikation sind Sprachunterhaltungen für viele geschäftliche Interaktionen nach wie vor unverzichtbar. Dialpad modernisiert Geschäftstelefonanlagen mit Cloud-basierten Sprach-, Video- und Messaging-Funktionen, die durch künstliche Intelligenz verbessert werden.

Die Echtzeit-Transkription der Plattform mit benutzerdefiniertem Unternehmenswörterbuch sorgt für die genaue Erfassung branchenspezifischer Terminologie während Anrufen und Meetings. So lassen sich wichtige Details später leichter nachschlagen, ohne dass Notizen gemacht oder Aufzeichnungen erneut angehört werden müssen.

Mit Unterstützung für Meetings mit bis zu 150 Teilnehmern eignet sich Dialpad sowohl für die interne Teamkommunikation als auch für die externe Kommunikation oder Kundeninteraktionen. Die KI-Funktionen der Plattform bieten Echtzeit-Coaching für Vertriebs- und Support-Teams, geben während Anrufen Vorschläge und analysieren Unterhaltungsmuster, um zukünftige Interaktionen zu verbessern.

Die besten Features von Dialpad

Automatische Transkripte von Anrufen und Meetings mit Unterstützung für benutzerdefinierte Wörterbücher

Echtzeit-Vorschläge und Analysen nach Anrufen zur Verbesserung

Leiten Sie Anrufe ohne Unterbrechung zwischen Festnetz- und Mobiltelefon weiter

Veranstalten Sie Videokonferenzen mit bis zu 150 Teilnehmern

Unterhaltungen für Schulungen und Qualitätssicherung aufzeichnen

Einschränkungen von Dialpad

Einige Integrationen sind eingeschränkter als spezialisierte Tools

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen mit der mobilen Nutzung

KI-Funktionen erfordern Anpassung und Schulung

Die Verfügbarkeit von Features in verschiedenen Tarifen kann verwirrend sein

Preise für Dialpad

Standard: 27 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

Pro: 35 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Dialpad

G2: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dialpad?

Ein Benutzer von Capterra sagt :

Meine Erfahrungen mit Dial Pad sind insgesamt weder negativ noch positiv. Wenn ich das Telefonsystem berücksichtigen müsste, das wir vor der Umstellung auf Dial Pad verwendet haben, würde ich Dial Pad diesem Telefonsystem vorziehen, aber es gibt noch viele Einschränkungen bei diesem Telefonsystem in Bezug auf die Integration mit unserem CRM.

Meine Erfahrungen mit Dial Pad sind insgesamt weder negativ noch positiv. Wenn ich das Telefonsystem berücksichtigen müsste, das wir vor der Umstellung auf Dial Pad verwendet haben, würde ich Dial Pad diesem Telefonsystem vorziehen, aber es gibt noch viele Einschränkungen bei diesem Telefonsystem in Bezug auf die Integration mit unserem CRM.

12. Chanty (Am besten für integriertes Aufgabenmanagement geeignet)

via Chanty

Kommunikation ohne Handeln ist nur Lärm. Chanty hat dies erkannt und kombiniert Team-Messaging mit integrierter Aufgabenverwaltung, sodass Teams Unterhaltungen in umsetzbare Elemente umwandeln können, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Die Umwandlung von Nachrichten in nachverfolgbare Aufgaben auf Kanban-Boards mit nur einem Klick schafft einen nahtlosen Workflow zwischen Kommunikation und Ausführung. Diese Integration verhindert, dass wichtige Elemente im Chat-Stream verloren gehen – ein häufiges Problem bei reinen Messaging-Plattformen.

Die Plattform bietet schnelle Nachrichtenübermittlung und stabile Audio-/Videoanrufe und verbessert so die Teamkonnektivität unabhängig vom Speicherort. Die „Silent Hours”-Features verhindern Benachrichtigungsüberflutung, indem sie Benachrichtigungen während konzentrierter Arbeitszeiten oder außerhalb der Arbeitszeiten stumm schalten und so eine bessere Work-Life-Balance fördern, während die Kommunikationsmöglichkeiten erhalten bleiben.

