Chanty vs. Slack: Welches Kommunikationstool ist besser?

Die richtige Team-Chat-App auszuwählen ist ein bisschen wie einen Mitbewohner zu suchen. Du brauchst jemanden, der zuverlässig ist, mit dem man gut zusammenleben kann und der idealerweise nicht dazu neigt, wichtige Dinge zu verlieren (wie deinen Nachrichtenverlauf).

Bonuspunkte gibt es, wenn Ihnen die Nutzung der Grundfunktionen nichts kostet – niemand möchte einen Mitbewohner, der für den Platz im Kühlschrank extra bezahlt!

Wenn es um Teamkommunikation geht, sind Chanty und Slack zwei beliebte Apps für Team-Chats.

Das eine ist einfach und budgetfreundlich, das andere bietet zahlreiche Features, ist aber teuer. Beide bieten Dateifreigabe, Videoanrufe, integriertes Aufgabenmanagement und alle Collaboration-Tools, die Sie benötigen, um Ihr Team ohne passive-aggressive Haftnotizen auf dem gleichen Stand zu halten.

Aber welches bietet tatsächlich das beste Erlebnis? Finden wir es heraus!

Und wenn Sie nach einer Alternative zu Chanty oder Slack suchen, keine Sorge – ClickUp ist bereit, Ihren Workflow zu verbessern!

Chanty vs. Slack auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die beiden Tools, inklusive einem Bonus-Tool!

Feature Bonus: ClickUp Chanty Slack Benutzerfreundlichkeit Einheitliche Plattform mit intuitiver Benutzeroberfläche; einfach für Teams jeder Größe Einfach und intuitiv, geeignet für kleine Teams Feature-reich, aber mit einer gewissen Lernkurve Messaging Unbegrenzter Nachrichtenverlauf in allen Plänen; Chatten verknüpft mit Aufgaben und Dokumenten Unbegrenzter Nachrichtenverlauf, sogar im Free-Plan Der Free-Plan begrenzt den Nachrichtenverlauf auf 90 Tage Integrationen über 1.000 Integrationen, darunter Slack, Google Drive, Zoom und mehr Limitiert (~10 Integrationen, einschließlich Trello und Google Drive) über 2.600 Integrationen mit Apps wie Google Workspace, Zoom und Salesforce Audio- und Videoanrufe Integrierte SyncUps für Sprach-/Videoanrufe; Clips für asynchrone Videos; Integration mit Zoom, Teams usw. Unbegrenzte Sprach- und Videoanrufe Huddles und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe (Limits je nach Plan) Aufgabenverwaltung Native Aufgabenverwaltung mit Kanban, Gantt, Kalender, Dokumenten und mehr Integriertes Kanban-Board für die Organisation von Aufgaben Keine native Aufgabenverwaltung. Abhängig von Integrationen KI und Automatisierung Fortschrittliche KI (ClickUp Brain), Autopilot-Agenten, Automatisierung, Zusammenfassungen und mehr Einfache Automatisierung, eingeschränkte KI-Features Integrierte Slack-KI sowie KI-Integrationen von Drittanbietern Preise Free Forever-Plan; erschwingliche kostenpflichtige Pläne mit mehr Features Günstiger und mit einem Free Forever-Plan Höhere Preise; ein limitierter Free-Plan Am besten geeignet für Teams, die eine All-in-One-Lösung für die Arbeitsverwaltung suchen: chatten, Aufgaben, Dokumente, Automatisierung und KI Kleine Unternehmen und Teams, die ein einfaches, aber effektives Tool zum Chatten suchen Größere Unternehmen, die umfangreiche Integrationen und Skalierbarkeit benötigen

Was ist Chanty?

via Chanty

Chanty ist eine Plattform für die Zusammenarbeit im Team, die entwickelt wurde, um die Kommunikation zu vereinfachen und die Produktivität zu verbessern. Mit über 10.000 aktiven Kunden kombiniert Chanty Team-Chat, Aufgabenverwaltung und Funktionen für die Zusammenarbeit in einer benutzerfreundlichen Plattform.

