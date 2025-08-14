Kostenlose 9-Box-Raster-Vorlagen für die Nachfolgeplanung

Was passiert, wenn Ihr Star-Manager morgen ohne Vorankündigung und ohne Backup kündigt? Wenn Ihnen jetzt ein kalter Schauer über den Rücken läuft, ist es Zeit, ernsthaft über den Aufbau einer Führungskräftepipeline nachzudenken. Sie brauchen Menschen, die bereit sind, in entscheidenden Momenten einzuspringen, ohne die Geschäftskontinuität zu gefährden.

Nachfolgeplanung und interne Mobilität sind nicht nur Kontrollkästchen in der Personalabteilung – sie sind Ihr Vorteil bei der Bindung und Entwicklung von Top-Talenten.

👀 Wussten Sie schon: Tatsächlich geben 28 % der Mitarbeiter an, dass sie zu einem Unternehmen wechseln würden, das mehr in ihre Entwicklung investiert. Warum also nicht auf die Entwicklung der Talente konzentrieren, die Sie bereits haben, um die Zukunft zu gestalten?

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Ein 9-Box-Raster ist ein intelligenter erster Schritt. Es hilft Ihnen, die Leistung und das Zukunftspotenzial Ihrer Mitarbeiter an einem Ort zu bewerten. So erkennen Sie schnell Ihre Leistungsträger und zukünftigen Führungskräfte, in die es sich zu investieren lohnt.

Außerdem wird klar aufgezeigt, wie Feedback, Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden können. Diese Art von Unterstützung hilft den Mitarbeitern, sich weiterzuentwickeln und – was noch wichtiger ist – im Unternehmen zu bleiben.

Was sind 9-Box-Raster-Vorlagen?

Vorlagen für 9-Box-Raster sind visuelle Rahmenwerke, mit denen Manager die Leistung und das Potenzial ihrer Mitarbeiter anhand einer einfachen 3×3-Matrix bewerten können. Diese Vorlagen für Leistungsbeurteilungen geben Teams ein klareres Bild vom Einfluss und dem zukünftigen Wachstumspotenzial jedes Einzelnen.

Stellen Sie sich ein 9-Box-Raster als Talentkarte vor, die die Lücke zwischen Talententwicklung, Leistungsmanagementprozess und Nachfolgeplanung schließt. Sie erhalten eine vergrößerte Ansicht Ihrer gesamten Belegschaft. So lassen sich Leistungsträger, zuverlässige Mitwirkende und diejenigen, die den richtigen Anstoß benötigen, um sich weiterzuentwickeln, leichter erkennen.

So sieht eine Vorlage aus:

9-Box-Modell

🤔 Überfordert? Lassen Sie uns die Komponenten der 9-Box-Raster-Vorlage genauer betrachten:

Vertikale Achse für die Leistung (niedrig bis hoch)

Dies zeigt, wie gut jemand seine aktuelle Rolle erfüllt.

Geringe Leistung bedeutet, dass sie hinter den Erwartungen zurückbleiben

Durchschnittliche Leistung zeigt, dass die Ziele erreicht werden, aber noch Verbesserungspotenzial besteht

Hohe Leistung bedeutet, dass sie nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern diese kontinuierlich übertreffen

Horizontale Achse für Potenzial (niedrig bis hoch)

Damit wird ihre zukünftige Wachstumskapazität gemessen.

Geringes Potenzial deutet auf eine begrenzte Fähigkeit hin, mehr Verantwortung zu übernehmen

Mäßiges Potenzial bedeutet, dass sie mit der richtigen Unterstützung und Entwicklung wachsen können

Hohe Potenziale Signalisiert, dass sie für wichtigere Rollen oder Führungsaufgaben bereit sind

Sehen wir uns nun an, wofür die neun Boxen stehen:

Geringe Leistung/geringes Potenzial: Erfüllt die Erwartungen nicht und muss hinsichtlich der Eignung für die Rolle neu bewertet werden

