Kostenlose Produktkatalog-Vorlagen für einfache Anpassung

Ja, Sie haben großartige Produkte. Aber einen Katalog zu erstellen, der ihnen auch gerecht wird? Das ist eine ganz andere Geschichte. Die Verwaltung von Bildtypen, Designproblemen und Preisänderungen in letzter Minute kann Stunden für einfache Aufgaben verschwenden.

Wenn Sie schon einmal ein leeres Dokument geöffnet und sich gefragt haben: "Wo soll ich überhaupt anfangen?", dann kennen Sie dieses Problem. Das ist völlig normal. In solchen Fällen können kostenlose Vorlagen für Produktkataloge Abhilfe schaffen. Mit diesen Katalogvorlagen können Sie Bilder, Beschreibungen und Preisinformationen hinzufügen. Sie müssen nicht mehr bei Null anfangen oder am Wochenende Grafikdesign lernen. Die Vorlagen sind schnell, flexibel und so konzipiert, dass Sie Ihre Angebote auf jedem Gerät optimal präsentieren können.

Finden Sie eine Vorlage, die zu Ihnen passt.

Was sind Produktkatalog-Vorlagen?

Produktkatalogvorlagen sind vorgefertigte Layouts für strukturierte Kataloge, in denen Produkte, Preisinformationen, Beschreibungen und Bilder angezeigt werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Produktstrategie, da sie Ihnen ein fertiges Format bieten, das Sie ganz einfach an Ihre Marke und Ihr Angebot anpassen können.

Produktkatalog-Vorlagen helfen Unternehmen dabei, ihre Produkte oder Dienstleistungen potenziellen Käufern professionell zu präsentieren. Anstatt von Grund auf neu zu entwerfen, fügen Benutzer Inhalte ein und exportieren den fertigen Katalog.

Diese Vorlagen enthalten in den meisten Fällen Platzhalter für Produkttitel, Details, Bilder, Logos und Unternehmensinformationen. Die meisten sind auch mit gängigen Tools wie PowerPoint, InDesign, Canva und PDF-Editoren kompatibel. Sie können sie sowohl für den Druck als auch zum digitalen Freigeben verwenden.

Was macht eine gute Vorlage für einen Produktkatalog aus?

Ob Design-Layout oder Datenverwaltungsstruktur – eine gute Vorlage vereinfacht Ihre Arbeit:

Bearbeitbare Blöcke für Inhalte: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Produktdetails, Beschreibungen und Preisinformationen aktualisieren können, ohne von vorne beginnen zu müssen

Flexibles Layout: Eine gute Vorlage ermöglicht es Ihnen, Abschnitte oder Kategorien entsprechend Ihrem Angebot neu anzuordnen

Suchleiste: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, mit der Sie alles in Sekundenschnelle finden – Aufgaben, Dokumente, Nachrichten oder Dateien – direkt über eine intelligente, einheitliche Suchleiste

Markenanpassung: Sie sollten Ihr Logo, Ihre Schriftarten und Ihr Farbschema hinzufügen können, um sie an Ihre Geschäftsidentität anzupassen

Hochauflösende Bildplätze: Wählen Sie eine Vorlage, in die Sie Bilder einfügen können, die schnell geladen werden und auf jedem Gerät scharf dargestellt werden

Unterstützung mehrerer Formate: Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorlage in Tools wie PowerPoint, Canva, InDesign oder als druckbares PDF verwenden können

Deckblatt und Inhaltsverzeichnis: Eine Produktkatalogvorlage muss optionale Abschnitte enthalten, damit Ihr Katalog übersichtlich bleibt und sich leicht navigieren lässt

Vorlagen für Produktkataloge

Niemand hat Zeit, stundenlang an Rändern herumzubasteln oder Bilder in der Größe anzupassen. Deshalb haben wir diese kostenlosen Katalogvorlagen aufgelistet. Sie sind sofort einsatzbereit und wurden entwickelt, um die Präsentation zu vereinfachen und Markteinführungen zu beschleunigen. Dabei müssen Sie keine Abstriche bei Qualität oder Design machen.

