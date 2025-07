Notta AI vs. Otter AI: Welches Transkriptionstool ist das richtige für Sie?

Sie können sich nicht zwischen Notta und Otter entscheiden? Lassen Sie uns diese Frage ein für alle Mal klären!

Sie stecken bis zum Hals in der Arbeit, haben einen Zoom nach dem anderen und endlose To-do-Listen, und irgendwann vergessen Sie sogar, welcher Tag heute ist. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Natürlich greifen Sie für Backups auf KI-Transkriptionstools zurück – eine kluge Entscheidung. Aber jetzt stehen Sie vor einem neuen Dilemma: „Soll ich mich für Notta oder Otter entscheiden?“

Beide versprechen klare Transkriptionen, Zusammenfassungen, Genauigkeit und Aktionselemente, aber welches Tool hält wirklich, was es verspricht, und passt zu Ihrem Workflow?

Dieser Vergleich zwischen Notta AI und Otter AI hilft Ihnen dabei, herauszufinden, welches Tool einen festen Platz in Ihrem Produktivitäts-Stack verdient. Ganz gleich, ob Sie Klarheit, Geschwindigkeit oder Intelligenz suchen, wir haben die Antwort (und eine bessere Option für Sie – ClickUp ). Legen wir los!

Notta vs. Otter auf einen Blick Feature Notta AI Otter AI Bonus: ClickUp AI Mehrsprachiger Support 58 Sprachen Nur Englisch, Spanisch und Französisch über 15 Sprachen und Integrationen wie Fireflies unterstützen über 60 Sprachen Aufzeichnung Audio und Video Nur Audio Audio und Video Integrationen Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion und andere Apps von Drittanbietern Zoom, Teams, Google Meet und andere Apps von Drittanbietern über 1000 Integrationen für Videokonferenzen und mehr Zusammenarbeit Konzentriert sich mehr auf die individuelle Produktivität Bearbeitung in Echtzeit, Team-Chat und Zuweisung von Aktionselementen Echtzeit-Zusammenarbeit, ClickUp-Chat, Kommentare, Automatisierung von Aufgaben, Bildschirmaufzeichnung und mehr Terminplanung Integrierter Ereignisplaner Nur Synchronisierung des Kalenders Integrierter ClickUp-Kalender Preise Kostenlos: 50 Datei-Importe pro MonatPro: 13,49 $/Monat für einen BenutzerBusiness: 27,99 $/Monat pro BenutzerEnterprise: Benutzerdefinierte Preise Kostenlos: 3 Dateien mit lebenslanger Speicherdauer pro BenutzerPro: 16,99 $/Monat pro BenutzerBusiness: 30 $/Monat pro BenutzerEnterprise: Benutzerdefinierte Preise Als Add-On für alle kostenpflichtigen Pläne verfügbar

Was ist Notta AI?

Notta AI ist eine KI-gestützte Sprach-zu-Text-Software, die gesprochene Worte in Echtzeit in geschriebenen Text umwandelt.

Damit können Sie Audioaufnahmen aus beliebigen hochgeladenen Videos oder Audiodateien aufzeichnen und in sauberen, bearbeitbaren Text umwandeln. Es ist im Grunde Ihr KI-Assistent für Notizen. Sie können sogar KI-generierte Zusammenfassungen erhalten, wenn Sie lieber das Unwichtige überspringen und direkt zum Punkt kommen möchten (wir sehen euch, TL;DR-Fans).

Mit Notta wissen Sie immer, wer was gesagt hat, ohne später Sprachdetektiv spielen zu müssen.

Features von Notta AI

Notta AI ist nicht nur dazu da, um Dinge aufzuschreiben. Es ist Ihr Support hinter den Kulissen Ihrer Meetings (denn den brauchen wir alle) – es transkribiert, organisiert und fasst sogar Ihre Unterhaltungen zusammen, während Sie sich zurücklehnen können.

Hier erfahren Sie, wodurch es sich von der Vielzahl der KI-Tools für Meetings abhebt.

