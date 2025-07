Die 11 besten Guidde-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2025

Sie haben die Aufgabe, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihr Team zu erstellen. Sie benötigen eine Software zur Videodokumentation, die Bildschirmprozesse einfach erfasst, Anmerkungen hinzufügt und in mehrere Formate exportiert – und das alles ohne steile Lernkurve.

Sicher, es gibt Guidde. Es ist ein wertvolles Tool, um all dies zu erledigen. Wenn Sie jedoch nach alternativen Tools mit erweiterten Bearbeitungsfunktionen, benutzerdefiniertem Branding oder interaktiven Elementen suchen, sind Sie hier genau richtig.

Ob für die Einarbeitung neuer Benutzer, Produktdokumentation oder Schulungsmaterialien – das richtige Tool kann einen großen Unterschied machen.

Entdecken Sie also 11 der besten Guidde-Alternativen, mit denen Sie professionelle Videos erstellen, Software-Dokumentationen veröffentlichen und die Benutzerinteraktion auf einem hohen Niveau halten können – und das alles mit nur wenigen Klicks.

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff „Cut“ stammt aus dem physischen Vorgang des Schneidens von Filmmaterial. Auch bei der digitalen Bearbeitung „schneiden“ Editoren Videos im Rahmen ihres Workflows.

Was sollten Sie bei Alternativen zu Guidde beachten?

Angesichts der Weiterentwicklung der Produktschulungen müssen Tools für die Videodokumentation professionelle, skalierbare Lösungen bieten. Darauf sollten Sie bei Alternativen zu Guidde achten:

Professionelle Erstellung von Videos : Wählen Sie ein Tool mit erweiterten Bearbeitungsfunktionen, klarer Erzählung, flüssigen Animationen und präziser Videostrukturierung, um die Verständlichkeit zu verbessern. Automatisierte : Wählen Sie ein Tool mit erweiterten Bearbeitungsfunktionen, klarer Erzählung, flüssigen Animationen und präziser Videostrukturierung, um die Verständlichkeit zu verbessern. Automatisierte Schulungsvideos sorgen für Konsistenz und Effizienz

KI-Verbesserung : Achten Sie auf KI-generierten Text, automatische Untertitelung und intelligente Zusammenfassungen, um Workflows zu optimieren. Die besten Tools nutzen : Achten Sie auf KI-generierten Text, automatische Untertitelung und intelligente Zusammenfassungen, um Workflows zu optimieren. Die besten Tools nutzen KI für die Dokumentation , um Skripte zu verfeinern, Bearbeitungen zu automatisieren und die Klarheit zu optimieren – Umgehung von Erkennungssystemen sind ein Pluspunkt

Export in mehrere Formate : Stellen Sie die Kompatibilität mit verschiedenen Dateitypen, Auflösungen und Einbettungsoptionen sicher, um die Reichweite zu maximieren, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen

Teamzusammenarbeit : KI-generierte Inhalte sollten in gemeinsame Arbeitsbereiche integriert werden können, um eine nahtlose Teamarbeit zu ermöglichen, ohne dass menschliche Kontrolle ersetzt wird

Sicherheit für Unternehmen : Priorisieren Sie Verschlüsselung, : Priorisieren Sie Verschlüsselung, KI-Erkennung und Prüfpfade, um Inhalte zu schützen und unbefugten Zugriff zu verhindern

Marketingfähige Inhalte: Wählen Sie ein Tool mit interaktiven Elementen, um ansprechende, teilbare Videos zu erstellen, die die Produktakzeptanz und : Wählen Sie ein Tool mit interaktiven Elementen, um ansprechende, teilbare Videos zu erstellen, die die Produktakzeptanz und die Videoproduktion für das Projektmanagement steigern

🧠 Fun Fact: Mitarbeiter benötigen in der Regel 40 % bis 60 % weniger Zeit, um Inhalte über E-Learning-Plattformen zu erlernen, die häufig Video-Tutorials verwenden, als in traditionellen Klassenzimmern.

