die 10 besten Alternativen zu Tl;dv Note Taker für KI-gestützte Meeting-Notizen und Transkripte

Mit all Ihren Meetings Schritt zu halten, kann sich wie ein Vollzeitjob anfühlen. Ob Verkaufsgespräche, Benutzerinterviews oder interne Meetings – das Erstellen genauer Notizen und die Nachverfolgung wichtiger Erkenntnisse kann dazu führen, dass Sie nicht voll und ganz bei der Diskussion sind.

Hier kommen KI-gestützte Tools zum Notieren ins Spiel. Sie helfen Ihnen dabei, Erkenntnisse zu organisieren, kurze Clips zu erstellen und Momente aus Meetings festzuhalten.

Tools wie tl;dv helfen dabei, virtuelle Meetings aufzuzeichnen, KI-Zusammenfassungen zu erstellen und sich in Plattformen wie Google Meet und MS Teams zu integrieren. Einige Benutzer wechseln jedoch aufgrund der begrenzten Free-Pläne, der Erfassung von Füllwörtern und der grundlegenden KI-Features zu anderen Tools.

Dieser Leitfaden stellt die besten Alternativen zu tl;dv Note Taker vor, mit denen Sie mehrere Meetings wie ein Profi verwalten können.

🔍 Wussten Sie schon? Allein in den Vereinigten Staaten finden täglich über 11 Millionen Meetings statt – das sind mehr als 1 Milliarde pro Jahr. Stellen Sie sich vor, wie viel Wissen ohne ordentliche Transkriptionen oder Zusammenfassungen verloren geht.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Tl;dv Note Taker entscheiden?

Tl;dv erledigt die Arbeit, insbesondere wenn Sie mit KI-Notizen beginnen. Aber bietet es Ihnen alles, was Sie brauchen? Sie benötigen mehr als nur die Grundlagen, wenn Ihr Team mehrere Meetings, Verkaufsgespräche oder interne Check-ins bewältigen muss.

Viele Benutzer suchen derzeit nach Alternativen zu tl;dv Note Taker, um von erweiterten Funktionen, einem besseren Wert und reibungsloseren Workflows zu profitieren und so produktive Meetings zu gewährleisten. Hier sind die Gründe dafür:

Grundlegende KI-Features : Dem KI-Transkriptionstool fehlen Revenue-Intelligence-Features, Stimmungsanalysen und die intelligente Nachverfolgung von Aktionen für Vertriebsteams

Übermäßige Verwendung von Füllwörtern : Transkriptionen enthalten oft unnötige Füllwörter, was die Transkriptionsgenauigkeit beeinträchtigt

Keine erweiterten Vorlagen für Meetings : Sie benötigen eine andere Meeting-Management-Software, um Meeting-Agenden zu planen oder wiederverwendbare Vorlagen für Meetings zu erstellen

Minimaler Support für die Zusammenarbeit : Es fehlen Echtzeit-Bearbeitungs- oder Feedback-Features wie bei Google Docs

Eingeschränkte Integrationen : Funktioniert nicht nahtlos mit Plattformen außerhalb von MS Teams, Zoom und Google Meet

Fehlende Multi-Meeting-Intelligenz : Sie können keine Trends über alle Ihre Meetings hinweg analysieren oder umsetzbare Erkenntnisse über mehrere Sitzungen hinweg verknüpfen

Umständliche Benutzeroberfläche für Benutzer von Team-Plänen : Die Navigation kann für wachsende Teams frustrierend sein

Ein Free-Plan ist nicht wirklich kostenlos: Wichtige Kernfunktionen wie unbegrenzte Aufzeichnungen oder Transkriptionen sind hinter dem Business-Plan oder Enterprise-Plan gesperrt und werden in diesem KI-Tool für Meetings jährlich abgerechnet

10 Alternativen zu Tl;dv Note Taker auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersicht über die von uns verglichenen Alternativen zu tl;dv Note Taker:

Name des Tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise ClickUp Meeting-Notizen und Aktionselemente für Projektmanagement-Teams jeder Größe KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen und -Transkripte, Teamkommunikation, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Otter. ai Meeting-Protokolle für kleine Unternehmen und Teams Durchsuchbare Meeting-Transkripte; Zoom-Integration; mehrsprachiger Support Free-Plan verfügbar; Bezahlte Pläne beginnen bei 16,99 $/Monat pro Benutzer Fireflies. ai Meeting-Zusammenfassungen für virtuelle Teams jeder Größe Aufzeichnung virtueller Meetings; Stimmungsanalyse; mehrsprachiger Support Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat pro Benutzer Fathom Meeting-Zusammenfassungen fließen in das CRM für Vertriebs- und Marketing-Teams ein KI-Meeting-Notizen; Synchronisierung mit CRM und Zoom Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19 $/Monat pro Benutzer Grain Meeting-Transkripte für Remote-Teams jeder Größe Hochpräzise Transkription; KI-generierte Zusammenfassungen; teilbare Video-Schnipsel Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Benutzer Sembly AI Mehrsprachige Meeting-Protokolle für Teams jeder Größe KI-Meeting-Notizen mit mehrsprachigem Support, automatischen Aufgabenlisten und mehreren Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Notta Meeting-Transkripte für große globale Teams Aufzeichnung, Transkription und Zusammenfassungen von Meetings in Echtzeit; Sprechererkennung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,49 $/Monat pro Benutzer Avoma Echtzeit-Transkripte für Teams in Unternehmen Automatisierung von Notizen; gemeinsam nutzbare Transkripte; Vorlagen für Meeting-Agenden Pläne beginnen bei 29 $/Monat pro Benutzer Add-ons beginnen bei 25 $/Monat pro Benutzer Krisp Hochwertige Anrufaufzeichnung für Fachleute aus verschiedenen Feldern Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen; Zusammenfassungen und Transkripte von Meetings in Echtzeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 16 $/Monat pro Benutzer Rev. ai Genaue Transkripte für Journalisten, Forscher und Geschäftsleute Schnelle und genaue Sprach-zu-Text-Dienste für verschiedene Audioinhalte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat pro Benutzer

Die besten Alternativen zu tl;dv

Hier sind einige der besten Alternativen zu tl;dv note taker (sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig), die bessere Funktionen, intelligentere Automatisierung und Tools bieten, die echte Meeting-Momente unterstützen – von Benutzerinterviews bis hin zu Online-Meetings:

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement mit KI-gestützten Meeting-Notizen)

ClickUp ist die alles App für die Arbeit, weil sie wirklich alles zusammenbringt. Von der Verwaltung von Projekten und Dokumenten über die Organisation von Meetings bis hin zur Automatisierung von Aufgaben mit KI ist sie eine zentrale Anlaufstelle für Remote-Teams, Startups und Unternehmen.

Als leistungsstarke Alternative zu tl;dv geht ClickUp über das einfache Notieren hinaus. Es erfasst Ihre Meetings, automatisiert Aktionselemente und organisiert alles in einem zusammenhängenden Workflow.

Erstellen Sie mit ClickUp AI Notetaker Zusammenfassungen und markieren Sie wichtige Diskussionspunkte aus Meetings

Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp müssen Sie sich endlich keine Gedanken mehr über das Notieren während bevorstehender Meetings machen. Es erfasst jedes Detail für Sie, erstellt automatisch Zusammenfassungen, hebt wichtige Entscheidungen hervor und weist Aktionselemente zu. Sie erhalten eine übersichtliche Liste mit den Aufgaben aller Beteiligten, ohne einen Finger zu rühren.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten möchten KI nutzen, um ihre berufliche Leistung zu steigern, indem sie sie in Meetings, E-Mails und Projekten einsetzen. Die meisten E-Mail-Apps und Projektmanagement-Plattformen verfügen zwar über integrierte KI-Features, diese sind jedoch möglicherweise nicht nahtlos genug, um Workflows über verschiedene Tools hinweg zu vereinheitlichen. Aber wir bei ClickUp haben den Code geknackt! Mit den KI-gestützten Meeting-Management-Features von ClickUp können Sie ganz einfach Tagesordnungspunkte erstellen, Notizen aus Meetings festhalten, Aufgaben aus Meeting-Notizen erstellen und zuweisen, Aufzeichnungen transkribieren und vieles mehr – mit unserem KI-Notizbuch und ClickUp Brain. Sparen Sie bis zu 8 Stunden pro Woche bei Meetings, genau wie unsere Clients bei Stanley Security!

