Kostenlose Vorlagen für Präsentationsgliederungen zum Strukturieren Ihrer Rede

Möchten Sie eine visuell ansprechende Präsentation erstellen, die Aufmerksamkeit erregt und Ihre Botschaft vermittelt? Ganz gleich, ob Sie eine neue Idee vorstellen, eine Klasse unterrichten oder einen Bericht präsentieren – eine klare, übersichtliche Struktur ist der Schlüssel zu einer wirkungsvollen Präsentation. Aber seien wir ehrlich: Die Organisation Ihrer Botschaft kann sich wie ein schwieriges Puzzle anfühlen.

Der Schlüssel zum Erfolg? Eine gut organisierte Gliederung.

Faktencheck: Untersuchungen zeigen, dass 90 % der Nervosität vor einer Präsentation auf mangelnde Vorbereitung zurückzuführen ist. 😟

Das stärkt Ihr Selbstvertrauen, sorgt für mehr Klarheit und stellt sicher, dass Ihre Botschaft beim Publikum ankommt.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was eine gute Präsentationsgliederung ausmacht, wie Sie die richtige Vorlage auswählen, sehen Beispiele für grundlegende Präsentationsgliederungen und erfahren, wo Sie kostenlose Vorlagen von ClickUp, Canva, SlideEgg und SlideTeam finden, um Ihre Präsentationen zu verbessern. 🚀

Was sind Vorlagen für Präsentationsgliederungen?

Eine Vorlage für Präsentationsgliederungen hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte zu strukturieren und sorgt für Klarheit, Kohärenz, Themenrelevanz und Wirkung. Sie gibt Ihnen eine Orientierung, was Sie einbeziehen sollten, in welcher Reihenfolge Sie Ihre Ideen präsentieren und wie Sie diese effektiv miteinander verbinden können – so vermeiden Sie Spekulationen und minimieren Änderungen in letzter Minute.

Die Wahl der richtigen Vorlage hängt von Ihrem Thema und Ihrem Publikum ab. Ganz gleich, ob Sie eine Geschäftspräsentation, eine Kampagnenstrategie oder ein Projekt-Update vorbereiten – eine Vorlage für eine Gliederung optimiert den Prozess und steigert die Effizienz! 🙌

Hier sind die Standardelemente von Vorlagen für Präsentationsgliederungen:

Titelfolie: Enthält den Titel der Präsentation, den Namen des Präsentators und das Datum

Einführung: Kurze Übersicht über das Thema, These für das Publikum und Ziele

Hauptinhalt: Organisierte Abschnitte mit Schlüsselpunkten, Daten und Grafiken

Aufzählungspunkte: zum klaren Aufgliedern von Ideen

Fazit: Zusammenfassung oder Schlüsselpunkte

Fragen und Antworten oder Aufruf zum Handeln: Ermutigung zu den nächsten Schritten

Anhang: Zeigt die Quellen für die Informationen, die den Folien hinzugefügt wurden

💡Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie Sie beim Erstellen von Präsentationen Zeit sparen können? Verwenden Sie KI-Präsentationsersteller, um in kürzester Zeit gut strukturierte Präsentationen zu erstellen. Das hilft Ihnen dabei: 🚀 Bleiben Sie organisiert und sorgen Sie für einen klaren Flow Ihrer Ideen ⏳ Sparen Sie Zeit durch eine optimierte Planung der Inhalte 🎯 Halten Sie Ihr Publikum mit einer strukturierten Präsentation bei Laune ✅ Reduzieren Sie Änderungen in letzter Minute und fehlende Informationen 📊 Passen Sie Vorlagen an unterschiedliche Präsentationsanforderungen an

13 Vorlagen für Präsentationsgliederungen zum Ausprobieren

Hier finden Sie die besten Vorlagen für Präsentationsgliederungen, mit denen Sie Ihre Ideen effektiv strukturieren und auf einfache Weise beeindruckende Präsentationen erstellen können:

ClickUp-Präsentationsvorlage

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Präsentationsvorlage eine effektive, klare und umfassende Präsentation

Das Erstellen übersichtlicher Präsentationen kann eine Herausforderung sein. Die ClickUp-Präsentationsvorlage vereinfacht diesen Prozess. Mit diesem Präsentationstool haben Sie alles, was Sie zum Planen, Strukturieren, Zusammenarbeiten und Halten einer effektiven Präsentation benötigen.

Diese Vorlage funktioniert innerhalb von ClickUp Whiteboards und bietet eine visuelle, kollaborative Arbeitsfläche, auf der Sie den Flow und die Struktur Ihrer Präsentationsfolien festhalten können, anstatt eine Gliederung in einem Textdokument zu erstellen.

Sie können die Abschnitte Ihrer Präsentation ganz einfach organisieren, um eine umfassende Ansicht zu gewährleisten. Fügen Sie visuelle Elemente hinzu, um Informationen besser zu verankern. Keine Fehler beim Formatieren oder vergessene Details mehr!

Das wird Ihnen gefallen:

Fügen Sie Bilder oder Grafiken in die Folien ein, um Ihre Argumente mit Daten zu untermauern

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team auf dem Whiteboard, um die Kreativität und Produktivität zu steigern

Fügen Sie Formen, Notizen, Verbindungselemente und Mindmaps hinzu, um jedes Detail der gesamten Präsentation zu organisieren und einen soliden Flow zu gewährleisten

Ideal für: Geschäftsleute, Projektmanager und Studenten, die Präsentationen planen, organisieren und verwalten möchten.

ClickUp Insight📮: 37 % der Arbeitnehmer versenden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionspunkte nachzuverfolgen, und 36 % verlassen sich dabei noch immer auf fragmentierte Methoden. Laut einer Studie von ClickUp können wichtige Erkenntnisse in Unterhaltungen untergehen, wenn es kein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen gibt. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen schnell in umsetzbare Aufgaben umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Vorlage für Projektentwürfe von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie Projekte, überwachen Sie den Fortschritt und halten Sie alle auf dem gleichen Stand mit der Projektvorlage von ClickUp

Mit der ClickUp-Vorlage für Projektentwürfe können Sie einen umfassenden Plan erstellen, Aufgaben organisieren und Termine stressfrei einhalten! Sie ist wie ein Bauplan für Ihr Projekt, sobald es genehmigt ist.

Beginnen Sie mit der Definition des Projektziels, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Erstellen Sie dann eine Karte mit den wichtigsten Schritten, unterteilen Sie diese in kleinere Unteraufgaben, weisen Sie Verantwortliche zu und legen Sie klare Fristen für jede Aufgabe fest. Der Schwerpunkt liegt auf der Gliederung von Abschnitten wie Projektkontext, Ziele, Projektumfang, wichtige Projektleistungen, Budget und Zeitleiste in einem strukturierten ClickUp-Dokument.

Das wird Ihnen gefallen:

Bearbeiten Sie die vorab hinzugefügten Unterseiten, um die Details zum Projekt zu skizzieren, vom Hintergrund und den Schlüsselergebnissen bis hin zum Budget und den Investitionen

Erstellen Sie auf der Seite mit der Projektvorstellung eine vollständige Übersicht über das Projekt, um den Beteiligten eine Vorstellung davon zu geben, was sie erwartet

Fügen Sie je nach den Anforderungen des Projekts weitere Unterseiten hinzu, um eine umfassende und gut strukturierte Ansicht zu gewährleisten.

Ideal für: Ideal für Teams und Fachleute, die Projekte verwalten und planen und organisieren möchten.

💡 Bonus-Tipp: KI-gestützte Tools wie ClickUp Brain helfen Ihnen dabei, klare und ansprechende Präsentationen zu erstellen. Basierend auf Ihren Vorgaben generiert das Tool detaillierte Inhalte, die alle Aspekte Ihrer Präsentation abdecken. So funktioniert es: 📝 Erstellen Sie klare Erzählungen, die alle wichtigen Details Ihres Projekts abdecken ⏳ Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und sich auf komplexere Probleme zu konzentrieren 🔄 Sorgen Sie mit KI-gestützten Vorschlägen für eine einheitliche Struktur 🚀 Erstellen Sie gut organisierte Präsentationen, um den Erfolg Ihrer Projekte zu steigern Von Entwürfen über die Erstellung von Inhalten bis hin zur Feinabstimmung – ClickUp Brain kann alles, um Ihre Präsentationen zu verbessern

Vorlage für ClickUp-Kampagnenentwürfe

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Ziele, organisieren Sie die Strategie für Inhalte und verwalten Sie Aufgaben mit der Vorlage für Kampagnenentwürfe von ClickUp

Die Einführung einer Marketingkampagne erfordert die Beachtung kleiner Details, weshalb die Planung von entscheidender Bedeutung ist. Ein solider Plan umfasst klare Ziele, Strategien zu deren Erreichung und wichtige Faktoren wie Budget, Ressourcen und Zielgruppe.

Die Vorlage "ClickUp-Kampagnenentwurf" macht Schluss mit Spekulationen bei der Planung und sorgt für die Synchronisierung aller Elemente!

Mit diesem Tool zur Projektplanung können Sie Ihre Ziele definieren, Ihre Zielgruppe identifizieren und Ideen sammeln. Außerdem können Sie eine Zeitleiste erstellen, Aufgaben und Fristen zuweisen und den Fortschritt überwachen. Da alles strukturiert ist, müssen Sie sich nicht mehr mit verpassten Fristen oder unorganisiertem Workflow herumschlagen.

Das wird Ihnen gefallen:

Listen Sie alle bevorstehenden und laufenden Kampagnen zusammen mit den relevanten Details in der Kampagnenzusammenfassung auf

Verschaffen Sie sich mit der Ansicht "Kampagnenphasen" einen Überblick darüber, in welcher Phase sich Ihre Kampagne derzeit befindet

Überwachen Sie laufende Kampagnen mithilfe der Implementierungsansicht, um den Fokus auf die aktuell umgesetzten Maßnahmen zu lenken

Ideal für: Marketing-Teams, die erfolgreiche Marketingkampagnen mit einem klaren und strukturierten Ansatz strategisch planen, organisieren und durchführen möchten.

Vorlage "ClickUp Story Outline"

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ideen, entwickeln Sie Zeichen und entwerfen Sie die Handlung – alles an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Story-Entwürfe

Eine Geschichte, die Ihre Ideen vermittelt, schafft ein unvergessliches Erlebnis. Es erfordert viel Aufwand und Zeit, eine fesselnde Geschichte zu schreiben. Die ClickUp-Vorlage für Story-Outlines kann Ihnen dabei helfen, eine Geschichte zu erstellen. Diese Vorlage konzentriert sich ausschließlich auf die Strukturierung narrativer Inhalte.

Kategorisieren Sie Kapitel, verfolgen Sie verschiedene Elemente der zugehörigen Geschichte mit benutzerdefinierten Feldern und erhalten Sie eine vollständige Visualisierung der Handlung. Organisieren Sie Kickoff-Meetings, um Schlüsselelemente zu besprechen und alle auf dem gleichen Stand zu halten!

Das wird Ihnen gefallen:

Wählen Sie den richtigen logischen Flow für Ihre Geschichte mit einer Drei-Akt-Struktur: Anfang, Mitte und Ende oder einer Fünf-Akt-Struktur: Setup (Hintergrund), Konfrontation, steigende Spannung, Höhepunkt und Auflösung

Fügen Sie Details zum Speicherort sowie Bilder oder Dateien als Inspiration für jede Szene hinzu

Listen Sie alle Zeichen, Zeichentypen und Details zu den Szenen, in denen sie vorkommen, mithilfe von Dateien oder Bildern auf

Ideal für: Ersteller und Verfasser von Inhalten, die Ideen organisieren und ansprechende Erzählungen erstellen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Vorlagen für Projekt-Kickoffs für Meetings in Dokumenten und PPT

Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Aufgaben, erhalten Sie Echtzeit-Updates und eine umfassende Ansicht aller Aufgaben mit dem Projektplan von ClickUp Creative

Kreative Projekte erfordern unglaubliche Liebe zum Detail und Teamarbeit. Die Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp ist ein ideales Tool, um Projektvorschläge und Teams aufeinander abzustimmen.

Bei dieser Vorlage geht es weniger um die Gliederung des Inhalts der Präsentation als vielmehr um die Strukturierung des Workflows für die Erstellung kreativer Assets oder der Präsentation selbst. Sie hilft dabei, Präsentationen über den Prozess oder die Ergebnisse eines kreativen Projekts zu gliedern, indem sie Phasen wie Briefing, Konzeptentwicklung, Designumsetzung, Überarbeitungen und endgültige Lieferung organisiert.

Diese Vorlage dient als strukturierter Fahrplan, um Projekte auf Kurs zu halten und eine termingerechte Fertigstellung innerhalb des Budgets sicherzustellen.

Das wird Ihnen gefallen:

Kategorisieren Sie alle Aufgaben nach Projektphase und verschaffen Sie sich mit der kreativen Projektliste eine vollständige Übersicht

Verwenden Sie das Fortschritts-Board, um den Fortschritt der Aufgaben zu verfolgen, und klicken Sie auf das Projekt, um die Aufgabenkarte mit allen Details zu öffnen

Verfolgen Sie nicht geplante oder überfällige Aufgaben mithilfe der Zeitleistenansicht und stellen Sie sicher, dass alles nach Plan verläuft! 🤩

Ideal für: Kreative Teams und Fachleute, die einen strukturierten Ansatz für das Management kreativer Projekte suchen.

Vorlage "ClickUp Business Requirements"

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Ziele, erstellen Sie Spezifikationen und sorgen Sie mit der Vorlage "Anforderungen für ClickUp Business" für Klarheit von Anfang bis Ende

Ein erfolgreiches Projekt erfordert eine klare Projektbeschreibung und eine kontinuierliche Überwachung der Probleme. Die Vorlage für Geschäftsanforderungen von ClickUp hilft Ihnen dabei, jeden Schritt zu organisieren, zu verfolgen und zu überwachen.

Diese Vorlage konzentriert sich auf die Dokumentation der grundlegenden "Warum"- und "Was"-Fragen hinter einem Projekt oder einer Initiative. Sie wird verwendet, um die wichtigsten Geschäftsanforderungen, Stakeholder-Anforderungen, den Umfang, Anwendungsfälle und Erfolgskriterien zu strukturieren – also Inhalte, die für die Gliederung von Präsentationen unerlässlich sind, die darauf abzielen, ein Projekt zu rechtfertigen oder Anforderungen mit Stakeholdern zu überprüfen.

Das wird Ihnen gefallen:

Fügen Sie Unterseiten hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie sie, um verschiedene Aspekte des Projekts, von den Zielen bis zur Kosten-Nutzen-Analyse, übersichtlich darzustellen

Erstellen Sie Kategorien für die Aufgaben, um den Fortschritt des Projekts zu überwachen

Erstellen Sie Schätzungen für Budgets und Zeitleisten und legen Sie einen klaren Plan fest, um Nacharbeiten oder Scope Creep zu vermeiden

Ideal für: Business-Analysten und Manager, die eine Lösung für die Planung, Entwicklung oder Verwaltung von Ereignissen, neuen Produkten oder anderen Projekten suchen.

Vorlage "Scope Outline" für die ClickUp-App

Kostenlose Vorlage Teilen Sie Ergebnisse in überschaubare Aufgaben auf, definieren Sie Ziele und verfolgen Sie jeden Schritt mit der Vorlage für den Umfangsplan der ClickUp App

Die Entwicklung einer App erfordert sorgfältige Planung, Zusammenarbeit und die Nachverfolgung kleinster Details. Die Vorlage "App Scope Outline" von ClickUp ist Ihr unverzichtbares Tool, um einen präzisen Fahrplan für Ihren Erfolg zu erstellen.

Durch die Verwaltung kleinster Nuancen der App-Entwicklung bietet es eine schnelle Möglichkeit, mit der Erstellung einer App zu beginnen. Es dient als Leitfaden für die Gliederung von Abschnitten wie App-Ziele, Zielbenutzer, Schlüssel-Features/Module, Benutzerberichte, technische Überlegungen und den gesamten Entwicklungsumfang.

Die Vorlage bietet Ihnen eine stressfreie und organisierte Möglichkeit, Ihre Vision in die Realität umzusetzen!

Das wird Ihnen gefallen:

Legen Sie den Hintergrund, die Ziele und die App-Erfahrung fest, die Sie mit ansprechenden Grafiken schaffen möchten

Fügen Sie die Features hinzu, die der Anwendung hinzugefügt werden sollten, um die Benutzererfahrung zu verbessern

Besprechen Sie den Anwendungsbereich und fügen Sie Anmerkungen hinzu, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten

Ideal für: Teams und Fachleute, die strategische Initiativen planen, gemeinsam bearbeiten und nachverfolgen möchten.