1. Vorlage "Digitale Produkt-Checkliste" von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen und verwalten Sie digitale Produkteinführungen mit der Checkliste für digitale Produkte von ClickUp

Wenn Ihr Katalog digitale Produkte wie Apps, Tools oder Dienstleistungen enthält, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für digitale Produkt-Checklisten. Damit können Sie jeden Schritt von der Idee bis zur Bereitstellung nachverfolgen. Anstatt zwischen Tabellen, Aufgaben-Boards und Slack-Threads hin und her zu springen, zentralisieren Sie Ihr Projekt.

Die Vorlage eignet sich perfekt für Teams, die viele Workflows jonglieren. Sie bietet Echtzeit-Updates und detaillierte Nachverfolgung von Aufgaben. Sie listen nicht nur Produkte auf, sondern verwalten alles, was dahintersteckt.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie Checklisten für jede Phase Ihrer Produktpipeline

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für technische Daten, Zeitleisten und Genehmigungsphasen hinzu

Aufgaben zuweisen und Fortschritte automatisieren

Arbeiten Sie mit Entwicklern, Marketingfachleuten und Designern in einem gemeinsamen Dokument zusammen

🔑 Ideal für: Teams, die SaaS-Tools, digitale Downloads oder Abonnement-basierte Produkte verkaufen, die ständige Updates und nahtlose Zusammenarbeit erfordern.

✨ Bonus-Tipp: Eine Checkliste für die Produktentwicklung ist nicht nur eine Liste mit Aufgaben, sondern Ihr Sicherheitsnetz für die Markteinführung. Verwenden Sie sie, um Lücken zu erkennen, Nacharbeiten zu reduzieren und funktionsübergreifende Teams bei der Synchronisierung zu unterstützen.

2. ClickUp-Vorlage für Produktpreise

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Produktpreise intelligentere Preise fest

Die Preisgestaltung für ein Produkt ist keine mathematische Aufgabe, sondern eine strategische Entscheidung. Die ClickUp-Vorlage für die Produktpreisgestaltung wurde für Unternehmen entwickelt, die Preisstrategien verwalten und Produktkosten im Laufe der Zeit nachverfolgen müssen. Sie fungiert als Command-Center für die Preisgestaltung und hilft Unternehmen dabei, Kosten aufzuschlüsseln, Gewinnmargen zu berechnen und Wettbewerber zu analysieren.

Diese Vorlage ermöglicht die kontinuierliche Nachverfolgung und Weiterentwicklung von Preismodellen auf Grundlage von Marktfeedback und Leistung.

Warum Sie es lieben werden

Geben Sie Schlüssel wie SKU, Stückpreis und Kosten pro Element über Benutzerdefinierte Felder ein

Analysieren Sie Produktlinien mit vorgefertigten Ansichten nach Kategorie und Marke

Arbeiten Sie mit Teams zusammen, um Preisstrategien zu testen und anzupassen

Legen Sie Aufgaben, Ziele und wiederkehrende Aktualisierungen fest, um die Preisgestaltung kontinuierlich zu optimieren

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, Produktmanager und Eigentümer, die neue SKUs einführen oder Preisstrategien für mehrere Produktlinien optimieren möchten.

3. ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung den Überblick über Ihre Lagerbestände

Die Verwaltung von Lagerbeständen ohne den Überblick über Lagerbestände, Nachbestellungen oder veraltete Elemente zu verlieren, kann chaotisch sein. Die ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung wurde für Unternehmen entwickelt, die mit mehreren Produkten und Lieferketten arbeiten.

Es ist mehr als nur eine Liste – ein vollständiges Inventarsystem, mit dem Unternehmen ihren Lagerbestand verwalten können, ohne auf unübersichtliche Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein. Sie können SKUs organisieren, Bestandsänderungen in Echtzeit verfolgen, Nachbestellungsbenachrichtigungen automatisieren und den Wert Ihrer Produkte auf einen Blick anzeigen.