Die besten Guidde-Alternativen auf einen Blick

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestützter Generator für Videoskripte und Erstellung von Inhalten Bildschirmaufzeichnung und sofortige Transkription Integrierte Dokumente, Vorlagen und Projektmanagement Nahtlose Zusammenarbeit und Automatisierung Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan; Kostenlose Testversion für 30 Tage; Anpassung für Unternehmen verfügbar Scribe KI-gestützte Erstellung von Schritt-für-Schritt-AnleitungenKommentierte Screenshots und AnweisungenAnpassbare VorlagenExport in verschiedene Formate (PDF, HTML, Video) Privatpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne für erweiterte Features; Anpassung für Teams Loom Schnelle Videoaufzeichnung und -freigabeAutomatische Zusammenfassungen und Entfernung von FüllwörternIntegration mit Tools für den ArbeitsplatzKonvertieren von Videos in SOPs Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar; Kostenlose Testversion für kostenpflichtige Pläne; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Confluence Strukturierte Unternehmens-Wissensdatenbank, über 75 anpassbare Vorlagen, Zusammenarbeit in Echtzeit, Jira-Integration Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen Free-Plan verfügbar; Kostenlose Testversion für kostenpflichtige Pläne; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen Notion Flexible Dokumente, Wikis und ProjekttafelnKI-gestützte Erstellung von InhaltenMehrsprachige UnterstützungAnpassung per Drag & Drop Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar; Kostenlose Testversion für kostenpflichtige Pläne; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen Trainual KI-gestützte Erstellung von SOPs und Schulungsdokumenten Strukturierte Ordner und benutzerdefinierte Schulungspfade Nachverfolgung des Fortschritts und Zertifizierung Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Kostenlose Testversion verfügbar; Anpassung für Unternehmen Snagit Vollseitige BildschirmaufnahmenVideo- und Screenshot-AnmerkungenVoreinstellungen und Verknüpfungen für den WorkflowSynchronisierung in der Cloud Privatpersonen, kleine Unternehmen Kostenlose Testversion verfügbar; Preise für Bildungseinrichtungen und Unternehmen; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen Tango Erfassung von Workflows in EchtzeitAnklickbare In-App-AnleitungenAnalysen zur Nutzung von LeitfädenFixierte Tipps und Notizen Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; Kostenlose Testversion für kostenpflichtige Pläne; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Camtasia Erweiterte Suite für die Bearbeitung von VideosInteraktive Quizfragen und CalloutsGreen Screen und ÜbergängeTools für Audio und Voiceover Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Kostenlose Testversion verfügbar; Anpassung für Unternehmen FlowShare Automatische Workflow-DokumentationBearbeitung und Branding von Vorlagen in großen MengenExport in verschiedene Formate (PDF, PPTX, HTML)Unkenntlichmachen sensibler Daten Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Zight Sofortige Bildschirmaufzeichnung und -freigabeAnmerkungen und GIF-ErstellungCloud-basierte FreigabeIntegrationen mit Slack, Jira und Trello Privatpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenlose Testversion für kostenpflichtige Pläne; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

Die 11 besten Alternativen zu Guidde

Lassen Sie uns tiefer in die Schlüssel-Features, Vorteile, Einschränkungen, Preise und Bewertungen eintauchen, um herauszufinden, welche Guidde-Alternative für Sie am besten funktioniert:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Generierung von KI-Inhalten und die Optimierung von Workflows)

Mit ClickUp Clips können Sie Bildschirmaufnahmen aufzeichnen, freigeben und organisieren, ohne Ihren Workspace zu verlassen

Wenn Sie nach einer Alternative zu Guidde suchen, die KI-gestützte, umfassende Videodokumentation mit nahtloser Zusammenarbeit verbindet, ist ClickUp eine der besten Optionen. Die „Alles-App für die Arbeit“ ist mehr als eine herkömmliche Videodokumentationssoftware: Sie hilft Teams von Start-ups bis hin zu globalen Unternehmen, produktiv zu bleiben.

ClickUp Clips ist eine nahtlose, kollaborative und kostengünstige Alternative zu eigenständigen Videoaufzeichnungstools. Es speichert Ihre gesamte Videokommunikation und Ihr Feedback an einem Ort.

Damit können Sie Bildschirmaufnahmen aufzeichnen und freigeben, ohne langwierige Erklärungen schreiben oder mehrere Tools für die Videodokumentation jonglieren zu müssen.

Ob Sie Aufgaben durchgehen, Benutzer-Feedback geben oder Erklärvideos erstellen – mit Clips geht das ganz einfach und effizient, perfekt für Schulungsmaterialien, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und die Einarbeitung neuer Benutzer. Sie können auch reine Audio-Clips aufnehmen und versenden, um schnelles Feedback oder Anweisungen zu geben.