Die besten Features von Chanty

Wandeln Sie Nachrichten mit einem Klick in visuelle Aufgaben-Karten um

Benachrichtigungen während konzentrierter Arbeitszeiten stumm schalten

Greifen Sie ohne Einschränkungen auf alle vergangenen Unterhaltungen zu

Erhalten Sie ein übersichtliches Verzeichnis aller freigegebenen Inhalte, Dateien und Links

Limits von Chanty

Weniger Verbindungen zu Drittanbietern als die wichtigsten Mitbewerber

Weniger robuste Dokumentenorganisation als spezialisierte Tools

Geringere Limits für Teilnehmer als bei dedizierten Meeting-Plattformen

Einige Features funktionieren auf Desktops besser als auf Mobilgeräten

Preise für Chanty

Kostenlos: Bis zu 10 Mitglieder pro Team

Business: 4 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Chanty

G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Chanty?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Was mir an Chanty am besten gefällt, ist, dass ich meine Unterhaltungen einschließlich Anrufe an einem Ort speichern und den Fortschritt von Aufgaben verfolgen kann. Das hilft mir sehr bei der Verwaltung meiner Arbeit und meiner Kommunikation. Außerdem gefallen mir die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten, mit denen Sie jede Integration, die Sie für reibungslosere Workflows benötigen, nutzen oder anfordern können.

Was mir an Chanty am besten gefällt, ist, dass ich meine Unterhaltungen einschließlich Anrufe an einem Ort speichern und den Fortschritt von Aufgaben verfolgen kann. Das hilft mir sehr bei der Verwaltung meiner Arbeit und meiner Kommunikation. Außerdem gefallen mir die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten, mit denen Sie alle Integrationen, die Sie für reibungslosere Workflows benötigen, nutzen oder anfordern können.

13. Dropbox (Am besten geeignet für KI-gestützte Suche und Dokumenten-Workflows)

über Dropbox

„Können Sie mir diese Datei noch einmal schicken? Ich kann sie nicht finden.“ Wie oft haben Sie diese Frage schon gehört? Dropbox hat sich von einem einfachen Speicher für Dateien zu einem intelligenten Workspace für die Zusammenarbeit an Inhalten und deren Freigabe entwickelt, mit dem Teams diese häufige Frustration vermeiden können.

Das Dash-Feature der Plattform findet Inhalte in Bildern, Videos und Audiodateien und erleichtert so das Auffinden von Informationen unabhängig vom Format. Diese erweiterte Suchfunktion spart wertvolle Zeit, die sonst für die manuelle Suche nach bestimmten Inhalten aufgewendet werden müsste.

Mit einer Dateigrößenbeschränkung von 100 GB für Übertragungen und 50 GB für einzelne Uploads eignet sich Dropbox für große Mediendateien und komplexe Dokumente, die die Limits anderer Plattformen überschreiten könnten. Die Versionshistorie und Wiederherstellungsfunktionen der Plattform schützen vor versehentlichem Löschen oder unerwünschten Änderungen, während detaillierte Berechtigungen zum Freigeben die Kontrolle darüber geben, wer auf bestimmte Inhalte zugreifen, sie bearbeiten oder kommentieren kann.

Die besten Features von Dropbox

Finden Sie Inhalte in verschiedenen Dateitypen, darunter Bilder und Videos

Übertragen Sie Dateien mit einer Größe von bis zu 100 GB und laden Sie einzelne Dateien mit einer Größe von bis zu 50 GB hoch

Verfolgen Sie Änderungen und stellen Sie frühere Versionen von Dokumenten wieder her

Legen Sie spezifische Berechtigungen für verschiedene Benutzer und Gruppen fest

Erstellen Sie Prozesse zur Dokumentengenehmigung und Benachrichtigungssysteme

Einschränkungen von Dropbox

Höhere Stufen für erheblichen Speicherbedarf erforderlich

Sehr große Ordner können Probleme bei der Synchronisierung verursachen

Weniger robuste Echtzeit-Zusammenarbeit als Google Workspace

Komplexe Ordnerstrukturen können die Effektivität der Suche beeinträchtigen

Preise für Dropbox

Free

Plus: 11,99 $/Monat (2 TB Speicher)

