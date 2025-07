die 10 besten Alternativen zu Acuity Scheduling, die Sie 2025 ausprobieren sollten

Acuity Scheduling ist eine solide Wahl für kleine Unternehmen und Selbstständige – es ist übersichtlich, einfach und erledigt seine Aufgabe.

Aber wenn Ihr Geschäft wächst, fühlen Sie sich möglicherweise durch eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten, umständliche Integrationen oder Features, die einfach nicht skalierbar sind, eingeschränkt.

Plötzlich füllen Sie Lücken mit zusätzlichen Tools und zusätzlicher Zeit.

Wenn Acuity Sie langsam ausbremst, ist es vielleicht an der Zeit für einen Upgrade.

Wir haben die besten Alternativen zu Acuity Scheduling zusammengestellt, die reibungslosere Automatisierungen, bessere Team-Features und Integrationen bieten, die zu Ihrem Workflow passen, damit Sie sich weniger auf die Terminplanung und mehr auf das Wachstum konzentrieren können.

Die besten Alternativen zu Acuity Scheduling auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Am besten geeignet für Einzelpersonen, kleine Unternehmen, Agenturen und Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung für Terminplanung, Aufgabenverwaltung und Teamzusammenarbeit benötigen ClickUp Kalender, ClickUp Aufgaben, ClickUp Brain Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Trafft Am besten geeignet für kleine Unternehmen und Einzelunternehmer, die eine Terminbuchung rund um die Uhr und Support für mehrere Standorte benötigen QR-Codes, Buchungsformulare Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Amelia Am besten geeignet für kleine Unternehmen, Agenturen und Dienstleister mit WordPress-Websites, die eine anpassbare Buchungs- und Mitarbeiterverwaltung benötigen Buchungs-Plugin, Mitarbeiterverwaltung Ab 49 $/Monat Doodle Am besten geeignet für kleine Unternehmen, Agenturen und Personalvermittler, die Vorstellungsgespräche oder Gruppentreffen mit Bewerbern planen Synchronisierung mit Meeting-Tools, Nachverfolgung der Leistung von Personalvermittlern und Ablauf von Vorstellungsgesprächen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,95 $/Monat SimplyBook. me Am besten geeignet für kleine Unternehmen, Agenturen und Dienstleister, die anpassbare Buchungsseiten und Client-Management benötigen Point of Sale, automatische Feedback-Anfragen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat YouCanBook. me Am besten geeignet für Einzelunternehmer und kleine Unternehmen, die eine einfache und erschwingliche Online-Buchungslösung benötigen Zeitzonenanpassung, Einbettung der Buchungsseite Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat Goldie Am besten geeignet für Einzelunternehmer, Salons und unabhängige Anbieter von Schönheitsdienstleistungen, die Kundenprofile und Wartelisten benötigen Wartelisten, Client-Profile und Erfahrungsberichte anzeigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat Fresha Am besten geeignet für kleine Unternehmen und Agenturen im Bereich Schönheit/Wellness, die einen Dienstleistungsmarktplatz und automatisierte Kampagnen benötigen Dienstleistungsmarktplatz, automatisierte Kampagnen, automatische Pufferzeiten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise Noterro Ideal für kleine Gesundheits- und Wellnesskliniken, die Termine für Arztbesuche planen und Patientenakten verwalten müssen Sprachgesteuerte Erinnerungen, Buchungen für Workshops und Seminare, vorausschauende Tags für Patientenakten Bezahlte Pläne beginnen bei 30 $/Monat GoReminders Am besten geeignet für kleine Unternehmen und Dienstleister, die automatisierte Nachrichtenkampagnen und Erinnerungen benötigen App für Kalendererinnerungen, Vorlagen für Nachrichtenerinnerungen, Massen-SMS Bezahlte Pläne beginnen bei 9 $/Monat

Was sollten Sie bei Alternativen zu Acuity Scheduling beachten?

Mehr als 70 % der Verbraucher bevorzugen es, Termine online zu vereinbaren.

Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Ihr Online-Terminbuchungssystem robust ist. Es sollte Ihren Benutzern eine reibungslose Erfahrung bieten und Ihrem Unternehmen gleichzeitig alle notwendigen Tools zur Terminplanung zur Verfügung stellen.

Wenn Acuity Scheduling diese Anforderungen nicht erfüllt, sollten Sie bei Alternativen auf folgende Eigenschaften achten:

Online-Buchung : Ermöglicht eine Terminplanung rund um die Uhr, automatische Erinnerungen und die Synchronisierung von Kalendern per E-Mail und SMS

Nachverfolgung der Client-Historie : Zeichnet die Servicehistorie, Präferenzen und Notizen auf, um das Kundenerlebnis zu personalisieren und die Kundenbindung zu stärken

Zahlungsabwicklung : Unterstützt POS-Integration, mehrere Zahlungsoptionen und automatisierte Rechnungsstellung für einen reibungslosen Checkout-Prozess

Personalplanung : Weist Termine zu, verfolgt Arbeitszeiten und verhindert Überbuchungen, während die Leistung für das Teamwachstum überwacht wird

Marketing-Tools : Automatisieren Sie E-Mail- und SMS-Kampagnen, Aktionen und Treueprogramme, um Clients zu binden und wiederkehrende Kunden zu gewinnen

Bestandsnachverfolgung : Verfolgt Lagerbestände und sendet Benachrichtigungen, damit Ihnen niemals die Produkte ausgehen, die Ihre Clients benötigen

Berichte und Einblicke : Liefert Daten zu Umsatz, Buchungen und Leistung, um intelligentere Geschäftsentscheidungen zu unterstützen

Mobilfreundlicher Zugriff : Verwalten Sie Buchungen, Mitarbeiter und Clients unterwegs mit einer voll funktionsfähigen mobilen App

Intelligente Integrationen: Verbindung mit Websites, sozialen Medien, Buchhaltungs- und Marketing-Tools, um Ihren Workflow an einem Ort zu optimieren

👀 Wussten Sie schon? Große Unternehmen können allein durch die Reduzierung unnötiger Meetings und der Kürzung ihrer Einladungslisten jährlich bis zu 100 Millionen Dollar einsparen.

Die besten Alternativen zu Acuity Scheduling

Nachdem Sie nun wissen, worauf Sie bei einer Alternative zu Acuity Scheduling achten sollten, finden Sie hier die besten Optionen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Sehen wir uns die wichtigsten Features, Einschränkungen, Preise und Bewertungen an, um herauszufinden, welche Lösung am besten zu Ihnen passt.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Optimierung der Terminplanung und Teamzusammenarbeit)

Planen Sie Termine nach Ihren Prioritäten, Aufgaben und Zielen mit ClickUp

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist ein Kraftpaket für Teams, die Aufgabenverwaltung, Terminplanung und Zusammenarbeit in einer intuitiven, KI-gestützten Plattform vereinen möchten. Dank seines umfangreichen Feature-Sets hebt es sich von anderen Alternativen zu Acuity Scheduling ab, insbesondere für Unternehmen, die mehr als nur Terminbuchungen benötigen.

Beginnen wir mit ClickUp Kalender. Es handelt sich nicht nur um einen einfachen Terminplaner, sondern um ein intelligentes, KI-gestütztes Tool, das Ihnen bei der Planung Ihrer Aufgaben, Teampläne und Buchungen hilft.

Die Drag-and-Drop-Oberfläche, farbcodierte Ansichten und die automatische Zeitblockierung helfen Ihnen bei der einfachen Verwaltung von Terminen. Ganz gleich, ob Sie einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan verwalten, die KI-gestützten Planungsfunktionen von ClickUp sorgen dafür, dass Ihr Kalender effizient organisiert und auf die Verfügbarkeit Ihres Teams abgestimmt ist.

Bitten Sie KI, sich um zeitaufwändige Arbeiten wie die Terminplanung zu kümmern

Wenn Sie beispielsweise müde sind, immer wieder dieselben Aufgaben zu kopieren und einzufügen, legen Sie sie als wiederholende Aufgaben fest. Oder verwenden Sie ClickUp Automation und Autopilot Agents, um die Wiederholungen automatisch zu erledigen – ideal für die Verwaltung regelmäßiger Check-ins oder Servicetermine.