ClickUp Clips lässt sich auch in ClickUp Brain integrieren, wodurch Ihre Aufzeichnungen noch nützlicher werden. Sobald Sie die Aufnahme beendet haben, transkribiert ClickUp Brain das Video automatisch, sodass Sie nach Schlüsselbegriffen suchen können, ohne den gesamten Clip durchgehen zu müssen – ideal, um Benutzer-Feedback, Projektnotizen oder Schulungsmaterialien erneut anzusehen.

Verfeinern Sie Ihre Texte mit ClickUp Brain, einem KI-gestützten Assistenten, der an Ihren Arbeitsstil angepasst ist

Während Guidde sich auf Bildschirmaufnahmen konzentriert, geht ClickUp Brain mit seinem Video Script Generator einen Schritt weiter und hilft Ihnen dabei, Skripte zu erstellen, die dem Zweck, dem Publikum und dem Ton Ihres Videos entsprechen. Anstatt bei Null anzufangen, erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge, die ausgefeilt und dennoch natürlich wirken.

Über das Schreiben hinaus optimiert ClickUp Brain Grammatik, Klarheit und Engagement und sorgt dafür, dass Ihre Skripte bei Ihrem Publikum Anklang finden – etwas, das Guidde nicht bietet. Und wenn Sie keine Ideen haben, können die KI-Schreibvorlagen für das Videomarketing neue Konzepte und einzigartige Erzählungen hervorbringen, mit denen sich Ihre Inhalte von der Masse abheben.

Erstellen Sie Inhalte und bauen Sie gemeinsam mit ClickUp Docs die Wissensdatenbank Ihres Unternehmens auf

Weitere Features von ClickUp, die es zu einer starken Alternative zu Guidde machen, sind ClickUp Docs, das die Zusammenarbeit optimiert, KI-gestütztes Entwerfen und die Organisation von Inhalten. Sie können Dokumente ganz einfach mit Links, Tabellen, Lesezeichen und anpassbaren Formaten für eine strukturierte, benutzerfreundliche Oberfläche verbessern.

Die integrierte Plagiatsprüfung sorgt dafür, dass Ihre Inhalte einzigartig bleiben.

Über die Video-Dokumentation hinaus bietet ClickUp eine Reihe von Vorlagen für die Erstellung von Inhalten für Marketingstrategien, Kampagnenmanagement und Ereignisplanung.

Die Vorlage für die Videoproduktion von ClickUp vereinfacht beispielsweise den oft komplexen und zeitaufwändigen Prozess der Videoproduktion. Diese Vorlage sorgt dafür, dass alles organisiert und im Zeitplan bleibt, von der Planung und Vorproduktion bis hin zur Bearbeitung und endgültigen Lieferung.

Damit können Sie:

Kreative Ziele definieren und Fortschritte überwachen

Organisieren und optimieren Sie Aufgaben in der Vorproduktion

Produktionsressourcen und -ausrüstung zuweisen und planen

Workflows in der Postproduktion effektiv überwachen

Ganz gleich, ob Sie herausfinden möchten, wie Sie KI im Content-Marketing einsetzen können, oder eine Vorlage für Ihr nächstes kreatives Projekt benötigen – die Tools und Features von ClickUp wurden entwickelt, um die Produktivität und Kreativität Ihres Teams zu unterstützen.

Die besten Features von ClickUp

Erhalten Sie sofort Antworten, generieren Sie Inhalte und automatisieren Sie Updates mit KI-Unterstützung

Erstellen und transkribieren Sie Bildschirmaufzeichnungen, um Teammitglieder zu schulen oder Produktfeatures mit ClickUp Clips zu präsentieren

Automatisieren Sie die Genehmigung von Inhalten, damit Aufgaben sofort nach der Überprüfung weiterbearbeitet werden können

Greifen Sie auf über 100 forschungsbasierte Tools mit auf bestimmte Rollen und Aufgaben zugeschnittenen Eingabeaufforderungen zu

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer finden die umfangreichen Features anfangs etwas überwältigend

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer von G2 sagt

Es hat buchstäblich ALLE Features in einer einzigen App. Nehmen Sie Clips auf, erfassen Sie Zeiten, verfolgen Sie Serviceprojekte oder die Produktentwicklung. Ich habe es zufällig entdeckt und bin so froh, dass ich das getan habe ... Ich habe Trello, Monday.com, Bitrix und alle anderen Apps für diesen Zweck in 10 verschiedenen Unternehmen ausprobiert. NICHTS kommt daran heran.

