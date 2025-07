Die 14 besten KI-Agenten für Unternehmen zur Automatisierung und Skalierung von Abläufen

Was wäre, wenn jemand (oder etwas) Ihre E-Mails sofort beantworten, Verkaufskontakte rund um die Uhr verfolgen und automatisch Berichte erstellen würde? Könnten Sie sich dann nicht besser auf Ihre Strategie konzentrieren?

Was einst ein weit hergeholter Traum war, wird heute durch KI-Agenten für Unternehmen Realität.

Diese intelligenten Agenten machen unsere Arbeit schneller, smarter und, ehrlich gesagt, auch viel einfacher. Von der Bearbeitung von Kundenanfragen und Marketingmaßnahmen bis hin zur Automatisierung der Datenanalyse werden sie schnell zum Rückgrat moderner Unternehmen.

Angesichts der Flut von KI-Lösungen auf dem Markt kann die Auswahl der richtigen Lösung jedoch überwältigend sein. Um Ihnen zu helfen, haben wir die 15 besten KI-Agenten zusammengestellt, die die Automatisierung von Unternehmen verändern.

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten sind Softwareprogramme, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um Aufgaben zu automatisieren, Daten zu analysieren und Entscheidungen auf der Grundlage von Mustern zu treffen.

Sie reichen von einfachen Chatbots bis hin zu fortschrittlichen KI-Tools zur Automatisierung komplexer Workflows. Von der Zusammenfassung von Meeting-Notizen über die Verwaltung von Projektaufgaben bis hin zum Schreiben von Code helfen KI-Agenten dabei, Abläufe zu verwalten und die Produktivität zu steigern.

Unternehmen, die KI-Agenten einsetzen, profitieren von erheblichen Vorteilen: Kostensenkungen, verbesserte Kundenerlebnisse, Analyse von Kundendaten und schnellere datengestützte Entscheidungen.

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für Unternehmen achten?

KI ist keine Einheitslösung. Unterschiedliche Unternehmen/Branchen und Anforderungen erfordern Neuerungen, die nicht alle KI-Agenten bieten können. Bei der Auswahl sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

Funktionalität : Löst es Ihr spezifisches Problem? (Aufgabenautomatisierung, Erstellung von Inhalten, Kundensupport usw.)

Benutzerfreundlichkeit : Wie intuitiv ist die Benutzeroberfläche? Wird sie die Effizienz Ihres Teams steigern?

Integration : Kann es mit Ihren bestehenden Tools (Google Drive, Slack, CRM usw.) verbunden werden?

skalierbarkeit*: Wächst es mit Ihren Geschäftsanforderungen mit?

Kosten: Bietet es einen guten Wert für seinen Preis?

Die besten KI-Agenten auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten KI-Agenten für Unternehmen.

Die besten KI-Agenten für Unternehmen

KI-Agenten für Unternehmen werden branchenübergreifend zu unverzichtbaren Tools, die Unternehmen dabei helfen, Workflows zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Bei der Vielzahl der angebotenen Lösungen ist die Auswahl des richtigen Tools unerlässlich.

Lassen Sie uns zu diesem Zweck einen Blick auf die besten KI-Agenten werfen, die derzeit für Unternehmen verfügbar sind:

1. ClickUp Brain (Bestes KI-gestütztes Tool für Produktivität und Aufgabenautomatisierung)

ClickUp ist mehr als nur ein Projektmanagement-Tool – es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und wurde entwickelt, um alle Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Ziele an einem Ort zu vereinen.

Was ClickUp wirklich auszeichnet, ist die tiefe Integration von KI-Agenten, die mit Ihnen zusammenarbeiten und jeden Teil Ihres Workflows intelligenter und vernetzter machen. Im Mittelpunkt steht ClickUp Brain, Ihr persönlicher KI-Agent, der Ihnen jederzeit zur Verfügung steht. Sie können Brain alles fragen – ein langes Dokument zusammenfassen, die neuesten Updates zu einem Projekt finden oder sogar schnelle Antworten zu Unternehmensrichtlinien erhalten. Es ist, als hätten Sie einen sachkundigen Teamkollegen, der niemals schläft.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Updates zu allen Aufgaben aus Ihrem Workspace

Wenn Sie als Berater mehrere Clients betreuen, können Sie mit Ask AI sofort Angebote erstellen, Meeting-Agenden generieren oder lange E-Mail-Threads zusammenfassen. Automatisierungen erinnern Sie an anstehende Termine, verschieben Aufgaben in die nächste Phase, wenn Sie sie abgehakt haben, oder senden sogar Follow-up-Nachrichten an Clients.

Teams profitieren noch mehr vom KI-gestützten Ökosystem von ClickUp. Nehmen Sie zum Beispiel ein Produktentwicklungsteam: Listen-Agenten können automatisch Aufgaben an die richtigen Personen zuweisen, wenn eine neue Feature-Anfrage eingeht, während Chat-Agenten Sprint-Planungs-Meetings zusammenfassen und Blocker hervorheben können. Support-Teams können KI nutzen, um Tickets zu triagieren, Antworten vorzuschlagen und dringende Probleme zu eskalieren, sodass nichts durch das Raster fällt.

Fügen Sie Ihrem Workflow einen ClickUp AI-Agenten hinzu, um ihn zu beschleunigen

Das wirklich Leistungsstarke an ClickUp ist, wie diese KI-Agenten und Automatisierungen in allen Features zusammenarbeiten.