Warum Sie es lieben werden

Verfolgen Sie den Status Ihres Lagerbestands mithilfe benutzerdefinierter Tags wie "Auf Lager" oder "Nicht auf Lager"

Verwenden Sie vorgefertigte Ansichten wie Tabelle, Zeitleiste und Reihenfolge-Updates für eine bessere Übersicht

Automatisieren Sie Bestandswarnungen und Nachbestellungen auf Basis von Bestandsschwellenwerten

Zentralisieren Sie Produktdaten, einschließlich Preise, Bilder und Lieferanten-Infos

🔑 Ideal für: Einzelhändler, Großhändler und Betriebsleiter, die ein strukturiertes, skalierbares System für die Bestandsverwaltung benötigen, ohne sich auf unübersichtliche Tabellenkalkulationen verlassen zu müssen.

4. ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Bestände

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Reihenfolgen und Bestände wie ein Profi mit der Vorlage für Bestellungen und Bestände von ClickUp

Die Vorlage für Bestellungen und Bestände von ClickUp ist eine Zwei-in-Eins-Lösung. Sie hilft Unternehmen bei der Verwaltung von Lieferanten, Beständen und Budgets.

Diese Vorlage bietet einen einzigen Workspace zur Nachverfolgung von Reihenfolgen und Lagerbeständen. Hier finden Sie alles übersichtlich organisiert: Status, Lieferantenaktualisierungen, Verfügbarkeit von Elementen und Kostenverfolgung.

Automatisierung und Produktmanagement in Echtzeit machen Ihren Beschaffungsprozess reibungsloser und effizienter.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie Aufgaben für jede Bestellung und verwalten Sie diese anhand von 14 detaillierten Status

Verfolgen Sie Lagerbestände, Nachbestellpunkte und Lieferfortschritte über ein einziges Dashboard

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams für jede Reihenfolge Verantwortlichkeiten und Zeitleisten zu

Verwenden Sie integrierte Automatisierungen, um Erinnerungen und Status-Updates als Auslöser zu verwenden

🔑 Ideal für: Kleinunternehmer, Einkaufsleiter und Betriebsteams, die ein Tool benötigen, um Bestandslisten und Einkaufs-Workflows mit weniger manuellem Aufwand zu verwalten.

Profi-Tipp: Vergessen Sie leere Seiten und überlassen Sie ClickUp Brain die Arbeit. Sagen Sie ihm einfach, welche Art von Katalog oder Workflow Sie benötigen – ob für Produkte, Preise oder Lagerbestände – und es erstellt in Sekundenschnelle eine gebrauchsfertige Vorlage. Es ist, als hätten Sie einen intelligenten Assistenten, der für Sie arbeitet, ganz nach Ihren Arbeitsgewohnheiten.

5. ClickUp-Vorlage für Produktreihenfolge-Formulare

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie den Kaufprozess mit der ClickUp-Vorlage für Produktbestellformulare

Bei der manuellen Nachverfolgung von Bestellungen passieren Fehler – und es geht Zeit verloren. Die Formularvorlage für Produktbestellungen von ClickUp bietet eine optimierte Möglichkeit, Produktbestellungen von der Eingabe bis zur Lieferung zu verwalten.

Sie ist auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sichtbarkeit ausgelegt. Damit können Sie Kundeninformationen, Details zur Reihenfolge und den Status von Sendungen in einer einzigen Oberfläche zentralisieren. Außerdem verfügt diese Vorlage über mehrere benutzerdefinierte Ansichten, sodass nichts übersehen wird.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, um Käufer-Infos und Details zur Reihenfolge in Echtzeit zu erfassen

Verfolgen Sie die Reihenfolge in jeder Phase mit Status wie "Neu", "Verpackt", "Erfüllt" und "Geliefert"

Greifen Sie über strukturierte Ansichten wie "Auftragsstatus" oder "Problemverfolgung" auf alle Reihenfolgen und Kundendaten zu

Verwenden Sie Felder für Gesamtpreis, Produkttyp, Kontakt-Infos und Versand-Updates

🔑 Ideal für: Kleine Einzelhändler, DTC-Marken oder dienstleistungsorientierte Unternehmen, die ein zuverlässiges System benötigen, um eingehende Bestellungen ohne Chaos zu verwalten.