💡 Profi-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung von PowerPoint-Vorlagen für Projektpläne auf Klarheit, strukturieren Sie Aufgaben effektiv, richten Sie sich an den Zielen des Projekts aus und halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden. Passen Sie außerdem die PowerPoint-Vorlagen für Gliederungen an die Anforderungen Ihres Projekts an, achten Sie auf ein einheitliches Design und heben Sie wichtige Meilensteine für eine bessere Nachverfolgung hervor.

Vorlage für ClickUp-Projekt-Roadmap

Kostenlose Vorlage Beginnen Sie mit der Planung, Organisation und Zusammenarbeit mit der Projekt-Roadmap-Vorlage von ClickUp

Die Erstellung verschiedener Projekte erfordert eine sorgfältige Planung. Mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Roadmaps können Sie eine visuell ansprechende Roadmap-Folie für Produkt-Features, Projekte und Strategien erstellen.

Ganz gleich, ob Sie eine Präsentation für einen Client oder ein internes Meeting vorbereiten, mit dieser Vorlage können Sie Zeitleisten und Phasen an einem Ort verwalten, sodass nichts übersehen wird.

Das Beste daran? Unabhängig von der Komplexität des Projekts sorgt die Vorlage dafür, dass alles organisiert bleibt und reibungslos ausgeführt werden kann.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards , um Strategien zu planen, Marketingkonzepte zu brainstormen, den Projektumfang zu definieren und nahtlos mit Remote-Teams zusammenzuarbeiten – alles in einem gemeinsamen Space

Verwenden Sie Roadmap-Folien, um Ziele und Schlüsselaufgaben zu planen und so für Klarheit im Workflow zu sorgen!

Verwenden Sie Haftnotizen und Phasenverbinder, um einen organisierten Workflow zu erstellen und für Klarheit zu sorgen

Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die einen strukturierten Fahrplan für den Abschluss von Projekten erstellen möchten.

Vorlage für einen Plan zur Projektumsetzung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie Pläne, visualisieren Sie Aufgaben und verfolgen Sie jeden Schritt mit der Vorlage für den Projektumsetzungsplan von ClickUp

Ihr Projekt muss gut geplant und strukturiert sein, aber wenn es um die Umsetzung geht, müssen Sie jede noch so kleine Aufgabe verwalten, um die Ziele zu erreichen. Die ClickUp-Vorlage für Projektumsetzungspläne bietet Tools, mit denen Sie bei der Umsetzung ins Schwarze treffen. Im Gegensatz zur hochrangigen Roadmap strukturiert diese Vorlage die detaillierten Vorgehensweisen zur Projektdurchführung für Präsentationen.

Ob es sich um eine Produkteinführung oder die Optimierung eines bestehenden Prozesses handelt, die Vorlage ist gut durchdacht, damit alles reibungslos abläuft. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung spezifischer Implementierungsphasen, der wichtigsten Aufgaben innerhalb dieser Phasen, der Ressourcenzuweisung, den Rollout-Zeitplänen, der Risikominimierung und den Metriken für den Erfolg.

Projekte aus Plänen in die Tat umzusetzen ist keine leichte Aufgabe, aber diese Vorlage bietet Ihnen alles, was Sie für eine reibungslose Umsetzung benötigen!

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie Checklisten für verschiedene Aufgaben und verfolgen Sie Fortschritte und Phasen, um sicherzustellen, dass alles innerhalb der Zeitleiste fertiggestellt wird

Verwenden Sie die Ansicht "Projektkosten", um das zugewiesene Budget und die Ausgaben nachzuverfolgen, Unstimmigkeiten zu finden und das Budget einzuhalten

Nutzen Sie Tools wie Zeiterfassung, Tags, Abhängigkeitswarnungen, E-Mails und vieles mehr, um die Umsetzung zu verbessern

Ideal für: Projektmanager, die eine effiziente Lösung zur Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts oder zur Optimierung eines bestehenden Projekts suchen.

