die 10 besten AssemblyAI-Alternativen für Speech-to-Text im Jahr 2025

AssemblyAI ist eine entwicklerorientierte Sprach-KI-Plattform, mit der Sie Ihrem Produkt über eine einfache API hochpräzise Sprach-zu-Text-Transkription und Audio-Intelligenz hinzufügen können.

Es unterstützt Features wie Sprechererkennung, Sentimentanalyse und mehr – und das alles mit einer übersichtlichen Entwicklererfahrung. Wenn Ihr Anwendungsfall jedoch komplexer wird, stoßen Sie möglicherweise an Grenzen.

Vielleicht arbeiten Sie mit lauten, realen Audioaufnahmen und benötigen eine bessere Diarisierung. Oder Sie entwickeln eine mehrsprachige App und stellen fest, dass einige Dialekte nicht vollständig unterstützt werden. Oder Sie sind in einer regulierten Branche tätig, die eine Bereitstellung vor Ort oder eine tiefere Modellanpassung erfordert – Features, die AssemblyAI derzeit nicht bietet.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Assembly AI entscheiden?

AssemblyAI wurde speziell für Entwickler, Produktteams und Forscher entwickelt und hilft Ihnen, schnell von Tests in einer No-Code-Testumgebung zur Bereitstellung produktionsreifer Modelle zu gelangen, die Echtzeit- oder aufgezeichnete Audiodaten mit hoher Genauigkeit verarbeiten.

Hier sind jedoch einige Einschränkungen, die Sie dazu veranlassen könnten, Alternativen zu Assembly AI in Betracht zu ziehen:

Einschränkungen der Echtzeitleistung: Wenn Ihr Produkt auf Live-Transkription basiert, kann es vorkommen, dass die Echtzeitgenauigkeit und die Reaktionszeiten von AssemblyAI variieren

Kein Support für lokale oder private Clouds: AssemblyAI läuft nur in der Cloud. Wenn Sie in einer regulierten Branche arbeiten oder die vollständige Kontrolle über Ihre Datenumgebung benötigen, entsprechen die fehlenden Optionen für die lokale oder private Bereitstellung möglicherweise nicht Ihren Compliance-Anforderungen

Eingeschränkte Mehrsprachigkeit: AssemblyAI unterstützt zwar mehrere Sprachen, ist jedoch in erster Linie für Englisch optimiert. Wenn Ihr Anwendungsfall globale Benutzer oder regionsspezifische Dialekte umfasst, benötigen Sie andere Transkriptionstools, die auch in anderen Sprachen eine außergewöhnliche Genauigkeit bieten

Keine Möglichkeit zum Trainieren benutzerdefinierter Modelle: Sie können die Modelle von AssemblyAI nicht mit Ihren eigenen Daten optimieren. Wenn Sie mit domänenspezifischer Terminologie wie Rechts-, Medizin- oder Fachsprache arbeiten, wirkt sich diese Einschränkung auf die Transkriptionsqualität aus

Keine visuelle Oberfläche zur Bearbeitung von Transkripten: Da das Tool für Entwickler konzipiert wurde, bietet es keine integrierte Benutzeroberfläche zum Überprüfen oder Bearbeiten von Transkripten. Wenn Sie vor der Veröffentlichung gemeinsam an Transkripten arbeiten oder Inhalte bereinigen müssen, müssen Sie eine eigene Oberfläche erstellen oder andere Alternativen zu AssemblyAI verwenden

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2016 verfolgten Millionen von Zuschauern die Olympischen Spiele – und zum ersten Mal arbeitete KI still und leise hinter den Kulissen. IBM Watson lieferte Echtzeit-Untertitel für Live-Übertragungen und markierte damit einen der ersten groß angelegten Einsätze von KI-Transkriptionstools.

Assembly AI-Alternativen auf einen Blick

Werfen wir einen kurzen Blick auf die besten Alternativen zu Assembly AI:

