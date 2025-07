Der beste KI-PNG-Generator zum Erstellen hochwertiger transparenter Bilder

1966 wurde eine Gruppe von Kindern gebeten, das Leben in der Zukunft vorherzusagen – insbesondere, wie das Leben in den frühen 2000er Jahren aussehen würde.

Ihre Antworten reichten von Sorgen um Wohnraum bis hin zu Begeisterung über zukünftige Annehmlichkeiten. Eine Prognose stach jedoch besonders hervor: Automatisierung – und sie hatten Recht.

Heutzutage können KI-gestützte Tools fast alles in Sekundenschnelle generieren, darunter auch hochwertige transparente PNG-Bilder. Dies ist besonders hilfreich für Designer und Unternehmen, da sie so ihre Ideen mit einfachen Eingaben visuell darstellen können.

Um Ihnen zu helfen, Zeit zu sparen, Bilder zu erstellen und Ihren kreativen Prozess zu beschleunigen, haben wir eine Liste der besten KI-PNG-Generatoren zusammengestellt, die Sie sofort verwenden können.

Die besten KI-PNG-Generatoren auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Kollaborative, KI-generierte Visualisierungen Integrierter KI-Bildgenerator, Whiteboards in Echtzeit, Text-zu-Bild-Eingabeaufforderungen, Projektmanagement Kostenlos; kostenpflichtig ab 7 $/Monat Adobe Firefly Hochwertige KI-Visualisierungen für alle Medien Voreinstellungen für Text-zu-Bild, nahtlose Adobe CC-Integration, kommerziell nutzbare Inhalte Kostenlos; kostenpflichtig ab 9,99 $/Monat Canva KI Zugängliche All-in-One-KI-Designtools Magic Studio, Hintergrundentfernung, Dream Lab für Text-zu-Bild, Cloud-Zusammenarbeit Kostenlos; kostenpflichtig ab 10 $/Monat Picsart KI Schnelle, einsteigerfreundliche kreative Tools hintergrundentfernung mit einem Fingertipp, KI-Verbesserung, mobilfreundliche Benutzeroberfläche, Vorlagen für soziale Medien Kostenlos; kostenpflichtig ab 13 $/Monat Midjourney Künstlerische Kontrolle und surreale Bilder Discord/Web-App, Bild-Zoom/Panorama, schnelle Stilisierung, erweiterte Einstellungen Nur kostenpflichtig; ab 10 $/Monat Runway ML KI-Videoerstellung Text-/Video-/Bildgenerierung, Gen-3, erweiterte Bearbeitung, Markenkooperationen Kostenlos; kostenpflichtig ab 15 $/Monat DALL·E 3 Einfache und präzise Bilderzeugung Nahtlos mit ChatGPT, sichere Generierung von Inhalten, grundlegende Retusche Free (mit Wasserzeichen); ChatGPT Plus 20 $/Monat Fotor KI Kostenlos, große Auswahl Dutzende künstlerische Voreinstellungen, Unterstützung für Text/Bild-zu-Bild, Gesichtstausch, grundlegende Foto-Tools Kostenlos; kostenpflichtig ab 8,99 $/Monat Leonardo AI Spiel-Assets und schnelle Anpassung Stilvorlagen, benutzerdefinierte Modelle, Discord-Community Kostenlos; kostenpflichtig ab 10 $/Monat NightCafe Community-gesteuerte KI-Kunstgenerierung Große Modellvielfalt, Herausforderungen, täglich kostenloses Guthaben, plattformübergreifend Kostenlos; kostenpflichtig ab 5,99 $/Monat Jasper Art Marketing-Visuals in großem Umfang Unbegrenzte Generierung, Steuerelemente für den Markenstil, Hintergrundentfernung Kostenpflichtig; ab 39 $/Monat

Was sollten Sie bei einem KI-PNG-Generator beachten?

Bevor Sie sich für den richtigen KI-PNG-Bildgenerator entscheiden, überlegen Sie sich, welche Bilder Sie erstellen möchten. Produktbilder für kommerzielle Zwecke? Einzigartige Grafiken für Marketingmaterialien oder digitale Kunst mit transparentem Hintergrund?

Sobald das geklärt ist, finden Sie hier einige wichtige Features, die Sie bei der Auswahl Ihres Tools beachten sollten:

Text-zu-Bild-Tools, die einfache Eingaben mit nur wenigen Klicks in vollständig formatierte PNG-Bilder umwandeln

Optionen zum Hochladen und Remixen von Bildmaterial mit unendlichen Möglichkeiten dank KI-generierten Inhalten

Features zur Bildbeschreibung, die Inhalte aus hochgeladenen Fotos analysieren und generieren

Eine intuitive Benutzeroberfläche, die den kreativen Prozess vereinfacht

Benutzerdefinierte Steuerelemente für Seitenverhältnisse, Farbfilter und Hintergründe

Hochauflösende Ausgabe für scharfe Details und klare Kanten

Ein vielfältiger Bereich künstlerischer Stile, der zu allem passt, von minimalistischen Symbolen bis hin zu Ölgemälde-Ästhetik

Die besten KI-PNG-Generatoren

Hier ist die vollständige Liste der besten KI-PNG-Generatoren.