Vorlage "Elevator Pitch" von ClickUp

Kostenlose Vorlage Formulieren und organisieren Sie Ihre Ideen, damit alle auf dem gleichen Stand sind – mit der ClickUp-Vorlage für Elevator Pitches

Sie haben nur wenige Augenblicke Zeit, um Aufmerksamkeit zu wecken – nutzen Sie sie!

Wussten Sie schon? Untersuchungen zeigen, dass die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Menschen bei einer Standardpräsentation 10 bis 15 Minuten beträgt.

Die ClickUp-Vorlage für Elevator Pitches bietet Ihnen den Space, um einen wirkungsvollen Pitch zu erstellen. Diese Vorlage ist speziell auf die Strukturierung äußerst prägnanter und überzeugender Präsentationen oder Gesprächspunkte ausgerichtet. Sie führt Benutzer durch die wesentlichen Komponenten eines klassischen Elevator Pitches: Identifizieren des Problems, Präsentieren der Lösung, Hervorheben des Wertversprechens, Definieren des Zielmarktes und Beenden mit einem klaren Aufruf zum Handeln.

Das Framework ist speziell auf Prägnanz und Wirkung ausgelegt, enthält Hinweise zu wichtigen Elementen Ihrer Präsentation und Checklisten zur Optimierung Ihrer Darbietung.

Das wird Ihnen gefallen:

Sammeln Sie Ideen, um den Zweck zu skizzieren, und fügen Sie Ideen zu den wichtigsten Vorteilen des Projekts hinzu

Fügen Sie Details zum Kunden, zu Produkt-Features und zur Marktkategorie hinzu, um effizient Ideen zu sammeln.

Verfolgen Sie mit den Checklisten in ClickUp jede wichtige Nuance Ihres Pitches, von der Körpersprache bis zur Stimmlage

Ideal für: Gründer, Marketingteams und Fachleute, die Präsentationen für Vorstellungsgespräche, eine Startup-Präsentation oder eine neue Produkteinführung erstellen möchten.

Vorlage für eine PPT-Präsentationsgliederung von Slideegg

via Slideegg

Dies ist eine grundlegende Strukturvorlage, die direkt in PowerPoint entworfen wurde. Die PPT-Präsentationsvorlage von Slideegg bietet einen strukturierten Rahmen für Präsentationen.

Durch die Anpassung der Folien an die Anforderungen des Projekts können Sie Ihre Ideen klar darlegen und sicherstellen, dass sie informativ sind. Mit dieser Vorlage wird Ihre Präsentation klar und aussagekräftig, sodass Ihre Botschaft perfekt vermittelt wird!

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Ihre wichtigsten Punkte ganz einfach, damit bei Ihrer Präsentation nichts vergessen wird

Fügen Sie Diagramme und Illustrationen hinzu, um die Daten prägnant und ansprechend zu präsentieren

Verwenden Sie Symbole, um die wichtigsten Details der Präsentation hervorzuheben

Ideal für: Fachleute und Studenten, die ansprechende Präsentationen erstellen möchten, um ihre Ideen in einem Sitzungssaal, einem Klassenzimmer oder einer anderen professionellen Umgebung zu vermitteln.

Vorlage für das Format einer PPT-Präsentationsgliederung von SlideTeam

via SlideTeam

Diese Vorlage ist ebenfalls eine PowerPoint-Vorlage und legt den Schwerpunkt auf die Hierarchie der Inhalte. Mit der PPT-Vorlage für Präsentationsgliederungen von SlideTeam können Sie ganz einfach eine logische Reihenfolge Ihrer Ideen erstellen. Dank des strukturierten Layouts können Sie wichtige Punkte ganz einfach an einem Ort zusammenfassen und erhalten so einen Überblick über das Projekt.

Mit dieser Vorlage können Sie unnötige Informationen ausfiltern und die Ideen in Ihrer Präsentation klar organisieren, sodass sie prägnant und umfassend ist.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfeinern Sie den Inhalt und entfernen Sie überflüssige Elemente, damit die Präsentation vollständig und interessant wirkt

Legen Sie die Unterthemen und Hauptthemen fest, um das Publikum zu fesseln, egal ob es sich um PPT- oder Google-Folien handelt

Bearbeiten Sie die Symbole, damit sie die in der Präsentation behandelten Punkte widerspiegeln

Ideal für: Fachleute und Studenten, die ihre Ideen effizient präsentieren möchten.