Es hat buchstäblich ALLE Features in einer einzigen App. Nehmen Sie Clips auf, erfassen Sie Zeiten, verfolgen Sie Serviceprojekte oder die Produktentwicklung. Ich habe es zufällig entdeckt und bin so froh, dass ich es getan habe ... Ich habe Trello, Monday.com, Bitrix und alle anderen Apps für diesen Zweck in 10 verschiedenen Unternehmen ausprobiert. NICHTS kommt auch nur annähernd daran heran.

2. Scribe (Am besten geeignet für die automatische Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen)

via Scribe

Mit Scribe können Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Benutzerdokumentationen mit einem Klick automatisieren. Klicken Sie einfach auf „Aufzeichnung starten“, führen Sie die Schritte auf dem Bildschirm aus und überlassen Sie Scribe den Rest – einschließlich kommentierter Screenshots, Beschreibungen und Hervorhebungen. Bearbeiten, ordnen Sie neu oder fügen Sie Details hinzu, bevor Sie die Datei freigeben.

Benötigen Sie eine komplette Wissensmanagement-Plattform? Kombinieren Sie Anleitungen, fügen Sie Screenshots hinzu oder betten Sie Videos von YouTube, Loom und Vimeo ein. Die KI-gestützte Dokumentationserstellung von Scribe formatiert alles zu einer hochwertigen Dokumentation mit benutzerdefiniertem Branding.

Im Gegensatz zu Guidde, das die Aufzeichnung auf 100 Schritte limitiert, unterstützt Scribe 200 Schritte – unverzichtbar für komplexe Dokumentationen. Während die Desktop-App von Guidde eher unternehmensorientiert ist, macht die benutzerfreundliche Oberfläche von Scribe die Prozessdokumentation schneller und einfacher.

Die besten Features von Scribe

Erstellen Sie KI-gestützte Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Screenshots und Anweisungen

Erfassen Sie unbegrenzt viele Schritte mit Anmerkungen, Benachrichtigungen und Tipps

Bearbeiten Sie Leitfäden mit Markierungen, zugeschnittenen Bildern und redigierten Details

Inhalte schnell mit anpassbaren Vorlagen formatieren

Leitfäden direkt freigeben, in Plattformen einbetten oder als HTML, PDF oder Video exportieren

Einschränkungen von Scribe

Scribe kann teuer sein, insbesondere für Teams, die erweiterte Features benötigen

Features und Anpassungsmöglichkeiten basierend auf fortschrittlichen Algorithmen, die nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement verfügbar sind

Preise für Scribe

Basic: Kostenlos

Pro Team: 15 $/Monat pro Platz

Pro Personal: 29 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Scribe

G2: 4,8/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Loom (Am besten geeignet für die Erstellung von Lehrvideos)

via Loom

Die Kommunikation per Video ist schneller und persönlicher als das Tippen langer Nachrichten. Aus diesem Grund nutzen Teams, Pädagogen und Unternehmen Loom für Benutzerdokumentationen, Schulungsmaterialien und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Video-Format. Sie können Loom-Videos ganz einfach für interne Teams, Clients oder ein globales Publikum freigeben.

Loom enthält grundlegende Funktionen zur Bearbeitung von Videos, mit denen Sie Videos zuschneiden, Clips kombinieren und Füllstoffe oder unangenehme Pausen mit der Side-by-Side-Ansicht für Videos und Transkripte entfernen können – ein Feature, das Guidde-Alternativen oft fehlt. Darüber hinaus können Sie mit benutzerdefiniertem Branding und interaktiven Elementen Ihre Inhalte ansprechender und professioneller gestalten.