Diese KI-Kunstgeneratoren wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, hochauflösende PNG-Bilder mit transparentem Hintergrund zu erstellen – perfekt auf Ihre Marke, Ihren Bildstil und Ihren Kunststil zugeschnitten.

1. ClickUp (Am besten für kollaborative KI-generierte Visualisierungen)

Es gibt viele KI-Bildgeneratoren, aber nur sehr wenige kombinieren KI-gestützte Tools mit einem umfassenden Projektmanagement.

Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, erleichtert ClickUp Design-Teams das Leben erheblich, indem es leistungsstarke KI-Tools direkt in ihren täglichen Workflow integriert.

Eines der coolsten Features ist der KI-Bildgenerator, der direkt in ClickUp Whiteboards integriert ist. Das bedeutet, dass Sie Ihre Ideen in hochwertige PNG-Bilder verwandeln können, indem Sie einfach beschreiben, was Sie wollen – ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen oder auf Inspiration warten zu müssen.

Aufforderung: „Erstellen Sie ein Bild eines Gehirns, um das herum Neuronen feuern. “

Sehen Sie sich das Ergebnis in der Abbildung unten an!

Erstellen Sie Bilder mit KI in ClickUp Whiteboards mithilfe von Eingabeaufforderungen

Egal, ob Sie Konzepte brainstormen, Benutzer-Flows skizzieren oder einfach nur eine schnelle Visualisierung für ein Meeting benötigen, Sie können Bilder sofort erstellen und direkt auf Ihr Whiteboard ziehen.

Die Whiteboards selbst sind eine bahnbrechende Neuerung für die Zusammenarbeit. Sie ermöglichen es Ihrem gesamten Team, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und Haftnotizen, Formen und jetzt auch KI-generierte Bilder hinzuzufügen – alles an einem Ort. Sie können Elemente ganz einfach verschieben, Ideen verbinden und sogar Whiteboard-Elemente mit nur einem Klick in umsetzbare Aufgaben verwandeln.

Benötigen Sie zusätzliche Hilfe bei der kreativen Ausrichtung? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, nutzt maschinelles Lernen und Kunstdatenbanken, um Design-Teams zu unterstützen:

✅ Intelligente Textvorschläge erstellen

✅ Überwinden Sie kreative Blöcke

✅ Verbessern Sie Ihre KI-generierten Bilder

Setzen Sie Ideen mit ClickUp Brain in die Tat um

Durch die Kombination von KI-gestützter Bilderzeugung mit kollaborativen Whiteboards und robustem Projektmanagement vereint ClickUp for Design Teams alles, was Ihr Team benötigt, auf einer Plattform. Sie können Assets speichern, Feedback verwalten und jeden Schritt Ihres kreativen Prozesses verfolgen, ohne ClickUp jemals verlassen zu müssen. Es ist eine intelligentere, schnellere und besser vernetzte Möglichkeit, gemeinsam zu entwerfen.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie KI-gestützte Eingabeaufforderungen, um schnell hochwertige Inhalte und visuelle Ideen zu erstellen

Markieren Sie beliebigen Text und verbessern Sie ihn mit der integrierten KI-Symbolleiste

Generieren Sie automatisch Zusammenfassungen und Aktionselemente, um Design-Workflows und das Projektmanagement zu optimieren

Übersetzen Sie Inhalte, korrigieren Sie Grammatik und polieren Sie Texte innerhalb derselben Plattform

Arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards zusammen – perfekt für visuelles Brainstorming, Skizzen und KI-generierte Bilder

Starten Sie Aufgaben direkt aus ClickUp Whiteboards, um kreative Ideen sofort festzuhalten

Verwenden Sie Vorlagen, um Workflows zu entwerfen, die Ihren Designprozess unterstützen

Hinterlassen Sie klare Anweisungen auf Bildern mit der Bildbeschriftungssoftware von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp Clips , um Ihr Team durch detailliertes Feedback zu führen

Limits von ClickUp

Der große Bereich an Features der Plattform kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Eine Bewertung auf G2 lautet:

ClickUp ist äußerst flexibel in der Anwendung und bietet viele Features, für die man sonst zusätzliche Tools benötigen würde. Das anfängliche Setup und Onboarding in das Tool sind zunächst sehr komplex, aber machbar. Der Preis ist völlig angemessen und gerechtfertigt. Ich nutze ClickUp täglich für meine Arbeit und bin zufrieden.

Clickup ist äußerst flexibel in der Anwendung und bietet viele Features, für die man sonst zusätzliche Tools benötigen würde. Das erste Setup und Onboarding in das Tool sind zunächst sehr komplex, aber machbar. Der Preis ist völlig angemessen und gerechtfertigt. Ich nutze Clickup täglich in meiner Arbeit und bin zufrieden.

2. Adobe Firefly (Am besten geeignet für hochwertige, KI-generierte Grafiken für alle Medien)

via Adobe

Adobe Firefly bietet eine umfassende Kreativsuite für die Erstellung von Bildern, Videos, Audiodateien, Vektorgrafiken und Vorlagen für Grafikdesign.