Müssen Sie Kundenfeedback nachverfolgen oder wichtige Ergebnisse aus einem Meeting dokumentieren? Der KI-Notiz-Ersteller erledigt das für Sie und sorgt dafür, dass alles klar und dokumentiert bleibt.

ClickUp Brain wandelt Sprache während Meetings in Text um, nutzt aber auch den Kontext aus Ihrem Workspace, um alle Ihre Fragen zu beantworten.

Angenommen, Sie haben ein Meeting verpasst und möchten wissen, ob eine Frist verschoben wurde – fragen Sie ClickUp Brain. Es durchsucht das Protokoll, Notizen und Aufgabenaktualisierungen und gibt Ihnen sofort eine Antwort.

Automatisieren Sie Aufgaben und optimieren Sie Workflows mit ClickUp Brain

Das ist noch nicht alles, was ClickUp zu bieten hat. Ganz gleich, ob Sie Kundenbriefings schreiben, Meetings zusammenfassen oder interne Prozesse dokumentieren – mit ClickUp Docs können Sie live mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Sie können gemeinsam Dokumente bearbeiten, Teamkollegen in Kommentaren taggen, Feedback in Aufgaben umwandeln und alles direkt mit Projekten verknüpfen.

Verwenden Sie ClickUp Meetings, um alle Ihre Meeting-Agenden und Notizen zu organisieren

ClickUp Meetings verbindet alles miteinander. Erstellen Sie Meeting-Agendas, machen Sie sich spontan Notizen und weisen Sie Kommentare direkt während der Diskussion zu.

Angenommen, Sie führen ein Meeting zur Produktplanung durch. Erstellen Sie Ihre Checkliste, haken Sie Elemente ab, sobald Sie sie erledigt haben, und legen Sie wiederkehrende Aufgaben fest, damit in den nächsten Meetings nichts vergessen wird.

Bearbeiten Sie Dokumente während eines Anrufs, verwenden Sie Slash-Befehle für eine schnelle Formatierung und weisen Sie in Echtzeit Folgemaßnahmen zu.

Die besten Features von ClickUp

Erfassen Sie mit ClickUp AI Notetaker automatisch die Highlights von Meetings, damit Sie nie wieder wichtige Entscheidungen oder Aufgaben verpassen

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und passen Sie Dokumente mit umfangreichen Formatierungsoptionen wie Slash-Befehlen, Bannern, Tabellen und Schaltflächen mithilfe von ClickUp Docs an

Kommunizieren Sie über den ClickUp-Chat sofort mit Ihren Teamkollegen, um fokussierte, projektbezogene Unterhaltungen zu führen und Dateien freizugeben

Fassen Sie Meeting-Aufzeichnungen zusammen, stellen Sie Fragen und erhalten Sie sofort Antworten aus Aufgaben, Dokumenten und Meeting-Notizen mit ClickUp Brain

Erstellen und verwalten Sie Agenden in ClickUp Meetings mit wiederverwendbaren Vorlagen und Optionen für wiederholende Aufgaben

Einschränkungen von ClickUp

Einige erweiterte Features sind nur in der Desktop-Version von ClickUp verfügbar

Die Funktionen der Plattform können für technisch weniger versierte Benutzer zunächst überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Das sagt Gustavo Seabra, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of Florida, über ClickUp:

Das ist der besondere Vorteil von ClickUp: Es bietet die meisten Tools, die für die Organisation von Projekten benötigt werden, an einem Ort. Es ermöglicht nicht nur die Verwaltung und Zuweisung, sondern bietet auch andere Tools in derselben Umgebung, wie z. B. Dokumente, in denen man Notizen machen und Berichte erstellen kann, sowie die Integration mit Kalender und E-Mails, alles an einem Ort. Es müssen keine externen Programme oder verschiedene Apps für jede Funktion verwendet werden.

Das ist der besondere Vorteil von ClickUp: Es bietet die meisten Tools, die für die Organisation von Projekten benötigt werden, an einem Ort. Es ermöglicht nicht nur die Verwaltung und Zuweisung, sondern bietet auch andere Tools in derselben Umgebung, wie z. B. Dokumente, in denen man Notizen machen und Berichte erstellen kann, sowie die Integration mit Kalender und E-Mails, alles an einem Ort. Es müssen keine externen Programme oder verschiedene Apps für jede Funktion verwendet werden.

