die 13 besten Chatbase-Alternativen für KI-gestützte Chatbots im Jahr 2025

Wenn Sie nach Alternativen zu Chatbase suchen, sind Sie wahrscheinlich auf der Suche nach einem KI-Chatbot ohne Programmieraufwand, der sich nahtlos in Ihr Unternehmen integrieren lässt, den sofortigen Support durch menschliche Mitarbeiter erweitert und den KI-Kundensupport verbessert.

Chatbase war zwar für einige eine beliebte Option, ist aber nicht mehr die einzige Wahl auf dem Markt. Viele moderne Plattformen bieten benutzerdefinierte KI-Chatbots mit noch besseren Features und Vorteilen.

Für welche sollten Sie sich entscheiden?

Sehen wir uns die 13 Chatbase-Alternativen an, die Sie in Betracht ziehen können.

Die besten Chatbase-Alternativen auf einen Blick

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestützte Automatisierung von Aufgaben, Kundensupport, Workflow und Integrationen mit CRM-Tools Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen möglich Intercom KI-Chatbot (Fin AI Agent), KI-Copilot, KI-Einblicke in die Berichterstellung, Helpdesk-Integration Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 39 $ Ada Mehrsprachiger KI-Chatbot, KI-Agenten-Training, Automatisierung ohne Code, proaktive Interaktion Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Benutzerdefinierte Preise Tidio KI-Chatbot (Lyro AI Agent), Live-Chat, vorgefertigte Automatisierungs-Flows, Shopify- und CRM-Integrationen Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $ Drift KI-gestützter Vertriebsassistent, automatisierte Lead-Qualifizierung, CRM-Integration, Unterhaltungen in Echtzeit Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Benutzerdefinierte Preise Botpress Benutzerdefinierter KI-Chatbot-Builder, OpenAI- und LLM-Integration, vektorisierte Wissenssynchronisierung, SDK/API-Zugriff Entwickler, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 39 $ Chatfuel WhatsApp- und Messenger-KI-Bot, automatisierter Vertrieb und Support, Stripe- und Shopify-Integrationen, verifizierte WhatsApp-API Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne verfügbar Landbot Chatbot-Builder ohne Code, A/B-Tests, Kundensegmentierung, CRM- und E-Commerce-Integrationen Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 45 $ IngestAI KI-gestützte Geschäftsanalysen, prädiktive Analysen, strategische KI-Erkenntnisse, unternehmensorientiert Unternehmen Benutzerdefinierte Preise Tars Automatisierung der Customer Journey, KI-gestützter Self-Service, Optimierung von Workflows Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Benutzerdefinierte Preise Fini AI Multi-Channel-KI-Chatbot, Integration einer Wissensdatenbank, nahtlose Weiterleitung an Mitarbeiter Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Manychat KI-gesteuerte Automatisierung von Social-Media-Chats, Instagram-DMs, WhatsApp und Messenger-Support Privatpersonen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $ Yuma AI KI-Chatbot für E-Commerce, automatisierte Reihenfolge, Rückerstattungen, KI-basierte Kundenabfragen Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Benutzerdefinierte Preise

Einführung in Chatbase

Chatbase ist eine KI-Chatbot-Plattform, mit der Unternehmen ChatGPT anhand ihrer Daten trainieren und benutzerdefinierte KI-Chatbots für Websites, Apps und soziale Medien erstellen können. Sie ermöglicht nahtlose Client-Interaktionen, indem sie sofortige Antworten auf Benutzerabfragen liefert und so den Bedarf an menschlicher Unterstützung reduziert.

Mit Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) stellt Chatbase sicher, dass Chatbots den Kontext verstehen und intuitiv reagieren. Die Plattform wurde für Unternehmen, Startups, Vermarkter und Kundensupport-Teams entwickelt und vereinfacht den KI-Kundensupport, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Allerdings gibt es auch eine Kehrseite der Medaille.

Warum sollten Sie sich für Chatbase-Alternativen entscheiden?

Wenn Sie nach erweiterten Features, besseren Integrationen oder einer dynamischen Benutzererfahrung suchen, finden Sie hier einige echte Probleme, die Sie dazu bewegen könnten, von Chatbase zu wechseln:

Fehlender Multi-Channel-Support: Wenn Ihre Geschäftslösungen zu Branchen gehören, die Multi-Channel-KI-Support und fortschrittliche Automatisierung erfordern, bietet Chatbase möglicherweise nicht die Flexibilität, die Sie benötigen

Schwache Chatbot-Trainingsoptionen: Sie können ChatGPT zwar mit Ihren Daten trainieren, es fehlen jedoch Feinabstimmungsfunktionen, wodurch es schwieriger ist, die Antworten des Chatbots zu kontrollieren und die Genauigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern

Keine Funktion zur Übergabe an einen Menschen: Es gibt keine integrierte Möglichkeit, Unterhaltungen nahtlos an menschliche Agenten zu übertragen, was Benutzer frustrieren kann, wenn der KI-Chatbot ihre Abfragen nicht lösen kann

Limitierte Automatisierungs-Workflows: Chatbase erlaubt es Unternehmen nicht, komplexe Automatisierungs-Flows wie bedingte Logik, mehrstufige Sequenzen oder ereignisbasierte Auslöser für intelligentere Chatbot-Interaktionen zu erstellen

Eingeschränkte Integration der Wissensdatenbank: Der Chatbot hat Probleme mit der Echtzeit-Synchronisierung aus dynamischen Wissensdatenbanken, sodass Aktualisierungen von FAQs oder Dokumentationen möglicherweise nicht sofort in den Antworten des Chatbots berücksichtigt werden

🔎 Wussten Sie schon? ChatGPT erreichte innerhalb von 5 Tagen 1 Million Benutzer. Damit wurde es nach Threads zu einer der am schnellsten wachsenden Apps der Geschichte. Dies unterstreicht die explosive Nachfrage nach KI-gestützten Chat-Lösungen.

13 Chatbase-Alternativen auf einen Blick

Viele beliebte Chatbot-Marken bieten mittlerweile KI-gesteuerte Automatisierung an und sind damit starke Alternativen zu Chatbase. Ob Sie eine bessere Automatisierung, tiefere Integrationen oder intelligentere KI-Antworten benötigen, hier sind 13 leistungsstarke Chatbase-Alternativen:

1. ClickUp (Am besten für KI-gestützte Produktivität und Support)

Erstellen Sie sofort Aufgaben, automatisieren Sie Antworten und synchronisieren Sie Ihre Workflows mit ClickUp Chat

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, auch bekannt als "die App für alles" für die Arbeit, die für einen exzellenten Kundenservice entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu den meisten einfachen Chatbots, die oberflächliche Abfragen bearbeiten, verwandelt ClickUp Chat Unterhaltungen in echte Arbeit. Support-Teams können Nachrichten sofort in Aufgaben umwandeln, Diskussionen mit Kundentickets oder Projekten verknüpfen und Chats vollständig mit den Workflows des gesamten Teams synchronisieren.

KI-Agenten in ClickUp Chat (Autopilot Agents) beantworten automatisch häufig gestellte Kundenfragen, liefern sofortige Updates und zeigen relevante Informationen aus Ihrem Workspace an, wodurch die Reaktionszeiten und der manuelle Aufwand für Support-Teams reduziert werden. Durch die Automatisierung von Routineinteraktionen und die Nutzung von Workspace-Wissen helfen sie Kundenservice-Teams, einen schnelleren, konsistenteren und genaueren Support zu bieten.

Die Fähigkeit von ClickUp, mehrere Arbeits-Apps miteinander zu verbinden, ermöglicht es Ihnen, Client-Interaktionen, Wissensdatenbanken und Support-Aufgaben an einem Ort zu konsolidieren, sodass Sie nicht mehr auf zahlreiche separate Tools angewiesen sind.

Mit ClickUp Brain können Support-Teams sofort auf Kundenfragen reagieren, indem sie Antworten in Echtzeit aus Aufgaben, Dokumenten und dem Kommunikationsverlauf abrufen.

Während viele bekannte Chatbot-Marken sich nur auf die Bearbeitung einfacher Abfragen konzentrieren, verbindet ClickUp Unterhaltungen direkt mit Workflows, Ticketmanagement und Wissensdatenbanken für einen Kundensupport, der den gesamten Zyklus abdeckt.

Die KI-Aufgabenerstellung generiert und weist automatisch Aktionselemente basierend auf Kundenchats zu, sodass nichts übersehen wird. Darüber hinaus fasst ClickUp Brain laufende Unterhaltungen und Tickets schnell zusammen und liefert Support-Mitarbeitern den vollständigen Kontext, den sie benötigen, ohne Threads durchsuchen zu müssen.

Sie können auch benutzerdefinierte Workflows für verschiedene Arten von Supportanfragen erstellen, Ticketprioritäten festlegen und die Ticketweiterleitung durch umfassende Integrationen in mehrere Plattformen automatisieren.

Automatisierungen: Sie können Automatisierungen einrichten, um Aktionen basierend auf Chat- oder Aufgabenaktivitäten auszulösen und so Ihre Workflows intelligenter zu gestalten

KI-Agenten: Die KI-Agenten von ClickUp können Prozesse automatisieren, Fragen beantworten und Support in Ihrem Workspace leisten.

Wenn Sie nach einer Chatbase-Alternative suchen, die über einfache Chatbots hinausgeht und integriertes Projektmanagement, KI-gestützte Automatisierung und umfassende Anpassungsmöglichkeiten bietet, ist ClickUp die erste Wahl. Es zentralisiert Kommunikation, Wissen und Arbeit und macht Ihr Team effizienter und kooperativer.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Aufgaben, Zusammenfassungen und automatisierte Fortschrittsberichte mithilfe von KI

Beantworten Sie Benutzerabfragen, generieren Sie Aktionselemente und synchronisieren Sie diese automatisch mit Aufgaben

Automatisieren Sie Antworten, organisieren Sie Tickets und schlagen Sie Lösungen für den Client-Support vor

Nahtlose Integration mit Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma und anderen Tools

Speichern, greifen Sie auf das gesamte Wissen Ihres Teams zu und verwalten Sie es auf einer einzigen durchsuchbaren Plattform

Entwerfen Sie mühelos Antworten, Zusammenfassungen und Inhalte mit KI-gestützter Schreibhilfe

Transkribieren und fassen Sie Sprach- und Videoanrufe automatisch mit KI zusammen

Generieren Sie automatisierte Stand-up-Meetings und Fortschrittsberichte, um Teams auf dem Laufenden zu halten

Einschränkungen von ClickUp

Mit vielen Features kann ClickUp für einige neue Benutzer komplex wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Unser Team ist über vier Zeitzonen in drei verschiedenen Ländern verteilt. Wir müssen eine klare Kommunikation zwischen unseren Teammitgliedern haben, sonst kommt es zu Verzögerungen von mindestens einem Tag. Es ist viel effizienter, sich gegenseitig Aufgaben zuzuweisen, anstatt E-Mails oder Teams-Nachrichten zu versenden. Wir chatten und aktualisieren die Aufgaben direkt in der Aufgabe selbst, sodass es viel einfacher ist, die entsprechenden Unterhaltungen zu finden, anstatt sich zu fragen: "War diese Nachricht in einer E-Mail oder hat sie mir eine Nachricht geschickt?" und "Wann wurde das benötigt?" oder "Wie dringend ist es?" All diese Fragen werden in einer gut formulierten Aufgabe beantwortet.

Unser Team ist über vier Zeitzonen in drei verschiedenen Ländern verteilt. Wir müssen klar zwischen unseren Teammitgliedern kommunizieren, sonst kommt es zu Verzögerungen von mindestens einem Tag. Es ist viel effizienter, sich gegenseitig Aufgaben zuzuweisen, anstatt E-Mails oder Teams-Nachrichten zu versenden. Wir chatten und aktualisieren die Aufgaben direkt in der Aufgabe selbst, sodass es viel einfacher ist, die entsprechenden Unterhaltungen zu finden, anstatt sich zu fragen: "War diese Nachricht in einer E-Mail oder hat sie mir eine Nachricht geschickt?" und "Wann wurde das benötigt?" oder "Wie dringend ist das?" All diese Fragen werden in einer gut formulierten Aufgabe beantwortet.

🔎 Wussten Sie schon? Pigment, ein schnell wachsendes Softwareunternehmen, hat seine Abläufe mit ClickUp als zentralem hub optimiert und damit die Effizienz beim Onboarding um 88 % gesteigert und die Fehlerbehebung um 83 % beschleunigt. Durch den Ersatz verstreuter Tools durch eine einzige Plattform für Zusammenarbeit, Automatisierung von Aufgaben und Vorlagen für das Onboarding konnten die Teams von Pigment smarter arbeiten, besser kommunizieren und schneller skalieren.

2. Intercom (Am besten geeignet für die Automatisierung des Kundenservice mit KI)

über Intercom

Intercom definiert den KI-orientierten Kundenservice mit Fin AI Agent neu, einem fortschrittlichen KI-Assistenten, der die Kundeninteraktionen durch ein Feature zum Verständnis natürlicher Dialoge verbessert und sicherstellt, dass Benutzer kontextbezogene und präzise Antworten erhalten.

Dazu gehört auch Copilot, ein KI-Assistent, der Agenten durch Echtzeit-Vorschläge, automatisch generierte Antworten und die Automatisierung von Workflows unterstützt, um die Lösungszeiten zu verbessern.

Auch wenn die Lösungen von Intercom Tools für das Mitarbeitermanagement wie Onboarding-Automatisierung und Aufgabenverteilung umfassen, liegt ihre wahre Stärke für Kundenservice-Teams in der Automatisierung von Support-Maßnahmen und der Optimierung von Antwort-Workflows.

Die besten Features von Intercom

Verbessern Sie die Kundenorientierung mit Fin AI Agent, der rund um die Uhr menschenähnliche Antworten liefert

Unterstützen Sie Support-Mitarbeiter mit dem KI-gestützten Copilot, der in Echtzeit Antwortvorschläge und Automatisierung bietet

Analysieren und optimieren Sie Supportvorgänge mit KI-Einblicken und Berichterstellung für mehr Effizienz

Optimieren Sie Support-Workflows mit Automatisierung ohne Code und reduzieren Sie manuelle Eingriffe

Einschränkungen von Intercom

Einige Workflows verfügen nicht über intuitive Schritte und erfordern komplexe Umgehungslösungen

KI-Features können Antworten generieren, die in bestimmten Szenarien noch einer Überprüfung durch einen Menschen bedürfen

Preise für Intercom

Unverzichtbar: 39 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 99 $/Monat pro Benutzer

Experte: 139 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Intercom

G2: 4,5/5,0 (über 3.330 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 1.100 Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? ChatGPT verarbeitet täglich über 10 Millionen Abfragen . Dieses enorme Volumen an KI-gesteuerten Interaktionen prägt den Kundenservice, die Erstellung von Inhalten und die Automatisierung von Geschäften weltweit.

3. Ada (Am besten geeignet für KI-gesteuerten mehrsprachigen Kundensupport)

via Ada

Ada zeichnet sich durch die Automatisierung von Support-Unterhaltungen über mehrere Plattformen hinweg aus. Dank seines fortschrittlichen KI-gesteuerten mehrsprachigen Supports ermöglicht es nahtlose globale Interaktionen.