Adobe Firefly wurde als KI-Tool für Designer, Marketingfachleute und Ersteller von Inhalten entwickelt und bringt die Leistungsfähigkeit der KI-PNG-Erstellung in das bewährte Kreativ-Ökosystem von Adobe.

Egal, ob Sie atemberaubende Bilder mit transparentem Hintergrund erstellen, neue künstlerische Stile entdecken oder mit Text-zu-Bild-Workflows experimentieren möchten – dieses Tool gibt Ihnen volle kreative Kontrolle. Und das Beste daran: Es lässt sich nahtlos in Tools wie Photoshop, Illustrator und Adobe Express integrieren.

Die besten Features von Adobe Firefly

Erleben Sie Text-zu-Bild mit beeindruckenden künstlerischen Stilvorlagen und Effekten

Genießen Sie eine präzise Steuerung des Seitenverhältnisses für alle PNG-Bilder

Erstellen Sie Videos, Audiodateien und KI-Bilder über dieselbe intuitive Benutzeroberfläche

Integration mit Photoshop, Illustrator und Adobe Express

Sichere, kommerziell nutzbare Inhalte erstellen

Limits von Adobe Firefly

Kein negativer Prompt-Support zum Ausschließen unerwünschter Elemente

Video-Clips sind auf eine Länge von fünf Sekunden limitiert

Text in generierten Grafiken erscheint oft verzerrt oder ungenau

Preise für Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Firefly Pro : 29,99 $/Monat pro Benutzer

Firefly Premium : 199,99 $/Monat pro Benutzer

Creative Cloud Alle Apps: 59,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Adobe Firefly sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Adobe Firefly ist unglaublich intuitiv, insbesondere wenn Sie mit dem Adobe-Ökosystem vertraut sind. Ich finde es hilfreich, um schnell Ideen zu generieren und hochwertige Inhalte für soziale Medien zu erstellen, ohne über umfangreiche Designkenntnisse zu verfügen.

Adobe Firefly ist unglaublich intuitiv, insbesondere wenn Sie mit dem Adobe-Ökosystem vertraut sind. Ich finde es hilfreich, um schnell Ideen zu generieren und hochwertige Inhalte für soziale Medien zu erstellen, ohne über umfangreiche Designkenntnisse zu verfügen.

✨ Fun Fact: KI-Bildgeneratoren können den Stil jedes Künstlers lernen und ihre Algorithmen und Visionen in einen digitalen Pinsel verwandeln, der alles von Renaissance-Kunst bis hin zu modernen abstrakten Designs nachahmt.

via Canva

Canva ist aufgrund seiner benutzerfreundlichen Features bereits ein beliebtes Grafikdesign-Tool.

Mit KI bietet Canva seine Features Magic Studio und Dream Lab, mit denen Benutzer mühelos KI-Bilder erstellen, Fotos verbessern, Hintergründe entfernen, Farben anpassen und Designs mithilfe einfacher Text- und Bildvorgaben neu formatieren können.

Außerdem ist Canva vollständig Cloud-basiert, sodass Sie von überall und auf jedem Gerät arbeiten können.

Die besten Features von Canva KI

Genießen Sie Text-zu-Bild über Dream Lab für schnelle, schöne KI-generierte Bilder

Zugriff auf KI-Tools zum Entfernen, Vergrößern und Verbessern von Hintergründen

Erstellen Sie Inhalte für alle gängigen Plattformen mit optimierten Seitenverhältnissen

Nutzen Sie Tausende von Vorlagen für Styleguides , Marken-Kits und nahtlose Teamzusammenarbeit

Einschränkungen von Canva AI

Einige Features sind möglicherweise auf professionelle Designer beschränkt

KI-generierter Text in Bildern kann inkonsistent oder ungenau erscheinen

Preise für Canva KI

Free

Canva Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Canva Teams : 10 $/Monat pro Benutzer

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva AI

G2 : 4,7/5 (über 4.450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 45 Bewertungen)

Was Benutzer über Canva AI sagen

Eine Reddit-Rezension sagt:

Eines der praktischen Features ist Magic Media, mit dem Sie Text in Bilder, Videos oder Grafiken umwandeln können. Sie geben einfach ein, was Sie möchten, und Canva erstellt es für Sie. So müssen Sie nicht mehr nach dem perfekten Stockfoto suchen oder selbst versuchen, eine Grafik zu erstellen.

Eines der praktischen Features ist Magic Media, mit dem Sie Text in Bilder, Videos oder Grafiken umwandeln können. Sie geben einfach ein, was Sie möchten, und Canva erstellt es für Sie. So müssen Sie nicht mehr nach dem perfekten Stockfoto suchen oder selbst herausfinden, wie Sie eine Grafik erstellen können.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten mit der Lernkurve oder den Preisen von Figma? Best Figma Alternatives & Competitors stellt Ihnen die 10 besten Tools vor, die einfacher zu bedienen, budgetfreundlich und dennoch leistungsstark für kollaboratives Design sind.

4. Picsart AI (Am besten für schnelle, anfängerfreundliche Bild- und Video-Bearbeitung)

via Picsart

Picsart war eine der ersten Kreativsuiten, die sowohl für Anfänger als auch für kleine Unternehmen entwickelt wurde. Die zusätzliche KI hilft Ihnen jedoch, Ihre Ideen schnell in die Tat umzusetzen.