Diese Einstiegsplattform für die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Kommunikation zu vereinfachen und das Wechseln zwischen verschiedenen Apps oder E-Mail-Threads zur Nachverfolgung von Informationen überflüssig zu machen. Chanty ist ideal für kleine Teams und hilft dabei, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam mehr Arbeit zu erledigen.

Chanty Features

Chanty bietet eine solide Auswahl an Tools für die Zusammenarbeit, ohne dass Sie sich in eine komplizierte Benutzeroberfläche einarbeiten müssen. Ihre Teammitglieder können sofort loslegen und sparen so Zeit (und Geld), die sonst für Schulungen aufgewendet worden wären.

Ob es sich um einen kurzen Team-Chat, eine intensive Brainstorming-Sitzung oder die Organisation all Ihrer Aufgaben handelt, Chanty sorgt für eine reibungslose und frustfreie Kommunikation im Team. Werfen wir einen Blick auf die fünf wichtigsten Features:

Feature Nr. 1: Unbegrenzte öffentliche und private Unterhaltungen

via Chanty

Sie nutzen den Free-Plan von Chanty? Keine Sorge – Sie erhalten weiterhin unbegrenzte Nachrichtenhistorie in öffentlichen und privaten Unterhaltungen. Das bedeutet: keine verschwindenden Nachrichten, kein hektisches Speichern von Chats und keine unerwarteten Limits, die die Kommunikation Ihres Teams unterbrechen.

Alles bleibt durchsuchbar, sodass Sie vergangene Unterhaltungen, freigegebene Dateien und wichtige Links ganz einfach finden können, ohne sich um Backups kümmern zu müssen.

Feature Nr. 2: Aufgabenverwaltung

via Chanty

Die integrierte Aufgabenverwaltung von Chanty sorgt für Übersichtlichkeit. Verwandeln Sie jede Nachricht in eine Aufgabe, legen Sie Fristen fest und weisen Sie sie Teammitgliedern zu, ohne die App zu wechseln. Muss die Homepage aktualisiert werden? Wandeln Sie die Anfrage einfach direkt im Chat in eine Aufgabe um.

Für eine übersichtlichere Ansicht all Ihrer Aufgaben enthält Chanty Kanban-Boards zur visuellen Nachverfolgung des Fortschritts – denn eine lange Liste von Aufgaben zeigt nicht immer, was tatsächlich erledigt wird. Mit Teamkommunikation und Aufgabenverwaltung an einem Ort gibt es weniger Hin und Her und mehr Fokus auf die Arbeit.

Feature Nr. 3: Audio- und Videoanrufe

via Chanty

Müssen Sie eine Frist klären oder schnell ein Update zu einem Projekt erhalten? Mit Chanty können Sie unbegrenzt Sprachnachrichten versenden und so unkompliziert kommunizieren. Außerdem stehen Ihnen Einzelgespräche per Audio und Video für Diskussionen in Echtzeit zur Verfügung, um die Zusammenarbeit zu optimieren.

Außerdem erleichtert die Bildschirmfreigabe visuelle Erklärungen.

Wenn Ihre Teammitglieder remote arbeiten oder virtuelle Check-ins bevorzugen, helfen diese Features dabei, die Teamkommunikation zu vereinfachen, ohne endlos tippen zu müssen.

Feature Nr. 4: Teambook

via Chanty

Das Teambook von Chanty ist Ihr zentraler hub für alles – Aufgaben, Unterhaltungen, freigegebene Dateien, Links und mehr. Stellen Sie es sich als Command-Center vor, in dem all Ihre Arbeit an einem Ort organisiert bleibt.

Dank des schnellen Zugriffs auf den Nachrichtenverlauf und die Mitglieder des Teams finden Sie ganz einfach, was Sie brauchen. Kein endloses Scrollen oder Suchen mehr – nur ein strukturierter Space, der die Zusammenarbeit im Team reibungslos und effizient hält.

Feature Nr. 5: Integrationen

via Chanty

Integrationen von Drittanbietern helfen Ihnen, smarter zu arbeiten, indem sie alles an einem Ort zusammenfassen, sodass Sie nicht ständig zwischen Apps wechseln müssen.