1. Feature Nr. 1: Automatisierte Transkription in Echtzeit

via Notta

Live-Meeting auf Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams? Notta unterstützt Sie dabei. Es kann automatisch an Meetings teilnehmen und die Echtzeit-Transkription starten, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Wenn Sie bereits über eine Audio- oder Videodatei verfügen, laden Sie diese einfach hoch und lassen Sie Notta die Arbeit mit der automatisierten Transkription in wenigen Minuten erledigen. Sie müssen nicht mehr zehnmal zurückspulen, um zu verstehen, was zwischen zwei Schlucken Wasser gesagt wurde.

2. Feature Nr. 2: Unterstützung mehrerer Sprachen

via Notta

Müssen Sie zweisprachige Meetings transkribieren oder mit globalen Teams zusammenarbeiten? Notta spricht 58 Sprachen, sodass Ihre internationalen Anrufe in der Transkription nicht wie Kauderwelsch klingen.

Von Englisch über Japanisch bis hin zu Swahili – Notta hilft Ihnen dabei, Unterhaltungen über Grenzen hinweg klar zu gestalten – perfekt für Übersetzungsdienste oder alle, die mit mehreren Sprachen zu tun haben.

3. Feature Nr. 3: Vielseitige Medienverarbeitung

via Notta

Notta ist nicht wählerisch – es akzeptiert alle Audio- und Video-Inhalte, die Sie haben. Interviews, Podcasts, aufgezeichnete Vorlesungen oder der Anruf des Clients von vor zwei Wochen?

Fügen Sie einfach Ihre Audio- oder Videodatei ein, und Notta wandelt sie mühelos in Text um. Es unterstützt verschiedene Formate, sodass Sie sich nicht mehr um die Konvertierung von Dateien kümmern müssen, um eine Transkription zu erhalten.

Nach der Transkription können Sie Ihre Notizen in verschiedene Formate (TXT, DOCX, PDF, SRT) exportieren und in Notion, Slack oder andere Plattformen übertragen.

4. Feature Nr. 4: Integration und Verwaltung

via Notta

Als echter KI-Meeting-Assistent lässt sich Notta in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren.

Mit dem Feature „Automatische Teilnahme an Meetings“ können Sie alles einstellen und müssen sich um nichts mehr kümmern. Notta nimmt an Ihren Anrufen teil, erstellt Meeting-Protokolle und organisiert alles chronologisch. Sie müssen nicht mehr die Teilnehmer nach ihrer Version der Meeting-Details fragen.

Sie können auch Tools wie Salesforce, HubSpot und ClickUp integrieren, um Ihren Workflow effizient zu gestalten.

5. Feature Nr. 5: KI-generierte Zusammenfassungen und Highlights

via Notta

Transkripte sind großartig, aber Notta geht mit KI-generierten Zusammenfassungen noch einen Schritt weiter. Es extrahiert die wichtigsten Punkte, sodass Sie nicht jedes Meeting-Protokoll durchblättern müssen.

Sie können diese Highlights auch in teilbare Clips umwandeln, um die Kommunikation mit Ihrem Team zu vereinfachen.

Außerdem können Sie den KI-Chat nutzen, um Fragen zum Transkript zu stellen oder Aktionspunkte in eine fertige Vorlage für eine Aufgabenliste umzuwandeln. Insgesamt macht es Ihre Meeting-Protokolle nützlich.

Preise für Notta AI

Free Forever

Pro: 13,49 $/Monat für einen Benutzer

Business: 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Übersetzungs-Add-On: Ab 10 $/Monat pro Benutzer; verfügbar mit allen kostenpflichtigen Plänen

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie Notta mit Ihrer bevorzugten Meeting-Management-Software oder Ihren Notizvorlagen, um produktive Meetings zu führen, ohne ein Wort tippen zu müssen.

Was ist Otter AI?

Otter AI ist ein weiteres intelligentes Transkriptions- und Notiz-Tool, das gesprochene Worte in strukturierte, durchsuchbare und teilbare Notizen umwandelt.

