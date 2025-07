die 11 besten HeyGen-Alternativen für die Erstellung von KI-Videos im Jahr 2025

Die Erstellung professionell aussehender Videos war früher eine Aufgabe für Agenturen, teure Software oder viele lange Nächte, in denen man sich in die Tricks der Bearbeitung einarbeiten musste. HeyGen hat das mit anpassbaren KI-Avataren und der Möglichkeit, Sprecher-Videos in wenigen Stunden, wenn nicht sogar Minuten, zu erstellen, geändert.

Wenn Sie jedoch an die Grenzen der benutzerdefinierten Anpassungen, Preise oder Sprachoptionen gestoßen sind, sind Sie nicht allein.

Viele Benutzer lieben die Idee der KI-Videogenerierung mit HeyGen, finden sie jedoch für bestimmte Anwendungsfälle – wie Brand Storytelling, mehrsprachige Inhalte oder dynamische Teamzusammenarbeit – nicht flexibel genug.

Deshalb fasst dieser Beitrag die besten HeyGen-Alternativen zusammen, die Ihnen mehr Kontrolle, Kreativität oder Erschwinglichkeit bieten – je nachdem, was Sie suchen.

Warum sollten Sie sich für HeyGen-Alternativen entscheiden?

HeyGen macht die Erstellung von KI-Videos einfacher, ist aber nicht für jeden geeignet. Hier sind die Gründe, warum Benutzer nach Alternativen suchen (basierend auf echten Bewertungen):

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassung für Avatare und Umgebungen: Benutzer berichten von kreativen Einschränkungen – keine echte Kontrolle über Gesten, Hintergründe oder Markenelemente ohne Upsells

Die Sprachqualität kann roboterhaft oder uneinheitlich wirken: Einigen Stimmen fehlen emotionale Nuancen oder das richtige Tempo, insbesondere in längeren oder mehrsprachigen Videos, was zu weniger ansprechenden Ergebnissen führt

Die Preise steigen schnell mit dem Volumen: Während die Nutzung zunächst kostenlos ist, werden erweiterte Features wie Stimmklonen oder mehrere Avatare schnell teuer. Dies macht es schwierig, HeyGen kostengünstig zu skalieren

Kein echter kollaborativer Workspace für Teams: HeyGen verfügt über keine integrierten Tools für Projektmanagement oder Überprüfung, was die Arbeit von HeyGen verfügt über keine integrierten Tools für Projektmanagement oder Überprüfung, was die Arbeit von Videomarketing-Teams oder Agenturen verlangsamen kann

Grundlegende Bearbeitungsfunktionen: Sie können nicht viel mehr tun, als Szenen oder Textüberlagerungen auszutauschen. Für eine personalisiertere Videoproduktion (wie B-Roll, Bildschirmaufzeichnung, Überlagerungen) sind andere Tools erforderlich

Eingeschränkte Tools für das Verfassen von Skripten oder KI-Ideenfindung: Sie müssen ein fertiges Skript mitbringen; die KI hilft nicht beim Brainstorming, bei der Gliederung oder beim eigentlichen Verfassen des Skripts

Gelegentliche Verzögerungen oder Rendering-Verzögerungen: Eine häufige Beschwerde auf Bewertungsseiten ist, dass die Renderzeiten bei hohem Datenverkehr langsam sein können, was sich auf Projekte mit kurzen Bearbeitungszeiten auswirkt

Aufgrund dieser Einschränkungen haben wir Video-Erstellungstools ausgewählt, die HeyGen in Bezug auf wichtige Features für professionelle Videos deutlich übertreffen. Sehen wir sie uns einmal an.