Automatisieren Sie Ihre wiederkehrenden Aufgaben oder konfigurieren Sie die Autopilot-Agenten von ClickUp, damit diese sie für Sie erledigen!

Ein weiteres hilfreiches KI-Feature ist der ClickUp AI Notetaker – speziell entwickelt für alle, die sich vor Meeting-Notizen fürchten und keine wichtigen Informationen verpassen wollen.

Transkribieren Sie Meeting-Diskussionen mühelos mit ClickUp AI Notetaker

Es transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit und organisiert sie direkt in Ihrem Workspace. Wenn Ihre Meeting-Notizen Aktionselemente enthalten, kann ClcikUp Brain diese automatisch mit Fristen an Teammitglieder zuweisen. So wird sichergestellt, dass keine Nachfassaktionen vergessen werden und Sie nie wieder Kundenanfragen oder Meeting-Entscheidungen aus den Augen verlieren.

Diese KI-Features können es mit eigenständigen KI-Assistenten aufnehmen und sind vollständig in das ClickUp-Ökosystem integriert. Sie müssen nicht mehrere Apps für Terminplanung, Meetings und Zusammenarbeit verwenden.

Wenn Sie die Terminplanung noch weiter vereinfachen möchten, probieren Sie die ClickUp-Vorlage für Terminbücher aus. Damit können Sie Termine visualisieren, Zeitschätzungen verwalten und Umterminierungsanfragen an einem Ort nachverfolgen.

Kostenlose Vorlage Richten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Terminbücher ein einfaches Terminbuchungssystem ein

Sobald Sie Teamkollegen oder Clients eingeladen haben, können diese Ihre Verfügbarkeit einsehen und direkt Termine mit Ihnen vereinbaren. So zentralisieren Sie Buchungen und Kundeninteraktionen reibungslos – ohne unübersichtliche Tabellen oder verpasste Termine. Oder nutzen Sie ClickUp Erinnerungen für sich selbst, Ihr Team oder Ihre Clients, um sicherzustellen, dass keine Aufgabe oder kein Termin vergessen wird. Tippen Sie einfach auf eine geplante Aufgabe oder einen Termin, um Benachrichtigungen zu erstellen und Dateien mit dem Büroklammer-Symbol anzuhängen, damit alle gut vorbereitet sind.

Fazit: Mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, leistungsstarker Automatisierung, gebrauchsfertigen Vorlagen und integrierten KI-Features hilft Ihnen ClickUp, weniger Zeit mit der Logistik zu verbringen und mehr Zeit für das Wachstum Ihres Unternehmens zu haben. Eine perfekte Alternative zu Acuity für Teams jeder Größe.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Schichten, verwalten Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams und koordinieren Sie Projekt-Zeitleisten mit der ClickUp-Vorlage für Teampläne

Richten Sie automatische Erinnerungen ein, aktualisieren Sie benutzerdefinierte Aufgabenstatus oder weisen Sie Team-Mitglieder basierend auf dem Termin-Typ mit über 50 Auslösern zu

Planen Sie jede Stunde Ihres Tages oder den Workflow Ihres Teams mit der 24-Stunden-Terminplan-Vorlage von ClickUp

Fügen Sie Links zu Meetings in Ihren ClickUp-Kalender ein, um ohne Verzögerung daran teilzunehmen

Automatisieren Sie die Zeiterfassung, indem Sie Timer starten oder stoppen, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert – ideal für Dienstleister, die nach Stunden abrechnen oder genaue Zeitprotokolle für Termine benötigen

Sammeln Sie Kundendaten mit den Formularvorlagen von ClickUp, um Kundenpräferenzen und -anfragen direkt in Ihrem Terminplanungssystem zu erfassen

Passen Sie ClickUp Dashboards an, um die Leistung Ihres Teams und die Interaktionen mit Ihren Clients nachzuverfolgen

Limits von ClickUp

Neue Benutzer könnten die umfangreichen Features zunächst etwas überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Ich verwende ClickUp, um meine tägliche Arbeit zu zentralisieren. Es hilft mir in jeder Hinsicht. Wenn ich ein Meeting mit Clients oder einem Team verwalten oder den Status meiner bisherigen Arbeit überprüfen möchte, ist ClickUp dafür am besten geeignet.

