Die besten Kalender für die Planung und Durchführung erfolgreicher Produkteinführungen

Checklisten für Produkteinführungen, Vorlagen für die Markteinführung (GTM) und Roadmaps sollen dafür sorgen, dass alles nach Plan läuft – aber seien wir ehrlich: Oft sind sie völlig unübersichtlich. Teams verwenden unterschiedliche Tools, Dokumente werden isoliert aktualisiert, und herauszufinden, welche Version die aktuellste ist, kann sich wie ein Vollzeitjob anfühlen.

Hier kann ein Produktstartkalender Ihre Pläne retten. Er bietet Ihnen eine klare, visuelle Zeitleiste für Ihren Start, von den ersten Produktstartstrategien bis zur endgültigen Einführung. Damit können Produktmanager (PMs) und Produktmarketingmanager (PMMs) auf dem gleichen Stand bleiben, wichtige Meilensteine erreichen und alles im Blick behalten.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Tools für Produktlaunch-Kalender vor. Erfahren Sie außerdem, wie Sie damit Termine verwalten, Fortschritte nachverfolgen und Ihre GTM-Strategie von Anfang bis Ende umsetzen können.

👀 Wussten Sie schon? 72 % der Produktmanager nennen mangelnde Standardisierung als Hauptgrund für die Konsolidierung von Tools.

Worauf sollten Sie bei Kalendern für Produkteinführungen achten?

Mit dem richtigen Kalender für die Produkteinführung können Sie Meilensteine nachverfolgen, teamübergreifend zusammenarbeiten und sich schnell an Änderungen Ihres Einführungstermins anpassen.

Hier sind einige der Features, auf die Sie achten sollten:

Anpassbare Vorlagen: Kalender, mit denen Sie Vorlagen basierend auf Ihren spezifischen Markteinführungsanforderungen erstellen können, sei es für neue Produkte oder die Einführung neuer Features

Echtzeit-Zusammenarbeit: Kalender, die die Zusammenarbeit im Team unterstützen und es den Beteiligten ermöglichen, Fortschritte in Echtzeit zu aktualisieren, zu kommentieren und zu verfolgen

Nachverfolgung von Meilensteinen und Benachrichtigungen: Tools zur Überwachung wichtiger Meilensteine wie Marketingkampagnen und Beta-Tests mit automatischen Benachrichtigungen bei wichtigen Terminen

Funktionsübergreifende Integration: Kalender, die sich in die bereits von Ihrem Team verwendeten Tools wie Slack, Trello oder Jira integrieren lassen, damit alle Daten an einem Ort gespeichert sind

Versionskontrolle für Bearbeitungen der Zeitleiste: Features, die die Nachverfolgung von Änderungen ohne Verlust früherer Versionen ermöglichen und so die Konsistenz zwischen Teams gewährleisten

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben: Tools, die kritische Abläufe wie Designfreigaben oder die Erstellung von Marketingmaterialien verwalten und so Verzögerungen im Einführungsprozess verhindern

🧠 Fun Fact: Der älteste bekannte Kalender, der in Schottland entdeckt wurde und aus der Zeit um 8.000 v. Chr. stammt, diente zur Nachverfolgung der Mondphasen und Jahreszeiten. Er zeigt, wie alte Zivilisationen lange vor dem Aufkommen von KI-Tools Zeit verwaltet haben.

Die besten Kalender für Produkteinführungen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht der beeindruckendsten Kalender für Produkteinführungen, aus denen Sie wählen können:

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise ClickUp All-in-One-Lösung für die Planung und Durchführung von Produkteinführungen für Teams jeder Größe Benutzerdefinierte Ansichten, automatisierte Workflows, integrierte KI, Nachverfolgung von Meilensteinen und Terminen, Zusammenarbeit im Team Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Notion Kleine bis mittelgroße Teams, die einen vernetzten Workspace für Dokumente und Projekte suchen Status und Nachverfolgung von Projekten, benutzerdefinierte Ansichten, Dokumentation, Migration von Dateien aus anderen Tools. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Trello Kanban-Board-Visualisierung für Einzelpersonen und kleine Teams Sprint-Management, Produkt-Roadmaps, Power-Ups für Skalierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer Asana Arbeitsmanagement für große bis mittelgroße Teams Nachverfolgung des Projektfortschritts, Ressourcenmanagement, Dashboards für die Berichterstellung, KI-Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat pro Benutzer Pipefy Prozessmanagement für nicht-technische Teams in großen Unternehmen Aufgabenverwaltung, Automatisierung von Workflows, KI-Agenten, Nachverfolgung von Serviceanfragen, Verwaltung von Signaturen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne sind benutzerdefiniert CoSchedule Social-Media-Marketing für mittelständische Agenturen und Teams Planung, Terminierung, Veröffentlichung und Messung von Social-Media-Kampagnen, clientspezifisches Zeitleistenmanagement, Brainstorming, Social Posteingang Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer Aha! Produktmanagement und strategische Planung für große Teams Projekt-Roadmaps, Versionshistorie, Erstellung einer Wissensdatenbank. Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat Jira Problem- und Projekt-Nachverfolgung für Unternehmen Agiles Projektmanagement, Scrum-Boards, Nachverfolgung von Benutzer-Stories, detaillierte Berichte. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,60 $/Monat pro Benutzer Monday. com Projekt-Nachverfolgung für kleine und mittelständische Unternehmen Aufgabenverwaltung, Zeitleisten, Meilensteine, Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, automatisierte Workflows. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer ProductPlan Strategische Produktplanung und Roadmap-Erstellung für große Teams Roadmap-Management, Nutzen-Kosten-Bewertung, Risikobewertung, Fortschrittsverfolgung, Zusammenarbeit im Team Benutzerdefinierte Preise Productboard Kundenorientiertes Produktmanagement für Teams in Unternehmen Kollaborative Produkt-Roadmaps, Priorisierung von Ideen, Nachverfolgung der Produktentwicklung, KI-Erkenntnisse Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer

Die 11 besten Kalender für Produkteinführungen

Wir haben die besten Optionen für Produktstartkalender zusammengestellt, mit denen Sie Zeitleisten, Aufgaben und wichtige Phasen der Markteinführung effizient verwalten können. Werfen wir einen Blick darauf:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Planung und Durchführung von Produkteinführungen aus einer Hand)

Organisieren Sie mühelos Teamansichten, Workflows und Automatisierungen mit ClickUp für Produktteams

Eine solide Strategie für die Produkteinführung erfordert einen nahtlosen Prozess, der alles von der Vorbereitung vor der Einführung bis zur Analyse nach der Einführung abdeckt. Hier glänzt ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Es ist mehr als eine einfache Software zur Aufgabenplanung und bietet Teams einen zentralen Space, um intelligenter, schneller und ohne ständigen Tool-Wechsel zu arbeiten.

Mit der Produktmanagement-Software von ClickUp können Vertriebs-, Produkt- und Marketingteams von Anfang bis Ende aufeinander abgestimmt bleiben. Ganz gleich, ob Sie Meilensteine planen, Aufgaben zuweisen oder auf kurzfristiges Feedback reagieren – ClickUp behält alle beweglichen Teile im Blick.

Ein herausragendes Feature? Der ClickUp-Kalender.

Bringen Sie Ihren Produktlaunch-Kalender dorthin, wo Ihre Arbeit stattfindet – der KI-gestützte ClickUp-Kalender plant automatisch Meetings, erstellt Aufgaben und passt sich Ihren Prioritäten an

Dieser KI-gestützte Kalender zeigt nicht nur Ihren Zeitplan an, sondern hilft Ihnen auch dabei, ihn zu optimieren. Er priorisiert automatisch Aufgaben, blockiert Fokuszeiten, passt Meetings an und sorgt für einen reibungslosen Tagesablauf, ohne dass etwas unter den Tisch fällt.

Wenn sich etwas ändert (was bei einer Markteinführung immer der Fall ist), passt sich der Kalender für die Produkteinführung an. Stellen Sie sich diesen Kalender als intelligenten Assistenten vor, der sich hervorragend um das Zeitmanagement kümmert.

Dann gibt es noch ClickUp Tasks, mit dem Sie den Einführungsprozess in kleinere Schritte unterteilen, den Status von Aufgaben festlegen und Prioritäten zuweisen können. So wird die Aufmerksamkeit sofort auf Elemente mit hoher Priorität gelenkt.

In den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können zusätzliche Details wie Links oder Dokumente gespeichert werden, die jedem Aufgabe Kontext verleihen.

Identifizieren und priorisieren Sie mit ClickUp Aufgaben schnell, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern

Um Teams auf dem gleichen Stand zu halten, können Sie ClickUp Dashboards und Tools zur Berichterstellung verwenden. Damit können Teams den Fortschritt verfolgen, die Kampagnenleistung überwachen und den Erfolg jeder Phase der Markteinführung messen.

Überwachen Sie Kampagnen und wandeln Sie Leistungsmetriken mit ClickUp Dashboards in einfache Grafiken um

Mit den anpassbaren Workflows von ClickUp können Sie außerdem jede Phase Ihrer Markteinführung individuell gestalten, vom Produktdesign über Tests bis hin zu Markteinführungskampagnen.

Möchten Sie einen Vorsprung gewinnen? Sehen Sie sich vorgefertigte Vorlagen für den Start an, um das Setup zu beschleunigen, und nutzen Sie die Automatisierung von ClickUp, um sich wiederkehrende Aufgaben zu ersparen.

Hier ist eines für den Anfang: Mit der ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner können Sie und Ihr Team Aufgaben und Fristen an einem Ort nachverfolgen.

Kostenlose Vorlage Blockieren Sie Zeit für Verpflichtungen, kennzeichnen Sie Aufgaben nach Teams mit Farben und verfolgen Sie den Fortschritt an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner

Diese Vorlage enthält alles, was Sie benötigen, um Meilensteine im Blick zu behalten, Produkteinführungsprojekte in Aufgaben zu unterteilen und Ressourcen effektiv zu verwalten.

Oder probieren Sie die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung aus. Sie wurde entwickelt, um Ordnung ins Chaos zu bringen, indem sie Ihr Team, Ihre Zeitleisten, Aufgaben und Ressourcen aufeinander abstimmt. Und wenn Sie mehrere Produkteinführungen verwalten oder an mehreren Sprints arbeiten, bietet die ClickUp-Vorlage für das Release-Management noch mehr Vorteile.

Dank Echtzeit-Zusammenarbeit arbeiten Teams immer nach dem gleichen Spielplan. Kommentare, Aktualisierungen und die Freigabe von Dateien erfolgen an einem zentralen Ort – ohne langes Suchen in E-Mails oder Kalender-Tags.

Egal, ob Sie ein funktionsübergreifendes Team leiten, auf sich ändernde Termine reagieren oder einfach nur versuchen, alle auf das gleiche Ziel zu fokussieren – ClickUp unterstützt Sie dabei. Es geht nicht nur darum, den Tag der Markteinführung zu erreichen, sondern dies mit Klarheit, Geschwindigkeit und deutlich weniger Chaos zu tun.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboards oder Meetings, um Updates zu erhalten. Die Kosten? Zeitverlust, Kontextwechsel und oft veraltete Informationen. Je mehr Energie Sie für die Suche nach Updates aufwenden, desto weniger bleibt Ihnen für die Umsetzung. Die Autopilot-Agenten von ClickUp, die in Listen und Chats verfügbar sind, zeigen Statusänderungen und wichtige Diskussions-Threads sofort an. So müssen Sie Ihr Team nie wieder um „schnelle Updates” bitten. 👀 Echte Ergebnisse: Pigment verbesserte die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % – Teams sind besser verbunden und aufeinander abgestimmt.

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren und verwalten Sie Aufgaben, Meetings und Termine nach Datum mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Integrieren Sie Google, Outlook und Apple Kalender, um Terminkonflikte zu vermeiden

Passen Sie den Status und die Priorität von Aufgaben an, um die Aufmerksamkeit des Teams auf wichtige Aufgaben zu lenken

Legen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben fest, um sicherzustellen, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erledigt wird

Nutzen Sie ClickUp Brain, die integrierte KI, um Versionshinweise, Fortschrittsberichte, Landing Pages und vieles mehr zu erstellen

Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams und den Fortschritt der Markteinführung mit Dashboards und Berichten

Planen und führen Sie jede Phase mit Vorlagen und Checklisten für Produkteinführungen durch

Limits von ClickUp

Die Vielzahl an Features erfordert möglicherweise etwas Zeit, bis sie alle beherrscht werden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.430 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

ClickUp hat für unser Team eine entscheidende Veränderung bewirkt und veraltete Workflows sowohl bei der Fehlerverfolgung als auch bei der Entwicklung neuer Produkte transformiert. Dank der Möglichkeit, strukturierte Status zu erstellen, die den Fortschritt der Aufgaben genau widerspiegeln, haben wir Verwirrung beseitigt und die Sichtbarkeit über alle Projekte hinweg verbessert. Unser Bug-Tracking-System, das früher in Redmine untergebracht war, fühlte sich unzusammenhängend an und hatte keine Sichtbarkeit. Nach der Erstellung unseres neuen Systems in ClickUp hatten wir eine nahtlose Einführung und verfügen weiterhin über einen großartigen Workflow von der Triage bis zur Lösung, sodass nichts mehr durch das Raster fällt. Wir haben ganz einfach Automatisierungen implementiert, um unserem Team zeitaufwändige manuelle Arbeit zu ersparen, was auch uns viel Zeit spart.

📖 Lesen Sie auch: So organisieren Sie Ihre Arbeit mit einem Projektmanagement-Kalender

2. Notion (Bester vernetzter Workspace für Dokumente und Projekte)

via Notion

Mit Notion können Produktteams den Status von Features nachverfolgen, Ingenieure können Fehler mit hoher Priorität hervorheben und Führungskräfte haben den Produktstartkalender auf einen Blick im Blick.

Auf der Plattform können Sie sogar benutzerdefinierte Ansichten erstellen, die für jede Abteilung sinnvoll sind und die Zusammenarbeit reibungsloser gestalten. Außerdem können Sie alle Ihre Dateien mit den Importfunktionen von Notion für Confluence, Google Docs, Asana und Trello schnell und problemlos migrieren.

Die besten Features von Notion

Teilen Sie komplexe Projekte in Aufgaben und Unteraufgaben mit klaren Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten auf

Laden Sie Bilder hoch, betten Sie Videos ein und fügen Sie Dateien hinzu, um mehr Kontext auf jeder Seite zu schaffen

Greifen Sie auf über 10.000 Vorlagen für Arbeit, Schule oder persönliche Projekte zu

Brainstorming, Antworten generieren und Tabellen in Echtzeit automatisch ausfüllen mit Notion AI

Einschränkungen von Notion

Die Seitenansicht der App kann neuen Benutzern den Einstieg erschweren

Die Anpassung von Systemen kann Zeit und Aufwand erfordern

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Platz

Business : 24 $/Monat pro Platz

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Notion AI: In den Business- und Enterprise-Plänen enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.700 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Eine Bewertung von Capterra laut:

Ich kann mit Überzeugung sagen, dass Notion ein großartiges Tool ist! Am Anfang muss man sich ein wenig einarbeiten, da es so viele Optionen zur Anpassung des Dashboards gibt, aber sobald man sich zurechtgefunden hat, kann man effizient planen! Ich finde es toll, dass ich Dashboards sowohl mit anderen Teammitgliedern als auch für mich selbst freigeben kann. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass ich externe Dokumente verknüpfen kann, sodass alles an einem Ort ist und leicht zugänglich ist.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Tools für das Release-Management

3. Trello (am besten für die Visualisierung im Kanban-Board-Stil geeignet)

via Trello

Möchten Sie Ihr Produkt schneller auf den Markt bringen? Trello ist eine beliebte Wahl für Produktmanagement-Teams, da es die Verwaltung von Sprints und die Einführung von Updates mit minimalem Aufwand erleichtert.

Das Layout im Kanban-Stil ist super einfach. Sie können Aufgaben per Drag & Drop durch Phasen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ verschieben. Trello bietet auch vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie alles von Produkt-Roadmaps bis hin zu Kundenfeedback nachverfolgen können.

Mit Trello Power-Ups können Sie über 150 Tools wie Google Drive und Kalender integrieren. So erhalten andere Teams eine klarere Ansicht der Entwicklung und des Fortschritts Ihres Produkts.

Die besten Features von Trello

Verschaffen Sie sich mit einem einfachen Layout im Kanban-Stil einen schnellen Überblick über Ihr Projekt

Visualisieren Sie Projekte mit Boards, Kalendern, Tabellen und Zeitleisten

Zentralisieren Sie Projektdaten wie Angaben zu Mitgliedern, Fälligkeitsdaten und Anhänge

Passen Sie Trello-Karten mit Feldern an, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind

Automatisieren Sie Aufgaben zur Produkteinführung mit Butler, dem KI-Assistenten von Trello

Einschränkungen von Trello

Fehlt Echtzeit-Chat und intelligente Benachrichtigungen

Erlaubt keine direkten Agile- oder Scrum-Sprints

Das Kartensystem ist für komplexe Projekte nicht ideal geeignet

Preise für Trello

Kostenlos (bis zu 10 Mitarbeiter)

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 210 $/Jahr pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.400 Bewertungen)

4. Asana (am besten für die Arbeitsverwaltung geeignet)

via Asana

Als Arbeitsmanagement-Plattform wurde Asana entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, neue Features in großem Umfang einzuführen, damit Sie immer den Überblick behalten, egal wie groß Ihr Team wird. Ganz gleich, ob Sie 10 oder 200 Benutzer einarbeiten, Asana unterstützt Sie dabei.

Sie können jedes Projekt oder jede Aufgabe ganz einfach mit Ihren übergeordneten Geschäftszielen verknüpfen, sodass sich alle auf die wichtigsten Arbeiten konzentrieren können. Außerdem erfüllt es alle Ihre Anforderungen an Sicherheit und Compliance.

*mit Portfolios behalten Sie mehrere Initiativen im Blick, während benutzerdefinierte Dashboards die Berichterstellung teamübergreifend optimieren. Darüber hinaus hilft Asana KI Teams durch Automatisierung und weitere Funktionen, Zeit zu sparen.

Die besten Features von Asana

Projekte in Boards, Listen, Zeitleisten, Kalendern und Gantt-Diagrammen anzeigen

Verfolgen Sie mehrere Produkteinführungen gemeinsam mit Portfolios

Automatisieren Sie Workflows mit Formularen, Regeln, Bundles und Vorlagen

Verwalten Sie Ressourcen mit Tools für Workload und Zeiterfassung

Verbinden Sie sich mit über 200 Apps (einschließlich ClickUp) und nutzen Sie unbegrenzte Projekte und Speicherplatz

Limits von Asana

Es fehlt ein umfassender Satz von Vorlagen für das Projektmanagement

Asana KI ist im Free-Plan nicht verfügbar

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter : 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (13.300+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Was ich an Asana am meisten schätze, ist die Fähigkeit, komplexe Projekte mit mehreren Teams zu strukturieren und zu verdeutlichen. Als Unternehmen, das in mehreren Geschäftsbereichen tätig ist, bietet uns Asana eine einheitliche Plattform, auf der wir Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen und den Fortschritt in Echtzeit überwachen können. Die Zeitleisten- und Kalenderansichten sind besonders hilfreich, um den Überblick über wichtige Ergebnisse und Termine zu behalten. Außerdem fördert es die Verantwortlichkeit und Transparenz innerhalb des Teams, was unsere gesamte Ausführung und Nachverfolgung verbessert hat.

Was ich an Asana am meisten schätze, ist die Fähigkeit, komplexe Projekte mit mehreren Teams zu strukturieren und zu verdeutlichen. Als Unternehmen, das in mehreren Geschäftsbereichen tätig ist, bietet uns Asana eine einheitliche Plattform, auf der wir Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen und den Fortschritt in Echtzeit überwachen können. Die Zeitleisten- und Kalenderansichten sind besonders hilfreich, um den Überblick über wichtige Ergebnisse und Termine zu behalten. Außerdem fördert es die Verantwortlichkeit und Transparenz innerhalb des Teams, was unsere gesamte Ausführung und Nachverfolgung verbessert hat.

5. Pipefy (am besten für das Prozessmanagement geeignet)

via Pipefy

Pipefy ist ein Code-freies Prozessmanagement-Tool , das Produktmarketing-Teams dabei hilft, Workflows in allen Phasen einer Produkteinführung zu optimieren.

Mit anpassbaren Workflows können Teams Aufgaben, Genehmigungen und Zeitleisten auf einer Plattform organisieren. Die KI-Agenten der Plattform übernehmen repetitive Aufgaben, halten alles auf Kurs und sorgen dafür, dass Fristen eingehalten werden.

Von der Planung bis nach der Markteinführung zentralisiert Pipefy Informationen, automatisiert Prozesse und steigert die Effizienz, sodass komplexe Produkteinführungen mit minimalem manuellem Aufwand einfacher zu verwalten sind.

Die besten Features von Pipefy

Integrieren Sie ERPs, Datenbanken und vertikale Lösungen aus der privaten Cloud oder aus lokalen Systemen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit festgelegten Startpunkten, Phasen und erforderlichen Integrationen

Verwenden Sie Kanban und Scrum für das Workflow-Management

Verwalten Sie sich wiederholende Aufgaben und verbessern Sie die Prozesseffizienz mit Pipefy AI Agents

Einschränkungen von Pipefy

Begrenzte Optionen zur Datenfilterung führen zu einer übermäßigen Abhängigkeit von Beschreibungen

Einige Benutzer hatten Probleme mit dem Kundensupport

Preise für Pipefy

Free

Business, Enterprise und Unlimited: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Pipefy

G2: 4,6/5 (über 220 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff „Soft Launch” stammt ursprünglich aus der Gastronomie, wo Restaurants und Hotels vor ihrer großen Eröffnung zunächst für ein begrenztes Publikum geöffnet wurden. Dieser Ansatz ermöglichte es ihnen, den Betrieb zu testen und in einer entspannten Umgebung Feedback zu sammeln

6. CoSchedule (Bester Social-Media-Marketing-Kalender für alle Teams)

via CoSchedule

Wenn Sie einen umfassenden Social-Media-Marketing-Kalender benötigen, kann CoSchedule Ihnen bei der Planung, Terminierung, Veröffentlichung und Messung Ihrer Social-Media-Strategie helfen.

Agenturen können mit dem Agenturkalender klientspezifische Zeitleisten verwalten, während der Inhaltskalender mittelgroßen Teams vollständige Sichtbarkeit über Aufgaben und Projekte bietet

Die Marketing-Suite verbindet alles miteinander und verbessert so die Koordination zwischen Teams und Projekten. Darüber hinaus können Sie die integrierte KI zum Verfassen oder Optimieren Ihrer Social-Media-Texte nutzen und mit den anpassbaren KI-Vorlagen Ideen und Inhalte generieren.

Die besten Features von CoSchedule

Mit dem Dashboard des Marketingkalenders haben Sie alle Ihre Marketing-Aufwände an einem Ort im Blick

Arbeiten Sie bei der Aufgabenplanung effektiv zusammen, um sicherzustellen, dass Termine teamübergreifend eingehalten werden

Brainstorming für ansprechende Social-Media-Beitragsthemen für Ihr Publikum mit KI-gestützter Ideenfindung

Erstellen Sie Bilder für Ihre Beiträge mit dem KI-Bildgenerator

Einschränkungen von CoSchedule

Einige Benutzer finden, dass das Fehlen von Projekten und Kampagnen mit mehreren Terminen zu doppelten Einträgen führt

Preise für CoSchedule

Free

Social Calendar: 29 $/Monat pro Benutzer

Agency Calendar: 69 $/Monat pro Benutzer

Inhaltskalender: Benutzerdefinierte Preise

Marketing Suite: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CoSchedule

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CoSchedule?

In einer TrustRadius-Rezension heißt es:

Ich kann ohne Zweifel sagen, dass CoSchedule mehr als nur ein Problem löst – darunter auch einige, von denen Sie vielleicht noch gar nichts wissen. Mit CoSchedule ist die Planung von Beiträgen und die Nachverfolgung Ihres Inhaltskalenders ein Kinderspiel.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Marketing-Tools für Startups

7. Aha! (Am besten für Produktmanagement und strategische Planung geeignet)

Aha! bietet eine robuste Suite von Produktmanagement-Tools, die den gesamten Produktlebenszyklus vereinfacht. Mit Aha! Roadmaps können Sie beispielsweise Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Die Portfolio-Roadmap bietet einen Überblick über den Fortschritt, während die Feature-Roadmap sich auf bestimmte Aufgaben und Zeitleisten konzentriert.

Für Engineering-Teams bietet Aha! Develop eine direkte Verknüpfung zur Roadmap, sodass Entwicklungsaufgaben mit der gesamten Produktstrategie synchronisiert werden. Die Plattform ermöglicht Ihnen die Verwaltung des Versionsverlaufs und den Aufbau einer maßgeschneiderten Wissensdatenbank, damit Ihr Produktlaunch-Team immer auf dem gleichen Stand ist.

Die besten Features von Aha!

Sammeln und organisieren Sie Ideen mit Aha! Ideas und priorisieren Sie diese anhand von echtem Benutzer-Feedback

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und verfolgen Sie die Leistung anhand von Diagrammen und Tabellen

Greifen Sie auf einen Knowledge Hub mit Best Practices, Leitfäden und Tipps für das Produktmanagement zu

Produktdokumente freigeben, ein Produkt-Intranet erstellen und gemeinsam an Inhalten arbeiten

Aha! Einschränkungen

Einige Benutzer finden Aha! anfangs komplex zu bedienen

Es ist mühsam, schnelle Anpassungen an Plänen vorzunehmen

Aha! Preise

Aha! Develop : Ab 11 $/Monat pro Benutzer

Aha! Knowledge: Ab 23 $/Monat pro Benutzer

Aha! Whiteboards : Ab 11 $/Monat pro Benutzer

Aha! Ideas : Ab 49 $/Monat pro Benutzer

Aha! Discovery : Ab 49 $/Monat pro Benutzer

Aha! Roadmaps: Ab 74 $/Monat pro Benutzer

Aha! Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Produktteams führen vor einer Markteinführung häufig „Pre-Mortems“ durch. Bei dieser Strategie wird davon ausgegangen, dass das Produkt gescheitert ist, und es wird rückwärts gearbeitet, um mögliche Ursachen zu identifizieren, sodass Teams Risiken proaktiv angehen können.

8. Jira (am besten für die Nachverfolgung von Problemen und Projekten geeignet)

via Atlassian

Als unverzichtbares Tool für das Management agiler Projekte ist Jira von Atlassian bei Entwicklern sehr beliebt. Mit den Scrum-Boards in Jira können Sie komplexe Projekte aufschlüsseln und Benutzer-Stories nachverfolgen. Sie können den Fortschritt visualisieren, Sprints einrichten und sogar detaillierte Berichte einsehen.