Familie: 19,99 $/Monat (2 TB gemeinsamer Speicher)

Business: Ab 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox

G2: 4,4/5 (über 30.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dropbox?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Mir gefällt, wie schnell ich Dokumente auf Dropbox Business hochladen kann, besonders wenn ich an vielen Dokumenten arbeite. Mit Dropbox Business kann ich meine Dokumente einfach organisieren und in bestimmten Ordnern ablegen, sodass ich schnell darauf zugreifen kann. Dropbox Business verwendet sehr fortschrittliche Zugriffskontroll- und Dateisicherheitsfeatures, die sicherstellen, dass alle von mir gespeicherten Dokumente vor dem Zugriff durch andere Personen geschützt sind.

Mir gefällt, wie schnell ich Dokumente auf Dropbox Business hochladen kann, besonders wenn ich an vielen Dokumenten arbeite. Mit Dropbox Business kann ich meine Dokumente einfach organisieren und in bestimmten Ordnern ablegen, sodass ich schnell darauf zugreifen kann. Dropbox Business verwendet sehr fortschrittliche Zugriffskontroll- und Dateisicherheitsfeatures, die sicherstellen, dass alle von mir gespeicherten Dokumente vor dem Zugriff durch andere Personen geschützt sind.

14. Discord (Am besten geeignet für den Aufbau von Communities und integrierte Kommunikation)

über Discord

Discord mag als ungewöhnliche Wahl für die Geschäftskommunikation erscheinen, aber immer mehr Unternehmen entdecken seinen Wert für die Zusammenarbeit im Team. Die Plattform kombiniert Text-, Sprach- und Videokommunikation in einer Struktur, die ursprünglich für Gaming-Communities entwickelt wurde, sich aber überraschend gut für moderne Arbeitsumgebungen eignet.

Die kanalbasierte Organisation der Plattform schafft dedizierte Spaces für verschiedene Themen, Projekte oder Abteilungen. Was Discord so einzigartig macht, sind seine permanenten Sprachkanäle, über die Teammitglieder ohne formelle geplante Meetings in Audio-Unterhaltungen ein- und aussteigen können, wodurch ein virtuelles Bürogefühl entsteht, das besonders für Remote-Teams von großem Wert ist.

Mit detaillierten rollenbasierten Berechtigungen bietet Discord eine fein abgestimmte Kontrolle darüber, wer auf verschiedene Kanäle und Features zugreifen kann, und unterstützt so die Vertraulichkeit und die Anforderungen der einzelnen Abteilungen. Die Plattform ermöglicht mit einem Nitro-Abonnement das Hochladen von Dateien mit einer Größe von bis zu 400 MB, was das Freigeben größerer Dokumente und Mediendateien erleichtert.

Die besten Features von Discord

Erstellen Sie detaillierte Zugriffskontrollen für verschiedene Benutzergruppen

Nehmen Sie an Unterhaltungen teil, ohne formelle Meetings für das Setup einberufen zu müssen

Mit Thread-Antworten Unterhaltungen fokussiert halten

Replizieren Sie erfolgreiche Kommunikationsstrukturen schnell

Links und Medien direkt im Chat in der Vorschau anzeigen

Limits von Discord

Ursprünglich für Spiele entwickelt, sind einige professionelle Features limitiert

Standardkonten sind auf kleinere Datei-Uploads beschränkt

Das Setup und die Verwaltung des Servers erfordern eine Erstkonfiguration

Weniger Features für Compliance und Verwaltung in Unternehmen

Preise für Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $/Monat

Nitro: 9,99 $/Monat

Server Boost: Verschiedene Stufen ab 4,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Discord

G2: 4,3/5 (3.936+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Discord?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Ich liebe die Vielzahl an benutzerdefinierten Anpassungs- und Organisationsmöglichkeiten, die mir Discord bietet, von einfachen Servern mit Freunden über Solor-Server, die als komplexe Planer fungieren, bis hin zu großen offiziellen Servern, auf denen ich mich über Spiele und vieles mehr austausche!