Mit Tools wie dem KI-Bildgenerator, dem KI-Hintergrundentferner und KI-Verbessern können Benutzer in wenigen Minuten hochwertige Grafiken erstellen. Die mobile App von Picsart ist besonders beliebt und bietet einfache Bearbeitung für unterwegs, von der KI-PNG-Bildgenerierung bis hin zu Vorlagen für soziale Medien.

Außerdem erhalten Sie Zugriff auf über 20 generative KI-Tools, Inspiration aus der Community über „Spaces“ und Features, die speziell auf Ersteller aus verschiedenen Branchen zugeschnitten sind – von Mode bis Immobilien.

Die besten Features von Picsart AI

Erstellen Sie KI-generierte Bilder, GIFs und kurze Videos mit einfachen Textvorgaben

Verwenden Sie KI-Tools mit einem Fingertipp, wie Hintergrundentfernung, Stilübertragung und Objektersetzung

Entdecken Sie eine intuitive Benutzeroberfläche für Mobilgeräte und das Internet – ideal für Einsteiger

Profitieren Sie von Massenbearbeitung, Brand Kits und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Zugriff auf PNG-Downloads, benutzerdefinierte Schriftarten und mehrere Seitenverhältnisse

Einschränkungen von Picsart KI

Einige KI-Tools erfordern zusätzliche In-App-Käufe (z. B. Avatar-Erstellung)

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer im Internet unübersichtlich oder komplex wirken

Fortgeschrittene Features liegen noch hinter professionellen Tools wie Adobe Photoshop zurück

Preise für Picsart KI

Free

Plus : 13 $/Monat pro Benutzer

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Picsart AI

G2 : 4,5/5 (575+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Picsart KI sagen

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mir gefällt, dass Picsart so viele Vorlagen und Fotobearbeitungs-Tools bietet, mit denen ich meine Fotos korrigieren, anpassen und zu etwas ganz Besonderem machen kann. Tolle Tools für die Fotobearbeitung von Familienfotos und für soziale Medien. Die Tools sind sehr einfach zu bedienen, um das umzusetzen, was man für seine Arbeit benötigt. Ich benutze Picsart ständig für meine Fotos und musste noch nie den Kundensupport kontaktieren, da es sich sehr einfach in meine Arbeitsabläufe integrieren lässt, aber ich bin mir sicher, dass der Kundensupport aufgrund der Qualität des Produkts großartig wäre.

Mir gefällt, dass Picsart so viele Vorlagen und Fotobearbeitungs-Tools bietet, mit denen ich meine Fotos korrigieren, anpassen und zu etwas ganz Besonderem machen kann. Tolle Tools für die Fotobearbeitung von Familienfotos und für soziale Medien. Die Tools sind sehr einfach zu bedienen, um das zu implementieren, was man für seine Arbeit benötigt. Ich benutze Picsart ständig für meine Fotos und musste noch nie den Kundensupport kontaktieren, da es sich sehr einfach in meine Arbeitsabläufe integrieren lässt, aber ich bin mir sicher, dass der Kundensupport aufgrund der Qualität des Produkts großartig wäre.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, die Ideen Ihres Teams über Stichpunkte hinaus zu organisieren? In „So erstellen Sie ein Ideenboard für Brainstorming“ erfahren Sie, wie Sie mit visuellen Boards Kreativität anregen, die Zusammenarbeit strukturieren und chaotische Gedanken in umsetzbare Pläne verwandeln können.

📮 ClickUp Insight: Die Hälfte unserer Benutzer steht bei der Einführung von KI vor Herausforderungen – 23 % wissen nicht, wo sie anfangen sollen, und 27 % sind der Meinung, dass sie für fortgeschrittene Aufgaben mehr Schulungen benötigen. ClickUp überwindet diese Barriere mit einer chatähnlichen Oberfläche, die so einfach wie das Schreiben einer SMS ist. Teams können mit grundlegenden Eingabeaufforderungen beginnen und nahtlos leistungsstarke Features zur Automatisierung entdecken – ohne steile Lernkurve und ohne Aufwand.

5. Midjourney (Am besten geeignet für künstlerische Kontrolle und surreale, beeindruckende Grafiken)

via Midjourney

Midjourney begann als Discord-basiertes Tool. Midjourney ist bekannt für seine atemberaubenden Bilder, surrealen Stile, einzigartige Note und filmischen Kompositionen und wird von Digitalkünstlern, Marketern und Erstellern, die Grenzen verschieben wollen, sehr geschätzt.

Mit Midjourney können Sie KI-PNG-Bilder, Konzeptkunst und fantastische Landschaften mit extremer stilistischer Kontrolle mithilfe einfacher oder fortgeschrittener Textvorgaben erstellen.

Dieses beliebte Tool bietet jetzt auch eine Web-App mit flexiblen Plänen und Support für transparente Hintergründe.