2. Otter. ai (Am besten geeignet für die Erstellung durchsuchbarer Kommunikationsaufzeichnungen)

Egal, ob Sie Geschäftsinhaber oder Teamleiter sind, Otter. ai hilft Ihnen dabei, Ihre Unterhaltungen zu erfassen und in durchsuchbaren, gemeinsam nutzbaren Text zu organisieren. Dank der Echtzeit-Transkription können Sie den gesprochenen Worten folgen, was das Hervorheben wichtiger Punkte während Meetings erleichtert.

Darüber hinaus lässt sich Otter.ai nahtlos in Plattformen wie Zoom integrieren. So können Meetings automatisch transkribiert und Zusammenfassungen erstellt werden, sodass Sie sich ganz auf die Diskussion konzentrieren können, ohne sich um Notizen kümmern zu müssen.

Die besten Features von Otter.ai

Transkribieren Sie Unterhaltungen in Echtzeit mit hoher Genauigkeit

Erhalten Sie Antworten auf Fragen zum Meeting über den Otter KI-Chat

Identifizieren und unterscheiden Sie mehrere Sprecher für ein besseres Meeting-Management

Nahtlose Integration mit Zoom für automatische Transkriptionen von Meetings

Einschränkungen von Otter.ai

Der Support ist auf Englisch beschränkt; es fehlen mehrsprachige Funktionen

Der Free-Plan bietet nur 300 Minuten Transkription pro Monat

Preise für Otter.ai

Free Forever

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Von einem G2-Benutzer:

Otter. ai ist ein großartiges KI-Tool für die Transkription von Audio- und Videoaufnahmen. Die Premium-Version ist großartig, da Sie damit mehr Audio-Minuten hochladen können. Das Beste daran sind die Zeitstempel und die Genauigkeit.

Otter. ai ist ein großartiges KI-Tool für die Transkription von Audio- und Videoaufnahmen. Die Premium-Version ist besonders empfehlenswert, da Sie damit mehr Audio-Minuten hochladen können. Das Beste daran sind die Zeitstempel und die Genauigkeit.

3. Fireflies. ai (Am besten geeignet für die Transkription und Zusammenfassung virtueller Meetings)

Für Fachleute und Teams, die einen robusten KI-Meeting-Assistenten suchen, bietet Fireflies. ai eine umfassende Lösung für produktive Meetings. Es lässt sich nahtlos in Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integrieren und zeichnet Ihre virtuellen Meetings automatisch auf und transkribiert sie.

Die Echtzeit-Transkription unterstützt über 60 Sprachen und gewährleistet so die Inklusivität für vielfältige Teams. Die KI-gestützten Zusammenfassungen heben Schlüsselpunkte und Aktionselemente hervor, sodass Sie sich auf Diskussionen konzentrieren können, ohne durch Notizen abgelenkt zu werden.

Die besten Features von Fireflies.ai

Unterstützt Transkriptionen in über 60 Sprachen für globale Teams

Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, die wichtige Punkte und Aktionselemente hervorheben

Analysieren Sie die Stimmung, um den emotionalen Ton von Unterhaltungen einzuschätzen

Einschränkungen von Fireflies.ai

Es bietet 800 Minuten Speicherplatz und enthält keine Videoaufzeichnung für kostenlose Benutzer

Benutzer können keine Audiodateien mit einer Größe von mehr als 200 MB hochladen

Preise für Fireflies.ai

Free Forever

Pro-Plan : 18 $/Monat pro Benutzer

Business-Plan: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: 39 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (über 670 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies.ai?

Von einem G2-Benutzer:

Ich finde es toll, dass Fireflies mir die Freiheit gibt, ein aktiver Zuhörer und Teilnehmer an den Meetings zu sein, die es aufzeichnet und transkribiert. Ich bin nicht mehr an meinen Stift und meinen Notizblock gebunden. Mir gefällt auch, dass ich, wenn ich ein Meeting verpasse, die Zusammenfassung und das Transkript lesen kann, um zu erfahren, was wirklich passiert ist. Fireflies ist nicht perfekt.

Ich finde es toll, dass Fireflies mir die Freiheit gibt, aktiv zuzuhören und mich an den Meetings zu beteiligen, die es aufzeichnet und transkribiert. Ich bin nicht mehr an meinen Stift und meinen Notizblock gebunden. Mir gefällt auch, dass ich, wenn ich ein Meeting verpasse, die Zusammenfassung und das Transkript lesen kann, um zu erfahren, was wirklich passiert ist. Fireflies ist nicht perfekt.