6. ClickUp-Softwarevergleichsvorlage

Kostenlose Vorlage Vergleichen Sie Tools nebeneinander mit der ClickUp-Softwarevergleichsvorlage

Bei der Entscheidung zwischen Softwareplattformen brauchen Sie keine weitere Meinung – Sie brauchen Daten, die Sie direkt miteinander vergleichen können. Die ClickUp-Vorlage zum Softwarevergleich bietet eine übersichtliche Möglichkeit, Tools zu vergleichen. Sie umfasst Features, Kosten, Benutzerfreundlichkeit und vieles mehr.

Dank integrierter Ansichten für Preise und Produktabbildungen gibt es keine Spekulationen mehr, sondern klare, nachvollziehbare Kriterien, auf die sich Ihr gesamtes Team einigen kann.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie Aufgaben für jede Softwareoption und organisieren Sie diese nach Verfügbarkeit oder Anwendungsfall

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Tools hinsichtlich Preisgestaltung, Support, Benutzeroberfläche und Schlüssel-Features zu bewerten

Visualisieren Sie Vergleiche mit Tabellen, Image Boards und Preisansichten

Verfolgen Sie den Fortschritt der Entscheidungsfindung mit Status wie "Verfügbar", "Neu" und "Nicht verfügbar"

🔑 Ideal für: IT-Teams, Start-up-Gründer und Produktmanager, die Entscheidungen über SaaS-Tools oder interne Systeme treffen müssen, an denen mehrere Stakeholder beteiligt sind.

7. ClickUp-Vorlage für Angebotsformulare

Kostenlose Vorlage Versenden Sie professionelle Angebote schneller mit der ClickUp-Vorlage für Angebotsformulare

Ein falsches Angebot kann Sie einen Auftrag kosten. Die Formularvorlage für Angebote von ClickUp wurde entwickelt, um dies zu verhindern. Sie hilft Ihnen dabei, Projektanforderungen zu erfassen, Preise zu berechnen und klare Angebote zu versenden.

Benutzerdefinierte Felder helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Servicedetails, Stundensätzen, Terminen und vielem mehr. Diese Vorlage sorgt für einen organisierten Vertriebsprozess und stellt sicher, dass Angebote teamübergreifend aufeinander abgestimmt sind.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie Angebotsanfragen mit Abschnitten für den Auftragsumfang, die Preisgestaltung und die Lieferzeitleisten

Verfolgen Sie den Status jedes Angebots von "In Bearbeitung" bis "Angebot gesendet" mit Status-Tags

Weisen Sie den zuständigen Mitgliedern des Teams Angebotsfreigaben und Aufgaben zu

Nutzen Sie E-Mail-Integrationen, um Angebote und Nachfassaktionen direkt zu versenden

🔑 Ideal für: Freiberufler, Agenturen und B2B-Vertriebsteams, die eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit benötigen, Angebote zu erstellen und Leads zu schließen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

8. ClickUp-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage Starten Sie schnell mit der flexiblen Struktur der ClickUp-Liste-Vorlage

Die ClickUp-Listenvorlage ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Setup zum Organisieren von Aufgaben, Workflows, Produktdaten oder sogar schnellen Projektentwürfen. Diese Vorlage ist ideal, wenn Sie eine funktionale Struktur benötigen, die die Dinge nicht zu kompliziert macht.

Das Layout bietet anfängerfreundliche Ansichten sowie optionale Anpassungsmöglichkeiten, sodass es übersichtlich bleibt und mit Ihren Anforderungen mitwächst. Betrachten Sie es als leeren, aber intelligenten Ausgangspunkt.

