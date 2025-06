Die 10 besten Alternativen zu Anytype für sichere Notizen im Jahr 2025

Sie lieben die Idee eines datenschutzorientierten All-in-One-Workspace wie Anytype, um Ihre Daten zu organisieren.

Aber vielleicht ist es nicht ganz das Richtige für Sie. Probleme bei der Synchronisierung mit Google Kalender, eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten oder die Lernkurve – es läuft nicht immer alles reibungslos.

Wenn Sie nach einer Alternative suchen, die dieselbe Sicherheit, aber eine bessere Funktionalität bietet, sind Sie hier genau richtig.

Ob Sie nahtlose Zusammenarbeit, Offline-Zuverlässigkeit oder einfach nur eine einfachere Benutzeroberfläche benötigen, wir haben die besten Alternativen zu Anytype für sichere Notizen zusammengestellt.

Finden wir die beste Alternative für Sie.

Was sollten Sie bei Alternativen zu Anytype beachten?

Bei der Auswahl einer Alternative zu Anytype sollten Sie einige wichtige Faktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie die beste Notiz-App mit einem guten Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Features auswählen:

🎨 Benutzererfahrung und Benutzeroberfläche: Ein übersichtliches, intuitives Layout mit verschachtelten Seiten, Tags und KI-Suche macht das Organisieren von Notizen zum Kinderspiel

🔒Datenschutz und Sicherheit: End-to-End-Verschlüsselung, lokaler Speicher und klare Datenrichtlinien sorgen für die Sicherheit Ihrer Notizen

📱Geräteübergreifende Synchronisierung: Wenn Ihnen eine nahtlose Synchronisierung wichtig ist, wählen Sie eine Software mit zuverlässigen Cloud-Optionen, die gleichzeitig Sicherheit und Offline-Zugriff priorisiert

🤝 Features für die Zusammenarbeit: Sie benötigen Teamwork? Achten Sie auf Funktionen für die Bearbeitung in Echtzeit, Berechtigungen und einfaches Freigeben

⚙️ Anpassung und Erweiterbarkeit: Mit Plugins, Vorlagen und Integrationen können Sie die App an Ihren Workflow anpassen

📂 Offline-Zugriff und Eigentümerschaft der Daten: Sie möchten die volle Kontrolle? Stellen Sie sicher, dass die App offline funktioniert, ohne Cloud-Speicher zu erzwingen

💡Profi-Tipp: Das richtige Tool zum Notieren ist nur ein Teil der Gleichung. Wie Sie Notizen machen, ist genauso wichtig. Möchten Sie Klarheit, Merkfähigkeit und Produktivität steigern? Sehen Sie sich diese effektiven Methoden zum Notieren an, um das Beste aus Ihrer neuen App herauszuholen. ✍️

Anytype-Alternativen auf einen Blick

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, finden Sie hier einen Vergleich der besten Alternativen zu Anytype anhand der wichtigsten Features und Preise:

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Dokumente mit Zusammenarbeit, Notepad, KI-Notizbuch, Whiteboards, Verknüpfung von Aufgaben Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Obsidian Bidirektionale Verknüpfung, lokaler Speicher und grafische Ansicht Privatpersonen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer/Monat Logseq Outliner-basierte Notizen, Whiteboard, Spaced Repetition Privatpersonen Free Forever AppFlowy Blockbasiertes Layout, Kanban-Boards, Open Source mit KI-Assistent Privatpersonen, kleine Unternehmen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Benutzer/Monat Supernotes Notizen im Notizkartenstil, Heatmap-Kalender, Offline-Modus Privatpersonen, kleine Unternehmen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat Standard-Notizen End-to-End-Verschlüsselung, Versionshistorie, Markdown, sicherer Tresor Privatpersonen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 63 $/Jahr Notion KI-gestützte Notizen, Vorlagen, blockbasierter Editor Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Evernote Multimedia-Notizen, Web Clipper, Offline-Zugriff, Aufgabenverwaltung Privatpersonen, kleine Unternehmen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat Microsoft OneNote Freiform-Notizbücher, Zeichnen, Handschrifterkennung, KI-Copilot Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 69,99 $/Jahr Dynalist Hierarchische Gliederungen, wiederholende Aufgaben, Schnellaufnahme Privatpersonen Kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat

Die besten Alternativen zu Anytype

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Arbeits- und Notizverwaltung)

ClickUp kostenlos testen Mit ClickUp Docs können Sie mühelos Projekt-Wikis, SOPs oder Meeting-Notizen schreiben, freigeben und verknüpfen

Die Verwaltung von Arbeit und Notizen über mehrere Apps hinweg wird schnell unübersichtlich. ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ändert das, indem es Aufgaben, Dokumente, Notizen und Meetings in einem einzigen, vernetzten Workspace zusammenführt.