Ich liebe die Vielzahl an Anpassungs- und Organisationsmöglichkeiten, die mir Discord bietet, von einfachen Servern mit Freunden über Solor-Server, die als komplexe Planer fungieren, bis hin zu großen offiziellen Servern, auf denen ich mich über Spiele und vieles mehr austausche!

15. Workvivo (Am besten geeignet für Mitarbeiterengagement und Community-Aufbau)

via Workvivo

Remote- und hybride Arbeitsmodelle haben neue Herausforderungen für die Aufrechterhaltung der Unternehmenskultur und das Engagement der Mitarbeiter mit sich gebracht. Workvivo begegnet diesen Herausforderungen mit einer speziell für die interne Unternehmenskommunikation entwickelten Lösung, die eine ähnliche Erfahrung wie soziale Medien bietet.

Die Plattform kombiniert traditionelle Kommunikations-Tools mit Engagement-Features wie Anerkennung, Umfragen und Aktivitäts-Feeds, um eine lebendige digitale Arbeitsplatzkultur zu schaffen. Dieser Ansatz hilft dabei, Isolation und Entfremdung zu bekämpfen, die auftreten können, wenn Teams nicht physisch zusammen sind.

Mit der Möglichkeit, Chat-Gruppen auf bis zu 500 Mitglieder zu skalieren, unterstützt Workvivo sowohl die Kommunikation in großen Unternehmen als auch gezieltere Teamdiskussionen. Der Schwerpunkt der Plattform auf der Anerkennung von Mitarbeitern und dem Aufbau einer Community fördert die Verbindung zwischen verteilten Teams und bewältigt so die Herausforderungen, die mit der Kommunikation an entfernten und hybriden Arbeitsplätzen oft einhergehen.

Die besten Features von Workvivo

Features zum Liken, Kommentieren und Freigeben, ähnlich wie bei sozialen Plattformen für Verbraucher

Heben Sie die Leistungen und Meilensteine Ihrer Mitarbeiter hervor

Support für bis zu 500 Mitglieder in einer einzigen Unterhaltung

Liefern Sie relevante Informationen an bestimmte Abteilungen oder Speicherorte

Verfolgen Sie die Beteiligung und identifizieren Sie Kommunikationslücken

Limits von Workvivo

Teurer als einfache Kommunikationstools

Einige Features funktionieren auf Mobilgeräten anders

Preise für Workvivo

Business-Plan: Ab ca. 20.000 $/Jahr für 250–2.000 Mitarbeiter

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workvivo

G2: 4,7/5 (2.173+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Workvivo?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Workvivo schafft ein umfassendes Verständnis der Beziehungen zwischen den Abteilungen und hält den Informationsfluss über die neuesten Entwicklungen oder Aktualisierungen aufrecht. Damit können wir Präsentationen veröffentlichen, um neue Konzepte zu erklären, und wir stellen sicher, dass sie sofort alle erreichen. Mir gefällt, dass wir neue Entscheidungen hervorheben und neue Anweisungen auf organisierte Weise weitergeben können. Die direkte Kommunikation ist mit Workvivo gewährleistet, was die Kontinuität der Beratung, die Diskussion von Ideen und das transparente Sammeln von Feedback verbessert.

Workvivo schafft ein umfassendes Verständnis der Beziehungen zwischen den Abteilungen und sorgt für einen kontinuierlichen Flow von Informationen über die neuesten Entwicklungen oder Aktualisierungen. Damit können wir Präsentationen veröffentlichen, um neue Konzepte zu erklären, und wir stellen sicher, dass sie sofort alle erreichen. Mir gefällt, dass wir neue Entscheidungen hervorheben und neue Anweisungen auf organisierte Weise weitergeben können. Die direkte Kommunikation ist mit Workvivo gewährleistet, was die Kontinuität der Beratung, die Diskussion von Ideen und das transparente Sammeln von Feedback verbessert.

16. Staffbase (Am besten für einheitliche interne Kommunikation geeignet)

via Staffbase

Es kann eine Herausforderung sein, alle Mitarbeiter mit wichtigen Informationen zu erreichen, insbesondere in Unternehmen mit Mitarbeitern an vorderster Front, verteilten Teams oder Mitarbeitern ohne regelmäßigen Zugang zu einem Computer. Staffbase bietet eine umfassende Software für die interne Kommunikation , die speziell für diese Herausforderungen entwickelt wurde .

