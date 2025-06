die 10 besten Alternativen zu Verbit für Transkription und Untertitelung im Jahr 2025

Wenn Sie Medienproduzent oder Marktforscher sind, geht es bei der Transkription nicht nur um Genauigkeit. Sie benötigen Geschwindigkeit, ohne Nuancen zu verlieren. Integrationen, die keinen Unternehmensvertrag erfordern. Und ein Tool, das sich nahtlos in Ihren Workflow einfügt.

Verbit liefert saubere Transkripte, überlässt Ihnen jedoch die mühsame Arbeit: das manuelle Extrahieren von Erkenntnissen, das Wechseln zwischen verschiedenen Tools und das Nachverfolgen von Follow-ups. Das verlangsamt Sie und fragmentiert die Ausführung.

Das richtige Transkriptionstool sollte Unterhaltungen zusammenfassen, nächste Schritte hervorheben, die Synchronisierung mit Ihrem Projektstapel ermöglichen und Antworten sofort anzeigen.

In diesem Leitfaden sehen wir uns die besten Alternativen zu Verbit sowie deren Schlüssel-Features, Limits und Preise an, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Verbit entscheiden?

Verbit ist ein Transkriptions- und Untertitelungstool, das Audio- und Videoinhalte in präzisen Text umwandelt. Es verwendet eine proprietäre KI-Engine namens Captivate™ für die Transkription in Echtzeit, die anschließend von menschlichen Editoren auf ihre Richtigkeit überprüft wird.

Verbit behauptet zwar, eine robuste Lösung für die Transkription in Unternehmen anzubieten, doch viele Fachleute stellen Mängel in Bezug auf die Kosteneffizienz und die tägliche Benutzerfreundlichkeit fest. Dem Standard-Plan fehlen oft erweiterte Features wie Echtzeit-Zusammenfassungen oder die Automatisierung von Workflows, sodass Upgrades oder benutzerdefinierte Verträge erforderlich sind, um darauf zugreifen zu können.

Für Teams, die Wert auf Sicherheit legen, insbesondere solche, die mit sensiblen Medien oder Forschungsdaten arbeiten, ist die Wahl eines Tools mit starker Verschlüsselung und Compliance-Zertifizierungen von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus können Plattformen, die eine umfassende Online-Dokumentation und einen reaktionsschnellen Support bieten, Ihre Prozesse erheblich verbessern.

Hier sind einige Gründe, warum Sie Alternativen zu Verbit in Betracht ziehen sollten:

❗️Längere Bearbeitungszeit: Da Verbit menschliche Editoren einsetzt, um KI-generierte Transkripte zu überprüfen, müssen Sie möglicherweise länger warten als bei Tools, die sofortige, automatisierte Ergebnisse liefern

❗️Datenschutzbedenken: Verbit speichert alle Ihre Daten in der Cloud. Wenn Sie mit sensiblen Inhalten wie juristischen oder medizinischen Dateien arbeiten, benötigen Sie möglicherweise Übersetzungsdienste mit strengeren Datenkontrollen

❗️Eingeschränkte Zusammenarbeit in Echtzeit: Verbit bietet zwar Echtzeit-Transkription, aber die Features für die Zusammenarbeit wie gemeinsame Anmerkungen, Live-Bearbeitung oder das Zuweisen von Aktionselementen sind minimal

❗️Komplexe Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche von Verbit ist für große Teams konzipiert. Wenn Sie nur eine Datei hochladen und eine schnelle Audio- und Video-Transkription erhalten möchten, suchen Sie nach einer Verbit-Alternative mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche

❗️Starre Pläne: Verbit bedient Enterprise-Clients. Wenn Sie ein Startup, Ersteller oder eine Einzelperson sind, die nach Self-Service-Plänen sucht, wählen Sie eine Verbit-Alternative mit Pay-as-you-go-Preisen

📚 Weiterlesen: Die besten KI-Tools für Transkriptionen

Verbit-Alternativen auf einen Blick

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-Notizbuch, ClickUp Brain, Dokumentenintegration, Aufgabenumwandlung in Echtzeit Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Otter. ai Echtzeit-Transkription, Live-Zusammenfassungen, Otter Chat, Slides-Integration Kleine Unternehmen, Pädagogen Kostenlos; Kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Benutzer/Monat Descript Bearbeitung von Audio-/Videos, Scene Rail, KI-Assistent, SquadCast-Integration Ersteller von Inhalten, Medienteams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Person/Monat Rev Transkription durch Menschen + KI, Hervorhebung, Zusammenfassung, benutzerdefiniertes Vokabular Unternehmen, Rechtsteams KI: 0,25 $/Min.; Mensch: 1,99 $/Min.; Pläne ab 14,99 $/Benutzer/Monat Sonix. ai Vertrauenswürdigkeit, KI-Zusammenfassungen, Multitrack-Support, Ordnerverwaltung Forscher, mittelständische Unternehmen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 22 $/Platz/Monat VEED Erstellung von KI-Videos, Untertitelgenerator, Sprachsynchronisation, KI für Augenkontakt Ersteller globaler Inhalte, kleine Unternehmen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Trint Story Builder, Zusammenarbeit in Echtzeit, mobile App, KI-Zusammenfassungen Medien-Teams, Behörden, Rechtswesen Bezahlte Pläne ab 80 $/Platz/Monat Fathom KI-Meeting-Zusammenfassungen, CRM-Synchronisierung, durchsuchbarer Call-Hub, Ask Fathom Vertriebsteams, Unternehmen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat Fireflies Notizbuch, Themenverfolgung, Soundbites, Threads, Reaktionen Remote-Teams, Vertriebsteams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Platz/Monat Temi Schneller Upload, einfache Bearbeitung, Entfernung von Füllwörtern, Export in verschiedene Formate Kleine Unternehmen, Freiberufler Pay-as-you-go: 0,25 $/Min