Anstatt zwischen einem Dutzend Tools zu wechseln, bietet ClickUp leistungsstarke Features, mit denen Sie alle Ihre Notizen genau dort aufbewahren können, wo Sie sie brauchen.

ClickUp Docs ist beispielsweise ein leistungsstarkes Tool für strukturierte Dokumentation. Ganz gleich, ob Sie Notizen für Meetings, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) oder Brainstorming-Ideen verfassen – mit Docs können Sie Informationen nahtlos erstellen, formatieren und organisieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen lässt es sich direkt in Ihren Workflow integrieren, sodass Ihre Notizen nicht von Ihren täglichen Aufgaben und Projekten isoliert sind.

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen und erstellen Sie leistungsstarke Dokumente mit ClickUp Docs

Kurz gesagt, Sie können👇:

Passen Sie Dokumente mit Kopfzeilen, Tabellen, Beschriftungen und Vorlagen an, um ästhetische Notizen zu erstellen, Informationen strukturiert und übersichtlich zu halten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team an einem Dokument, hinterlassen Sie Kommentare und weisen Sie Aufgaben zu, ohne zu einem anderen Tool wechseln zu müssen

Kontrollieren Sie, wer Dokumente anzeigen, bearbeiten oder kommentieren kann – geben Sie sie bei Bedarf für Ihr Team, Ihre Clients oder sogar öffentlich frei

Organisieren, verschieben und formatieren Sie Inhalte als Blöcke (Text, Bilder, Tabellen usw.) für eine flexible Bearbeitung und Layoutgestaltung

Kopieren und teilen Sie direkte Links zu bestimmten Inhaltsblöcken, sodass Sie ganz einfach auf bestimmte Abschnitte innerhalb oder zwischen Dokumenten verweisen oder zu diesen navigieren können

Erstellen Sie kontextbezogene Verknüpfungen zwischen Dokumenten und Aufgaben, um eine schnelle Navigation und einen umfassenderen Projektkontext zu ermöglichen

Verwenden Sie @Erwähnungen, um Dokumente, Aufgaben oder Personen zu verbinden, und fügen Sie Hyperlinks zu internen oder externen Ressourcen ein, um nahtlose Querverweise zu erstellen

Mehrere Benutzer können Dokumente gleichzeitig bearbeiten, wobei Änderungen sofort für alle Mitwirkenden sichtbar sind

Strukturieren Sie Dokumente mit verschachtelten Seiten und Unterseiten, ideal für die Erstellung von Wikis oder detaillierten Dokumentationen

Importieren Sie Inhalte aus anderen Apps oder exportieren Sie Dokumente als PDF, HTML oder Markdown, um sie zu übertragen

Für Momente, in denen Sie nur schnell etwas notieren möchten, ist ClickUp's Notepad immer griffbereit. Im Gegensatz zu Dokumenten, die für die strukturierte Zusammenarbeit entwickelt wurden, funktioniert Notepad ähnlich wie eine To-Do-Listen-App, die für persönliche, einfache Notizen konzipiert ist.

Ob es sich um eine schnelle Idee, eine To-Do-Liste oder einen Entwurf handelt, alles bleibt standardmäßig privat, bis Sie bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen.

Notieren Sie wichtige Notizen und verwandeln Sie sie mit ClickUp Notepad in Aufgaben

Für strukturiertere Notizen bietet ClickUp jedoch gebrauchsfertige Vorlagen, die Ihren Workflow vereinfachen.

Für alle, die schnell mit einer organisierten Struktur beginnen möchten, ist die Vorlage „ClickUp Daily Notes“ perfekt geeignet. Ob Sie Fortschritte nachverfolgen oder kurze Notizen machen möchten, mit dieser Vorlage bleibt alles an einem Ort.