Im Vergleich zu anderen traditionellen KI-Chatbots lernt Ada kontinuierlich aus Interaktionen, sodass Unternehmen KI-generierte Antworten verbessern, Lösungen automatisieren und das Ticketvolumen im Laufe der Zeit reduzieren können.

Mit dem Automatisierungs-Builder ohne Code können Unternehmen selbstoptimierende Workflows erstellen, die sich in Salesforce, Zendesk, Twilio und andere Tools für Unternehmen integrieren lassen. Ada bietet außerdem proaktive Kundenbindung, sodass Marken mit Kunden interagieren können, bevor Probleme eskalieren.

Die besten Features

Automatisieren Sie Support-Unterhaltungen in über 50 Sprachen und bearbeiten Sie Anfragen über Messaging, Sprache und E-Mail

Erstellen und passen Sie KI-Workflows mit einem Code-freien Automatisierungs-Builder an, um personalisierte und sinnvolle Interaktionen zu ermöglichen

Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Chatbots im Laufe der Zeit mit KI-Agenten-Coaching und Leistungsnachverfolgung

Integrieren Sie mühelos Salesforce, Zendesk, Twilio und andere Tools für Unternehmen

Einschränkungen

Erfordert technische Kenntnisse für die Erstellung komplexer Intents und die Verwaltung von Platzhaltern oder APIs

Die Integration mit Zendesk könnte verbessert werden, um einen reibungsloseren Implementierungsprozess zu gewährleisten

Ada-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Ada

G2: 4,6/5,0 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Ada?

Ein G2-Benutzer sagt:

Wir haben hart mit Ada gearbeitet, um eine hohe Containment-Rate zu erreichen, und sind mit den Ergebnissen äußerst zufrieden.

Wir haben hart mit Ada zusammengearbeitet, um eine hohe Containment-Rate zu erreichen, und sind mit den Ergebnissen äußerst zufrieden.

🧠 Interessante Tatsache: GPT-2 wurde ursprünglich als "zu gefährlich für die Veröffentlichung" beschrieben, da Bedenken hinsichtlich Fehlinformationen und Missbrauch bei der Generierung von Inhalten bestanden. Angesichts der wachsenden Fähigkeiten der KI ist ein verantwortungsbewusster Umgang von entscheidender Bedeutung – Unternehmen müssen Sicherheit, Compliance und den ethischen Einsatz von KI priorisieren.

4. Tidio (Am besten geeignet für KI-gestützten Live-Chat und Automatisierung)

via Tidio

Tidio ist eine KI-gesteuerte Kundenservice-Plattform, die Lyro AI Agent, Live-Chat und Automatisierung kombiniert, um Support-Anfragen zu bearbeiten, Konversionen zu steigern und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Lyro AI Agent kann bis zu 70 % der Kundenanfragen in Echtzeit über mehrere Kanäle und Sprachen hinweg autonom lösen, ohne dass ein Agent eingreifen muss.

Die einzigartige Fähigkeit von Tidio, KI nahtlos in Live-Chat- und Helpdesk-Features zu integrieren, gewährleistet sofortige Kundenreaktionen.

Die besten Features von Tidio

Automatisieren Sie 70 % der Kundenanfragen mit Lyro AI Agent und reduzieren Sie so die Workload Ihrer Mitarbeiter

Binden Sie Besucher in Echtzeit über Live-Chat mit KI-gestützten Empfehlungen ein

Personalisieren Sie Kundeninteraktionen mit vorgefertigten Automatisierungs-Flows für Vertrieb und Support

Verbinden Sie sich mit Shopify, WordPress, HubSpot und über 100 weiteren Integrationen für einen einheitlichen Workflow

Einschränkungen von Tidio

Einige erweiterte Features sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar, was die Zugänglichkeit für kleinere Unternehmen einschränkt

Preise für Tidio

Starter: 29 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: Ab 59 $/Monat pro Benutzer

Plus: Ab 749 $/Monat pro Benutzer

Premium: Ab 2.999 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Tidio

G2: 4,7/5,0 (über 1.620 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 460 Bewertungen)

5. Drift (Am besten geeignet für KI-gestütztes Dialogmarketing und Lead-Generierung)

via Drift

Drift ist eine dialogorientierte KI-Plattform, die Website-Besucher ansprechen, Leads qualifizieren und den Verkauf beschleunigen soll.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots personalisiert die KI von Drift Unterhaltungen in Echtzeit, sodass Unternehmen mit kaufbereiten Kunden in Kontakt treten und sie nahtlos durch den Trichter führen können.