HeyGen-Alternativen auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Umfassendes Projektmanagement für Videos, KI-Skripterstellung mit ClickUp Brain, gemeinsame Dokumente und Whiteboards, Prüfung von Videos und Clips für Webcam-/Bildschirmaufnahmen Kleine bis große Teams, die die Videoproduktion vom Skript bis zum Feedback an einem Ort verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Synthesia KI-Avatare in über 120 Sprachen, Skript-zu-Video, PowerPoint-Konvertierung, Massen-Videoerstellung, Lippensynchronisierung Mittlere bis große Teams, die mehrsprachige Schulungs- und interne Videos erstellen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen VEED Browser-basierter Editor mit KI-Avataren, Untertiteln, Text-to-Speech, Magic Cut, Größenanpassung für soziale Medien Freiberufler und kleine Teams, die kurze Inhalte und Videos für soziale Medien erstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Rask Stimmklonen, Synchronisierung mit Lippensynchronisierung, Sprecher-Trennung, Untertitel-Export, Übersetzungsspeicher Mittlere bis große Teams für Inhalte und Lokalisierung, die Videos für ein globales Publikum wiederverwenden Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 60 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen InVideo KI-Skript-zu-Video, Stock-Footage, Voiceovers, Untertitel, exportierbare Formate für soziale Medien Kleine Teams und Vermarkter, die Markeninhalte und schnelle Social-Media-Videos produzieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Runway Text-zu-Video, Gen-4-Avatar-Konsistenz, Hintergrundentfernung, filmische Effekte, KI-Bewegungstools Kreative Teams und einzelne Ersteller von Inhalten, die anspruchsvolle KI-generierte Geschichten produzieren Free-Plan verfügbar (eingeschränkte Nutzung); kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Elai. io Konvertieren Sie Dokumente in Avatar-geführte Videos, interaktive Quizze, SCORM-Export, über 75 Sprachen Kleine bis mittelgroße L&D- und HR-Teams, die Schulungsvideos und Onboarding-Materialien erstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen AI Studios (DeepBrain) über 2000 Avatare, über 150 Sprachen, GPT-basierte Skripterstellung, Gesten, Sprachsteuerung Mittelständische bis große Teams in den Bereichen Schulung, Vertrieb und Kommunikation, die lebensechte Avatar-Inhalte produzieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Lumen5 Verwandeln Sie Blog-Beiträge in Videos, Marken-Kits, Stock-Footage und Exporte in verschiedenen Formaten Kleine Teams und Solo-Vermarkter, die schriftliche Inhalte in visuelle Assets umwandeln Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Colossyan Ersteller SCORM-Support, mehrsprachige Avatare, Video-Vorlagen, Quizze, E-Learning-Features Kleine bis mittelgroße L&D- und Enablement-Teams, die Onboarding- oder interne Videoinhalte erstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 27 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Hour One Skript-Assistent, über 100 Avatare, über 60 Sprachen, rollenbasierter Zugriff, Marken-Kits Kleine bis mittelständische Teams, die ihre interne Kommunikation und Erklärvideos skalieren möchten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

Die besten HeyGen-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die besten HeyGen-Alternativen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Video-Projekten und die Zusammenarbeit im Team)

Verwalten Sie die Videoproduktion von Anfang bis Ende in ClickUp Verwenden Sie ClickUp Brain, um den Workflow der Videoproduktion mit Unterstützung für Skripting, Planung sowie Vor- und Nachbearbeitung zu beschleunigen

Wenn Sie nicht nur Videos erstellen, sondern alles rund um diese Videos verwalten möchten, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Im Gegensatz zu HeyGen, das sich nur auf KI-generierte Avatare konzentriert, hilft ClickUp kreativen Teams bei der Planung, dem Schreiben von Skripten, der Aufnahme, der Überprüfung und der Nachverfolgung des Fortschritts während der gesamten Videoproduktionspipeline. Stellen Sie sich ClickUp weniger als einen Video-Editor vor, sondern eher als das ultimative Command-Center – also die App für alles – für Content-Teams.

Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Skripts direkt in ClickUp Docs, wo Mitarbeiter Text live bearbeiten, Kommentare für Feedback hinterlassen, Teamkollegen für Aktionen taggen und Referenzlinks oder Medien einbetten können.

Erstellen, bearbeiten und arbeiten Sie in Echtzeit mit umfangreichen Formatierungsoptionen, verschachtelten Seiten und Versionskontrolle in ClickUp Docs

Sie müssen das nicht alleine schaffen. Nutzen Sie die KI-Unter stützung von ClickUp Brain, um ein erstes Skript zu erstellen oder Ihren Entwurf auf der Grundlage eines kreativen Briefings zu verbessern. Es ist kein gewöhnliches GenAI-Tool.

Was es leistungsfähiger als Claude oder ChatGPT macht, ist seine Kontextbewusstsein. Es verfügt über fundierte Kenntnisse der Aufgaben, Dokumente und Chats in Ihrem ClickUp-Workspace – wodurch Ihre Videos genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden können und Nacharbeiten reduziert werden. Außerdem können Sie direkt aus ClickUp Brain auf die neuesten LLMs (einschließlich Claude, ChatGPT, Gemini und mehr) zugreifen!

Wechseln Sie mit ClickUp Brain zwischen mehreren LLMs und optimieren Sie das Modell für die jeweilige Aufgabe

Mit Ihrer festen Vision hilft Ihnen ClickUp Brain auch dabei, Recherchen zusammenzufassen, umständliche Formulierungen umzuschreiben oder sogar ein großes Skript in modulare Teile zu zerlegen.

Wenn Sie bereit sind, die Handlung zu entwerfen oder zu visualisieren, können Sie mit ClickUp Whiteboards ganz einfach Szenen auf einer Karte festhalten, Voiceovers kommentieren und den Flow Ihres Videos skizzieren – ideal für Storyboards oder die Freigabe durch Clients.

💡 Profi-Tipp: Die Storyboard-Vorlage von ClickUp eignet sich hervorragend, um Szenen und Sequenzen vor Beginn der Aufzeichnung visuell auf einer Karte darzustellen.

Von dort aus können Sie mit ClickUp Clips Bildschirm- und Webcam-Walkthroughs oder Erzählungen direkt in Ihrem Browser aufzeichnen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Müssen Sie etwas wiederholen? Überprüfen und kommentieren Sie alle Clips, Dokumente oder Whiteboards innerhalb der Plattform, ohne E-Mails hin und her zu schicken.