Von der Synchronisierung mit Google Kalender bis hin zur automatischen Teilnahme an Meetings in Zoom erstellt Otter ein Live-Transkript für die Zusammenarbeit. Außerdem können Teammitglieder in Echtzeit Kommentare hinzufügen, Textstellen markieren und Aktionselemente zuweisen.

Otter AI hilft Ihnen dabei, Ihre Meetings buchstäblich festzuhalten, sodass Sie weniger Zeit mit dem Verfassen von Meeting-Protokollen verbringen und mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit haben.

👀 Wussten Sie schon? Während fast 75 % der Führungskräfte regelmäßig Notizen zu Meetings und zu erledigende Elemente aufnehmen oder freigeben, sind 48 % der Meinung, dass sie mehr Zeit für diesen Prozess aufwenden, als ihnen lieb ist.

Otter AI Features

Otter ist der Überflieger Ihres Teams, der Notizen macht, sie organisiert und dafür sorgt, dass alle auf dem Laufenden sind. Hier finden Sie einen genaueren Blick auf die Feature-Toolbox, die für vielbeschäftigte Köpfe und chaotische Kalender entwickelt wurde.

1. Feature Nr. 1: Kollaborative Transkription in Echtzeit

via Otter

Otter transkribiert Live-Meetings mit beeindruckender Genauigkeit und ermöglicht Ihrem gesamten Team, wie in einem freigegebenen Google Doc direkt in das Transkript einzusteigen.

Während es Live-Unterhaltungen aus Zoom, Google Meet oder Teams transkribiert, kann Ihr Team gleichzeitig wichtige Momente markieren, Kommentare hinterlassen und Bilder hinzufügen. So wird Ihr Transkript zu einem lebendigen Projektplan, während alle auf dem gleichen Stand sind.

2. Feature Nr. 2: KI-Zusammenfassungen und Sprecher-ID

via Otter

Otter schreibt nicht nur alles auf, sondern organisiert es auch. Es identifiziert automatisch Sprecher und fasst wichtige Punkte in übersichtlichen kleinen Absätzen zusammen.

Bonus? Es generiert sogar eine Wort-Cloud, damit Sie die Themen des Meetings leicht erkennen können.

3. Feature Nr. 3: Intelligenter Meeting-Assistent mit Kalender-Integration

via Otter

Otter wartet nicht auf Anweisungen – es lässt sich in Ihren Google Kalender integrieren und weiß genau, wann und wo es erscheinen muss. Es nimmt automatisch an Meetings teil, transkribiert diese in Echtzeit und speichert alles übersichtlich unter dem richtigen Kalenderereignis.

Damit Ihre „nächsten Schritte” aus dem Meeting am Monday nicht in einem Meer von Ordnern mit Namen wie „Meeting Notizen Final Final v2” verloren gehen

via Otter

Sie jonglieren mehrere Projekte oder Abteilungen? Otter sorgt mit freigegebenen Ordnern, benutzerdefinierten Gruppen und organisierten Teams für Ordnung.

Ob Sie im Marketing, Vertrieb oder Kundensupport tätig sind, jeder kann auf die benötigten Informationen zugreifen. Das Durchsuchen von Slack-Threads oder die Frage „Hey, wer hat die Notizen vom letzten Donnerstag?“ gehören der Vergangenheit an. Außerdem werden automatisch Aktionselemente aus Meetings zugewiesen, sodass keine Aufgabe unbeachtet bleibt.

5. Feature Nr. 5: KI-generierte Inhalte

via Otter

Haben Sie schon einmal ein Meeting verlassen und gedacht: „Toll, jetzt muss ich auch noch die E-Mail schreiben?“ Otter AI Chat hilft Ihnen dabei. Bitten Sie es einfach, Follow-up-E-Mails, Blogbeiträge, Social-Media-Beiträge oder Zusammenfassungen zu verfassen, und es erstellt diese anhand der tatsächlichen Unterhaltung als Kontext.

