Die besten KI-SVG-Generatoren für skalierbare Vektorgrafiken

Das Entwerfen skalierbarer Vektorgrafiken (SVGs) kann ein frustrierender Prozess sein. Ganz gleich, ob Sie Symbole, Logos, UI-Elemente oder Illustrationen erstellen – Sie benötigen saubere, präzise Vektoren, die sich ohne Qualitätsverlust skalieren lassen.

Das manuelle Nachzeichnen von Bildern, Anpassen von Ankerpunkten und Feinabstimmen von Pfaden kostet jedoch Zeit. Zeit, die Sie für kreativere Arbeit nutzen könnten.

KI-SVG-Generatoren nehmen Ihnen die harte Arbeit ab. Mit diesen Tools können Sie Rasterbilder in Vektoren umwandeln, benutzerdefinierte SVGs aus Textvorlagen generieren und Designs mit nur wenigen Klicks verfeinern.

Laden Sie einfach ein Bild hoch, geben Sie eine Eingabeaufforderung ein oder nehmen Sie ein paar Einstellungen vor. KI erledigt den Rest und liefert in Sekundenschnelle gestochen scharfe, skalierbare Vektoren. Keine mühsamen manuellen Anpassungen oder komplizierte Design-Software wie Adobe Illustrator mehr.

Und wenn Sie das perfekte SVG gefunden haben? Fügen Sie es direkt in ClickUp ein, um Ihre Design-Workflows präzise, synchronisiert und stressfrei zu gestalten.

Entdecken Sie die besten KI-SVG-Generatoren, um hochwertige und skalierbare Vektorgrafiken zu erstellen! Es ist Zeit, atemberaubende Bilder zu erstellen. 💃🏽

Was sollten Sie bei einem KI-SVG-Generator beachten?

Sie benötigen saubere, skalierbare Vektorgrafiken (schnell). Aber nicht jedes KI-Tool kann das. Einige erstellen unordentliche Pfade, andere haben Probleme mit Details und wieder andere bieten Ihnen nicht genügend Kontrolle. Was ist also wirklich wichtig?

Lassen Sie uns die wichtigsten Features aufschlüsseln, damit Sie ein Tool finden, das Ihr Geld wert ist.

Hochwertige Ausgabe: Erzeugt jedes Mal saubere und pixelgenaue SVGs. Sie müssen keine seltsamen Formen oder gezackten Linien mehr bereinigen

Intuitive Benutzeroberfläche: Sie können alle Features nutzen, ohne viel Zeit für das Erlernen der Navigation aufwenden zu müssen. Ein großer Vorteil Sie können alle Features nutzen, ohne viel Zeit für das Erlernen der Navigation aufwenden zu müssen. Ein großer Vorteil der Verwendung von KI für Grafikdesign ist die Zeitersparnis, und eine steile Lernkurve würde diesem Zweck eher zuwiderlaufen

Designvorlagen: Bietet Bietet Grafikdesignvorlagen , mit denen Sie schnell Vektorgrafiken in professioneller Qualität erstellen können, ohne bei Null anzufangen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Anfänger sind

KI-Vorschläge: Bietet Ihnen mehrere Optionen für Bietet Ihnen mehrere Optionen für KI-Bildvorschläge . Diese Textvorschläge geben Ihnen eine Idee, wo Sie beginnen können

Benutzerdefinierte Optionen: Ermöglicht Ihnen, Farben, Formen oder Stile an Ihre Marke anzupassen. Ein guter KI-SVG-Generator sollte Sie nicht auf generische Designs beschränken

Mehrere Exportoptionen: Bietet mehrere Exportformate wie SVG, PNG, JPEG und PDF für Ihre generierten Vektorgrafiken. Dies bietet viel Spielraum für die Verwendung der Grafiken in Inhalten über mehrere Kanäle hinweg

👀 Wussten Sie schon? SVGs sind auflösungsunabhängig, was bedeutet, dass sie auch bei starkem Zoomen kristallklar bleiben. Sie können sie unbegrenzt vergrößern oder verkleinern, ohne dass die Bildqualität darunter leidet!