Warum Sie es lieben werden

Verwenden Sie vorgefertigte Ansichten, um zwischen Tabellen-, Listen- und Aufgaben-Dashboards zu wechseln

Organisieren Sie Ihren Workflow mit anpassbaren Status wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen"

Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie Aktualisierungen mit Tags, Fälligkeitsdaten und Prioritäten

Starten Sie mit einer flexiblen Basis und skalieren Sie bei Bedarf mit Automatisierung

🔑 Ideal für: Teams oder einzelne Benutzer, die ein Plug-and-Play-Format für Listen benötigen, um alles von Produktkatalogen bis hin zu internen Workflows reibungslos zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Starten Sie nicht einfach und hoffen Sie auf das Beste – verfolgen Sie, was wichtig ist. Integrieren Sie Ihre Katalogdaten in ein Dashboard mit Produkt-KPIs und Metriken, um die Produktleistung, die Zinsen der Kunden und die Verkaufsmuster in Echtzeit zu messen.

9. ClickUp-Vorlage für Bekleidungsdesign-Management

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Mode-Projekte vom Entwurf bis zur Markteinführung mit der ClickUp-Vorlage für Bekleidungsdesign

Beim Entwerfen von Bekleidung geht es nicht nur um Kreativität, sondern auch um Termine, Beschaffung, Budgets und Produktion. Die Vorlage für das Bekleidungsdesign-Management von ClickUp behält alles im Blick.

Dieser gebrauchsfertige Ordner sorgt für Ordnung in Ihren Modeprojekten. Er deckt alles ab, vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Produkteinführung. Sie können den Fortschritt verfolgen, den Bestand verwalten und problemlos zusammenarbeiten. Mehrere Ansichten und Status helfen Ihnen, das Chaos verstreuter Tools zu vermeiden.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie eine Karte Ihres Workflows mit benutzerdefinierten Status wie "Konzept", "Beschaffung" und "Produktion"

Weisen Sie Budgets zu, kategorisieren Sie Designtypen und verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von benutzerdefinierten Feldern

Wechseln Sie zwischen den Ansichten "Zeitleiste", "Liste", "Board" und "Zeitplan", um Termine und Meilensteine zu verwalten

Arbeiten Sie teamübergreifend zusammen, verfolgen Sie Änderungen und sorgen Sie für eine optimierte Kommunikation

🔑 Ideal für: Modedesigner, Produktionsleiter oder kreative Teams, die saisonale Kollektionen oder Produktdesign-Pipelines verwalten.

🔍 Wussten Sie schon? Produktdemo-Videos beeinflussen 64 % der Käufer maßgeblich. Das Hinzufügen kurzer Videos zu Ihrem Katalog oder das Verknüpfen dieser Videos kann das Vertrauen der Käufer stärken.

10. Freepik-Vorlage für Produktkatalog mit Farbverlauf

via Freepik

Diese Vorlage für einen Produktkatalog mit Farbverlauf von Freepik wurde für visuelle Klarheit entwickelt. Sie eignet sich perfekt für Unternehmen, die eine schlanke und minimalistische Struktur benötigen, um mehrere Produktkategorien übersichtlich darzustellen.

Das Design verfügt über Farbverläufe im Hintergrund, scharfe Bildplatzhalter und einfache Schriftarten. Es ist modern und vielseitig für jede Branche und Marke einsetzbar.

Warum Sie es lieben werden

Fügen Sie hochauflösende Bilder ein, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen

Passen Sie Text, Design und Farben mit bearbeitbaren AI- und EPS-Dateien an

Fügen Sie ganz einfach Preise, Beschreibungen und Produktdetails hinzu – ganz ohne Code

Als PDF oder Bild für den Druck und die digitale Verwendung exportieren

🔑 Ideal für: Kleine Unternehmen, Großhändler oder Designer, die einen optisch ansprechenden, übersichtlichen Produktkatalog mit schnellen Anpassungsoptionen wünschen.

11. Freepik-Vorlage für Unternehmensbroschüren

via Freepik

Wenn Sie mehr als nur Produkte verkaufen – beispielsweise Dienstleistungen, Werte oder Ihre Unternehmensidentität –, sehen Sie sich die Vorlage für Unternehmensbroschüren von Freepik an. Damit können Sie alles sagen, ohne den Leser zu überfordern.

Das breite Panorama-Design eignet sich ideal für Storytelling mit starken Bildern. Die strukturierten Abschnitte präsentieren Ihr Angebot, Ihre geschäftlichen Erfolge und die Kompetenz Ihres Teams.