Der Mobile-First-Ansatz stellt sicher, dass Mitarbeiter an vorderster Front, die keinen regelmäßigen Zugang zu einem Computer haben, dennoch wichtige Updates erhalten und an der Unternehmenskommunikation teilnehmen können. Diese Inklusivität trägt zu einer besser vernetzten Belegschaft bei und stellt sicher, dass wichtige Informationen alle erreichen, die sie benötigen.

Die Plattform kombiniert E-Mail, Intranet und Mitarbeiter-App-Funktionen in einer einheitlichen Lösung, sodass keine mehreren internen Kommunikationstools mehr erforderlich sind. Mit robusten Analysen können Kommunikationsteams die Reichweite und Wirkung ihrer Nachrichten messen, Strategien verfeinern und sicherstellen, dass wichtige Informationen die gewünschten Empfänger erreichen.

Die besten Features von Staffbase

Verteilen Sie Inhalte gleichzeitig per E-Mail, Intranet und auf Mobilgeräte

Stellen Sie relevante Informationen basierend auf Rolle, Speicherort oder Abteilung bereit

Sammeln Sie Erkenntnisse durch Umfragen, Abstimmungen und Kommentare

Messen Sie die Reichweite und das Engagement Ihrer Botschaften

Limits von Staffbase

Weniger geeignet für kleine Unternehmen

Erfordert umfangreiches Setup und Konfiguration

Einige Integrationen von Drittanbietern sind weniger robust als spezialisierte Tools

Preise für Staffbase

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Staffbase

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Staffbase?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Eine der größten Stärken ist die benutzerfreundliche Oberfläche. Selbst Teammitglieder, die nicht sehr technisch versiert sind, können die Nutzung ohne viel Schulung schnell erlernen. Das Design der Plattform ist intuitiv, sodass E-Mails einfach erstellt und versendet werden können.

Eine der größten Stärken ist die benutzerfreundliche Oberfläche. Selbst Team-Mitglieder, die nicht sehr technisch versiert sind, können die Nutzung ohne große Schulungen schnell erlernen. Das Design der Plattform ist intuitiv, sodass E-Mails einfach erstellt und versendet werden können.

17. Happeo (Am besten geeignet für KI-gestütztes Intranet und Wissensmanagement)

via Happeo

Herkömmliche Unternehmensintranets werden oft zu digitalen Friedhöfen – Orte, an denen Informationen sterben, selten abgerufen und noch seltener aktualisiert werden. Happeo modernisiert dieses Konzept mit einer dynamischen, sozialen Plattform, die Tools für Wissensmanagement, Kommunikation und Zusammenarbeit kombiniert.

Die föderierte KI-Suche der Plattform durchsucht das Intranet, Google Drive, Gmail und Microsoft 365 und schafft so eine einheitliche Sucherfahrung, mit der Mitarbeiter Informationen unabhängig von ihrem Speicherort finden können. Das lästige Durchsuchen mehrerer Systeme, um das Gewünschte zu finden, entfällt.

Mit Echtzeit-Übersetzungsfunktionen unterstützt Happeo globale Teams bei der Arbeit über Sprachbarrieren hinweg und stellt sicher, dass wichtige Mitteilungen alle Mitarbeiter in ihrer bevorzugten Sprache erreichen. Die Seiten, Kanäle und das Personenverzeichnis der Plattform schaffen einen umfassenden digitalen Arbeitsplatz, der Mitarbeiter sowohl mit Informationen als auch mit Kollegen verbindet.