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise Unternehmen, Rechtsabteilungen und kleine Unternehmen Unternehmen, mittelständische Unternehmen und kleine Geschäfte Unternehmen, mittelständische Unternehmen, kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Otter. ai Echtzeit-Transkription, Sprecher-Trennung, Live-Zusammenfassung, Tagging, Exportformate Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Benutzer/Monat Rev Transkription durch Menschen und KI, rechtkonformes Format, Zeitstempel und zertifizierte Transkripte Unternehmen, Rechtsabteilungen, kleine Unternehmen Kein Free-Plan, KI: 0,25 $/Min., Mensch: 1,99 $/Min Google Cloud Speech-to-Text Echtzeit-Streaming, über 125 Sprachen, vortrainierte/benutzerdefinierte Modelle, starke Ökosystemintegration Unternehmen, mittelständische Unternehmen Benutzerdefinierte Preise Deepgram Echtzeit- und Batch-Transkription, Sentimentanalyse, Redigieren, Sprecher-Diarisierung, Bereitstellung vor Ort Unternehmen, mittelständische Unternehmen Kostenlose Testversion (200 $ Guthaben), kostenpflichtige Pläne ab 4.000 $/Jahr AWS Transcribe Live-Transkription, Kanalidentifizierung, benutzerdefiniertes Vokabular, Kontaktlinsenanalyse Unternehmen, mittelständische Unternehmen Kein Free-Plan, benutzerdefinierte Preise Descript Transkriptionsbasierte Videobearbeitung, Overdub, Multitrack-Audio-Editor, Bildschirmaufzeichnung Entwickler, Forscher und kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat Flüstern Mehrsprachige Transkription, Übersetzung, Interpunktion, Open Source, Vertrauensbewertung Sentimentanalyse, Themenerkennung, Schimpfwortfilterung und Audiosegmentierung Free-Plan verfügbar, API: 0,006 $/Minute Speechmatics Sentimentanalyse, Themenerkennung, Schimpfwortfilterung, Audiosegmentierung Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 0,24 $/Stunde SpeechBrain Open Source, modulare Architektur, vortrainierte Modelle, Hugging Face-Integration, Sprachaufgaben Forscher, Entwickler und akademische Einrichtungen Free Forever

Die besten Alternativen zu Assembly AI

Lassen Sie uns die Funktionen der einzelnen Tools im Detail besprechen, um das für Sie perfekte Tool zu finden:

1. ClickUp (Am besten für die Verwaltung von Transkriptions- und Inhalts-Workflows geeignet)

Jetzt ausprobieren Transkribieren Sie Ihre Sprachnotizen, aufgezeichneten Videoclips, Meetings und mehr mit der KI von ClickUp

Stellen Sie sich einen Workspace vor, in dem jedes Meeting, jede Sprachnotiz und jede Bildschirmaufzeichnung automatisch transkribiert, durchsuchbar und in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden kann. Das ist die Magie von ClickUp als Transkriptionssoftware.

Mit den KI-gestützten Tools von ClickUp können Sie jedes Wort aus Ihren Zoom-, Teams- oder Google Meet-Anrufen mit dem KI-Notizbuch erfassen . Sofort erhalten Sie eine vollständige Transkription, eine prägnante Zusammenfassung und eine Checkliste mit Aktionspunkten – kein Suchen nach Notizen oder fehlenden Details mehr. Das KI-Notizbuch identifiziert Sprecher, erfasst wichtige Momente und hebt wichtige Entscheidungen und Aktionspunkte hervor – und das alles während des Meetings.

Sobald das Meeting transkribiert ist, wird der Inhalt in ClickUp Docs gespeichert, einem leistungsstarken Echtzeit-Dokumenteditor für Teams. Mit Docs können Sie gemeinsam bearbeiten, Inline-Kommentare hinterlassen, Teamkollegen erwähnen und Medien oder Aufgaben einbetten – alles an einem Ort. Es bietet einen dynamischen Workspace, in dem Sie Ideen und Dokumentationen in die Tat umsetzen können.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und erstellen Sie dynamische Dokumente mit ClickUp Docs

Sie können auch den Versionsverlauf nachverfolgen, Berechtigungen freigeben und ClickUp-Elemente wie Aufgabenlisten oder Projektansichten direkt in das Transkript einbetten. Sie können Aktualisierungen nachverfolgen, verwandte Initiativen verknüpfen oder Freigaben verwalten, ohne das Dokument zu verlassen.

Mit ClickUp Brain können Sie Wissen aus jeder Meeting-Notiz sofort extrahieren. Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache wie "Welche Fristen wurden besprochen?" oder "Was ist der nächste Schritt für das Design-Team?" und erhalten Sie präzise, kontextbezogene Antworten basierend auf den Inhalten Ihres Meetings. Diese KI für Meeting-Notizen kann Ihnen auch dabei helfen, Zusammenfassungen zu erstellen, die auf bestimmte Anwendungsfälle wie Client-Follow-ups, Executive Briefs oder Stakeholder-Updates zugeschnitten sind.