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Audioaufnahmen mühelos aufzeichnen und freigeben, wodurch die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team optimiert wird

Und da sich alles in ClickUp Aufgaben befindet, sind die Zuweisung der nächsten Schritte, wie das Erstellen von Animationen, das Beschaffen von B-Roll-Material oder das Überprüfen von Schnitten, nur einen Klick entfernt. Benutzerdefinierte Status, Aufgabenprioritäten, Abhängigkeiten und der Echtzeit-Chat von ClickUp helfen kreativen Teams, schneller voranzukommen und synchron zu bleiben.

Um die Arbeit noch weiter zu beschleunigen, können Sie mit der Vorlage für die Videoproduktion in ClickUp beginnen – einem gebrauchsfertigen Workspace, mit dem Sie Dreharbeiten planen und jede Phase des Produktionsprozesses von der Vor- bis zur Nachbearbeitung nachverfolgen können.

Kostenlose Vorlage Starten Sie Ihren Workflow sofort mit der Vorlage für die Videoproduktion von ClickUp, die Ihre Dreharbeiten, Bearbeitungen und Überprüfungen von Anfang bis Ende strukturiert

Zeichnen Sie Aufnahmedaten, Darsteller, Speicherort, Dateilinks und Genehmigungsstatus mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp auf. Weisen Sie Autoren, Editoren und Korrektoren einzelne Aufgaben zu und verfolgen Sie alles mit integrierten Gantt-Diagrammen, Kalendern und Dashboards, um einen klaren Überblick über Zeitleisten und Engpässe zu erhalten.

✅ Entscheiden Sie sich dafür, wenn: Sie eine zentrale Plattform benötigen, um Video-Projekte mit Ihrem Team zu planen, zu skripten, zu verwalten und zu überprüfen. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie nach KI-Avataren oder einem Tool suchen, das sich ausschließlich auf die Erstellung fertiger Videoinhalte konzentriert.

Die besten Features von ClickUp

Nehmen Sie Ideen, Feedback und Vorschläge sofort auf und geben Sie sie weiter mit ClickUp Clips für asynchrone Kommunikation

Clips mit Zeitstempeln transkribieren mithilfe von KI

Videos in den Workflow einbetten , indem Sie Clips in Dokumente, Kommentare, Chats oder Aufgaben ziehen

Schreiben und fassen Sie Skripte und Entwürfe in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain zusammen (keine KI-Apps von Drittanbietern)

Überprüfen und kommentieren Sie professionelle Videodateien in ClickUp mit nativen Sie professionelle Videodateien in ClickUp mit nativen Features zur Prüfung

Schneller von der Vor- zur Nachproduktion mit speziell entwickelten Vorlagen für den Video-Workflow

Limits von ClickUp

Nicht für die Bearbeitung von Avataren oder kinoreifen Videos geeignet

Ein umfangreicher Feature-Satz kann für Benutzer, die mit Video-Produktions-Workflows noch nicht vertraut sind, überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer auf G2 bezeichnet ClickUp als „Komplettlösung“ für alle seine Teams und Projekte:

Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden durchlaufen werden und jedes einzelne Ergebnis seine eigene Frist hat. Mit den Automatisierungen in ClickUp kann ich all dies optimieren und alles auf Kurs halten.

Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden durchlaufen werden und jedes einzelne Ergebnis seine eigene Frist hat. Ich kann all dies mithilfe der in ClickUp verfügbaren Automatisierungen optimieren und so alles im Blick behalten.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Produktivitätssteigerung!

2. Synthesia (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-Avatar-Videos für Schulungen und interne Kommunikation)

via Synthesia

Möchten Sie professionelle KI-Avatar-Videos erstellen, die sich ideal für Schulungen, interne Kommunikation und Erklärvideos eignen, ohne Schauspieler oder Studios zu engagieren?

Synthesia bietet eine umfangreiche Bibliothek mit realistischen Avataren mit ausdrucksstarken Gesichtsgesten und natürlicher Lippensynchronisierung in über 120 Sprachen. Die KI-Videoplattform unterstützt Workflows vom Skript zum Video, die Konvertierung von PowerPoint-Präsentationen in Videos, benutzerdefinierte Avatare (über einen Webcam-Upload oder eine professionelle Studioaufnahme) und eine wachsende Suite von Tools für die Zusammenarbeit.

✅ Entscheiden Sie sich dafür, wenn: Sie professionelle Avatar-Videos für Schulungen, Onboarding oder mehrsprachige Kommunikation erstellen möchten. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie umfassende kreative Kontrolle über Szenengestaltung, Visuals oder Bearbeitungs-Workflows benötigen.

Die besten Features von Synthesia

Exportieren Sie Skripte und erstellen Sie Videos in über 120 Sprachen mit nur einem Klick

Verwenden Sie natürliche Lippensynchronisierung, um Realismus zu gewährleisten.