Die besten Features von Happeo

Finden Sie Informationen über mehrere verbundene Plattformen hinweg mithilfe der föderierten KI-Suche

Nutzen Sie Echtzeit-Übersetzungen, um Sprachbarrieren zu überwinden

Erstellen Sie interaktive Intranetseiten mit eingebetteten Apps und Widgets

Kombinieren Sie formelle und informelle Kommunikation in einem vertrauten Format

Limits von Happeo

Bietet eine starke Integration mit Google-Tools, aber nicht mit den übrigen Tools

Für eine optimale Nutzung sind umfangreiche Konfigurationen erforderlich

Höhere Investitionen als einfache Kommunikationstools

Preise für Happeo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Happeo

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Happeo?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Es ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen und bietet einen großartigen Wissens-Hub (eigene Happeo-Ressourcen und eine aktive Benutzer-Community). Tolle Suchmaschine. Einfache Integration mit Gsuite. Happeo hat einen erstaunlichen, proaktiven Support geboten.

Es ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen und bietet einen großartigen Wissens-Hub (eigene Happeo-Ressourcen und eine aktive Benutzer-Community). Tolle Suchmaschine. Einfache Integration mit Gsuite. Happeo hat einen erstaunlichen, proaktiven Support geboten.

Seien wir ehrlich: Es gibt keine Einheitslösung für Kommunikations-Tools. Die richtige Mischung hängt ganz von den spezifischen Anforderungen, der Kultur und der vorhandenen Technologie Ihrer Organisation ab.

Anstatt zu versuchen, eine einzige Plattform für alles zu verwenden, sollten Sie überlegen, wie verschiedene Tools unterschiedliche Kommunikationsanforderungen erfüllen können – von der Zusammenarbeit in Echtzeit und der Projektkoordination bis hin zum Wissensaustausch und der externen Kommunikation. Suchen Sie nach Lösungen, die gut zusammenarbeiten und einen zusammenhängenden Workflow schaffen, anstatt isolierte Kommunikationssilos zu bilden.

Für Teams, die ihre Technologieplattform vereinfachen möchten, bietet ClickUp eine überzeugende Komplettlösung, die Kommunikations-Tools mit Projekt- und Aufgabenmanagement kombiniert. Durch die Integration von Chat, Dokumenten und Workflow-Management in einer einzigen Plattform reduziert ClickUp den ständigen Kontextwechsel, der die Produktivität beeinträchtigt, und hält Unterhaltungen mit den entsprechenden Aktionselementen verbunden.

Denken Sie daran: Die besten Kommunikations-Tools sind diejenigen, die Ihr Team auch tatsächlich nutzt. Wir empfehlen Ihnen, sich bei ClickUp anzumelden, denn es ist die einzige App für die Arbeit!

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Tools für die Unternehmenskommunikation?

Tools für die Unternehmenskommunikation sind verschiedene Apps und Plattformen, die Menschen in einem Unternehmen dabei helfen, Informationen auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Dazu gehören beispielsweise E-Mail, Chat-Apps (wie Slack oder Microsoft Teams), Tools für Videokonferenzen (wie Zoom), Projektmanagement-Software (wie ClickUp) und Plattformen für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten (wie Google Workspace oder Dropbox). Diese Tools erleichtern es Teams, in Verbindung zu bleiben, Updates auszutauschen und ihre Arbeit zu erledigen, egal ob sie im Büro oder remote arbeiten.

Was sind die 5 Kommunikations-Tools?

Fünf gängige Kommunikations-Tools, die an den meisten Arbeitsplätzen verwendet werden, sind E-Mail, Instant Messaging- oder Chat-Apps, Videokonferenz-Tools, Projektmanagement-Plattformen und Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten. Beispielsweise können Sie Gmail für E-Mails, Slack für Kurznachrichten, Zoom für Videoanrufe, ClickUp für die Verwaltung von Projekten und Google Docs für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten verwenden. Diese Tools helfen Teams, schnell zu kommunizieren und alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Was sind die 7 Cs der Unternehmenskommunikation?

Die 7 Cs sind einfache Regeln, die dazu beitragen, die Geschäftskommunikation klar und effektiv zu gestalten. Sie lauten: klar (leicht verständlich), prägnant (kurz und auf den Punkt gebracht), konkret (spezifisch und detailliert), korrekt (fehlerfrei), kohärent (gut organisiert), vollständig (enthält alle erforderlichen Informationen) und höflich (höflich und respektvoll). Die Befolgung dieser Grundsätze hilft, Verwirrung zu vermeiden und bessere Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen.