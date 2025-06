10 kostenlose Vorlagen für Arbeitsbücher für erfolgreiche Projekte im Jahr 2025

Sie schließen in letzter Zeit ein Projekt nach dem anderen ab? Die harte Arbeit Ihres Teams zahlt sich endlich aus!

Mit zunehmender Workload ist jedoch eines unverzichtbar: Sie müssen mit klaren Zeitleisten, genau definierten Rollen, strukturierten Aufgabenlisten und regelmäßigen Fortschrittskontrollen organisiert bleiben.

Glauben Sie, Sie können sich alles merken? Selbst die besten Gedächtnispaläste versagen, wenn es um mehrere Projektdetails geht.

Wir empfehlen Ihnen daher, stattdessen einige Vorlagen für Arbeitsbücher zu verwenden. Damit bleiben Ihr Projektplan, Fälligkeitsdaten, Servicevereinbarungen und alles dazwischen organisiert, sodass Sie nie wieder eine Frist oder ein wichtiges Detail verpassen.

Wir haben eine Liste der besten kostenlosen Vorlagen für Arbeitsbücher zusammengestellt, damit Sie jedes Projekt mit Finesse und pünktlich ausführen und liefern können.

Was sind Vorlagen für Arbeitsbücher?

Vorlagen für Arbeitsbücher bieten einen strukturierten Rahmen für die Erfassung, Nachverfolgung und Verwaltung aller geplanten, laufenden und fertiggestellten Projekte innerhalb eines Teams, einer Abteilung oder eines Unternehmens.

Sie erhalten eine zentrale Ansicht der Projektdetails, einschließlich Zielen, Zeitleisten, Beteiligten und zugewiesenen Ressourcen. Anschließend können Sie den Status von Aufgaben aktualisieren, Projekte und Zeiten nachverfolgen, Prioritäten zuweisen und sogar projektbezogene Spezifikationen innerhalb der Aufgaben hinzufügen. Auch Einzelunternehmer und Freiberufler können diese Vorlagen für die Projektentwicklung nutzen.

Mit Vorlagen für Arbeitsbücher bleibt Ihr Team über alle Aufgaben, die während des Arbeitstages zu erledigen sind, sowie über den Zeitplan und die Verantwortlichkeiten auf dem Laufenden. So sorgen Sie für absolute Transparenz, Verantwortlichkeit und ein effizientes Workload-Management.

👀 Wussten Sie schon? Der erste Donnerstag im November ist der Internationale Tag des Projektmanagements!

Was macht eine gute Vorlage für ein Arbeitsbuch aus?

Sie werden alle projektbezogenen Informationen in Ihrer Vorlage für Arbeitsbücher festhalten. Achten Sie daher bei der Suche nach Vorlagen darauf, dass sie alle wichtigen Boxen abdecken, darunter:

Klare Struktur und Kriterien: Bietet Felder für alle wichtigen Aspekte des Projekts, wie Zusammenfassungen, Ergebnisse, Budgets und Fortschrittsberichte, und gewährleistet gleichzeitig eine einfache Navigation für Ihr Team

Anpassung: Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen oder Entfernen von Feldern entsprechend den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens

Aufgabenpriorisierung: Ermöglicht die Erstellung von projektbasierten To-Do-Listen

Zusammenarbeit: Erleichtert die abteilungsübergreifende Teamarbeit, indem Teams wichtige Details beitragen können

Abschnitt "Client Agreement": Enthält spezielle Spaces für Standardvereinbarungen, Zahlungsbedingungen und den Projektumfang

Budget- und Zeitschätzungen: Verfolgt die geschätzte und tatsächlich für Projekte aufgewendete Zeit und bietet eine Budgetanalyse für eine bessere Finanzübersicht

10 kostenlose Vorlagen für Arbeitsbücher

Sie könnten natürlich wie gewohnt mit Terminkalendern und Excel-Tabellen Ihre Projekte nachverfolgen. Das kostet jedoch Zeit und ist, ehrlich gesagt, etwas umständlich. Und warum sollten Sie Ihrem bereits vollen Terminkalender noch eine weitere Aufgabe hinzufügen?

Möchten Sie all diesen Stress vermeiden? Holen Sie sich diese kostenlosen Vorlagen für Arbeitsbücher und behalten Sie den Überblick über jedes Projekt. Wir haben einige hervorragende Vorlagen von ClickUp. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die effiziente Workflows, zentralisiertes Wissen und fokussierten Chat kombiniert, alles unterstützt durch die weltweit am besten integrierte KI für die Arbeit.

ClickUp bietet viel an einem Ort, wie Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentenverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, Aufgaben einfach nachverfolgen und Berichte erstellen, und dank der täglichen Besprechungen zum Fortschritt war die Zukunftsplanung einfach.

1. Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsbücher

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Projektdetails und analysieren Sie Budget und Risiken an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsbücher

Möchten Sie Ihrem Team den Zugriff auf projektspezifische Details erleichtern? Oder möchten Sie vielleicht jeden Cent im Blick behalten, der in jedes Projekt fließt? Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsbücher ist genau das Richtige für Sie.

Erhalten Sie Zugriff auf alle Datenfelder, die Sie zum Planen von Projekten benötigen, und organisieren Sie jedes noch so kleine Detail an einem Ort.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Segmentieren Sie Ihre Projekte entsprechend ihrer Priorität und der Bandbreite Ihres Teams in zwei Kategorien: "Wesentliche Projekte" und "Optionale Projekte"

Fügen Sie eine umfassende Projektzusammenfassung mit der Prioritätsnummer, der Projekt-ID, dem Namen und der Beschreibung des Projekts hinzu

Fügen Sie eine Zusammenfassung der Risiken und Vorteile hinzu, um fundierte Entscheidungen zu treffen und häufige Fehler im Projektmanagement zu vermeiden

Erstellen Sie eine Budgetübersicht, um die Budgets der vergangenen und aktuellen Jahre für jedes Projekt nachzuverfolgen

Berechnen Sie den Projektbudgetbedarf, statische Werte und Datenzusammenfassungen mit der Seite "Projektanalyse" der Vorlage

Fügen Sie benutzerdefinierte Seiten gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens hinzu

🎯 Ideal für: Priorisierung von Projekten entsprechend der Kapazität Ihres Teams und Bewertung von Risikofaktoren

2. Die ClickUp-Vorlage für Leistungsbeschreibungen (SOW)

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie den Projektumfang und legen Sie die zu erbringenden Leistungen frühzeitig fest – mit der Vorlage "Leistungsbeschreibung" (SOW) von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Leistungsbeschreibungen (SOW) ist ein ideales Tool, um alle Ihre Leistungen, Kundenanforderungen und Genehmigungen an einem Ort zu speichern. Sie hilft Ihnen dabei, Erwartungen, Zeitleisten, Ziele und Kosten zwischen Ihnen und dem Client zu klären.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Legen Sie die zu erbringenden Leistungen, Fristen und den allgemeinen Umfang des Projekts fest

Listen Sie die Tools auf, zu deren Nutzung Sie von Ihren Clients autorisiert sind, um spätere Unklarheiten zu vermeiden

Fügen Sie Urheberrechts-, Marken- und Compliance-Vereinbarungen für alle kreativen Assets, Markenmaterialien und Client-Ergebnisse hinzu

Fügen Sie Projektkostenvoranschläge, Bedingungen und Zahlungsbedingungen ein, um vollständige Transparenz zu gewährleisten

Fügen Sie die Projektvereinbarung bei und holen Sie die Signaturen des Clients ein

🎯 Ideal für: Alle Beteiligten auf dem gleichen Stand halten und vollständige Transparenz gegenüber dem Client gewährleisten

3. Die Vorlage für die Zweckbestimmung des ClickUp-Projektmanagers

Kostenlose Vorlage Zeigen Sie mit der Vorlage "Zweckbestimmung für Projektmanager" von ClickUp, was Sie zu bieten haben

Mit der Vorlage "Zweckbestimmung für Projektmanager" von ClickUp können Ihre Projektmanager ihren Clients ihren Wert vermitteln. Hier können sie ihre Erfahrungen beschreiben und ihr Fachwissen präsentieren, ohne stundenlang an der Erstellung perfekter SOPs von Grund auf zu arbeiten.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Präsentieren Sie Ihren Hintergrund und heben Sie relevante Fachkenntnisse hervor

Schaffen Sie Glaubwürdigkeit bei potenziellen Clients und Partnern

Legen Sie Ihre Rollen und Verantwortlichkeiten im gesamten Projekt fest

Sprechen Sie über Ihren Projektplan

🎯 Ideal für: Vermittlung Ihres Werts als Projektmanager gegenüber dem Client

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Microsoft Word-Vorlagen für das Projektmanagement zur Projektplanung

🧠 Fun Fact: Zu den teuersten Projekten der Geschichte zählen Chinas Belt and Road Initiative (900 Milliarden Dollar), die Internationale Raumstation (150 Milliarden Dollar) und das Crossrail-Projekt (23 Milliarden Dollar)! Stellen Sie sich einmal vor, wie viel Arbeit nötig ist, um diese Budgets unter Kontrolle zu halten.