Ganz gleich, ob Sie live mit Ihrem Team synchronisieren oder später überprüfen, mit Otter Chat erstellen Sie in wenigen Minuten klare, maßgeschneiderte Inhalte.

Preise für Otter AI

Free Forever

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die benutzerdefinierte Vokabularfunktion von Otter, um das Tool mit branchenspezifischer Fachsprache, Akronymen oder Team-Jargon zu trainieren. Dadurch wird die Transkriptionsgenauigkeit erheblich verbessert.

Notta AI vs. Otter AI: Features im Vergleich

Jetzt, da Sie alles Wissenswerte über beide KI-Transkriptionstools wissen, lassen Sie uns beide Tools direkt miteinander vergleichen und sehen, welches mit seinen Features die Nase vorn hat.

Feature Nr. 1: Transkriptionsgenauigkeit

Notta AI: Bietet hochpräzise Transkriptionen, insbesondere bei der Arbeit mit zuvor aufgezeichneten Medien und mehrsprachigen Dateien. Seine Stärke liegt in der Klarheit und Sauberkeit des Formats, selbst in lauten Umgebungen.

Otter AI: Bietet eine hervorragende Live-Transkription mit zuverlässiger Sprechererkennung und Formatierung. Am besten geeignet für Unterhaltungen in Echtzeit.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Notta ist besser bei der mehrsprachigen Transkription, während Otter sich durch eine genaue KI-Transkription auszeichnet.

Feature Nr. 2: Unterstützung mehrerer Sprachen

Notta AI: Unterstützt die Transkription in 58 Sprachen und bietet Echtzeitübersetzungen, wodurch es sich ideal für globale Teams oder zweisprachige Interviews eignet.

Otter AI: Transkribiert Unterhaltungen nur in Englisch (US und UK), Spanisch und Französisch.

🏆 Gewinner: Notta AI ist der klare Gewinner für den internationalen und zweisprachigen Einsatz.

Feature Nr. 3: Benutzeroberfläche und Zusammenarbeit

Notta AI: Übersichtliche Benutzeroberfläche mit einfacher Navigation. Features für die Zusammenarbeit sind vorhanden, aber im Vergleich zu Otter etwas eingeschränkt.

Otter AI: Bietet eine intuitivere Benutzererfahrung mit Funktionen für die Zusammenarbeit wie freigegebene Ordner, Kommentare in Echtzeit und bearbeitbare Transkripte. Perfekt für Teams und Einsteiger.

🏆 Gewinner: Otter AI. Dank fortschrittlicher Features für die Zusammenarbeit besser für Teams geeignet.

Feature Nr. 4: KI-Zusammenfassungen und Notizen

Notta AI: Erstellt KI-Zusammenfassungen mit Vorlagen für Aufgabenlisten, umsetzbaren Erkenntnissen und zeitleistenbasierten Notizen. Hilfreich, um Transkripte in To-dos umzuwandeln.

Otter AI: Bietet ebenfalls KI-generierte Zusammenfassungen und hebt wichtige Punkte hervor, legt jedoch weniger Wert auf Aufgabenverwaltung.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Notta eignet sich besser, um Gespräche in Aufgaben umzuwandeln, während Otter bei schnellen Überprüfungen und der Abstimmung im Team glänzt.

Feature Nr. 5: Support für die Generierung von KI-Inhalten

Notta AI: Hervorragend geeignet für die Erstellung von Zusammenfassungen und To-Do-Listen, bietet jedoch keine weiteren Features zur Erstellung von Inhalten.

Otter AI: Zeichnet sich durch Otter Chat aus, mit dem Benutzer mithilfe von KI sofort Folge-E-Mails, Blogs und meetingspezifische Inhalte erstellen können.

🏆 Gewinner: Otter AI gewinnt, weil es über Notizen hinausgeht und die Erstellung vollständiger Inhalte ermöglicht.

