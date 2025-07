die 13 besten KI-Tools für die Intranet-Suche für 2025

Wenn Sie schon einmal eine Frage in das Intranet Ihres Unternehmens eingegeben und eine unübersichtliche Liste veralteter PDF-Dateien und zufälliger Slack-Threads als Antwort erhalten haben, sind Sie nicht allein.

Wir haben festgestellt, dass jeder fünfte Berufstätige täglich mehr als drei Stunden damit verbringt, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichen Informationen zu seinen Aufgaben zu suchen. Das sind fast 40 % einer gesamten Arbeitswoche, die für etwas verschwendet wird, das nur wenige Sekunden dauern sollte!

Herkömmliche Intranet-Suchmaschinen haben Schwierigkeiten, mit der wachsenden Komplexität des internen Wissens Schritt zu halten, da Informationen über Tools wie Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack und Ihre Projektmanagement-Plattform verstreut sind.

Der Ausweg?

KI-Tools für die Intranet-Suche.

Diese Plattformen der nächsten Generation nutzen natürliche Sprachverarbeitung (NLP), Retrieval-Augmented Generation (RAG) und kontextbezogene Algorithmen, um Ihre Suchabfragen zu verstehen und Ihnen genau dann die richtigen Dokumente, Antworten oder Zusammenfassungen zu liefern, wenn Sie sie benötigen.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die besten KI-Tools für die Intranet-Suche vor, die Sie dieses Jahr in Betracht ziehen sollten. Wir behandeln reale Anwendungsfälle, herausragende Features, Einschränkungen, Preise und Bewertungen von Benutzern. Ganz gleich, ob Sie ein schnell wachsendes Start-up skalieren oder das Wissen in einem globalen Unternehmen verwalten – hier finden Sie ein Tool, mit dem Sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen können! 🕵️‍♀️

Was sollten Sie bei einem KI-Intranet-Suchtool beachten?

Die Wahl der richtigen Intranet-Suchlösung kann die Produktivität Ihres Teams erheblich steigern, Kontextwechsel reduzieren und die Wiederverwendung von Wissen verbessern. Hier sind die wichtigsten Prioritäten:

Verbundsuchfunktionen: Suchen Sie nach Tools, die mehrere Plattformen – Ihr Intranet, Cloud-Laufwerke, Aufgabenmanager und Wikis – durchsuchen, ohne dass für jede Plattform separate Abfragen erforderlich sind

Natural Language Understanding (NLU): Die Art und Weise, wie wir suchen, hat sich verändert: von Stichwörtern hin zu Unterhaltungen. Eine solide KI-Suche sollte Fragen wie „Wo ist die aktuelle Roadmap für das dritte Quartal?“ verstehen und keine exakten Stichworte als Eingabe benötigen

Kontextbezogene Ergebnisse: Fortschrittliche Tools liefern Ergebnisse basierend auf den Rollen der Benutzer, Zugriffsebenen, letzten Aktivitäten oder der Hierarchie der Organisation, sodass Mitarbeiter nur das sehen, was für sie relevant ist. Das spart Zeit und steigert die individuelle Produktivität

KI-gestützte Zusammenfassungen und Antworten: Die besten Plattformen listen nicht nur Dokumente auf, sondern erstellen Zusammenfassungen, extrahieren wichtige Infos oder liefern direkte Antworten mithilfe von Techniken wie RAG oder fein abgestimmten LLMs

Starke Datensicherheit und Zugriffskontrolle: Stellen Sie sicher, dass die Lösung SSO, Audit-Protokolle und berechtigungsbasierte Indizierung unterstützt, um interne Datenlecks zu vermeiden

Suchanalysen und Feedback-Schleifen: Suchen Sie nach Plattformen, mit denen Sie Lücken im Inhalt identifizieren, den Erfolg von Suchvorgängen messen und aus dem Verhalten der Benutzer lernen können, um die Ergebnisse im Laufe der Zeit zu verbessern

Einfache Bereitstellung und Integration: Plug-and-Play-Integrationen für Ihre bestehende Infrastruktur – Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira und andere – vereinfachen das Setup und liefern schnellere Ergebnisse