Ansonsten können Sie die Vorlage „ClickUp Meeting Note Style“ nutzen, die speziell für klare, umsetzbare Meeting-Dokumentationen entwickelt wurde. Sie hilft dabei, Tagesordnungen zu strukturieren, Diskussionen festzuhalten und wichtige Entscheidungen hervorzuheben, damit nach dem Meeting nichts verloren geht.

Mit diesen Vorlagen können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und ClickUp die Organisation überlassen.

Während Dokumente und Notizen Ihnen helfen, lange, strukturierte Notizen zu verwalten, nimmt Ihnen ClickUp AI Notetaker Meeting-Notizen komplett ab. KI nimmt automatisch an Anrufen teil, transkribiert Diskussionen und fasst wichtige Punkte zusammen, damit Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren und sofort Maßnahmen ergreifen können! Sehen Sie KI für Notizen in Aktion hier:

Verwandeln Sie jede Unterhaltung in organisierte Notizen mit ClickUp AI Notetaker

Während AI Notetaker sich um die Zusammenfassungen von Meetings kümmert und Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren können, steigert ClickUp Brain die Produktivität noch weiter, indem es als Ihr Arbeitsassistent in Echtzeit fungiert. Anstatt endlose Aufgaben und Dokumente zu durchsuchen, können Sie ClickUp Brain alles fragen, und es ruft sofort die relevanten Informationen ab.

Ob Sie eine Zusammenfassung eines vergangenen Meetings, eine schnelle Aktualisierung Ihrer Aufgaben oder Einblicke aus Projektnotizen benötigen – alles ist nur eine Frage entfernt.

ClickUp Brain hilft Ihnen nicht nur beim Auffinden von Informationen, sondern auch beim schnelleren Arbeiten dank KI-gestütztem Schreiben, Zusammenfassungen und intelligenten Vorschlägen. Es kann Inhalte generieren, Ideen verfeinern und lange Texte zu den wichtigsten Punkten zusammenfassen, sodass Ihre Notizen übersichtlich und umsetzbar bleiben.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp Notepad , einen einfachen integrierten Space für schnelle persönliche Notizen, auf den Sie von überall in ClickUp zugreifen können

Nutzen Sie ClickUp Docs für kollaborative Rich-Text-Dokumente mit Bearbeitung, Einbettung und Organisation in Ordnern in Echtzeit

Verbinden Sie Notizen direkt mit ClickUp-Aufgaben oder betten Sie Dokumente in Aufgaben ein, um sie schnell zur Hand zu haben

Formatieren Sie Notizen schnell mit Slash-Befehlen für Überschriften, Checklisten und Einbettungen

Speichern Sie strukturierte Notizformate als Vorlagen für die wiederholte Verwendung

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards für visuelle Notizen mit Freiformzeichnungen, Haftnotizen und Ideenkartierung.

Kontrollieren Sie den Zugriff auf Notizen mit detaillierten Berechtigungen für Teams und Gäste

Limits von ClickUp

Bietet einen großen Bereich an Features, die für neue Benutzer überwältigend sein können

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenmanagement, Dokumente, Whiteboards, Berichte – und so die Organisation vereinfacht. Es ist flexibel genug, um sich an jeden Workflow anzupassen, und dank der anpassbaren Ansichten (wie Liste, Board und Gantt) können Sie Projekte in jedem beliebigen Format anzeigen. Außerdem helfen Features wie Automatisierungen und Vorlagen dabei, viel Zeit zu sparen. Es ist wie ein Produktivitäts-Hub, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst!

Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Tools für die Produktivität an einem Ort vereint – Aufgabenverwaltung, Dokumente, Whiteboards, Berichte – und so die Organisation vereinfacht. Es ist flexibel genug, um sich an jeden Workflow anzupassen, und dank der anpassbaren Ansichten (wie Liste, Board und Gantt) können Sie Projekte in jedem beliebigen Format anzeigen. Außerdem helfen Features wie Automatisierungen und Vorlagen dabei, viel Zeit zu sparen. Es ist wie ein Produktivitäts-Hub, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst!