Warum Sie es lieben werden

Passen Sie Textblöcke für Mission, Dienstleistungen, Referenzen und Kontakt-Infos an

Präsentieren Sie hochwertige Bilder, Symbole oder Produktfotos zusammen mit Ihren Botschaften

Verwenden Sie bearbeitbare EPS-, JPG- und SVG-Dateien, um Layout, Farben und Branding anzupassen

Erstellen Sie ein mehrseitiges Unternehmensprofil zum Freigeben im Internet oder zum Ausdrucken

🔑 Ideal für: Agenturen, B2B-Unternehmen oder dienstleistungsorientierte Unternehmen, die sich potenziellen Kunden oder Investoren in einem professionellen, strukturierten Format präsentieren müssen.

12. Freepik Produktkatalog für Gradiententechnologie

via Freepik

Die Vorlage für einen Produktkatalog für Gradient Technology wurde für moderne Technologie-, Elektronik- oder Digitalzubehörgeschäfte entwickelt.

Das Design verbindet auffällige Farbverläufe mit minimalistischen Produktbereichen. Damit eignet es sich perfekt für die elegante und übersichtliche Präsentation von Gadgets, Hardware oder Software. Dank bearbeitbarer Dateitypen und fototauglicher Strukturen erhält Ihr Katalog ein professionelles, verkaufsfertiges Aussehen.

Warum Sie es lieben werden

Präsentieren Sie technische Produkte mithilfe gut platzierter Bildfelder und Produktbeschreibungen

Passen Sie Preisinformationen, Features und Kategorien mithilfe von KI- und EPS-Dateien mit Ebenen an

Passen Sie Markenfarben und Typografie ganz einfach mithilfe von bearbeitbaren Schriftarten und Farbverläufen im Hintergrund an

Erstellen Sie mit minimalem Aufwand einen optisch ansprechenden Katalog für Web und Druck

🔑 Ideal für: E-Commerce-Anbieter, Unterhaltungselektronikmarken oder B2B-Technologieunternehmen, die eine elegante, gebrauchsfertige Vorlage für Produktkataloge suchen.

🔍 Wussten Sie schon? 87 % der Kunden geben an, dass der Inhalt eines Produkts der wichtigste Faktor beim Online-Kauf ist. Wenn Ihr Produktkatalog keine klaren Details oder Bilder enthält, verlieren Sie Vertrauen und Conversions.

13. Canva-Vorlage für Broschüren zu Schönheitsprodukten

via Canva

Die Vorlage für Beauty-Produktbroschüren von Canva ist maßgeschneidert für Kosmetik- und Wellness-Unternehmen, die ein elegantes Format für Werbezwecke benötigen, ohne sich um das Design kümmern zu müssen. Diese Katalogvorlage bietet eine ausgewogene Mischung aus klarer Typografie und großzügigem Platz für Bilder, um hochwertige Produkte zu präsentieren.

Das Layout bietet Platz für Beschreibungen, Vorteile, Inhaltsstoffe und Preise. Damit eignet es sich hervorragend für den Einsatz im Laden oder als digitales Launch-Paket.

Warum Sie es lieben werden

Fügen Sie Ihre Bilder, Produktfotos und Branding-Elemente ganz einfach per Drag & Drop hinzu

Passen Sie Design, Farben und Schriftarten wie "Glacial Indifference" und "Montserrat" an

Im A4-Querformat drucken oder sofort online freigeben

Sorgen Sie für ein professionelles Erscheinungsbild, ohne einen Designer zu beauftragen

🔑 Ideal für: Beauty-Unternehmer, Hautpflegeproduktlinien, Spas oder E-Commerce-Marken, die eine Produktkatalogvorlage suchen, die sowohl hochwertig als auch zugänglich wirkt.

14. Canva Minimalistische Broschüre für Schmuck in Elfenbein

via Canva

Die minimalistische Produktbroschüre für Schmuck von Canva ist auf Eleganz ausgelegt. Mit sanften, neutralen Farbtönen und einer raffinierten Typografie bietet diese Broschüre hochwertigem Schmuck den Raum, um zu glänzen – ohne Ablenkung.