Angenommen, Sie verwenden häufig Google Drive. Mit einer Google Drive-Integration können Sie Dateien direkt öffnen und freigeben, anstatt sie herunterzuladen, in Chanty hochzuladen und dann erneut darauf zuzugreifen.

Chanty lässt sich mit verschiedenen Tools für die Zusammenarbeit verbinden, darunter Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox und viele mehr. Der Free-Plan umfasst 10 Integrationen, während die kostenpflichtigen Pläne unbegrenzte Integrationen bieten, sodass Sie Workflows optimieren können, ohne zwischen mehreren Plattformen hin- und herwechseln zu müssen.

Preise für Chanty

Chanty bietet eine einfache und budgetfreundliche Preisgestaltung und ist damit eine solide Option für kleine Unternehmen. Hier ein kurzer Überblick über die Pläne:

Free Forever (beinhaltet 5 Team-Mitglieder, 1 Gast-Benutzer und 20 GB Speicher pro Team)

Business: 4 $/Monat (beinhaltet unbegrenzte Audio- und Videoanrufe, Bildschirmfreigabe und 20 GB Speicherplatz pro Benutzer)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (umfasst White Labeling, Dashboards, Berichterstellung, dedizierten Customer Success Manager, KI-Kompatibilität und mehr)

🧠 Fun Fact: Bevor er Chanty gründete, leitete Gründer Dmytro Okunyev drei verschiedene Webentwicklungsunternehmen. Ironischerweise hatte er Schwierigkeiten, das perfekte Tool für die Kommunikation mit seinen Teams zu finden. Nachdem er mehrere Apps für die Zusammenarbeit getestet hatte und diese zu komplex oder ohne wichtige Features fand, beschloss er, sein eigenes Tool zu entwickeln.

Was ist Slack?

über Slack

Slack ist eine Cloud-basierte Plattform für die Teamkommunikation, die entwickelt wurde, um die Arbeit zu organisieren und den Flow aufrechtzuerhalten, ohne dass E-Mails den Überblick erschweren.

Slack ist mehr als nur eine Chat-App – es ist ein digitaler Arbeitsbereich, in dem Teams Dateien austauschen, in Echtzeit zusammenarbeiten und in Verbindung bleiben können, egal ob im Büro oder unterwegs. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und robusten Integrationen hilft Slack dabei, Workflows zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team nahtlos zu gestalten.

🧠 Fun Fact: Slack ist eigentlich ein Akronym! Der Name steht für „Searchable Log for All Communication and Knowledge” (durchsuchbares Protokoll für alle Kommunikation und Wissen)

Slack-Features

Die Slack-Oberfläche ist vollgepackt mit Features, die die Kommunikation im Team verbessern sollen. Sie hilft dabei, Silos aufzubrechen, Reibungspunkte zu reduzieren und einen besser vernetzten Workspace zu schaffen – damit sich Teams auf ihre Arbeit konzentrieren können, anstatt zwischen Nachrichten und Tools hin- und herzuwechseln.

Hier sind einige Schlüssel-Features, die Slack zu einer beliebten Wahl für Unternehmen jeder Größe machen:

Feature Nr. 1: Kanäle

über Slack

Kanäle sind das Herzstück von Slack – hier findet die eigentliche Arbeit statt. Sie helfen Teams dabei, Diskussionen nach Projekten, Themen oder Abteilungen zu organisieren, sodass Unterhaltungen strukturiert und leicht zu verfolgen sind.

Sie können öffentliche Kanäle für die offene Zusammenarbeit oder private Kanäle für gezieltere Diskussionen erstellen. Dank der durchsuchbaren Nachrichtenhistorie (im Free-Plan von Slack auf 90 Tage begrenzt) können Sie vergangene Entscheidungen leicht wiederfinden und sich ohne endloses Hin und Her abstimmen.

Feature Nr. 2: Direktnachrichten

über Slack

Mit den Direktnachrichten (DMs) von Slack können Sie Einzel- oder Unterhaltungen in kleinen Gruppen für private Chats führen – ideal für schnelle Fragen oder vertrauliche Diskussionen.

Wenn eine Gruppen-DM zu etwas Größerem wird, können Sie sie in einen privaten Kanal umwandeln, um die Unterhaltung übersichtlich zu halten. Mit DMs bleiben Sie mit Kollegen in Verbindung, ohne öffentliche Kanäle zu überladen.