Automatisieren Sie in großem Umfang, indem Sie Videos aus Dokumenten in großen Mengen generieren

Sorgen Sie mit wiederverwendbaren Assets und Hintergründen für einen einheitlichen Stil Ihrer Marke in allen Videos

Einschränkungen von Synthesia

Unterstützt keine erweiterte Bearbeitung von Szenen – eingeschränkte Flexibilität für dynamische Visualisierungen

Die Rendering-Geschwindigkeit variiert je nach Projektwarteschlange und Videolänge

Preise für Synthesia

Starter: 18 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Ersteller: 64 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2 : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Synthesia?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es gibt eine große Auswahl an Stockmaterial und Effekten, die Sie miteinander kombinieren können, was Ihnen viel kreative Flexibilität bietet. Zwar sind nicht alle Avatare perfekt, aber je nach Inhalt finden Sie sicher welche, die gut funktionieren.

Es gibt eine große Auswahl an Stockmaterial und Effekten, die Sie miteinander kombinieren können, was Ihnen viel kreative Flexibilität bietet. Zwar sind nicht alle Avatare perfekt, aber je nach Inhalt finden Sie sicher welche, die gut funktionieren.

📚 Lesen Sie auch: Synthesia-Alternativen für KI-generierte Videos

via VEED

VEED ist ein browserbasierter Editor für Ersteller, die KI-gestützte Videobearbeitung, Untertitel, Avatare und Bildschirmaufnahmen an einem Ort wünschen.

VEED bietet eine leistungsstarke Kombination von Features: Bearbeitung per Drag-and-Drop, Text-to-Speech, Hintergrundentfernung, Füllwort-Entfernung, Bildschirm-/Webcam-Recorder und eine durchsuchbare Stock-Bibliothek. Teams können in Echtzeit zusammenarbeiten, und die Exporte umfassen plattformspezifische Formate bis zu 4K.

✅ Ideal für: Sie sind ein einzelner Ersteller oder ein Social-Media-Team, das eine schnelle KI-Bearbeitung, Untertitel und browserbasierte Veröffentlichung wünscht. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie eine professionelle Bearbeitung der Zeitleiste oder hochwertige Avatar-Kommentare benötigen.

Die besten Features von VEED

Videos automatisch transkribieren und mit Untertiteln in mehreren Sprachen versehen

Entfernen Sie mit einem Klick Störgeräusche und Füllwörter für einen klaren Ton

Verwenden Sie KI-Avatare oder klonen Sie Stimmen, um Ihre Videos zu vertonen

Verwenden Sie Magic Cut, um Pausen automatisch zu entfernen und das Tempo anzupassen

Automatische Größenanpassung von Videos für Instagram, TikTok, YouTube usw.

VEED-Einschränkungen

Der Free-Plan fügt ein Wasserzeichen hinzu und begrenzt die Upload-Länge

Es fehlen umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten für die Zeitleiste

VEED-Preise

Lite : 12 $/Benutzer/Monat

Pro : 29 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu VEED

G2 : 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 3,3/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über VEED?

Eine Bewertung auf Capterra gibt Folgendes frei:

Die Funktion zum Hinzufügen von Untertiteln und Text ist das Beste an VEED. Ich kann meine Videos für meine Zuschauer anschaulicher und interessanter gestalten.

Die Funktion zum Hinzufügen von Untertiteln und Text ist das Beste an VEED. Ich kann meine Videos für meine Zuschauer anschaulicher und interessanter gestalten.

👀 Wussten Sie schon? Die wichtigsten Anwendungsfälle für KI in der Videoproduktion/im Videomarketing sind: Erstellen von Transkripten oder Untertiteln (59 % der Befragten)

Ideen sammeln oder ein Skript entwerfen (50 %)

Erstellen von Visualisierungen oder Korrigieren von Voiceovers (35 %)

4. Rask (Am besten für das Synchronisieren und Übersetzen von Videos geeignet)

via Rask

Rask ist perfekt für Unternehmen, die nahtlose Übersetzungen, Synchronisationen und Lokalisierungen benötigen. Rask bietet all dies und noch mehr, wobei die Identität der Sprecher und der Tonfall der Marke erhalten bleiben.

Es ermöglicht KI-Synchronisation in über 130 Sprachen mit echter Lippensynchronisierung, Sprecher-Trennung und Untertitel-Export (SRT). Zu den einzigartigen Features gehören Sprachklonen in 29 Sprachen, Übersetzungsspeicher und Team-Workspaces. Damit eignet es sich ideal für umfangreiche, mehrsprachige Workflows in der Videoproduktion.

✅ Ideal für Sie, wenn: Sie vorhandene Videos in großem Umfang mit Synchronisation, Stimmklonen und präzisen Übersetzungen lokalisieren müssen. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie bei Null anfangen und ein Tool benötigen, um tatsächlich neue Videos zu erstellen.

Die besten Features von Rask

Erstellen Sie Voiceovers in Ihrer eigenen Stimme in 29 Sprachen

Mehrere Stimmen in Inhalten mit mehreren Sprechern automatisch taggen

Verwenden Sie Translation Memory, um die Konsistenz der Formulierungen zu gewährleisten

Rask-Einschränkungen

Nicht geeignet für die Erstellung neuer Videoinhalte – ausschließlich auf Lokalisierung ausgerichtet

Preise für Rask

Ersteller: Ab 60 $/Monat

Creator Pro: Ab 150 $/Monat

Business: Ab 750 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Rask

G2 : 4,7/5 (über 270 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Rask?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Die Standard-Transkription und -Übersetzung funktionieren in 99 % der Fälle sofort nach dem Start, das Klonen von Stimmen funktioniert ebenfalls sehr gut... Bei der von RaskAI generierten Lippensynchronisierung waren die falschen Bewegungen von Lippen, Nase und insbesondere Kinn sehr auffällig und nicht wirklich aufeinander abgestimmt.