Die besten Features von Midjourney

Genießen Sie erstklassige Bildgenerierungsqualität mit unübertroffener Kontrolle über den künstlerischen Stil

Verwenden Sie iterative Bildvariationen, Zoom, Schwenken und Bildvergrößerung

Laden Sie Referenzbilder hoch, um den Bildstil und die Konsistenz der Zeichen festzulegen

Optimieren Sie die Intensität, Stilisierung und das Seitenverhältnis mit erweiterten Einstellungen

Werden Sie Teil einer aktiven Community und Galerie, um neue Ideen zu entdecken und sich inspirieren zu lassen

Limits von Midjourney

Derzeit ist kein Free-Plan verfügbar

Der Stealth-Modus (Erstellung privater Bilder) ist nur in höheren Plänen verfügbar

Die Benutzeroberfläche kann für Anfänger etwas überwältigend sein

Preise für Midjourney

Basic : 10 $/Monat pro Benutzer

Standard : 30 $/Monat pro Benutzer

Pro : 60 $/Monat pro Benutzer

Mega: 120 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Midjourney

G2 : 4,4/5 (über 85 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Midjourney sagen

Eine Trustpilot-Bewertung sagt:

Die benutzerfreundlichste Oberfläche unter allen KI-Bildgeneratoren. Sie geht nicht ins Detail (wie Stable Diffusion), sondern erledigt genau das, was der Benutzer braucht.

Die benutzerfreundlichste Oberfläche unter allen KI-Bildgeneratoren. Sie geht nicht ins Detail (wie Stable Diffusion), sondern tut genau das, was der Benutzer braucht.

💡 Profi-Tipp: Fühlen Sie sich durch die Preise oder den Support von Midjourney eingeschränkt? Die besten Midjourney-Alternativen und Konkurrenten für die KI-Bildgenerierung stellen 11 leistungsstarke Tools vor, die mehr Flexibilität, besseren Support und einzigartige kreative Features bieten.

6. Runway ML (Am besten geeignet für die KI-Videogenerierung und multimediales Storytelling)

via Runway

Runway definiert die Erstellung visueller Geschichten neu – mit KI-Tools, die speziell für Filmemacher, Designer und Ersteller von Inhalten entwickelt wurden.

Von Musikvideos über Werbespots bis hin zu Filmen in voller Länge – mit den Modellen Gen-3 Alpha und Act-One von Runway können Benutzer mit nur wenigen Eingaben hochauflösende, steuerbare Videos erstellen.

Runway unterstützt auch die gemeinsame Bearbeitung, die Speicherung von Assets, benutzerdefinierte Stimmen und vieles mehr – alles in einer übersichtlichen, professionellen Benutzeroberfläche.

Eine weitere beeindruckende Tatsache ist, dass Marken wie Lionsgate und Madonna ihn bereits nutzen.

Die besten Features von Runway

Verwenden Sie die Funktionen zur Erstellung von Text-zu-Video, Video-zu-Video und Bild-zu-Video mit hoher Realitätsnähe

Profitieren Sie von erweiterten Features der Fotobearbeitungssoftware wie Zeitlupe, Hintergrundentfernung und Gesichtsunschärfe

Verwenden Sie die benutzerdefinierte Sprach-Erstellung für KI-Lippensynchronisierung und Text-to-Speech-Workflows

Navigieren Sie durch eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche, die die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit unterstützt

Limits für die Testversion

Steile Lernkurve für Anfänger, die mit Video-Tools nicht vertraut sind

Erfordert eine stabile Internetverbindung und moderne Hardware

Wasserzeichen und zeitliche Limits gelten für Benutzer des Free-Plans

Runway-Preise

Free

Standard : 15 $/Monat pro Benutzer

Pro : 35 $/Monat pro Benutzer

Unlimited : 95 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Runway sagen

Eine Bewertung auf Product Hunt lautet:

Die Preise sind viel zu hoch. Wenn Sie das Abonnement „Unlimited" (Relaxed) abschließen, dauert die Erstellung eines 10-sekündigen Videos etwa 20 Minuten. Sie können Videos auch nicht in eine Warteschlange stellen, sondern müssen warten, bis sie einzeln fertiggestellt sind Die KI versteht Ihre Eingabe in der Hälfte der Fälle falsch. Dadurch verlieren Sie Zeit und Guthaben. Hinzu kommt die überempfindliche Zensur. Selbst Menschen in kurzärmeligen T-Shirts sind zu riskant. Sie sagen Ihnen auch nicht, was das Problem ist. Während Sie herausfinden, was genau das Problem ist, wird Ihr Konto gesperrt. Sie sagen, man könne sich darauf berufen, aber das ist eine Lüge. Sie erwähnen nur, dass ihre Entscheidung endgültig ist, geben keine Erklärung und sagen Ihnen, Sie sollen verschwinden. Alles ist besser als dieses überteuerte Durcheinander.

Die Preise sind viel zu hoch. Wenn Sie das Abonnement „Unlimited“ (Relaxed) abschließen, dauert die Erstellung eines 10-sekündigen Videos etwa 20 Minuten. Sie können Videos auch nicht in eine Warteschlange stellen, sondern müssen warten, bis sie einzeln fertiggestellt sind

Die KI versteht Ihre Eingabe in der Hälfte der Fälle falsch. Dadurch verlieren Sie Zeit und Guthaben. Hinzu kommt die überempfindliche Zensur. Selbst Menschen in kurzärmeligen T-Shirts sind zu riskant. Sie sagen Ihnen auch nicht, was das Problem ist. Während Sie herausfinden, was genau das Problem ist, wird Ihr Konto gesperrt.