Ich verwende ClickUp, um meine tägliche Arbeit zu zentralisieren. Es hilft mir in jeder Hinsicht. Wenn ich ein Meeting mit Clients oder einem Team verwalten oder den Status meiner bisherigen Arbeit überprüfen möchte, ist ClickUp dafür am besten geeignet.

2. Trafft (Am besten für Terminbuchungen rund um die Uhr)

via Trafft

59 % der Menschen sind es leid, in der Warteschleife zu hängen, nur um einen Termin während der Bürozeiten zu vereinbaren. Trafft bietet Ihren Kunden den Komfort einer Online-Buchung rund um die Uhr. Damit können Clients Termine nach Belieben vereinbaren, verschieben oder stornieren, ohne in der Warteschleife zu hängen oder sich an traditionelle Bürozeiten halten zu müssen.

Außerdem können Sie Buchungen direkt über Ihre Website oder Social-Media-Kanäle ermöglichen und so Probleme mit Sichtbarkeit und Auffindbarkeit reduzieren.

Im Gegensatz zu Acuity bietet Trafft auch einen Website-Builder für Buchungen ohne Programmierkenntnisse, sodass Sie keinen Entwickler für Ihr Konto benötigen. Außerdem unterstützt es mehrere Speicherorte und Sprachen, wiederkehrende und Gruppentermine sowie die Automatisierung von Erinnerungen und Terminverschiebungen.

Die besten Features von Trafft

Wählen Sie verfügbare Zeitfenster aus, geben Sie Termindetails an und generieren Sie QR-Codes und Verbindungen für Clients

Greifen Sie auf ein kostenloses Plugin für die Terminbuchung für Ihre WordPress-Website zu

Integrieren Sie Buchungsformulare mithilfe von Iframes in Ihre bestehende Website, damit Clients Termine direkt buchen können

Reagieren Sie auf Buchungen und bestätigen Sie sie mit personalisierten, markengerechten Nachrichten

Trafft-Limits

Die Layout-Features sind nicht sehr vielseitig

Es fehlt eine erweiterte Integration

Preise für Trafft

Free

Starter: 29 $/Monat

Skalierung: 69 $/Monat

Enterprise: Ab 250 $/Monat

Trafft Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trafft?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mir gefällt, dass es viele verschiedene Features gibt und man Webhooks verwenden kann. Ich mag die Leute hinter dem Produkt.

Mir gefällt, dass es viele verschiedene Features gibt und man Webhooks verwenden kann. Ich mag die Menschen hinter dem Produkt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Tastenkürzel in ClickUp, um Klicks zu reduzieren. Wenn Sie beispielsweise mit der Maus über eine Aufgabe fahren und „m“ eingeben, wird diese automatisch Ihnen zugewiesen, oder Sie können eine neue Erinnerung erstellen, indem Sie „r“ eingeben.

3. Amelia (am besten für WordPress-Websites geeignet)

via Amelia

Ein häufiges Problem bei Acuity Scheduling ist, dass es in den Basispaketen keine Personalisierungsmöglichkeiten und erweiterten Funktionen bietet. Amelia, ein WordPress-Plugin, löst beide Probleme. Es verfügt über hochgradig anpassbare Buchungsformulare, Layouts und erweiterte Features wie Mitarbeiter- und Ressourcenverwaltung, sogar im Basisplan.

Die Tools für das Ereignismanagement und die visuellen Kalenderanzeigen von Amelia eignen sich besonders gut für Unternehmen, die Kurse oder Veranstaltungen anbieten. Darüber hinaus erhalten Sie ein aufschlussreiches Analyse-Dashboard, mit dem Sie Ihre Leads, erfolgreichen Termine, Nichterscheinen und vieles mehr nachverfolgen können.