Die Standard-Transkription und -Übersetzung funktionieren in 99 % der Fälle sofort nach der Installation, das Klonen von Stimmen funktioniert ebenfalls sehr gut... Bei den von RaskAI generierten Lippensynchronisierungen waren die falschen Bewegungen von Lippen, Nase und insbesondere Kinn sehr auffällig und nicht wirklich aufeinander abgestimmt.

5. InVideo (Am besten geeignet, um Skripte in social-ready Marketing-Videos zu verwandeln)

via InVideo

InVideo ist ein Social-Media-first-Videoersteller mit KI-gestützten Skripten, sprechenden Avataren, einer Stock-Bibliothek und der Bearbeitung von Vorlagen, der direkt in Ihrem Browser funktioniert.

Damit können Benutzer Text mithilfe von sauberen Übergängen, Untertiteln und Voiceovers in postfertige Social-Media-Videos umwandeln. Die Bibliothek mit Millionen von Clips erleichtert die schnelle Erstellung von markenspezifischen Inhalten. Benutzer schätzen die konstante Geschwindigkeit auch unter Last.

✅ Ideal für Sie, wenn: Sie Skripte schnell mit Stock-Footage und automatischen Voiceovers in Marketing-Videos verwandeln möchten. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie originelle Grafiken, Avatare oder Features für die Bearbeitung von Filmen benötigen.

Die besten Features von InVideo

Verwandeln Sie Ihre Eingabeaufforderung sofort in ein vollständiges Voiceover-Skript

Text in Video umwandeln. Szenen und Stimmen mit einem Klick automatisch abgleichen

Clips, Voiceovers oder Musik sofort ersetzen, ohne neu rendern zu müssen

Fügen Sie Untertitel in mehreren Sprachen hinzu und passen Sie das Timing an

Exportieren Sie mit einem Klick in plattformspezifische Formate (TikTok, YouTube usw.)

Einschränkungen von InVideo

Vorlagen können für markenorientierte Anwendungsfälle zu generisch wirken

Preise für InVideo

Kostenlos (ohne KI)

Plus: 35 $/Monat

Maximal: 60 $/Monat

Generativ: 120 $/Monat

Team: 999 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu InVideo

G2 : 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über InVideo?

Hier ist die Meinung eines Capterra-Rezensenten:

Es gibt Tausende von Designvorlagen, die eine Vielzahl von Features einschließlich Musik, Videos und Tracks bieten. Die Nutzung ist kinderleicht: Geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung basierend auf dem gewünschten Video ein und das Video wird in wenigen Minuten generiert.

Es gibt Tausende von Designvorlagen, die eine Vielzahl von Features einschließlich Musik, Videos und Tracks bieten. Die Nutzung ist kinderleicht: Geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung basierend auf dem gewünschten Video ein, und das Video wird in wenigen Minuten generiert.

🧠 Fun Fact: 51 % der Marketingfachleute haben KI für die Produktion von Videos verwendet, gegenüber 49 %, die dies nicht getan haben.

6. Runway (Am besten geeignet für Ersteller von KI-nativen Inhalten, die mit Text-zu-Video arbeiten)

via Runway

Runway ist eine leistungsstarke Lösung für Ersteller von KI-nativen Videos und bietet modernste Funktionen für die Umwandlung von Text in Videos, das Entfernen von Hintergründen, die Erweiterung von Videos und die Bearbeitung in Studioqualität in einer einzigen Cloud-nativen Suite.

Runway kombiniert Text-zu-Video-Modelle (Gen‑1/2/3/4), Bild-zu-Video-Konvertierung, Effekte und Tools zur Erweiterung von Szenen – alles unterstützt durch Innovationen auf Hollywood-Niveau. Das Gen‑4-Modell sorgt für die Konsistenz der Zeichen über mehrere Aufnahmen hinweg, was einen Durchbruch im Bereich des Video-Storytelling darstellt.

✅ Probieren Sie es aus, wenn: Sie ein fortgeschrittener Ersteller sind, der KI-native Storytelling-Möglichkeiten wie Text-zu-Video oder Szenengenerierung erkunden möchte. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie noch keine Erfahrung mit Video-Marketing-Tools haben oder nur eine einfache Plattform für die Bearbeitung von Inhalten für soziale Medien benötigen.