Mit Jira können Sie auch alle Aufgaben verfolgen, die mit einem Produktstartkalender verknüpft sind, unabhängig davon, welches Team daran arbeitet. Sie können es an die individuellen Prozesse, Workflows und die Sprache Ihres Teams anpassen. Außerdem erhalten Sie in Jira eine Echtzeit-Ansicht von Veröffentlichungsterminen, Figma-Designs und vielem mehr.

Die besten Features von Jira

Erstellen Sie Scrum-Boards, um große Projekte in kleinere, umsetzbare Aufgaben zu unterteilen

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mit vorgefertigten Dashboards und detaillierten Berichten

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit KI-gestützter Suche, Chat und Agenten

Bieten Sie Entwicklern Sichtbarkeit bei der Code-Entwicklung und beim Zugriff auf Repositorys

Integrieren Sie Jira über ein Open DevOps-Setup mit Atlassian und Partner-Tools

Limits von Jira

Such- und Filtersysteme wirken kompliziert und sind verbesserungswürdig

Die starre Benutzeroberfläche und mangelnde Flexibilität erschweren die Anpassung

Preise für Jira

Free

Standard : Ab 8,60 $ pro Monat und Benutzer

Premium : Ab 17 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

In meinem Büro verwenden wir Jira für das Aufgabenmanagement und die Zeitverwaltung, was uns bei Teamprojekten mit vielen beweglichen Teilen sehr hilft. Die Aufgaben und Unteraufgaben machen die Nachverfolgung sehr einfach, und auch die jüngsten Verbesserungen der Benutzeroberfläche sind wirklich hilfreich.

9. Monday. com (Am besten für die flexible Nachverfolgung von Projekten geeignet)

monday.com bietet eine flexible Plattform für die Verwaltung der Einführung von Produkt-Features, die sich für Teams jeder Größe eignet. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie Aufgaben, Zeitleisten und Meilensteine mit minimalem Aufwand überwachen.

Sie können Ihr Projekt mithilfe von Gantt-Diagrammen, Kalendern oder Kanban-Boards visualisieren und an die Workflow-Präferenzen Ihres Teams anpassen. Für fortgeschrittenere Anforderungen bieten höherwertige Pläne Zugriff auf Integrations- und Automatisierungs-Features.

Monday.com – die besten Features

Passen Sie Dashboards mit über 30 Widgets an, um intelligentere Entscheidungen zu treffen

Nutzen Sie den Monday AI -Assistenten, um Aufgaben zu automatisieren und Inhalte zu generieren

Treffen Sie präzise Entscheidungen mit einer einzigen Quelle für alle Daten zur Produkteinführung

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Whiteboard, eingebetteten Dokumenten und aktualisieren Sie Abschnitte

Limits von Monday.com

Benutzer erleben eine steile Lernkurve

Enthält keine integrierte Bildschirmaufnahme-Feature, was sich auf Remote-Teams auswirken kann, die auf visuelle Kommunikation angewiesen sind

Bei der Verarbeitung großer Datenmengen kommt es zu Leistungseinbußen, was zu Verzögerungen und Verlangsamungen führt

Preise für Monday.com

Free

Basis: 12 $/Monat pro Platz

Standard: 14 $/Monat pro Platz

Pro: 24 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.400 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Jedes Jahr werden über 30.000 neue Konsumgüter auf den Markt gebracht, aber nur 40 % der entwickelten Produkte erreichen den Markt, und von diesen erzielen nur 60 % einen Umsatz.

10. ProductPlan (Am besten geeignet für strategische Produktplanung und Roadmapping)

via ProductPlan

Wenn Sie im Produktmanagement arbeiten, erleichtert ProductPlan die Organisation und Präsentation Ihrer Roadmaps. Es beginnt mit dem Parking Lot – einem speziellen Space, in dem Produktideen gesammelt und gespeichert werden, bis sie bereit sind, weiterbearbeitet zu werden.

Mit ProductPlan können Sie Roadmap-Daten nutzen, um effektive Pläne für die Produkteinführung zu erstellen. Erstellen Sie Checklisten für Ihre Aufgaben vor, während und nach der Markteinführung und weisen Sie jedem Eigentümer und Status zu, um Transparenz zwischen den Teams zu schaffen.