Dieses Layout eignet sich perfekt, um Kollektionen, Preise und Materialien hervorzuheben. Es wirkt elegant und vermittelt einen Hauch von Luxus. Eine Mischung aus Lookbook und Katalog – einfach anzupassen, kaum zu übersehen.

Warum Sie es lieben werden

Fügen Sie Produktnamen, kurze Beschreibungen, Preise und Pflegehinweise hinzu

Fügen Sie Ihre Bilder von Schmuckstücken hinzu, gestylt oder vor einem weißen Hintergrund

Passen Sie Schriftarten wie Noto Serif Display und Public Sans an Ihre Marke an

Drucken oder online freigeben im klaren A4-Querformat

🔑 Ideal für: Boutique-Schmuckmarken, benutzerdefinierte Hersteller oder hochwertige Einzelhandelsgeschäfte, die ihre Kollektion mit einem zeitlosen, optisch ansprechenden Design präsentieren möchten.

15. Canva Braune minimalistische dreifach gefaltete Broschüre "Tour durch Italien"

via Canva

Obwohl diese minimalistische dreifach gefaltete Vorlage in Braun als Reisebroschüre konzipiert wurde, lässt sie sich leicht umfunktionieren, um Lifestyle- oder handgefertigte Produkte zu präsentieren.

Das Format im warmen, redaktionellen Stil mit erdigen Farbtönen, zeitlosen Schriftarten wie Times New Roman Condensed und Poppins und viel Platz für Fotos und Beschreibungen eignet sich ideal für Kataloge, die eine Geschichte erzählen, beispielsweise für handwerkliche Produkte oder Erlebnisangebote.

Warum Sie es lieben werden

Fügen Sie große Produktabbildungen zusammen mit kurzen Beschreibungen und Preisinformationen hinzu

Teilen Sie Ihren Katalog mithilfe des dreiteiligen Formats in Kategorien auf

Passen Sie Schriftarten, Layout und Farbpalette an saisonale Themen oder die Ästhetik Ihrer Marke an

Exportieren Sie druckfertige Broschüren oder geben Sie sie als digitales Erlebnis frei

🔑 Ideal für: Unternehmen mit traditionellen Produkten, erfahrungsbasierten Marken oder Erstellern, die ein minimalistisches Layout suchen, um ihre Angebote mit narrativem Charme zu präsentieren.

16. Canva – Dreifach gefaltete Broschüre mit Menü für grüne, biologische und gesunde Ernährung

via Canva

Die dreifach gefaltete Broschüre "Green Organic Healthy Diet Menu" hat ein klares Layout. Ursprünglich für Catering-Unternehmen entworfen, eignet sich ihr strukturiertes Layout ideal für Unternehmen, die Naturprodukte, umweltfreundliche Waren oder gesundheitsorientierte Dienstleistungen anbieten.

Die erdfarbenen Töne in Kombination mit modernen Schriftarten wie DM Sans und Bricolage Grotesque verleihen Ihrem Produktkatalog eine freundliche und dennoch professionelle Ausstrahlung.

Warum Sie es lieben werden

Zeigen Sie Inhaltsstoffe, Nährwertangaben oder Produktbeschreibungen in übersichtlichen Abschnitten an

Fügen Sie Ihre Bilder von Produkten, Dienstleistungen oder Verpackungen in dafür vorgesehene Felder ein

Heben Sie Preise, Pläne oder Paketstufen mit vorgefertigten Info-Blöcken hervor

Exportieren Sie sie für die digitale Verwendung oder drucken Sie sie mit den umweltfreundlichen Optionen von Canva

🔑 Ideal für: Verkäufer von Bio-Produkten, Wellness-Coaches, Marken für pflanzliche Lebensmittel oder Öko-Einzelhändler, die eine Katalogvorlage suchen, die ihre Werte sowohl im Design als auch im Format widerspiegelt.