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails findet – damit Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp – Vernetzte Suche über Aufgaben, Dokumente, Slack und Drive hinweg – ClickUp Brain + Autopilot Agents für proaktives Handeln – Dokumente automatisch zusammenfassen, Unteraufgaben generieren und Daten aus verbundenen Apps abrufen – Interne Wikis mit Vorlagen und verifizierten Inhalten starten Kleine bis große Teams in Unternehmen, die eine zentralisierte KI-gestützte Suche und Automatisierung von Workflows benötigen Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Glean – Rollenbezogene Antworten in verschiedenen Apps (Drive, Slack, Jira) – Einheitlicher Wissensgraph mit Akronym-/Kontextkenntnis – Ausführung mehrstufiger Aufgaben über KI-Assistenten Mittlere bis große Teams in Unternehmen mit komplexen App-Ökosystemen Benutzerdefinierte Preise Coveo – Kontextbezogene, rollenbasierte Suche mit RAG – Adaptives KI-Ranking, Regel-Engine, automatische Vorschläge – Agent Assist für interne Helpdesks Support-Teams in Unternehmen und regulierten Branchen Benutzerdefinierte Preise Guru – KI-gestützte Wissenskarten mit Slack/Teams-Integration – Wissensagenten zur Überwachung und Aktualisierung veralteter Infos – Nutzungsanalysen und peer-reviewte Inhalte Wissensorientierte Teams erstellen interne Wikis mit vertrauenswürdigen Infos Kostenlose Testversion (30 Tage); kostenpflichtig ab 18 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Qatalog – Verbundsuche ohne Index über G Suite, Slack und Salesforce hinweg – RAG-gestützte Antworten in freigegebenen Abfrage-Threads – Anmerkungen zu Abfragen und Einhaltung von Unternehmensrichtlinien Schnelllebige kleine bis mittelgroße Teams, die ein schnelles Setup mit robuster Zusammenarbeit benötigen Kostenlose Testversion (14 Tage); kostenpflichtig ab 15 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Elastic Search – Volltext- und Vektorsuche mit DevOps-Kontrolle – Open Source, skalierbar, anpassbar – Analysen über Kibana + LLM-Support DevOps-lastige Teams und technische Organisationen, die maßgeschneiderte Suchsysteme aufbauen Kostenlose Testversion (14 Tage); benutzerdefinierte Pay-as-you-go-Preise Algolia – API-first-Design mit neuronaler Suche und Tippfehler-Toleranz – Echtzeit-Indexierung mit einer Antwortzeit von <50 ms – Rollenbasierte Filter und dynamische Facettierung Produkt- und Engineering-Teams, die eine schnelle, intelligente Suche in Apps benötigen Free-Plan (10.000 Suchanfragen/Monat); kostenpflichtig ab 0,50 $/1.000 Abfragen; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Sinequa – Semantische Suche in über 200 Inhaltsquellen – Rollenspezifische Assistenten + vorgefertigte Branchen-Apps – Code-freie NLP-Flows + hohe Sicherheit Unternehmen in regulierten Branchen, die eine umfassende, mehrsprachige Suche benötigen Benutzerdefinierte Preise basierend auf Volumen IBM Watson Discovery – Passagenbasierte Antworten, OCR, Entitäts-/Sentimentanalyse – Intelligentes Dokumentenverständnis + Relevanzmodellierung – Integration über APIs und Analyse-Dashboards Teams in den Bereichen Recht, Compliance und Unternehmen, die große Dokumentensätze analysieren Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 500 $/Monat; Enterprise- und Premium-Stufen: benutzerdefinierte Preise Google Cloud Vertex AI Search – Semantische + Vektorsuche mit RAG-Grounding – Einfache Einbettung und Anpassung, Integration mit BigQuery, GCS – Code-freie Benutzeroberfläche für Setup und Verwaltung Unternehmen, die bereits Google Cloud nutzen und eine intelligente Suche mit geringem Aufwand benötigen Benutzerdefinierte Preise Korra. ai – Chat-basierter Assistent mit umfangreichen Zitaten – Suche in Dokumenten, Tickets und Videos – Lernt interne Vokabeln und eskaliert komplexe Abfragen Kleine bis mittelgroße Teams, die chatbasierten internen Support nutzen Benutzerdefinierte Preise Slab – Ansprechende Wissensdatenbank mit umfangreichen Formatierungsoptionen – Intelligente kontextbezogene Vorschläge und Suchergebnisse – Einfache Hierarchie von Dokumenten und Zusammenarbeit in Echtzeit Kleine bis mittelgroße Teams, die einfache, strukturierte interne Wikis erstellen Free-Plan (bis zu 10 Benutzer); kostenpflichtig ab 8 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Microsoft Viva – In Teams, Outlook und SharePoint eingebettete Wissenskarten – Module für Lernen, Verbindungen, Pulse und Einblicke – Automatische Tag-Vergabe + Produktivitätsanalysen mit Datenschutz an erster Stelle Microsoft 365-basierte Unternehmen, die einheitliche Mitarbeitererlebnisse schaffen Kostenpflichtige Pläne von 4 bis 12 US-Dollar pro Benutzer und Monat, je nach Modul; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Kann ein KI-Intranet-Tool wirklich alle oben aufgeführten Punkte erfüllen? Nun, einige davon können das. Hier sind sie:

1. ClickUp (Am besten geeignet für kleine bis große Teams in Unternehmen, die eine zentralisierte KI-gestützte Suche und Automatisierung von Workflows benötigen)

Starten Sie mit ClickUp – kostenlos Machen Sie das kollektive Wissen Ihres Teams mit den KI-Wissensmanagement-Features von ClickUp durchsuchbar, strukturiert und skalierbar

Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bekämpft ClickUp die Ursache für eine schlechte Intranet-Suche: Tool-Wildwuchs und verstreutes Wissen. Anstatt dass Sie Antworten aus Dutzenden von unverbundenen Apps zusammenfügen müssen, zentralisiert ClickUp Ihre Aufgaben, Dokumente, Wikis und Unterhaltungen in einem durchsuchbaren, KI-gestützten Workspace.

Die leistungsstarke Connected Search von ClickUp indexiert und zeigt diese Daten nicht nur an, sondern integriert auch Ihr Wissen aus externen, verbundenen Apps wie Google Drive, Slack, GitHub und Figma.

Durchsuchen Sie mit ClickUp Connected Search plattform-, datei- und app-übergreifend

Kombinieren Sie es mit der nativen KI von ClickUp, ClickUp Brain, und Sie erhalten ein einheitliches, intelligentes Intranet-Erlebnis, das die für Sie wertvollsten Informationen abruft, versteht und darauf reagiert.

Das Ergebnis? Sie können alltägliche Fragen stellen wie „Was haben wir im letzten Client-Meeting besprochen?“ oder „Zeigen Sie mir die Roadmap für das zweite Quartal“ und erhalten sofort präzise, kontextbezogene Antworten.

Machen Sie das kollektive Wissen Ihres Unternehmens – Aufgaben, Dokumente, Transkripte, Chats und mehr – mit ClickUp Brain durchsuchbar

Zusammen nutzen diese Systeme den unternehmensweiten Kontext, um nicht nur passende Elemente anzuzeigen, sondern auch Erkenntnisse daraus zusammenzufassen – oder sogar Maßnahmen zu ergreifen.

Beispiele für Aufgaben, die Sie KI übertragen können:

Fassen Sie einen Thread mit Aufgabenaktivitäten zusammen und veröffentlichen Sie Aktualisierungen in einem benutzerdefinierten KI-Feld

Generieren Sie Unteraufgaben aus übergeordneten ClickUp-Aufgaben und deren Beschreibungen

Erstellen Sie eine kontextbasierte Meeting-Agenda oder

Extrahieren Sie Infos aus einer Google Tabelle

All dies geschieht, ohne zwischen Tools hin- und herzuwechseln und jedes Mal 23 Minuten zu benötigen, um sich neu zu konzentrieren!

Mit diesen KI-Wissensmanagement-Features in ClickUp können Sie die jahrelange Historie Ihres Workspace durchsuchen. Sie liefern längere, gründlichere Ergebnisse, die in Legacy-Dokumenten und -Aufgaben verborgen sind – ideal für wiederkehrende Projekte oder Compliance-Audits.

Und da das Suchverhalten in ClickUp personalisiert und mit Ranking-Signalen und Filtern optimiert ist, erhalten Sie schnellere und relevantere Ergebnisse bei Abfragen. Fragen Sie einfach die ersten Mitarbeiter von ClickUp: „Die Suche ist so schnell und relevant wie nie zuvor. “

Aber das ist noch nicht einmal das Beste daran.