2. Obsidian (Am besten für Wissensmanagement und bidirektionale Verknüpfungen geeignet)

via Obsidian

Obsidian ist eine beliebte Wahl unter Benutzern für Notizen und die Organisation von Aufgaben. Es bietet Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Ideen organisieren. Was es auszeichnet, ist die bidirektionale Verknüpfung. Sie können Notizen mit Büchern, Personen, Orten oder Konzepten verbinden und so ein Wissensnetzwerk aufbauen, in dem alles nur einen Klick entfernt ist.

Mit Obsidian Canvas können Sie Ideen räumlich darstellen – ideal für Recherchen, Brainstorming oder zum Entwirren komplexer Themen auf eine Weise, die für Sie Sinn ergibt.

Obsidian – die wichtigsten Features

Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen Ihren Notizen mit einer interaktiven Grafikansicht

Speichern Sie Notizen auf Ihrem Gerät statt auf einem externen Cloud-Server mit lokalem Speicher

Nutzen Sie die End-to-End-verschlüsselte Synchronisierung Ihrer Notizen mit Obsidian Sync

Einschränkungen von Obsidian

Die Suchfunktion ist nicht sehr genau, insbesondere wenn der Suchbegriff mehr als ein Wort enthält

Keine Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für Obsidian

Free Forever

Synchronisierung: 5 $ pro Benutzer und Monat, monatliche Abrechnung

Veröffentlichen: 10 $ pro Website und Monat, monatliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Obsidian?

Eine Bewertung von Capterra lautet :

Mir gefällt, dass ich das Gefühl habe, die Kontrolle über meine Notizen und damit über mein „zweites Gehirn“ zu haben.

Mir gefällt, dass ich das Gefühl habe, die Kontrolle über meine Notizen und damit über mein „zweites Gehirn“ zu haben.

📢 Bonus: Bringen Sie Ihren Workflow mit diesen leistungsstarken Obsidian-Vorlagen auf die nächste Stufe.

3. Logseq (Am besten geeignet für Outliner-basierte und rechercheintensive Notizen)

via Logseq

Logseq ist eine Open-Source-Notizsoftware, die auf Flexibilität ausgelegt ist und Ihnen ermöglicht, Notizen mit Markdown und Org Mode zu formatieren und zu organisieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Notiz-Apps basiert sie jedoch auf einer Outliner-Struktur, in der jede Notiz ein Block ist, den Sie mühelos verschachteln, neu anordnen und verknüpfen können.

Mit dem Whiteboard von Logseq können Sie Ideen visuell darstellen, Diagramme erstellen und Konzepte auf nicht-lineare Weise miteinander verbinden.

Wichtigste Features von Logseq

Halten Sie Ihre täglichen Gedanken mühelos mit automatischen Tagebucheinträgen fest

Verwenden Sie Inhalte effizient wieder, indem Sie Blöcke in mehreren Notizen referenzieren oder einbetten

Merken Sie sich Schlüsselbegriffe mit integrierten Karteikarten mit verteilten Wiederholungen

Einschränkungen von Logseq

Es fehlt ein Ordnersystem zum Organisieren von Notizen, was möglicherweise nicht den organisatorischen Vorlieben aller Benutzer entspricht

Einige Benutzer berichten von Leistungsproblemen bei der Verwaltung großer Datensätze

Preise für Logseq

Kostenloses Open-Source-Tool

Bewertungen und Rezensionen zu Logseq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Logseq?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Logseq ist eine dieser Anwendungen, deren Design mich einfach überzeugt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Informationen zu speichern. Es macht einfach so viel Sinn. Alles, was ich vorher oder nachher ausprobiert habe, funktioniert einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle. Wie Logseq.

Logseq ist eine dieser Anwendungen, deren Design mich einfach überzeugt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Informationen zu speichern. Es macht einfach so viel Sinn. Alles, was ich vorher oder nachher ausprobiert habe, funktioniert einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle. Wie Logseq.

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Toolkit auf neun oder weniger Plattformen limitieren. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

4. AppFlowy (Beste Open-Source-Alternative zu Notion)

via Appflowy

AppFlowy ist ein Open-Source-Workspace, der Notizen, Wikis und Projektmanagement an einem Ort vereint. Organisieren Sie Ihre Gedanken nach Ihren Vorstellungen mit Aufzählungspunkten, Listen und Zitaten für eine bessere Struktur.