Die besten Features von Runway

Erhalten Sie mit Gen 4 Zeichen und Objekte über mehrere Aufnahmen hinweg – mit einem einzigen Referenzbild

Hintergründe entfernen, Übergänge hinzufügen und Szenen ganz einfach stylen

Verwenden Sie „Video erweitern“, um vertikale Clips im Querformat zu verlängern und umgekehrt

Limits von Runway

Da es sich hauptsächlich an Profis richtet, gibt es für Benutzer, die es zum ersten Mal verwenden, eine gewisse Lernkurve

Runway-Preise

Kostenlos (einmalige Nutzung)

Standard: 15 $/Benutzer/Monat

Pro: 35 $/Benutzer/Monat

Unlimited : 95 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Runway

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Runway?

Das hat ein Benutzer von G2 in seiner Bewertung geschrieben:

flüssige Bildraten mit Kontrolle über Änderungen bei Bedarf, die Steuerelemente zum Ändern der Ausgabe sind wirklich flexibel ... manchmal können die Generierungen weit vom Original abweichen, wenn kein Referenzmaterial verwendet wird

flüssige Bildraten mit Kontrolle über Änderungen bei Bedarf, die Steuerelemente zum Ändern der Ausgabe sind wirklich flexibel ... manchmal können die Generierungen weit vom Original abweichen, wenn kein Referenzmaterial verwendet wird

📚 Lesen Sie auch: Storyboard-Vorlagen

7. Elai. io (Am besten geeignet für die Erstellung interaktiver Schulungsvideos mit Quizfragen und SCORM-Export)

Elai. io wurde für L&D-Teams, Marketer und Pädagogen entwickelt und verwandelt PDFs oder Skripte in interaktive Schulungsvideos mit Avatar-Kommentaren, integrierten Quizfragen und SCORM-Export.

🧠 Fun Fact: SCORM steht für Sharable Content Object Reference Model – eine Reihe von technischen Standards, die sicherstellen, dass E-Learning-Inhalte in jedem LMS (Learning Management System) funktionieren. Wenn Ihr Video-Tool SCORM-Dateien exportiert, bedeutet dies, dass Ihre Schulungsvideos direkt in Plattformen wie Moodle, Docebo oder TalentLMS integriert werden können – komplett mit Fortschrittsverfolgung, Quizfragen und Abschlussdaten.

Sie beginnen mit einer Text- oder PowerPoint-Eingabe, wählen aus über 80 Avataren und über 75 Sprachen aus und fügen anklickbare Quizfragen oder verzweigte Interaktionen hinzu. Die Lösung eignet sich besonders für E-Learning-Anwendungen, die eine strukturierte Einbindung der Zuschauer erfordern.

✅ Entscheiden Sie sich dafür, wenn: Sie strukturierte Schulungsinhalte erstellen und Avatar-geführte Erzählungen, SCORM-Export und Interaktivität benötigen. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie hohe kreative Freiheit oder ausgefeilte Marketinggrafiken mit B-Roll und Effekten wünschen.

Die besten Features von Elai. io

Unterstützen Sie das Lernen durch interaktive Quizfragen und verzweigte Logik

Laden Sie Ihren eigenen Avatar oder Ihre eigene Stimme hoch, um die Markentreue zu gewährleisten

Einschränkungen von Elai. io

Die Benutzeroberfläche ist eher auf strukturierte Inhalte zugeschnitten und bietet weniger kreative Freiheit

Es fehlt die filmische Bearbeitung

Preise für Elai. io

Free

Basis: 29 $/Benutzer/Monat

Erweitert : 59 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Elai. io

G2 : 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Elai. io?

In einer G2-Rezension heißt es:

Elai. io hat unseren Prozess zur Erstellung von Inhalten verändert und uns die Möglichkeit gegeben, die Produktion ins eigene Haus zu holen. Jetzt können wir schneller auf Kursanpassungen, Produktaktualisierungen und Feedback der Lernenden reagieren... Einige KI-Stimmen und Avatare haben gelegentlich Probleme mit der Lippensynchronisierung und der präzisen Aussprache, sodass oft alternative Schreibweisen für mehr Klarheit erforderlich sind.

Elai. io hat unseren Prozess zur Erstellung von Inhalten verändert und uns die Möglichkeit gegeben, die Produktion ins eigene Haus zu holen. Jetzt können wir schneller auf Kursanpassungen, Produktaktualisierungen und Feedback der Lernenden reagieren... Einige KI-Stimmen und Avatare haben gelegentlich Probleme mit der Lippensynchronisierung und der präzisen Aussprache, sodass oft alternative Schreibweisen für mehr Klarheit erforderlich sind.

8. AI Studios von DeepBrain AI (Am besten geeignet für realistische Avatare und mehrsprachige Unternehmensvideos)

über AI Studios von DeepBrain AI

AI Studios von DeepBrain AI ist auf menschenähnliche Avatar-Videos für Marketing, Kundenservice und Schulungen spezialisiert und bietet Zugang zu über 2000 Avataren und mehr als 150 Sprachen auf Guthabenbasis.

Es bietet intuitive Bearbeitung von Szenen, Avatar-Gesten und ChatGPT-ähnliche Skripting-Tools. Es ist eine kostengünstige Wahl für Unternehmen, die Videoinhalte in großem Umfang lokalisieren oder personalisieren möchten.

