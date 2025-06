die 13 besten Bugsnag-Alternativen für die Fehlerüberwachung im Jahr 2025

📌 Als die Fehlerüberwachung von Crowdstrike einen kritischen Fehler in der Software zur Überprüfung von Inhalten vor der Bereitstellung nicht erkennen konnte, kam es weltweit zu Abstürzen auf Millionen von Windows-Systemen. Der Schaden: Fluggesellschaften mussten Flüge streichen, Krankenhäuser Operationen verschieben, Banken konnten keine Transaktionen verarbeiten und sogar die Werbetafeln am Times Square zeigten Bluescreens. Der Incident hat deutlich gemacht, wie sich ein einziger Fehler in der Fehlerüberwachung weltweit auswirken kann.

Das richtige Tool zur Fehlerüberwachung kann den Unterschied zwischen einer digitalen Katastrophe und einer fehlerfreien Ausführung ausmachen.

Bugsnag ist zwar eine beliebte Wahl für die Fehlerüberwachung, doch aufgrund sich weiterentwickelnder Projektanforderungen und des Bedarfs an umfassenderen Lösungen suchen Teams nach anderen Optionen.

Wenn Sie nach Alternativen suchen, die eine robuste Leistungsüberwachung, echte Einblicke in das Benutzerverhalten und nahtlose Integrationsmöglichkeiten bieten, sind Sie hier genau richtig. Dieser Leitfaden befasst sich mit den besten verfügbaren Alternativen zu Bugsnag und hilft Ihnen dabei, die perfekte Lösung für die Anforderungen Ihres Teams zu finden.

📊 Studien zeigen: Kompromisse bei Softwaretests sind ein riskantes Glücksspiel mit potenziell verheerenden Folgen. Laut CISQ kostete minderwertige Software die US-Wirtschaft allein im Jahr 2020 über 2 Billionen US-Dollar.

Die besten Bugsnag-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Nachverfolgung und Lösung von Aufgaben im Zusammenhang mit Fehlern Fehlervorlagen, Automatisierung, Zusammenarbeit in Echtzeit Free-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Sentry Fehler in Echtzeit nachverfolgen und diagnostizieren Stack-Traces, Leistungsüberwachung, Release-Integrität Free-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Raygun Detaillierte Berichterstellung bei Abstürzen mit Einblicken in die Leistung Echtzeit-Überwachung durch Benutzer, Wiedergabe von Sitzungen, Dashboards Bezahlte Pläne beginnen bei 40 $/Monat Rollbar Kontinuierliche Code-Verbesserung und Echtzeit-Warnmeldungen KI-gestützte Fehlergruppierung, Live-Fehlerfeed Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 16 $/Monat Datadog Einheitliche Leistungs- und Infrastrukturüberwachung APM, Protokolle, Traces, Infrastruktur-Metriken Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat AppSignal Full-Stack-Überwachung für Ruby- und Elixir-Apps Fehler-Nachverfolgung, Leistungsmetriken, Host-Überwachung Free-Plan; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar New Relic End-to-End-Beobachtbarkeit über Anwendungen hinweg APM, Protokolle, Synthetics, Dashboards Free-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Honeybadger. io All-in-One-Überwachung für Entwickler- und Betriebsteams Überwachung der Betriebszeit, Fehler-Nachverfolgung, Cron-Überwachung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 26 $/Monat Airbrake Leichte Fehlerüberwachung für Entwicklerteams Nachverfolgung der Bereitstellung, Echtzeit-Warnmeldungen, Integrationen Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat LogRocket Frontend-Überwachung mit Einblicken in das Benutzerverhalten Wiedergabe von Sitzungen, Produktanalysen, Nachverfolgung der Leistung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 69 $/Monat Better Stack Überwachung der Betriebszeit und von Incidents Status-Seiten, Benachrichtigungen, Dashboards, Protokolle Free-Plan; Benutzerdefinierte Preise Splunk Observability Überwachung und Analyse auf Unternehmensebene Infrastrukturüberwachung, APM, Echtzeitanalysen Benutzerdefinierte Preise Instabug In-App-Fehlerberichterstellung und Leistungsüberwachung Wiedergabe von Sitzungen, Benutzerumfragen, Absturzberichterstellung Benutzerdefinierte Preise

📊 Harte Fakten: 88 % der Entwickler sind der Meinung, dass die herkömmliche Fehlerüberwachung ihre Erwartungen nicht erfüllt. Das Beheben von Bugs und Fehlern im Code ist der größte Pain Point für Entwickler.

Die besten Bugsnag-Alternativen

Wenn Sie nach Tools suchen, die über die Funktionen von Bugsnag hinausgehen – wie eine bessere Überwachung der tatsächlichen Benutzer, tiefere Einblicke in Leistungsprobleme oder eine flexiblere Preisstruktur – dann ist diese Liste genau das Richtige für Sie.