Sie können Workflows einrichten, in denen ein Chat-Agent ein Meeting zusammenfasst, Brain Aktionselemente als Aufgaben erstellt und die Automatisierung diese Aufgaben den richtigen Teammitgliedern zuweist – alles ohne manuelles Eingreifen. Egal, ob Sie als Einzelunternehmer organisiert bleiben möchten oder ein großes Unternehmen effizient skalieren möchten, ClickUp passt sich Ihren Bedürfnissen an. Es ist eine einzige, einheitliche Plattform, auf der KI nicht nur unterstützt, sondern aktiv die Produktivität, Zusammenarbeit und das Wachstum für alle fördert.

Und weil echte Arbeit nicht in einem Vakuum stattfindet, lässt sich ClickUp Brain in die Tools integrieren, auf die Ihr Team bereits vertraut. Zu den Tools gehören Google Drive für Dokumente, GitHub für die Nachverfolgung der Entwicklung und Salesforce für Kundendaten.

Die besten Features von ClickUp

Anpassbare Aufgabenverwaltung: Erstellen, weisen Sie zu und verfolgen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, Prioritäten, Tags und Feldern, die zu jedem Workflow passen

Dokumente und Wikis: Arbeiten Sie direkt in ClickUp gemeinsam an umfangreichen Dokumenten, Wissensdatenbanken und Wikis, mit Bearbeitung und Freigabe in Echtzeit

Integrierter Chat: Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über integrierte Chat-Kanäle und Direktnachrichten, sodass Unterhaltungen mit Ihrer Arbeit verbunden bleiben

Whiteboards: Visualisieren Sie Ideen, erstellen Sie Karten von Prozessen und brainstormen Sie gemeinsam mit interaktiven Whiteboards

Dashboards und Berichterstellung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Ziele, KPIs, Workload und Projektfortschritte mit Widgets und Diagrammen in Echtzeit zu verfolgen

Kalender & Terminplanung: Verwalten Sie Termine, Meetings und Ereignisse mit integrierten Kalenderansichten und Terminplanungstools

Zeiterfassung: Protokollieren Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, legen Sie Schätzungen fest und erstellen Sie Timesheets für mehr Produktivität und eine bessere Abrechnung

Vorlagen: Verwenden oder erstellen Sie Vorlagen für Aufgaben, Dokumente, Listen und Projekte, um wiederkehrende Arbeiten zu standardisieren und zu beschleunigen

Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Hunderten beliebter Tools wie Slack, Google Drive, Zoom, GitHub und vielen mehr für nahtlose Workflows

KI-Notizbuch: Nutzen Sie Nutzen Sie das KI-Notizbuch , um Meeting-Notizen automatisch zu erfassen, zu organisieren und in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln

Mit ClickUp AI Notetaker können Sie sich konzentrieren, während Sie wichtige Diskussionen festhalten und Aktionselemente organisieren, um sinnvolle Ergebnisse in Meetings zu erzielen

Limits von ClickUp

KI-Funktionen erfordern ein zusätzliches kostenpflichtiges Add-On

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve bei der Einrichtung der Automatisierung

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp Brain?

Paddywise513 , ein ClickUp-Benutzer auf Reddit, sagt:

Ich benutze es ständig, um meine Arbeit zu beginnen. Müssen Sie einen Blog schreiben? Beginnen Sie mit Brain. Müssen Sie eine Kompetenzmatrix erstellen, um Ihr Wissen zu verbessern? Beginnen Sie mit Brain. Müssen Sie eine E-Mail-Vorlage für die Kontaktaufnahme mit Clients erstellen? Beginnen Sie mit Brain!Es ist wirklich gut geeignet, um Projekte ins Rollen zu bringen oder einfach nur einen ersten Entwurf für Inhalte zu erstellen.

Ich benutze es ständig, um meine Arbeit zu beginnen. Müssen Sie einen Blog schreiben? Beginnen Sie mit Brain. Müssen Sie eine Kompetenz-Matrix erstellen, um Ihr Wissen zu verbessern? Beginnen Sie mit Brain. Müssen Sie eine E-Mail-Vorlage für die Kontaktaufnahme mit Clients erstellen? Beginnen Sie mit Brain!Es ist wirklich gut darin, Ihnen dabei zu helfen, Projekte in Gang zu bringen oder einfach nur einen ersten Entwurf für Inhalte zu erstellen.

2. Jasper AI (Bester KI-Schreibassistent für Marketing- und Vertriebsteams)

via Jasper

Die Erstellung hochwertiger Inhalte in großem Umfang ist zeitaufwändig, aber Jasper AI macht es Ihnen leicht. Mit Jasper AI erstellen Sie zwei- bis fünfmal schneller hochwertige, plagiatsfreie Inhalte für Blogs, soziale Medien usw. Außerdem unterstützt Jasper AI mehr als 30 Sprachen und eignet sich somit perfekt für mehrsprachiges Schreiben und Übersetzen.

Es basiert auf Marketing-Know-how und nutzt über 50 bewährte Frameworks, um überzeugende Texte zu erstellen – von E-Mail-Betreffzeilen bis hin zu fesselnden Geschichten.

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern zusammen, verwalten Sie Projekte nahtlos und greifen Sie auf erschwingliche Pläne für Freiberufler und Unternehmen gleichermaßen zu.

Die besten Features von Jasper AI

Schreiben Sie hochwertige, konversionsorientierte Inhalte für verschiedene Plattformen

Passen Sie Ton und Stil an, um die Markenkonsistenz zu wahren

Generieren Sie SEO-freundliche Inhalte mit der Surfer SEO-Integration

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit KI-gestützter Verfeinerung von Inhalten

Verbessern Sie Marketing-Workflows mit Integrationen wie Google Docs und HubSpot

Analysieren Sie Trends und liefern Sie KI-gesteuerte Vorschläge für Inhalte

Erstellen Sie mit Jasper Art KI-generierte Bilder als Ergänzung zu schriftlichen Inhalten

Einschränkungen von Jasper AI

Kann generische Inhalte ohne detaillierte Vorgaben erstellen

Die Preise können für kleine Teams hoch sein

KI-generierte Inhalte müssen möglicherweise von Menschen bearbeitet werden

Preise für Jasper AI

Ersteller: 49 $/Monat

Teams: 69 $/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper AI

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jasper AI?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich verwende Jasper, um mein Schreiben zu verbessern. Es liefert mir Ideen und verhindert, dass ich einen Schreibblock habe.

Ich verwende Jasper, um mein Schreiben zu verbessern. Es liefert mir Ideen und verhindert, dass ich einen Schreibblock habe.

3. Fireflies AI (Bestes KI-Tool für die Transkription von Meetings und Notizen)

über Fireflies AI

Ist Ihr Team während Meetings oft damit beschäftigt, Notizen zu machen? Fireflies AI automatisiert die Transkription, erfasst wichtige Erkenntnisse und organisiert Diskussionen, sodass sich alle auf die Unterhaltung konzentrieren können.

Ob Verkaufsgespräche, Team-Meetings oder Kundengespräche – Fireflies zeichnet Unterhaltungen mit KI-gestützter Genauigkeit auf, transkribiert sie und analysiert sie.

Es lässt sich in Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und andere integrieren, wodurch Nachfassaktionen mühelos werden und das Risiko, Details zu übersehen, sinkt.

Die besten Features von Fireflies AI

Fassen Sie wichtige Punkte, Entscheidungen und Aktionselemente sofort zusammen

Durchsuchen Sie vergangene Unterhaltungen mit einer leistungsstarken Sprach-zu-Text-Suche

Analysieren Sie Meeting-Trends mit KI-gestützter Unterhaltungsintelligenz

Arbeiten Sie zusammen, indem Sie Kommentare hinterlassen und Teamkollegen in Transkripten mit Tags versehen

Automatisieren Sie Nachfassaktionen durch die Erstellung von Aktionselementen und E-Mail-Zusammenfassungen

Sichere Aufzeichnungen mit Verschlüsselung und Datenschutzkontrollen auf Unternehmensniveau

Limits von Fireflies AI

Die Genauigkeit kann je nach Audioqualität variieren

Limitierte Features des Free-Plans

Preise für Fireflies AI

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies AI

G2: 4,7/5 (über 1.240 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies AI?

Eine G2-Bewertung sagt:

Die Genauigkeit und die Synchronisation des Audios mit dem Text der Transkription sind sehr hilfreich. Es ist nicht aufdringlich, da Sie in den Einstellungen die Bedingung programmieren können, Fred (Fireflies) nur dann einzuladen, wenn Sie es möchten. Das ist sehr wichtig, da es einige Meetings gibt, die privat bleiben müssen. Ich habe ähnliche KI-Lösungen verglichen und diese ist die beste von allen in Bezug auf Präzision und Vertraulichkeit.

Die Genauigkeit und die Synchronisation des Audios mit dem Text der Transkription sind sehr hilfreich. Es ist nicht aufdringlich, da Sie in den Einstellungen die Bedingung programmieren können, Fred (Fireflies) nur dann einzuladen, wenn Sie es möchten. Das ist sehr wichtig, da es einige Meetings gibt, die privat bleiben müssen. Ich habe ähnliche KI-Lösungen verglichen und diese ist die beste von allen in Bezug auf Präzision und Vertraulichkeit.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigt, dass 25 % der Meetings acht oder mehr Teilnehmer umfassen. Große Meetings können zwar für die Abstimmung und Entscheidungsfindung wertvoll sein, aber sie bringen oft auch Herausforderungen mit sich. Tatsächlich ergab eine weitere Umfrage von ClickUp, dass 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings Schwierigkeiten mit unklaren nächsten Schritten haben. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, schließen wir diese Lücke mit einer End-to-End-Lösung für das Meeting-Management. ClickUp Meetings verändert die Zusammenarbeit von Teams mit dynamischen Tagesordnungen, während AI Notetaker alle wertvollen Erkenntnisse erfasst, Unklarheiten bei der Nachverfolgung beseitigt und alle auf dem gleichen Stand hält! 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

4. Drift AI (Bester KI-gestützter Chatbot für Vertrieb und Marketing)

über Drift AI

Drift ist eine KI-gesteuerte Plattform zur Käuferbindung, die entwickelt wurde, um während des gesamten Kaufprozesses personalisiertere und menschlichere Interaktionen zu schaffen. Sie hört aktiv zu, lernt und passt sich dem Verhalten der Käufer an, sodass jeder Kontaktpunkt individuell und sinnvoll gestaltet ist.

Darüber hinaus hilft Ihnen Drift dabei, Daten aus Unterhaltungen in stärkere Kundenbeziehungen, eine verbesserte Pipeline und höhere Umsätze umzuwandeln. Dabei definiert es die B2B-Website-Erfahrung neu.

Drift wurde entwickelt, um den B2B-Kaufprozess zu modernisieren, und entwickelt sich parallel dazu weiter. Anstatt sich durch unzusammenhängende Systeme zu navigieren, können sich Ihre Teams auf den Aufbau von Pipelines, den Abschluss von Geschäften und die Vertiefung von Kundenbeziehungen konzentrieren.

Die besten Features von Drift AI

Binden Sie Website-Besucher sofort mit KI-gestützten Chatbots

Qualifizieren Sie Leads automatisch anhand vordefinierter Kriterien

Buchen Sie Vertriebsmeetings in Echtzeit, ohne langwierige E-Mails hin und her zu schicken

Personalisieren Sie Unterhaltungen mithilfe von Kundendaten und Einblicken in das Kundenverhalten

Nahtlose Integration mit Salesforce, HubSpot, Marketo und mehr

Automatisieren Sie Antworten auf FAQs und häufige Kundenanfragen

Leiten Sie Leads an menschliche Mitarbeiter weiter, wenn tiefere Unterhaltungen erforderlich sind

Einschränkungen von Drift AI

Kann für kleine Unternehmen teuer sein

KI-generierte Antworten lassen manchmal menschliche Nuancen vermissen

Preise für Drift AI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Drift AI

G2: 4,4/5 (über 1.250 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Drift AI?

Eine G2-Bewertung sagt:

Es bietet ein kategorisiertes und strukturiertes Formular für Anfragen. Die Arbeit damit macht die Aufgaben wirklich einfach. Ich benutze es täglich 8 Stunden lang. Es erledigt die Arbeit, ganz einfach!

Es bietet ein kategorisiertes und strukturiertes Formular für Anfragen. Die Arbeit damit macht die Aufgaben wirklich einfach. Ich benutze es täglich 8 Stunden lang. Es erledigt die Arbeit, ganz einfach!

🧠 Fun Fact: Einige KI-Agenten können Kundenemotionen anhand von Text und Sprache erkennen und helfen so Unternehmen, mit genau dem richtigen Ton zu reagieren. ​

5. Notion AI (Bestes KI-Tool für Wissensmanagement und Notizen)

über Notion AI

Notion ist ein flexibler, plattformübergreifender Workspace, der Notizen, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit an einem Ort vereint. Die KI-gestützte Benutzeroberfläche passt sich an individuelle Workflows an und macht die Organisation zum Kinderspiel.

Mit anpassbaren Bausteinen, Vorlagen für das Projektmanagement und Datenbanken können Sie persönliche und berufliche Projekte nachverfolgen. Und das alles können Sie in andere Software integrieren, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

Die besten Features von Notion AI

Synchronisieren Sie Zeitpläne und Aufgaben mühelos mit dem Notion-Kalender

Nutzen Sie Notion Mail – einen KI-gestützten Posteingang für eine intelligentere E-Mail-Verwaltung

Erstellen Sie hochwertige Inhalte, Zusammenfassungen und Aktionselemente

Verbessern Sie Ihre Texte mit KI-gestützter Bearbeitung und Vorschlägen zur Klarheit

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Formatieren und Organisieren von Notizen

Übersetzen Sie Texte mit KI-gestützter Genauigkeit in mehrere Sprachen

Verbessern Sie das Projektmanagement mit KI-gestützten Aufgabenvorschlägen

Limits von Notion AI

KI-generierte Inhalte müssen möglicherweise manuell überarbeitet werden

Fehlt eine tiefe Integration mit Schreibtools von Drittanbietern

Preise für Notion AI

Free

Plus : 12 $ pro Platz/Monat

Business : 24 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion AI

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion AI?

Eine G2-Bewertung sagt:

Notion hilft mir sehr dabei, meine täglichen Aufgaben zu erledigen, und ist sehr einfach zu bedienen. Es ist ein vernetzter Workspace, in dem wir Notizen machen, unsere Arbeit verwalten und organisieren können – alles an einem Ort. Die Seiten lassen sich leicht organisieren und die Vorlagen sind nützlich.

Notion hilft mir sehr dabei, meine täglichen Aufgaben zu erledigen, und ist dabei sehr einfach zu bedienen. Es ist ein vernetzter Workspace, in dem wir Notizen machen, unsere Arbeit verwalten und organisieren können – alles an einem Ort. Die Seiten lassen sich leicht organisieren und die Vorlagen sind nützlich.

👀 Wussten Sie schon? Der US-Markt für KI hat einen Wert von 107 Milliarden US-Dollar, was die starke Führungsrolle des Landes in der KI-Entwicklung und bei Investitionen in Spitzentechnologie widerspiegelt.

6. Salesforce Einstein (bestes KI-gestütztes CRM- und Analysetool)

über Salesforce Einstein

Salesforce Einstein hilft Ihnen dabei, Kundenerlebnisse zu personalisieren, die Produktivität zu steigern und Innovationen voranzutreiben – ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Ob Sie im Vertrieb, Service, Marketing oder in der Analyse tätig sind, Einstein unterstützt Sie bei Ihren Entscheidungen, automatisiert Aufgaben und liefert Erkenntnisse, die Ihr Wachstum vorantreiben.

Benötigen Sie intelligentere Produktempfehlungen? KI-gestützte Verkaufsprognosen? Automatisierte Datenanalyse? Einstein kümmert sich um alles, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen und die Steigerung Ihres Umsatzes.

Die besten Features von Salesforce Einstein

Kundenverhalten mit KI-gestützten Erkenntnissen vorhersagen

Automatisieren Sie routinemäßige CRM-Aufgaben und die Dateneingabe

Bewerten Sie Leads und Opportunities, um hochwertige potenzielle Kunden zu priorisieren

Personalisieren Sie Kundeninteraktionen mit KI-gesteuerten Empfehlungen

Analysieren Sie die Vertriebsleistung und prognostizieren Sie Umsatztrends

Integration mit allen Salesforce-Produkten für nahtlose Workflows

Limits von Salesforce Einstein

Für den vollen Funktionsumfang ist das Salesforce-Ökosystem erforderlich

Hohe Kosten für kleine Unternehmen

Preise für Salesforce Einstein

Einstein for Service: 75 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Einstein

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce Einstein?

Eine Bewertung von Gartner lautet:

Insgesamt bin ich mit meinen Erfahrungen mit Einstein sehr zufrieden. Wir hatten bereits Salesforce, daher war es keine Frage, Einstein auszuprobieren, als wir davon erfahren haben. Von der Demo über den PoC bis hin zur Implementierung verlief alles reibungslos. Auch wenn KI ein Modewort war, bin ich froh, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben.

Insgesamt bin ich mit meinen Erfahrungen mit Einstein sehr zufrieden. Wir hatten bereits Salesforce, daher war es keine Frage, Einstein auszuprobieren, als wir davon erfahren haben. Von der Demo über den PoC bis hin zur Implementierung verlief alles reibungslos. Auch wenn KI ein Modewort war, bin ich froh, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben.

🧠 Fun Fact: Der erste Chatbot, ELIZA (entstanden in den 1960er Jahren), war so überzeugend, dass die Menschen dachten, sie würden mit einem echten Therapeuten sprechen!

7. Reclaim AI (Bestes KI-Tool für Terminplanung und Zeitmanagement)

über Reclaim AI

reclaim AI ist eine KI-gestützte Planungsplattform, die Einzelpersonen und Teams dabei hilft, ihre Zeit optimal zu nutzen. Sie erstellt automatisch personalisierte Zeitpläne, schützt die Konzentrationszeit und liefert Einblicke in die Produktivität.

Die Plattform lässt sich mit verschiedenen Tools zur Steigerung der Produktivität integrieren, um die Aufgabenplanung, die Koordination von Meetings und die Work-Life-Balance zu optimieren. Sie soll Benutzern helfen, während der Arbeitswoche viel Zeit zu sparen.

Zu den wichtigsten Features von Reclaim AI gehören KI-gestützte Terminplanung, intelligente Meeting-Planung und detaillierte Analysen, um Burnout zu verhindern und die Produktivität insgesamt zu steigern.

Die besten Features der KI zurückgewinnen

Automatisieren Sie die Aufgabenplanung basierend auf Workload und Prioritäten

Blockieren Sie Fokuszeiten, um Ablenkungen und Unterbrechungen zu reduzieren

Planen Sie Meetings dynamisch anhand der Verfügbarkeit in Echtzeit neu

Bringen Sie Arbeit und Privatleben mit KI-gestütztem Zeitmanagement in Einklang

Synchronisierung von Kalendern und Optimierung der teamweiten Planung

Integration mit Google Kalender, Slack und Tools für Produktivität

Überwinden Sie die Grenzen der KI

Am besten geeignet für Benutzer von Google Workspace

Keine Desktop-App, nur webbasiert

KI-Preise zurückfordern

Lite : Kostenlos

Starter: 10 $ pro Platz/Monat

Business: 15 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen für KI zurückgewinnen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Reclaim AI?

Eine G2-Bewertung sagt:

Es ist intelligent und füllt meinen Kalender, ohne dass ich einen Finger rühren muss (oder Zeit damit verschwenden muss, herauszufinden, wann ich alles erledigen muss – der Fluch meines Jobs). Die vielen Features haben CMA geholfen und werden auch CYA helfen.

Es ist intelligent und füllt meinen Kalender, ohne dass ich einen Finger rühren muss (oder Zeit damit verschwenden muss, herauszufinden, wann ich alles erledigen muss – der Fluch meines Jobs). Die vielen Features haben CMA geholfen und werden auch CYA helfen.

8. AutoGPT (Bester autonomer KI-Agent für fortschrittliche Automatisierung)

über AutoGPT

Mit AutoGPT können Sie KI-Agenten erstellen, bereitstellen und verwalten, die Aufgaben übernehmen, Workflows optimieren und sofort auf Auslöser reagieren. Diese ständig aktiven Assistenten arbeiten kontinuierlich und befreien Sie von sich wiederholenden Arbeiten.

Dank Low-Code-Integration können Sie komplexe Workflow-Automatisierungen ohne tiefgreifende technische Kenntnisse erstellen. Die Cloud-basierten Agenten von AutoGPT arbeiten unabhängig voneinander und gewährleisten so Effizienz und Zuverlässigkeit ohne ständige Überwachung.

Die besten Features von AutoGPT

Arbeiten Sie autonom mit minimalem menschlichem Aufwand

Generieren und führen Sie komplexe Aufgaben auf der Grundlage umfassender Ziele aus

Greifen Sie auf Echtzeitdaten aus dem Internet zu, um aktuelle Einblicke zu erhalten

Integrieren Sie verschiedene APIs und externe Tools für eine nahtlose Automatisierung

Passen Sie sich an veränderte Szenarien an und optimieren Sie Ihre Reaktionen dynamisch

Automatisieren Sie Recherche, Erstellung von Inhalten und die Entwicklung von Geschäftsstrategien

Limits von AutoGPT

Erfordert technische Kenntnisse für Einrichtung und Betrieb

Hohe Rechenkosten und Abhängigkeit von leistungsstarker Hardware

Es fehlen Leitplanken, wodurch es leicht zu ungenauen oder irrelevanten Ergebnissen kommen kann

Preise für AutoGPT

Open Source mit nutzungsabhängigen Bereitstellungskosten (API-Kosten fallen an)

Bewertungen und Rezensionen zu AutoGPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AutoGPT?

Eine G2-Bewertung sagt:

AutoGPT verwendet GPT-4 von OpenAI und ist das erste Beispiel für eine Anwendung, die GPT-4 zur Ausführung autonomer Aufgaben nutzt. Es ist kostenlos und Open Source, was es für Benutzer noch vorteilhafter macht. Es hilft mir sehr beim Erlernen des Codierens. Es ist einfach zu bedienen und benutzerfreundlich.

AutoGPT verwendet GPT-4 von OpenAI und ist das erste Beispiel für eine Anwendung, die GPT-4 zur Ausführung autonomer Aufgaben nutzt. Es ist kostenlos und Open Source, was es für Benutzer noch vorteilhafter macht. Es hilft mir sehr beim Erlernen des Programmierens. Es ist einfach zu bedienen und benutzerfreundlich.

💡 Profi-Tipp: Trainieren Sie Ihre KI mit echten Interaktionen. Je mehr hochwertige Daten Sie eingeben, desto intelligenter und natürlicher wird sie.

9. Intercom AI (Bester KI-gestützter Chatbot für den Kundensupport)

über Intercom

Intercom ist eine vertrauenswürdige KI-gestützte Kundenservice-Plattform für moderne Unternehmen, die vollständig omnichannel-fähig und mit wichtigen Support-Tools integriert ist.

Es unterstützt Anfragen in jeder Sprache, über jeden Kanal und in jeder Zeitzone und liefert umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Support-Inhalte. Ein nahtlos integriertes Hilfecenter stellt sicher, dass Kunden immer Zugang zu der Unterstützung haben, die sie benötigen.

Support-Mitarbeiter profitieren von einer Effizienzsteigerung durch Fin AI Copilot, einen gemeinsamen Posteingang für eine reibungslose Zusammenarbeit und fortlaufende Ticket-Unterhaltungen, die Silos beseitigen.

Manager können die Kundenzufriedenheit steigern, indem sie den Support mit KI-gestützten Erkenntnissen überwachen und optimieren und sich wiederholende Aufgaben mit Workflows automatisieren.

Die besten Features von Intercom AI

Automatisieren Sie den Kundensupport mit KI-gestützten Chatbots

Generieren Sie personalisierte Antworten basierend auf Benutzerabfragen

Leiten Sie komplexe Unterhaltungen nahtlos an menschliche Agenten weiter

Analysieren Sie die Stimmung und das Verhalten Ihrer Kunden für eine proaktive Kundenbindung

Integrieren Sie CRMs, Helpdesks und Business-Apps für datengesteuerte Interaktionen

Unterstützen Sie Multi-Channel-Messaging über Websites, Apps und E-Mail hinweg

Limits von Intercom AI

KI-Antworten sind manchmal nicht kontextgenau

Höhere Preise im Vergleich zu anderen Chatbot-Lösungen

Preise für Intercom AI

Ab 0,99 $ pro Lösung + 29 $ pro Helpdesk-Platz pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Intercom AI

G2 : 4,5/5 (über 3.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Intercom?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich finde Intercom sehr benutzerfreundlich und es gibt viele großartige Tools im Bereich KI. Man kann die KI wirklich trainieren, viele tiefgehende Fragen zu beantworten. Der Support von Intercom ist ebenfalls sehr freundlich und hilfsbereit.

Ich finde Intercom sehr benutzerfreundlich und es gibt viele großartige Tools im Bereich KI. Man kann die KI wirklich trainieren, um viele tiefgehende Fragen zu beantworten. Der Support von Intercom ist ebenfalls sehr freundlich und hilfsbereit.

10. LlamaIndex (Bestes KI-gestütztes Tool für Datenabruf und Indexierung)

über LlamaIndex

LlamaIndex ist ein fortschrittliches Datenframework, das die Verbindung großer Sprachmodelle (LLMs) mit Ihren privaten Daten vereinfacht.

Es ermöglicht die nahtlose Indizierung, Abfrage und Abfrage strukturierter und unstrukturierter Daten, sodass KI kontextbezogenere Antworten generieren kann.

Mit integrierten Konnektoren für verschiedene Datenquellen, darunter Datenbanken, APIs und Cloud-Speicher, gewährleistet LlamaIndex eine reibungslose Integration ohne Komplexität.

Seine intelligenten Abrufmechanismen optimieren die Genauigkeit und machen es zu einem leistungsstarken Tool für KI-gesteuerte Such-, Automatisierungs- und Geschäftsmanagementanwendungen.

Die besten Features von LlamaIndex

Aktivieren Sie KI-gestützte Suche und Dokumentenindexierung

Rufen Sie relevante Informationen aus großen Daten-Repositorys ab

Verarbeiten Sie unstrukturierte Daten in KI-lesbare Formate

Integrieren Sie KI-Modelle wie GPT für kontextbezogene Antworten

Unterstützung mehrerer Datenquellen, darunter PDFs, Datenbanken und APIs

Verbessern Sie den Wissensabruf für Business Intelligence

Einschränkungen von LlamaIndex

Erfordert technisches Fachwissen für Setup und Integration

Begrenzte direkte Endbenutzeranwendungen ohne zusätzliche Entwicklung

Preise für LlamaIndex

Starter: 50 $ pro Monat

Pro: 500 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von LlamaIndex

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen gefunden

Was sagen echte Benutzer über LlamaIndex?