✅ Entscheiden Sie sich dafür, wenn: Sie Avatar-Videos im Business-Stil mit professioneller Bereitstellung in mehreren Sprachen benötigen. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie kreative Flexibilität, umfangreiche Bearbeitung von Szenen oder kurze Inhalte für soziale Medien suchen.

Die besten Features von AI Studios

Erstellen Sie narrative Videos ohne teure Ausrüstung

Spiegeln Sie menschliche Ausdrucksformen und natürliche Bewegungen mit emotionalen Avataren wider

Wählen Sie flexible Videominuten-Tarife ohne Wasserzeichen

Einschränkungen von AI Studios

Benutzer berichten, dass die kreative Bearbeitung (z. B. B-Roll-Integration) bestenfalls grundlegend ist

Preise für KI-Studios

Free

Persönlich: 29 $/Benutzer/Monat

Team: Ab 69 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI-Studios

G2 : 4,3/5 (über 860 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über KI-Studios?

Ein G2-Benutzer empfiehlt das Tool:

Die Features „Text-zu-Video“ und „URL-zu-Video“ sparen Stunden an Produktionszeit und sind damit ein echter Game-Changer für Marketing- und Content-Teams

Die Features „Text-zu-Video“ und „URL-zu-Video“ sparen Stunden an Produktionszeit und sind damit ein echter Game-Changer für Marketing- und Content-Teams

9. Lumen5 (Am besten geeignet für die Umwandlung von Blog-Beiträgen in ansprechende Markenvideos)

via Lumen5

Lumen5 ist ein benutzerfreundlicher KI-Video-Ersteller, der sich ideal für Vermarkter und kleine Teams eignet, die schnell hochwertige Inhalte für soziale Medien oder Blogs erstellen möchten.

Lumen5 wandelt Text (wie Blog-Beiträge oder Skripte) mithilfe von KI in ansprechende Videos um, wobei Bilder, Erzählung und Tempo aufeinander abgestimmt werden – mit Zugriff auf Stock-Medien und Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Marke. Vorlagen und automatisierte Layouts helfen dabei, den Prozess innerhalb weniger Minuten und mit minimalen Designkenntnissen abzuschließen.

✅ Ideal für Sie, wenn: Sie Blogs oder Skripte mit minimalem Aufwand in übersichtliche, markengerechte Videos umwandeln möchten. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie Avatar-Kommentare, Stimmklonen oder umfangreiche Bearbeitungsfunktionen benötigen.

Die besten Features von Lumen5

Wenden Sie Ihre Farben, Ihr Logo und Ihre Schriftarten ganz einfach auf alle Videos an

Exportieren Sie Inhalte in verschiedenen Seitenverhältnissen (16:9, 9:16 usw.) mit einem Klick

Verwenden Sie KI-Voiceovers oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um Videos zu personalisieren

Einschränkungen von Lumen5

Die Qualität der Sprachausgabe und die Genauigkeit der Lippensynchronisierung können variieren

Einige Benutzer berichten, dass sie bei der Verwendung von Stock-Assets für ihre YouTube-Videos Urheberrechtsansprüche erhalten haben

Preise für Lumen5

Community: Kostenlos

Basic: 29 $/Monat

Starter: 79 $/Monat

Professional: 199 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Lumen5

G2 : 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lumen5?

Eine Capterra-Bewertung hebt Folgendes hervor:

Sehr einfaches Erstellen von Videos aus Texten und Blog-Beiträgen... Manchmal sind die gefundenen Videos nicht ganz korrekt, aber man kann manuell bessere auswählen.

Sehr einfaches Erstellen von Videos aus Text und Blog-Beiträgen... Manchmal sind die gefundenen Videos nicht ganz korrekt, aber man kann manuell bessere auswählen.

📚 Lesen Sie auch: Vorlagen für Podcast-Skripte

10. Colossyan Creator (Am besten geeignet für skalierbare E-Learning-Inhalte mit interaktiven Features)

via Colossyan Ersteller

Colossyan Creator ist ein trainingsorientiertes KI-Video-Tool mit realistischen Avataren, mehrsprachigem Support, Quiz-Einbettungen und SCORM-Export und eignet sich perfekt für die Erstellung von E-Learning-Inhalten und die Einarbeitung von Teams.

Die App wandelt Skripte oder hochgeladene Folien in von Avataren kommentierte Videos in über 70 Sprachen um und ermöglicht so Unterhaltungsszenen mit mehreren Avataren und interaktiven Quizfragen. Sie eignet sich gut, wenn Sie Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit in Einklang bringen möchten.

✅ Ideal für Sie, wenn: Sie im Bereich E-Learning oder HR tätig sind und mehrsprachige, interaktive Schulungsvideos mit SCORM-Support benötigen. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie filmisches Storytelling, sozial orientierte Formate oder kreative Regie über die visuelle Gestaltung stellen.