Geringe Leistung / mittleres Potenzial: Unterdurchschnittliche Leistung, aber Wachstumspotenzial mit Support oder einer besser abgestimmten Rolle

Geringe Leistung / hohes Potenzial: Liefert derzeit unterdurchschnittliche Ergebnisse, zeigt jedoch unter angemessener Anleitung starkes Führungspotenzial

Mittlere Leistung / geringes Potenzial: Erfüllt die grundlegenden Erwartungen, verfügt jedoch nicht über das Potenzial, über die aktuelle Rolle hinauszuwachsen

Mittlere Leistung / mittleres Potenzial: Leistet konstante Arbeit und zeigt mit der richtigen Unterstützung Entwicklungspotenzial

Mittlere Leistung / hohes Potenzial: Liefert konsistente Ergebnisse und könnte mit gezielter Förderung größere Herausforderungen übernehmen

Hohe Leistung / geringes Potenzial: Hervorragende Leistungen in der aktuellen Rolle, aber möglicherweise nicht geeignet für leitende oder komplexe Aufgaben

Hohe Leistung / mittleres Potenzial: Leistet gute Arbeit und könnte mit gezielten Schulungen oder neuen Möglichkeiten weiter wachsen

Hohe Leistung/hohes Potenzial: Zeichnet sich als Top-Performer aus, bereit für Führungsaufgaben oder strategische Rollen mit hoher Wirkung

👀 Wussten Sie schon: Nur 6 % der Mitarbeiter glauben, dass ihr Unternehmen bei der internen Talentmobilität hervorragende Arbeit leistet, während 16 % den Aufwand als unzureichend bewerten.

Was macht eine gute Vorlage für ein 9-Box-Raster aus?

Ein Bericht von Deloitte ergab, dass 86 % der Führungskräfte in Unternehmen die Planung als dringende und wesentliche Priorität betrachten, aber nur 14 % glauben, dass sie dies gut tun. Vorlagen für 9-Box-Raster können Ihnen helfen, diese Lücke zu schließen. Sie müssen jedoch prüfen, ob sie alle erforderlichen Komponenten enthalten.

Hier sind einige wesentliche Elemente, die eine Vorlage für ein 9-Box-Raster effektiv machen:

Beschreibungen oder Titel der Boxen: Klare Überschriften wie „High Performer” oder „Zukünftige Führungskraft”, damit jede Kategorie auf einen Blick verständlich ist

Definierte Box-Beschreibungen: Kurze Erläuterungen zu jedem Abschnitt des Rasters, um eine einheitliche Mitarbeiterbewertung zu gewährleisten

Klare Kriterien und Flow: Spezifische Definitionen für geringe, mittlere und hohe Leistung oder Potenzial, um Bewertungen reibungsloser und objektiver zu gestalten

Abschnitt „Mitarbeiterinformationen“: Platz für die Erfassung von Name, Rolle, Abteilung und Bewertungsdatum für organisierte, nachverfolgbare Aufzeichnungen

Notizen und Kommentarfelder: Spezielle Bereiche zum Hinzufügen von Kommentaren und zum Zuweisen von Überprüfungsmaßnahmen an relevante Stakeholder für eine gemeinsame Planung

Entwicklungsempfehlungen: Vorschläge zum Kompetenzaufbau in Verbindung mit Schulungen, Aktionen und Leistungssoftware – idealerweise mit numerischer Bewertung für mehr Konsistenz

Farbcodierung: Visuelle Hinweise (wie rot, gelb, grün) zur Hervorhebung von Mustern, unterstützt durch eine Legende, in der jede Beschreibung und Punktzahl erklärt wird

Filter für Teams oder Abteilungen: Benutzerdefinierte Filter nach Team, Rolle oder Speicherort für eine einfachere Analyse über Unternehmenssegmente hinweg

Dynamische Mitarbeiter: Aufgabenverteilung mit Nachverfolgung, wer verantwortlich ist und wann Maßnahmen abgeschlossen sind, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen

Integrationen: Synchronisierung mit Tools Synchronisierung mit Tools zur Zielverfolgung und zum Projektmanagement, um Daten zu zentralisieren und die Nachfolgeplanung zu optimieren

Kostenlose 9-Box-Raster-Vorlagen auf einen Blick

16 kostenlose 9-Box-Raster-Vorlagen

Sie könnten ein 9-Box-Raster von Grund auf neu erstellen und dabei Achsen, Bewertungssysteme und Rollendefinitionen selbst festlegen. Oder Sie überspringen das Setup und verwenden die kostenlosen Vorlagen von ClickUp.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet Ihnen alles an einem Ort: Erstellen Sie Talentprofile, legen Sie Wachstumskontrollpunkte fest, vergeben Sie Feedback und verfolgen Sie Nachfolgepläne teamübergreifend.

Mit ClickUp können Sie Talentprofile erstellen, Checklisten erstellen und zukünftige Führungskräfte nachverfolgen. Darüber hinaus können Sie mit den Bewertungstools Entwicklungspläne zuweisen, Wachstumskontrollpunkte festlegen und vieles mehr – alles an einem Ort für ein nahtloses Leistungsmanagement und eine reibungslose Nachfolgeplanung.

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer für eine Aufgabe zugewiesen werden sollte. Schließlich haben wir auch die E-Mail-Integration und API-Features genutzt, um automatisch Aufgaben zu generieren, wenn einige Plattformen Warnmeldungen ausgeben oder mögliche Leistungsprobleme anzeigen.

1. ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen ganz einfach Leistungsprofile für Ihre Mitarbeiter

Sie können keine Talente der nächsten Generation identifizieren, ohne zunächst zu verstehen, wie Ihr Team heute arbeitet. Die Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp hilft Ihnen dabei, die leistungsstarken Mitarbeiter aus dem Talentpool zu erkennen und sie mit umsetzbarem Feedback darauf vorzubereiten, die Verantwortung zu übernehmen.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Bewerten Sie Fähigkeiten, Wachstumsperspektiven und die aktuelle Eignung für die Rolle

Sammeln Sie Selbst- und Fremdeinschätzungen für ausgewogene Erkenntnisse

Legen Sie klare Ziele innerhalb einer bestimmten Zeitleiste fest, um das Leistungsmanagement und die Talentkartierung zu optimieren

Heben Sie Erfolge hervor, um die Motivation zu steigern

Erstellen Sie einen Plan zur Leistungsverbesserung mit integrierten Features der Leistungsmanagement-Software, um zeitnahen Support zu bieten

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, Manager und Teamleiter zur Überprüfung der individuellen Mitarbeiterleistung.

2. Umfassende Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie Mitarbeitergespräche und messen Sie den Fortschritt visuell mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Helfen Sie Ihren Mitarbeitern mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen, zu reflektieren, zu wachsen und ihre Wirkung als Nachfolger zu erkennen. Teammitglieder können damit Selbstbewertungen durchführen, und Manager können strukturiertes Feedback geben, um Karrierechancen für jeden Mitarbeiter zu planen.

Diese Vorlage für eine Karriere-Karte hilft Ihnen dabei:

Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter durch Selbstbewertungen und legen Sie Ziele für Leistungsbeurteilungen fest

Überwachen Sie ihre Entwicklung anhand von Fortschrittsleisten für Leistungsbeurteilungen

Führen Sie gemeinsame Karrieregespräche, um die Zukunft der Mitarbeiter im Unternehmen zu planen

Weisen Sie Managern und Stakeholdern Aufgaben zur Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern zu

🔑 Ideal für: HR-Teams, Manager und Mitarbeiter zur Leistungsbewertung, Unterstützung der Karriereplanung und für strukturierte Unterhaltungen über zukünftiges Wachstum.

3. Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Informieren Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig über Verbesserungsmöglichkeiten und Erfolge mit der Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp

👀 Wussten Sie schon: 63 % der Menschen kündigen ihren Job aufgrund unzureichender oder qualitativ minderwertiger Rückmeldungen? Ohne strukturiertes und regelmäßiges Feedback riskieren Sie, vielversprechende Mitarbeiter zu verlieren und Ihren gesamten Nachfolgeplan zu gefährden.

Machen Sie Feedback zur Routine mit der Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp.

Sie können sie verwenden, um:

Kategorisieren Sie Ziele, OKRs und andere KPIs und fügen Sie ihnen Attribute hinzu, um sie nachzuverfolgen

Bieten Sie Zusammenfassungen der aktuellen Leistung, Zielerreichungen, Verbesserungen und Arbeitsmoral an

Identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten bei Soft Skills wie Problemlösung und Kommunikation

Heben Sie ihre Leistungen hervor und geben Sie konstruktive Kritik für das Quartal

Bewerten Sie Beiträge auf einer Skala von „Ausgezeichnet“, „Gut“, „Befriedigend“ und „Mangelhaft“ und erstellen Sie eine Rangliste für die Leistung Ihrer Mitarbeiter

🔑 Ideal für: Bewertung der Ausrichtung der Mitarbeiter auf kurzfristige Ziele, Anerkennung von Leistungen und Festlegung von SMART-Zielen für jedes Quartal.

4. Vorlage für Mitarbeiterbewertungsformulare von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Leistung und Meilensteine Ihrer Mitarbeiter regelmäßig mit der ClickUp-Vorlage für Bewertungsformulare

Regelmäßige Bewertungen zeigen, welche Mitarbeiter die Erwartungen stets erfüllen oder übertreffen. Diese Personen sind am ehesten in der Lage, wichtigere Rollen in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu übernehmen.

Mit der Formularvorlage „ClickUp-Bewertung” können Sie ganz einfach Leistungen und Meilensteine nachverfolgen, Top-Talente frühzeitig erkennen und die Nachfolge sicher planen.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Verfolgen Sie, wie viele Stunden ein Mitarbeiter geleistet hat

Bewerten Sie, wie viele Aufgaben sie fertiggestellt haben, um die Leistung und Effizienz des Teams zu messen

Überwachen Sie, wie schnell sie Meilensteine erreichen, um ihr Potenzial und ihr Wachstum zu verstehen

Heben Sie die Auszeichnungen und Meilensteine hervor, die sie erreicht haben, und bewerten Sie die Fähigkeiten der Mitarbeiter mit Sternen

Leiten Sie Ihren Plan zur Leistungsverbesserung

Stellen Sie sicher, dass Bewertungen auf einheitlichen, objektiven Kriterien basieren

🔑 Ideal für: Tägliche und wöchentliche Bewertungen der Leistung und Meilensteine Ihrer Mitarbeiter.

🧠 Fun Fact: Jack Welch, der legendäre CEO von GE, prägte die Formel „4Es und ein P“ – Energie, Energize, Edge, Execute und Passion (Energie, Energie, Vorsprung, Umsetzung und Leidenschaft) –, die später als Inspiration für das 9-Box-Raster diente.

5. Vorlage für wöchentliche Mitarbeiterberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter und lösen Sie ihre Herausforderungen mit der Vorlage für wöchentliche Mitarbeiterberichte von ClickUp

Die Vorlage für den wöchentlichen Mitarbeiterbericht von ClickUp ist kein 9-Box-Raster an sich, aber eine leistungsstarke Ergänzung, die Mitarbeitern hilft, ihre Fortschritte zu bewerten und Hindernisse frühzeitig zu erkennen.

