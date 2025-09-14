die 13 besten digitalen Kommunikations-Tools für den Arbeitsplatz im Jahr 2025

Das Problem ist nicht zu wenig Kommunikation – es ist die falsche Art von Kommunikation.

Remote- und Hybrid-Teams sind heute besser verbunden als je zuvor, aber ständige Benachrichtigungen, verstreute Kanäle und endlose Meetings bedeuten nicht, dass alle an einem Strang ziehen. Sie bedeuten nur, dass alle erschöpft sind.

Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, in Kontakt zu bleiben, sondern klar zu kommunizieren.

Ohne die richtigen tools gehen Updates unter, Entscheidungen verzögern sich und die Zusammenarbeit wird durch Missverständnisse behindert.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die zehn besten digitalen Kommunikationstools für moderne Teams vor – Tools, die asynchrones Arbeiten unterstützen, Unterhaltungen optimieren und Ihnen helfen, mit weniger Unterbrechungen mehr zu erledigen.

Die Auswahl der richtigen digitalen Tools kann die Zusammenarbeit, Kooperation und Effizienz Ihres Unternehmens verbessern. Hier sind die wichtigsten Features, die Sie berücksichtigen sollten.

Echtzeitkommunikation: Suchen Sie nach digitalen Kommunikationstools, die Instant Messaging und Suchen Sie nach digitalen Kommunikationstools, die Instant Messaging und asynchrone Video-Kommunikation umfassen, um einen flexiblen Kontakt zwischen den Mitgliedern des Teams zu ermöglichen

Aufgabenmanagement: Suchen Sie nach digitalen Kommunikationstools mit Features, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und die Nachverfolgung des Fortschritts ermöglichen

zugriff über Mobilgeräte und Desktop-PCs: *Wählen Sie digitale Kommunikations-tools, die auf allen Geräten verfügbar sind, damit Ihre Teammitglieder sowohl im Büro als auch unterwegs in Verbindung bleiben können

Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein tool mit effektiver Kommunikationstechnologie, das sich in alle verschiedenen Anwendungen integrieren lässt, die Ihr Team verwendet, wie z. B. Projektmanagement-Plattformen

Sicherheit und Compliance: Entscheiden Sie sich für digitale Kommunikations-tools, die über wirksame Sicherheit wie Datenverschlüsselung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verfügen, um sensible Informationen zu schützen

Benutzerfreundliche Oberfläche: Wählen Sie ein digitales Kommunikationswerkzeug für Ihren Arbeitsplatz mit einem intuitiven Design. So können sich die Mitglieder des Teams leicht mit dem Produkt vertraut machen, was die Einarbeitungszeit verkürzt und die Gesamteffizienz steigert

möchten Sie, dass Ihr Team besser und schneller kommuniziert, unabhängig davon, wo sich die einzelnen Mitglieder befinden? Das obige Video stellt Ihnen sieben Apps vor, die genau dafür entwickelt wurden – mit Features, die Störgeräusche reduzieren, Diskussionen fokussieren und die Art und Weise optimieren, wie Menschen Informationen freigeben, Meetings abhalten und zusammenarbeiten.

📮 ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter nutzen für die Teamkommunikation in erster Linie E-Mail und Chat. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer Alles-App für die Arbeit wie ClickUp werden Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammengeführt! Es ist Zeit für Zentralisierung und neue Energie!

tool* Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise ClickUp All-in-One-Lösung für Zusammenarbeit und Projektmanagement Teamgröße: Ideal für Teams, die ein vielseitiges Tool für das Projektmanagement und die Kommunikation benötigen Chatten, Dokumente, Whiteboards, Clips, KI-gestützter Notizblock, Aufgabe, Zusammenarbeit in Echtzeit Für immer kostenlos; Anpassung für Unternehmen verfügbar Slack Echtzeit-Messaging und Team-Unterhaltung Team-Größe: Ideal für Teams, die eine auf Messaging ausgerichtete Kommunikationsplattform suchen Kanäle für Themen, Dateifreigabe, Sprach-/Videoanrufe, App-Integrationen und Workflow-Automatisierung Free; ab 8,75 $/Monat pro Benutzer Microsoft Teams Video-Meetings und Microsoft 365-Integration Teamgröße: Teams, die eine Microsoft-Integration zum Chatten, Video und zur Zusammenarbeit an Dokumenten benötigen Nahtlose Microsoft 365-Integration, Meeting-tools, Dateifreigeben, Thread-basierte Unterhaltungen Free; ab 4 $/Monat pro Benutzer Zoom Hochwertige Video-Konferenzen und Webinare Team: Ideal für Teams, die zuverlässige Video-Kommunikation und Webinare benötigen Videoanrufe, Bildschirm freigeben, Breakout-Räume, chatten, Integrationen mit anderen Apps Free; ab 15,99 $/Monat pro Benutzer Google Workspace Cloud-Produktivität und Zusammenarbeit an Dokumenten Teamgröße: Ideal für Teams, die in das Google-Ökosystem eingebunden sind Gmail, Dokumente, Drive, Meeting, Chatten, Kalender, Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Speicher Geschäft Starter: 8,40 $/Monat pro Benutzer Chanty Einfaches Team-Chatten mit integrierter Aufgabe Teamgröße: Kleine Teams, die ein einfaches Kommunikations-tool mit Aufgabe benötigen Team-Chat, Aufgabe-Verwaltung, Video-/Audioanrufe, Dateifreigeben, Kanban-Board Kostenlos; ab 4 $/Monat pro Benutzer Mattermost Selbst gehostete Kommunikation mit entwicklerorientierten tools Teamgröße: Ideal für Teams, die eine sichere, selbst gehostete Kommunikation benötigen Selbst gehostete oder Privat Cloud-Bereitstellung, verschlüsselte Nachrichtenübermittlung, DevOps-Integrationen Kostenlos; ab 10 $/Monat pro Benutzer Flock Schnelle Nachrichtenübermittlung und unkomplizierte Teamzusammenarbeit Teamgröße: Ideal für kleine bis mittelgroße Teams, die eine schnelle und effiziente Kommunikation benötigen Team-Chat, Dateifreigeben, Videokonferenzen, Aufgabe, Erinnerung Kostenlos; ab 6 $/Monat pro Benutzer Ryver Kombination aus chatten, Aufgaben und Workflow-Automatisierung Teamgröße: Teams, die chatten und Aufgabenmanagement auf einer Plattform benötigen Team-Chat, Aufgabenverwaltung, Workflow-Automatisierung, Dateifreigeben Ab 4 $/Monat pro Benutzer Jira Agiles Projektmanagement und Problemverfolgung Teamgröße: Ideal für agile Softwareentwicklungsteams Problemverfolgung, Projektmanagement, agile Workflows, Integrationen mit Slack, GitHub und mehr Kostenlos; ab 8,60 $/Monat pro Benutzer Dropbox Sicherer Speicher und einfaches Freigeben Team Größe: Teams, die eine sichere Dateifreigabe und Version benötigen Dateien freigeben, Synchronisierung, Dateiversionsgeschichte, Dropbox Paper für die Zusammenarbeit an Dokumenten Ab 11,99 $/Monat Microsoft Office 365 Produktivität im Unternehmen mit Office-Apps Teamgröße: Ideal für Teams, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, E-Mail, Cloud-Speicher Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Bei der Vielzahl der verfügbaren tools kann die Auswahl des richtigen tools schwierig sein. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir eine Liste der besten Kommunikations-tools für Remote- und Hybrid-Arbeitsplätze zusammengestellt.

*clickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Zusammenarbeit und Projektmanagement)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, ist eine umfassende Plattform für Produktivität, die die Arbeit Ihres Teams zentralisiert und als Software für Zusammenarbeit und Projektmanagement dient. Sie umfasst zahlreiche Funktionen, um verschiedenen Kommunikations- und Organisationsanforderungen gerecht zu werden.

Arbeiten Sie sofort zusammen, indem Sie Unterhaltungen in ClickUp Chat in umsetzbare Aufgaben umwandeln

ClickUp Chat bringt Unterhaltungen direkt in Ihren Workflow – im wahrsten Sinne des Wortes. Anstatt zwischen einer Messaging-App und einem Aufgabenmanager hin und her zu wechseln, können Teams chatten, planen und Maßnahmen ergreifen, ohne jemals die Registerkarte wechseln zu müssen.

Sie können team- oder themenbasierte Kanäle einstellen, schnelle Direktnachrichten senden und eine Nachricht sofort in eine Aufgabe umwandeln, wenn etwas weiterverfolgt werden muss. Es gibt auch ein „Beiträge“-Feature für strukturiertere Updates (wie Ankündigungen oder Zusammenfassungen) und intelligente Tagging-Funktionen, damit Ihrem Team nichts entgeht.

Besonders hervorzuheben ist, wie gut ClickUp Chat mit dem Rest der Plattform in Verbindung steht: – Threads können direkt mit Aufgaben für die Synchronisierung verwendet werden, um den Kontext zu verdeutlichen – Sie können Nachrichten zur Nachverfolgung markieren (damit Aktionspunkte nicht untergehen) – ClickUp AI kann Chatten zusammenfassen und Diskussionen in Aufgaben oder nächste Schritte umwandeln

Für hybride oder Remote-Teams, die eine zentrale Anlaufstelle für Unterhaltungen und den Fortschritt von Projekten benötigen, ist ClickUp Chatten eine kluge Wahl – insbesondere, wenn Sie ClickUp bereits für das Arbeitsmanagement nutzen.

ClickUp Dokumente – Zusammenarbeit in Echtzeit

ClickUp Docs bietet eine kollaborative Umgebung für die Erstellung, Freigabe und Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit. Erstellen Sie Wikis, Wissensdatenbanken und Projekt-Dokumente mit erweiterten Format-Optionen wie eingebetteten Lesezeichen und Tabellen.

Dokumente in ClickUp sind nicht isoliert – sie sind direkt mit Aufgaben verknüpft, sodass wichtige Details für Ihr Team immer griffbereit sind. Mit dem Docs Hub können Sie Teamkollegen sofort taggen, Datensätze suchen, sortieren und filtern, sodass alles organisiert und zugänglich bleibt.

Benötigen Sie eine schnelle Format? Fügen Sie Lesezeichen, Tabellen oder Rich Text hinzu. Möchten Sie eine schnellere Ausgabe? Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte sofort zusammenzufassen oder umzuschreiben.

Keine unzusammenhängenden Dokumente mehr – alles befindet sich dort, wo Ihre Arbeit stattfindet.

Visualisieren Sie Ideen und setzen Sie sie mit ClickUp Whiteboards sofort in Aufgaben um

ClickUp Whiteboards schaffen eine virtuelle Leinwand für Brainstorming und visuelle Kommunikation. Durch die Zusammenarbeit in Echtzeit können Teams Ideen skizzieren, Flussdiagramme erstellen und Workflows visualisieren.

ClickUp Whiteboards sind in Aufgaben und Dokumente integriert, sodass Sie Ideen direkt auf der Arbeitsfläche in umsetzbare Aktivitäten verwandeln können. Diese nahtlose Verbindung zwischen Inspiration und Umsetzung sorgt dafür, dass Initiativen auf Kurs bleiben.

Erfahren Sie, wie Sie ClickUp Whiteboards verwenden:

Nehmen Sie kurze Bildschirm-Video-Clips auf und geben Sie sie mit ClickUp Clips frei

Mit ClickUp Clips können Benutzer ganz einfach Bildschirmaufnahmen erstellen und freizugeben. Dies ist äußerst hilfreich, um detaillierte Erklärungen zu geben, Feedback zu geben und Prozesse aufzuzeichnen. ClickUp Clips lässt sich auch in Aufgaben, Dokumente und Chats integrieren.

Das Beste daran? ClickUp Clips können mithilfe von KI automatisch mit Beschreibung versehen, transkribiert und zusammengefasst werden, wodurch sie besser durchsuchbar und zugänglich sind. Sie sorgen dafür, dass visuelle Informationen dort verfügbar sind, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Und wenn Sie doch ein Meeting benötigen?

…Lernen Sie ClickUp AI Notetaker kennen.

Dieser KI-gestützte Assistent nimmt an Ihren Zoom-, Google Meet- oder Teams-Anrufen teil, zeichnet die Sitzung automatisch auf und liefert eine vollständige Mitschrift, Zusammenfassung und Aktionspunkte – direkt in ein ClickUp-Dokument. Alles bleibt in Verbindung mit Ihrem Workflow, sodass nach dem Meeting nichts im Chaos verloren geht.

Organisieren, priorisieren und führen Sie Nachverfolgung jeder Aufgabe mit ClickUp Aufgabe

Im Kern glänzt ClickUp bei der Aufgabenverwaltung mit ClickUp Aufgaben, indem es anpassbare Aufgaben als Anbieter bereitstellt, die sich leicht an jeden Arbeitsablauf anpassen lassen. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Prioritäten fest, setzen Sie Fristen und überprüfen Sie den Fortschritt in verschiedenen Ansichten, darunter Liste, Tafel und Kalender.

Um die Organisation und Effizienz zu verbessern, bietet die Plattform über 35 ClickApps, darunter Automatisierungen, Sprint-Punkte und benutzerdefinierte Felder.

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie Ihre erste Aufgabe in ClickUp einrichten:

Verwenden Sie ClickUp Brain, um E-Mail-Antworten zu generieren

ClickUp Brain ist Ihr integrierter KI-Assistent, der Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen und Projekt abdeckt und Ihrem Team hilft, effizienter und intelligenter zu arbeiten. Er kann sofort Inhalt generieren, darunter Meeting-Notizen, Aufgabenbeschreibungen und Projekt-Beschreibungen, wodurch Sie Zeit für sich wiederholende Schreibarbeiten sparen.

Fassen Sie umfangreiche Kommentarthreads zusammen, extrahieren Sie Aktionspunkte oder beantworten Sie Abfragen auf der Grundlage der vorhandenen Dokumentation und Aufgaben Ihres Workspace.

🎁 Bonus: Mit ClickUp Brain können Sie auch strukturierte Checklisten für die interne Kommunikationsprüfung erstellen. Hier ein Beispiel: Ein Beispiel für eine Checkliste zur internen Kommunikationsprüfung, erstellt von ClickUp Brain

Um das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu verbessern und die Kommunikation am Arbeitsplatz strukturierter und skalierbarer zu gestalten, bietet ClickUp Vorlagen für Kommunikationspläne, die Spekulationen überflüssig machen. Vorlagen wie die ClickUp-Vorlage für interne Kommunikation und die ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne helfen Ihnen, schnell loszulegen und konzentriert zu bleiben.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, um Neuigkeiten zu besprechen, Fragen zu stellen und schnelle Entscheidungen zu treffen

Erstellen und freigeben Sie Dokumente (beide in Bearbeitung) von ClickUp mit dem gesamten Team

Organisieren Sie Ihre Arbeit mit vollständig anpassbaren Aufgaben, Zeitleisten und Ansichten

Schreiben Sie schneller und intelligenter mit KI-gestützter Unterstützung durch ClickUp Brain

Weisen Sie Aufgaben direkt aus den ClickUp-Chat-Threads zu und führen Sie deren Nachverfolgung durch

ClickUp-Limitations

Das umfangreiche Feature-Set erfordert zwar etwas Zeit zum Erlernen, zahlt sich aber schnell durch Flexibilität und Kontrolle aus

Preise für ClickUp

*clickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Wir verwenden ClickUp, um unsere Pipeline für die Erstellung von Social-Media- und digitalen Medieninhalten zu verwalten und zu verfolgen. So können wir den Status jedes einzelnen Inhalts (in Bearbeitung, muss überarbeitet werden, geplant usw.) sowie den verantwortlichen Designer einsehen. Außerdem entfällt die langwierige E-Mail-Kommunikation, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe dazu genutzt werden kann, Aufgaben/nächste Schritte zu besprechen und zu delegieren (was der Nachverfolgung und Überwachung unseres Inhaltserstellungszyklus dient).

2. Slack (am besten geeignet für Echtzeit-Messaging und Teamgespräche)

via Slack

Slack ist eine beliebte Anwendung für die Teamkommunikation, die Unterhaltungen, tools und Dateien an einem einzigen Speicherort zusammenführt. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Teams Kanäle für bestimmte Projekte oder Themen einrichten, was eine strukturierte und transparente Interaktion fördert.

Slack ist jedoch mehr als nur ein asynchrones Kommunikationswerkzeug: Es unterstützt auch digitale Kommunikationskanäle wie Sprachanrufe, Videokonferenzen und Dateifreigeben. Darüber hinaus lässt es sich mit über 2.500 Anwendungen in Verbindung bringen, wodurch Workflows vereinfacht werden und weniger häufig zwischen verschiedenen tools gewechselt werden muss.

*die besten Features von Slack

Organisieren Sie Unterhaltungen mit speziellen Kanälen für Projekte, Abteilungen oder Unternehmensnachrichten

Integrieren Sie Apps wie Google Drive, Trello und Dropbox

Verbessern Sie die Kommunikation durch Sprach- und Video-Anrufe

Automatisieren Sie Aufgaben mit dem Workflow Builder, um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen

Limit-Einschränkungen von Slack

Hohe Aktivitätsniveaus können zu häufigen Benachrichtigungen führen, die ablenkend wirken können

Premium-Pläne können für größere Teams teuer sein

Preise für Slack

Free

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Geschäft+: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 34.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.000 Bewertungen)

Hier ist, was ein Capterra-Benutzer über Slack zu sagen hatte:

Mit Slack Workspace lassen sich Team-Unterhaltungen zu bestimmten Projekten und Themen ganz einfach organisieren. Mit Slack lassen sich ganz einfach Gruppenchats erstellen, in denen Teams über bestimmte Themen und Projekte chatten und diskutieren können. Slack bietet eine hervorragende Suchfunktion, mit der sich Team-Unterhaltungen, Kanäle und Dateien einfach filtern und finden lassen. Einfache Integration mit vielen Apps von Drittanbietern. Slack verfügt über eine unglaublich intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche.

3. Microsoft Teams (am besten geeignet für Video-Meetings und die Integration von Microsoft 365)

über Microsoft

Microsoft Teams ist eine Videokonferenzsoftware, die Chatten, Videomeetings und Speicher in einem einzigen Arbeitsbereich vereint. Sie soll die asynchrone Arbeit verbessern. Mit Thread-Unterhaltungen, integrierter Dateifreigabe über OneDrive und der Möglichkeit, dedizierte Kanäle für Abteilungen oder Projekte zu erstellen, ist Teams unverzichtbar für Geschäfts geworden, die Silos abbauen und das Engagement verbessern möchten.

Das System fördert koordinierte Unterhaltungen und das Freigeben von Ressourcen. Es funktioniert reibungslos mit Microsoft 365-Apps wie Word, Excel und PowerPoint und ermöglicht so die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Die besten Features von Microsoft Teams

Veranstalten Sie virtuelle Meetings mit bis zu 300 Teilnehmern

Richten Sie Teams und Kanäle ein, um die Kommunikation nach Themen oder Funktion zu organisieren

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Workspace, indem Sie Notizen, Websites und Apps von Drittanbietern hinzufügen

Verbessern Sie die interne Kommunikation mit 'erwähne', Thread-Unterhaltungen und Aktivitäts-Feeds

Limit von Microsoft Teams

Die Anwendung stellt hohe Anforderungen an die Systemressourcen

Bestimmte Features und Integrationen erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams Free

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/Monat

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat

Microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

*bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 9.000 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Benutzer über Microsoft Teams zu sagen hat:

*Microsoft Teams unterstützt Menschen dabei, ihre Arbeit auch aus der Ferne effektiv gemeinsam zu erledigen, indem es Gruppenchatten, Videoanrufe und Dateifreigeben integriert. Es lässt sich nahtlos in verschiedene Microsoft 365-Apps wie OneDrive, Outlook und SharePoint integrieren. Benutzer können verschiedene Teamkanäle für ein effektives Projektmanagement einrichten. Es ist benutzerfreundlicher und einfacher zu bedienen. Es ist praktisch bei Meetings, Seminaren und anderen Veranstaltungen

4. Zoom (am besten geeignet für hochwertige Video-Konferenzen und Webinare)

über Zoom

Zoom ist ein beliebtes Kommunikations-tool für Unternehmen, das für seine hochwertigen Audio- und Video-Features bekannt ist, die virtuelle Meetings und Webinare ermöglichen. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und unterstützt verschiedene Features, darunter Bildschirm-Freigeben, Breakout-Räume und Echtzeit-Chatten, wodurch es sich für Unternehmen jeder Größe eignet.

Die Integration von Zoom mit Apps von Drittanbietern (wie CRMs und Kalendern) macht es branchenübergreifend vielseitig einsetzbar. Die Integration mit CRMs, Kalendern und Projekt-tools macht es zu einer flexiblen Lösung für Unternehmen jeder Größe, die ihre digitale Kommunikation verbessern möchten.

Die besten Features von Zoom

Veranstalten Sie große Meetings und Webinare, die bis zu 1.000 Teilnehmer unterstützen

Nutzen Sie Breakout-Räume, um kleinere Gruppendiskussionen innerhalb größerer Meetings zu veranstalten

Versenden Sie Nachrichten, planen Sie Termine und teilen Sie Meeting-Inhalt innerhalb einer App über Zoom Chatten und Zoom Kalender und fügen Sie Anrufen Kontext hinzu

Zeichnen Sie Meetings auf, um Missverständnisse zu vermeiden oder für diejenigen, die nicht an Live-Sitzungen teilnehmen können

Zoom-Limitations

Die kostenlose Version Limit Meetings auf 40 Minuten

Dies kann sich möglicherweise auf die Leistung auf Geräten der unteren Preisklasse auswirken

*zoom-Preise

Basis: Kostenlos

Pro: 15,99 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *21,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoom

G2: 4,5/5 (über 56.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? Missverständnisse kosten US-Geschäfts 1,2 Billionen US-Dollar jährlich, was die Notwendigkeit effektiver Kommunikations-tools und -methoden unterstreicht.

5. Google Workspace (am besten geeignet für Cloud-basierte Produktivität und Zusammenarbeit an Dokumenten)

via Google

Google Workspace (ehemals G Suite) ist eine integrierte Suite von Cloud-basierten Anwendungen für Produktivität und Kollaboration, die von Google entwickelt wurde. Sie ist nach wie vor die erste Wahl für Teams, die in Echtzeit über E-Mails, Chatten, Dokumente und Video zusammenarbeiten möchten.

Dank der engen Integration von Gmail, Google Drive, Google Meet und Google Chat können Teams gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Kommentare hinterlassen und Meetings durchführen, ohne jemals das Ökosystem verlassen zu müssen. So ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit mehreren Benutzern, gleichzeitig und von überall aus an Dokumenten und Projekten zu arbeiten. Außerdem steht eine gemeinsame, cloudbasierte Umgebung zur Verfügung, in der Teams die Bearbeitung von Dateien vornehmen, Meetings planen und Assets speichern können.

Die besten Features von Google Workspace

Greifen Sie auf Verwaltungskontrollen und sicheren Cloud-Speicher zu

Integrieren Sie Tausende anderer Apps über den Google Workspace Marketplace

Verwalten Sie Benutzer-Berechtigungen und Sicherheitseinstellungen auf Organisationsebene

Nutzen Sie KI-gestützte Features wie automatisierte E-Mail-Antworten und intelligente Vorschläge

Einschränkungen von Google Workspace

Einige Anwendungen verfügen zwar über Offline-Modi, für die volle Funktion ist jedoch eine Internetverbindung erforderlich

Mit zunehmender Größe der Teams und erweiterten Speicher- und Feature-Umfängen wird dies kostspielig

Preise für Google Workspace

*geschäftsstarter: 8,40 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer

*business Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace*

G2: 4,6/5 (über 42.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

6. Chanty (Am besten geeignet für einfaches Chatten mit Team und integrierter Aufgabe)

via Chanty

Chanty ist ein schlankes und dennoch effizientes Kommunikations-tool für Teams, die ihre täglichen Interaktionen vereinfachen möchten. Chanty kombiniert Messaging mit der Zusammenarbeit an Aufgaben und ermöglicht es Ihnen, jede Nachricht in eine umsetzbare Aufgabe umzuwandeln, diese zuzuweisen und alles innerhalb der App zur Nachverfolgung zu erfassen.

Darüber hinaus fasst die Teambook-Feature von Chanty Aufgaben, Chatten und Dateien in einem zentralen Hub zusammen und macht Informationen so leichter zugänglich. Die intuitive Benutzeroberfläche und die schnelle Einrichtung machen es zu einer der zugänglichsten digitalen Kommunikationsplattformen, insbesondere für diejenigen, die von E-Mail-lastigen Workflows auf Echtzeit-Unterhaltungs-Tools umsteigen.

*die besten Features von Chanty

Fördern Sie die Teamkommunikation durch öffentliche und private Unterhaltungen

Organisieren Sie die digitale Kommunikation mithilfe von themenbasierten Threads und Ordnern

Führen Sie Audio- und Videoanrufe mit der Möglichkeit, den Bildschirm zu freigeben, durch, um sich mit Ihren Mitgliedern abzustimmen und den Rhythmus Ihrer Meetings anzupassen

Verwenden Sie das integrierte Kanban-Board, um Team-Aufgaben visuell zu verwalten

Einschränkungen von Chanty

Im Vergleich zu etablierteren Plattformen nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Es fehlen erweiterte Sicherheit-Features für den Einsatz in Unternehmen

Preise für Chanty

Free

geschäft: *4 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Chanty-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Benutzer über die Verwendung von Chanty zu sagen hatte:

Chanty bietet schnelle Nachrichtenübermittlung und stabile Audio-/Videoanrufe, was die Kommunikation in unserem Team erheblich verbessert hat. Geplante Nachrichten helfen dabei, Unterhaltungen über Zeitzonen hinweg zu verwalten und Teams zu organisieren. Es ist auch schön, einen Kanban-Aufgabe-Manager direkt in der App zu haben und den Fortschritt der Arbeit einfacher verfolgen zu können. Mir gefällt besonders, wie die Verwaltung der Rolle hier funktioniert, da sie den Prozess einfach und sicher hält.

via Mattermost

Mattermost ist eine Open-Source-Plattform für die Zusammenarbeit, die Unternehmen sichere und anpassungsfähige Lösungen für die interne Kommunikation bietet. Im Gegensatz zu cloudbasierten Messaging-Plattformen bietet Mattermost eine lokale Bereitstellung, sodass Unternehmen ihr internes Messaging-System abgeschlossen autonom hosten können.

Diese Plattform eignet sich ideal für Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen, wie das Gesundheitswesen, den Finanzsektor und Behörden. Sie unterstützt Thread-Unterhaltungen, Dateifreigabe und benutzerdefinierte Integrationen. Als Ergebnis spiegelt sie die Funktionalität moderner Messaging-Apps wider und gewährleistet gleichzeitig den Schutz Ihrer Daten.

Die besten Features von Mattermost

Implementieren Sie die Lösung vor Ort oder in einer privaten Cloud, um die vollständige Kontrolle über Ihre Daten zu behalten

Aktivieren Sie verschlüsselte Nachrichten mit detaillierten Zugriffs-Einstellungen

Integrieren Sie DevOps-tools wie Jira, GitHub und Jenkins

Verbessern Sie die interne Kommunikation durch organisierte Kanäle und Direktnachrichten

Einschränkungen von Mattermost

Selbsthosting erfordert eine dedizierte Infrastruktur und technisches Fachwissen

Die kostenlose selbst gehostete Version hat Limitierungen hinsichtlich der Anzahl der Benutzer und des Nachrichtenverlaufs

Preise für Mattermost

Free

Professional: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mattermost

G2: 4,3/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Hier ist, was ein Capterra-Benutzer über die Verwendung von Mattermost zu sagen hatte:

Wir bevorzugen Mattermost für die Echtzeit-Kommunikation innerhalb des Teams. Der wichtigste Grund dafür ist, dass es intern genutzt werden kann. Es ist sicher, hat Erfolg bei Instant Messaging und Benachrichtigungen kommen pünktlich an. Manchmal gibt es Probleme beim Freigeben von Dateien.

8. Flock (Am besten geeignet für schnelle Nachrichtenübermittlung und unkomplizierte Teamzusammenarbeit)

via Flock

Flock ist eine Anwendung für die Teamkommunikation, die Teams dabei unterstützt, schnell zu arbeiten und konzentriert zu bleiben. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche und der intuitiven Bedienung ist der Einstieg ganz einfach. Mit integrierten Funktionen für Videokonferenzen, Projektmanagement und Dateifreigabe macht Flock das Wechseln zwischen verschiedenen tools überflüssig.

Die Plattform ist besonders nützlich für Remote-Teams, die eine zentralisierte Kommunikation und schnellen Zugriff auf wichtige Features wie Projektdiskussionen, Dateifreigeben und Erinnerungen benötigen. Darüber hinaus sorgen Echtzeit-Benachrichtigungen und die schnelle Zustellung von Nachrichten dafür, dass auch in geschäftigen Arbeitsumgebungen nichts übersehen wird.

Die besten Features von Flock

Integrieren Sie Flock mit Google Drive, Trello und über 60 weiteren Apps, um Ihre gesamte digitale Kommunikation aufeinander abzustimmen

Nutzen Sie Produktivität-Features wie Umfragen und Erinnerungen während Besprechungen

Verwalten Sie Aufgaben effizient, indem Sie To-do-Listen erstellen, Aufgaben zuweisen und Fälligkeitstermine festlegen

Heften Sie wichtige Nachrichten und Dateien zur einfachen Bezugnahme an

Einschränkungen von Flock

Gruppen-Video-Anrufe sind auf 20 Teilnehmer limitiert

Ohne Nachrichten-Threads wird es schwierig, die Nachverfolgung bestimmter Diskussionen zu gewährleisten

Preise für Flock

Starter: Kostenlos

Pro: 6 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Flock-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 270 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 340 Bewertungen)

9. Ryver (am besten geeignet für die Kombination von chatten, Aufgaben und Workflow-Automatisierung)

via Ryver

Ryver ist eine Plattform für die Zusammenarbeit im Team, die Gruppen-Messaging, Aufgabenmanagement und Workflow-Automatisierung in einer Anwendung vereint. Zu den Funktionen von Ryver gehören Team-Chat, Dateifreigabe sowie Sprach- und Videoanrufe. Die Funktionen dienen dazu, die Zusammenarbeit zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern.

Dank integrierter Workflow-Automatisierung und Unterstützung für unbegrenzte Chat-Themen eignet sich Ryver besonders für schnelllebige Teams oder kleine Unternehmen, die mehrere Projekte gleichzeitig verwalten. Außerdem bietet es robuste Verwaltungskontrollen und Integrationen mit digitalen Tools wie Dropbox, Google Drive und Zapier.

Die besten Features von Ryver

Zentralisieren Sie die Kommunikation der Teams, indem Sie offene Foren und private Teams erstellen

Wechseln Sie zwischen chatten und Aufgabe-Nachverfolgung im Kanban-Stil, ohne die App zu verlassen

Organisieren Sie Unterhaltungen in Foren, damit Sie langfristig darauf zurückgreifen können

Automatisieren Sie Prozesse mit Zapier und benutzerdefinierten Workflows

Einschränkungen von Ryver

Sprach- und Videoanrufe unterstützen nur bis zu fünf Teilnehmer

Ryver bietet keine kostenlose Version an

Preise für Ryver

Kostenlose Testversion verfügbar

Starter: 69 $/Monat

Standard: 129 $/Monat

Medium-Paket: 4 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Ryver

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Missverständnisse am Arbeitsplatz beeinträchtigen oft die Produktivität. Hier sind fünf Tipps, wie Sie Missverständnisse am Arbeitsplatz vermeiden und die Klarheit im Team verbessern können: Legen Sie klare Richtlinien und Kommunikationsprotokolle fest, die von allen befolgt werden müssen, damit Nachrichten wie beabsichtigt ankommen 🎯

Konzentrieren Sie sich, paraphrasieren Sie und stellen Sie klärende Fragen, um die wahre Absicht hinter den Worten zu erfassen 👂

Ermutigen Sie zu offenen Fragen und vermeiden Sie Vermutungen, um Unklarheiten proaktiv anzugehen 🤔

Definieren Sie Ziele und Verantwortlichkeiten klar und passen Sie Ihre Botschaft an die richtige Plattform an 💬

Zentralisieren Sie Unterhaltungen, teilen Sie Dokumente und führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts, um Informationssilos zu beseitigen 💻

10. Jira (am besten geeignet für agiles Projektmanagement und Problemverfolgung)

via Atlassian

Jira ist zwar in erster Linie als Projekt- und Issue-Tracker für Softwareteams bekannt, doch seine Kommunikationsfunktionen sollten nicht übersehen werden. Durch Kommentare, @Erwähnungen und Integrationen mit Chatten-Tools wie Slack oder Microsoft Teams wird Jira zu einem zentralen Hub für die Zusammenarbeit bei Bugfixes, neuen Features und Sprint-Planung.

Dieses von Atlassian entwickelte Tool verfügt über fortschrittliche Berichterstellung, Automatisierung und benutzerdefinierte Workflows, mit denen Teams ihre Prioritäten aufeinander abstimmen können, ohne die Sichtbarkeit zu verlieren. Darüber hinaus umfasst das Jira-Ökosystem Confluence für die Dokumentation, wodurch eine weitere Ebene transparenter Teamkommunikation hinzukommt, damit alle auf derselben Seite sind.

*die besten Features von Jira

Planen und führen Sie Projekte effektiv mit anpassbaren Scrum- und Kanban-Boards zur Nachverfolgung durch

Passen Sie Dashboards und Workflows an die Prozesse Ihres Teams an

Nutzen Sie fortschrittliche Berichterstellung und Analyse, um Einblicke in die Teamleistung und potenzielle Engpässe zu gewinnen

Integrieren Sie Version-Control- und CI/CD-tools für nahtloses DevOps

Einschränkungen von Jira

Die Funktionen und benutzerdefinierte Möglichkeiten von Jira können für neue Benutzer einschüchternd sein

Möglicherweise am besten geeignet für Teams, die agile oder Scrum-Methoden anwenden

Preise für Jira

Free

Standard: Bis zu 8,60 $/Monat pro Benutzer

Premium: Bis zu 17 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Hier ist, was ein Capterra-Benutzer über die Verwendung von Jira zu sagen hatte:

Jira verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die für Benutzer aller Erfahrungsstufen einfach zu bedienen ist. Aufgaben lassen sich sehr einfach zuweisen, Zeitleiste erstellen und nachverfolgen. Das Kanban-Board-Feature hilft bei der Visualisierung von Aufgaben. Es ermöglicht teamübergreifende Zusammenarbeit und ist damit besonders effektiv bei der Arbeit an Projekten. Bietet mehrere Verbindungen zu Apps von Drittanbietern.

Jira verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die für Benutzer aller Erfahrungsstufen einfach zu bedienen ist. Aufgaben lassen sich sehr einfach zuweisen, Zeitleiste erstellen und Nachverfolgung. Die Kanban-Board-Funktion hilft bei der Visualisierung von Aufgaben. Ermöglicht teamübergreifende Zusammenarbeit und ist somit effektiv bei der Arbeit an einem Projekt. Bietet mehrere Verbindungen zu Apps von Drittanbietern.

11. Dropbox (am besten geeignet für sicheren Speicher und das einfache Freigeben)

über Dropbox

Dropbox hat sich von einem einfachen Cloud-Speicher zu einem kollaborativen Workspace entwickelt, in dem Teams Dateien freigeben, Kommentare hinterlassen und Versionen verwalten können. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und bietet eine Verbindung zu verschiedenen Programmen von Drittanbietern, während das Tool „Paper“ eine Ebene für die Bearbeitung von Dokumenten und die Kommunikation in Echtzeit hinzufügt.