Mit KI-gesteuerten Chat-Agenten beantwortet Drift automatisch Besucheranfragen, plant Meetings und leitet Leads an den richtigen Vertriebsmitarbeiter weiter – und reduziert so Reibungsverluste in der Customer Journey.

Darüber hinaus hilft das Feature zur Deanonymisierung von Website-Besuchern Unternehmen dabei, potenzielle Kunden zu identifizieren und nachzuverfolgen, was eine datengesteuerte Zielgruppenansprache ermöglicht.

Die besten Features von Drift

Binden Sie hochinteressierte Website-Besucher mit KI-gesteuerten Unterhaltungen in Echtzeit

Identifizieren und verfolgen Sie anonymisierte Besucher automatisch für eine bessere Ausrichtung auf einzelne Ziele

Konvertieren Sie mehr Leads mit KI-gestützten Chatbots, die sofort Meetings buchen

Nahtlose Integration mit CRM- und Vertriebsplattformen für eine reibungslose Lead-Übergabe

Einschränkungen von Drift

Steile Lernkurve aufgrund des breiten Bereichs an Features und komplexen benutzerdefinierten Optionen

Einige Integrationen erfordern zusätzliche Fehlerbehebung, was sich auf die Effizienz des Workflows auswirkt

Drift-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Drift

G2: 4,4/5,0 (über 1.250 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Drift?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich habe Drift an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen verwendet, und beide waren leicht zugänglich. Potenzielle Kunden können sich mit Fragen an uns wenden und Meetings buchen, wenn wir nicht verfügbar sind. Drift verfügt auch über ein Feature, mit dem wir sehen können, welche Unternehmen unsere Websites besucht und was sie angesehen haben, sodass wir diese Unternehmen mit spezifischen Formulierungen gezielt ansprechen können.

Ich habe Drift an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen verwendet, und beide waren leicht zugänglich. Potenzielle Kunden können sich mit Fragen an uns wenden und Meetings buchen, wenn wir nicht verfügbar sind. Drift verfügt auch über ein Feature, mit dem wir sehen können, welche Unternehmen unsere Websites besucht und was sie angesehen haben, sodass wir diese Unternehmen mit spezifischen Formulierungen gezielt ansprechen können.

💡 Profi-Tipp: Im Gegensatz zu statischen FAQs lernen KI-gesteuerte Wissensdatenbanken kontinuierlich dazu und werden ständig aktualisiert. Unternehmen, die KI-gestützte Self-Service-Lösungen integrieren, können die Zufriedenheit ihrer Benutzer drastisch verbessern und Wartezeiten reduzieren.

6. Botpress (Am besten geeignet für Entwickler, die KI-gestützte Chatbots mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten erstellen möchten)

via Botpress

Botpress ist eine leistungsstarke KI-Agentenplattform für Entwickler, die hochgradig anpassbare Chatbots auf Basis der neuesten LLMs wie OpenAI, Anthropic und Fireworks AI erstellen möchten.

Darüber hinaus bietet es nahtlosen API-Zugriff auf die Benutzeroberfläche, Automatisierungstools und Echtzeit-Integrationen, um produktionsreife KI-Agenten zu erstellen, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Mit dem visuellen Building Studio können Entwickler benutzerdefinierte Wissensdatenbanken importieren, die Synchronisierung mit Drittanbietersystemen vornehmen und KI-Agenten über mehrere Kanäle wie WhatsApp und Telegram bereitstellen.