17. Canva Schwarz-orangefarbene, auffällige dreifach gefaltete Broschüre für Fitness und Sport

via Canva

Die dreifach gefaltete Broschüre "Black Orange Bold Gym and Fitness" eignet sich nicht nur für Fitnessstudios. Mit ihren kontrastreichen Farben, der klaren Typografie und dem dynamischen Layout passt sie perfekt zu jedem Produktkatalog, der kraftvoll, energiegeladen und modern wirken soll.

Mit klaren Abschnitten und Platz für Bilder, Beschreibungen und Preise eignet sich diese Vorlage perfekt für aktionsorientierte Marken oder leistungsbasierte Angebote.

Warum Sie es lieben werden

Heben Sie Neuheiten, Bestseller oder limitierte Editionen in fettgedruckten Produktfeldern hervor

Fügen Sie Bilder, Features und Preisinformationen in übersichtlichen, speziellen Abschnitten hinzu

Verwenden Sie die Schriftarten Canva Sans und Public Sans, um die Lesbarkeit in allen Formaten zu gewährleisten

Exportieren und drucken Sie im dreifach gefalteten A4-Layout oder geben Sie sie mit einem einzigen Link digital frei

🔑 Ideal für: Fitnessmarken, Ausrüstungshersteller, Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln oder sogar Technologiemarken, die eine wirkungsvolle Produktkatalogvorlage suchen, die stark und modern wirkt.

🌟 Wissenswertes: Nikon verwendet echte Kundenfotos + Zitate. Anstelle von nur polierten Aufnahmen zeigen sie ihre Produkte in Aktion mit Katalogseiten im Testimonial-Stil, die gleichzeitig als soziale Beweise dienen.

18. Visme-Vorlage für Modekataloge

via Visme

Die Modekatalog-Vorlage von Visme ist ein Layout mit allen Features, das sich perfekt für die Präsentation von Bekleidungskollektionen eignet, sei es für eine saisonale Markteinführung oder ein Portfolio für Kunden.

Dank ihrer übersichtlichen Struktur und flexiblen Designelemente – wie moderne Schriftarten, Grafiken und interaktive Optionen – sind sie mehr als nur statische Broschüren. Sie können sie in ein anklickbares Lookbook verwandeln oder als umfassendes Produkterlebnis in Ihre Website einbetten.

Warum Sie es lieben werden

Listen Sie Produktstile, Materialien und wertvolle Informationen mit einer klaren visuellen Hierarchie auf

Fügen Sie Ihre Bilder ein und passen Sie Farben, Schriftarten und Layout-Blöcke an Ihr Branding an

Fügen Sie Animationen, Links und Medien hinzu, um einen interaktiven Katalog oder ein herunterladbares PDF zu erstellen

Verwenden Sie integrierte Widgets oder Diagramme, um Produktübersichten oder saisonale Trends hervorzuheben

🔑 Ideal für: Modemarken, Boutique-Labels oder Bekleidungshändler, die eine stilvolle, interaktive Vorlage für Produktkataloge suchen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Erstellen Sie mit ClickUp einen Katalog, der sich verkauft, ohne Stress

Das Erstellen eines Produktkatalogs muss keine Vollzeitbeschäftigung sein. Eine gute Vorlage für einen Produktkatalog verschafft Ihnen einen Vorsprung. Sie können sie für Mode, Technik, Wellnessprodukte oder digitale Dienstleistungen verwenden.

Von Drag-and-Drop-Designs bis hin zu inventarbasierten Layouts – mit diesen Vorlagen können Sie schnell Ihre eigenen Bilder, Details und Preisinformationen hinzufügen, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen.

Egal, ob Sie eine neue Produktlinie einführen oder die Präsentation Ihrer Marke auffrischen möchten – sparen Sie sich lästige Formatierungsarbeiten und beginnen Sie mit etwas, das funktioniert.

Sie benötigen mehr als nur einen Katalog? Probieren Sie ClickUp aus. Die App für alles rund um die Arbeit hilft Ihnen dabei, zu organisieren, Reihenfolgen nachzuverfolgen, Bestände zu verwalten und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

👉 Melden Sie sich bei ClickUp an, entdecken Sie Produktvorlagen und arbeiten Sie vom ersten Tag an smarter.