Vorlage für eine Projektpräsentation im Business-Bereich von Canva

via Canva

Eine großartige Präsentation fesselt das Publikum von Anfang bis Ende. Die Vorlage für Projektpräsentationen im Business-Stil von Canva eignet sich ideal für die Erstellung perfekter Präsentationen und hilft Ihnen dabei, visuell ansprechende Folien zu erstellen, indem Sie das Thema an Ihre Marke oder Ihr Projekt anpassen.

Geben Sie einen vollständigen Überblick über die Präsentation mit einem leicht verständlichen Layout, damit Ihre Botschaft effizient vermittelt wird.

Verzichten Sie auf langweilige Diashows und erstellen Sie eine überzeugende, ausgefeilte und professionelle Präsentation – denn die Präsentation sollte genauso gut sein wie die Idee dahinter!

Das wird Ihnen gefallen:

Fügen Sie Elemente hinzu, die zum Thema des Projekts und zu Ihrer Marke passen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten

Organisieren Sie die Inhalte, um einen logischen Flow und Klarheit in der Präsentation zu gewährleisten

Entfernen, bearbeiten oder fügen Sie Text oder Daten hinzu, um eine präzise und ansprechende Präsentation zu gewährleisten

Ideal für: Manager und Teamleiter, die eine strukturierte Präsentationsvorlage suchen, um einen vollständigen Überblick über die Präsentation zu erhalten.

💡Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie viele Folien Sie einfügen sollten? Es gibt zwar keine festgelegte Nummer, aber die meisten effektiven Präsentationen umfassen je nach Tiefe und Dauer Ihres Vortrags zwischen 10 und 20 Folien.

Was macht eine gute Vorlage für eine Präsentationsgliederung aus?

Nachdem Sie nun einige der verfügbaren Vorlagen für Präsentationsgliederungen gesehen haben, stellt sich die Frage, wie Sie die richtige auswählen

Bei der Auswahl einer effektiven Vorlage für eine Präsentationsgliederung müssen Sie darauf achten, dass sie Ihnen hilft, Ihre Ideen klar und effektiv zu strukturieren.

📈 Untersuchungen zeigen, dass eine strukturierte Gliederung zu einer 40 %igen Verbesserung der Informationsspeicherung führt.

Das sollten Sie bei einer Vorlage für eine Präsentationsgliederung beachten:

Struktur und Flow: Eine klare Struktur mit definierten Abschnitten erleichtert Ihrem Team oder Ihrem Publikum das Verfolgen Ihrer Präsentation

Benutzerdefinierte Anpassung des Designs: Sie sollten Layouts, Branding und visuelle Elemente an Ihren Stil anpassen können

*effiziente Zusammenarbeit: Suchen Sie nach einer Vorlage für eine Präsentationsgliederung, mit der Sie effizient mit Ihrem Team zusammenarbeiten können, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Optische Attraktivität : Infografiken, Symbole und Leerzeichen lenken die Aufmerksamkeit und reduzieren visuelle Unordnung

Einfache Organisation und Nachverfolgung: Mit der richtigen Vorlage können Sie Aufgaben zuweisen, Fortschritte überwachen und sicherstellen, dass jeder Punkt mit Ihrer Kernbotschaft übereinstimmt

Benutzerfreundlichkeit: Einfach zu verwenden in Plattformen wie PowerPoint, Google Slides oder sogar in einem Word-Dokument

➡️ Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Projektübersichten zur Teamabstimmung

Optimieren Sie Ihre Präsentationen und Ihren gesamten Workflow mit ClickUp

Das Erstellen klarer, strukturierter Präsentationen bei gleichzeitigem effizienten Management Ihrer Aufgaben kann eine Herausforderung sein – aber mit den richtigen Tools für Präsentationen können Sie Ihren Workflow optimieren, organisiert bleiben und jedes Detail im Blick behalten.

ClickUp bietet anpassbare Vorlagen, visuelle Whiteboards und integrierte Dokumente, mit denen Sie Ideen skizzieren, Inhalte planen und ansprechende Präsentationen erstellen können, die wirklich funktionieren. Ganz gleich, ob Sie alleine oder im Team arbeiten, ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Präsentationsgliederung nicht nur gut organisiert, sondern auch aussagekräftig und auf Ihre Botschaft abgestimmt ist.