Die besten Features von Loom

Arbeiten Sie schneller mit automatischen Titeln, automatischen Zusammenfassungen und dem Entfernen von Füllwörtern

Integration mit Google Workspace, Slack und anderen Tools für den Arbeitsplatz

Schützen Sie Daten mit SSO, SCIM und benutzerdefinierten Aufbewahrungsrichtlinien

Videos in strukturierte, textbasierte SOPs konvertieren

Limits von Loom

Gelegentliche Probleme mit dem Video-Hosting

Dem Trimming-Tool im Editor fehlt es an Präzision

Preise für Loom

Starter: Kostenlos

Business : 18 $/Monat pro Benutzer

Business + AI: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Loom

G2: 4,7/5 (über 2.050 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 450 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Loom?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Dies ist ein großartiges und einfaches Tool zum Aufzeichnen von Videos. Es hilft dabei, Produktideen im Team auszutauschen, um mögliche neue Entwicklungen schneller voranzutreiben. Erstellen Sie Videos für interne Schulungen für verschiedene Unternehmensbereiche vor und nach Releases. Und teilen Sie Fehler mit den verschiedenen Teams, damit diese schneller Lösungen finden können.

Dies ist ein großartiges und einfaches Tool zum Aufzeichnen von Videos. Es hilft dabei, Produktideen im Team auszutauschen, um mögliche neue Entwicklungen schneller voranzutreiben. Erstellen Sie Videos für interne Schulungen für verschiedene Unternehmensbereiche vor und nach Releases. Und um Fehler mit den verschiedenen Teams zu teilen, damit diese schneller Lösungen finden können.

4. Confluence (am besten geeignet für die Erstellung einer unternehmensweiten Wissensdatenbank)

via Confluence

Die Suche nach Projektdetails sollte nicht länger dauern als die eigentliche Arbeit. Anstatt E-Mails zu durchsuchen oder Kollegen nach fehlenden Dateien zu fragen, benötigen Teams einen zentralen Wissens-Hub, in dem alles leicht zugänglich ist.

Genau das bietet Confluence: einen vernetzten Workspace für die Zusammenarbeit in Echtzeit, die Dokumentation von Projekten und den Austausch von Wissen ohne Chaos.

Im Gegensatz zu Guidde dient Confluence als unternehmensweites Wiki und Tool für das Projektmanagement. Teams aus den Bereichen Technik, Marketing und Betrieb können Meeting-Notizen, Sprint-Pläne, Onboarding-Anleitungen und Produkt-Roadmaps in einem einzigen, durchsuchbaren Space speichern.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Dokumenten, der Wiederholung von Arbeiten oder dem Umgang mit verstreuten Informationen.

Die besten Features von Confluence

Organisieren Sie Unternehmensdokumente in einer strukturierten Wissensdatenbank

Nutzen Sie über 75 anpassbare Vorlagen für Strategie, Planung und Berichterstellung

Verknüpfen Sie die Dokumentation in Echtzeit mit Jira-Problemen für eine bessere Nachverfolgung

Einschränkungen von Confluence

Steile Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit Collaboration-Tools haben

Die Suchergebnisse sind nicht immer die relevantesten

Eingeschränkte Flexibilität bei der Bearbeitung von Tabellen

Preise für Confluence

Free

Standard : 6,40 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Confluence

G2: 4,1/5 (über 3.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.500 Bewertungen)

5. Notion (Am besten geeignet für flexible Dokumentation und KI-gestützte Erstellung von Inhalten)

via Notion

Wenn Sie einen flexiblen Arbeitsbereich benötigen, um alles von Dokumenten bis hin zu Projekten zu verwalten, bietet Notion einen vernetzten hub, der die Produktivität Ihres Teams und die Automatisierung von Workflows verbessert. Ursprünglich als App zum Erstellen von Notizen konzipiert, hat sich Notion zu einer leistungsstarken Lösung entwickelt, mit der Sie KI-generierte Texte erstellen, kollaborative Wikis aufbauen und die Aufgabenverwaltung optimieren können – alles an einem Ort.

Notion zeichnet sich durch seinen anpassbaren Workspace aus, der Drag-and-Drop-Bausteine bietet, mit denen Sie Ihr ideales Setup formen können. Es funktioniert zwar gut als einfacher Text-Editor, aber sein volles Potenzial entfaltet es bei der Organisation von Projekt-Zeitleisten, der Zentralisierung von Unternehmenswissen und der Verbesserung der teamübergreifenden Zusammenarbeit.