Feature Nr. 6: Preise

Notta AI: Großzügigerer Free-Plan mit Zugriff auf wichtige Features. Die kostenpflichtigen Pläne sind für Einzelpersonen und Teams zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich.

Otter AI: Solide Features, aber ein eingeschränkterer Free-Plan und etwas höhere Preisstufen.

🏆 Gewinner: Notta AI ist eine günstigere Option mit einem großzügigen kostenlosen Angebot.

Notta AI vs. Otter AI auf Reddit

Natürlich zeigen die Features auf der Website nur eine Seite der Medaille. Aber was sagen echte Benutzer, wenn niemand zusieht?

Wir haben uns in den Untiefen von Reddit auf die Suche nach ehrlichen, ungefilterten Meinungen zu Notta und Otter AI gemacht – von Benutzern, die beide Tools in der Praxis (und im Chaos) getestet haben.

Ein Benutzer mit dem Namen Wonderful-Ad-5952 bewertet sowohl Notta AI als auch Otter AI auf r/AiNoteTaker.

Das sagen Benutzer über Notta AI.

Das Gute: Echtzeit-Transkription, Zusammenfassungen, Sprecher-ID und Übersetzung. Anständige Sprachunterstützung und Plattformintegration. Frustrierend: Die kostenlosen Minuten sind schnell aufgebraucht. Manchmal fehlen wichtige Punkte in der Zusammenfassung. Wunschliste: Mehr kostenlose Minuten + bessere KI-Genauigkeit bei Akzenten und Fachjargon. Preis-Leistungs-Verhältnis: 6/10. Durchschnittliche Leistung in einem wettbewerbsintensiven Space.

Das Gute: Echtzeit-Transkription, Zusammenfassungen, Sprecher-ID und Übersetzung. Gute Sprachunterstützung und Plattformintegration. Frustrierend: Die kostenlosen Minuten sind schnell aufgebraucht. Manchmal fehlen wichtige Punkte in der Zusammenfassung. Wunschliste: Mehr kostenlose Minuten + bessere KI-Genauigkeit bei Akzenten und Fachjargon. Preis-Leistungs-Verhältnis: 6/10. Durchschnittliche Leistung in einem wettbewerbsintensiven Space.

Hier finden Sie hingegen ihre Meinung zu Otter AI.

Das Gute: Hohe Genauigkeit, Zusammenfassungen in Echtzeit und eine gute Benutzeroberfläche. Der KI-Chat ist ein cooles Extra. Frustrierend: Die Begrenzung auf 30-minütige Meetings im Free-Plan ist schmerzhaft. Dass nur Englisch unterstützt wird, ist ein großes Manko. Wunschliste: Mehr Sprachen und höhere kostenlose Limits. Ein günstigerer Plan für den gelegentlichen Gebrauch wäre hilfreich. Preis-Leistungs-Verhältnis: 7/10. Großartig, wenn Sie sich an Englisch halten und regelmäßig Meetings haben.

Das Gute: Hohe Genauigkeit, Zusammenfassungen in Echtzeit und eine gute Benutzeroberfläche. Der KI-Chat ist ein cooles Extra. Frustrierend: Die Begrenzung auf 30-minütige Meetings im Free-Plan ist schmerzhaft. Dass nur Englisch unterstützt wird, ist ein großes Manko. Wunschliste: Mehr Sprachen und höhere kostenlose Limits. Ein günstigerer Plan für gelegentliche Nutzer wäre hilfreich. Preis-Leistungs-Verhältnis: 7/10. Großartig, wenn Sie sich an Englisch halten und regelmäßig Meetings haben.

Ein anderer Benutzer, KeepOnRising19, weist in r/Journalism darauf hin, dass Otter Schwierigkeiten mit verschiedenen Akzenten hat.

Für Menschen mit Akzenten ist es nicht besonders gut geeignet. Ich bin Forschungsautor und führe die meisten meiner Interviews mit Personen, die zwar fließend Englisch sprechen, aber einen starken Akzent haben und Fachsprache verwenden. Wenn ich das Tool verwende, muss ich die Texte in der Regel noch einmal gründlich überarbeiten.