Sie sagen, man könne sich darauf berufen, aber das ist eine Lüge. Sie erwähnen nur, dass ihre Entscheidung endgültig ist, geben keine Erklärung und sagen Ihnen, Sie sollen verschwinden. Alles ist besser als dieses überteuerte Durcheinander.

✨ Fun Fact: Die ersten digitalen Kunstwerke der Welt entstanden aus einem umgebauten Flugabwehrsystem. Während des Zweiten Weltkriegs bauten John Whitney und sein Bruder James einen analogen Computer, der ursprünglich zur Ortung feindlicher Flugzeuge diente, zu einer bahnbrechenden Zeichenmaschine um, die zur Grundlage für computergenerierte digitale Kunst wurde.

📖 Lesen Sie auch: Wichtige Beispiele für Midjourney-Prompts für Künstler und Designer

7. DALL·E 3 (Am besten geeignet für die einfache und präzise KI-Bildgenerierung über ChatGPT)

via DALL E

DALL·E 3 ist der neueste Bildgenerator von OpenAI, der sich ebenso großer Beliebtheit erfreut wie ChatGPT. Dieser KI-Bildgenerator ist tief in ChatGPT integriert, sodass Benutzer Ideen sammeln, Eingabeaufforderungen verfeinern und generierte Bilder bearbeiten können.

Ob Sie eine fotorealistische Szene oder eine skurrile Skizze wünschen, DALL·E 3 interpretiert Textbeschreibungen sowohl für kurze als auch für komplexe Vorgaben hervorragend. Es enthält auch ein grundlegendes Inpainting-Tool, mit dem Sie bestimmte Bereiche Ihres Textes in Bilder umwandeln können, und das alles über die intuitive Benutzeroberfläche von ChatGPT.

Im Gegensatz zu anderen Tools ist DALL·E 3 auf Benutzerfreundlichkeit statt auf Kontrolle optimiert, um schnell und ohne große Einarbeitungszeit hochwertige Bilder zu generieren.

Die besten Features von DALL·E 3

Erstellen Sie detaillierte, hochwertige Bilder aus kurzen oder langen Textvorlagen

Profitieren Sie von der einfachen Ausbesserungsfunktion für lokale Bildbearbeitungen

Verwendung über Bing Image Creator oder mit ChatGPT Plus

Genießen Sie sichere, kommerziell nutzbare Inhalte mit integrierten Schutzvorkehrungen

Einschränkungen von DALL·E 3

Kein Hochladen von Bildern, keine Stilreferenzen, keine Unterstützung für die Erweiterung der Leinwand

Es fehlt die detaillierte Kontrolle, die Tools wie Midjourney oder Stable Diffusion bieten

Keine Generierung von Personen des öffentlichen Lebens oder sensiblen Inhalten

Preise für DALL·E 3

Kostenlos (mit Wasserzeichen)

ChatGPT Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu DALL·E 3

G2 : 3,9/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über DALL. E 3?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

DALL-E 3 generiert hochdetaillierte, kreative und visuell beeindruckende Bilder, die genau auf die Vorgaben abgestimmt sind. Seine Fähigkeit, komplexe Beschreibungen zu interpretieren, fantasievolle Bilder zu generieren und die Bildqualität konsistent zu halten, ist beeindruckend. Die Integration mit textbasierten Tools verbessert die Benutzerfreundlichkeit und macht es sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich. Darüber hinaus zeichnet es sich durch seinen Realismus und seine künstlerische Vielseitigkeit für verschiedene kreative Projekte aus.

DALL-E 3 generiert hochdetaillierte, kreative und visuell beeindruckende Bilder, die sich eng an Vorgaben halten. Seine Fähigkeit, komplexe Beschreibungen zu interpretieren, fantasievolle Bilder zu generieren und die Bildqualität konsistent zu halten, ist beeindruckend. Die Integration mit textbasierten Tools verbessert die Benutzerfreundlichkeit und macht es sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich. Darüber hinaus zeichnet es sich durch Verbesserungen in Bezug auf Realismus und künstlerische Vielseitigkeit aus, wodurch es sich für verschiedene kreative Projekte eignet.

📖 Lesen Sie auch: Dall-E-Alternativen zum Erstellen von KI-Bildern

8. Fotor KI-Bildgenerator (Bester kostenloser Bildgenerator mit großer Stilvielfalt)

über Fotor AI

Der KI-Bildgenerator von Fotor wurde für alle entwickelt, die mit minimalem Aufwand Kunstwerke, Avatare oder Produktbilder erstellen möchten. Dieser Bildgenerator unterstützt sowohl die Umwandlung von Text in Bilder als auch von Bildern in Bilder und bietet Dutzende von Kunststilen wie Cartoon, Ölgemälde, Anime, Skizze und 3D.

Fotor enthält auch Tools zum Hochskalieren, Entfernen von Hintergründen und Ersetzen von Gesichtern, die alle in einer benutzerfreundlichen Fotobearbeitungssuite integriert sind.