Werfen wir einen Blick auf die Top-Auswahl.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Nachverfolgung und Lösung von Aufgaben im Zusammenhang mit Fehlern)

Starten Sie mit ClickUp Optimieren Sie den gesamten Bug-Management-Prozess mit anpassbaren Workflows und Tools für die Zusammenarbeit

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, hilft Teams dabei, fehlerbezogene Aufgaben effizient zu verwalten und zu lösen. Mit seiner hochgradig anpassbaren Aufgabenverwaltung, speziellen Vorlagen für Fehler und Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit optimiert ClickUp den gesamten Prozess der Fehlerverfolgung. Teams können Fehler einfach erfassen, priorisieren und zuweisen, sodass mit ClickUp Aufgaben nichts mehr durch das Raster fällt.

ClickUp lässt sich nahtlos in beliebte Entwicklertools wie GitHub und Sentry integrieren und ermöglicht so die automatische Synchronisierung von Problemen und einen einheitlichen Workflow für Engineering-Teams. ClickUp Dashboards bieten sofortige Transparenz über den Status von Fehlern, die Workloads der Teams und die Zeitleisten für die Behebung, während ClickUp Automations wiederkehrende manuelle Schritte eliminieren, wodurch die Fehlerbehebung beschleunigt und die Produktivität insgesamt verbessert wird.

Erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp-Automatisierungen Code-Reviews verwalten, die Nachverfolgung von Fehlern automatisieren und Projektübergaben optimieren können. 👇

Die ClickUp-Vorlage für die Fehlerverfolgung hilft Ihnen dabei, Softwarefehler effizient zu melden, nachzuverfolgen und zu beheben. Mit anpassbaren Ansichten und integrierten Formularen optimiert sie den gesamten Prozess der Fehlerverfolgung und erleichtert es Teams, organisiert und aufeinander abgestimmt zu bleiben.

Kostenlose Vorlage Sparen Sie Zeit bei der Nachverfolgung von Problemen mit vorgefertigten Ansichten, benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und mehr mit der ClickUp-Vorlage für die Fehlerverfolgung

Schlüssel-Features der Vorlage:

Mehrere anpassbare Ansichten: Liste, Board (Kanban), Workload, Zeitleiste und Formular

Vordefinierte Status und benutzerdefinierte Felder für eine klare Nachverfolgung des Fortschritts

Einfach zu bedienende Formulare für Fehlerberichte, die freigegeben oder eingebettet werden können

Workload- und Zeitleisten-Management zur Überwachung der Kapazitäten Ihres Teams und zur Planung von Initiativen

Setup ohne Code für schnelle Implementierung und Zusammenarbeit

👍 Der Vorteil: Die All-in-One-Plattform von ClickUp zentralisiert die Nachverfolgung von Fehlern, die Zuweisung von Aufgaben und die Zusammenarbeit. Dieser einheitliche Ansatz optimiert den gesamten Prozess der Fehlerbehebung und macht ihn schneller und effizienter.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Fehler mit speziellen Listen oder Ordnern: Erstellen Sie bestimmte Spaces für die Fehlerverfolgung, verwenden Sie Erstellen Sie bestimmte Spaces für die Fehlerverfolgung, verwenden Sie ClickUp-Formulare für die Fehlererfassung und kategorisieren Sie diese nach Teams oder Schweregrad, um eine klare Sichtbarkeit zu gewährleisten

Priorisieren und kategorisieren Sie Fehler: Wenden Sie Wenden Sie benutzerdefinierte Felder von ClickUp für Priorität (P0–P4), Auswirkung und Reproduzierbarkeit an, indem Sie einem strukturierten Priorisierungsmodell folgen

Workflows automatisieren: Verwenden Sie Verwenden Sie Automatisierungen , um kritische Fehler basierend auf Schweregrad und Anzahl der Berichte weiterzuleiten, zu eskalieren und Teams darüber zu informieren

Effiziente Zusammenarbeit: Halten Sie alle Diskussionen, Aktualisierungen und Zuweisungen mithilfe von Kommentaren, @Erwähnungen und zugewiesenen Kommentaren innerhalb der Fehleraufgaben

Fortschritt visuell verfolgen: Nutzen Sie Board-, Listen-, Kalender- oder Gantt-Ansichten, um den Status von Fehlern und die Zeitleisten für deren Behebung zu überwachen

Berichten und verbessern: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Dashboards für Bug-Trends und Team-Performance und dokumentieren Sie Erkenntnisse in Dokumenten oder Whiteboards für kontinuierliche Verbesserungen

Einschränkungen von ClickUp

Kann aufgrund der funktionsreichen Benutzeroberfläche für neue Benutzer überwältigend sein

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve bei der Automatisierung und den Vorlagen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Raúl Becerra, Produktmanager bei Atrato, sagt:

Mit ClickUp kann ich nicht nur Projekte auf Kurs halten und Risiken frühzeitig erkennen, sondern es hilft mir auch als einzelner Mitwirkender bei meinen täglichen Aufgaben.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die anpassbaren Workflows, Aufnahmeformulare und Ansichten in der ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen, um die Fehlerbehebung zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und bessere Produkte schneller zu liefern.

2. Sentry (Am besten für die Fehlerüberwachung und -behebung in Echtzeit geeignet)

über Sentry

Sentry ist ein führendes Tool zur Fehlerüberwachung, mit dem Entwickler Fehler in Web-Apps, mobilen Anwendungen und Backend-Systemen erkennen, klassifizieren und beheben können. Sentry ist bekannt für seine Echtzeitfunktionen und bietet vollständigen Kontext zu Stack-Traces, Breadcrumbs und Benutzerverhalten, um Probleme schnell zu lokalisieren und zu beheben.

Ob Sie JavaScript-Fehler debuggen, Netzwerk-Anfragen nachverfolgen oder Leistungsengpässe in Cloud-basierten Anwendungen analysieren – Sentry gibt Ihren Entwicklungsteams die Tools, die sie benötigen, um kritischen Fehlern einen Schritt voraus zu sein. Es lässt sich außerdem in GitHub, Jira und Slack integrieren, um die Reaktion auf Incidents zu beschleunigen.

👍 Der Vorteil: Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool zur Leistungsüberwachung sind, das Anwendungsleistungsüberwachung und Absturzberichterstellung kombiniert, ist Sentry eine gute Wahl, insbesondere für Teams, die datengestützte Entscheidungen und umsetzbare Erkenntnisse wünschen.

Die besten Features von Sentry

Echtzeit-Fehlernachverfolgung mit detaillierten Stack-Traces

Leistungsüberwachung für Front- und Backend-Anwendungen

Wiedergabe von Sitzungen für mehr Sichtbarkeit bei Benutzerinteraktionen

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, Gruppierung von Problemen und Fehler-Trendanalysen

Integrationen mit GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira und mehr

Open-Source-SDKs für Dutzende von Sprachen und Frameworks

Einschränkungen von Sentry

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve für fortgeschrittene Features

Features zur Leistungsüberwachung erfordern möglicherweise einen höherwertigen Plan

Die Benutzeroberfläche des Dashboards kann durch große Datenmengen unübersichtlich wirken

Preise für Sentry

Entwickler: Free

Team: Ab 26 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Business: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sentry

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sentry?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Sentry rettet mich, wenn ein Problem außerhalb der Testabdeckung auftritt: Ich erfahre sofort von Fehlern, die es in die Produktion geschafft haben, und erhalte eine klare Ansicht darüber, warum sie auftreten. Es gibt sogar ein experimentelles KI-Feature, das recht gut funktioniert!

3. Raygun (Am besten geeignet für die detaillierte Nachverfolgung von Fehlern und die Überwachung realer Benutzer)

via Raygun

Raygun ist ein leistungsstarkes Tool zur Fehlerüberwachung, das für die Überwachung der Anwendungsleistung und die Absturzberichterstellung in Web-, Mobil- und Desktop-Apps entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch die Überwachung realer Benutzer mit detaillierter Sitzungswiedergabe und Analyse des Benutzerverhaltens aus und hilft Teams dabei, die Auswirkungen von Fehlern auf das Kundenerlebnis zu verstehen.

Mit Raygun erhalten Softwareentwickler und Produktteams umsetzbare Daten zu Leistungsproblemen, Anwendungsstabilität und Fehlermustern. Die automatisierte Alarmierung und Ursachenanalyse erleichtern die Priorisierung von Fehlern, die die Benutzer am meisten beeinträchtigen. Außerdem lässt sich Raygun in beliebte Plattformen wie GitHub, Jira und Slack integrieren, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten.

👍 Der Vorteil: Wenn Sie ein Tool suchen, das über die grundlegende Fehlerverfolgung hinausgeht und umfassende Einblicke in die App-Stabilität und Benutzerinteraktionen bietet, ist Raygun eine gute Alternative zu Bugsnag.

Die besten Features von Raygun

Echte Benutzerüberwachung mit detaillierter Wiedergabe von Sitzungen

Absturzberichterstellung und Fehler-Nachverfolgung mit vollständigen Diagnosedaten

Leistungsüberwachung für Web- und mobile Apps

Ursachenanalyse und Fehlergruppierung

Integrationen mit GitHub, Jira, Slack und mehr

Anpassbare Benachrichtigungen und Dashboards

Einschränkungen von Raygun

Kann für größere Teams oder Apps mit hohem Volumen teuer werden

Einige Benutzer erwähnen, dass die Benutzeroberfläche anfangs komplex sein kann

Eingeschränkter Offline-Support für mobile Apps

Preise für Raygun

Absturzberichterstellung: Ab 40 $/Monat

Pulse (Echtzeit-Benutzerüberwachung): Ab 80 $/Monat

Anwendungsleistungsüberwachung: Ab 80 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Raygun

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Raygun?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Was mir an Raygun am besten gefällt, ist die Möglichkeit, Echtzeit-Warnungen und Benachrichtigungen zu erhalten, sodass ich alle auftretenden Probleme sofort erkennen und beheben kann. Dadurch konnte ich ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit aufrechterhalten und sicherstellen, dass meine Anwendungen jederzeit reibungslos funktionieren.