Eine G2-Bewertung sagt:

Als Datenwissenschaftler, der mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet, fand ich LlamaIndex sehr hilfreich für die Verwaltung. Es ermöglicht mir die Eingabe von Daten in Formaten wie PDFs oder API, Datenbanken und Excel, was mir das Trainieren und Ausführen von LLMs mit zahlreichen Datensätzen erleichtert.

Als Datenwissenschaftler, der mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet, fand ich LlamaIndex sehr hilfreich für die Verwaltung. Es ermöglicht mir die Eingabe von Daten in Formaten wie PDFs oder API, Datenbanken und Excel, was mir das Trainieren und Ausführen von LLMs mit zahlreichen Datensätzen erleichtert.

11. ChatGPT (Bester KI-Chatbot für dialogorientierte KI und die Generierung von Inhalten)

über ChatGPT

ChatGPT ist ein vielseitiger KI-Assistent, der Ihnen bei allem hilft, vom Verfassen von E-Mails und der Erstellung von Inhalten bis hin zur Codierung und zum Kundensupport.

Die fortschrittlichen Sprachfähigkeiten gewährleisten kontextbezogene, menschenähnliche Antworten und machen es zu einem wertvollen Tool für die Automatisierung von Aufgaben und die Steigerung der Produktivität.

Ob Sie Ideen brainstormen oder Workflows optimieren möchten, ChatGPT passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank regelmäßiger Verbesserungen und nahtloser Integrationen ist es ein zuverlässiger KI-gestützter Begleiter für den professionellen und alltäglichen Gebrauch.

Die besten Features von ChatGPT

Generieren Sie menschenähnliche Textantworten für den Kundensupport, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr

Unterstützung bei Brainstorming, Zusammenfassungen und Rechercheaufgaben

Verstehen Sie Abfragen in natürlicher Sprache und reagieren Sie effektiv darauf

Passen Sie sich an verschiedene Branchen an, vom Marketing bis zur technischen Dokumentation

Integration mit Apps und Tools über API für automatisierte Workflows

Kontinuierliche Verbesserung durch Modellaktualisierungen von OpenAI

Einschränkungen von ChatGPT

Antworten können manchmal ungenau oder veraltet sein

Fehlt der Echtzeit-Webzugriff in der kostenlosen und in den niedrigeren Versionen

Kann je nach Eingabe voreingenommene oder inkonsistente Ergebnisse liefern

Preise für ChatGPT

Kostenlose Version verfügbar

ChatGPT Plus für 20 $/Monat für schnellere Antworten und Zugriff auf GPT-4

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 710 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Überwachen Sie die KI-Leistung regelmäßig – behalten Sie Metriken wie Antwortgenauigkeit und Kundenzufriedenheit im Auge, um die Leistung zu optimieren.

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Eine G2-Bewertung sagt:

Chatgpt gibt die besten Antworten und ist sehr leicht zu verstehen. Es lässt sich außerdem leicht integrieren und implementieren. Der Kundensupport ist sehr gut und die Features sind großartig. Ich habe es täglich sehr häufig genutzt.

Chatgpt gibt die besten Antworten und ist sehr leicht zu verstehen. Es lässt sich außerdem leicht integrieren und implementieren. Der Kundensupport ist sehr gut und die Features sind großartig. Ich habe es täglich sehr häufig genutzt.

12. GitHub Copilot (Bester KI-Coding-Assistent für Entwickler)

über GitHub Copilot

GitHub Copilot ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der Entwicklern hilft, Code schneller und mit weniger Fehlern zu schreiben.

Es ist in beliebte Code-Editoren integriert, liefert Vorschläge in Echtzeit, vervollständigt ganze Zeilen oder Funktionen automatisch und passt sich dem Stil des Entwicklers an.

Copilot basiert auf den fortschrittlichen Modellen von OpenAI, versteht den Kontext, gibt Empfehlungen und reduziert sich wiederholende Aufgaben, sodass sich Entwickler auf Innovationen konzentrieren können.

Die besten Features von GitHub Copilot

Unterstützen Sie Entwickler mit Code-Vorschlägen und Vervollständigungen in Echtzeit

Generieren Sie ganze Funktionen, Snippets und Kommentare mit KI

Unterstützung mehrerer Programmiersprachen und Frameworks

Lernen Sie aus den Beiträgen der Entwickler, um die Vorschläge im Laufe der Zeit zu verbessern

Nahtlose Integration mit Visual Studio Code und JetBrains IDEs

Steigern Sie die Produktivität durch Reduzierung sich wiederholender Codierungsaufgaben

Limits von GitHub Copilot

Kann ohne Überprüfung falschen oder unsicheren Code generieren

Für die volle Funktionalität ist das GitHub-Ökosystem erforderlich

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten für das KI-Verhalten

Preise für GitHub Copilot

Free

Team: 4 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: 21 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was echte Benutzer über GitHub Copilot sagen

Eine G2-Bewertung sagt:

Was ich an GitHub Copilot besonders schätze, ist die Kombination aus Effizienz, Anpassungsfähigkeit und der Vielfalt der KI-Modelle, die es nutzt. Es bietet nicht nur eine schnelle Vervollständigung von Code, sondern verbessert meinen Workflow aktiv, indem es optimierte, strukturierte und leistungsorientierte Lösungen vorschlägt.