Außerdem erhalten Ihre Teams eine Plattform, um ihre Herausforderungen und Probleme der Woche anzusprechen. So können Sie Probleme schnell lösen, die Zufriedenheit am Arbeitsplatz verbessern und Ihre besten Mitarbeiter an Ihr Unternehmen binden.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Verfolgen Sie wöchentliche Aktivitäten, aufgewendete Zeit und Mitarbeiterbeiträge – alles an einem Ort

Erkennen und lösen Sie wiederkehrende Probleme am Arbeitsplatz – einschließlich Strategien zur Mitarbeiterbindung –, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und den Erfolg zu unterstützen

Fördern Sie die Selbstbewertung mithilfe der integrierten Bewertungsskala

Begleiten Sie Ihre Mitarbeiter bei der Erstellung ihres Verbesserungsplans und bieten Sie ihnen bei Bedarf Support

🔑 Ideal für: Förderung der Selbstständigkeit von Nachfolgern und schnelle Lösung häufiger Probleme, mit denen sie konfrontiert sind.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter verwenden personalisierte Zeitmanagementstrategien. Die meisten Workflow-Management-Tools bieten jedoch noch keine robusten integrierten Zeitmanagement- oder Priorisierungsfeatures, was eine effektive Priorisierung behindern kann. Die KI-gestützten Funktionen von ClickUp für Terminplanung und Zeiterfassung helfen Ihnen dabei, diese Vermutungen in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Es können sogar optimale Fokusfenster für Aufgaben vorgeschlagen werden. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihre Arbeitsweise anpasst!

6. Vorlage für Leistungsberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie die projektbezogene Leistung, um die besten Mitwirkenden zu ermitteln – mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte

Leistungsmanagement kann schnell kompliziert werden, insbesondere wenn Sie Ihr Team vergrößern und die Nachfolgeplanung in Betracht ziehen. Wer ist für was zuständig? Verbessern sie sich mit der Zeit? Bei so vielen beweglichen Teilen verschafft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte einen klareren Überblick. Sie fasst alles in intelligenten, leicht verständlichen Grafiken zusammen, mit denen Sie den Überblick über die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und den Fortschritt Ihrer Projekte behalten.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Überwachen Sie Fortschritte und KPIs in Echtzeit

Messen Sie die Kostenüberschreitungen während der Zeitleiste des Programms/Projekts/Meilensteins

Quantifizieren Sie den Zeitaufwand, den Fortschritt und das Budget mithilfe von Grafiken und Diagrammen

Analysieren Sie die Leistungstrends Ihrer Mitarbeiter, um die besten Leistungsträger und ihr Führungspotenzial zu ermitteln

🔑 Ideal für: Visualisierung der projektbezogenen Leistung und des Beitrags zum Verständnis des Führungspotenzials der Mitarbeiter.

7. ClickUp 30-, 60- und 90-Tage-Plan-Vorlage

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für 30-, 60- und 90-Tage-Pläne Bewertungspunkte für Führungspotenzial und Nachfolgeplanung fest

Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für 30-, 60- und 90-Tage-Pläne Checkpoints für die Leistungsbewertung Ihrer Mitarbeiter. Dieses 9-Box-Raster hilft Ihnen dabei, die Mitarbeiter zu bewerten, die Sie für wichtigere Aufgaben in Betracht ziehen, und die besten davon auszuwählen.

Darüber hinaus können Sie damit die Leistung und Fortschritte messen. Ermitteln Sie den Schulungsbedarf und bieten Sie alle 30 Tage Support an, um Ihre Mitarbeiter auf wichtige Rollen vorzubereiten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Legen Sie individuelle Ziele und Aufgaben für die Mitarbeiter fest und überwachen Sie die Fortschritte entsprechend

Bewerten Sie, wie sich Mitarbeiter, die kürzlich befördert wurden, in ihre neuen Rollen einfinden

Meilensteine mit Kalender-Ansicht überwachen

Finden Sie durch regelmäßige Leistungsbewertungen die besten Mitarbeiter für Führungsrollen

Nutzen Sie einen strukturierten Bewertungsprozess, um das Führungspotenzial neuer Mitarbeiter zu beurteilen

🔑 Ideal für: Die besten Mitarbeiter für Führungsrollen zu finden.