Die besten KI-SVG-Generatoren auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten KI-SVG-Generatoren:

Die 10 besten KI-SVG-Generatoren

Lassen Sie uns nun die wichtigsten Features, Einschränkungen und Preise erkunden, um herauszufinden, welcher SVG-Generator für Sie am besten geeignet ist. Wir haben auch Bewertungen und Rezensionen von echten Kunden hinzugefügt, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

1. ClickUp (Am besten für KI-gestützten Workflow und SVG-Integration)

Jetzt ausprobieren Erstellen Sie ganz einfach Bilder mit dem KI-Bildgenerator in ClickUp Brain

ClickUp ist nicht nur ein weiteres Projektmanagement-Tool. Es ist Ihre alles App für die Arbeit. Wenn Sie mit verstreuten SVG-Designaufgaben, ineffizienten Workflows oder veralteten Methoden der Zusammenarbeit zu kämpfen haben, ist es Zeit für ein Upgrade!

Angenommen, Ihre Grafikdesigner haben aufgrund von verstreuter Kommunikation und unzusammenhängenden Brainstorming-Sitzungen Schwierigkeiten, sich auf denselben SVG-Designplan zu einigen. Mit ClickUp Whiteboards können Sie solche Probleme umgehen und direkt zu kreativen Roundtable-Gesprächen übergehen.

Lassen Sie Ihr Design-Team Ideen auf ClickUp Whiteboards zum Leben erwecken

Fügen Sie Brainstorming-Elemente wie Quadrate, Kreise und Dreiecke aus der Symbolleiste auf der linken Seite der ClickUp Whiteboards hinzu. Um Designideen visuell zu verknüpfen, verwenden Sie einfach die Verbinder in der Symbolleiste, um Aufgaben und Designideen mit Pfeilen zusammenzufassen.

Ihr Team kann Haftnotizen hinzufügen, Dateien anhängen und Illustrationen direkt auf dem Whiteboard zeichnen, um Mockups und Inspirationen zu teilen. Vorgesetzte und andere Teammitglieder können ebenfalls Kommentare für Feedback hinzufügen. Alle Beteiligten können Briefings anhängen und Aktualisierungen automatisieren.

Ein solider Plan ist jedoch nur der erste Schritt. Sie müssen sicherstellen, dass alle Ihre Teams bei jedem SVG-Design ihr Bestes geben. Mit ClickUp Aufgaben können Sie jeden Schritt Ihrer Designvorgaben in Aufgaben umwandeln. Teilen Sie diese in Ordner auf, fügen Sie Unteraufgaben hinzu und hängen Sie Stilrichtlinien und andere Ressourcen direkt an die Aufgaben an.

Angenommen, Sie müssen Vektorgrafiken für Ihre E-Mails mit Rabatten für den bevorstehenden BFCM-Ausverkauf entwerfen. Fügen Sie eine Eingabeaufforderung mit Spezifikationen zu ClickUp Brain hinzu, und innerhalb von Sekunden wird ein detaillierter Schritt-für-Schritt-Plan erstellt.

Bitten Sie ClickUp Brain, einen Plan für den Workflow zur SVG-Generierung zu erstellen

Möchten Sie überprüfen, ob Sie alles richtig gemacht haben? Das integrierte neuronale Netzwerk von ClickUp erstellt schnelle Zusammenfassungen, findet fehlende Teile in Ihrem Plan und schlägt umsetzbare Verbesserungen vor. Sie können Brain auch nach Grafikdesign-Trends oder Best Practices für die SVG-Generierung fragen, damit Ihre Vektoren immer super relevant für Ihr Publikum sind.

Sie können sogar Prioritäten für Designaufgaben festlegen, diese den richtigen Personen zuweisen und eine vollständige Ansicht der Zeitleisten, Teamzuweisungen und Fortschritte aufrufen. Mit ClickUp Automation können Sie diese Designaufgaben automatisieren und sich die mühsame Zuweisung einzelner Verantwortlichkeiten an Ihr Designteam sparen.

Automatisieren Sie SVG-Design-Aufgaben mit ClickUp Brain

Sie haben keine Zeit, einzelne Auslöser einzurichten? Erklären Sie einfach in einfachen Worten, was Sie automatisieren möchten, und die integrierte KI, ClickUp Brain, konfiguriert sofort die Automatisierung des Design-Workflows und die Auslöser, zusammen mit E-Mail-Erinnerungen und Benachrichtigungen in der App!

Und das ist noch nicht alles! ClickUp lässt sich auch mit Figma AI integrieren, einem beliebten KI-Vektorgenerator.

Verbinden Sie Ihr Figma-Konto mit dem ClickUp App-Center

Gehen Sie zum ClickUp App-Center, suchen Sie nach Figma und klicken Sie auf „Verbinden”. Sie und Ihre Administratoren können alle Figma-Ordner direkt in ClickUp anzeigen. Dies vereinfacht die Planung von Workflows, die Zuweisung von Aufgaben und die Planung von SVG-Aufgaben erheblich. ClickUp für Design-Teams importiert sogar alle Ihre Vektorprojekte aus Figma und zentralisiert sie!

Diese Integration ermöglicht es Designern und Entwicklern, mit Vektorbildern und Prototypen zu arbeiten, ohne die Plattform wechseln zu müssen, und so den Workflow vom ersten Entwurf bis zum endgültigen SVG-Export zu optimieren.

Die besten Features von ClickUp

Generieren Sie mit ClickUp Brain Design-Personas, Komponenten, Kreativ-Briefings und vieles mehr

Geben Sie Ihre Design-Prototypen mit Design-Feedback-Tools wie ClickUp Clips als Videonachrichten an Stakeholder weiter

Automatisieren Sie SVG-Freigaben, damit Design-Projekte ohne Verzögerungen vorankommen

Erstellen Sie mit ClickUp Whiteboards visuelle Workflows für Ihre Design-Teams

Kommunizieren Sie die Details Ihrer Design-Projekte ganz einfach mit Vorlagen für Design-Briefings

Halten Sie alle Beteiligten in Ihrem Design-Team mit den Vorlagen für den Styleguide auf dem gleichen Stand

Erstellen Sie Figma-Dateien für Ihre SVG-Designs direkt in ClickUp mit einfachen Integrationen

Limits von ClickUp

Einige Benutzer, die keine Erfahrung mit fortschrittlicher KI-Technologie haben, könnten die Plattform zunächst überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Nichole Pelaez, Gründerin und CEO von Wild Me, bewertet ClickUp:

Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen To-Do-Listen – wir nutzen ClickUp, um Dinge zu erledigen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem des Aufgabenmanagements, indem es den Fortschritt und die ausstehenden Aufgaben anzeigt.

Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen To-Do-Listen – wir nutzen ClickUp, um Dinge zu erledigen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem des Aufgabenmanagements, indem es den Fortschritt und die ausstehenden Aufgaben anzeigt.

💡Profi-Tipp: Fügen Sie jeder ClickUp-Aufgabe eine Aufgabenbeschreibung hinzu, in der genau erklärt wird, was zu erledigen ist, um diese Aufgabe abzuschließen. Geben Sie einen Schrägstrich (/) in das Feld für die Aufgabenbeschreibung ein und wählen Sie Tabellen, Banner, Vorlagen und mehr, um Anweisungen schnell zu skizzieren.

2. Adobe (Am besten geeignet für die Konvertierung bestehender Bilder in SVGs)

via Adobe

Sie haben atemberaubende Grafiken erstellt, aber sie werden pixelig, wenn Sie sie in der Größe ändern oder für andere Inhalte verwenden. Verwenden Sie den KI-Vektorgenerator von Adobe, um Rasterbilder in skalierbare Vektorgrafiken umzuwandeln. Auf diese Weise sehen alle Ihre Bilder gestochen scharf aus, unabhängig davon, wie Sie sie in der Größe ändern und hinzufügen.

Die besten Features von Adobe

Wandeln Sie PNG-, JPEG- und JPG-Dateien in SVG-Dateien um

Konvertieren Sie Texte und Textvorlagen mit dem KI-Bildgenerator in visuelle Darstellungen

Erstellen Sie Poster mit kostenlosen Vorlagen

Adobe-Limits

Das Hinzufügen von Datumsangaben zu Design-Projekten ist etwas umständlich

Es kann Bilder mit einer Größe von bis zu 40 MB konvertieren

Preise von Adobe

Free

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe

G2: 4,5/5 (über 51.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Adobe?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich verwende Illustration jeden Tag für berufliche und private Projekte und schätze besonders, wie einfach die Workflows sind. Eine der Eigenschaften, die mir an Illustrator am besten gefällt, ist seine Präzision. Vektorgrafiken bestehen aus Pfaden, also im Wesentlichen mathematischen Formeln, die die Form und das Aussehen eines Objekts definieren. Illustrator-Objekte können ohne Qualitätsverlust auf jede beliebige Größe skaliert werden. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber Rastergrafiken, die aus Pixeln bestehen und bei Vergrößerung unscharf oder gezackt werden können.

Ich verwende Illustration jeden Tag für berufliche und private Projekte und schätze besonders, wie einfach die Workflows sind. Eine der Eigenschaften, die mir an Illustrator am besten gefällt, ist seine Präzision. Vektorgrafiken bestehen aus Pfaden, also im Wesentlichen mathematischen Formeln, die die Form und das Aussehen eines Objekts definieren. Illustrator-Objekte können ohne Qualitätsverlust auf jede beliebige Größe skaliert werden. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber Rastergrafiken, die aus Pixeln bestehen und bei Vergrößerung unscharf oder gezackt werden können.

3. Canva (Am besten für die Bearbeitung von Vektorgrafiken geeignet)

via Canva

Canva bietet eine Fotobearbeitungssoftware mit einem kostenlosen KI-Vektorgenerator. Damit können Sie Ihre Vektorgrafikdateien online in jedem Maßstab bearbeiten. Außerdem können Sie damit gestochen scharfe Logos, Symbole und Illustrationen für Ihre Inhalte erstellen und diese direkt veröffentlichen, ohne dass dabei Qualität verloren geht.

Die besten Features von Canva

Ziehen Sie Ihre SVG-Datei per Drag & Drop an die gewünschte Stelle auf der Leinwand

Passen Sie die Farben von Dokumenten und Bildern mit einem Klick an

Passen Sie Ihr eigenes Farbschema für markengerechte SVGs an

Bereinigen Sie Bilder mit einem Klick mit dem magischen Radiergummi

Einschränkungen von Canva

Der kostenlosen Version fehlen einzigartige Grafikvorlagen

Preise für Canva

Free

Pro: 15 $/Monat pro Platz

Teams: 10 $/Monat pro Platz (mindestens 3 Plätze)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 4500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva?

Eine G2-Rezension lautet:

Ich finde es toll, dass ich schnell professionell aussehende Grafiken erstellen kann, ohne mich dabei wie ein Profi fühlen zu müssen. Die große Auswahl an Vorlagen, Fotos und Anpassungsoptionen macht es einfach, einzigartige Designs für alles zu erstellen, was ich für soziale Medien, Präsentationen oder persönliche Projekte benötige. Es ist auch toll, dass ich es auf meinem Smartphone oder Laptop verwenden kann, sodass ich auch unterwegs designen kann.

Ich finde es toll, dass ich schnell professionell aussehende Grafiken erstellen kann, ohne mich dabei wie ein Profi fühlen zu müssen. Die große Auswahl an Vorlagen, Fotos und Anpassungsoptionen macht es einfach, einzigartige Designs für alles zu erstellen, was ich für soziale Medien, Präsentationen oder persönliche Projekte benötige. Es ist auch toll, dass ich es auf meinem Smartphone oder Laptop verwenden kann, sodass ich auch unterwegs designen kann.

4. Vectr (Am besten geeignet für die Erstellung von Vektoren mit detaillierten Eingabeaufforderungen)

via Vectr

Wenn Sie nach einem kostenlosen KI-SVG-Generator suchen, mit dem das Erstellen von Grafiken so einfach wie das Tippen ist, ist Vectr das richtige Tool für Sie. Sie können Ihrer KI-Vektorgrafik hinzufügen, was Sie möchten und was Sie nicht möchten, die SVG-Datei und das Vektorformat anpassen und direkt von der Plattform herunterladen.

Die besten Features von Vectr

Fügen Sie Beschreibungsaufforderungen und negative Aufforderungen hinzu, um perfekte Vektorgrafiken zu erstellen

Verwenden Sie 3D-Grafiken und Sticker, um Ihre Grafiken ansprechender zu gestalten

Entfernen Sie Hintergründe für ein saubereres Erscheinungsbild Ihrer Vektorgrafiken

Wandeln Sie PNG-Rasterbilder in SVGs und JPGs in Vektor-Icons um

Einschränkungen von Vectr

Anzeigen in der kostenlosen Version können störend sein

Preise für Vectr

Free Forever

Pro: 3,99 $/Monat

Premium: 7,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Vectr

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vectr?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es ist einfach zu bedienen und enthält alle wichtigen Tools für die grundlegende Bearbeitung oder die Erstellung von Grafiken. Es hat mir schon oft geholfen und die einfache Benutzeroberfläche macht es leicht verständlich.