4. Rollbar (Am besten geeignet für die Fehlerüberwachung in Echtzeit und kontinuierlichen Support bei der Bereitstellung)

via Rollbar

Rollbar ist ein beliebtes Tool zur Fehlerüberwachung, das sich auf die Fehlerverfolgung in Echtzeit und die automatische Gruppierung von Fehlern konzentriert, um Entwickler und Engineering-Teams zu entlasten. Es bietet umfangreiche Funktionen zur Überwachung der Anwendungsleistung und unterstützt mehrere Sprachen und Frameworks, was es zu einer vielseitigen Alternative zu Bugsnag macht.

Rollbar zeichnet sich durch seine starke Integration in CI/CD-Pipelines aus und hilft Teams, Fehler frühzeitig im Bereitstellungsprozess zu erkennen. Es bietet außerdem eine detaillierte Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und Diagnosen der Ursachen, sodass Produktteams die Anwendungsstabilität aufrechterhalten und die App-Leistung effizient optimieren können.

👍 Der Vorteil: Sie erhalten klare Sichtbarkeit auf Fehler, die in Ihren Web-Apps und Backend-Systemen auftreten, sowie Tools, um Probleme schneller zuzuweisen, zu priorisieren und zu beheben.

Die besten Features von Rollbar

Echtzeit-Fehlernachverfolgung mit automatischer Gruppierung

Unterstützt mehrere Sprachen und Frameworks

Integration mit CI/CD-Tools wie Jenkins, GitHub Actions und CircleCI

Leistungsüberwachung und Warnmeldungen

Benutzerdefinierte Workflows für die Problemklassifizierung

Umfassende API für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen

Einschränkungen von Rollbar

Die Preise können für kleinere Teams oder Startups hoch sein

Einige Benutzer empfinden die Lernkurve für fortgeschrittene Features als steil

Laut einigen Bewertungen könnte die Benutzeroberfläche intuitiver sein

Preise für Rollbar

Free-Plan

Essentials: 16 $/Monat für 25.000 Ereignisse

Erweitert: 32 $/Monat für 25.000 Ereignisse

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Rollbar

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Rollbar?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Für den Kundensupport ist es äußerst wichtig, dass wir das Tool mit Slack verbunden haben, sodass wir zu Beginn des Tages als Erstes den Kanal überprüfen und alle Fehler unserer Benutzer überprüfen können. So erhalten Sie viele Informationen, um den Fehler in Ihrer Anwendung zu beheben.

5. Datadog (Am besten geeignet für umfassende Überwachung der Anwendungsleistung und Infrastrukturüberwachung)

via Datadog

Datadog ist eine Cloud-basierte Plattform zur Überwachung der Anwendungsleistung und Infrastruktur, die für Softwareentwickler, DevOps-Teams und Produktteams entwickelt wurde. Sie bietet einheitliche Sichtbarkeit für Ihren gesamten Stack – Server, Datenbanken, Apps und Dienste von Drittanbietern.

Mit Features wie Echtzeit-Dashboards, anpassbaren Warnmeldungen und detaillierten Analysen hilft Datadog Teams dabei, Leistungsprobleme schnell zu erkennen, die Anwendungsstabilität zu überwachen und das Benutzerverhalten anhand umfangreicher Telemetriedaten zu verstehen. Es unterstützt die Überwachung realer Benutzer und die Protokollierung, um einen vollständigen Kontext zu Fehlern und zum Systemzustand zu bieten.

👍 Der Vorteil: Dank der Fähigkeit von Datadog, Metriken, Traces und Logs zu korrelieren, eignet sich die Lösung ideal für Unternehmen, die die Fehlerverfolgung mit der allgemeinen App-Performance und dem Zustand der Infrastruktur verknüpfen möchten.

Die besten Features von Datadog

End-to-End-Überwachung der Anwendungsleistung und Infrastruktur

Interaktive Dashboards und Benachrichtigungen in Echtzeit

Protokollverwaltung und Analyse

Echte Benutzerüberwachung und Wiedergabe von Sitzungen

Umfassende Integrationen (AWS, Azure, Kubernetes usw.)

KI-gestützte Erkennung von Anomalien

Einschränkungen von Datadog

Kann bei steigender Nutzung teuer werden, insbesondere bei der Log-Erfassung

Steile Lernkurve für neue Benutzer aufgrund der Vielzahl an Features

Einige Benutzer berichten von einer komplexen Benutzeroberfläche

Preise für Datadog

Free

Pro: Ab 18 $ pro Host/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise basierend auf Features und Umfang

Bewertungen und Rezensionen von Datadog

G2: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Datadog?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Datadog schneidet besonders gut bei der Erkennung von Incidents ab. Datadog ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Servicestatus mit Warnmeldungen, die über Integrationen wie PagerDuty konfiguriert werden können. So können wir Probleme in der Produktion schnell erkennen, Ausfallzeiten minimieren und SLA/SLO-Verpflichtungen einhalten.