Mit Kanban-, Raster- und Kalenderansichten ist der Perspektivwechsel nahtlos und erleichtert die Nachverfolgung von Projekten. Und wenn Ihnen das Schreiben schwerfällt, kann Ihnen der KI-Assistent von AppFlowy beim Brainstorming, der Erstellung von Inhalten und sogar bei Projektaktualisierungen helfen.

Die wichtigsten Features von AppFlowy

Organisieren Sie Inhalte ganz einfach per Drag & Drop mit einer flexiblen, blockbasierten Struktur

Verwalten Sie Aufgaben zusammen mit Notizen mithilfe von To-Do-Listen und Kanban-Boards

Erstellen Sie bidirektionale Verknüpfungen zwischen Notizen für eine verbundene Wissensdatenbank

Einschränkungen von AppFlowy

Einige Benutzer haben Probleme mit der Freigabe von Workspaces, da öffentliche Spaces und Seiten im Space „Allgemein“ für andere Benutzer nicht sichtbar sind

Preise für AppFlowy

Free Forever

Pro: 12,5 $ pro Benutzer und Monat, monatliche Abrechnung

AI Max: 8 $ pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu AppFlowy

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AppFlowy?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich verwende es, um Notizen zu machen und zwischen Desktop und Mobilgeräten zu synchronisieren. Bisher funktioniert alles gut.

Ich verwende es, um Notizen zu machen und zwischen Desktop und Mobilgeräten zu synchronisieren. Bisher funktioniert alles gut.

🔍 Mehr entdecken: Wir haben die besten Open-Source-Tools für Produktivität getestet – finden Sie heraus, welche sich besonders hervorheben!

5. Supernotes (Am besten für strukturierte Notizen im Notizkartenstil geeignet)

via Supernotes

Supernotes ersetzt lange, unübersichtliche Dokumente durch kleine, verknüpfte Notizkarten, mit denen Sie Ideen ganz einfach und übersichtlich organisieren können. Verschachteln Sie Notizen in Notizen, damit alles nach Ihren Vorstellungen strukturiert bleibt.

Der Heatmap-Kalender zeigt Ihnen auf einen Blick Ihre produktivsten Tage und hilft Ihnen so, den Überblick zu behalten. Und wenn Sie schnell etwas benötigen, findet die universelle Suche Notizen, Tags und Metadaten in Sekundenschnelle.

Die wichtigsten Features von Supernotes

Erstellen und bearbeiten Sie Notizen ohne Internetverbindung mit automatischer Synchronisierung

Notizkarten für die sofortige Bearbeitung und Kommentierung mit anderen teilen

Notizen werden während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, sodass alle Ihre Daten privat bleiben

Einschränkungen von Supernotes

Die Integration mit anderen Tools wie MS Office ist möglicherweise nicht nahtlos

Kostenlose Benutzer können nur bis zu 100 Notizkarten erstellen

Preise für Supernotes

Starter: Kostenlos

Unlimited: 11 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Supernotes

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Supernotes?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich benutze Supernotes schon seit einiger Zeit und finde es ein großartiges Tool, um organisatorische Dinge (Meeting-Protokolle), Notizen und Ideen während Brainstorming-Sitzungen festzuhalten, die später als Referenz verwendet werden können. Man kann Aufgabenlisten erstellen. Die App ist einfach zu bedienen und lässt sich schnell einrichten.

Ich benutze Supernotes schon seit einiger Zeit und finde es ein großartiges Tool, um organisatorische Dinge (Meeting-Protokolle), Notizen und Ideen während Brainstorming-Sitzungen zu speichern, auf die ich später zurückgreifen kann. Man kann Aufgabenlisten erstellen. Die App ist einfach zu bedienen und lässt sich schnell einrichten.

6. Standard Notes (Am besten für die langfristige sichere Speicherung von Notizen)

über Standard Notes

Standard Notes dient nicht nur zum Notieren von Gedanken, sondern verarbeitet auch Rich-Text-Dokumente, Tabellenkalkulationen, To-Do-Listen, Markdown-Notizen und sogar verschlüsselte Passwort-Tresore – und das alles mit erstklassiger Sicherheit.