Es ist einfach zu bedienen und enthält alle wichtigen Tools für die grundlegende Bearbeitung oder die Erstellung von Grafiken. Es hat mir schon oft geholfen und die einfache Benutzeroberfläche macht es leicht verständlich.

🧠 Fun Fact: Die frühesten Formen geschriebener Texte begannen als Bilder oder Piktogramme, die zur Darstellung von Objekten und Ideen verwendet wurden. Um Namen zu transkribieren, verwendeten die Sumerer Logogramme, einfach gezeichnete Bilder, die einen Laut darstellten, der dem Wort, das sie kommunizieren wollten, nahe kam.

5. SVGator (Am besten für die Erstellung von Vektoranimationen geeignet)

via SVGator

Menschen lernen besser anhand von Animationen als anhand statischer Bilder. Warum also Ihre Vektorgrafiken auf Bilder beschränken, wenn Sie mit SVGator Animationen erstellen können? Mit diesem Vektorgenerator können Sie einzelne Elemente in Ihrer Vektorgrafik hinzufügen, zusammenführen und nach Belieben bewegen.

Die besten Features von SVGator

Animieren Sie Vektorgrafiken, Illustrationen und Logos

Exportieren Sie Vektorgrafiken in verschiedenen Formaten wie SVG, Lottie, Dart, Videos und GIF

Passen Sie an, was mit jedem Klick zu erledigen ist, um mehr Kontrolle über Ihre Vektorgrafik und Animation zu haben

Finden Sie die richtige Position mithilfe einer einfachen Grafik-Leinwand

Einschränkungen von SVGator

Der KI-Generator hängt oft aufgrund schwerer Vektorbildkomponenten

Preise für SVGator

Free

Pro: 38 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SVGator

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SVGator?

Eine G2-Rezension lautet:

Der animierte Builder von SVGator hat den Prozess zum Starten/Stoppen oder für jede andere Animation vereinfacht, wenn ein Benutzer mit der Maus über das Bild fährt oder darauf klickt. Die Funktionen sind sehr umfangreich, und man muss nicht unbedingt ein Animationsprofi sein, um dieses Tool zu bedienen. Es handelt sich um eine Web-App, daher ist sie großartig. Es ist kein Download erforderlich.

Der animierte Builder von SVGator hat den Prozess zum Starten/Stoppen oder für jede andere Animation vereinfacht, wenn ein Benutzer mit der Maus über das Bild fährt oder darauf klickt. Die Funktionen sind sehr umfangreich, und man muss nicht unbedingt ein Animationsprofi sein, um dieses Tool zu bedienen. Es handelt sich um eine Web-App, daher ist sie großartig. Es ist kein Download erforderlich.

6. Figma AI (Am besten geeignet für die Gestaltung von Vektorgrafiken für Benutzeroberflächen, Branding und Präsentationen)

via Figma KI

Benötigen Sie Vektorgrafiken für dringende Projekte? Mit dem KI-Vektorgenerator von Figma erstellen Sie mit nur wenigen Worten perfekte SVGs. Dieses Tool zur Erstellung von Vektorgrafiken automatisiert auch Designaufgaben und erstellt Grafiken direkt in Ihren Projektordnern.

Die besten Features von Figma

Fügen Sie KI-Text-Eingabeaufforderungen hinzu und generieren Sie Vektoren in Sekundenschnelle

Verwandeln Sie Rasterbilder in Vektorgrafiken im perfekten SVG-Format

Arbeiten Sie mit Ihrem Design-Team auf digitalen Whiteboards zusammen

Greifen Sie auf 150 kostenlose Vektorillustrationspakete für die schnelle SVG-Erstellung zu

Einschränkungen von Figma

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit KI-gestützten Design-Tools haben, fühlen Sie sich vielleicht etwas überfordert

Preise für Figma

Starter: Kostenlos

Professional: 5 $/Monat für Collab-Platz, 15 $/Monat für Dev-Platz und 20 $/Monat für Full-Platz

Organisation: 5 $/Monat für Collab-Platz, 25 $/Monat für Dev-Platz und 55 $/Monat für Vollplatz