Die besten Features von Fotor

Kostenlos mit 8 Guthaben + täglichen Boni

Genießen Sie Support für Text-zu-Bild und Bild-zu-Bild

Verwenden Sie Dutzende von Stilen, darunter NFTs, Logos, Anime und Produkt-Mockups

Nutzen Sie grundlegende Tools zur Fotobearbeitung (verbessern, Hintergrund entfernen usw.)

Fotor-Limits

Unzusammenhängende Benutzeroberfläche zwischen den Tools

Eingeschränkte kreative Kontrolle im Vergleich zu Pro Tools

Keine erweiterten Anpassungsmöglichkeiten wie Stilreferenzen oder Leinwandvergrößerung

Preise für Fotor

Free-Plan

Pro : 8,99 $/Monat pro Benutzer

Pro+: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fotor

G2 : 4,2/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 950 Bewertungen)

Was Benutzer über Fotor sagen

Eine G2-Bewertung sagt:

Das Beste an der Anwendung ist der Bereich der Features, die kostenlos/zu günstigen Preisen angeboten werden. Die einfache Bedienung ist ein weiterer Pluspunkt, der diese App zu einer der besten Anwendungen mit KI in einem Foto-Editor macht.

Das Beste an der Anwendung ist der Bereich der Features, die kostenlos/zu günstigen Preisen angeboten werden. Die einfache Bedienung ist ein weiterer Pluspunkt, der diese App zu einer der besten Anwendungen mit KI in einem Fotoeditor macht.

💡 Profi-Tipp: Schluss mit unordentlichen Haftnotizen – Brainstorming-Vorlagen & Techniken bietet Ihnen 11 kostenlose, strukturierte Vorlagen, mit denen Teams verstreute Gedanken in strategische Pläne umwandeln und den Flow der Zusammenarbeit aufrechterhalten können.

9. Leonardo AI (Am besten geeignet für Spiel-Assets und stilistische Kontrolle)

via Leonardo AI

Ursprünglich entwickelt, um Spieleentwicklern bei der Erstellung von Konzeptkunst und visuellen Assets zu helfen, hat sich Leonardo AI zu einer vollständigen Kreativsuite entwickelt.

Leonardo AI bietet fein abgestimmte Modelle, Stilvoreinstellungen und schnelle technische Hilfsmittel wie einen Zufallsgenerator und einen Prompt-Enhancer – alles in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche.

Während der Free-Plan dieses KI-Bildgenerators einzigartig generierte Bilder und ein großzügiges Token-System bietet, können Premium-Benutzer auf Tools zur Bearbeitung nach der Generierung, benutzerdefinierte Modelle und erweiterte Optionen für die Anleitung zugreifen.

Die besten Features von Leonardo AI

Genießen Sie eine schnelle Bilderstellung (10–20 Sekunden pro Stapel)

Nutzen Sie hilfreiche KI-Tools zur Erstellung von Kunstvorlagen und Stilvorlagen

Genießen Sie einen kostenlosen Plan mit 150 Token alle 8 Stunden

Unterstützt Zeichen-Design, Konzeptkunst, Produkt-Mockups und mehr

Werden Sie Teil einer aktiven Discord-Community und profitieren Sie von starkem Support für Kreative

Einschränkungen von Leonardo AI

Tools zur Bearbeitung nach der Erstellung sind kostenpflichtig

Der Free-Plan umfasst keine private Bilderstellung

Einige Details der Eingabeaufforderung werden zugunsten der Gesamtwirkung möglicherweise ignoriert

Preise für Leonardo KI

Free

Apprentice-Plan : 10 $/Monat pro Benutzer

Artisan-Plan : 30 $/Monat pro Benutzer

Maestro-Plan : 60 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Leonardo AI

G2 : 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Leonardo AI sagen

Eine Trustpilot-Bewertung sagt :

Sicherlich eines der besseren Animations-Tools, die für Verbraucher verfügbar sind. Leonardo war eine große Hilfe und hat meinen Kanal in neun Tagen auf 3500 Abonnenten gebracht.

Sicherlich eines der besseren Animations-Tools, die für Verbraucher verfügbar sind. Leonardo war eine große Hilfe und hat meinen Kanal in neun Tagen auf 3500 Abonnenten gebracht.

✨ Fun Fact: Die erste digitale Zeichensoftware für normale Benutzer – MacPaint – kam Anfang der 1980er Jahre auf dem ersten Macintosh von Apple auf den Markt. Damit konnten Benutzer Grafiken zeichnen, bearbeiten und exportieren, bevor die meisten Menschen überhaupt von „digitaler Kunst“ gehört hatten

📖 Lesen Sie auch: Die besten Prompt-Engineering-Tools für generative KI

10. NightCafe (Am besten geeignet für die gemeinschaftliche Erstellung und Modellvielfalt)

via NightCafe

NightCafe ist eine der zugänglichsten und community-orientiertesten KI-Kunstplattformen, die es gibt. Diese Plattform vereint eine Vielzahl von Modellen zur Bilderzeugung – darunter Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen und viele mehr – unter einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Das Beste daran ist, dass Sie täglich kostenloses Guthaben verdienen können, indem Sie an Challenges teilnehmen, Kunstwerke liken oder chatten.