Stellen Sie spezifische Fragen zu Ihren Meeting-Transkripten und erhalten Sie mit ClickUp Brain eine umfassende Antwort

Aber ClickUp kann noch mehr als nur Meetings. Nehmen Sie Bildschirmdemos über ClickUp Clips oder kurze Sprachclips auf, und ClickUp AI transkribiert sie automatisch. Möchten Sie einen bestimmten Moment noch einmal ansehen? Suchen Sie einfach in der Transkription oder klicken Sie auf einen Zeitstempel, um direkt dorthin zu springen. Sie können ClickUp Brain sogar Fragen zu Ihren Aufzeichnungen stellen, und es liefert Ihnen die Antworten direkt aus Ihren Transkripten.

ClickUp erfüllt mit all seinen Features, von Bildschirmaufzeichnungen bis hin zu Sprachnotizen, Ihre Transkriptionsanforderungen

Ganz gleich, ob Sie sprachübergreifend zusammenarbeiten, Client-Anrufe dokumentieren oder Projekt-Updates nachverfolgen – ClickUp verwandelt gesprochene Worte in organisiertes, umsetzbares Wissen. Es ist mehr als nur eine Transkription – es ist Produktivität, Klarheit und Zusammenarbeit an einem Ort.

Wenn Sie schließlich all diese Notizen und Informationen in ClickUp Aufgaben einspeisen, werden Diskussionen zu Ergebnissen. Sie können einen Satz im Transkript markieren und sofort in eine Aufgabe umwandeln, diese zuweisen und ein Fälligkeitsdatum festlegen. Diese Aufgabe bleibt mit der ursprünglichen Unterhaltung verknüpft, sodass der Kontext vollständig erhalten bleibt und Workflows ohne Unterbrechungen weiterlaufen.

Verwandeln Sie Transkriptdiskussionen und Aktionselemente mit ClickUp Aufgaben in Aufgaben

Die besten Features von ClickUp

Workflow-Automatisierungen einrichten: Lösen Sie Aktionen wie das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren von Status oder das Versenden von Benachrichtigungen aus, sobald eine Transkription hinzugefügt oder aktualisiert wird, damit Ihr Prozess schnell und ohne Ihr Zutun abläuft

Standardisierung mit Vorlagen: Verwenden Sie verschiedene Verwenden Sie verschiedene ClickUp-Vorlagen für Meeting-Zusammenfassungen, Inhaltsübersichten oder redaktionelle Workflows, um eine einheitliche Überprüfung und Umwandlung von Transkripten in Ergebnisse zu gewährleisten

Durchsuchen Sie alle Inhalte: Finden Sie mit Finden Sie mit der vernetzten Suche von ClickUp sofort Entscheidungen, Zitate oder Aktionselemente aus Transkripten

Zeiterfassung für Transkriptionsaufgaben: Messen Sie mit Messen Sie mit ClickUp Zeit-Erfassung , wie lange Sie für die Überprüfung von Transkripten, die Erstellung von Inhalten oder die Fertigstellung von Nachverfolgungen für Zeit-Audits oder die Rechnungsstellung benötigen

Limits von ClickUp

Aufgrund der Vielzahl an Funktionen kann die Plattform anfangs etwas komplex erscheinen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Mir gefällt die Vielseitigkeit von ClickUp sehr gut. Es verfügt über einen großen Bereich an Features und könnte potenziell viele andere Softwarelösungen ersetzen. Für kleine und wachsende Teams bietet es eine großartige Möglichkeit, die Arbeit zu organisieren und zu visualisieren. Und schließlich ist die KI von ClickUp ein großartiges Tool, das meinem Team bei der Suche nach Elementen hilft.

2. Otter. ai (Am besten geeignet für die Erfassung und Organisation von Meeting-Notizen in Remote-Teams)

Wenn Sie Teil eines Remote-Teams sind oder mehrere Projekte verwalten, hilft Ihnen Otter dabei, alles, was in Ihren Meetings besprochen wird, festzuhalten, ohne Notizen tippen zu müssen. Es funktioniert mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, um Unterhaltungen automatisch in Echtzeit aufzuzeichnen und zu transkribieren.

Sie erhalten außerdem eine Live-Zusammenfassung, die aktualisiert wird, sobald jemand spricht – nützlich, wenn Sie einen schnellen Überblick über das bisher Besprochene benötigen. Otter trennt außerdem die Sprecher, sodass Sie Entscheidungen, Aktionselemente oder Folgemaßnahmen zu bestimmten Teammitgliedern nachverfolgen können.