Feature Nr. 3: Integrierte KI

über Slack

Die integrierte KI von Slack hilft Teams, effizienter zu arbeiten, indem sie Unterhaltungen zusammenfasst, wichtige Updates hervorhebt und Informationen leichter auffindbar macht. Für große Teams oder vielbeschäftigte Manager ist dies ein Allround-Assistent.

Eine wichtige Diskussion verpasst? Benötigen Sie eine kurze Zusammenfassung der Workload Ihres Teams? Suchen Sie nach Details aus einem alten Projekt? Die KI von Slack durchsucht Ihre Nachrichten und findet genau das, was Sie brauchen – ohne endloses Scrollen.

Egal, ob Sie Projektmanager, Vertriebsmitarbeiter, Freiberufler oder Entwickler sind, es sorgt für Klarheit, damit Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die wirklich wichtig ist.

Feature Nr. 4: Slack Connect

über Slack

Die Zusammenarbeit ist nicht auf Ihr internes Team beschränkt; auch Ihre Clients, Lieferanten und Partner müssen in den Prozess eingebunden werden.

Slack Connect macht dies einfacher, indem es die Konten externer Mitarbeiter in Slack-Kanäle integriert und so endlose E-Mail-Ketten reduziert. Anstatt auf Antworten zu warten, können Sie chatten, Dateien freigeben und Entscheidungen in Echtzeit treffen.

Es ist, als würden Sie Ihren Workspace über Ihr Unternehmen hinaus erweitern, ohne das Chaos verstreuter E-Mails.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Teamkommunikation in erster Linie auf E-Mail und Chat. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihrer Arbeitszeit damit, zwischen diesen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp laufen Projektmanagement, Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und mehr Energie!

Feature Nr. 5: Huddles

über Slack

Ideen nehmen in Team-Meetings Form an, und Slack Huddles ermöglichen diese Diskussionen ohne formelle Telefonate.

Huddles beginnen als reine Audio-Chats, können aber bei Bedarf auch Videos, Bildschirmfreigaben und Nachrichten umfassen. Sie eignen sich hervorragend für kurze Besprechungen, Brainstorming oder Problemlösungen, ohne dass ein vollständiges Meeting geplant werden muss.

Selbst mit dem Free-Plan können Sie einen Huddle für zwei Personen starten. Sie möchten mehr Personen in die Unterhaltung einbeziehen? Mit den kostenpflichtigen Plänen können Sie bis zu 50 Teilnehmer hinzufügen.

➡️ Lesen Sie auch: Wie Sie mit asynchronen Nachrichten den Workflow verbessern können

Preise für Slack

Slack folgt einem Freemium-Modell, d. h. Sie erhalten einen kostenlosen Plan mit grundlegenden Features und können für erweiterte Tools upgraden. Die Preise sind wie folgt gestaffelt:

Kostenlos (bietet 90 Tage Nachrichtenverlauf, 10 App-Integrationen und einen Workspace)

Pro: 8,75 $ pro Benutzer und Monat (beinhaltet den gesamten Nachrichtenverlauf und Slack-Integrationen, Support für KI-Add-On, Zusammenarbeit an Listen und Dokumenten)

Business+: 15 $ pro Benutzer und Monat (beinhaltet Datenexporte für alle Nachrichten, SAML-basiertes Single Sign-On und Support rund um die Uhr mit einer Reaktionszeit von vier Stunden)

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise (beinhaltet unbegrenzte Benutzer, ein integriertes Mitarbeiterverzeichnis, Support für Datenverlustprävention, Priorität beim Support und mehr)

🧠 Fun Fact: Das Team hinter Slack arbeitete ursprünglich an einem Online-Spiel namens Glitch, aber das von ihnen entwickelte Kommunikations-Tool war nützlicher als das Spiel selbst.

Chanty vs. Slack: Features im Vergleich

Vergleichen Sie Chanty und ClickUp nebeneinander, um zu sehen, welches Tool die bessere Zusammenarbeit ermöglicht. Wir schlüsseln die Features einzeln auf, damit Sie entscheiden können, welches Tool am besten zum Workflow Ihres Teams passt.