6. AppSignal (Am besten geeignet für die benutzerfreundliche Leistungsüberwachung von Web-Apps und Backend-Systemen)

via AppSignal

AppSignal ist ein Tool zur Leistungsüberwachung, das speziell für Entwickler und Entwicklungsteams entwickelt wurde, die an Web-Apps und Backend-Systemen arbeiten. Es bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, die Anwendungsleistung zu überwachen, Fehler zu verfolgen und das Benutzerverhalten mit minimalem Setup zu analysieren.

AppSignal bietet Features wie Fehlerverfolgung, Überwachung realer Benutzer und Leistungsmetriken in einer übersichtlichen, entwicklerfreundlichen Oberfläche. Durch die Kombination von Protokollen, Metriken und Traces liefert es umsetzbare Erkenntnisse, mit denen Teams Leistungsprobleme schnell identifizieren und die Anwendungsstabilität verbessern können.

👍 Der Vorteil: Es ist eine gute Bugsnag-Alternative für Teams, die eine einfache, zuverlässige Lösung suchen, die sich auf die Überwachung der grundlegenden App-Funktionsfähigkeit konzentriert, ohne mit Komplexität zu überfordern.

Die besten Features von AppSignal

Fehler-Nachverfolgung und Warnmeldungen

Echtzeit-Überwachung durch Benutzer mit Wiedergabe von Sitzungen

Leistungsmetriken und Analysen

Einfaches Setup mit Support für gängige Frameworks (Ruby, Elixir, Node.js)

Automatische Instrumentierung von Backend-Systemen

Einschränkungen von AppSignal

Im Vergleich zu größeren Plattformen nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Möglicherweise fehlen erweiterte Features, die für große Unternehmen erforderlich sind

Die Preise können für kleinere Teams mit steigender Nutzung hoch sein

Preise für AppSignal

Kostenlose Testversion verfügbar

Benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne

Bewertungen und Rezensionen zu AppSignal

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AppSignal?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Es bietet alle wichtigen Tools für die Überwachung unserer Anwendung. Die Implementierung ist wirklich einfach, und mit AppSignal können wir potenzielle Probleme mit unserer Anwendung mühelos diagnostizieren und den reibungslosen Betrieb gewährleisten. Die Dienste werden ständig verbessert, und der Kundensupport ist fantastisch.

7. New Relic (Am besten geeignet für umfassende Überwachung der Anwendungsleistung und Echtzeitanalysen)

via New Relic

New Relic ist eine leistungsstarke Plattform zur Überwachung der Anwendungsleistung (APM), die von Softwareentwicklern, DevOps-Teams und Produktteams bevorzugt wird. Sie bietet umfassende Sichtbarkeit für Ihren gesamten Stack – von Frontend-Benutzerinteraktionen bis hin zur Backend-Infrastruktur und Cloud-basierten Anwendungen.

Mit New Relic erhalten Sie detaillierte Fehlerüberwachung, Überwachung realer Benutzer, Absturzberichte und Leistungsüberwachung – alles auf einer Plattform. Die Echtzeit-Analysen und benutzerdefinierten Dashboards helfen Teams dabei, Leistungsprobleme zu identifizieren, die Anwendungsstabilität zu optimieren und die allgemeine Kundenerfahrung zu verbessern.

👍 Der Vorteil: New Relic zeichnet sich durch seine umfangreichen Features und Skalierbarkeit aus und eignet sich daher für Unternehmen, die ein Überwachungstool benötigen, das alles von Netzwerkabfragen bis hin zum Infrastrukturzustand abdeckt.

Die besten Features von New Relic

Full-Stack-Überwachung, einschließlich Backend-Systemen und Frontend

Echte Benutzerüberwachung mit Wiedergabe von Sitzungen

Erweiterte Warnmeldungen und Diagnosen

Leistungsstarke Analysen und anpassbare Dashboards

Cloud-nativer und lokaler Support

Einschränkungen von New Relic

Für kleine Teams kann die Einrichtung und Konfiguration komplex sein

Die Preisstruktur kann für Startups oder kleine Projekte teuer sein

Steilere Lernkurve aufgrund umfangreicher Features

Preise für New Relic

Free

Benutzerdefinierte Preise für Standard-, Pro- und Enterprise-Pläne

Bewertungen und Rezensionen von New Relic

G2: 4,2/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über New Relic?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Das Beste an New Relic ist, dass alles an einem Ort ist. Mit Echtzeit-Protokollen, APM und Infrastrukturüberwachung erhalte ich einen vollständigen Überblick, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Dashboards sind anpassbar und die Einrichtung von Warnmeldungen ist kinderleicht – so werden Probleme erkannt, bevor sie eskalieren.

8. Honeybadger. io (Am besten geeignet für zuverlässige Fehlerüberwachung mit einfachem Setup)

Honeybadger. io ist ein unkompliziertes Tool zur Fehlerüberwachung, das Entwicklern und Engineering-Teams dabei hilft, Fehler, Abstürze und Leistungsprobleme in Web-Apps und Backend-Systemen zu verfolgen. Es bietet Echtzeit-Fehlermeldungen, detaillierte Fehlerdaten und automatisiertes Incident Management.