Für Menschen mit Akzenten ist es nicht besonders gut geeignet. Ich bin Forschungsautor und führe die meisten meiner Interviews mit Personen, die zwar fließend Englisch sprechen, aber einen starken Akzent haben und Fachsprache verwenden. Wenn ich das Tool verwende, muss ich die Texte in der Regel noch einmal gründlich überarbeiten.

Alles in allem haben beide KI-Tools für die Erstellung von Meeting-Protokollen ihre Vor- und Nachteile, und es hängt ganz davon ab, was Sie von Ihrem KI-Tool erwarten.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Notta AI vs. Otter AI

Notta und Otter sind beide kompetent, aber ein Tool, das all das und noch mehr kann, ist ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat!

ClickUp verbindet Ihre Notizen, Aufgaben, Dokumente und Meetings an einem Ort. Ganz gleich, ob Sie Meetings transkribieren oder Aktionspunkte in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln möchten, ClickUp sorgt dafür, dass alles reibungslos fließt.

ClickUp hat die Nase vorn #1: Verfolgen Sie alle Ihre Meetings mit einem intelligenten Kalender

Sind Sie es leid, für jedes Meeting nach Links zu suchen? Lernen Sie den Kalender kennen, der nicht nur Ihren Zeitplan anzeigt, sondern auch mit Ihnen Schritt hält. ClickUp Kalender nutzt KI, um Ihren idealen Tag automatisch zu planen, indem er Aufgaben, Meetings und Termine in einer intelligenten, flexiblen Zeitleiste organisiert.

Es blockiert automatisch die Fokuszeit, plant bei Änderungen der Pläne um und hilft Ihnen, produktiv zu bleiben, ohne sich den Kopf zerbrechen zu müssen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Tag und planen, priorisieren und ändern Sie automatisch mit dem ClickUp-Kalender

Dank der bidirektionalen Synchronisierung mit Google Kalender sind alle Ereignisse perfekt aufeinander abgestimmt. Sie arbeiten in Outlook? Auch das lässt sich synchronisieren!

Nehmen Sie mit einem Klick an Zoom-, Meet- oder Teams-Anrufen teil, verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop, um Prioritäten neu zu setzen, und lassen Sie ClickUp AI Meetings sofort in zugewiesene Aufgaben umwandeln. Es ist Ihr Tagesplaner, Notizbuch und Zeitmanager – alles in einer übersichtlichen Ansicht.

ClickUp hat noch einen Vorteil: Notizen und Aufgaben automatisch erstellen

Nachdem Sie nun problemlos am Meeting teilgenommen haben, lassen Sie uns über das Notieren sprechen. ClickUp bietet Ihnen mehr als nur Transkription – es ist eine umfassende Automatisierung Ihrer Produktivität.

Unabhängig von der Meeting-Plattform nimmt der ClickUp AI Notetaker teil, zeichnet alles auf, transkribiert es in intelligenten, durchsuchbaren Text und legt ihn in Ihrem Workspace ab.

Keine manuellen Notizen. Kein Wechseln zwischen Apps. Nur pure Konzentration.

Nehmen Sie an Meetings teil, verzichten Sie auf Notizen und lassen Sie ClickUp AI Notetaker die Notizen für Sie machen

Aber das ist noch nicht alles. ClickUp Brain fasst Ihr Meeting mit den wichtigsten Entscheidungen, Hindernissen, Prioritäten und Aktionspunkten zusammen – und das alles innerhalb von Sekunden.

Sie können ihm sogar Fragen zu den Inhalten des Meetings stellen, und es ruft die Antworten aus dem Transkript für Sie ab.