Feature Nr. 1: Nachrichten und Kanäle

Beide Tools wollen All-in-One-Messaging-Apps sein, aber wie schneiden sie im Vergleich ab?

Slack eignet sich hervorragend für die Organisation. Die Kanäle können an die Bedürfnisse Ihres Teams angepasst werden und bieten Optionen für öffentliche und private Diskussionen, Thread-Unterhaltungen und eine robuste Suchfunktion. Die Begrenzung auf 90 Tage im Free-Plan könnte jedoch für manche ein Ausschlusskriterium sein.

Chanty hingegen hält die Dinge einfach und zugänglich. Es bietet unbegrenzte öffentliche und private Unterhaltungen, sodass Sie keine wichtigen Diskussionen oder freigegebenen Dateien verlieren. Damit ist es eine gute Wahl für Teams, die stark auf Nachrichtenaustausch angewiesen sind.

🏆 Gewinner: Chanty. Die Organisationsfeatures von Slack sind großartig, aber das Limit von 90 Tagen für Nachrichten im Free-Plan ist für viele Teams ein Ausschlusskriterium. Chanty speichert alle Unterhaltungen kostenlos und ist damit die bessere Wahl für den Nachrichtenaustausch.

Feature Nr. 2: Aufgabenverwaltung

Chanty verfügt über eine integrierte Aufgabenverwaltung, mit der Sie Aufgaben direkt in Unterhaltungen erstellen, zuweisen und nachverfolgen können. Es ist einfach und eignet sich gut für nicht-technische Teams, aber es fehlen erweiterte Features, die Workflows optimieren könnten.

Auf der anderen Seite verfügt Slack über keine native Aufgabenverwaltung, macht dies jedoch durch Integrationen wett. Sie können Tools wie Trello, Asana oder ClickUp verbinden und gleichzeitig Vorlagen, Listen und Arbeitsflächen nutzen, um Ihre Arbeit effizient zu strukturieren.

🏆 Gewinner: Slack. Die integrierte Aufgabenverwaltung von Chanty ist praktisch, aber recht einfach. Slack bietet Teams mehr Flexibilität, insbesondere bei komplexen Workflows.

Feature Nr. 3: Audio- und Videokonferenzen

Sowohl Chanty als auch Slack bieten in ihren kostenlosen Plänen 1:1-Audio- und Video-Meetings an, wodurch virtuelle persönliche Kommunikation möglich wird. Wenn Ihr Team jedoch Gruppenmeetings benötigt, müssen Sie ein Upgrade durchführen.

Wenn die Kosten für Sie im Vordergrund stehen und Sie nur grundlegende Meetings benötigen, ist Chanty die bessere Wahl. Wenn Sie jedoch erweiterte Features und einen besseren Support wünschen, ist Slack den höheren Preis wert.

🏆 Gewinner: Es gibt einen Gleichstand. Chanty gewinnt in puncto Erschwinglichkeit, während Slack seinen höheren Preis durch erweiterte Funktionen rechtfertigt. Die beste Wahl hängt davon ab, was Ihrem Team wichtiger ist: Kosteneinsparungen oder Funktionalität.

Feature Nr. 4: Integrationen

Slack dominiert im Bereich Integrationen und bietet Kompatibilität mit über 2.600 Apps von Drittanbietern, was es zu einer leistungsstarken Lösung für Teams macht, die auf mehrere Tools angewiesen sind.

Mit nur 22 Integrationen bleibt Chanty hinter den Erwartungen zurück, da wichtige Apps wie Gmail und Google Forms fehlen. Wenn Ihr Workflow von nahtlosen App-Verbindungen abhängt, ist Slack der klare Gewinner.

🏆 Gewinner: Slack. Mit einem breiteren Bereich an Integrationen optimiert es Workflows, indem es wichtige Tools direkt mit der Plattform verbindet und so das Wechseln zwischen Apps reduziert.

Feature Nr. 5: Preise

Chanty bietet drei Preisstufen: Free, Business (4 $ pro Benutzer/Monat) und Enterprise mit benutzerdefinierten Preisen je nach Ihren Anforderungen.