Die besten Features von Notion

Erstellen und organisieren Sie Dokumente, Wikis und Projektmanagement-Boards auf einer einzigen Plattform

Nutzen Sie KI, um Ideen zu sammeln, menschenähnliche Inhalte zu erstellen und komplexe Informationen zu vereinfachen

Übersetzen, anpassen und verfeinern Sie Inhalte für mehrere Sprachen und Zielgruppen

Einschränkungen von Notion

Bei der Verarbeitung großer Datensätze kann es zu Verzögerungen oder Abstürzen kommen

Der Zugriff auf das Audit-Protokoll ist auf Benutzer des Enterprise-Plans beschränkt

Preise für Notion

Free Forever

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 10 $ pro Mitglied und Monat verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Eine G2 -Bewertung lautet:

Für mich ist Notion eine super coole App, die Ihnen dabei hilft, organisiert und produktiv zu bleiben! Notion ist wie ein All-in-One-Workspace, den Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, sodass Sie alles erledigen können, von Notizen bis hin zur Verwaltung von Aufgaben. Das Beste daran ist, dass es dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche und praktischen Suchfunktion wirklich einfach zu bedienen ist.

Für mich ist Notion eine super coole App, die Ihnen hilft, organisiert und produktiv zu bleiben! Notion ist wie ein All-in-One-Workspace, den Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, sodass Sie alles erledigen können, von Notizen bis zur Verwaltung von Aufgaben. Das Beste daran ist, dass es dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche und der praktischen Suchfunktion wirklich einfach zu bedienen ist.

6. Trainual (Am besten geeignet für Onboarding und Schulungsdokumentation)

via Trainual

Trainual ist eine textbasierte Plattform zum Erstellen von SOPs, Schulungsmaterialien für Mitarbeiter und Onboarding-Anleitungen. Ganz gleich, ob Sie mit anpassbaren Vorlagen beginnen, vorhandene Dokumente hochladen oder KI-gestützten Text generieren – Trainual optimiert das Wissensmanagement.

Außerdem können Unternehmen damit Workflows strukturieren, rollenspezifische Schulungen zuweisen und den Fortschritt der Mitarbeiter mit integrierten Tests und Zertifizierungen nachverfolgen.

Die besten Features von Trainual

Generieren Sie KI-gestützte Inhalte und Schritt-für-Schritt-Diagramme zum einfachen Freigeben

Speichern Sie Schulungsunterlagen in strukturierten Ordnern für schnellen Zugriff

Erstellen Sie benutzerdefinierte Schulungspfade und verfolgen Sie den Fortschritt mit detaillierten Berichten

Einschränkungen von Trainual

Neue Benutzer müssen sich möglicherweise zunächst in die Benutzung einarbeiten

Die Plattform ist im Vergleich zu Alternativen mit hohen Kosten verbunden

Keine KI-Erkennungsfunktionen

Preise für Trainual

Klein : 299 $/Monat

Medium : 349 $/Monat

Wachstum : 499 $/Monat

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Trainual

G2: 4,7/5 (790+ Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 470 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 50 % der Befragten unserer Umfrage geben Freitag als ihren produktivsten Tag an. Dies könnte ein Phänomen sein, das nur in der modernen Arbeitswelt auftritt. Freitags finden in der Regel weniger Meetings statt, was in Kombination mit dem während der Arbeitswoche angesammelten Kontext zu weniger Unterbrechungen und mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten führen kann. Möchten Sie die Produktivität des Freitags die ganze Woche über aufrechterhalten? Nutzen Sie asynchrone Kommunikationsmethoden mit ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat! Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips auf, erhalten Sie sofortige Transkriptionen über ClickUp Brain oder bitten Sie den KI-Notiznehmer von ClickUp, einzuschreiten und die Highlights des Meetings für Sie zusammenzufassen!

7. Snagit (Am besten geeignet für die Erfassung und Kommentierung von Screenshots und Videos)

via Snagit

Haben Sie Schwierigkeiten, eine ganze Webseite zu erfassen, ohne mehrere Screenshots zusammenzufügen? Mit der Scroll-Capture-Funktion von Snagit können Sie mit einem einzigen Klick ganzseitige Screenshots erstellen, was die Dokumentation und Tutorials vereinfacht.

Möchten Sie Ihren Bildschirm oder Ihre Webcam aufzeichnen? Snagit bietet unbegrenzte Bildschirmaufzeichnung mit integrierter Videobearbeitung, sodass Sie Inhalte vor dem Freigeben optimieren können. Synchronisieren Sie Ihre Dateien direkt mit Google Drive, OneDrive oder Dropbox für nahtlosen Zugriff.

Mit anpassbaren Voreinstellungen und Tastaturverknüpfungen optimiert Snagit Workflows für eine schnellere Erstellung von Inhalten und bietet damit gegenüber Guidde Vorteile bei der Bildschirmaufnahme und -bearbeitung.