💭 Wussten Sie schon? Die Erfindung der Schreibmaschine im späten 19. Jahrhundert hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Arbeitswelt, insbesondere für Frauen. Die 1874 eingeführte Schreibmaschine von Sholes und Glidden wurde mit weiblichen Vorführern vermarktet und mit einer Ästhetik gestaltet, die an Nähmaschinen erinnerte, wodurch sie für den Hausgebrauch attraktiv war.

Die besten Alternativen zu Verbit

1. ClickUp

Jetzt ausprobieren Transkribieren Sie Sprachnotizen, Videoclips, Meeting-Notizen und mehr mit der KI von ClickUp

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, verbindet Transkription, Aufgaben, Dokumente und Workflows auf einer einzigen Plattform. Sie bietet umfassenden Support für Transkriptionen in Meetings, Sprachnotizen und Bildschirmaufzeichnungen und wandelt Audio aus jedem Workflow automatisch in durchsuchbaren, verwertbaren Text um.

Zunächst transkribiert der KI-Notiztaker von ClickUp automatisch Meeting-Audios in Text mit Sprecheridentifizierung und Zeitstempeln, sodass Sie der Unterhaltung leicht folgen können. Der Notiztaker lässt sich nahtlos in beliebte Meeting-Plattformen wie Zoom, Teams und Google Meet integrieren, um Ihre virtuellen Meetings ohne zusätzliches Setup automatisch zu transkribieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Transkriptionsdiensten ist ClickUp AI Notetaker die beste Alternative zu Verbit, da es Schlüsselelemente, Fristen und Entscheidungen, die während des Meetings getroffen wurden, mit Tags versehen und übersichtlich in ClickUp-Dokumenten organisieren kann.

Wenn beispielsweise ein Teammitglied sagt: "Lasst uns bis Freitag beim Client nachfassen", erkennt die KI dies als eine umsetzbare Aufgabe, erstellt sie direkt in ClickUp und verknüpft sie mit dem entsprechenden Projekt oder Workflow. Diese KI für Meeting-Notizen stellt sicher, dass wichtige Nachfassaktionen nicht vergessen werden und alle Aufgaben nahtlos in Ihren Workflow integriert werden.

Mit ClickUp Notetaker erfassen Sie mühelos jedes Detail

In Docs können Sie mithilfe von Fokus-, Bearbeitungs- und Ansichtsmodi steuern, wie Sie mit den Inhalten arbeiten – ideal sowohl für konzentriertes Arbeiten als auch für schnelle Überprüfungen. Sie können Notizen auch sicher freigeben, mit detaillierten Berechtigungseinstellungen, mit denen Sie steuern können, wer sie anzeigen, kommentieren oder bearbeiten darf.

Verwenden Sie dann ClickUp Aufgaben, um Ihre Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Sie können wichtige Punkte oder Entscheidungen direkt aus einem Dokument oder Transkript hervorheben und sofort in Aufgaben umwandeln, Eigentümer zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und sie mit relevanten Projekten verknüpfen.

Sobald Ihre Meetings mit dem KI-Notizbuch von ClickUp transkribiert sind, können Sie mit ClickUp Brain noch einen Schritt weiter gehen, das Ihre Notizen um eine leistungsstarke intelligente Ebene erweitert.

Mit Brain können Sie ganze Transkripte sofort zusammenfassen oder bestimmte Momente herausziehen, ohne den Inhalt manuell durchsuchen zu müssen. Es liest Ihr Transkript durch und destilliert die wichtigsten Punkte, sodass Sie schnell erfassen können, was am wichtigsten ist.

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu Meetings und erhalten Sie mit ClickUp Brain innerhalb von Sekunden Antworten

Sie können sogar kontextbezogene Fragen stellen, wie "Was hat Sarah über die Frist gesagt?", und Brain durchsucht sofort das Transkript, um eine klare Antwort zu liefern. Verwandeln Sie Unterhaltungen innerhalb von Sekunden in Maßnahmen.