Die besten Features von Amelia

Integrieren Sie Zahlungen mit Stripe, PayPal und Square

Verwenden Sie die Ressourcenplanung, um Geräte und andere Ressourcen effizient zu verwalten und zuzuweisen

Entwerfen Sie anpassbare Servicepakete mit mehreren Angeboten

Verwalten Sie Mitarbeiterpläne, legen Sie Arbeitszeiten fest und bearbeiten Sie Urlaubsanträge

Einschränkungen von Amelia

Es ist kein ideales Planungstool, wenn Sie keine Website auf WordPress hosten

Die Integration mit Google Kalender funktioniert oft nicht mehr

Preise für Amelia

Starter: 49 $/Jahr

Standard: 99 $/Jahr

Pro: 184 $/Jahr

Elite: 638 $/Jahr

Bewertungen und Bewertungen zu Amelia

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

👀 Wussten Sie schon: Unternehmen erzielen bei der Nutzung von Online-Buchungssystemen einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 27 %

via Doodle

35 % der Personalvermittler geben an, dass die Planung und Durchführung von Vorstellungsgesprächen der zeitaufwändigste Teil ihrer Arbeit ist. 67 % verbringen 30 Minuten bis zwei Stunden allein mit der Koordination von Meetings mit Bewerbern. Acuity Scheduling bietet zwar eine gute Automatisierung für Kundentermine, ist jedoch nicht dafür ausgelegt, das Chaos der hin und her gehenden Planung von Vorstellungsgesprächen zu bewältigen.

Doodle bietet eine umfragebasierte Oberfläche, die die Gruppenplanung vereinfacht und endlose E-Mail-Threads überflüssig macht. Sie können mehrere Zeitfenster vorschlagen und die Kandidaten wählen lassen, was ihnen am besten passt.

Die besten Features von Doodle

Synchronisierung mit Online-Meeting-Tools wie Zoom, Google Meet oder Webex und automatisches Hinzufügen von Video-Links zu jedem gebuchten Meeting

Passen Sie Buchungseinladungen an Ihre Marke an

Richten Sie mit einem Klick Panel-Interviews ein, um die Rekrutierung zu optimieren

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Personalvermittler auf dem Dashboard

Einschränkungen von Doodle

Die Planung mehrerer Ereignisse kann sehr mühsam sein

Benachrichtigungen zur Zusammenstellung von Umfragen werden nicht oft angezeigt

Preise von Doodle

Free

Basis : 12,95 $/Monat pro Benutzer

Pro: 14,95 $/Monat pro Benutzer

Team: 19,95 $/Monat für fünf Benutzer

Bewertungen und Bewertungen zu Doodle

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Doodle?

Eine G2-Bewertung sagt:

Mir gefällt, dass Doodle einfach und kostenlos zu bedienen ist und die Ergebnisse sofort angezeigt werden. Ich finde es toll, dass fast jeder es nutzt.

Mir gefällt, dass Doodle einfach und kostenlos zu bedienen ist und die Ergebnisse sofort angezeigt werden. Ich finde es toll, dass fast jeder es nutzt.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose niedliche Vorlagen für Kalender, um stilvoll organisiert zu bleiben

5. SimplyBook. me (Am besten geeignet für die benutzerdefinierte Anpassung Ihrer Buchungsseite)

Im Gegensatz zu Acuity können Sie mit SimplyBook. me Ihre Buchungsseite an die Persönlichkeit Ihrer Marke und Ihre Service-Spezifikationen anpassen. Ihre Clients wissen genau, wer Sie sind, wofür Sie stehen und welche Services Sie anbieten. Sie können Client-Profile erstellen, um Services zu personalisieren und Kundenbewertungen direkt über die Plattform zu sammeln.

Die Anpassungsfähigkeit von SimplyBook.me eignet sich für Dienstleistungsunternehmen mit einzigartigen Workflows oder Compliance-Anforderungen. Im Vergleich zu Acuity bietet es eine detailliertere Kontrolle über den Buchungsprozess und legt besonderen Wert auf die Sicherheit der Informationen.