Die besten Features von Snagit

Greifen Sie auf lizenzfreie Assets zu, um Dokumente, Tutorials und Präsentationen zu verbessern

Bilder oder Videos mit Tags versehen und als Favoriten markieren, um sie einfach zu organisieren

Filtern Sie Aufnahmen nach Datum, Dateityp oder Anwendung

Einschränkungen von Snagit

Keine erweiterten Funktionen für die Zusammenarbeit

Preise für Snagit

Privat und Business : 39 $/Jahr, jährlich abrechenbar

Bildung: 48 $/Jahr, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Snagit

G2: 4,7/5 (über 5.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 470 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Snagit?

Laut einer Reddit -Rezension:

Obwohl es schnellere/einfachere Methoden gibt, wie z. B. die Verwendung der Drucktaste, bietet Snagit genügend leichtgewichtige Tools, die es für mich lohnenswert machen.

Obwohl es schnellere/einfachere Methoden gibt, wie z. B. die Verwendung der Drucktaste, bietet Snagit genügend leichtgewichtige Tools, die es für mich lohnenswert machen.

8. Tango (Am besten geeignet für die Erstellung von Software-Schulungshandbüchern)

via Tango

Tango und Guidde sind beide hervorragend für die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Software-Schulungsleitfäden geeignet, erfüllen jedoch unterschiedliche Anforderungen. Während Guidde auf Videodokumentation spezialisiert ist, konzentriert sich Tango auf In-App-Anleitungen für interne Software-Schulungen.

Mit der Browser-Erweiterung von Tango können Teams automatisch Workflows erfassen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellen und diese direkt in den Apps anheften, die sie täglich verwenden. Dies macht es zu einem idealen Tool für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Dokumentation von Prozessen und die Optimierung interner Abläufe.

Die besten Features von Tango

Verfolgen Sie die Demo-Performance mit Analysen zu Ansichten, Abschlussraten und Abbruchquoten

Erstellen Sie mit der Browser-Erweiterung anklickbare Walkthroughs in Echtzeit

Heften Sie Anleitungen, Tipps oder Notizen an bestimmte App-Elemente, um sie schnell zur Hand zu haben

Einschränkungen von Tango

Tango generiert keinen Text automatisch während der Eingabe, sodass eine manuelle Eingabe erforderlich ist

Keine KI-Erkennungsfunktionen

Preise für Tango

Free

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tango

G2: 4,8/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Rund 74 % der Trainer integrieren Video-Lerninhalte in ihre Programme, wobei die Nutzung in großen Unternehmen sogar auf 88 % steigt.

9. Camtasia (Am besten für fortgeschrittene Bearbeitung von Videos geeignet)

via Camtasia

Möchten Sie interaktive Produktdemos oder Webinare erstellen? Camtasia stellt sicher, dass Sie keine Kenntnisse in der Videobearbeitung benötigen, und bietet eine komplette Suite für ausgefeilte, professionelle Inhalte.

Während Guidde bei der erweiterten Bearbeitung zu wünschen übrig lässt, bietet Camtasia Greenscreen-Effekte, anpassbare Übergänge und präzise Audiobearbeitung – perfekt für Lehrvideos, E-Learning-Kurse und Marketinginhalte.

Die besten Features von Camtasia

Lautstärke anpassen, Hintergrundmusik hinzufügen und Voiceovers für klare Erklärungen aufnehmen

Fügen Sie Beschriftungen, Bildunterschriften und Screenshots hinzu, um wichtige Details hervorzuheben

Erstellen Sie interaktive Quizze, um E-Learning und Schulungsvideos zu verbessern

Einschränkungen von Camtasia

Die Nutzung erfordert etwas Zeit zum Erlernen und effektiven Anwenden

Nicht ideal für schnelle Bildschirmaufnahmen

Preise für Camtasia

Camtasia Essentials : 203,02 $/Monat, jährlich abgerechnet

Camtasia Create : 281,04 $/Monat, jährlich abgerechnet

Camtasia Pro: 563 $ pro Monat, bei jährlicher Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Camtasia

G2: 4,6/5 (über 1450 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 430 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Camtasia?

Eine G2 -Bewertung lautet:

Ich komme immer wieder darauf zurück. Es ist so einfach zu bedienen und man kann extrem schnell Änderungen an Videos vornehmen. Es ist extrem einfach, vorhandenes Videomaterial zu integrieren, und es werden eine Vielzahl von Videodateien und Formaten unterstützt.