Die besten Features von ClickUp

Automatisierungen einrichten: Lösen Sie mit Lösen Sie mit ClickUp Automations automatisch Aktionen wie die Erstellung von Aufgaben, die Zuweisung oder Statusaktualisierungen aus, wenn ein neues Transkript oder eine neue Meeting-Notiz hinzugefügt wird

Nutzen Sie Notepad: Verwenden Sie den Verwenden Sie den ClickUp Notepad , um während Meetings Gedanken zu notieren und ziehen Sie Notizen direkt in Aufgaben oder Dokumente, wenn Sie bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen

Transkripte mit benutzerdefinierten Feldern verbessern: Fügen Sie Transkripten mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp Kontext wie Meeting-Typ, Client-Name oder Priorität hinzu, um die Organisation und Nachverfolgung zu verbessern

Kommentar mit Kontext: Fügen Sie bestimmte Transkript-Ausschnitte in Fügen Sie bestimmte Transkript-Ausschnitte in ClickUp ein. Weisen Sie Kommentare zu , um Aufgaben zuzuweisen und eine klare Referenz zu schaffen, ohne ganze Dokumente freigeben zu müssen

Einschränkungen von ClickUp

Mit einem breiten Bereich an Features kann die Plattform für Benutzer, die sie zum ersten Mal verwenden, etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und die Zeiterfassung in einem einheitlichen Arbeitsbereich. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Client-Projekten. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche mehrere Stunden Zeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass die Entwickler ernsthaft daran arbeiten, die Plattform zu verbessern.

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und die Zeiterfassung in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Kundenprojekten. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche mehrere Stunden Zeit. Außerdem zeigen die regelmäßigen Feature-Updates, dass die Entwickler ernsthaft daran arbeiten, die Plattform zu verbessern.

2. Otter. ai (Am besten für die Transkription von Meetings in Echtzeit und die Zusammenarbeit geeignet)

Otter. ai ist ein Echtzeit-Tool zur Sprach-zu-Text-Umwandlung, das Ihre Meetings, Interviews und Vorträge auf Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams transkribiert. Eines der wichtigsten Features sind automatisierte Live-Zusammenfassungen, mit denen Sie während des Meetings den Überblick über die wichtigsten Punkte behalten.

Während des Anrufs können Sie mit Otter Chat Fragen zum Transkript stellen und sofort Antworten erhalten, was besonders beim Multitasking hilfreich ist. Sie können auch Highlights, wichtige Punkte und Kommentare direkt in das Transkript einfügen, sodass Ihr Team ohne zusätzliche Tools zusammenarbeiten kann.

Verbit hingegen liefert nach der Sitzung mithilfe von KI und menschlicher Überprüfung nur ausgefeilte Transkripte, bietet jedoch keine Interaktion während des Meetings, Echtzeit-Einblicke oder Inline-Zusammenarbeit.

Otter. ai beste Features

Laden Sie Präsentationsfolien oder Bildschirmfreigaben direkt in Ihre Meeting-Notizen hoch

Kehren Sie nach dem Meeting zu Ihrer Transkription zurück, bearbeiten Sie Fehler und verfeinern Sie wichtige Punkte, um sie klarer zu formulieren oder freizugeben

Gruppieren Sie Transkripte nach Client, Projekt oder Thema mithilfe von Ordnern und finden und verwalten Sie Ihre Unterhaltungen im Laufe der Zeit ganz einfach

Einschränkungen von Otter.ai

Otter. ai hat manchmal Probleme, Sätze korrekt zu trennen, was zu schwer lesbaren Transkripten führen kann. Dieses Problem führt oft zu langen, zusammenhängenden Sätzen ohne korrekte Zeichensetzung

Otter. ai Preise

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $/Benutzer

Business : 30 $/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Eine G2-Bewertung lautet:

Kürzlich bin ich durch einen Kollegen auf Otter.ai gestoßen und seitdem ist meine Workload in Bezug auf MOM und alles andere sehr viel einfacher geworden. Es erfasst alle wichtigen Punkte und liefert am Ende eine kurze Zusammenfassung des gesamten Meetings. Die Integration und Implementierung in meinem Team war sehr einfach. Wir verwenden es in allen Meetings für Notizen.

Kürzlich bin ich durch einen Kollegen auf Otter.ai gestoßen und seitdem ist meine Workload in Bezug auf MOM und alles andere sehr viel einfacher geworden. Es erfasst alle wichtigen Punkte und liefert am Ende eine kurze Zusammenfassung des gesamten Meetings. Die Integration und Implementierung in meinem Team war sehr einfach. Wir verwenden es in allen Meetings für Notizen.

📚 Bonus: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Otter.ai

3. Descript (Am besten für die Bearbeitung von Podcasts und Videos mit integrierter Transkription)

via Descript

Descript ist eine All-in-One-Plattform für die Bearbeitung von Audio- und Videodateien, die Transkription, Bearbeitung und KI-gestützte Tools kombiniert, um die Erstellung von Inhalten zu optimieren. Im Gegensatz zu Verbit, das sich auf eine Kombination aus automatisierten Transkriptionsdiensten und menschlichen Editoren konzentriert, bietet Descript eine interaktivere und flexiblere Bearbeitungsumgebung.