4. Fathom (Am besten geeignet für die automatische Erstellung von Meeting-Zusammenfassungen)

via Fathom

Fathom ist eine weitere Alternative zu tl;dv, die virtuelle Meetings durch nahtlose Aufzeichnung, Transkription und Zusammenfassung von Diskussionen auf beliebten Kommunikationsplattformen verbessert. So können Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren, während jedes Detail festgehalten wird.

Die KI-generierten Notizen von Fathom heben wichtige Erkenntnisse und Aktionselemente hervor und optimieren so Ihren Workflow. Die Integration in CRMs wie HubSpot ermöglicht die automatische Synchronisierung von Meeting-Notizen, sodass Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand sind.

Entdecken Sie die besten Features

Nehmen Sie Meetings mühelos auf und transkribieren Sie sie plattformübergreifend

Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, die sofort die wichtigsten Punkte hervorheben

Geben Sie bestimmte Clips aus Video-Meetings ganz einfach für Team-Mitglieder frei

Einschränkungen verstehen

Es bietet nur eingeschränkten Support für andere Tools als Zoom

Die Benutzeroberfläche erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit

Preise auf Anfrage

Free Forever

Premium : 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Fathom

G2: 5/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 730 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Von einem G2-Benutzer:

Das funktioniert einfach. Ich habe vor der KI-Ära ein ähnliches Produkt ausprobiert, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass wir jetzt auf einem anderen Niveau sind. Sehr vollständige Features (fast zu viele Features). Es funktioniert nicht, wenn Sie das Meeting nicht selbst hosten. Dies ist auch ein Problem für die Einwilligungsverwaltung. Außerdem mischt die Benutzeroberfläche lokalisierte Inhalte mit englischen Steuerelementen.

Das funktioniert einfach. Ich habe vor der KI-Ära ein ähnliches Produkt ausprobiert, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass wir jetzt auf einem anderen Niveau sind. Sehr vollständige Features (fast zu viele Features). Es funktioniert nicht, wenn Sie das Meeting nicht selbst hosten. Dies ist auch ein Problem für die Einwilligungsverwaltung. Außerdem mischt die Benutzeroberfläche lokalisierte Inhalte mit englischen Steuerelementen.

5. Grain (Am besten geeignet für die Automatisierung von Notizen während virtueller Meetings)

via Grain

Die hochpräzisen Transkriptionen und KI-generierten Zusammenfassungen von Grain bieten prägnante Übersichten über Diskussionen und heben wichtige Punkte und Aktionselemente hervor.

Mit den Features für die Zusammenarbeit können Sie bestimmte Momente aus Meetings für Ihr Team freigeben, wodurch die Kommunikation verbessert und die Produktivität gesteigert wird.

Ganz gleich, ob Sie im Vertrieb, im Kundensupport oder in der Produktentwicklung tätig sind, Grain optimiert Ihren Workflow effizient.

Die besten Features von Grain

Nehmen Sie während Ihrer Zoom-Meetings wichtige Video-Highlights live auf

Erstellen Sie sofortige, gemeinsam nutzbare Videos mit Zeitstempeln und Sprecher-IDs

Betten Sie Video-Ausschnitte direkt in Notion, Slack oder Dokumente ein

Einschränkungen hinsichtlich der Körnung

Es kann schwierig sein, bestimmte Ausdrücke in Gesprächen konsistent zu erfassen

Für kleinere Teams oder Einzelpersonen ist es sehr teuer

Preis pro Grain

Free Forever

Starter : 19 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Sembly AI (Am besten geeignet für die Transkription und Zusammenfassung mehrsprachiger Meetings)

via Sembly AI

Um die Produktivität Ihrer Meetings zu steigern, sollten Sie Sembly AI in Betracht ziehen – ein fortschrittliches Tool, das Ihre Meetings genau aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Es bietet mehrsprachigen Support in 35 Sprachen und ist somit ideal für vielfältige Teams.

Die KI-gestützten tieferen Einblicke von Sembly identifizieren Aktionselemente und potenzielle Risiken und optimieren so Ihren Workflow. Projektmanager können automatisch Aufgabenlisten aus Diskussionen erstellen und so Projekte auf Kurs halten.