Ich komme immer wieder darauf zurück. Es ist so einfach zu bedienen und man kann extrem schnell Änderungen an Videos vornehmen. Es ist extrem einfach, vorhandenes Videomaterial zu integrieren, und es werden eine Vielzahl von Videodateien und Formaten unterstützt.

10. FlowShare (Am besten für die automatische Dokumentation von Workflows geeignet)

via FlowShare

Wenn Sie es leid sind, Prozesse manuell zu dokumentieren, vereinfacht FlowShare die Workflow-Dokumentation, indem es automatisch jede Aktion innerhalb jeder Business-Software oder SaaS-Plattform erfasst.

FlowShare arbeitet im Hintergrund, während Sie Aufgaben ausführen, und zeichnet jeden Schritt für die Prozessdokumentation und Schulungsmaterialien auf. Nach Beendigung Ihrer Sitzung können Sie die erfassten Schritte mit Tools zur Massenbearbeitung überprüfen und verfeinern, um Klarheit und Effizienz bei der Einarbeitung, der Erstellung von SOPs und der Automatisierung von Workflows zu gewährleisten.

Die besten Features von FlowShare

Sorgen Sie für ein einheitliches Branding mit Vorlagen, die Anleitungen automatisch formatieren

Verschleiern Sie private Informationen, um sensible Daten zu schützen

Exportieren Sie in verschiedene Formate, darunter PDF, PPTX, interaktive Demo, PNG, DOCX und HTML

Einschränkungen von FlowShare

Hohe Kosten machen es für die Erstellung umfangreicher Inhalte unpraktisch

Preise für FlowShare

Professional: 45 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu FlowShare

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Quizfragen, anklickbare Hotspots und Eingabeaufforderungen im Video, um den Lernerfolg zu vertiefen und die Motivation aufrechtzuerhalten.

11. Zight (Am besten für Videoaufnahmen und Bildschirmaufnahmen geeignet)

via Zight

Zight (ehemals CloudApp) ist ein visuelles Kommunikations-Tool zum Aufzeichnen, Hosten und Freigeben von Videos, Bildern, Screenshots und GIFs. Um die Übersichtlichkeit und Interaktivität zu verbessern, können Sie Inhalte mit Anmerkungen, Textmarkierungen und Voice-Overs ergänzen.

Mit der sofortigen Bildschirmaufzeichnung von Zight können Teams Schulungsvideos, Produktdemos und Tutorials für den Kundensupport schneller erstellen. Die cloudbasierte Freigabe und Integration mit Slack, Jira und Trello machen es zu einer starken Alternative zu Guidde für die effiziente Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit.

Die besten Features von Zight

Elemente per Drag & Drop direkt in E-Mails und Chat-Apps ziehen

Verbinden Sie sich mit Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA und anderen Tools

Erfassen und speichern Sie GIFs Ihres Bildschirms für eine schnelle und ansprechende Kommunikation

Zight Einschränkungen

Die Anpassungsoptionen sind im Free-Plan eingeschränkt

Teuer für Unternehmen, die viele Videos produzieren oder erweiterte Features benötigen

Preise für Zight

Free Forever

Pro: 9,95 $/Monat pro Benutzer

Team: 9 $/Monat pro Team (mit 2 Benutzern)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zight

G2: 4,6/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

Erstellen Sie bessere interaktive Leitfäden mit ClickUp

Jedes Tool in dieser Liste hat seine Stärken – einige sind auf interaktive Tutorials spezialisiert, während andere die Zusammenarbeit im Team und das Workflow-Management optimieren. Aber gibt es eines, das alles kann?

ClickUp zeichnet sich durch seine schnelle Bereitstellung, umfassende Anpassungsmöglichkeiten und die nahtlose Erstellung von Demos für Desktop- und Web-Apps aus. Über die grundlegende Erstellung von Inhalten hinaus bietet es fortschrittliche KI, integrierte Freigabe von Dokumenten, kurze Video-Updates und marketingfreundliche Vorlagen für Inhalte. Ob Sie eine Wissensdatenbank, Automatisierung von Workflows oder Nachverfolgung von Projekten benötigen, ClickUp vereint alles auf einer Plattform.

Überzeugen Sie sich selbst – melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!