Fassen Sie die Erkenntnisse zusammen und weisen Sie Aufgaben zu, während Sie sich mit ClickUp Brain auf die Unterhaltung konzentrieren

Das Beste daran? Jedes Element wird automatisch in eine nachverfolgbare Aufgabe umgewandelt, zugewiesen und ist sofort einsatzbereit. Außerdem können Sie diese Notizen sofort mit Ihrem Team teilen, sodass alle auf dem gleichen Stand sind – keine Momente mehr, in denen Sie sich fragen: „Was habe ich verpasst?“.

Ein Reddit-Benutzer, Proud-Present-8870, teilt seine Erfahrungen mit dem ClickUp AI Notetaker auf r/clickup.

…Die erste Woche der Nutzung…unglaublich. Es erscheint in meinem Kalender, was sehr willkommen ist, und die Zusammenfassung/Transkription/Aktionspunkte funktionieren zu 90 % hervorragend. Es sind nur geringfügige Anpassungen erforderlich. Ich bin schon ganz gespannt auf weitere Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist ein gutes Zeichen…

…Die erste Woche der Nutzung…unglaublich. Es erscheint in meinem Kalender, was sehr willkommen ist, und die Zusammenfassung/Transkription/Aktionspunkte funktionieren zu 90 % hervorragend. Es sind nur geringfügige Anpassungen erforderlich. Ich bin schon ganz gespannt auf weitere Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist ein gutes Zeichen…

Mit ClickUp sind Ihre Notizen nicht nur informativ, sondern ermöglichen Ihnen auch produktive Meetings, die Sie einen Schritt weiterbringen.

ClickUp hat die Nase vorn #3: Bearbeiten Sie Meeting-Zusammenfassungen gemeinsam

Wo landen all diese Informationen, nachdem Ihr Meeting transkribiert und zusammengefasst wurde? Direkt in ClickUp Docs, Ihrem kollaborativen Workspace, der für die Umsetzung von Maßnahmen entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu statischen Notiz-Apps ermöglicht ClickUp Docs die Bearbeitung in Echtzeit, die Zusammenarbeit in Echtzeit und die einfache Verknüpfung von Aufgaben.

Verwandeln Sie statische Notizen mit ClickUp Docs in lebendige, kollaborative Dokumente

Ihr gesamtes Team kann gemeinsam an einem Dokument arbeiten, Kommentare hinterlassen, Abschnitte zuweisen und sogar Aufgaben direkt darin einbetten. Es ist, als hätte Google Docs ein Produktivitäts-Makeover bekommen – jetzt kann jede Idee, Entscheidung oder jeder Brainstorming-Beitrag sofort umgesetzt werden.

ClickUp hat die Nase vorn #4: Terminplanung und Maßnahmen verknüpfen

Wenn Sie die ganze Woche nur in Meetings sitzen, sollten Sie sich die Features von ClickUp Meetings nicht entgehen lassen.

Mit der umfangreichen Textbearbeitung können Sie Notizen genau nach Ihren Wünschen strukturieren. Markieren Sie Schlüsselpunkte, erstellen Sie übersichtliche Meeting-Agenden mit Checklisten und weisen Sie Ihren Teamkollegen direkt aus Dokumenten heraus Aufgaben zu.

Jeder Diskussionspunkt wird erfasst, nachverfolgt und weiterverfolgt, sodass nichts verloren geht.

Erstellen Sie Tagesordnungen mit umfangreicher Textbearbeitung, um wichtige Punkte hervorzuheben und mit ClickUp Meetings den Überblick zu behalten

Wiederkehrende Meetings? Kein Problem. Synchronisierung mit dem Kalender? Mühelos. Mit Slash-Befehlen können Sie das Formatieren und Erstellen von Aufgaben beschleunigen, während ClickUp Meeting-Notizen automatisch mit verwandten Aufgaben und Terminen über Google Kalender verknüpft. Dieses einfache Feature spart Ihnen Stunden an Arbeit.

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln, sodass nichts übersehen wird.

ClickUp hat die Nase vorn #5: Zugriff auf die ClickUp-Vorlagenbibliothek

Seien wir ehrlich: Manchmal müssen Meeting-Notizen einfach manuell gemacht werden, um sicherzugehen, dass alles festgehalten wird. Aber müssen sie deshalb so verwirrend und chaotisch sein? Absolut nicht! Hier kommt die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen ins Spiel.