4. Die ClickUp-Vorlage für den Arbeitsumfang

Kostenlose Vorlage Geben Sie den Projektumfang und den Aktionsplan ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für den Arbeitsumfang frei

Scope Creep, also ungeplante Änderungen am Projektumfang, ist einer der größten Mitwirkenden zum Scheitern von Projekten.

Für jedes erfolgreiche Projekt sollten der Umfang und die Anforderungen von Anfang an klar definiert sein. Nur dann kann Ihr Team gemeinsam auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Die Vorlage "Arbeitsumfang" von ClickUp hilft Ihnen dabei.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Definieren Sie den Umfang und die Ziele jedes Projekts

Klären Sie Zeitleisten, zugehörige Aufgaben und Ergebnisse

Laden Sie Teamkollegen zur Zusammenarbeit an der Vorlage ein

Legen Sie die Verantwortlichkeiten von Clients und Anbietern fest

Automatisieren Sie die Kommunikation mit den Stakeholdern während des gesamten Projektmanagement-Lebenszyklus

Fügen Sie jeder Aufgabe Attribute hinzu, damit Ihr Team immer weiß, was zu tun ist

🎯 Ideal für: Erstellen Sie einen Aktionsplan für jedes Projekt und stellen Sie sicher, dass alle auf derselben Seite sind

5. Die Vorlage für den Umfangsmanagement-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Legen Sie Ihre Strategie für die Projektdurchführung mit der Vorlage "Scope Management Plan" von ClickUp fest

Mit der Vorlage für den Umfangsmanagementplan von ClickUp können Sie den Projektumfang detailliert skizzieren. So wissen Ihre Teams, was zu erledigen ist und welche Herausforderungen im Projektmanagement zu erwarten sind.

Mit dieser Vorlage für Arbeitsbücher können Sie:

Skizzieren Sie jedes kleine Detail, wie Sie den Projektumfang verwalten möchten

Beschreiben Sie detailliert das Problem, das mit dem Projekt gelöst werden soll

Fügen Sie die Chancen hinzu, die Sie mit dem vorgegebenen Umfang nutzen können

Listen Sie alle Ziele des Projekts auf, was Ihr Team erreichen kann und welche Aspekte nicht zum Projekt gehören

Klären Sie Anforderungen und holen Sie Signaturen vom Client für die Planfreigabe ein

🎯 Ideal für: Frühzeitige Kommunikation darüber, wie Sie den vom Client gewünschten Umfang und die Ziele erreichen wollen

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie die fünf Prozessgruppen des Projektmanagements meistern

6. Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen Aufgaben und Pflichten für jeden Teammitglied entsprechend seiner Fachkenntnisse fest

Sind Sie es leid, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ohne die eigentlichen Probleme zu lösen, wenn Projekte nicht wie geplant verlaufen? Lassen Sie Ihr Team mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen genau wissen, was es zu tun hat, und schaffen Sie klare Verantwortlichkeiten für jedes Projekt.

Hier können Sie:

Legen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten für jedes Team-Mitglied fest, damit jeder seinen Teil perfekt erledigen kann

Klären Sie die Erwartungen aller Beteiligten, damit Ihre Teammitglieder ihr Bestes geben können

Listen Sie Ihre Ziele für das Team auf

Lassen Sie Ihr Team Vorschläge und Beiträge zu den bereitgestellten Diskussionsthemen und Projektvorschlägen hinzufügen

🎯 Ideal für: Aufteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten entsprechend den individuellen Stärken und Schwächen

7. Die ClickUp-Vorlage für Business-Pläne

Kostenlose Vorlage Bewahren Sie alle wichtigen Informationen und Strategien des Projekts an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Business-Pläne auf

Ein klarer Business-Plan erleichtert das Projektmanagement, da Sie alle Ressourcen, Strategien und Kanäle vor sich liegen haben. Sie möchten keinen von Grund auf neu erstellen? Verwenden Sie einfach die ClickUp-Vorlage für Business-Pläne.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Definieren Sie Ihre geschäftlichen Ziele und Vorgaben und unterteilen Sie diese in umsetzbare Aufgaben

Erstellen Sie Ihre Strategie und eine geschätzte Zeitleiste für die Umsetzung

Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe und überwachen Sie Meilensteine

Risiken identifizieren und Erfolg messen

Behalten Sie den Überblick über Ihre verfügbaren Arbeitskräfte und nehmen Sie Projekte entsprechend an

🎯 Ideal für: Den Aufwand in Bezug auf die Ausrichtung, Prioritäten und Ressourcen des Unternehmens aufeinander abzustimmen

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen und Beispiele für Arbeitspläne

👀 Wussten Sie schon? 18 % aller IT-Projekte kosten 447 % ihres geplanten Budgets. Diese Budgetüberschreitung ist höher als bei Projekten in jedem anderen Sektor. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass Erwartungsunterschiede zwischen Kunden und externen Auftragnehmern hinsichtlich des Ambitionsniveaus erst spät im Prozess entdeckt werden.