8. Vorlage für Mitarbeiter-Aktionspläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie die Führungsqualitäten Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne

Möchten Sie, dass Ihre Mitarbeiter in zukünftigen Führungsrollen erfolgreich sind? Bereiten Sie sie mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne auf den Erfolg Ihres Unternehmens vor. Sie erhalten einen klaren, umsetzbaren Fahrplan, um die Fähigkeiten, die Denkweise und die Erfahrung aufzubauen, die sie benötigen, um sich selbstbewusst zu Führungskräften zu entwickeln. Talentmanagement war noch nie so einfach.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Legen Sie Berichte zu Incidents ab, um die Verantwortlichkeit sowohl der Mitarbeiter als auch ihrer Vorgesetzten sicherzustellen

Listen Sie Ihre Ergebnisse auf und unterstützen Sie diese mit Daten

Erstellen Sie einen Aktionsplan für Verbesserungen, um ein leistungsstarkes Team aufzubauen , das bereit ist, Führungsrollen zu übernehmen

Fügen Sie Zeitleisten, Status und Notizen für jede Verbesserungsmaßnahme im Abschnitt „Korrekturmaßnahmen” hinzu

Verfolgen Sie den Fortschritt anhand des Problems und legen Sie Erfolgskriterien als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ fest

Erfassen Sie digitale Signaturen von Mitarbeitern und Bewertern

🔑 Ideal für: Unterstützung von Mitarbeitern bei der Bewältigung spezifischer Leistungsprobleme mit einem umsetzbaren Fahrplan.

👀 Wussten Sie schon: Etwas mehr als 20 % der Unternehmen erwarten innerhalb der nächsten 18 Monate einen CEO-Wechsel, doch 45 % befürchten, dass sie nicht einmal einen internen Kandidaten haben, der bereit ist, diese Rolle zu übernehmen.

9. Vorlage für die Nachfolgeplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Nachfolgeplanung reibungslose Übergänge von Ihren aktuellen und zukünftigen Nachfolgern

Die Vorlagen zur Leistungsbewertung zeigen Ihnen, wo jeder Mitarbeiter in Bezug auf seine Führungsqualitäten steht. Jetzt ist es an der Zeit, mit der ClickUp-Vorlage für die Nachfolgeplanung die Strategien für den Rollenübergang und das Talentmanagement zu skizzieren.

Das hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie eine Karte, wer Ihr Führungsteam sein wird und wie die Hierarchie aussieht

Legen Sie genau fest, wie sich ihre Rollen und Verantwortlichkeiten mit der Aktion ändern werden

Klären Sie, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie für ihre Rolle entwickeln müssen

Entwickeln Sie eine Pipeline von Führungstalenten, um Ihre zukünftigen Ziele zu unterstützen

Verfolgen Sie die Leistung potenzieller Nachfolger, um zukünftige Führungsrollen zu skizzieren

🔑 Ideal für: Detaillierte Darstellung der Hierarchie, Rollen und Verantwortlichkeiten aktueller und zukünftiger Führungskräfte für einen reibungslosen Übergang.

10. Vorlage für die Unternehmensnachfolgeplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Wandeln Sie die Schritte Ihres Nachfolgeplans in Aufgaben um und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für die Unternehmensnachfolgeplanung

Die Vorlage für die Unternehmensnachfolgeplanung von ClickUp ist ein weiteres Talentmanagement-Framework, mit dem Sie die Verantwortlichkeiten der zukünftigen Nachfolger Ihres Unternehmens auf einer Karte festhalten können. Diese Vorlage eignet sich hervorragend, um sicherzustellen, dass Ihre Nachfolger die bestmögliche Unterstützung erhalten.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Verwandeln Sie Ihren Nachfolgeplan in Aufgaben, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten ihren Beitrag zur Förderung der neuen Führungskräfte leisten

Automatisieren Sie das Feedback an vielversprechende Mitarbeiter, um deren Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern

Legen Sie die Agenda für jede Führungsrolle detailliert fest und stellen Sie die erforderlichen Ressourcen bereit

🔑 Ideal für: Planung und Automatisierung von Aufgaben und Maßnahmen zum Aufbau von Führungskräftepipelines.

11. Vorlage für Mitarbeiterentwicklungsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bieten Sie zukünftigen Nachfolgern mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne gezielte Schulungen an

Eine ordnungsgemäße Nachfolgeplanung erfordert mehr als nur die Suche nach den richtigen Personen für Ihre Nachfolge. Sie benötigen auch Maßnahmen zum Talentmanagement, um diese Personen mit den erforderlichen Schulungen und Ressourcen auszustatten, damit sie größere Verantwortlichkeiten übernehmen können.

Die Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne von ClickUp erledigt das für Sie mit einem schnellen und umsetzbaren Plan für die Mitarbeiterentwicklung.

Sie können sie verwenden, um:

Erstellen Sie personalisierte Initiativen zur Karriereentwicklung für jeden Mitarbeiter

Arbeiten Sie mit Teamkollegen und dem Management zusammen, um Feedback zu geben

🔑 Ideal für: Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit gezielten Schulungskarten dabei, Führungsrollen zu übernehmen, und halten Sie Ihren Nachfolgeplan auf Kurs.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für Mitarbeiterbewertungen

12. Vorlage für die Analyse von Qualifikationslücken von ClickUp

Kostenlose Vorlage Identifizieren und beheben Sie Qualifikationslücken bei Ihren zukünftigen Nachfolgern mit der ClickUp-Vorlage zur Analyse von Qualifikationslücken

Nicht jeder kann alle Fähigkeiten beherrschen – und das ist auch in Ordnung. Aber Ihre zukünftigen Führungskräfte sollten anpassungsfähig, strategisch denkend und offen für Wachstum sein. Die Vorlage „ClickUp Skill Gap Analysis” hilft Ihnen dabei, genau zu ermitteln, wo Unterstützung benötigt wird, und führt Ihr Team zu den Entwicklungen, die es braucht, um selbstbewusst voranzukommen.

Sie können sie verwenden, um:

Legen Sie eine Zielpunktzahl fest und verwenden Sie diese als Maßstab zur Bewertung der Fähigkeiten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Fähigkeiten, die zu den Führungsrollen Ihres Unternehmens passen

Passen Sie ClickUp-Dashboards an, um Qualifikationslücken nach Team oder Rolle zu visualisieren und nachzuverfolgen

Bieten Sie entsprechend gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten an

🔑 Ideal für: Anwendung von Plänen zur Entwicklung einzelner Ziele, um die Lücken zwischen den aktuellen Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter und denen, die sie für zukünftige Führungsrollen benötigen, zu schließen.

📊🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie mit ClickUp Dashboards Daten visualisieren, Fortschritte nachverfolgen und fundierte Entscheidungen treffen können.

13. 9-Box-Raster-Vorlage von Whatfix

via Whatfix

die 9-Box-Raster-Vorlage von Whatfix ist ein übersichtliches Talentmanagement-Framework, das jedes Raster klar definiert, sodass Sie genau wissen, wie Sie es verwenden müssen. Sie können die Felder auch an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen und Ihre Nachfolgeplanung in die für Sie beste Richtung lenken.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Identifizieren Sie ganz einfach Mitarbeiter mit hoher Leistung und hohem Potenzial

Verwalten Sie die Nachfolgeplanung und Führungskräfteentwicklung.

Heben Sie spezifische Schulungsbedürfnisse hervor, um die Mitarbeiter in ihrer Entwicklung zu unterstützen

Bieten Sie einen strukturierten Ansatz für Maßnahmen zur Talentverwaltung und Diskussionen zwischen Teamleitern und Managern

Weisen Sie Ressourcen für den Aufwand zur Mitarbeiterentwicklung zu

🔑 Ideal für: Erleichterung einer effektiven Nachfolgeplanung durch Identifizierung und Entwicklung von Talenten mit hohem Potenzial für Führungsrollen.