Sie können auch Fortschrittsberichte freigeben und Risiken in Berichten an die Stakeholder hervorheben, damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Die besten Features von ProductPlan

Halten Sie Produktteams und Stakeholder mit definierten Verantwortlichkeiten und Terminen auf dem gleichen Stand

Arbeiten Sie über Kommentare mit Ihrem Team zusammen

Geben Sie den Beteiligten eine detaillierte Ansicht aller Status der Produkteinführung

Visualisieren Sie mehrere Roadmaps in einer Ansicht

Einschränkungen von ProductPlan

Im Vergleich zu Jira oder Trello bietet ProductPlan weniger Anpassungsoptionen für Workflows, Felder und Integrationen

Preise für ProductPlan

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ProductPlan

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

11. Productboard (Am besten für kundenorientiertes Produktmanagement geeignet)

via Productboard

Productboard ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie nach einem Tool suchen, mit dem Sie Ihre Produkt-Roadmap erstellen und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten können.

So können Sie Zeitleisten visualisieren, Prioritäten setzen und den Weg jedes Produkts von Anfang bis Ende nachverfolgen. Sie können mit einer leeren Vorlage beginnen oder aus Vorlagen für Produktstartpläne wie Sprint-Pläne, monatliche Produkteinführungen, Release-Pläne oder Kanban-Roadmaps auswählen.

Was Productboard auszeichnet, ist die Differenzierung der Zugriffsebenen. Sie haben Ihre „Roadmap-Ersteller“, die alles erstellen, bearbeiten und freigeben. Dann gibt es „Betrachter“, die den Produktstartkalender sehen, aber keine Änderungen vornehmen können, und „Mitwirkende“, die Kommentare hinterlassen können.

Die besten Features von Productboard

Priorisieren Sie die richtigen Produktfeatures anhand von Kundenfeedback

Erstellen Sie gemeinsame Roadmaps, die auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt sind

Automatisieren Sie Workflows und standardisieren Sie Prozesse für mehr Effizienz

Überwachen Sie den Fortschritt, verfolgen Sie Abhängigkeiten und markieren Sie Risiken rechtzeitig

Planen Sie wirkungsvolle Produkteinführungen mit Feature-Release-Planung

Integrieren Sie Tools wie Slack, Microsoft Teams, Jira und Zapier

Einschränkungen von Productboard

Einige Benutzer berichten von Verzögerungen und Problemen bei der Synchronisierung auf der Plattform

Preise für Productboard

Starter: Kostenlos

Grundausstattung: 25 $/Monat pro Hersteller

Pro: 75 $/Monat pro 2 Entwickler

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Productboard

G2: 4,3/5 (250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Productboard?

Eine G2-Bewertung lautet:

Productboard hilft uns, unseren Produktpriorisierungsprozess zu optimieren, und das gefällt mir. Es ist wirklich einfach zu bedienen, und mein Team kann es ohne umfangreiche Schulungen implementieren. Durch die Integration mit anderen Tools wie Slack und Jira lässt es sich noch besser in unseren Workflow integrieren. Das Support-Team hat auch unglaublich schnell auf alle unsere Fragen reagiert. Wir nutzen es häufig, um sicherzustellen, dass alle hinsichtlich unserer Ziele auf dem gleichen Stand sind.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen und Beispiele für Pressemitteilungen

Maximieren Sie die Wirkung Ihrer Produkteinführung mit ClickUp

Eine Produkteinführung ist ein dynamischer Prozess, der eine effektive Planung, Koordination und Ausführung erfordert. Jedes der hier erwähnten Tools bringt einzigartige Stärken mit sich, sei es der Social-Media-Marketing-Kalender von CoSchedule oder die Roadmapping-Funktionen von ProductPlan.

Wenn Sie jedoch ein Tool benötigen, das alles nahtlos in einer Plattform integriert, ist ClickUp die ultimative Lösung für Sie.

ClickUp verwandelt die Planung und Durchführung von Produkteinführungen in einen optimierten, kollaborativen und datengesteuerten Prozess und ist damit das ideale Tool für Teams, die eine erfolgreiche Produkteinführung termingerecht und zielgerichtet durchführen möchten.

Dieses All-in-One-Projektmanagementsystem bietet gut strukturierte Checklisten für die Produkteinführung, anpassbare Workflows und die Möglichkeit zur teamübergreifenden Zusammenarbeit, wodurch die Wirkung maximiert und Ihren Kunden ein dauerhafter Wert geboten wird.

Dank seiner robusten Features ist es die erste Wahl für alle, die jede Phase einer Produkteinführung von einem einzigen Workspace aus verwalten möchten.

Sind Sie bereit für eine erfolgreiche Produkteinführung? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.