Sie können Highlights oder Kommentare hinzufügen und Teamkollegen im Transkript mit Tags versehen, um wichtige Teile zu markieren oder die nächsten Schritte zu klären. Möchten Sie eine Unterhaltung erneut aufrufen? Mit der Suchfunktion von Otter gelangen Sie direkt zu der Stelle, die Sie suchen

Die besten Features von Otter.ai

Überwachen Sie Transkriptionsaktivitäten, Nutzungstrends und Teamleistung, um besser zu verstehen, wie Ihr Team Otter nutzt und wo die Produktivität verbessert werden kann

Laden Sie Ihre Notizen als TXT-, PDF-, DOCX- oder SRT-Dateien herunter, um Workflows für Dokumentation, Bearbeitung oder Videobeschriftung zu unterstützen

Gruppieren Sie Transkripte nach Client, Projekt oder internem Team, um Ihren Workspace zu strukturieren und das Auffinden zu erleichtern

Einschränkungen von Otter.ai

Es fehlen fortgeschrittenere Audio-Intelligence-Features wie Sentimentanalyse oder PII-Redaktion, die in einigen Alternativen zu AssemblyAI verfügbar sind

Preise für Otter.ai

Basic: Kostenlos

Pro: 16,99 $/Benutzer

Business: 30 $/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Wenn ich in einem Live-Meeting etwas verpasst habe, kann ich die Live-Transkription jederzeit auf einem anderen Bildschirm aufrufen und muss niemanden bitten, etwas zu wiederholen, da die Live-Transkription unglaublich genau ist.

3. Rev (Am besten geeignet für rechtliche und compliance-konforme Transkriptionen durch Menschen)

via Rev

Rev ist eine hochpräzise Sprach-zu-Text-Software für juristische Arbeiten wie Zeugenaussagen, Anhörungen und Client-Interviews. Die Plattform bietet die Möglichkeit, zwischen wortgetreuen Transkripten, die jedes Wort erfassen, und sauberen Versionen, die Füllwörter überspringen, zu wählen.

Jedes Transkript enthält Beschreibungen der Sprecher und Zeitstempel sowie beglaubigte Kopien, falls Sie diese für offizielle Unterlagen benötigen. Sie können auch benutzerdefinierte Formate wie nummerierte Zeilen oder Layouts anfordern, die auf die Anforderungen Ihres Gerichts zugeschnitten sind.

Ihre Dateien werden verschlüsselt, und jeder Transkriptionist, der rechtliche Inhalte bearbeitet, unterzeichnet eine Vertraulichkeitsvereinbarung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn Sie unter Zeitdruck arbeiten, ist eine Expresslieferung in nur 12 Stunden möglich. Um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu vereinfachen, können Sie mit Rev Notizen hinzufügen, freigeben und gemeinsam mit anderen Teams bearbeiten.

Die besten Features

Arbeiten Sie mit Audio- oder Video-Dateien wie MP3, MP4 oder WAV, auch wenn die Audioinhalte schlecht sind oder mehrere Personen sprechen

Fügen Sie direkt in Ihr Video stets sichtbare Untertitel ein, auch in sozialen Medien und auf Websites, die keine separaten Untertiteldateien unterstützen

Klicken Sie auf ein beliebiges Wort im Transkript, um innerhalb weniger Sekunden zu dieser Stelle im Video zu springen

Rev-Limits

Rev setzt ein striktes Limit von 60 Zeichen pro Untertitelgruppe durch. Diese Einschränkung kann bei schnellen Dialogen oder komplexen Sätzen zu Problemen führen. Sie beeinträchtigt die Lesbarkeit und den Flow der Untertitel

Rev-Preise

Basis : 14,99 $ pro Benutzer/Monat

Pro : 34,99 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Menschliche Transkription: 1,99 $/Minute

Menschliche Transkription: 1,99 $/Minute

Bewertungen und Rezensionen bewerten

G2: 4,7/5 (über 420 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Rev?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mit Rev ist es unglaublich einfach, meine Audiodateien mit minimalem Aufwand in klare, genaue Transkripte umzuwandeln. Ich liebe die einfache Benutzeroberfläche – das Hochladen von Dateien geht schnell, die Bearbeitungszeiten sind kurz und das Format ist sauber und professionell.

🎧 Schneller Tipp: Wenn Sie einem Video einen Voice-Over hinzufügen möchten, können Sie Ihren Voice-Over während der Bildschirmaufnahme mit ClickUp Clips aufnehmen. Eine separate Synchronisierung der Audiodateien ist später nicht erforderlich. Einfach zuschneiden und freigeben.

📮 ClickUp Insight: Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich mittlerweile auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen. Möchten Sie dieselben Vorteile auch bei Ihrer Arbeit erzielen? ClickUp hilft Ihnen dabei! ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität um 30 % zu steigern – mit weniger Meetings, schnellen KI-generierten Zusammenfassungen und automatisierten Aufgaben.

4. Google Cloud Speech to Text (am besten geeignet für die Echtzeit-Spracherkennung in mehrsprachigen Apps)

über Google Cloud Speech to Text

Wenn Sie eine sprachgesteuerte App, einen Chatbot oder einen virtuellen Assistenten entwickeln, bietet Ihnen Google Cloud Speech to Text die Tools zum Hinzufügen schneller und präziser Transkriptionen. Es unterstützt Echtzeit-Streaming, sodass Benutzer natürlich sprechen und sofort Antworten erhalten können – selbst in Umgebungen mit geringer Latenz.

Das Chirp-Modell, das mit Millionen von Stunden Audio trainiert wurde, verarbeitet Akzente, laute Hintergründe und schnelle, umgangssprachliche Sprache. Mit Support für über 125 Sprachen können Sie für ein globales Publikum entwickeln, ohne separate Modelle zu benötigen.

Sie können die API über REST oder gRPC integrieren. Diese Alternative zu AssemblyAI funktioniert gut mit anderen Tools im Google Cloud-Ökosystem, darunter Dialogflow und Vertex AI. Sie können alle Teile des Transkriptionsdienstes zentral verwalten, von der Spracheingabe über die Erkennung von Absichten bis hin zur Generierung von Antworten.

Die besten Features von Google Cloud Speech to Text

Wählen Sie Modelle, die auf Sprachbefehle, Telefonanrufe oder die Transkription von Videos zugeschnitten sind, und passen Sie sie über die Speech-to-Text-Benutzeroberfläche an

Verwenden Sie vom Kunden verwaltete Verschlüsselungsschlüssel, um alle Ressourcen und Batch-Transkriptionen zu sichern

Transkribieren Sie Sprache auch in lauten oder unvorhersehbaren Einstellungen präzise, ohne externe Tools zur Geräuschreduzierung zu benötigen

Limits von Google Cloud Speech to Text

Im Gegensatz zu Plattformen, die die Bearbeitung und Überprüfung im Browser ermöglichen, bietet Google Cloud Speech-to-Text keinen integrierten Text-Editor für die gemeinsame Bereinigung von Transkripten

Preise für Google Cloud Speech to Text

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Speech to Text

G2: 4,6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über das Google Cloud Speech-to-Text-Tool?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor fünf Jahren wochenlang fast 10.000 Minuten aufgezeichnete Sprache transkribiert habe. Die Cloud-Dienste von Google haben das jetzt viel einfacher gemacht und ermöglichen die Transkription in Hunderten von Sprachen und Dialekten.

🧠 Fun Fact: Die heutigen Audio-Transkriptionstools erfassen nicht nur Wörter, sondern identifizieren Sprecher, erkennen Emotionen und verfolgen den genauen Ablauf einer Unterhaltung. Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung und intelligenterer Algorithmen (die oft mit Sprachen wie R erstellt werden) verspricht die Zukunft eine noch höhere Genauigkeit, bei der Maschinen uns nicht nur hören, sondern auch wirklich verstehen werden.

5. Deepgram (Am besten geeignet für Entwickler, die benutzerdefinierte Sprachagenten oder Audioanalyse-Features erstellen)

via Deepgram

Deepgram ist ein API-basiertes Tool, das Audio mithilfe von Deep Learning in Text, Sprache oder synthetische Sprache umwandelt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Spracherkennungssystemen wurde es durchgängig mit realen Audiodaten in über 30 Sprachen trainiert. Sie können es verwenden, um Audio mit einer Latenz von weniger als einer Sekunde live zu streamen oder Aufnahmen in großen Mengen zu transkribieren.

Entwickler können damit auch Ergebnisse verfeinern, indem sie Schlüsselwörter hervorheben, domänenspezifische Begriffe hinzufügen oder Sprecher beschreiben. Deepgram erkennt auch Stimmungen und Themen und ist damit nicht nur für die Transkription nützlich, sondern auch für die Analyse dessen, was gesagt wird – und wie.

Die besten Features von Deepgram

Erkennen und entfernen Sie über 50 Arten von privaten Daten wie personenbezogene Daten (PII), geschützte Gesundheitsdaten (PHI) und Daten der Zahlungskartenindustrie (PCI), um die Datenschutzbestimmungen einzuhalten

Hosten Sie Deepgram vor Ort oder in einer privaten Cloud, um die volle Kontrolle über Ihre Daten zu behalten und strenge Sicherheitsstandards zu erfüllen

Identifizieren und extrahieren Sie Namen, Daten, Speicherorte und andere nützliche Details, um unstrukturierte Audiodaten in verwertbare Daten umzuwandeln

Einschränkungen von Deepgram

Deepgram kann Stille in lauten Umgebungen falsch erkennen, was zu Fehlern bei der Transkriptsegmentierung führt

Preise für Deepgram

Kostenlos : 200 $ Guthaben. Danach Zahlung nach Verbrauch

Wachstum: 4.000 $+/Jahr

Enterprise : 15.000 $+/Jahr

Voice Agent API: Benutzerdefinierte Preise

Text-to-Speech: Benutzerdefinierte Preise

Audio-Intelligenz: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Deepgram

G2 : 4,6/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Deepgram?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Das Produkt funktioniert konsistent und das Team ist sehr zugänglich. Das Produkt kann hohe Parallelität verarbeiten und verfügt über die wichtigsten Transkriptionsfeatures, die wir benötigen, insbesondere Grammatik und Sprecherbeschriftung.

6. AWS Transcribe (Am besten geeignet für die Transkription von Anrufen und die Sentimentanalyse auf Unternehmensebene)

über AWS Transcribe

Amazon Transcribe kann eigenständig oder direkt in Ihre Support-Tools integriert verwendet werden. Es bringt Speech-to-Text in Ihren Workflow, ohne ihn zu unterbrechen.

Sie müssen ein hohes Anrufaufkommen bewältigen? Features wie Sprechererkennung und Kanalidentifizierung erleichtern die Unterscheidung zwischen Agenten und Kunden. Sie können die Leistung nachverfolgen, Unterhaltungen überprüfen oder Probleme schneller beheben.

Benötigen Sie mehr Genauigkeit? Trainieren Sie benutzerdefinierte Sprachmodelle, um Markenbegriffe, Produktnamen oder lokale Akzente zu erkennen. Für Live-Interaktionen bietet Ihnen die Streaming-Transkription sofortige Sichtbarkeit. Teilweise Ergebnisse werden in Echtzeit angezeigt, sodass sie sich für Live-Coaching, Eskalationen oder als Auslöser für automatisierte Aktionen eignen.

Dank der Unterstützung von über 100 Sprachen bleibt Ihr Team reaktionsschnell, egal wo sich Ihre Kunden befinden.

Die besten Features von AWS Transcribe

Erkennen und entfernen Sie bestimmte Begriffe automatisch aus Transkripten, um Moderation, Compliance oder Markensicherheit zu unterstützen

Erstellen Sie Transkripte mit präzisen Zeitangaben und Zuverlässigkeitsdaten für jedes Wort

Verbinden Sie sich mit AWS Contact Lens, um Stimmungen zu analysieren, Compliance-Risiken zu erkennen und Probleme in Unterhaltungen mit Kunden aufzudecken

Limits von AWS Transcribe

Amazon Transcribe hat Probleme mit verrauschten, qualitativ minderwertigen oder medienreichen Audiodateien und ist daher weniger geeignet für Podcasts oder sich überschneidende Unterhaltungen

Preise für AWS Transcribe

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AWS Transcribe

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AWS Transcribe?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Mit Amazon Transcribe kann ich meine Worte und Sprache ganz einfach in einen zusammenhängenden und verständlichen Text umwandeln. Das spart Zeit, da ich nicht alles abtippen muss. Es ist klar und prägnant

7. Descript (Am besten geeignet für Ersteller, die Audio-/Video-Inhalte anhand von Transkripten bearbeiten)

via Descript

Descript ist ein All-in-One-Tool für die Bearbeitung von Audio- und Videos, das gesprochene Inhalte in Text transkribiert. Damit können Sie Medien so einfach wie Dokumente bearbeiten.

Sie können Erkenntnisse sofort hervorheben, was die Nachverfolgung von Feature-Anfragen oder Schwachstellen vereinfacht. Das Transkript wird als Dokument angezeigt, sodass Sie wichtige Momente ganz einfach in Ihre Roadmap oder Ihren Backlog kopieren können.

Wenn Sie jedoch Transkription in Ihr Produkt integrieren möchten, beachten Sie, dass Descript derzeit keine öffentliche Speech-to-Text-API anbietet. Die Transkriptionsfunktionen sind auf die Desktop- und Web-Apps beschränkt. Es gibt zwar eine Overdub-API für die synthetische Sprachgenerierung, diese ist jedoch nur für Unternehmensbenutzer verfügbar und unterstützt keine allgemeinen Transkriptionsanwendungen.