Haben Sie einen Fehler gemacht? Dank der umfangreichen Versionshistorie können Sie vergangene Bearbeitungen auch noch Jahre später wiederherstellen. Möchten Sie einen personalisierten Workspace? Mit benutzerdefinierten Designs können Sie das Erscheinungsbild an Ihren Stil anpassen. Und dank End-to-End-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung sind Ihre Notizen nur für Sie zugänglich.

Standard Notes – Schlüssel-Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten mit logischen Filtern, um Notizen einfach und effektiv zu organisieren

Sichern Sie Ihre Notizen mit mehreren Sicherheitsebenen, wie Passcode und Face ID

Heften Sie wichtige Notizen oben an, um schnellen Zugriff auf häufig verwendete Informationen zu gewährleisten

Einschränkungen von Standard Notes

Die Synchronisierung und Entschlüsselung von Notizen in der mobilen Anwendung kann manchmal langsam sein

Die Installationsdatei ist recht groß und daher nicht ideal für Computer mit langsamer Verarbeitung

Preise für Standard Notes

Standard: Kostenlos

Produktivität: 63 $/Jahr

Professional: 84 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Standard Notes

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Standard Notes?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Das Beste an Standard Notes ist jedoch, wie sehr es mir geholfen hat, meine Produktivität zu steigern. Ich finde es toll, wie einfach es ist, alles an einem Ort zu haben und Informationen wirklich schnell und einfach zu finden.

Das Beste an Standard Notes ist jedoch, wie sehr es mir geholfen hat, meine Produktivität zu verbessern. Ich finde es toll, wie einfach es ist, alles an einem Ort zu haben und Informationen wirklich schnell und einfach zu finden.

7. Notion (Am besten für kollaborative und KI-gestützte Notizen)

via Notion

Notion ist ein flexibles All-in-One-Tool zum Erstellen von Notizen mit einer blockbasierten Struktur, mit dem Sie Notizen anpassen, neu anordnen und mit Bildern, Videos und Dateien ergänzen können, um einen dynamischeren Workspace zu schaffen.

Markdown-Support macht die Formatierung mühelos, während Tags und Verknüpfungen alles verbunden und leicht auffindbar halten. Wenn Notizen lang werden, extrahiert die KI-gestützte Zusammenfassung von Notion die wichtigsten Punkte, sodass Sie das Wesentliche ohne Scrollen erhalten.

Die wichtigsten Features von Notion

Strukturieren Sie Ihre Notizen mit KI-vorgeschlagenen Gliederungen, Überschriften und Erweiterungen

Nutzen Sie eine Vielzahl von Vorlagen, die auf unterschiedliche Anwendungsfälle zugeschnitten sind

Finden Sie bestimmte Inhalte mit robusten Suchfunktionen, einschließlich Filtern wie Tags und Erstellungsdatum

Limits von Notion

Es fehlen automatisierte Features zur Anpassung von Fälligkeitsdaten für voneinander abhängige Aufgaben

Obwohl der kostenlose persönliche Plan von Notion unbegrenzte Blöcke für den individuellen Gebrauch erlaubt, sind freigegebene Workspaces im Free-Plan auf 1.000 Blöcke beschränkt, sodass Sie dieses Limit schnell erreichen können

Preise für Notion

Basic: Kostenlos

Plus: 12 $/Platz pro Monat

Business: 24 $/Platz pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Eine G2-Bewertung sagt:

Die Benutzeroberfläche ist unübertroffen. Die beste, die ich je gesehen habe. Und für jemanden wie mich, der eine Software nicht nur aufgrund ihrer Features, sondern auch aufgrund ihres Designs auswählt, hat Notion ganze Arbeit geleistet! Die Notion KI, wow! Damit erledige ich Dinge in viel weniger Zeit als früher.

Die Benutzeroberfläche ist unübertroffen. Die beste, die ich je gesehen habe. Und für jemanden wie mich, der eine Software nicht nur aufgrund ihrer Features, sondern auch aufgrund ihres Designs auswählt, hat Notion ganze Arbeit geleistet! Die KI von Notion ist beeindruckend! Sie hilft mir, Dinge in viel kürzerer Zeit zu erledigen als früher.