Die besten Features von SimplyBook.me

Verwalten Sie Ihre täglichen Verkäufe, Trinkgelder und Anzahlungen per Karte, Bargeld und Vorauszahlungen online mit dem Point-of-Sale-Feature (PoS)

Versenden Sie nach einem Termin automatisch Feedback-Anfragen und binden Sie Bewertungen direkt von der Plattform aus in Ihre Website ein

Erstellen Sie Profile für bestehende und neue Clients und greifen Sie auf Serviceverläufe und Präferenzen zu, um deren Erfahrung zu personalisieren

Wählen Sie das Layout Ihrer Buchungsseite aus über 20 Designs und Vorlagen

Einschränkungen von SimplyBook.me

Die manuelle Konfiguration ist zeitaufwändig

Benutzer können nicht mehrere Zeitfenster gleichzeitig buchen

Preise für SimplyBook.me

Free

Basic: 9,90 $/Monat

Standard: 29,90 $/Monat

Premium: 59,90 $/Monat

SimplyBook.me Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SimplyBook.me?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Modernes Programm, sieht auf verschiedenen Geräten gut aus. Viele Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration.

Modernes Programm, sieht auf verschiedenen Geräten gut aus. Viele Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration.

6. YouCanBook. me (Am besten für kleine Unternehmen und Einzelunternehmer geeignet)

Sie suchen eine fortschrittliche Terminplanungssoftware für Ihr kleines Unternehmen, ohne Ihr Budget zu sprengen? Wenn Acuity Scheduling etwas zu teuer ist, probieren Sie stattdessen YouCanBook.me aus.

Sie können damit einen regelmäßigen Wochenplan erstellen oder die Verfügbarkeit für bestimmte Wochen anpassen. Mit diesem Tool können Sie die Dauer von Terminen festlegen, Pufferzeiten zwischen Meetings hinzufügen und Mindest- oder Höchstfristen für Buchungen festlegen.

YouCanBook. me beste Features

Erkennen und passen Sie verschiedene Zeitzonen für Buchungen an

Senden Sie automatische Bestätigungs-E-Mails und SMS-Erinnerungen an Clients

Erstellen Sie Ihre Buchungsseite und binden Sie sie mithilfe verschiedener Optionen wie Inline-Einbettungen, modalen Fenstern oder schwebenden Schaltflächen direkt in Ihre Website ein

Mit einer funktionsreichen kostenlosen Version

YouCanBook. me Einschränkungen

Es bietet keine individuelle Personalisierung von Benachrichtigungen

Der Prozess des Datenexports ist zu komplex

Preise für YouCanBook.me

Free

Einzelperson: 9 $/Monat

Professional: 13 $/Monat

Teams: 18 $/Monat

YouCanBook. me Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,7/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 340 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über YouCanBook.me?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

YCBM ist ein großartiges Tool für die Terminplanung, wenn es funktioniert, benötigt jedoch mehr „grundlegende“ Funktionen.

YCBM ist ein großartiges Planungstool, wenn es funktioniert, benötigt jedoch mehr „grundlegende“ Funktionen.

7. Goldie (Am besten geeignet für Salons und unabhängige Anbieter von Schönheitsdienstleistungen)

via Goldie

Wenn Sie als Einzelunternehmer tätig sind oder ein kleines Unternehmen mit mehreren Standorten betreiben, ist Goldie eine ideale Alternative zu Acuity Scheduling. Godie ist ein leichtgewichtiges, mobiloptimiertes Tool, mit dem Sie auf benutzerfreundliche Weise Ihre eigene Website erstellen, Ihren Clients eine Selbstplanung anbieten und Zahlungen mit hinterlegten Karten abwickeln können.

Mit Goldie können Sie auch Marketingkampagnen automatisieren. Sie können neue Dienstleistungen ankündigen und sogar Sonderangebote freigeben, um verbleibende Termine zu füllen und Ihre Zeit einfach zu verwalten.