Die besten Features von Descript

Erstellen Sie eine synthetische Version Ihrer Stimme, um Fehler zu korrigieren oder neue Zeilen hinzuzufügen

Arbeiten Sie gleichzeitig mit Teamkollegen an Projekten, indem Sie den gemeinsamen Zugriff auf Bearbeitungen, Live-Kommentare und die Nachverfolgung von Versionen nutzen, um das Feedback zu optimieren

Exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Formaten oder veröffentlichen Sie es direkt auf Plattformen wie YouTube

Einschränkungen von Descript

Das Overdub-Feature liefert möglicherweise nicht immer perfekte Ergebnisse für Nicht-Muttersprachler oder wenn das Sprachmodell nicht mit ausreichenden Daten trainiert wurde.

Preise für Descript

Free

Hobbyisten: 24 $ pro Person/Monat

Ersteller: 35 $ pro Person/Monat

Business: 65 $ pro Person/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 770 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich war auf der Suche nach einer Plattform, mit der ich Podcast-Videos mit Untertiteln und Transkripten bearbeiten kann, und bin auf Descript gestoßen. Ich war sehr beeindruckt von der Qualität der Plattform und allem, was sie leistet. Sie ist super einfach zu bedienen und verfügt über viele leistungsstarke, hilfreiche und zeitsparende Features.

8. Whisper (Am besten geeignet für Open-Source-Projekte und mehrsprachige Transkriptionen)

via Whisper

Wenn Sie als Forscher oder Entwickler mit mehrsprachigen Audiodaten arbeiten, bietet Ihnen Whisper AI eine flexible und präzise Möglichkeit, Sprache zu transkribieren, zu übersetzen und zu analysieren. Das System wurde mit 680.000 Stunden vielfältiger Audiodaten trainiert und bewältigt reale Bedingungen wie Hintergrundgeräusche, Code-Switching und unterschiedliche Akzente, ohne dass Sie die Daten zuvor bereinigen müssen.

Sie können damit gesprochene Sprache erkennen, Zeitstempel auf Phrasenebene generieren oder Sprache aus fast 100 Sprachen ins Englische konvertieren. Mit fünf Modellgrößen von 39 Millionen bis 1,55 Milliarden Parametern können Sie das Modell wählen, das am besten zu Ihrem Rechenbudget passt.

Da es unter der MIT-Lizenz als Open Source verfügbar ist, können Sie es modifizieren, optimieren oder in Ihre eigenen Tools und Forschungs-Workflows integrieren.

Die besten Features von Whisper

Formatieren Sie Transkripte automatisch durch Einfügen von Kommas, Punkten und Groß-/Kleinschreibung, um den Text lesbarer und veröffentlichungsfähiger zu machen

Sorgen Sie für Genauigkeit bei langen Aufnahmen, indem Sie vorherige Transkriptsegmente in das Modell einspeisen

Zeigen Sie einen Konfidenzwert (0 bis 1) für die erkannte Sprache an und markieren Sie unklare Abschnitte zur Überprüfung oder Korrektur

Whisper-Einschränkungen

Die Transkription kann bei der Arbeit mit langen Audiodateien langsam sein, wenn Sie die Beam-Search-Decodierung oder eines der größeren Whisper-Modelle verwenden

Whisper-Preise

Free

Whisper API: 0,006 $ pro Minute verarbeiteter Audiodaten

Bewertungen und Rezensionen flüstern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Whisper?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Whisper zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die die Navigation bemerkenswert einfach macht. Die nahtlose Implementierung in bestehende Systeme ist ein Kinderspiel. Die Häufigkeit seiner Nutzung ist ein Beweis für seine Zuverlässigkeit. Neben einer Vielzahl von Features erhöht die einfache Integration seine Attraktivität insgesamt.

9. Speechmatics (Am besten geeignet für strukturierte Transkriptionen in Unternehmen mit Sentiment- und Thematisierung)

via Speechmatics

Speechmatics bietet Ihnen APIs der Enterprise-Klasse für Speech-to-Text- und Sprach-KI-Agenten. Es wurde entwickelt, um einen breiten Bereich von Sprachen, Akzenten und Audio-Bedingungen zu verarbeiten. Es unterstützt alle gängigen Audio- und Video-Dateiformate mit automatischer Erkennung der Abtastrate, sodass Sie ohne zusätzliche Vorbereitung mit Rohdaten arbeiten können.

Mit der Zahlenformatierung wandelt Speechmatics gesprochene Zahlen, Datumsangaben und Währungen automatisch in sauberen, strukturierten Text um, sodass Ihnen später der Aufwand für manuelle Korrekturen erspart bleibt.