Mit Vorlagen für Notizen für jedes Meeting – Brainstorming, Client-Anrufe, Sprint-Reviews und mehr – können Sie Teilnehmer, Tagesordnungspunkte und Aktionspunkte einzeln oder als Team erfassen.

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie jedes Meeting mit intelligenten Vorlagen, die die nächsten Schritte mühelos organisieren, strukturieren und vorantreiben – mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

So können Sie diese Vorlage für Meeting-Notizen optimal nutzen.

Organisieren Sie Notizen mit verschachtelten Seiten für verschiedene Meeting-Typen

Fügen Sie Tagesordnungspunkte im Voraus hinzu, um die Unterhaltung fokussiert zu halten und Ihr Team vorzubereiten

Weisen Sie einen Notizenschreiber zu oder lassen Sie alle während des Meetings zu einem gemeinsamen ClickUp-Dokument beitragen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Aufgaben direkt aus Ihren Notizen zusammenzufassen und zuzuweisen

ClickUp hat die Nase vorn #6: Verbinden Sie Ihren gesamten Workspace

Nun, es wird nicht ohne Grund als „Everything App“ bezeichnet – es verbindet tatsächlich Ihren gesamten Arbeitsbereich. Mit über 1.000 Tools, von Slack, Zoom und Microsoft Teams bis hin zu Dropbox, GitHub und darüber hinaus, bietet ClickUp Integrations jede Lösung, die Sie benötigen, genau dort, wo Sie sie brauchen.

Das bedeutet, dass Ihre Meetings, Aufgaben, Notizen, Dateien und Workflows endlich unter einem Dach vereint sind. Kein Hin- und Herspringen zwischen Registerkarten oder Durchsuchen unzusammenhängender Apps mehr – ClickUp fasst alles mühelos in einem zentralen Workspace zusammen.

Benutzer von ClickUp haben oft hervorgehoben, wie diese Funktionen für Zusammenarbeit und Automatisierung häufige Team-Meetings überflüssig machen.

Victoria Berryman, Marketing Operations Manager bei Seequent, sagt

Mit ClickUp haben wir unzählige Stunden eingespart, indem wir unnötige Meetings zur Besprechung von Projektfortschritten eliminiert haben. Jetzt nutzen wir unsere Meetings, um an Lösungen zu arbeiten.

Mit ClickUp haben wir unzählige Stunden eingespart, indem wir unnötige Meetings zur Besprechung von Projektaktualisierungen eliminiert haben. Jetzt nutzen wir unsere Meetings, um an Lösungen zu arbeiten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen, um benutzerdefinierte Auslöser für Aktionen nach dem Meeting zu erstellen, z. B. „Wenn eine Meeting-Zusammenfassung erstellt wird, Aufgaben und Unteraufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und das Team benachrichtigen“.

Kurz gesagt: ClickUp ist Ihr All-in-One-Tool für Produktivität, das jedes Meeting zu einem mühelosen, umsetzbaren Schritt in Richtung Erfolg macht und somit die perfekte Alternative zu Notta oder Otter AI ist.

Transkribieren, Aufgaben erledigen und triumphieren mit ClickUp

Sicher, Notta und Otter sind großartig darin, Ihren Meetings ein (oder zwei) Ohr zu leihen. Aber ClickUp kann mehr als nur zuhören – es handelt auch.

Mit KI-gestützten Notizen, sofortiger Erstellung von Aufgaben, einfacher Automatisierung und integrierten Tools für die Zusammenarbeit ist es Ihr allhörender, nie vergessender Meeting-Buddy und der Workflow-Assistent Ihres Teams.

Kein Umschalten zwischen Apps oder Suchen nach zu erledigenden Elementen mehr. Alles wartet bereits auf Sie – übersichtlich organisiert und einsatzbereit. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und probieren Sie es noch heute aus!