Was ich an GitHub Copilot besonders schätze, ist die Kombination aus Effizienz, Anpassungsfähigkeit und der Vielfalt der KI-Modelle, die es nutzt. Es bietet nicht nur eine schnelle Vervollständigung von Code, sondern verbessert meinen Workflow aktiv, indem es optimierte, strukturierte und leistungsorientierte Lösungen vorschlägt.

13. Workday AI (Beste KI für HR, Finanzen und Personalmanagement)

über Workday AI

Workday AI bringt Intelligenz in das Personal- und Finanzmanagement und hilft Unternehmen dabei, HR-, Gehaltsabrechnungs- und Finanzprozesse zu automatisieren.

Die KI-gestützten Tools bieten prädiktive Analysen, personalisierte Empfehlungen und automatisierte Workflows, um die Entscheidungsfindung und Effizienz zu verbessern.

Workday AI unterstützt Sie bei der Talentakquise, dem Abgleich von Fähigkeiten und der Personalplanung und optimiert gleichzeitig Finanzprozesse wie Prognosen und Risikobewertungen.

Es ist in die Workday-Plattform integriert und lernt kontinuierlich aus Daten, um die Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit zu verbessern. So hilft es Unternehmen, ihre Abläufe zu optimieren und intelligentere Geschäftsstrategien zu entwickeln.

Die besten Features von Workday AI

Automatisieren Sie HR-Prozesse wie Personalbeschaffung, Gehaltsabrechnung und Leistungsnachverfolgung

Bieten Sie KI-gestützte Einblicke für die Personalplanung, Aufgabenverwaltung und Entscheidungsfindung

Verbessern Sie die Finanzberichterstellung und Budgetierung mit prädiktiven Analysen

Verbessern Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Empfehlungen zur Karriereentwicklung

Bieten Sie KI-gestützte Chatbots für den HR- und IT-Support an

Integrieren Sie Tools von Drittanbietern für Unternehmen, um eine einheitliche Erfahrung zu erzielen

Limits von Workday KI

Hohe Kosten für kleine und mittlere Unternehmen

Für eine optimale Funktionalität ist das Workday-Ökosystem erforderlich

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Preise für Workday KI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workday AI

G2: 4,1/5 (über 1.850 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 210 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Workday AI?

Eine G2-Bewertung sagt:

Was ich an Workday am meisten schätze, ist das benutzerfreundliche Design, die Berichterstellung in Echtzeit, die Anpassungsfähigkeit, die nahtlose Integration und die kontinuierlichen Verbesserungen.

Was ich an Workday am meisten schätze, ist das benutzerfreundliche Design, die Berichterstellung in Echtzeit, die Anpassungsfähigkeit, die nahtlose Integration und die kontinuierlichen Verbesserungen.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (Bester KI-gestützter Assistent für Buchhaltung und Rechnungswesen)

über QuickBooks AI

QuickBooks AI wird von Intuit Assist unterstützt und hilft kleinen Unternehmen und Buchhaltern bei der Automatisierung der Buchhaltung, der Nachverfolgung von Ausgaben und der Steuererklärung.

Es bietet Echtzeit-Einblicke, intelligente Kategorisierungen und KI-gesteuerte Empfehlungen zur Verbesserung des Cashflow-Managements und der Budgetierung. QuickBooks AI kann Berichte erstellen, Anomalien erkennen und personalisierte Finanzberatung anbieten, wodurch manuelle Arbeit reduziert und die Genauigkeit verbessert wird.

Die einfache Integration in das QuickBooks-Ökosystem ermöglicht es Benutzern, mühelos fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, Zeit zu sparen und Fehler zu minimieren.

Die besten Features von QuickBooks AI (Intuit Assist)

Automatisieren Sie Buchhaltung, Nachverfolgung von Ausgaben und Rechnungsstellung

Bieten Sie KI-gestützte Finanzanalysen und Prognosen

Unterstützung bei Steuerberechnungen und Compliance-Empfehlungen

Erkennen Sie Anomalien und markieren Sie potenzielle Fehler in der Buchhaltung

Integration mit Bank- und Zahlungsabwicklungssystemen

Bieten Sie KI-gestützten Support für finanzielle Abfragen

Einschränkungen von QuickBooks AI (Intuit Assist)

Am besten geeignet für kleine und mittelständische Unternehmen

Eingeschränkte Anpassung für komplexe Buchhaltungsanforderungen

KI-Erkenntnisse müssen möglicherweise manuell auf ihre Richtigkeit überprüft werden

Preise für QuickBooks AI (Intuit Assist)

Einfacher Start: 35 $/Monat

Plus: 99 $/Monat

Erweitert: 235 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks AI (Intuit Assist)

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Machen Sie Ihr Geschäft mit ClickUp zukunftssicher: Der beste KI-Agent für Unternehmen

KI-Agenten erleichtern heute nicht nur Geschäftsabläufe, sie prägen auch die Zukunft der Arbeit.

Da Automatisierung, Predictive Analytics und KI-gesteuerte Entscheidungsfindung zur Norm werden, werden Unternehmen, die diese Tools einsetzen, der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.

Wenn Sie nach einer KI suchen, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst, ist ClickUp Brain genau das Richtige für Sie. Intelligente Automatisierung, Einblicke in Projekte und nahtlose Integrationen sorgen dafür, dass Ihr Team produktiv bleibt und sich gleichzeitig an zukünftige Anforderungen anpassen kann.