Die besten Features von Goldie

Führen Sie detaillierte Client-Profile, einschließlich Kontaktinformationen und Terminhistorie

Sammeln Sie während des Buchungsvorgangs spezifische Client-Informationen über anpassbare Felder

Präsentieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie Fotos zu Ihrer Online-Buchungsseite hinzufügen, um Vertrauen aufzubauen

Verwalten Sie ausgebuchte Termine, indem Sie Clients auf eine Warteliste setzen, um kurzfristige Absagen zu füllen und Ihre Zeitfenster zu optimieren

Einschränkungen von Goldie

Das Feature für Massenversand verfehlt oft sein Ziel, da die Nachrichten nicht rechtzeitig zugestellt werden

Die Plattform bietet keinen mehrsprachigen Support

Goldie-Preise

Free

Pro: 19,99 $/Monat

Pro Plus: 39,99 $/Monat

Goldie Bewertungen und Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Goldie?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Einfach zu bedienen und zu navigieren. Toll, dass ich Bilder und Notizen hinzufügen kann. Verschiedene Bereiche der Apps sind leicht zu finden.

Einfach zu bedienen und zu navigieren. Toll, dass ich Bilder und Notizen hinzufügen kann. Verschiedene Bereiche der Apps sind leicht zu finden.

8. Fresha (Am besten als Service-Marktplatz geeignet)

via Fresha

Mit Acuity Scheduling können Sie zwar Termine verwalten, aber es gibt keine Tools, mit denen Sie mehr Buchungen generieren können. Fresha bietet Ihnen diese Tools. Diese Online-Buchungssoftware bietet einen Marktplatz, auf dem Clients Ihr Geschäft anhand von Kundenbewertungen finden und überprüfen und Termine buchen können.

Fresha wurde für Schönheitskliniken und Wellnesszentren entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Buchungen für mehrere Clients gleichzeitig anzunehmen, was ideal für Gruppensitzungen oder Ereignisse ist. Sie können Termine auch mit teilweiser oder vollständiger Zahlung im Voraus sichern und so Stornierungen und Nichterscheinen reduzieren.

Die besten Features von Fresha

Termine ohne Provision buchen

Senden Sie Ihren Clients automatisch Follow-up-Nachrichten mit Anweisungen zur Nachsorge nach der Behandlung

Legen Sie Pufferzeiten zwischen Terminen fest, definieren Sie, wie weit im Voraus Clients buchen können, und verwalten Sie Stornierungsbedingungen, um Probleme bei der Terminplanung in Ihrer Arbeit zu vermeiden

Führen Sie detaillierte Client-Profile, verfolgen Sie den Terminverlauf und personalisieren Sie Dienstleistungen anhand von Präferenzen

Richten Sie automatisierte Kampagnen, Kundenempfehlungen und Rabatte ein, um Buchungen und Kundenbindung zu steigern

Einschränkungen von Fresha

Sitzungspakete funktionieren manchmal nicht

Teurer als andere Alternativen zu Acuity

Preise für Fresha

Free

Team : 9,95 $/Monat (14-tägige Testversion)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Fresha Bewertungen und Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 1.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fresha?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Wir sind von Booker gewechselt, bei dem wir 8 Jahre lang waren, und bisher war die Erfahrung großartig. Ich finde es toll, dass Fresha auf allen Geräten hervorragend funktioniert und dass unsere Kunden so ziemlich alles von ihrem Smartphone aus erledigen können, einschließlich Buchungen vornehmen und ändern, Beratungsformulare ausfüllen, Zahlungskarten hinzufügen, ihren Verlauf einsehen usw. Unsere Kunden können mit wenigen Klicks ganz einfach Termine bei ihrem Lieblings-Therapeuten buchen und die Verfügbarkeit prüfen.

Wir sind von Booker gewechselt, bei dem wir 8 Jahre lang waren, und bisher sind wir sehr zufrieden. Ich finde es toll, dass Fresha auf allen Geräten hervorragend funktioniert und dass unsere Kunden so ziemlich alles von ihrem Smartphone aus erledigen können, darunter Buchungen vornehmen und ändern, Beratungsformulare ausfüllen, Zahlungskarten hinzufügen, ihren Verlauf einsehen usw. Unsere Kunden können mit wenigen Klicks ganz einfach Termine bei ihrem Lieblings-Therapeuten buchen und die Verfügbarkeit prüfen.