Mit Overdub können Sie Ihre Stimme klonen, Füllwörter mit einem Klick entfernen und Audiodateien mithilfe von KI bereinigen. Außerdem bietet die App automatische Transkription in mehreren Sprachen, Bildschirmaufzeichnung und Bearbeitung mehrerer Spuren.

Wenn Sie ein unabhängiger Ersteller sind, der mehrere Aufgaben erfüllt (Ersteller, Editor und Vermarkter), vereinfacht Descript die Bearbeitung, indem es Sprache in Text umwandelt. Möchten Sie einen Abschnitt ausschneiden? Löschen Sie einfach den Satz aus dem Transkript. Sie benötigen keine umfangreichen Kenntnisse in der Videobearbeitung, um dieses Tool zu verwenden.

Die besten Features von Descript

Automatisieren Sie Bearbeitungsaufgaben wie das Entfernen von Füllwörtern, das Straffen von Audioaufnahmen und das Erstellen von Zusammenfassungen, um Ihren Workflow zu beschleunigen

Markieren und extrahieren Sie bestimmte Segmente aus Ihren Inhalten, um sie als kurze, eigenständige Videos oder Social-Media-Beiträge wiederzuverwenden

Verwenden Sie den Slash-Befehl, um Szenenwechsel in Ihrem Skript und Ihrer Struktur zu markieren und wie in einer Präsentation durch Ihr Video zu navigieren

Einschränkungen von Descript

Mit dem Overdub-Feature von Descript können Benutzer ein synthetisches Sprachmodell erstellen, dafür muss jedoch eine beträchtliche Menge an Audioaufnahmen aufgezeichnet werden. Die generierte Stimme entspricht möglicherweise nicht immer perfekt der natürlichen Sprache

Preise für Descript

Free

Hobbyanwender: 24 $ pro Person/Monat

Ersteller: 35 $ pro Person/Monat

Business: 65 $ pro Person/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (770+ Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das spart mir eine Menge Zeit bei der Bearbeitung! Ich schätze die durchdachte Gestaltung. Man merkt, dass viel Energie in das Verständnis der Bedürfnisse von Podcastern gesteckt wurde, und das weiß ich zu schätzen. Descript ist sehr einfach zu bedienen. Ich mag die Transkriptionsfunktion und die Möglichkeit, diese und den Ton gleichzeitig zu bearbeiten. Das erleichtert mir das Leben ungemein.

Das spart mir eine Menge Zeit bei der Bearbeitung! Ich schätze die durchdachte Gestaltung. Man merkt, dass viel Energie in das Verständnis der Bedürfnisse von Podcastern gesteckt wurde, und das weiß ich zu schätzen. Descript ist sehr einfach zu bedienen. Ich mag die Transkriptionsfunktion und die Möglichkeit, diese und die Audiodatei gleichzeitig zu bearbeiten. Das erleichtert mir die Arbeit ungemein.

📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Tools täglich für persönliche Aufgaben, 55 % sogar mehrmals täglich. Wie sieht es mit KI bei der Arbeit aus? Mit einer zentralisierten KI, die alle Aspekte Ihres Projektmanagements, Wissensmanagements und Ihrer Zusammenarbeit unterstützt, können Sie jede Woche bis zu 3+ Stunden sparen, die Sie sonst mit der Suche nach Informationen verbringen würden.

4. Rev (Am besten für flexible Transkriptionen mit menschlicher oder KI-Genauigkeit)

via Rev

Mit Rev können Sie Vorlesungen, Seminare oder Studenteninterviews in klare, durchsuchbare Transkripte umwandeln. Sie können zwischen schnellen, KI-generierten Ergebnissen wählen oder sich für eine menschliche Transkription entscheiden, wenn Genauigkeit unerlässlich ist, zum Beispiel bei der Transkription komplexer Diskussionen oder akademischer Terminologie.

Sobald Ihre Transkription fertig ist, können Sie sie in Ihrem Browser überprüfen und bearbeiten. Markieren Sie wichtige Abschnitte für die Unterrichtsplanung, fügen Sie Korrekturen hinzu oder finden Sie schnell Schlüsselzitate, die Sie in Materialien oder Berichte aufnehmen möchten.

Tools wie Sprecherbeschreibungen, Zeitstempel und benutzerdefinierte Glossare helfen dabei, den Überblick zu behalten. Für Pädagogen ist dies bei der Verwaltung von Gruppendiskussionen, Podiumsdiskussionen mit mehreren Rednern oder fachspezifischen Begriffen von entscheidender Bedeutung.

Die besten Features

Finden Sie schnell Teile des Transkripts, die möglicherweise bearbeitet werden müssen

Verwenden Sie integrierte KI-Tools, um prägnante Zusammenfassungen zu erstellen

Trainieren Sie das Tool, Markennamen, Fachbegriffe oder branchenspezifische Sprache zu erkennen

Rev-Limits

Die Plattform von Rev bietet nicht so viele detaillierte Bearbeitungs-Tools, mit denen Benutzer ihre Transkripte nach der Automatisierung verfeinern können

Rev-Preise

Basic: 14,99 $ pro Benutzer/Monat

Pro: 34,99 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bezahlung pro Minute : Menschliche Transkription : 1,99 $/Minute KI-Transkription : 0,25 $/Minute

Menschliche Transkription : 1,99 $/Minute

KI-Transkription: 0,25 $/Minute

Menschliche Transkription : 1,99 $/Minute

KI-Transkription: 0,25 $/Minute

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Rev?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich bin Untertiteler und mir gefällt die Arbeit eigentlich ganz gut. Die Bezahlung ist zwar im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht besonders gut, aber ich finde, es ist ein guter Einstieg, um sich einzuarbeiten.

Ich bin Untertiteler und mir gefällt die Arbeit eigentlich ganz gut. Die Bezahlung ist zwar im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht besonders gut, aber ich finde, es ist ein guter Einstieg, um sich einzuarbeiten.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

5. Sonix. ai (Am besten geeignet für schnelle, selbst bearbeitbare Transkripte mit Teamzusammenarbeit)

Sonix. ai ist eine KI-gestützte Transkriptionsplattform, die Audio- und Video-Dateien in präzisen, bearbeitbaren Text umwandelt. Für Marktforscher, die Interviews, Fokusgruppen und interne Reviews jonglieren, optimiert Sonix die Transkription und Teamzusammenarbeit in einem browserbasierten Workspace.

Sie können wichtige Erkenntnisse hervorheben, Kommentare für Teamkollegen hinterlassen und Dateien nach Thema oder Projekt mit Tags versehen. Anstatt Transkripte in ein anderes Tool zu exportieren, können Sie mit Sonix Inhalte im Editor mit intuitiven Features wie Suchen und Ersetzen und Sprecherbeschriftung bereinigen.

Arbeiten Sie mit Fachjargon? Benutzerdefinierte Wörterbücher sorgen für Genauigkeit in allen Transkripten. Über eine benutzerfreundliche Oberfläche können Sie Ordner organisieren und Feedback für mehrere Forschungsprojekte über ein Dashboard nachverfolgen.

Die besten Features von Sonix.ai

Überprüfen Sie, wie sicher Sonix bei jedem Wort in Ihrem Transkript ist, damit Sie Abschnitte mit geringer Genauigkeit schnell erkennen und korrigieren können

Verwenden Sie die integrierte Zusammenfassungsfunktion von Sonix, um Stichpunkte, Absätze oder kurze Übersichten zu langen Transkripten zu erstellen und die Zusammenfassung sogar mit Ihren eigenen Eingabeaufforderungen zu steuern

Transkripte über einen Link mit Teamkollegen teilen, um Feedback oder Überprüfungen zu erhalten

Sonix. ai Einschränkungen

Sonix unterstützt keine Live-Transkription oder Echtzeit-Untertitelung. Dies ist möglicherweise nicht ideal für Situationen, in denen sofortige Transkriptionsdienste erforderlich sind, z. B. bei Live-Meetings oder Ereignissen.

Sonix. ai Preise

Plattformpreis Standard: 0 $ pro Monat Premium: 22 $ pro Platz und Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 0 $ pro Monat

Premium: 22 $ pro Platz und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

KI-Transkription Standard: 10 $ pro Stunde Premium: 5 $ pro Stunde. Sparen Sie 50 % Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 10 $ pro Stunde

Premium: 5 $ pro Stunde. Sparen Sie 50 %

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 0 $ pro Monat

Premium: 22 $ pro Platz und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 10 $ pro Stunde

Premium: 5 $ pro Stunde. Sparen Sie 50 %

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix.ai

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sonix.ai?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Superschneller Workflow für die Transkription. Die KI erledigt fast 95 % der Arbeit mit hoher Genauigkeit, nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch. Danach habe ich nur noch 25 % bis 50 % der gesamten Interviewzeit für die Transkription der ungenauen Wörter benötigt. Auch mit MAXQDA kompatibel. Ich habe es mit vielen anderen Tools verglichen und es ist einfach das Beste.

Superschneller Workflow für die Transkription. Die KI erledigt fast 95 % der Arbeit, sogar auf Deutsch, nicht nur auf Englisch. Danach habe ich nur noch 25 % bis 50 % der gesamten Interviewzeit gebraucht, um die ungenauen Wörter zu transkribieren. Auch mit MAXQDA kompatibel. Ich habe es mit vielen anderen Tools verglichen und es ist einfach das Beste.

🧠 Wissenswertes: 1936 patentierte August Dvorak ein alternatives Tastatur-Layout, das die Tippgeschwindigkeit erhöhen sollte, indem die am häufigsten verwendeten Tasten unter den stärksten Fingern platziert wurden. Trotz seiner Vorteile konnte das Dvorak-Layout das QWERTY-Layout aufgrund seiner weit verbreiteten Bekanntheit und der Vorbehalte gegenüber Veränderungen nicht ersetzen.

6. VEED (Am besten für Video-Ersteller geeignet, die Transkription und Bearbeitung in einem benötigen)

via VEED

VEED. io ist eine browserbasierte, KI-gestützte Plattform für Transkription und Videobearbeitung. Sie unterstützt die Transkription und Übersetzung in über 125 Sprachen und eignet sich daher für Ersteller, die Inhalte für ein globales Publikum produzieren.

Sobald Ihre Transkription fertig ist, bietet Ihnen VEED mehrere Exportoptionen. Sie können sie im TXT-, VTT- oder SRT-Format herunterladen oder die Untertitel direkt in Ihr Video einbetten. Die Tools für die automatische Untertitelung sind anpassbar.

Verwenden Sie diese, um Schriftart, Größe, Platzierung und Farbe an Ihren Stil anzupassen. Sie erhalten außerdem Zugriff auf eine KI-gestützte Blickkontaktkorrektur, die Ihren Blick im Video so anpasst, dass Sie direkt in die Kamera sprechen (auch wenn Sie während der Aufnahme nicht in die Kamera geschaut haben 😉).

Verbit hingegen enthält keine videobezogenen Features wie Blickkorrektur oder integrierte Bearbeitungstools.

Die besten Features von VEED

Fügen Sie Ihr Skript ein und lassen Sie VEED ein komplettes Video mit Bildern, Untertiteln und Voiceover erstellen

Laden Sie Ihr Video hoch und lassen Sie VEED automatisch präzise Untertitel erstellen, die Sie bearbeiten, formatieren und direkt in Ihr Video einbrennen können, um es ganz einfach freizugeben

Verwenden Sie den Voice Dubber, um Ihr Video automatisch zu übersetzen und zu vertonen

Einschränkungen von VEED

VEED bietet keine Sprecheridentifizierung und -zuordnung, was in Umgebungen mit mehreren Sprechern entscheidend sein kann, um genau nachzuverfolgen, wer was gesagt hat

Preise von VEED

Free

Basic: 18 $/Monat

Pro: 30 $/Monat

Business: 70 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu VEED

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über VEED?

Eine G2-Bewertung lautet:

Was mir besonders gefällt, ist die Genauigkeit des Untertitelungsdienstes! Dank der großen Auswahl an Stilen kann ich immer einen Stil auswählen, der am besten zum Ton meiner Videos passt. Insgesamt kann ich VEED anderen Erstellern von Videos nur wärmstens empfehlen!

Was mir besonders gefällt, ist die Genauigkeit des Untertitelungsdienstes! Dank der großen Auswahl an Stilen kann ich den Stil auswählen, der am besten zum Ton meiner Videos passt. Insgesamt kann ich VEED anderen Erstellern von Videos nur wärmstens empfehlen!

➡️ Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Bildschirmaufzeichnungs-Tools ohne Wasserzeichen

7. Trint (Am besten geeignet für Journalisten und Medienteams, die Geschichten aus Transkripten erstellen)

via Trint

Trint hilft Journalisten und Medienteams dabei, Rohaufnahmen in veröffentlichungsfertige Artikel umzuwandeln. Es unterstützt die Transkription von über 40 Sprachen und die Übersetzung in mehr als 50 Sprachen, was es für die grenzüberschreitende Berichterstellung nützlich macht, ohne auf externe Tools angewiesen zu sein.

Mit einem der Features, dem Story Builder, können Sie Zitate, Clips und Momente aus mehreren Transkripten extrahieren, um strukturierte Erzählungen zu erstellen. So lassen sich Interviews, Pressekonferenzen oder Podiumsdiskussionen in zusammenhängende Artikel oder Skripte organisieren.

Die KI-Zusammenfassung von Trint verdichtet lange Interviews zu den wichtigsten Punkten und bewahrt dabei den Kontext, den Sie für Genauigkeit benötigen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Alternativen zu Verbit trainiert Trint seine KI nicht mit Ihren Inhalten, sodass Ihre Aufzeichnungen auch hinter den Kulissen privat bleiben.