Auf der anderen Seite bietet Slack einen kostenlosen Plan mit Einschränkungen sowie Pro (8,75 $ pro Benutzer/Monat), Business+ (15 $ pro Benutzer/Monat) und Enterprise Grid für größere Unternehmen.

Wenn Sie eine funktionsreiche, zuverlässige Plattform suchen und mehr investieren können, ist Slack die erste Wahl. Für Teams, die Wert auf Erschwinglichkeit legen, ohne Kompromisse bei den Grundfunktionen einzugehen, ist Chanty die intelligentere Wahl.

🏆 Gewinner: Chanty. Für Teams mit begrenztem Budget bietet Chanty wichtige Tools für die Zusammenarbeit zu deutlich geringeren Kosten und ist damit die bessere Wahl für alle, die auf Erschwinglichkeit Wert legen, ohne auf Kernfunktionen verzichten zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chanty ideal für kleine Teams ist, die eine einfache, kostengünstige Lösung suchen, während Slack sich für größere Unternehmen eignet, die erweiterte Features und Integrationen benötigen. Wenn das Budget der Schlüssel ist, wählen Sie Chanty; wenn Sie Funktionalität und Skalierbarkeit wünschen, entscheiden Sie sich für Slack.

Chanty vs. Slack auf Reddit

Wir haben auf Reddit nachgeschaut, was echte Benutzer über Chanty vs. Slack denken, und Chanty sticht sofort als budgetfreundlich hervor, insbesondere für kleine Teams.

Wenn Sie auf Reddit nach „Chanty vs. Slack” suchen, werden Sie feststellen, dass Chanty im Allgemeinen für seine Budgetfreundlichkeit und seine Eignung für kleine Teams gelobt wird.

Sagt Benutzer DonDigidon999 im Subreddit r/Slack:

Wenn Sie nach einer Alternative zu Slack suchen, die eine bessere Trennung der Arbeitsbereiche bietet, ohne ein Loch in Ihre Tasche zu reißen, dann würde ich Chanty empfehlen. Es hat tatsächlich die gleiche Atmosphäre wie Slack, ist aber mit einer kostenlosen Version, die Sie nicht mit Nachrichtenlimits einschränkt, wesentlich günstiger. Es ist eine solide Option für kleinere Teams und Vereine wie Ihren.

Wenn Sie nach einer Alternative zu Slack suchen, die eine bessere Trennung des Workspace bietet, ohne Ihr Budget zu sprengen, dann würde ich Chanty empfehlen. Es hat tatsächlich die gleiche Atmosphäre wie Slack, ist aber viel günstiger und bietet eine kostenlose Version ohne Limits für Nachrichten. Es ist eine solide Option für kleinere Teams und Vereine wie Ihren.

In einem anderen Thread im Subreddit hebt der Benutzer philsimon hervor, wie gut Slack für die Zusammenarbeit funktioniert und erstklassigen Support bietet:

Slack ist viel mehr als nur ein Tool zum Versenden von Nachrichten. Stellen Sie es sich als Ihre digitale Zentrale vor. Die Entwickler-Community ist zweifellos die beste der Welt im Bereich Zusammenarbeit.

Slack ist viel mehr als nur ein Tool zum Versenden von Nachrichten. Stellen Sie sich Slack als Ihre digitale Zentrale vor. Die Entwickler-Community ist zweifellos die beste der Welt im Bereich Zusammenarbeit.

Allerdings ist nicht jeder mit einer einfachen Nachrichtenübermittlung zufrieden – viele Benutzer benötigen eine Plattform mit robusteren Features, um ihren Workflow zu unterstützen.

Benutzer eltitrainedpro fragt:

Gibt es kostenlose Tools, die ähnliche Features wie Slack bieten, mit einer ordentlichen Trennung der Workspaces und ohne hohe Kosten?

Gibt es kostenlose Tools, die ähnliche Features wie Slack bieten, mit einer ordentlichen Trennung der Workspaces und ohne hohe Kosten?

Wir haben vielleicht eine Antwort darauf.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Chanty vs. Slack

Sowohl Chanty als auch Slack haben die Kommunikation in Teams verändert, aber hier liegt das Problem: Das Reden über die Arbeit hat begonnen, die eigentliche Arbeit zu ersetzen.