14. 9-Box-Raster-Vorlage von Miro

via Miro

Die 9-Box-Raster-Vorlage von Miro ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie neu in der Nachfolgeplanung sind. Sie ist detailliert und dennoch leicht verständlich, mit klaren Leistungs- und Potenzialkriterien entlang der X- und Y-Achse – so müssen Sie nicht raten, was die einzelnen Felder bedeuten.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Kategorisieren Sie die Leistung und das Potenzial Ihrer Mitarbeiter auf beiden Achsen als hoch, mittel oder niedrig

Vergleichen Sie sie mit den Erwartungen an die Führungsrollen in Ihrem Unternehmen

Passen Sie Farben an und bearbeiten Sie Felder nach Ihren Bedürfnissen

🔑 Ideal für: Start-ups ohne Erfahrung in der Nachfolgeplanung und Talententwicklung.

15. vorlage für die Talentbewertung mit 9-Box-Raster von TestGorilla

via TestGorilla

Die Vorlage „9 Box Grid Talent Review“ von TestGorilla ist eine gebrauchsfertige Excel-Tabelle, mit der Sie das Potenzial und die Leistung Ihrer Mitarbeiter ganz einfach bewerten können.

Es enthält ein gebrauchsfertiges Referenz-Layout, mit dem Sie genau sehen können, wie ein 9-Box-Raster funktioniert. Anschließend können Sie die anpassbaren Felder an Ihre eigenen Anforderungen für die Nachfolgeplanung anpassen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Analysieren Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter in den letzten drei bis sechs Monaten

Vereinfachen Sie die Bewertung von Leistung und Beteiligung an wichtigen Projekten und Ergebnissen

Sehen Sie, wie sie mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten

🔑 Ideal für: Visuelle Darstellung der Beiträge jedes Mitarbeiters für eine genaue Nachfolgeplanung.

🧠 Fun Fact: Da wir gerade über Nachfolgeplanung sprechen, wusstest du, dass die erfolgreiche TV-Serie „Succession“ ursprünglich als Spielfilm geplant war? Sie sollte eine mächtige Medienfamilie begleiten, aber zum Glück für uns wurde daraus die dramatische Serie, die wir heute so gerne binge-watchen.

16. PDF 9-Box-Raster-Vorlage für die Talentbewertung von Primalogik

via Primalogik

Möchten Sie eine Vorlage für ein 9-Box-Raster von Grund auf neu erstellen? Die PDF -Vorlage „9 Box Gr id Talent Review Template” von Primalogik ist ein guter Ausgangspunkt. Sie legt genau fest, was in jedes Raster aufgenommen werden muss, um die Leistung und das Potenzial Ihrer Mitarbeiter effektiv zu messen.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Überprüfen Sie die Talente und bewerten Sie ihre Eignung für höhere Führungspositionen

Identifizieren und beheben Sie Qualifikationslücken und Schulungsbedarf

🔑 Ideal für: Als Referenz für die Erstellung einer 9-Box-Raster-Vorlage von Grund auf.

Gestalten Sie Ihre Nachfolge auf intelligente Weise mit ClickUp

Unternehmen, die jedes Quartal Leistungsträger in Schlüsselrollen einsetzen, übertreffen ihre Konkurrenten mit einer 2,2-mal höheren Wahrscheinlichkeit. Möchten Sie denselben Vorteil? Verwenden Sie 9 Box-Grid-Vorlagen für Entscheidungen zum Talentmanagement und zur Nachfolgeplanung. Diese helfen Ihnen, Top-Talente zu identifizieren, Potenziale zu bewerten und eine solide Führungskräftepipeline aufzubauen.

Mit ClickUp können Sie alle Ihre 9-Box-Rastervorlagen an einem Ort verwalten – kostenlos. Passen Sie sie für verschiedene Rollen an, richten Sie Erinnerungen ein und automatisieren Sie Aufgaben im Zusammenhang mit Talenten. Außerdem erhalten Sie in den ClickUp-Dashboards einen klaren Überblick über die Fortschritte jedes Mitarbeiters.

Bauen Sie Ihre Führungskräftepipeline auf – ohne Chaos.

Beginnen Sie mit ClickUp, um Talente zu kartieren, Wachstum zu verfolgen und die Nachfolge an einem Ort zu planen. ✅