Die Erkennung von Obszönitäten und Sprachstörungen hilft Ihnen, Füllwörter und beleidigende Sprache zu markieren oder zu entfernen, was für Kundenanrufe, Medieninhalte oder juristische Transkripte nützlich ist.

Die besten Features von Speechmatics

Analysieren Sie die Stimmung Ihrer Kunden während eines Anrufs, indem Sie emotionale Töne erkennen, und gehen Sie über einfache Bewertungen hinaus, um tiefere Einblicke zu gewinnen

Teilen Sie lange Audio- oder Video-Dateien mit Zeitmarkern in bestimmte Themen auf

Teilen Sie Inhalte in zusammengefasste Abschnitte mit jeweils eigenem Titel auf, um zu navigieren und wichtige Punkte erneut aufzurufen

Einschränkungen von Speechmatics

Da es nicht so viele Tools von Drittanbietern oder Unternehmensplattformen nativ integriert wie einige andere Transkriptions-APIs, kann dies die Setup-Zeit erhöhen

Preise für Speechmatics

Free

Pro: ab 0,24 $/Std

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Speechmatics

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Speechmatics?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich war beeindruckt von der Genauigkeit der Spracherkennung und der Authentizität der generierten Sprache. Es war, als würde man tatsächlich mit einer realen Person sprechen. Auch die Reaktionszeit war schnell, sodass ich das Produkt sofort meinen Bekannten empfohlen habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in vielen Bereichen eingesetzt werden kann.

10. SpeechBrain (Am besten geeignet für Forscher, die benutzerdefinierte Sprachmodelle und Experimentierpipelines erstellen)

via SpeechBrain

SpeechBrain ist ein Open-Source-Toolkit für KI-basierte Unterhaltungen, das die Forschung und das Lernen im Bereich der Sprachverarbeitung unterstützt. Es basiert auf PyTorch und ist eine Ressource für akademische Teams und Studenten, die praktischen Zugang zu den Bausteinen moderner Sprachtechnologien suchen.

Das Toolkit umfasst über 100 vortrainierte Modelle und mehr als 200 Trainingsrezepte. Sie können Ihre Modelle trainieren, bestehende Modelle optimieren oder reproduzierbare Baselines für Kursarbeiten und Forschungsarbeiten verwenden. Und das alles, ohne alles von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Es unterstützt selbstüberwachtes Lernen, funktioniert mit mehreren Mikrofonen und verfügt über eine detaillierte Dokumentation. Dies erleichtert die Bewältigung realer Herausforderungen wie ressourcenarme ASR, Sprecher-Diarisierung in lauten Umgebungen und Emotionserkennung in Audioaufnahmen mit mehreren Sprechern.

Die besten Features von SpeechBrain

Wählen Sie je nach Forschungsrichtung oder Leistungszielen zwischen RNNs, CNNs, Transformers und Conformer-Modellen

Erstellen, trainieren und bewerten Sie Modelle mithilfe einer modularen Pipeline, um Komponenten (z. B. Encoder, Decoder, Verlustfunktionen) für Experimente und Lernzwecke auszutauschen

Gehen Sie über die Spracherkennung hinaus mit integriertem Support für Sprecherüberprüfung, Emotionserkennung, Sprachseparierung, Sprachverbesserung und Sprachidentifizierung

Einschränkungen von SpeechBrain

Benutzer ohne fundierte Kenntnisse in Deep Learning oder PyTorch könnten Schwierigkeiten beim Einstieg haben

Preise für SpeechBrain

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu SpeechBrain

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Unterhaltungen aus Meetings in klare nächste Schritte umwandeln

AssemblyAI und seine besten Alternativen beschränken sich auf die Transkription. Sie müssen weiterhin Rohtexte durchforsten, wichtige Erkenntnisse extrahieren und Aktionselemente zuweisen. Das ist ein unzusammenhängender Workflow, der den Arbeitsfluss verlangsamt und Erkenntnisse ungenutzt lässt.

Hier hebt sich ClickUp von der Masse ab. Anstelle von einfachen Transkripten bietet es einen kompletten Transkriptionsservice. Damit können Sie Meetings, Sprachnotizen und Bildschirmaufnahmen mit ClickUp AI sofort aufzeichnen und transkribieren. Zusammenfassungen und Transkripte werden automatisch in Dokumenten organisiert, mit Aufgaben verknüpft und können mit ClickUp Brain durchsucht werden. Erfassen, teilen und reagieren Sie auf jede Unterhaltung – alles an einem Ort.