Slack hat zwar die Kommunikation am Arbeitsplatz revolutioniert, aber ständige Nachrichten, endlose Threads und eine Flut von Benachrichtigungen lenken Teams oft von sinnvollen Fortschritten ab.

ClickUp rückt das Erledigen von Aufgaben wieder in den Mittelpunkt. Es kombiniert die Einfachheit von Chanty mit der Tiefe von Slack, ohne Ablenkungen und Kontextwechsel. Als App für alles, was mit Arbeit zu tun hat kombiniert ClickUp Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Es gibt Ihrer Arbeit einen Ort, an dem sie gelebt wird, nicht nur einen Ort, an dem darüber gesprochen wird.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die beste Alternative zu Chanty und Slack ist.

ClickUp hat die Nase vorn #1: Integrierter Chat

Mit ClickUp Chat erleben Sie optimale Zusammenarbeit und organisieren Chats in Spaces

ClickUp Chat verändert die Kommunikation im Team, indem es sie nahtlos in Ihren Workflow integriert. Anstelle von verstreuten Nachrichten bleiben Unterhaltungen mit Aufgaben verknüpft, sodass alles im Kontext bleibt.

Sie können Chats innerhalb von Spaces organisieren, die die Struktur Ihres Teams widerspiegeln, wodurch die Zusammenarbeit intuitiver wird.

Mit Features wie Posts für Ankündigungen und Follow-Ups für umsetzbare Erkenntnisse bleiben alle auf dem gleichen Stand, ohne endlos hin und her zu schreiben. Außerdem optimiert der KI-gestützte Support die Arbeit – egal, ob Sie lange Threads für schnelle Updates zusammenfassen oder Diskussionen automatisch in Aufgaben umwandeln möchten, ClickUp Chat erledigt das mühelos.

ClickUp's One-Up #2: Autopilot-Agenten im Chat

Entfesseln Sie Produktivität ohne manuellen Aufwand mit Autopilot Agents im ClickUp Chat

*Die KI-gestützten Autopilot-Agenten von ClickUp bringen intelligente Automatisierung direkt in Ihre Unterhaltungen. Diese KI-gestützten Agenten können Fragen beantworten, Threads zusammenfassen, Aufgaben erstellen und sogar Workflows auslösen – alles innerhalb Ihrer Chat-Kanäle. Ganz gleich, ob Sie einen vorgefertigten Agenten verwenden oder mit dem No-Code-Builder Ihren eigenen entwerfen, die Agenten passen sich den Anforderungen Ihres Teams an und handeln nach Ihren Anweisungen.

Agenten können Chat-Aktivitäten überwachen, auf bestimmte Auslöser reagieren und Ihr Team auf dem Laufenden halten, indem sie Updates, Berichte oder Antworten in Echtzeit veröffentlichen. Durch den Zugriff auf Workspace-Wissen und externe Quellen stellen sie sicher, dass Ihr Team nichts verpasst.

ClickUp hat noch einen Vorteil: SyncUps für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Sofortige Verbindung mit SyncUps – den integrierten Sprach- und Video-Meetings von ClickUp

Syncups im Chat sind die Antwort von ClickUp auf nahtlose Teamzusammenarbeit in Echtzeit. Starten Sie Ad-hoc-Sprach- oder Videoanrufe direkt aus jedem Chat-Kanal oder jeder Aufgabe, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Sie eignen sich perfekt für kurze Stand-up-Meetings, Brainstorming-Sitzungen oder die schnelle Lösung von Problemen.

Jede SyncUp wird automatisch mit Ihrem Arbeitskontext verknüpft, sodass Sie während Ihres Anrufs auf Aufgaben, Dokumente und den Chat-Verlauf zugreifen können. Nach dem Meeting kann ClickUp mithilfe von KI Zusammenfassungen und Aktionspunkte erstellen, sodass nichts verloren geht.