Die besten Features von Colossyan Creator

Lokalisieren Sie Inhalte weltweit durch die automatische Erstellung von Videos in über 70 Sprachen

Laden Sie unbegrenzt viele Zuschauer mit Rollensteuerung ein

Nahtlose Integration in LMS-Plattformen

Limits für Ersteller von Colossyan

Kreative Flexibilität und Bearbeitungsoptionen sind limitiert

Preise für Colossyan Creator

Free

Starter: Ab 27 $/Monat

Business: Ab 88 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Colossyan Creator

G2 : 4,5/5 (über 470 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Colossyan?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die KI-Avatare sind realistisch und die Text-to-Speech-Funktion ist flüssig und bietet eine Vielzahl von Sprachoptionen. Ich schätze den mehrsprachigen Support sehr, der für die Erstellung vielfältiger Schulungs- und Onboarding-Materialien äußerst hilfreich ist.

Die KI-Avatare sind realistisch und die Text-to-Speech-Funktion ist flüssig und bietet eine Vielzahl von Sprachoptionen. Ich schätze den mehrsprachigen Support sehr, der für die Erstellung vielfältiger Schulungs- und Onboarding-Materialien äußerst hilfreich ist.

11. Hour One (Am besten geeignet für hyperrealistische virtuelle Moderatoren in der Unternehmenskommunikation)

via Hour One

Hour One ist ein KI-Avatar-Video-Ersteller für Unternehmen, der hyperrealistische virtuelle Präsentatoren und schnelle Durchlaufzeiten bietet – geeignet für Marketing, Schulungen und interne Kommunikation in großem Umfang.

Es bietet über 100 Avatare und unterstützt mehr als 60 Sprachen. Außerdem stehen Skript- und Vorlagenassistenten, Marken-Kits und Tools für die sichere Zusammenarbeit zur Verfügung.

✅ Entscheiden Sie sich dafür, wenn: Sie lebensechte Moderatoren für die Unternehmenskommunikation, Produktvideos oder interne Updates benötigen. ⚠️ Nicht wählen, wenn: Sie eine kostengünstige Videoproduktion wünschen oder nur gelegentlich mit KI-Videos experimentieren möchten.

Die besten Features von Hour One

Videos in wenigen Minuten mit Skript-Assistenten fertigstellen

Dank einer einfachen Benutzeroberfläche sind Sie schnell startklar

Laden Sie Editoren und Zuschauer mit sicheren Rollenberechtigungen ein

Übersetzen Sie Videos ganz einfach mit Unterstützung für mehrere Sprachen und integrierten Untertiteln

Limits von Hour One

Benutzer empfinden einige KI-Avatare als unheimlich

Die Einrichtung benutzerdefinierter Avatare erfordert möglicherweise Hilfe vom Support

Preise für die erste Stunde

Kostenlose Testversion

Lite: 30 $/Monat

Business: 112 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hour One

G2 : 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Hour One?

Hier ist die Meinung eines G2-Benutzers zu diesem Tool:

Das Video wurde recht schnell gerendert und das Feature für den gemeinsamen Workspace funktionierte hervorragend, da mein Kollege die von mir vorgenommenen Änderungen in Echtzeit beobachten konnte. Mir gefielen die Auswahlmöglichkeiten für die Avatare und das Klonen meiner Stimme war großartig... Die Preisstruktur fand ich etwas unklar, ich wusste nicht, wie mir die Kosten berechnet wurden, bis ich bei meinem Abonnementtyp an eine Grenze stieß.

Das Video wurde recht schnell gerendert und das Feature für den gemeinsamen Workspace funktionierte hervorragend, da mein Kollege die von mir vorgenommenen Änderungen in Echtzeit beobachten konnte. Mir gefielen die Auswahlmöglichkeiten für die Avatare und das Klonen meiner Stimme war großartig... Die Preisstruktur fand ich etwas unklar, ich wusste nicht, wie mir die Kosten berechnet wurden, bis ich bei meinem Abonnementtyp an eine Grenze stieß.

📚 Lesen Sie auch: Vorlagen für das Verfassen von Inhalten

Die beste HeyGen-Alternative auswählen

HeyGen hat zwar die Tür zu Avatar-gesteuerten Inhalten geöffnet, aber mit dem Wachstum der Teams steigen auch die Erwartungen: bessere Kontrolle, intelligentere Zusammenarbeit, flexible Preise und Features, die über den Austausch von Gesichtern oder die Lippensynchronisierung hinausgehen.

Tools wie Synthesia und Colossyan eignen sich hervorragend für schnelle, avatar-gesteuerte Schulungsvideos. Rask und DeepBrain glänzen bei der Lokalisierung. Und für kurze Inhalte, die schnell verbreitet werden sollen, liefern VEED, Runway und InVideo AI stilvolle Ergebnisse.

Ihr Anwendungsfall, die Größe Ihres Teams und Ihre kreativen Ziele bestimmen, was „am besten“ für Sie bedeutet.

Wenn Sie jedoch den gesamten Videoproduktionsprozess – vom Drehbuch bis zur Überprüfung der Aufgaben – auf einer einzigen Plattform verwalten möchten, empfehlen wir Ihnen ClickUp.

Möchten Sie sich von verstreuten Workflows verabschieden? Probieren Sie ClickUp kostenlos aus – und erleben Sie, was passiert, wenn KI auf Zusammenarbeit trifft.