👍 Der Vorteil: Honeybadger. io ist eine Bugsnag-Alternative für Teams, die eine benutzerfreundliche, Cloud-basierte Anwendungsüberwachungslösung suchen, die sich auf die Nachverfolgung von Fehlern und die Anwendungsstabilität konzentriert, ohne dabei zu komplex zu sein.

Die besten Features von Honeybadger. io

Echtzeit-Fehlerüberwachung mit detaillierten Berichten

Verfügbarkeitsüberwachung inklusive

Einfache Integration mit gängigen Frameworks und Tools

Intelligente Benachrichtigungen zur Reduzierung von Störmeldungen

Wiedergabe von Sitzungen zur Erfassung des Benutzerverhaltens

Einschränkungen von Honeybadger. io

Im Vergleich zu größeren Plattformen eingeschränkte erweiterte Features zur Leistungsüberwachung

Die Preise können bei höheren Fehlervolumina steigen

Weniger geeignet für sehr große, komplexe Infrastrukturen

Preise für Honeybadger.io

Free-Plan

Team: 26 $/Monat

Business: 80 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Honeybadger.io

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen regelmäßig Automatisierungstools und suchen aktiv nach neuen Möglichkeiten zur Automatisierung. Dies zeigt, dass es noch viel ungenutztes Potenzial für Produktivität gibt – die meisten Teams verlassen sich immer noch auf manuelle Arbeit, die rationalisiert oder eliminiert werden könnte. Mit den KI-Agenten von ClickUp ist es ganz einfach, automatisierte Workflows zu erstellen, selbst wenn Sie noch nie zuvor Automatisierung eingesetzt haben. Mit Plug-and-Play-Vorlagen und Befehlen in natürlicher Sprache wird die Automatisierung von Aufgaben für alle im Team zugänglich! 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF hat die Zeit für die Berichterstellung um 40 % reduziert, indem es die dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp nutzt – und so stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke verwandelt.

9. Airbrake (Am besten geeignet für umfassende Fehlerüberwachung und Warnmeldungen)

via Airbrake

Airbrake ist ein beliebtes Tool zur Fehlerüberwachung, das für seine leistungsstarke Fehlerverfolgung, Echtzeit-Benachrichtigungen und detaillierten Fehlerberichte bekannt ist. Es hilft Softwareentwicklern und Produktteams dabei, Fehler, die die Anwendungsleistung und Stabilität von Web-Apps und Backend-Systemen beeinträchtigen, schnell zu identifizieren, zu diagnostizieren und zu beheben.

👍 Der Vorteil: Airbrake ist eine gute Bugsnag-Alternative für Teams, die eine robuste Absturzberichterstellung, detaillierte Stack-Traces und die Integration mit gängigen Projektmanagement- und Entwicklungstools benötigen.

Die besten Features von Airbrake

Echtzeit-Benachrichtigungen über Fehler mit anpassbaren Warnmeldungen

Detaillierter Fehlerkontext einschließlich Konsolenprotokollen und Netzwerk-Anfragen

Unterstützt viele Programmiersprachen und Frameworks

Integration mit Slack, Jira, GitHub und mehr

Fehlergruppierung zur Reduzierung von Störsignalen

Einschränkungen von Airbrake

Die Preise können für größere Teams oder hohe Fehlerzahlen teuer werden

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Im Vergleich zu All-in-One-Plattformen eingeschränkte Überwachung der Anwendungsleistung

Preise für Airbrake

Entwickler: Ab 19 $/Monat

Basic: Ab 38 $/Monat

Pro: Ab 76 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Airbrake

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

10. LogRocket (Am besten geeignet für die Überwachung realer Benutzer und die Wiedergabe von Sitzungen)

via LogRocket

LogRocket ist ein leistungsstarkes Tool zur Überwachung der tatsächlichen Benutzer und der Leistung, das über die reine Fehlerverfolgung hinausgeht. Es zeichnet Benutzerinteraktionen auf und bietet eine Wiedergabe der Sitzung, sodass Entwickler und Produktteams genau sehen können, was Benutzer erlebt haben, bevor ein Fehler oder ein Leistungsproblem aufgetreten ist.

👍 Der Vorteil: Verbessert die Anwendungsstabilität und App-Funktionsfähigkeit durch die Kombination von Leistungsüberwachung mit Einblicken in das Benutzerverhalten und detaillierter Fehlerdiagnose.