Die besten Features von Trint

Finden Sie sofort Schlüsselbegriffe in Transkripten und fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu, um wichtige Momente zu organisieren

Bearbeiten, kommentieren und überprüfen Sie Transkripte gleichzeitig mit Ihrem Team, genau wie bei der Arbeit in Google Docs

Verwenden Sie die mobile App Trint, um Audioaufnahmen zu erstellen und Live-Transkriptionen zu generieren

Einschränkungen von Trint

Das Feature zur Sprecheridentifizierung von Trint hat Schwierigkeiten, Sprecher genau zu unterscheiden, insbesondere bei Aufnahmen mit überlappenden Dialogen oder Nebengeräuschen

Preise für Trint

Starter 2024: 80 $ pro Platz/Monat

Advanced 2024: 100 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Trint

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 3,9/5 (10+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trint?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich benutze Trint seit etwa vier Jahren. Oft haben die Personen, die ich interviewe, einen internationalen Akzent – nicht den typischen Midwestern-Dialekt. Aber Trint versteht oft Wörter, die ich in den eigentlichen Audiodateien nicht hören konnte. Das hat mich wirklich beeindruckt und meine Arbeit erheblich erleichtert.

Ich benutze Trint seit etwa vier Jahren. Oft haben die Personen, die ich interviewe, einen internationalen Akzent – nicht den typischen Midwestern-Dialekt. Aber Trint versteht oft Wörter, die ich in den eigentlichen Audiodateien nicht hören konnte. Das hat mich wirklich beeindruckt und meine Arbeit erheblich erleichtert.

8. Fathom (Am besten geeignet für Vertriebs- und Kundendienstteams, die CRM-verbundene Meeting-Notizen benötigen)

via Fathom

Fathom ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent. Für Vertriebs- und Kundensupport-Teams zeichnet er Ihre Anrufe über Zoom, Microsoft Teams und Google Meet auf und transkribiert sie, sodass Sie wichtige Erkenntnisse ohne manuelle Notizen erfassen können.

Nach dem Anruf erstellt Fathom AI automatisch maßgeschneiderte Zusammenfassungen, die sich auf wichtige Punkte, Einwände und nächste Schritte konzentrieren. Sie können Vorlagen für Verkaufsgespräche, Kunden-Check-ins oder Onboarding-Sitzungen auswählen, um übersichtliche, rollenspezifische Notizen mit Ihrem Team oder Ihren Clients zu teilen.

Möchten Sie einen Moment hervorheben? Erstellen Sie einen Clip. Mit Fathom können Sie kurze Videoausschnitte direkt in Slack erstellen und versenden. Dank der nativen Integrationen in Salesforce, HubSpot und Slack synchronisiert Fathom Zusammenfassungen und Follow-ups direkt mit Ihrem CRM.

Die besten Features von Fathom

Speichern Sie alle Kundenanrufe Ihres Teams in einem durchsuchbaren hub

Lassen Sie sich sofort, täglich oder wöchentlich benachrichtigen, wenn bestimmte Begriffe oder Themen in Meetings auftauchen

Verwenden Sie den KI-Assistenten, um Fragen zu vergangenen Anrufen zu stellen, Zusammenfassungen abzurufen oder Follow-ups zu erstellen

Fathom-Einschränkungen

Fathom lässt sich zwar in beliebte CRMs wie Salesforce und HubSpot sowie in Tools wie Google Docs, Asana und Slack integrieren, unterstützt jedoch keine anderen weit verbreiteten Plattformen wie Trello, Monday.com und Zoho

Preise von Fathom

Free Forever

Premium: 19 $ pro Benutzer/Monat

Team Edition: 29 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Fathom

G2: 5/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 750 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich finde es toll, dass Fathom sich um alles kümmert, meine Meetings aufzeichnet, transkribiert und mir eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten per E-Mail schickt. Das spart mir so viel Zeit, da ich keine Notizen machen muss und mir keine Sorgen machen muss, etwas Wichtiges zu vergessen.

Ich finde es toll, dass Fathom sich um alles kümmert, meine Meetings aufzeichnet, transkribiert und mir eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten per E-Mail schickt. Das spart mir so viel Zeit, da ich keine Notizen machen muss und mir keine Sorgen machen muss, etwas Wichtiges zu verpassen.

📚 Bonus: Die besten Fathom AI-Alternativen für KI-Notizen

9. Fireflies (Am besten geeignet für durchsuchbare Meeting-Notizen und die Nachverfolgung von Unterhaltungen im Team)

via Fireflies

Fireflies. ai, ein KI-gestütztes Tool für Notizen in Meetings, zeichnet Meetings automatisch auf und transkribiert sie. Mit Topic Trackers können Sie bestimmte Themen wie "Preise" oder "Kundenprobleme" verfolgen und sehen, wie oft sie in Ihren Anrufen auftauchen.

Verbit hingegen bietet keine Medienausschnitte oder interaktive Audio-Tools.

Mit Fireflies. ai können Sie auch kurze, freigebbare Soundbites aus wichtigen Momenten extrahieren, um sie schnell zusammenzufassen oder mit Teamkollegen zu teilen. Und wenn Sie diese Erkenntnisse in andere Tools übertragen möchten, können Sie mit Fireflies Transkripte oder Audiodateien ganz einfach in Plattformen wie Notion oder Salesforce einbetten.