Die besten Features von Sembly AI

Zeichnen Sie Meetings mühelos auf mehreren Plattformen auf

Transkribieren Sie Unterhaltungen mit hoher Genauigkeit in 35 Sprachen

Erstellen Sie prägnante Zusammenfassungen, in denen die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden

Einschränkungen von Sembly AI

Manchmal wird die Verbindung zum Kalender unterbrochen, wodurch Meetings verpasst werden

Der Sembly-Meeting-Bot kann Meetings verlassen, was zu verpassten Aufzeichnungen führt

Preise für Sembly AI

Free Forever

Professional : 15 $/Monat pro Benutzer

Team: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly AI

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Notta (Am besten geeignet, um Sprecher in Gruppendiskussionen zu identifizieren)

via Notta

notta, eine Alternative zu tl;dv, verändert Ihre Meetings, indem es Unterhaltungen in Echtzeit aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Es unterstützt über 50 Sprachen und ist perfekt für globale Teams, die Sprachbarrieren überwinden möchten.

Features wie Sprechererkennung und KI-generierte Zusammenfassungen helfen Ihnen, wichtige Erkenntnisse und Aktionspunkte schnell zu identifizieren. Notta bietet beispielsweise sofortige Transkriptionen und prägnante Zusammenfassungen während eines Client- oder Verkaufsgesprächs, sodass Sie sich auf das Gespräch konzentrieren können, anstatt Notizen zu machen.

Die besten Features von Notta

Live-Audio in 58 Sprachen in Text transkribieren

Nahtlose Integration mit Zoom, Google Meet und Teams

Identifizieren Sie verschiedene Sprecher für mehr Klarheit beim Durchsehen von Transkripten

Einschränkungen von Notta

Der automatische Transkriptionsdienst erfordert Bearbeitung und Korrekturlesen, um Fehler zu reduzieren

Die KI hat möglicherweise Schwierigkeiten, zwischen Sprechern zu unterscheiden, was zu Ungenauigkeiten führen kann

Notta-Preise

Free Forever

Pro : 13,49 $/Monat pro Benutzer

Business: 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notta

G2: 4,5/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notta?

Von einem G2-Benutzer:

Ich liebe die Genauigkeit der Transkription, die Möglichkeit, Sprecher zu identifizieren, den Text zu bearbeiten und herunterzuladen. Ich hätte gerne mehr Transkriptionsminuten pro Datei im Free-Plan, auch wenn das bedeutet, dass ich weniger Minuten pro Monat zur Verfügung habe. Aber es wäre toll, wenn man längere Dateien hochladen könnte. Das wäre eine wirklich grundlegende Funktion des Tools.

Ich liebe die Genauigkeit der Transkription, die Möglichkeit, Sprecher zu identifizieren, den Text zu bearbeiten und herunterzuladen. Ich hätte gerne mehr Transkriptionsminuten pro Datei im Free-Plan, auch wenn das bedeutet, dass ich weniger Minuten pro Monat zur Verfügung habe. Aber es wäre toll, wenn man längere Dateien hochladen könnte. Das wäre eine wirklich grundlegende Funktion des Tools.

8. Avoma (Am besten geeignet für die effektive Analyse von Unterhaltungen in Meetings)

via Avoma

Mit Avoma optimieren Sie Ihre Meetings durch die Automatisierung von Notizen, Transkriptionen und Analysen, sodass Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können. Im Gegensatz zu einigen anderen Alternativen zu tl;dv Note Taker bietet Avoma Echtzeit-Transkriptionen und KI-generierte Notizen, wodurch Ihr Workflow optimiert wird.

Ganz gleich, ob Sie im Vertrieb, in der Personalabteilung oder im Kundensupport tätig sind, Avoma hilft Ihnen dabei, wichtige Erkenntnisse und Aktionselemente zu erfassen. Beispielsweise nutzen Vertriebsteams die Agenda-Vorlagen von Avoma, um sich effektiv vorzubereiten und sicherzustellen, dass wichtige Fragen angesprochen werden.