Die besten Features von LogRocket

Sitzungswiedergabe zum Anzeigen von Benutzersitzungen und zur Diagnose von Problemen

Echtzeit-Leistungsüberwachung und Fehler-Nachverfolgung

Protokollierung von Netzwerk-Anfragen und Konsolenprotokolle

Integration mit beliebten Tools wie Jira, GitHub und Slack

Aufschlussreiche Dashboards, die Fehlerdaten, Benutzerverhalten und Leistungsmetriken kombinieren

Einschränkungen von LogRocket

Kann mit zunehmender Anzahl von Benutzersitzungen teuer werden

Das Setup erfordert für eine optimale Nutzung eine gewisse Einarbeitungszeit

Am besten geeignet für die Front-End-Überwachung; die Nachverfolgung von Backend-Fehlern ist limitiert

Preise für LogRocket

Free

Team: Ab 69 $/Monat

Pro: Ab 295 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu LogRocket

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LogRocket?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Mit LogRocket bin ich zunehmend bereit, Dinge zu veröffentlichen, nachdem ich alle auffälligen Fehler behoben habe – und dann alles in LogRocket mit echten Benutzern überprüft habe. Es ist, als würde ich meinen Benutzern unsichtbar über die Schulter schauen.

11. Better Stack (Am besten geeignet für Full-Stack-Fehlerüberwachung und Verfügbarkeitsüberwachung)

via Better Stack

Better Stack ist ein Cloud-basiertes Tool zur Überwachung der Anwendungsleistung und Fehlerüberwachung, das Ihnen vollständige Sichtbarkeit Ihrer Apps und Infrastruktur bietet. Es kombiniert Fehlerverfolgung, Leistungsüberwachung und Verfügbarkeitsüberwachung in einer einzigen Plattform und ist damit eine hervorragende Alternative zu Bugsnag für Teams, die eine integrierte Lösung suchen.

👍 Der Vorteil: Mit Better Stack können Softwareentwickler und DevOps-Teams Fehler nachverfolgen, die Stabilität von Apps überwachen und umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, um die Anwendungsleistung zu verbessern und Leistungsprobleme schnell zu beheben.

Die besten Features von Better Stack

Full-Stack-Überwachung einschließlich Backend, Frontend und Infrastruktur

Verfügbarkeitsüberwachung mit Echtzeit-Benachrichtigungen

Fehler-Nachverfolgung mit detaillierter Diagnose und Protokollen

Incident-Management und Status-Seiten für die Kommunikation

Einfache Integration mit Slack, PagerDuty und mehr

Limits für Better Stack

Die Preise können für sehr kleine Teams oder Startups eine Herausforderung sein

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu Mitbewerbern weniger intuitiv

Eingeschränkte erweiterte Analysen für sehr große Bereitstellungen

Bessere Stack-Preise

Free-Plan

Pay-as-you-go: Ab 29 $/Monat

Bessere Bewertungen und Rezensionen von Stack:

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Better Stack?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Die Dashboards sind übersichtlich und optisch ansprechend, sodass die Leistung auf einen Blick leicht zu verfolgen ist. Einmal hatten wir um Mitternacht ein kritisches Problem, das wir dank der sofortigen Slack-Benachrichtigungen von Better Stack in weniger als 10 Minuten beheben konnten.

12. Splunk Observability (am besten geeignet für die Überwachung der Anwendungsleistung in Unternehmen)

via Splunk Observability

Splunk Observability ist eine leistungsstarke Plattform für die Überwachung der Anwendungsleistung und die Überwachung realer Benutzer, die für große, komplexe Umgebungen entwickelt wurde. Sie bietet Engineering-Teams vollständige Sichtbarkeit ihrer Apps, Infrastruktur und Benutzererfahrung mit fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Einblicken.

👍 Der Vorteil: Ideal für Unternehmen, die eine umfassende Diagnose, Überwachungstools für die Infrastruktur und datengestützte Entscheidungen auf der Grundlage umfassender Fehlerdaten und Metriken benötigen.

Die Lösung von Splunk hilft Ihnen dabei, Fehler zu verfolgen, die Anwendungsstabilität zu überwachen und Leistungsprobleme in Echtzeit über Web-Apps und Backend-Systeme hinweg zu identifizieren.

Die besten Features von Splunk Observability

Einheitliche APM, Infrastrukturüberwachung und Überwachung realer Benutzer

KI-gestützte Anomalieerkennung und prädiktive Analysen

Detaillierte Dashboards zur Leistungsüberwachung mit anpassbaren Warnmeldungen

Skalierbarkeit für große Cloud-basierte Anwendungen und komplexe Infrastrukturen

Integrationen mit beliebten Entwicklertools und Cloud-Plattformen

Einschränkungen der Splunk-Observability

Höhere Preise im Vergleich zu vielen Alternativen, was für kleinere Teams möglicherweise nicht geeignet ist

Steilere Lernkurve aufgrund fortgeschrittener Features und Komplexität

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche anfangs etwas überwältigend sein kann

Preise für Splunk Observability

Benutzerdefinierte Preise basierend auf Nutzung und Umfang

Bewertungen und Rezensionen zu Splunk Observability

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Splunk Observability?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Splunk bietet Metriken wie Trace & Log in Echtzeit. Mir gefällt das Wasserfallmodell der Service-Traces, bei dem ich die Abhängigkeiten der Dienste klar erkennen und herausfinden kann, welcher Dienst das Problem hat.