➡️ Lesen Sie auch: ClickUp vs. Notion: Das beste Dokumenten-Tool für Ihre Anforderungen

8. Evernote (Am besten für multimediale Notizen und Web-Clippings geeignet)

via Evernote

Evernote erfasst alles: Text, Bilder, Audio, PDFs, sogar handschriftliche Notizen – alles an einem Ort. Mit Web Clipper speichern Sie Webseiten, Artikel und Ausschnitte übersichtlich, sodass wichtige Infos immer griffbereit sind.

Und für alle, die neben Notizen auch noch Aufgaben jonglieren müssen, können Sie mit den integrierten Aufgaben Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen festlegen und Erinnerungen hinzufügen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Die wichtigsten Features von Evernote

Geben Sie Notizen und Notizbücher für Ihr Team frei, damit alle sie bearbeiten und ergänzen können

Schützen Sie Ihre Notizen mit End-to-End-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Greifen Sie auch ohne Internetverbindung auf Ihre Notizen zu und bearbeiten Sie sie

Evernote-Limits

Keine Anker-Links für schnelles Springen innerhalb langer Notizen

Benutzer können Tags nicht mehr wie in der Legacy-Version Farben zuweisen, wodurch sie schwerer zu finden sind

Preise für Evernote

Free Forever

Persönlich: 14,99 $/Monat

Professional: 17,99 $/Monat

Teams: 24,99 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Evernote?

Eine G2-Bewertung lautet:

Evernote ist meine Lieblings-App für Produktivität. Um ehrlich zu sein, kann ich ohne sie nicht leben. Ich benutze sie 10 bis 20 Mal am Tag. Wenn Sie wissen, wie man Evernote gut nutzt, kann es zu Ihrem zweiten Gehirn werden. Evernote ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Ihre Notizen freigeben können, Sie können auch Bilder, Dateien und Webseiten in Ihrem Evernote speichern. Sie können Evernote als Cloud-Speicher zum Speichern digitaler Notizen verwenden.

Evernote ist meine Lieblings-App für Produktivität. Um ehrlich zu sein, kann ich ohne sie nicht leben. Ich benutze sie 10 bis 20 Mal am Tag. Wenn Sie Evernote gut beherrschen, kann es zu Ihrem zweiten Gehirn werden. Evernote ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Ihre Notizen freigeben können, Sie können auch Bilder, Dateien und Webseiten in Ihrem Evernote speichern. Sie können Evernote als Cloud-Speicher zum Speichern digitaler Notizen verwenden.

💡Profi-Tipp: Holen Sie mit diesen kostenlosen und sofort einsatzbereiten Evernote-Vorlagen für Notizen, Aufgaben und Projekte das Beste aus Evernote heraus.

9. Microsoft OneNote (Am besten für digitale Notizen in freier Form)

über Microsoft OneNote

Microsoft OneNote strukturiert Ihre Ideen mit Notizbüchern, Abschnitten und Seiten, während Sie überall Text eingeben, skizzieren oder Bilder einfügen können. Dank digitaler Tinte und Handschrifterkennung fühlen sich Notizen ganz natürlich an, und Sie haben die Möglichkeit, unordentliche Notizen in sauberen, durchsuchbaren Text umzuwandeln. Der KI-gestützte Copilot hilft Ihnen außerdem dabei, Notizen zusammenzufassen und Ideen zu generieren, während die Audio-Transkription Aufzeichnungen in organisierte, durchsuchbare Inhalte umwandelt.

Schlüssel-Features von Microsoft OneNote

Erstellen Sie einen anklickbaren Index, der mit verschiedenen Seiten oder Abschnitten in Ihrem Notizbuch verknüpft ist

Markieren Sie wichtige Notizen, Projekte, Aufgaben oder Ideen mit Tags wie „Zu erledigen“, „Wichtig“ oder „Frage“, um sie effektiv zu filtern

Notieren Sie schnell Gedanken, Erinnerungen oder Aufgaben in einem übersichtlichen Format für Haftnotizen

Limits von Microsoft OneNote

Das Tool ist bei der Synchronisierung nicht ganz zuverlässig und benötigt viel Zeit für die Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg

Die Handschrift-Feature mit dem Stift ist verbesserungswürdig, da die Striche nicht so flüssig sind

Preise für Microsoft OneNote

Im Abonnement für Microsoft 365 enthalten, ab 69,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (über 1800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft OneNote?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es ist einfach zu bedienen und enthält viele Features, wie z. B. das direkte Hinzufügen von Audio- und Video-Dateien zu den Notizen, das einfache Taggen, Suchen und Kategorisieren unserer Inhalte.