Erstellen Sie gemeinsame Ordner für laufende Projekte, beschränken Sie den Zugriff nach Rollen und synchronisieren Sie mühelos große Mediendateien. Durch die Integration digitaler Kommunikations-Apps wie Slack und Zoom können Sie Unterhaltungen mit Inhalten verbinden.

*die besten Features von Dropbox

Greifen Sie überall auf Dateien zu – dank automatischer Synchronisierung über alle Geräte hinweg

Freigeben Sie Dateien, indem Sie freigebbare Links generieren oder Mitarbeiter einladen

Stellen Sie frühere Versionen von Dateien wieder her und restaurieren Sie gelöschte Elemente innerhalb eines bestimmten Zeitraums

Kommentieren Sie freigegebene Dateien direkt, um Diskussionen im Kontext zu halten

Dropbox-Limitations

Bietet eingeschränkte Nachrichtenfunktionen außerhalb von Dateidiskussionen

Fortschrittliche tools für die Zusammenarbeit finden sich hauptsächlich in Dropbox Paper, das jedoch mit Einführungsbarrieren verbunden ist

Preise für Dropbox

Plus: 11,99 $/Monat

Essentials: 19,99 $/Monat

*geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer

*business Plus: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox

G2: 4,4/5 (über 28.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 21.000 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Benutzer über die Verwendung von Dropbox zu sagen hatte:

Die einfache Möglichkeit, Dateien, an denen Sie gerade arbeiten, zu freigeben und die neuesten Änderungen zu erhalten, Beispiel für Entwürfe, macht unsere Arbeit produktiver und organisierter, da wir nicht zu viele Dateien haben, bei denen wir nicht mehr wissen, welche die aktuellste ist. Das Freigeben von Designbüchern, auf die man überall leicht zugreifen kann, ist wirklich sehr hilfreich.

12. Microsoft Office 365 (Am besten geeignet für die Produktivität in Unternehmen mit Office-App)

über Microsoft

Microsoft 365 bietet eine vollständig integrierte Suite, die E-Mails (Outlook), Bearbeitung (Word, Excel, PowerPoint), Messaging (Teams) und Terminplanung (Outlook-Kalender) umfasst. Für Unternehmen, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind, ist es eine ideale All-in-One-Plattform für die externe Kundenkommunikation und die interne Teamkommunikation.

Teams ermöglicht Video-Konferenzen, Thread-Chats, Dateizusammenarbeit und sogar die Integration mit Apps von Drittanbietern. Mit SharePoint und OneDrive macht Microsoft 365 die sichere Zusammenarbeit über Abteilungen und Zeitzonen hinweg einfach.

*die besten Features von Microsoft Office 365

Einfacher Zugriff auf Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook

Arbeiten Sie mit Kollegen in Echtzeit zusammen – mit Cloud-Tools

Speichern und freigeben Sie Dateien mit 1 TB OneDrive-Speicher pro Benutzer in Sicherheit

Freigeben Sie Dateien mit OneDrive und stellen Sie detaillierte Berechtigungen ein

Limitations von Microsoft Office 365

Ressourcenintensiv auf älteren Geräten und erfordert hohe wiederkehrende Zahlungen

Optimale Funktion und Zusammenarbeit erfordern eine stabile Internetverbindung

Preise für Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Office 365*

G2: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 13.000 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: E-Mails sind das beliebteste Kommunikationsmittel am Arbeitsplatz. 52,2 % der Mitarbeiter nutzen sie mindestens einmal pro Woche.

13. SharePoint (am besten geeignet für Dokumentenmanagement und Intranetportale)

über Microsoft

SharePoint ist die Kollaborationsplattform von Microsoft, mit der Unternehmen interne Inhalte verwalten, Intranets aufbauen und Wissen austauschen können. Sie eignet sich am besten für Teams, die einen strukturierten Zugriff auf Dokumente, Ankündigungen und interne Kommunikation an einem zentralen Ort benötigen.

Dank leistungsstarker benutzerdefinierter Anpassungsmöglichkeiten und enger Integration mit Microsoft 365 hilft SharePoint großen Unternehmen dabei, alle Mitarbeiter auf dem gleichen Stand zu halten. Darüber hinaus sorgt die integrierte Berechtigung dafür, dass wichtige Informationen nur autorisierten Benutzern zugänglich sind.

Die besten Features von SharePoint

Erstellen Sie benutzerdefinierte Intranet-Seiten mit dynamischem Inhalt und Workflows

Erstellen Sie benutzerdefinierte Team-Websites, die den spezifischen Projektanforderungen oder dem Branding Ihres Unternehmens entsprechen

Kontrollieren Sie den Zugriff auf sensible Informationen mit rollenbasierten Berechtigungen

Nutzen Sie erweiterte Suchfunktionen, um Dokumente, Personen und Informationen schnell zu finden

Einschränkungen von SharePoint

Die Konfiguration von SharePoint zur Erfüllung spezifischer organisatorischer Anforderungen ist komplex

Das Hochladen einzelner Dateien ist auf 15 GB Limit

Preise für SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Copilot: 30 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu SharePoint

G2: 4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 5.000 Bewertungen)

Asana (am besten geeignet für strukturiertes Projektmanagement und Aufgabeverteilung)

Airtable (am besten geeignet für flexibles Datenbankmanagement und kollaborative Tabellenkalkulationen)

Discord (am besten geeignet für den Aufbau von Communities und die informelle Kommunikation im Team)