Enterprise: 5 $/Monat für Collab-Platz, 35 $/Monat für Dev-Platz und 90 $/Monat für Full-Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Figma

G2: 4,7/5 (über 1100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 790 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Figma?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Die Idee hinter Figma ist zwar wunderbar, aber die Benutzeroberfläche ist überhaupt nicht benutzerfreundlich. Zu Beginn musste unser Unternehmen monatelang Dutzende von Schulungen absolvieren, was beweist, wie schwierig diese neue Software ist. Die grundlegenden Tools, wie beispielsweise die Ansicht von Bildschirmen, sind sehr schwer zu bedienen. Die größten Nachteile für unser Team waren jedoch die Nachverfolgung aller verschiedenen Versionen der bearbeiteten Dokumente und das Auffinden bestimmter Elemente innerhalb eines Bildschirms, die bearbeitet werden mussten. Viele in unserem Team wollten wegen der einfachen Versionskontrolle und der Suchfunktion wieder zu den bewährten Excel- und Word-Dokumenten zurückkehren. Ich denke, Figma hat noch einige Kinderkrankheiten, aber die Idee ist großartig.

Die Idee hinter Figma ist zwar wunderbar, aber die Benutzeroberfläche ist überhaupt nicht benutzerfreundlich. Zu Beginn musste unser Unternehmen monatelang Dutzende von Schulungen absolvieren, was beweist, wie schwierig diese neue Software ist. Die grundlegenden Tools, wie beispielsweise die Ansicht von Bildschirmen, sind sehr schwer zu bedienen. Die größten Nachteile für unser Team waren jedoch die Nachverfolgung aller verschiedenen Versionen der bearbeiteten Dokumente und das Auffinden bestimmter Elemente innerhalb eines Bildschirms, die bearbeitet werden mussten. Viele in unserem Team wollten wegen der einfachen Versionskontrolle und der Suchfunktion wieder zu den bewährten Excel- und Word-Dokumenten zurückkehren. Ich denke, Figma hat noch einige Kinderkrankheiten, aber die Idee ist großartig.

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen limitieren. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

7. Inkscape mit KI-Erweiterungen (am besten für die Erstellung von Vektordiagrammen geeignet)

via Inkscape

Inkscape ist ein kostenloses Design-Tool, das KI-Erweiterungen für die Erstellung von Vektorgrafiken bietet. Sie können diese direkt aus dem Erweiterungsmanager von Inkscape herunterladen oder die Archivdatei entpacken. Es ist eine gute Alternative zu Figma, die SVG-Sektordesigns, Animationen und mehr bietet.

Inkscape mit KI-Erweiterungen – die besten Features

Farbpaletten generieren

Befehlszeilen per Drag & Drop erstellen

Erstellen Sie Kreise und Polygonsektoren für Ihre Vektorgrafiken

Bearbeiten Sie SVG-Dateien und Vektorformat-Attribute mit dem Diagramm-Ersteller

Inkscape mit KI-Erweiterungen – Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist veraltet und schwer zu navigieren

Preise für Inkscape mit KI-Erweiterungen

Free

Inkscape mit KI-Erweiterungen Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Inkscape?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Insgesamt habe ich mit Inkscape sehr gute Erfahrungen gemacht. Damit konnte ich die benötigten Dokumente und SVG-Bilder erstellen und bearbeiten.

Insgesamt habe ich mit Inkscape sehr gute Erfahrungen gemacht. Damit konnte ich die benötigten Dokumente und SVG-Bilder erstellen und bearbeiten.

🧠 Fun Fact: Der Sketchpad des amerikanischen Ingenieurs Ivan Sutherland ist eine der ersten grafischen Benutzeroberflächen. Er entstand als Projekt für Sutherlands Doktorarbeit, brachte ihm jedoch den Turing Award ein!

8. Vecta. io (Am besten geeignet für die Erstellung von Logos, Symbolen und Diagrammen)

Benötigen Sie einen SVG-Generator, der sich mit makelloser Präzision für verschiedene künstlerische Stile eignet? Vecta. io ist eine gute Software für Sie. Es handelt sich um eine Online-Plattform mit KI-Technologie, auf der Sie einfach alle Ihre Daten ablegen können und die dann die Zeichnungen für Sie erstellt.

Laden Sie einfach Bilder und Zeichnungen hoch, und dieser Vektorgenerator wandelt sie in SVGs um!