Die besten Features von Fireflies

Reagieren Sie direkt auf bestimmte Teile eines Meetings oder Kommentars und erleichtern Sie die Nachverfolgung von Follow-ups

Fügen Sie Notizen oder Kommentaren schnelle Reaktionen hinzu, um Aktualisierungen zu bestätigen oder Schlüsselstellen hervorzuheben, ohne den Flow zu unterbrechen

Steuern Sie die Sichtbarkeit, indem Sie Meetings in Kanälen organisieren, die entweder für das gesamte Team oder nur für ausgewählte Mitglieder zugänglich sind

Einschränkungen von Fireflies

Im Vergleich zur Webplattform fehlen der mobilen App von Fireflies.ai einige Features wie benutzerdefiniertes Vokabular und detaillierte Meeting-Analysen. Diese Diskrepanz kann Benutzer behindern, die unterwegs auf mobile Geräte zugreifen, um auf Meeting-Notizen und Transkriptionen zuzugreifen

Preise für Fireflies

Free Forever

Pro: 18 $ pro Platz/Monat

Business: 29 $ pro Platz/Monat

Enterprise: 39 $ pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (10+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Die Softwarelösung von Fireflies wurde an meinem früheren Arbeitsplatz für die Aufzeichnung von Meetings verwendet und ermöglichte es mir, diese anzuhören, um Notizen zum Meeting zu machen. Die Audioaufzeichnung ist wirklich gut und mit der kostenpflichtigen Version erhält man ziemlich genaue Transkripte der Meetings.

Die Softwarelösung von Fireflies wurde an meinem früheren Arbeitsplatz für die Aufzeichnung von Meetings verwendet und ermöglichte es mir, diese anzuhören, um Notizen zum Meeting zu machen. Die Audioaufzeichnung ist wirklich gut und mit der kostenpflichtigen Version erhält man ziemlich genaue Transkripte der Meetings.

10. Temi (Am besten geeignet für schnelle, kostengünstige und unkomplizierte Transkriptionen für Einzelpersonen)

via Temi

Mit dem Transkriptionsdienst von Temi können Sie Audio- und Videodateien in allen gängigen Dateiformaten einreichen, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. Sobald diese in Text umgewandelt wurden, können Sie Ihre Transkription mit Zeitstempeln und Sprecherbeschreibungen bearbeiten, Unterhaltungen nachverfolgen und notwendige Korrekturen ganz einfach vornehmen.

Anschließend können Sie Ihr Transkript in verschiedenen Formaten herunterladen, darunter MS Word, PDF, SRT und VTT, um es in Dokumente, Präsentationen oder Video-Untertitel zu integrieren.

Die besten Features von Temi

Laden Sie Dateien per Drag & Drop hoch oder fügen Sie URLs von Plattformen wie Dropbox und Vimeo ein, um schnelle Transkriptionsdienste zu erhalten

Bearbeiten Sie Transkripte mit einem einfachen Doppeltippen und grundlegenden Tastaturverknüpfungen, mit einfachen Optionen zum Herunterladen und Freigeben

Hervorgehobene Füllwörter wie "ähm" und "äh" können mit einem einzigen Fingertipp schnell entfernt werden

Einschränkungen von Temi

Temi erlaubt es Benutzern nicht, benutzerdefinierte Begriffe oder Namen zum Wörterbuch hinzuzufügen, was die Genauigkeit bei branchenspezifischen oder technischen Inhalten beeinträchtigen kann

Preise für Temi

Kostenlose Testversion

Zahlung: 0,25 $ pro Audiominute

Bewertungen und Rezensionen zu Temi

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Temi?

Eine G2-Bewertung lautet:

Der Text lässt sich leicht bearbeiten und korrigieren, sodass Sie eine ausgefeilte Transkription freigeben können

Der Text lässt sich leicht bearbeiten und korrigieren, sodass Sie eine ausgefeilte Transkription freigeben können

Gehen Sie über die Transkription hinaus – probieren Sie ClickUp für eine echte Workflow-Integration aus

Verbit und seine Alternativen bieten solide Transkriptions- und Untertitelungsdienste. Sie erhalten genaue Transkripte, mehrsprachigen Support und Tools, mit denen Sie alles von Vorträgen bis hin zu juristischen Meetings bearbeiten können.

Was aber, wenn Sie mehr als nur eine Transkription benötigen? Was, wenn Sie Meeting-Notizen möchten, die automatisch in Aufgaben umgewandelt werden, Zusammenfassungen, die Aktionselemente hervorheben, und Tools für die Zusammenarbeit, die Unterhaltungen in die Tat umsetzen?

Hier zeichnet sich ClickUp aus. Mit ClickUp können Sie Ihre Meetings, Clips und Sprachnotizen sofort aufzeichnen, transkribieren und zusammenfassen. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Entscheidungen, Aktionspunkte und Fristen herauszuarbeiten, ohne das gesamte Transkript lesen zu müssen. Und mit ClickUp Docs verwandeln Sie Erkenntnisse in Pläne, weisen Aufgaben zu und arbeiten in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen.

Sie benötigen mehr als nur Transkripte? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.