Sobald die KI eine Zusammenfassung oder einen Link anzeigt, hält sie den Workflow am Laufen. Aus dieser Schnellansicht heraus können Sie Ergebnisse in Aufgaben oder Dokumente umwandeln, Ergebnisse kopieren oder KI-Vorschlägen folgen, um tiefer in die Materie einzutauchen. In Verbindung mit den Automatisierungen und Autopilot-Agenten von ClickUp wird die Suche zu einem Workflow – nicht nur zu einem Tool –, wodurch manuelles Umschalten zwischen Kontexten reduziert und der tägliche Arbeitsablauf optimiert wird.

In Knowledge-Management-Workflows optimieren Autopilot Agents die Wartung und den Abruf durch:

Automatische Erstellung von Wissenszusammenfassungen , sobald neue Dokumentationen veröffentlicht werden

Automatisches Taggen und Kategorisieren aktualisierter Dokumente

Sofortige Beantwortung von Fragen durch Abrufen und Verweisen auf verbundene Workspace-Ressourcen, wenn Mitarbeiter suchen

Richten Sie in ClickUp Autopilot Agents ein, um häufig gestellte Fragen von Mitarbeitern im Chat zu beantworten

Bei der Intranet-Suche von ClickUp geht es nicht nur darum, Dokumente passiv zu finden, sondern sie zu verstehen, darauf zu reagieren und alles in einem zentralen Workspace zu verbinden.

Und wenn Sie Ihre Wissensdatenbank von Grund auf neu aufbauen möchten, bietet ClickUp auch viele kostenlose Vorlagen zur Auswahl.

Die ClickUp-Wissensdatenbankvorlage bietet ein fertiges Framework zum Aufbau Ihres internen Wissens-Hubs. Mit Abschnitten für Artikel, FAQs und Ressourcenbibliotheken spiegelt sie ein ausgefeiltes Hilfecenter wider. Sie erhalten integrierte Organisationstools wie verschachtelte Seiten und Seitenhierarchien, um eine kohärente Struktur zu gewährleisten.

Kostenlose Vorlage Zentralisieren Sie die wichtigsten Wissensressourcen Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für Wissensdatenbanken

Warum es ausprobieren:

Ermöglicht Teams die fast sofortige Einrichtung einer Wissensdatenbank , ohne sich Gedanken über das Layout machen zu müssen

Sorgt für konsistente Kategorisierung und Formatierung und leitet Mitwirkende strukturiert an

Verbessert die Auffindbarkeit durch integrierte Suche, Tags und Hierarchie

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

ClickUp Brain und Autopilot Agents sind zwar leistungsstark, ihre Effektivität hängt jedoch davon ab, wie gut Ihr Workspace strukturiert ist (z. B. Namenskonventionen, Berechtigungen, Inhaltshygiene)

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Rezension bezeichnet ClickUp als leistungsstarke App:

Ich liebe die Mischung aus persönlicher Aufgabenverwaltung, Business-Wissensmanagement, schnellen Notizen und der KI ClickUP Brain ist FANTASTISCH. Es ist erstaunlich kontextsensitiv und buchstäblich ein Assistenz-Monster. Verschachtelte Dokumente, Aufgabenhierarchien, benutzerdefinierte Felder, erweiterte Filterung ... diese App hat alles und ist nicht zu kompliziert, um loszulegen. Sie verfügt auch über nützliche Integrationen in Standard-Business-Plattformen, was großartig ist

Ich liebe die Mischung aus persönlicher Aufgabenverwaltung, Geschäftswissen, schnellen Notizen und der KI ClickUP – das ist FANTASTISCH. Es ist unglaublich kontextsensitiv und buchstäblich ein Assistenz-Monster. Verschachtelte Dokumente, Aufgabenhierarchien, benutzerdefinierte Felder, erweiterte Filterung ... diese App hat alles und ist nicht zu kompliziert, um loszulegen. Sie lässt sich auch gut in Standard-Business-Plattformen integrieren, was großartig ist

🧠 Fun Fact: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Tools täglich für persönliche Aufgaben, 55 % sogar mehrmals täglich. Wie sieht es mit KI bei der Arbeit aus? Mit einer zentralisierten KI, die alle Aspekte Ihres Projektmanagements, Wissensmanagements und Ihrer Zusammenarbeit unterstützt, können Sie jede Woche bis zu 3+ Stunden sparen, die Sie sonst mit der Suche nach Informationen verbringen würden, genau wie 60,2 % der ClickUp-Benutzer!

2. Glean (Am besten geeignet für mittelständische bis große Unternehmen mit komplexen App-Ökosystemen)

via Glean

Die Unternehmenssuche von Glean verbindet sich mit allen Workspaces, die Sie bereits verwenden – Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira – und erstellt einen einheitlichen Wissensgraphen, der Abkürzungen, interne Sprache und den Kontext von Projekten versteht.

Wenn jemand eine Frage stellt, ruft Glean nicht einfach Dokumente ab, sondern liefert eine zusammengefasste, auf die jeweilige Rolle zugeschnittene Antwort, die Teams Zeit und Energie spart.

Die Assistant-Ebene unterstützt auch mehrstufige Eingabeaufforderungen und die Ausführung von Aufgaben durch Agenten, sodass sie auf der Grundlage von Anweisungen in natürlicher Sprache das Verfassen von E-Mails, das Einrichten von Meetings oder die Priorisierung Ihrer To-Do-Liste vorschlagen kann.

Die besten Features entdecken

Verbinden Sie alle Apps am Arbeitsplatz sofort – ohne Umrüstung

Personalisieren Sie Suchergebnisse basierend auf Rollen und letzten Aktivitäten

Fassen Sie komplexe Threads oder Dokumente in kurzen Antworten zusammen

Schützen Sie Daten mit Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau

Einschränkungen erkennen

Die Preise für Glean sind Premium-Preise und nicht öffentlich gelistet

Das Setup kann komplex sein, insbesondere die Verwaltung der Berechtigungen für Datenquellen

Keine flexiblen Testversionen verfügbar

Preise erfragen

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen einholen

G2: 4,8/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Glean?

Eine Rezension auf G2 lautet:

Die Möglichkeit, einfach auf alle Informationen in unseren Systemen zuzugreifen, ist äußerst hilfreich! Ich finde es gut, dass ich alle Optionen sehen kann, wenn ich entweder Informationen für interne Zwecke suche ODER wenn ich etwas an einen Kunden weitergeben muss. Das hat mir wirklich Zeit gespart, wenn ich etwas gesucht oder jemanden anderen fragen musste.

Die Möglichkeit, einfach auf alle Informationen in unseren Systemen zuzugreifen, ist äußerst hilfreich! Ich finde es gut, dass ich alle möglichen Optionen sehen kann, wenn ich entweder Informationen für interne Zwecke suche ODER wenn ich etwas mit einem Kunden teilen muss. Das hat mir wirklich geholfen, Zeit bei der Suche oder beim Fragen anderer zu sparen.

3. Coveo (Am besten geeignet für Support-Teams in Unternehmen und regulierte Branchen)

via Coveo

Coveo macht die Intranet-Suche zu einer kontextbezogenen Relevanz-Engine, die auf generativer KI basiert. Es indexiert mehrere Datenquellen – Salesforce, ServiceNow, SharePoint und Intranet-Portale – und passt die Ergebnisse mithilfe von maschinellem Lernen an die Rolle, das Verhalten und die Abfragemuster jedes Benutzers an.

Während Sie tippen, schlägt Coveo Vervollständigungen vor, zeigt relevante Dokumente an und kann sogar personalisierte Empfehlungen für Wissensartikel oder Workflows geben. Die flexible Regel-Engine ermöglicht es Administratoren, die Relevanz fein abzustimmen, während die Erweiterungen „Agent Assist“ und „Self-Service“ das Tool zu einer leistungsstarken Lösung für interne Helpdesks machen. Coveo funktioniert am besten, wenn Ihr Unternehmen Präzision, Personalisierung und proaktive Erkennung in großem Maßstab benötigt.

Die besten Features von Coveo

Optimieren Sie die Relevanz von Abfragen mit adaptivem KI-Ranking

Vervollständigungen und Inhalte während der Eingabe durch Benutzer vorschlagen

Nahtlose Integration in wichtige Intranet-Plattformen für Unternehmen (ServiceNow, Salesforce, Slack)

Empfehlen Sie Wissen und Workflow-Elemente kontextbezogen

Verfeinern Sie die Relevanz mithilfe der Regel-Engine und Nutzungsanalysen

Einschränkungen von Coveo

Die Preise können für mittelgroße Teams hoch erscheinen

Erfordert Konfiguration (Index-Optimierung, Relevanzregeln), um Spitzenleistung zu erzielen

Preise von Coveo

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Coveo

G2: 4,3/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Coveo?

Ein Benutzer auf G2 gibt Folgendes frei:

Mit Coveo können wir einen einheitlichen Index aller unserer Produktkenntnisse erstellen. Mithilfe der integrierten Berechtigungsmodelle und benutzerdefinierten Anpassungen von Coveo können wir diese Inhalte dann auf verschiedene Weise bereitstellen. Es ist einfach, Suchergebnisse dynamisch zu filtern und Inhalte basierend auf dem Kontext des Benutzers hervorzuheben... Manchmal wurden neue Features veröffentlicht und dann nach einem bestimmten Zeitraum nicht mehr aktualisiert oder unterstützt.

Mit Coveo können wir einen einheitlichen Index aller unserer Produktkenntnisse erstellen. Mithilfe der integrierten Berechtigungsmodelle und Anpassungen von Coveo können wir diese Inhalte dann auf verschiedene Weise bereitstellen. Es ist einfach, Suchergebnisse dynamisch zu filtern und Inhalte basierend auf dem Kontext des Benutzers hervorzuheben ... Manchmal wurden neue Features veröffentlicht und dann nach einem bestimmten Zeitraum nicht mehr aktualisiert oder unterstützt.

4. Guru (Am besten geeignet für wissensorientierte Teams, die interne Wikis mit vertrauenswürdigen Infos erstellen)

via Guru

Guru kombiniert eine Unternehmenssuche, ein Wiki und eine KI-gestützte Wissensdatenbank in einem nahtlos integrierten Intranetsystem.

Wenn Benutzer suchen, zeigt Guru relevante „Karten“ (kleine Wissenseinheiten) an, ergänzt sie mit Kontext aus Slack, Teams oder Browser-Erweiterungen und kann sogar proaktiv Antworten basierend auf der Rolle und dem Verhalten des Benutzers vorschlagen.

Seine Knowledge Agents überwachen die Inhalte der Quellen und können veraltete Informationen automatisch aktualisieren oder kennzeichnen. Für Teams, die genug von veralteten Seiten oder „Linkrot“ haben, bringt Guru Struktur und Vertrauen in das Unternehmenswissen – und ermöglicht gleichzeitig die Suche in natürlicher Sprache und Slack-ähnliche Threads für Diskussionen.

Die besten Features von Guru

Greifen Sie auf von Fachkollegen geprüfte, verifizierte Wissenskarten zu, um genaue und aktuelle Informationen zu erhalten

Überprüfen Sie Inhalte proaktiv und versenden Sie Erinnerungen an Aktualisierungen mit Knowledge Agents

Identifizieren Sie Wissenslücken und Trends bei der Nutzung von Inhalten mit umfangreichen Analysen

Guru-Limits

Erfordert Disziplin bei der Pflege der Kartenbewertungen – kann stagnieren, wenn dies vernachlässigt wird

UI-zentriert; komplexe Informationsarchitekturen können unübersichtlich wirken

Erweiterte Analysen und Agenten sind nur in höheren Tarifen verfügbar

Guru-Preise

Kostenlose Testversion: 30 Tage

All-in-One: 18 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Experten

G2: 4,7/5 (über 2.150 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 620 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Guru?

Das sagt ein Capterra-Rezensent:

Intuitiv, benutzerfreundlich und einfach zu bedienen, um hilfreiche Lernunterlagen zu erstellen! Ich schätze die Verwendung von Vorlagen, um ein einheitliches Erlebnis zu schaffen. Die Assist-Funktion ist etwas unintuitiv. Ich würde mir wünschen, dass die Rechtschreib- und Grammatikfunktion vorgeschlagene Änderungen hervorhebt, damit ich sehen kann, welche Änderungen vorgenommen werden, anstatt alles lesen und vergleichen zu müssen.

Intuitiv, benutzerfreundlich und einfach zu bedienen, um hilfreiche Lernunterlagen zu erstellen! Ich schätze die Verwendung von Vorlagen, um ein einheitliches Erlebnis zu schaffen. Die Assist-Funktion ist etwas unintuitiv. Ich würde mir wünschen, dass die Rechtschreib- und Grammatikfunktion vorgeschlagene Änderungen hervorhebt, damit ich sehen kann, welche Änderungen vorgenommen werden, anstatt alles lesen und vergleichen zu müssen.

👀 Wussten Sie schon? Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um bei der Arbeit einen Kontext herzustellen. Ein wichtiges Detail kann in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen.

5. Qatalog (Am besten geeignet für schnelllebige kleine bis mittelgroße Teams, die ein schnelles Setup mit robuster Zusammenarbeit benötigen)

via Capterra

Qatalog verwandelt verstreute Dokumente, Datenbanken und Posteingänge in einen vernetzten „Smart Hub “. Es bietet eine föderierte Suche in Echtzeit mit RAG-Funktionen, sodass Sie kontextbezogene Antworten erhalten und nicht nur Links. Da keine Daten indexiert oder dupliziert werden, bleibt alles an seinem Platz und ist über Konnektoren zu Google Workspace, Salesforce, Slack, Snowflake und mehr sofort zugänglich.

Die Benutzeroberfläche von Qatalog ist auch für die Live-Zusammenarbeit ausgelegt: Abfrageverlauf, freigegebene Boards und Antworten in Threads erleichtern das Auffinden und die Verteilung von Ergebnissen.

Die besten Features von Qatalog

Dank einer Zero-Index-Architektur ist die Implementierung in wenigen Stunden statt in Monaten erledigt. Durch das Live-Pull aus den Quellen sind stets aktuelle Daten ohne Duplikate gewährleistet

Greifen Sie auf sofort einsatzbereite Integrationen für G Suite, Slack, Salesforce

Kommentieren, teilen und diskutieren Sie relevante Suchergebnisse direkt in kollaborativen Abfrage-Spaces

Stellen Sie die Compliance auf Unternehmensebene mit einem auf Sicherheit ausgerichteten Design und integrierter Berechtigungsvererbung sicher

Limits von Qatalog

Weniger erweiterte KI-Funktionen wie generative Antworten im Webstil

Mögliche Schwierigkeiten mit komplexen verschachtelten Daten in proprietären Datenbanken

In großem Maßstab können Live-Abfragen langsamer sein als indizierte Systeme für große Unternehmen

Preise für Qatalog

Kostenlose Testversion: 14 Tage

Pro: 15 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Qatalog

G2: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Qatalog?

Ein G2-Benutzer schätzt die Such- und Kollaborationsfeatures in Qatalog:

Eines der besten Dinge, die mir an Qatalog gefällt, ist die Möglichkeit, alle unsere Kommunikations- und Tools für die Zusammenarbeit an einem Ort zu konsolidieren. Ob chatten mit Kollegen, Dateien freigeben oder Aufgaben zuweisen – Qatalog bietet alles. Die Suchfunktion ist ebenfalls beeindruckend – ich finde alle benötigten Informationen mit nur wenigen Klicks, was mir viel Zeit spart.

Eines der besten Dinge, die mir an Qatalog gefällt, ist die Möglichkeit, alle unsere Kommunikations- und Tools für die Zusammenarbeit an einem Ort zu konsolidieren. Ob chatten mit Kollegen, Dateien freigeben oder Aufgaben zuweisen – Qatalog bietet alles. Auch die Suchfunktion ist beeindruckend – ich finde alle benötigten Informationen mit nur wenigen Klicks, was mir viel Zeit spart.

6. Elastic Search (am besten geeignet für DevOps-intensive Teams und technische Organisationen, die maßgeschneiderte Suchsysteme entwickeln)

via Elastic Search

Elastic Search ist die bewährte Grundlage für die Volltext-, Vektor- und KI-gestützte Intranet-Suche. Basierend auf Apache Lucene unterstützt es eine skalierbare, verteilte Suche mit Echtzeit-Indexierung, Vektorähnlichkeit und umfangreichen Analysen über Kibana.

Die Elastic Cloud bietet serverlose oder gehostete Optionen: Sie zahlen nur für das, was Sie ingestieren oder abfragen, mit LLM-gestützten Features und integrierter Vektorsuche.

Elastic ist ideal für Teams mit internen Entwicklungsabläufen oder komplexen Compliance-Anforderungen und ermöglicht Ihnen die Erstellung von einfachen Intranet-Suchfunktionen bis hin zu fortschrittlichen KI-Katalogen – allerdings erfordert dies mehr Setup und DevOps als Plug-and-Play-Tools.

Die besten Features von Elastic Search

Stellen Sie Ihre eigenen Suchpipelines mit vollständiger Schema-, Index- und Knotensteuerung bereit

Nahtlose Skalierung mit horizontalen Shards, Replikaten und Vektor-Indizes

Abfrage Ihrer Wissensdatenbank über strukturierte, Volltext- und semantische Vektorsuche

Analysieren Sie die Nutzung und Metriken mit integrierten Kibana-Dashboards

Erweitern Sie die Funktionen mit LLMs, Benachrichtigungen und benutzerdefinierten Plugins/API

Limits von Elastic Search

Erfordert interne DevOps; nicht sofort einsatzbereit für nicht-technische Teams

Ressourcenbasierte Preise können teuer werden

Preise für Elastic Search

Kostenlose Testversion: 14 Tage

Benutzerdefinierte Preise nach tatsächlichem Verbrauch basierend auf dem Cloud-Anbieter, der Region und der Wahl zwischen gehosteter oder serverloser Bereitstellung

Bewertungen und Rezensionen zu Elastic Search

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Elastic Search?

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten:

Die Suchergebnisse werden sehr schnell angezeigt und mir gefällt das Feature mit den Facetten. Ich habe es für über eine Million Datensätze in einer Datenbank mit Mitarbeiter-Infos verwendet und die Suche dauerte nur Millisekunden … Die Einrichtung kann ziemlich komplex sein. Die Kosten für die Einrichtung können ziemlich hoch sein.

Die Suchergebnisse werden sehr schnell angezeigt und mir gefällt das Feature mit den Facetten. Ich habe es für über eine Million Datensätze in einer Datenbank mit Mitarbeiterinfos verwendet und die Suche dauerte nur Millisekunden … Die Einrichtung kann ziemlich komplex sein. Die Kosten für die Einrichtung können ziemlich hoch sein.

7. Algolia (Am besten geeignet für Produkt- und Engineering-Teams, die eine schnelle, intelligente Suche in Apps suchen)

via Algolia

Algolia bringt KI-gestützte Suche in Ihr Intranet und verwandelt versteckte Inhalte in sofort zugängliches Wissen. Das API-first-Design liefert Antworten in weniger als 50 ms und unterstützt dynamische Facettierung, Tippfehlererkennung, Synonyme und Geolokalisierungsfilter. Wenn also jemand nach „Q4 Sales Deck” sucht, liefert Algolia genau das richtige Deck, und zwar mit dem Kontext an erster Stelle.

Integrierte KI-Erweiterungen wie neuronale Suche und Abfragevorschläge helfen dabei, relevante Inhalte auch dann zu finden, wenn Benutzer vage Begriffe verwenden.

Die besten Features von Algolia

Stellen Sie mit minimalem Entwicklungsaufwand über REST-APIs und vorgefertigte UI-Bibliotheken sofortige Sucherlebnisse bereit

Visualisieren Sie Analysen (über die Insights API), um die Auffindbarkeit von Inhalten zu optimieren

Skalieren Sie mit A/B-Tests flexibel auf Millionen von Datensätzen

Sichern Sie sensible Daten mit SSO/SAML, Verschlüsselung und Berechtigungsfiltern

Einschränkungen von Algolia

Die Preise bei nutzungsabhängiger Abrechnung können aufgrund hoher Abfragevolumina stark ansteigen

Erfordert ein Setup durch Entwickler. Nicht-technische Teams benötigen Unterstützung

KI-Empfehlungen sind hinter Add-Ons versteckt, was die Kosten für die Nutzung aller Features erhöht

Preise von Algolia

Build (kostenlos): Bis zu 10.000 Suchanfragen/Monat

Wachstum (Pay-as-you-go): Kostenlose Stufe + 0,50 $ pro 1.000 zusätzliche Suchanfragen, 0,40 $ pro 1.000 zusätzliche Datensätze

Premium: Benutzerdefinierte Preise, jährliche Abrechnung

Elevate: Benutzerdefinierte Preise, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Algolia

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Algolia?

Dies war die Erfahrung eines Capterra-Benutzers mit Algolia:

Eine großartige Lösung für die intelligente Suche in unserem Hilfecenter und auf unserer Hauptwebsite. Sie hat die Benutzerfreundlichkeit für den Endbenutzer erheblich verbessert und war nicht allzu schwer zu implementieren... allerdings musste unser Technikteam die Einführung übernehmen (das war also nicht etwas, das ich selbst hätte erledigen können) ..

Eine großartige Lösung für die intelligente Suche in unserem Hilfecenter und auf unserer Hauptwebsite. Sie hat die Benutzerfreundlichkeit für den Endbenutzer erheblich verbessert und war nicht allzu schwer zu implementieren... allerdings musste unser Technikteam die Einführung übernehmen (das war also nicht etwas, das ich selbst hätte erledigen können) ..

8. Sinequa (Am besten geeignet für Unternehmen in regulierten Branchen, die eine umfassende, mehrsprachige Suche benötigen)

via Sinequa

Sinequa bietet einen leistungsstarken, GenAI-basierten Suchassistenten, der speziell für die Wissensgewinnung in Unternehmen entwickelt wurde. Er verbindet über 200 Repositorys mit Inhalten (ERP, CRM, Dateisysteme) und nutzt NLP sowie maschinelles Lernen, um präzise Antworten ohne KI-Halluzinationen zu liefern.

Ein Code-freier Assistenten-Builder konfiguriert mühelos rollenbasierte Workflows – für Rechtsabteilungen, Anwälte und Ingenieure – und verwandelt die Suche in einen proaktiven Wissensassistenten. Ideal für regulierte Unternehmen mit riesigen Datenmengen.

Die besten Features von Sinequa

Verstehen Sie Abfragen semantisch mithilfe konzeptbasierter NLP in über 21 Sprachen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Suchassistenten mit Flow-Designern ohne Code

Stellen Sie vorgefertigte Apps für Branchen (F&E, Compliance) bereit

Sichern Sie sensible Inhalte mit detaillierter Zugriffskontrolle

Erhalten Sie vollen Zugriff auf alle Features ohne versteckte Kosten für zusätzliche Module oder Add-Ons

Einschränkungen von Sinequa

Volumenbasierte Preise können mit zunehmendem Datenvolumen teuer werden

Erfordert Planung und Konfiguration – weniger schlüsselfertig als SaaS

Der Fokus auf Unternehmen kann die Anforderungen kleiner Teams übersteigen

Preise von Sinequa

Benutzerdefinierte Preise basierend auf Volumen

Bewertungen und Rezensionen zu Sinequa

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sinequa?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Sinequa ist eine intelligente Suchplattform für Unternehmen mit flexibler Darstellung, Sicherheit und Geschwindigkeit, die wunderbare Funktionen für die Zusammenarbeit bietet, wie Tags, Kommentare, E-Mail-Benachrichtigungen, Sammlungen, einen Browser für Dokumente mit verschiedenen Ansichten und mehrere Ansichten der Ergebnisse ..

Sinequa ist eine intelligente Suchplattform für Unternehmen mit flexibler Darstellung, Sicherheit und Geschwindigkeit, die wunderbare Funktionen für die Zusammenarbeit bietet, wie Tags, Kommentare, E-Mail-Benachrichtigungen, Sammlungen, einen Dokumenten-Browser mit verschiedenen Ansichten und mehrere Ansichten der Ergebnisse ..

9. IBM Watson Discovery (Am besten geeignet für Rechts-, Compliance- und Unternehmensteams, die große Dokumentensätze analysieren)

über IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery kombiniert KI-gestützte Suche mit detaillierten Einblicken in Dokumente und deren Extraktion. Mithilfe von Smart Document Understanding werden PDFs, Tabellen und Dokumente erfasst und anschließend Antworten auf Passagenebene, Stimmungsanalysen und Entitäten extrahiert.

Es umfasst integrierte OCR, NLP-Anpassung und ein leistungsstarkes Relevanzmodell – ideal für die Rechtsabteilung, Support-Portale und interne Q&A-Bots. Mit Analyse-Dashboards und API-Zugriff erhalten Sie vollständige Sichtbarkeit über die Nutzung und können das Modell im Laufe der Zeit anpassen.

Die besten Features von IBM Watson Discovery

Extrahieren Sie Entitäten, Stimmungen und Passagen aus unstrukturierten Dokumenten

Verarbeiten Sie Bilder und durchsuchen Sie PDFs mit integrierter OCR

Integrieren Sie sie über API in Bots, Apps und Backend-Systeme

Limits von IBM Watson Discovery

Für große Datensätze oder ein hohes Abfragevolumen sind höhere Preisstufen erforderlich

Das Setup ist komplex und erfordert möglicherweise Support oder Beratung durch IBM

Preise für IBM Watson Discovery

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: Benutzerdefinierte Preise

Plus: Ab 500 $/Monat (30 Tage kostenlose Testversion)

Enterprise: Ab 5.000 $/Monat

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über IBM Watson Discovery?

Eine G2-Bewertung hebt hervor, dass das Tool:

Einfach zu bedienen und mit Dokumenten zu verbinden, leistungsstarke Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP). Watson Discovery nutzt NLP, um Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten wie Textdokumenten, E-Mails und Social-Media-Beiträgen zu gewinnen. Damit lassen sich Trends, Muster und Beziehungen in Daten erkennen, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer oder gar nicht zu finden wären... Das kann teuer werden

Einfach zu bedienen und mit Dokumenten zu verbinden, leistungsstarke Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP). Watson Discovery nutzt NLP, um Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten wie Textdokumenten, E-Mails und Social-Media-Beiträgen zu extrahieren. Dies kann verwendet werden, um Trends, Muster und Beziehungen in Daten zu identifizieren, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer oder gar nicht zu finden wären... Es kann teuer sein

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt in Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

10. Google Cloud Enterprise Search, auch bekannt als Vertex AI Search (am besten geeignet für Unternehmen, die bereits Google Cloud nutzen und eine intelligente Suche mit geringem Aufwand benötigen)

über Google

Vertex AI Search ist das Enterprise-Suchangebot von Google Cloud, das Ihre Daten – Websites, Cloud Storage, BigQuery – crawlt und eine semantische und Vektorsuche mit sofortiger Autovervollständigung und Relevanzoptimierung bietet. Die Ergebnisse sind fundiert, zuverlässig und kontextbezogen.

Mit minimalem Setup können Teams eine Suchleiste einbetten oder Chatbots mit RAG mit sachlichen Antworten ausstatten. Vertex AI Search ist skalierbar, sicher und verwaltet und eignet sich ideal für Unternehmen, die in die Google Cloud-Stack investiert haben und LLMs mit realen Daten erweitern möchten.

Die besten Features von Google Cloud Enterprise Search

KI mit RAG für genaue, zitierfähige Antworten

Implementieren Sie Autovervollständigung und Neuanordnung mit intuitiven Tuning-Tools

Betten Sie Such-Widgets ein oder nutzen Sie generative Agenten über APIs

Limits von Google Cloud Enterprise Search

Erfordert ein Google Cloud-Konto und einige Einstellungen über die Vertex-Konsole

Preise für Google Cloud Enterprise Search

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Enterprise Search

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Cloud Enterprise Search?

Eine G2-Bewertung hebt hervor:

Die bestehende Suchleistung von Google ist vorhanden, aber zusätzlich mit generativer KI. No-Code-Lösung, einfach zu starten. Integrierter Scraper, sodass Sie überhaupt keinen Code schreiben müssen und eine UI bereits OOTB verfügbar ist... Die URL-Mustererkennung sowie die Art und Weise, wie Snippets generiert werden, sind eine Blackbox.

Die bestehende Suchleistung von Google ist vorhanden, aber auch mit generativer KI. No-Code-Lösung, einfach zu starten. Integrierter Scraper, sodass Sie überhaupt keinen Code schreiben müssen und eine UI bereits OOTB verfügbar ist... Die URL-Mustererkennung sowie die Art und Weise, wie Snippets generiert werden, sind eine Blackbox.

11. Korra. ai (Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Teams, die einen chatbasierten internen Support nutzen)

via Korra

Korra. ai nutzt KI-gestützten Chat, um Ihr Intranet in einen proaktiven Wissensassistenten zu verwandeln. Es durchsucht Plattformen wie Confluence, Jira, Google Drive und sogar Video-Inhalte und fasst die Antworten in einer dialogorientierten Oberfläche mit umfangreichen Zitaten zusammen.

Korra liefert nicht nur schnelle Informationen, sondern verfolgt auch Abfragen über einen längeren Zeitraum hinweg und lernt so das einzigartige Vokabular und die Anwendungsfälle Ihres Teams kennen. Für den internen Support oder die Einarbeitung kann Korra häufig gestellte Fragen beantworten, Dokumentenlinks vorschlagen und Probleme bei Bedarf an menschliche Experten eskalieren.

Korra. ai beste Features

Verbinden Sie Ihre bestehenden Inhaltssilos (Dokumente, Videos, Ticket-Systeme)

Antworten Sie per Chat mit zitierten Quellen

Lernen Sie domänenspezifische Begriffe automatisch aus früheren Suchanfragen

Leiten Sie ungelöste Fragen an Ihre Teamkollegen weiter

Korra. ai Einschränkungen

Am besten geeignet für Chat-First-Workflows, weniger für die Suche in großen Dokumentenmengen

Die Qualität der Ergebnisse hängt von einer gut strukturierten Quellenkennzeichnung ab

Preise für Korra.ai

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Korra.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Korra.ai?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Sie werden begeistert sein, wie Sie direkt zu bestimmten, relevanten Informationen gelangen, einschließlich des genauen Speicherorts innerhalb eines Videos sowie des genauen Speicherorts innerhalb eines umfangreichen Dokuments!

Sie werden begeistert sein, wie Sie direkt zu bestimmten, relevanten Informationen gelangen, einschließlich des genauen Speicherorts innerhalb eines Videos sowie des genauen Speicherorts innerhalb eines umfangreichen Dokuments!

12. Slab (Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Teams, die einfache, strukturierte interne Wikis erstellen möchten)

via Slab

Benötigen Sie eine einfache, aber leistungsstarke Wissensdatenbank, die ganz auf die Produktivität Ihres Teams ausgerichtet ist? Dann ist Slab genau das Richtige für Sie!

Dank umfangreicher Formatierungsoptionen, einer intuitiven Hierarchie der Dokumente und robuster Integrationen (Slack, Google, GitHub und mehr) lassen sich Inhalte mühelos beitragen und finden. Die KI-gestützte Suche hebt Übereinstimmungen in Abfragen im Kontext hervor und zeigt verwandte Inhalte an, wodurch die Suchzeit drastisch reduziert wird.