Es ist einfach zu bedienen und enthält viele Features, wie z. B. das direkte Hinzufügen von Audio- und Video-Dateien zu den Notizen, das einfache Taggen, Suchen und Kategorisieren unserer Inhalte.

🎁 Bonus: Kostenlose OneNote-Vorlagen für das Projektmanagement

10. Dynalist (Am besten geeignet für hierarchische Gliederungen und Aufgabenverwaltung)

via Dynalist

Dynalist ist Ihr persönlicher Denkraum, strukturiert, wenn Sie ihn brauchen, flexibel, wenn Sie ihn nicht brauchen. Mit dem Posteingang für schnelle Notizen können Sie Ideen sofort festhalten, sodass nichts verloren geht, bevor Sie Zeit zum Organisieren haben.

Dynalist ist mehr als nur Notizen, es ist auch ein leichter Task-Manager. Mit Datums-Tags, wiederholenden Aufgaben und Erinnerungen behalten Sie den Überblick über Termine und können mühelos Gewohnheiten entwickeln. Und mit den integrierten Checklisten werden überfällige Aufgaben rot markiert und die erforderlichen Erinnerungen versendet.

Die wichtigsten Features von Dynalist

Passen Sie Designs, Schriftarten und Zoomstufen an, um ein personalisiertes Setup zu erstellen

Verschieben, löschen, taggen oder formatieren Sie mehrere Aufzählungspunkte gleichzeitig, um bei der Bearbeitung mehrerer Dateien Zeit zu sparen

Wählen Sie zwischen einer Ansicht-only- oder einer vollständigen Bearbeitungszugriff für eine reibungslose Zusammenarbeit

Einschränkungen von Dynalist

Einige Benutzer berichten, dass sie die Ergebnisse nicht direkt im Suchbereich bearbeiten können. Stattdessen müssen sie zurück zum ursprünglichen Aufzählungspunkt navigieren, um Änderungen vorzunehmen, was umständlich sein kann

Bei das Kopieren und Einfügen mehrerer Zeilen kann die Anwendung eine oder zwei Zeilen überspringen, sodass die manuelle Eingabe Zeile für Zeile erforderlich ist

Preise für Dynalist

Free Forever

Pro: 9,99 $/Monat, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Dynalist

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (34 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dynalist?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Dynalist ist eine extrem benutzerfreundliche Software, mit der Sie Ideen in einfachen Listen organisieren können. Ich nutze sie intensiv, um To-dos zu planen, Notizen zu Büchern oder Blogs zu machen, die ich gelesen habe, und um Ideen zu sammeln. Ich habe den Pro-Plan und bekomme sogar tägliche Backups in mein Gmail-Konto und meine Dropbox.

Dynalist ist eine extrem benutzerfreundliche Software, mit der Sie Ideen in einfachen Listen organisieren können. Ich nutze sie intensiv, um To-dos zu planen, Notizen zu Büchern oder Blogs zu machen, die ich gelesen habe, und um Ideen zu sammeln. Ich habe den Pro-Plan und bekomme sogar tägliche Backups in mein Gmail-Konto und meine Dropbox.

Notizen intelligenter erstellen mit ClickUp

Bei der Vielzahl an sicheren Apps für Notizen stellt sich die Frage: Warum sollte man sich mit dem Erstellen von Notizen begnügen? ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet Ihnen mehr. ClickUp Docs sorgt für eine strukturierte Dokumentation, AI Notetaker transkribiert und fasst Meetings zusammen, und integrierte Vorlagen vereinfachen wiederkehrende Notizen.

Sie brauchen schnelle Ideen? ClickUp Notepad ist immer griffbereit. Und dank SOC 2-Konformität, Einhaltung der DSGVO und Verschlüsselung auf Unternehmensniveau bleiben Ihre Notizen sicher, während Sie produktiv bleiben.

👉🏽 Bringen Sie Ihre Notizen weiter: Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!