Die besten Features von Vecta.io

Erstellen Sie Logos, Symbole und mehr in kleinen Vektordateien mit einem integrierten SVG-Minifier

Visio-Schablonen und AutoCAD-Zeichnungen per Drag & Drop bearbeiten

Umwandeln von Text in Pfade für einfache Größenänderung und bessere Portabilität

Passen Sie das Seitenverhältnis, die Pixel und die Größe Ihrer Illustrationen mit Einheiten, Skalierungs- und Mess-Features an

Einschränkungen von Vecta. io

Es ist nicht das beste Tool zum Erstellen und Bearbeiten komplexer Vektorgrafiken

Preise für Vecta.io

Kostenlos (derzeit in der Beta-Phase)

Bewertungen und Rezensionen zu Vecta.io

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

👀 Wussten Sie schon? Über 90 % der Informationen, die wir täglich verarbeiten, stammen von visuellen Rezeptoren.

9. Vectorizer. ai (Am besten für das Stapeln von Formen in Vektoren geeignet)

Arbeiten Sie mit geometrischen Designs? Dann wissen Sie, wie schwierig es ist, diese mit generischen Tools in SVGs einzupassen.

Vectorizer AI ist ein schneller SVG-Konverter, der diese Herausforderung löst. Sie müssen lediglich das Bild hochladen. Es dauert 5 bis 10 Sekunden, um sie in Vektoren mit perfekter Form zu verwandeln.

Die besten Features von Vectorizer.ai

Laden Sie das Bild hoch oder ziehen Sie es per Drag & Drop auf die Seite

Konvertieren Sie PNG- und JPG-Bilder in Vektorformate

Passen Sie komplexe geometrische Formen perfekt in Ihre Vektorgrafiken ein

Passen Sie Kurventypen, Zeichenstil, Lückenfüller und mehr an

Einschränkungen von Vectorizer.ai

Sie können keine Vektorgrafiken von Grund auf neu erstellen

Preise für Vectorizer.ai

Web-App: 9,99 $/Monat

API: Ab 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Vectorizer.ai

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

10. Boxy SVG (am besten für einfache Vektorgrafiken geeignet)

via Boxy SVG

Boxy SVG ist ein unkompliziertes Tool zur Vektorbearbeitung, das sich perfekt für einfache Designarbeiten eignet. Es kann zur Erstellung von Vektorbildern auf jedem Betriebssystem und jedem Gerät verwendet werden.

Die besten Features von Boxy SVG

Wählen Sie integrierte Symbole, Elemente und Objekte aus und fügen Sie sie Ihrem Bild hinzu

Passen Sie die Farbe des Objekts und des Hintergrunds an

Effekte, Schriftarten und Animationen hinzufügen

Metadaten und Bildbeschreibungen generieren

Einschränkungen von Boxy SVG

Sie haben keinen Zugriff auf erweiterte KI-Vektorisierungs-Features wie Eingabeaufforderungen und automatische Optimierung

Preise für Boxy SVG

Standard: 9,99 $/Jahr

Premium: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Boxy SVG

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Mit ClickUp wird die SVG-Generierung einfach und präzise

Alle von uns aufgelisteten KI-Vektorgeneratoren haben ihre Vor- und Nachteile. Um jedes Mal eine perfekte Vektorgenerierung zu erzielen, müssen Sie ein Tool wählen, das Ihnen beim Design und der Vereinfachung des SVG-Projektmanagements hilft.

Das bietet ClickUp. Der KI-gestützte Workflow und die SVG-Integration bieten eine Komplettlösung, die die Erstellung, Verwaltung und Zusammenarbeit bei skalierbaren Vektorgrafiken verbessert.

Sie können damit Ihre Designaufgaben automatisieren, Workflows skizzieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern. Sie können Pläne zeichnen und Feedback zu Ihren Entwürfen einholen. Wenn Sie Figma verwenden, verbinden Sie es mit ClickUp und verwalten Sie alle Ihre Designprojekte von einem Ort aus.

Und natürlich können Sie ClickUp Brain verwenden, um Zusammenfassungen, Verbesserungsvorschläge und sogar Design-Briefings zu erstellen!

Melden Sie sich bei ClickUp an, um effizient und effektiv hochwertige Vektorgrafiken und Illustrationen zu erstellen!