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Ihr Team mit Kommentar-Threads in ClickUp Aufgaben auf Kurs. So vermeiden Sie Missverständnisse und stellen sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind – keine Momente mehr, in denen Sie sich fragen: „Wer sollte das eigentlich erledigen?“

ClickUp hat noch einen Trumpf im Ärmel: ClickUp Clips

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf und erstellen Sie interaktive Demo-Videos mit dem Feature „Clips” von ClickUp

Manchmal reicht Text nicht aus, um Konzepte zu erklären, Fehler aufzuzeigen und Ihre Meinung zu vermitteln.

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, Anleitungen freigeben und schnelle Updates bereitstellen – ganz ohne Meetings. Das asynchrone Video-Feature ist eine nahtlose Möglichkeit, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.

Clips ist ideal für asynchrone Teams und sorgt für klare, prägnante Kommunikationsstrategien ohne endloses Hin und Her.

ClickUp One-Up #5: Integrationen, vernetzte Suche und mehr

Integrieren Sie Slack mit ClickUp, um Ihren Workflow zu verbessern und sofort Aufgaben zu erstellen, Erinnerungen festzulegen oder Aktualisierungen in Slack nachzuverfolgen

Sie sind tief in das Slack-Ökosystem eingebunden? ClickUp verbessert Ihren Workflow, anstatt ihn zu stören. Mit der Slack-Integration können Sie Aufgaben erstellen, Erinnerungen festlegen und Aktualisierungen nachverfolgen, sodass Ihre Arbeit strukturiert bleibt, ohne dass Sie Ihr Chat-Fenster verlassen müssen. Sie können Slack innerhalb von ClickUp weiter verwenden, bis Sie bereit sind, vollständig umzusteigen.

Aber ClickUp geht über die Organisation von Unterhaltungen hinaus – es denkt auch für Sie. ClickUp Brain und ClickUp Connected Search, unterstützt durch KI-gesteuerte Features, können Chats zusammenfassen, Aktionselemente generieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren, wodurch manuelle Koordination reduziert wird.

Mit ClickUp Brain finden Sie ganz einfach Unterhaltungen, Chat-Threads und Meeting-Protokolle

Es kann sogar als intelligenter Assistent fungieren, der relevante Informationen aus Ihren Workspaces herausfiltert und Ihre Arbeit stets im Kontext hält.

Vor ClickUp führten Meetings und E-Mail-Kommunikation zu einem schwarzen Loch, in dem Elemente übersehen und unbeachtet blieben. Aus diesem Grund wurden Aufgaben nicht rechtzeitig überprüft und niemand wusste, wie die kreative Entwicklung voranschritt. Jetzt kann jeder im Team klar sehen, wann Maßnahmen fällig sind, innerhalb der Aufgaben chatten und zusammenarbeiten.

Vor ClickUp führten Meetings und E-Mail-Kommunikation zu einem schwarzen Loch, in dem Elemente übersehen und unbeachtet blieben. Aus diesem Grund wurden Aufgaben nicht rechtzeitig überprüft und niemand wusste, wie die kreative Entwicklung voranschritt. Jetzt kann jeder im Team klar sehen, wann Maßnahmen fällig sind, innerhalb der Aufgaben chatten und zusammenarbeiten.

ClickUp: Das perfekte Tool für die Zusammenarbeit in einer unvollkommenen Welt

Chanty oder Slack?

Es hängt ganz davon ab, was Sie benötigen. Chanty ist einfach und budgetfreundlich, während Slack Integrationen und Skalierbarkeit bietet – zu einem entsprechenden Preis. Aber die Wahrheit ist, dass beide Lücken haben. Slack kann schnell teuer werden, und Chanty fehlt die tiefere Funktionalität, die wachsende Teams benötigen.

Anstatt sich für eines zu entscheiden und Kompromisse einzugehen, warum nicht ein Tool verwenden, das tatsächlich alles kann? ClickUp bietet Ihnen integrierten Chat, Aufgabenverwaltung und leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit – ohne zusätzliche Apps.

Kein Jonglieren mehr, kein Kontextwechsel mehr. Nur ein Ort, an dem Ihr Team kommunizieren, planen und Dinge erledigen kann. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und machen Sie das Chatten zu einem natürlichen Bestandteil Ihres Arbeitstages – nicht zu einer weiteren Registerkarte, zu der Sie wechseln müssen.