Die besten Features

Erstellen Sie übersichtliche Dokumente mit Sammlungen, Themen und umfangreichen Einbettungen

Schlagen Sie relevante Seiten während des Schreibens oder Surfens vor

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren, Erwähnungen und Versionshistorie zusammen

Verfolgen Sie die Interaktion mithilfe von Suchergebnissen und Inhaltsanalysen

Slab-Limits

Keine erweiterten KI-Ranking- oder Multi-Source-RAG-Funktionen

Tiefe Hierarchien können für große Wissensbibliotheken umständlich sein

Pauschalpreise

Kostenlos: Bis zu 10 Benutzer

Startup: 8 $/Benutzer/Monat

Business: 15 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Slab?

So lautet eine Bewertung auf G2:

Es ist schnell, unterstützt umfangreiche Formatierungen, ohne zu überfordern, und lässt sich nahtlos in Tools wie Slack, Google Drive und GitHub integrieren. Die Suchfunktion ist ebenfalls beeindruckend – ich finde schnell, was ich brauche, was dem gesamten Team Zeit spart.

Es ist schnell, unterstützt umfangreiche Formatierungen, ohne zu überfordern, und lässt sich nahtlos in Tools wie Slack, Google Drive und GitHub integrieren. Die Suchfunktion ist ebenfalls beeindruckend – ich finde schnell, was ich brauche, was dem gesamten Team Zeit spart.

13. Microsoft Viva (Am besten geeignet für Microsoft 365-basierte Unternehmen, die einheitliche Mitarbeitererfahrungen schaffen möchten)

über Microsoft Viva

Microsoft Viva bringt Intelligenz in Ihre Microsoft 365-Suite, indem es KI-gestützte Wissensermittlung, Erfahrungsanalysen und Kommunikationstools in alltägliche Workflows integriert.

Viva Topics nutzt maschinelles Lernen, um Themenkarten automatisch zu taggen und zu kuratieren, die dynamisch in Teams, SharePoint und Outlook angezeigt werden und so Wissen mit einem Klick zugänglich machen.

Viva Insights bietet sowohl Impulse für die persönliche Produktivität als auch Analysen für das Unternehmen.

Die Viva Suite umfasst Connections (Unternehmensnachrichten und Communities), Learning, Glint, Pulse und mehr und bietet so eine einheitliche Mitarbeitererfahrung.

Die besten Features von Microsoft Viva

Zeigen Sie Themenkarten an, die automatisch aus Ihren Inhalten generiert wurden

Binden Sie Wissen nativ in Teams, Outlook und SharePoint ein

Verbessern Sie die Teamgesundheit mit Einblicken in die Produktivität, bei denen Datenschutz an erster Stelle steht

Fördern Sie Communities und Lernen über Verbindungen und Lernmodule

Bündeln Sie Module nahtlos mit einer einzigen Lizenz in der Viva Suite

Limits von Microsoft

Erfordert Microsoft 365 F1/F3/E3+ und die Nutzung von Teams

Die meisten Module erfordern eine separate Lizenzierung, was die Komplexität erhöht und zu einer unübersichtlichen Tool-Landschaft führt

Überschneidungen mit bestehenden Intranet- oder Analyselösungen für einige Unternehmen

Preise für Microsoft Viva

Viva Topics: 5 $/Benutzer/Monat

Viva Insights: 4 $/Benutzer/Monat für Premium-Features für Privatanwender + erweiterte Features; Manager/Leader Insights für 6 $/Benutzer/Monat

Viva Suite: 12 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Viva

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Viva?

Ein Benutzer von Capterra teilt seine Erfahrungen:

Mit Viva Connections können Sie verschiedene Karten erstellen, die auf SharePoint-Portale, Nachrichten, Lernplattformen und vieles mehr verweisen. Mit Viva Learning können Sie eine Vielzahl von Lernplattformen an einem einzigen Ort zusammenfassen und es bietet eine Vielzahl von Schulungen zu den verschiedenen Tools von Microsoft 365.

Mit Viva Connections können Sie verschiedene Karten erstellen, die auf SharePoint-Portale, Nachrichten, Lernplattformen und vieles mehr verweisen. Mit Viva Learning können Sie eine Vielzahl von Lernplattformen an einem einzigen Ort zusammenfassen und es bietet eine Vielzahl von Schulungen zu den verschiedenen Tools von Microsoft 365.

Welches KI-Intranet-Suchtool ist das richtige für Sie?

Das richtige KI-Intranet-Suchtool hängt davon ab, wie Ihr Team arbeitet und wo Ihr Wissen gespeichert ist.

Wenn Sie hochspezialisierte chatbasierte Assistenten suchen, sind Korra. ai und Glean die richtige Wahl. Entwicklerteams tendieren eher zu Elastic Search oder Algolia, um eine vollständige benutzerdefinierte Anpassung zu erreichen. Und Tools wie Slab und Guru eignen sich hervorragend für den Aufbau strukturierter interner Wikis mit intelligenten KI-Ebenen.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem zentralisierten, KI-gestützten Workspace sind, in dem die Suche nur ein Teil der Produktivitätsgleichung ist, ist ClickUp die erste Wahl.

ClickUp hilft Ihnen nicht nur dabei, Dinge zu finden, sondern auch, darauf zu reagieren. Sie können: Alles unter einem Dach – von der Aufgabenverwaltung über das Wissen bis hin zur Automatisierung

Durchsuchen Sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und verbundene Tools wie Slack oder Drive

Fassen Sie Unterhaltungen zusammen und generieren Sie automatisch Aufgaben mit KI

Verwenden Sie Autopilot Agents, um Dokumentationen proaktiv zu verwalten, Fragen zu beantworten oder Workflows zu erstellen

Starten Sie eine vollständig strukturierte Wissensdatenbank mit vorgefertigten Vorlagen

Während die meisten Tools KI in ihre bestehenden Frameworks integrieren, verwebt ClickUp KI in jede Ebene der Arbeit. Das bedeutet weniger App-Wechsel, weniger isoliertes Wissen und schnellere Entscheidungen – unterstützt durch kontextreiche, aktuelle Antworten.

Wenn Ihr Team es leid ist, zwischen Apps hin und her zu springen, nur um den neuesten Plan, die neuesten Richtlinien oder Dokumente zu einem Projekt zu finden, bietet ClickUp einen Ort, an dem Arbeit und Wissen endlich zusammenkommen. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!