13. Instabug (Am besten geeignet für die Berichterstellung bei Abstürzen mobiler Apps und für In-App-Feedback)

via Instabug

Instabug ist ein spezialisiertes Tool zur Fehlerüberwachung für mobile Apps, das detaillierte Absturzberichte, Überwachung realer Benutzer und Benutzer-Feedback direkt aus der App heraus bietet. Es eignet sich perfekt für mobile Entwickler und Produktteams, die die App-Stabilität und Anwendungsleistung auf der Grundlage von Benutzerverhalten und Sitzungswiedergabe in Echtzeit verbessern möchten.

👍 Der Vorteil: Instabug bietet umfangreiche Diagnosedaten wie Konsolenprotokolle, Netzwerkanfragen und Gerätedetails, mit denen Sie Leistungsprobleme und Fehler schnell lokalisieren können.

Die besten Features von Instabug

In-App-Fehler- und Absturzberichterstellung mit detaillierten Diagnosedaten

Echte Benutzerüberwachung mit Wiedergabe von Sitzungen für mobile Apps

Erfassung von Benutzer-Feedback für eine verbesserte Kundenerfahrung

Integrationen mit beliebten Tools für Projektmanagement und Fehler-Nachverfolgung

Automatisierte Warnmeldungen und Funktionen zum Incident Management

Einschränkungen von Instabug

Primär auf mobile Apps ausgerichtet, limitiert für Web- oder Backend-Überwachung

Die Preise können für kleine Teams oder Startups hoch sein

Einige Benutzer empfinden das anfängliche Setup je nach App-Architektur als komplex

Preise für Instabug

Starter: Benutzerdefinierte Preise

Wachstum: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Instabug

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Instabug?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Instabug unterstützt mobile Teams mit unvergleichlichen Einblicken, um Probleme zu antizipieren, zu diagnostizieren und zu lösen, bevor sie sich auf Benutzer auswirken.

🚨 Kritischer Hinweis: Die durchschnittlichen Kosten für Ausfallzeiten sind bei großen Unternehmen auf bis zu 9.000 US-Dollar pro Minute gestiegen . Für risikoreichere Unternehmen wie Finanzinstitute und Gesundheitsdienstleister können Ausfallzeiten in bestimmten Szenarien 5 Millionen US-Dollar pro Stunde übersteigen – und dabei sind mögliche Bußgelder oder Strafen noch nicht einmal berücksichtigt.

Warum sollten Sie sich für Bugsnag-Alternativen entscheiden?

Bugsnag ist zwar ein gutes Tool zur Fehlerüberwachung, aber möglicherweise nicht für jedes Team die beste Lösung. Einige Benutzer berichten von Einschränkungen bei der Überwachung realer Benutzer, der Wiedergabe von Sitzungen und der Anpassung von Dashboards für tiefere Einblicke in die Leistung. Andere finden die Preisstruktur weniger flexibel, wenn ihr Team wächst oder sich die Anforderungen ändern.

Bugsnag-Alternativen gehen oft über die reine Fehlerverfolgung hinaus und bieten erweiterte Features wie Überwachung der Anwendungsleistung, Echtzeit-Warnmeldungen, vollständige Wiedergabe von Sitzungen und integrierte Fehlerverfolgung. Diese Funktionen helfen Engineering-Teams, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Anwendungsstabilität zu verbessern und das Kundenerlebnis zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie mehr Sichtbarkeit für das Benutzerverhalten, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Produktteams oder ein Tool suchen, das zu Ihrem Budget passt – ein Wechsel von Bugsnag könnte Ihnen eine schnellere Fehlerbehebung und ein intelligenteres Incident Management ermöglichen. Entdecken Sie die besten Alternativen zu Bugsnag.

💡 Pro-Tipp: Durch die Kombination der Fehlerverfolgung mit einem robusten Projektmanagement-Tool wie ClickUp können Sie die durchschnittliche Zeit zum Schließen von Problemen reduzieren, da Aufgaben, Diskussionen und Fehlerdaten in einem einzigen, zentralisierten Workspace verbleiben.

Wählen Sie die richtige Bugsnag-Alternative für Ihr Team

Die besten Bugsnag-Alternativen zu finden, hängt von den individuellen Anforderungen Ihres Teams ab – sei es eine umfassende Fehlerverfolgung, eine nahtlose Leistungsüberwachung oder eine Crash-Berichterstellung in Echtzeit. Tools wie ClickUp zeichnen sich nicht nur durch eine leistungsstarke Fehlerverfolgung aus, sondern auch durch die Optimierung der Zusammenarbeit und Automatisierung von Workflows in Ihren Projekten.

Wenn Sie eine All-in-One-Plattform suchen, die Ihren Engineering- und Produktteams dabei hilft, Fehler zu verfolgen, die Anwendungsleistung zu überwachen und die Anwendungsstabilität mit benutzerfreundlichen Vorlagen und Integrationen zu verbessern, ist ClickUp die klare Wahl.

Sind Sie bereit, Ihre Fehlerverfolgung und Fehlerüberwachung zu vereinfachen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und beginnen Sie, Fehler und Leistungsprobleme intelligenter und schneller zu verwalten.