8. Die ClickUp-Vorlage für Projektpläne

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie jede Aufgabe im Rahmen Ihrer Projektdurchführungsstrategie detailliert mit der ClickUp-Vorlage für Projektpläne

Mit der ClickUp-Projektplanvorlage können Sie einen Projektplan entwickeln, der alle beweglichen Teile ohne großen Aufwand synchronisiert. Dank mehrerer anpassbarer Ansichten können Sie die gesamte Zeitleiste des Projekts auf einer Karte darstellen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben in kritischen Projekten identifizieren und Ihr Team über jeden Schritt des Plans auf dem Laufenden halten – alles über dieselbe Benutzeroberfläche.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Verwandeln Sie jeden Schritt des Projektplans in individuelle Aufgabenlisten

Weisen Sie jeder Aufgabe eine Priorität zu und bewerten Sie den Aufwand der beteiligten Mitarbeiter

Fügen Sie jeder Aufgabe die erforderlichen Ressourcen für einen einfachen Zugriff hinzu

Teilen Sie verschiedene Teile des Projektplans in entsprechende Abteilungen auf

Arbeiten Sie mit funktionsübergreifenden Teams und allen internen und externen Stakeholdern auf demselben Dashboard zusammen

🎯 Ideal für: Aufteilung der Projektdurchführungsstrategie in Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts, um eine termingerechte Lieferung sicherzustellen

9. Die Vorlage für den Betriebsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie die Phasen Ihres Projekts in messbare Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für operative Pläne

Sie fragen sich, wie Sie alle Aspekte Ihres Projekts überwachen können, ohne den Überblick zu verlieren? Holen Sie sich die Vorlage für den Betriebsplan von ClickUp.

Sie können sie verwenden für:

Erstellen Sie Aufgaben für Ihre Planübersicht und einzelne Phasen

Sortieren Sie die Aufgaben nach Priorität, damit die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt werden

Planen Sie eine realistische Zeitleiste für jede Phase des Projekts mit einer integrierten Kalender-Ansicht

Überwachen Sie mit der einfachen Zeiterfassung von ClickUp , wie viel Zeit jedes Teammitglied für ein Projekt aufwendet

Wählen Sie je nach Ihren Vorlieben zwischen einer Listen-, Board- oder Kalender-Ansicht, um den Fortschritt zu überwachen

🎯 Ideal für: Sicherstellen, dass alle Schritte Ihres Betriebsplans rechtzeitig ausgeführt werden

10. Vorlage für Leistungsbeschreibung von ProjectManager

via ProjectManager

Die Vorlage "Leistungsbeschreibung" von ProjectManager kann sehr hilfreich sein, wenn Sie eine Standardvereinbarung für anstehende Projekte erstellen möchten. Sie enthält alle notwendigen Details, wie z. B. Profilangaben der beteiligten Parteien, den vereinbarten Arbeitsumfang, den geplanten Projektzeitplan und Meilensteine usw. Außerdem können Sie sie weiter anpassen, um sie an verschiedene Projektarten anzupassen.

Diese Vorlage für Arbeitsbücher hilft Ihnen dabei:

Legen Sie die Ergebnisse, den Umfang und den Speicherort für Ihr Projekt fest

Listen Sie die Standard-Testverfahren auf, die Sie zur Qualitätssicherung einsetzen

Fügen Sie Meilensteine hinzu, deren Erreichung die Clients in bestimmten Zeiträumen von Ihnen erwarten können

Lassen Sie den Client definieren, wie der Erfolg des Projekts für ihn aussieht

Planen Sie jede Phase einer bestimmten Zeitleiste, um sicherzustellen, dass Sie die kommunizierten Fristen einhalten

Legen Sie Zahlungsbedingungen und -kanäle fest

🎯 Ideal für: Klärung der Erwartungen des Clients und Erstellung eines Aktionsplans

Verstreute Projektpläne werden mit ClickUp zu umsetzbaren Strategien

Da wir 60 % unseres Tages mit der Suche und Aktualisierung von Informationen in verschiedenen Tools verbringen, war es noch nie so wichtig wie heute, unseren Workflow zu optimieren.

Greifen Sie auf anpassbare Vorlagen für Arbeitsbücher, automatisierte Aufgabenverteilung, intelligente Erinnerungen und mehrere Projektansichten zu – allesamt darauf ausgelegt, Ihre Projekte zu organisieren und auf Kurs zu halten. Kein Tool-Hopping mehr, sondern nahtlose Produktivität.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um alle Ihre Projekte mühelos zu verwalten!