Die besten Features von Avoma

Automatisieren Sie das Notieren mit KI-generierten Zusammenfassungen, um Zeit zu sparen

Zeichnen Sie Meetings plattformübergreifend auf und transkribieren Sie sie, um sie ganz einfach freizugeben

Nutzen Sie Vorlagen für Meeting-Agenden für eine konsistente Vorbereitung

Einschränkungen von Avoma

Einige Benutzer empfinden die KI in Meetings als aufdringlich

Benutzer berichten, dass manchmal Wörter verwechselt werden oder Lücken schwer zu füllen sind

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent : 29 $/Monat pro Benutzer

Startup: 29 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Add-On "Conversation Intelligence": 35 $/Monat pro Benutzer

Add-On "Revenue Intelligence" : 35 $/Monat pro Benutzer

Lead Router Add-On: 25 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Avoma

G2: 4,6/5 (über 1330 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Avoma?

Von einem G2-Benutzer:

Die automatischen Transkriptionsfeatures sind sehr genau, sparen uns Zeit und sorgen dafür, dass nichts in der Unterhaltung verloren geht. Die Möglichkeit, Sprecher zu unterscheiden, und die Zusammenfassung der Meeting-Notizen am Ende erleichtern es, Diskussionen zu verfolgen und später auf wichtige Punkte zurückzugreifen.

Die automatischen Transkriptions-Features sind sehr genau, sparen uns Zeit und stellen sicher, dass nichts in der Unterhaltung verloren geht. Die Möglichkeit, Sprecher zu unterscheiden, und die Zusammenfassung der Meeting-Notizen am Ende erleichtern es, Diskussionen zu verfolgen und später auf wichtige Punkte zurückzugreifen.

9. Krisp (Am besten geeignet zur Verbesserung der Audioqualität in virtuellen Meetings)

via Krisp

Krisp verbessert Video-Meetings, indem es Hintergrundgeräusche eliminiert, Unterhaltungen transkribiert und Diskussionen in Echtzeit zusammenfasst. Im Gegensatz zu tl;dv bietet Krisp erweiterte Features zur Geräuschunterdrückung und Akzentkonvertierung und sorgt so für eine klare Kommunikation.

Fachleute aus verschiedenen Feldern nutzen Krisp, um die Gesprächsqualität zu verbessern und sich ohne Ablenkungen auf den Inhalt zu konzentrieren.

Während einer Client-Präsentation können Sie beispielsweise dank der Geräuschunterdrückung von Krisp Ihre Botschaft klar vermitteln, während der KI-Meeting-Assistent wichtige Punkte und Aktionselemente erfasst.

Die besten Features von Krisp

Transkribieren Sie Meetings in Echtzeit mit hoher Genauigkeit für ein verbessertes Meeting-Erlebnis

Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, die mit einem Meeting-Assistenten die wichtigsten Punkte hervorheben

Akzente konvertieren, um das Verständnis zu verbessern

Einschränkungen von Krisp

Benutzer haben Instanzen gemeldet, in denen die App während der Nutzung abgestürzt ist, was störend sein kann

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Transkriptionsgenauigkeit inkonsistent sein kann

Krisp-Preise

Free Forever

Pro : 16 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Krisp

G2: 4,7/5 (über 560 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Rev (Am besten geeignet für die genaue Transkription von Interviews und Meetings)

Rev. ai bietet schnelle und präzise Sprach-zu-Text-Software-Services und ist damit eine überzeugende Alternative zu tl;dv. Egal, ob Sie als Journalist Interviews aufzeichnen, als Forscher Audiodaten analysieren oder als Geschäftsmann Meetings dokumentieren – Rev. ai liefert präzise Transkripte, die Ihren Workflow verbessern.

Mit Support für mehrere Sprachen und nahtloser Integration in verschiedene Anwendungen sorgt Rev. ai dafür, dass Ihre Transkriptionsaufgaben effizient und effektiv erledigt werden.

Die besten Features

Transkribieren Sie Audioaufnahmen schnell und mit hoher Genauigkeit

Unterstützung mehrerer Sprachen für globale Reichweite

Benutzerdefiniertes Vokabular für branchenspezifische Begriffe

Rev-Limits

Rev bietet zwar auch Transkriptionen durch Menschen an, diese sind jedoch mit höheren Kosten verbunden (1,99 $ pro Minute)

Rev-Preis

Free

Basis: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 34,99 $/Monat pro Benutzer

Bezahlen Sie nach Bedarf: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 420 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