Die besten Features von NightCafe

Zugriff auf eine Vielzahl von KI-Modellen, darunter DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen und mehr

Werden Sie Teil einer lebendigen, aktiven Kunst-Community mit Herausforderungen, Kommentaren und Zusammenarbeit

Nutzen Sie täglich kostenloses Guthaben und Rollover-Optionen für kostenpflichtige Pläne

Profitieren Sie von einzigartigen Features wie der Erstellung mehrerer Bilder gleichzeitig, der Feinabstimmung von Modellen und erweiterten Eingabeoptionen

Zugriff auf plattformübergreifenden Support: Web, Mobilgeräte und Tablets

Einschränkungen von NightCafe

Moderation und Einschränkungen hinsichtlich der Inhalte können als übermäßig streng empfunden werden

Im Vergleich zu professionellen Plattformen sind die Tools für die Bearbeitung und das Inpainting eingeschränkt

Das Prompt-Feedback kann je nach Modell uneinheitlich sein

Preise für NightCafe

Free

KI-Einsteiger: 5,99 $/Monat pro Benutzer

KI-Hobbyist: 9,99 $/Monat pro Benutzer

KI-Enthusiast: 19,99 $/Monat pro Benutzer

KI-Künstler: 49,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu NightCafe

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Was Benutzer über NightCafe sagen

Eine Bewertung auf Trustpilot lautet:

NightCafé hat mir so viele Türen geöffnet, es ist ein fantastischer Ort mit einer großartigen Community. Und wenn Sie kein Pro-Mitglied werden können (oder wollen), haben Sie dennoch unendliche Möglichkeiten, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und erstaunliche KI-Kunst zu schaffen. Sehr empfehlenswert!

NightCafé hat mir so viele Türen geöffnet, es ist ein fantastischer Ort mit einer großartigen Community. Und wenn Sie kein Pro-Mitglied werden können (oder wollen), haben Sie dennoch unendliche Möglichkeiten, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und erstaunliche KI-Kunst zu schaffen. Sehr empfehlenswert!

📖 Lesen Sie auch: Atemberaubende Beispiele für KI-generierte Kunst

11. Jasper Art (Am besten geeignet für Marketing-Teams, die schnell brandgerechte Grafiken benötigen)

via Jasper Art

Jasper Art ist das Feature zur Bilderzeugung innerhalb der All-in-One-KI-Content-Plattform von Jasper.

Mit diesem KI-PNG-Bildgenerator können Sie aus einem Text sofort hochwertige, lizenzfreie Bilder erstellen – ganz ohne Stockfoto-Lizenzen oder Design-Engpässe.

Dieses Tool ist in das Jasper-Ökosystem integriert und besonders leistungsstark für alle, die Jasper bereits für Copywriting, Kampagnenplanung oder die Automatisierung der Markenstimme nutzen.

Mit integrierten Tools zur Bildbearbeitung (wie Hintergrundentfernung, Zuschneiden, Hochskalieren und Neugestaltung) macht es Jasper einfach, schnell und in großem Umfang hochwertige, markengerechte Grafiken zu erstellen.

Die besten Features von Jasper Art

Nutzen Sie die unbegrenzte Bilderzeugung , die in allen Plänen enthalten ist

Erleben Sie One-Click-Tools zum Entfernen von Hintergründen, Bereinigen von Texten, Hochskalieren und mehr

Nutzen Sie die stilgesteuerte Bilderstellung, um Ihrer Marke treu zu bleiben

Genießen Sie integrierten Datenschutz: Bilder werden nicht zum Trainieren der Modelle von Jasper verwendet

Zugang zur kommerziellen Nutzung (mit Einschränkungen hinsichtlich Ähnlichkeit und Urheberrecht)

Einschränkungen von Jasper Art

Schwierigkeiten mit dem Realismus von Gesichtern und Körperteilen (wie bei vielen KI-Tools)

Erfordert ein Jasper-Abonnement (ab 39 $/Monat)

Keine fortgeschrittenen Inpainting- oder Canvas-Steuerung wie bei Midjourney oder SDXL-Tools

Preise für Jasper Art

Ersteller : 39 $/Monat pro Platz

Pro: 59 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper Art

G2 : 4,7/5 (über 1.240 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.840 Bewertungen)

Was Benutzer über Jasper Art sagen

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich finde es toll, wie dieser KI-Assistent in Sekundenschnelle großartige Inhalte generiert. Im Gegensatz zu anderer Software hilft er mir, Schreibblockaden zu überwinden und originelle Inhalte zu erstellen, sodass ich keine Zeit damit verschwende, auf einen leeren Bildschirm zu starren.

Ich finde es toll, wie dieser KI-Assistent in Sekundenschnelle großartige Inhalte generiert. Im Gegensatz zu anderer Software hilft er mir, Schreibblockaden zu überwinden und originelle Inhalte zu erstellen, sodass ich keine Zeit damit verschwende, auf einen leeren Bildschirm zu starren.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für Grafikdesign nutzt

Mit ClickUp immer perfekte Ergebnisse