👀 Wussten Sie schon: Personalisierte Dienstleistungen führen oft zu einer Umsatzsteigerung von 10 % bis 15%. Fragen Sie Ihre Clients daher unbedingt nach ihren Präferenzen, um ihre Sitzungen zu personalisieren.

9. Noterro (Am besten geeignet für Gesundheits- und Wellnesskliniken)

via Noterro

Berichte zeigen, dass Patienten, insbesondere solche mit chronischen Erkrankungen, mit einer um 67 % höheren Wahrscheinlichkeit Arzttermine online buchen. Wenn Sie also eine Arztpraxis oder eine Klinik betreiben, ist Noterro die ideale Alternative zu Acuity, um ein Terminbuchungssystem einzurichten.

Neben der Terminplanung können Sie Versicherungen verwalten, indem Sie Abrechnungs-, Diagnose- und Modifikationscodes hinzufügen und CMS-1500-Formulare exportieren, um Ihren Workflow für Leistungsabrechnungen zu beschleunigen. Außerdem bietet es vorausschauende Vorschläge für die Tag-Kennzeichnung der Krankengeschichte von Patienten für eine bessere Organisation.

Die besten Features von Noterro

Richten Sie ganz einfach Ihr Online-Terminbuchungssystem für Arztpraxen ein und bieten Sie Selbstterminierung an

Verwalten Sie Ihre Kliniken an mehreren Speicherorten von einem Ort aus

Erstellen Sie Gruppenbuchungen für Workshops und Seminare

Senden Sie Ihren Clients Erinnerungen per Sprachnachricht

Einschränkungen von Noterro

Die Zustellung von E-Mail-Belegen ist fehlerhaft

Einmal erstellte Notizen lassen sich nur sehr schwer wieder entfernen

Noterro-Preise

Kernfunktion: 30 $/Monat

Plus: 50 $/Monat

Maximal: 70 $/Monat

Noterro Bewertungen und Bewertungen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

10. GoReminders (Am besten für die Automatisierung von Nachrichtenkampagnen geeignet)

über GoReminders

Acuity lässt sich zwar in E-Mail-Marketing-Tools integrieren, verfügt jedoch nicht über eine integrierte Funktion zum Versenden von Nachrichten an Clients über Ihre freien Termine und Angebote. Neben der Kalender- und Terminplanung können Sie mit GoReminder Massen-E-Mails mit personalisierten Angeboten und Erinnerungen an Clients versenden.

Es lässt sich auch mit CRM-Software verbinden und ruft mühelos Client-Details ab. So können Sie Verkaufsmuster analysieren, die Leistung bewerten und Ihre Strategien entsprechend anpassen.

Die besten Features von GoReminders

Passen Sie Vorlagen für Erinnerungsnachrichten für einzelne Kunden mit speziellen Tags und Terminen an

Terminbestätigungen automatisieren

Verwalten Sie Termine unterwegs mit einer App für Kalendererinnerungen

Einschränkungen von GoReminders

Es ist schwierig, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern zu sehen, wenn ein Laufkundschaft hereinkommt

Die Funktion für Massenversand von Nachrichten kann fehlerhaft sein

Preise für GoReminders

Ab 29 $/Monat

Bewertungen und Bewertungen zu GoReminders

G2: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über GoReminders?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mir gefällt, wie praktisch die App ist und wie toll es ist, alle unsere Kunden und eine Liste für die Einrichtung von Terminen und das Versenden von Erinnerungen für jeden Termin zu haben, und dass wir ihnen jederzeit eine Nachricht senden oder jede Art von jährlicher Erinnerung verschicken können. Es ist sehr einfach und schnell.

Mir gefällt, wie praktisch die App ist und wie toll es ist, alle unsere Kunden und eine Liste für die Einrichtung von Terminen und das Versenden von Erinnerungen für jeden Termin zu haben, und dass wir ihnen jederzeit Nachrichten senden oder jede Art von jährlicher Erinnerung verschicken können. Es ist sehr einfach und schnell.