Die besten Features von Botpress

Erstellen Sie KI-Chatbots mit No-Code- und Low-Code-Optionen für benutzerdefinierte Automatisierung und Workflows

Integrieren Sie KI-Agenten nahtlos in WhatsApp, Telegram, Slack und CRM-Plattformen

Importieren Sie benutzerdefinierte Wissensdatenbanken aus PDFs, Websites und Datenbanken für kontextbezogene Antworten

Erweitern Sie die Chatbot-Funktionen mit Botpress SDK und API für umfassende benutzerdefinierte Anpassungen

Einschränkungen von Botpress

Hat eine steile Lernkurve für nicht-technische Benutzer, was fortgeschrittene Implementierungen komplex macht

Das Preismodell kann für Unternehmen mit hohem Nachrichtenaufkommen oder Bedarf an Premium-Features teuer sein

Preise für Botpress

Pay-as-you-go: 0 $/Monat + Kosten für die Nutzung der KI

Plus: 79 $/Monat pro Benutzer

Team: 446 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Botpress

G2: 4,6/5,0 (über 330 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 40 Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? Chatbots ≠ Konversations-KI. Zwar können alle Konversations-KIs als Chatbots fungieren, aber nicht alle Chatbots verwenden Konversations-KI. Chatbots folgen festgelegten Regeln, während Konversations-KI lernt, sich anpasst und den Kontext versteht, um dynamische, menschenähnliche Interaktionen zu ermöglichen.

7. Chatfuel (Am besten geeignet für KI-gestützte Automatisierung von WhatsApp und sozialen Medien)

via Chatfuel

Chatfuel ist eine erfolgsorientierte Chatbot-Plattform, die Vertrieb, Client-Support und Benutzerinteraktion automatisiert. Mit Fuely AI können Unternehmen FAQs beantworten, Termine buchen, Leads qualifizieren und Aufträge nahtlos bearbeiten – ganz ohne menschliches Zutun.

Eines der herausragenden Features von Chatfuel ist die offizielle WhatsApp API-Integration, die es Unternehmen ermöglicht, ein verifiziertes grünes Abzeichen für Glaubwürdigkeit zu verwenden.

Die Plattform unterstützt auch die Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe, Upselling und Re-Engagement-Messaging und ist damit eine starke Chatbase-Alternative für Unternehmen, die Unterhaltungen über WhatsApp, Facebook und Instagram automatisieren möchten.

Die besten Features von Chatfuel

Automatisieren Sie Vertrieb, Support und Reaktivierung mit WhatsApp- und Facebook Messenger-Chatbots

Steigern Sie das Vertrauen Ihrer Kunden mit einem offiziellen grünen WhatsApp API-Abzeichen für verifizierte Unternehmen

Integrieren Sie Stripe, Shopify, Zapier und Google Tabellen für eine nahtlose Automatisierung

Nutzen Sie die KI-gestützte Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe, um Umsatz und Konversionen zu steigern

Einschränkungen von Chatfuel

Das automatisch skalierende Preismodell kann zu unerwarteten Kostensteigerungen führen, wenn der Umfang der Unterhaltungen zunimmt

Preise für Chatfuel

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 300 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Chatfuel

G2: 4,4/5,0 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5,0 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chatfuel?

Ein G2-Benutzer sagt:

Chatfuel ist eine unkomplizierte Plattform, die auch ohne Vorkenntnisse in der Chatbot-Entwicklung genutzt werden kann. Sie ist einfach zu bedienen, leistungsstark und skalierbar. Chatfuel verfügt über eine Vielzahl von Features, mit denen Benutzer komplexe Chatbots erstellen können.

Chatfuel ist eine unkomplizierte Plattform, die auch ohne Vorkenntnisse in der Chatbot-Entwicklung genutzt werden kann. Sie ist einfach zu bedienen, leistungsstark und skalierbar. Chatfuel verfügt über eine Vielzahl von Features, mit denen Benutzer komplexe Chatbots erstellen können.

💡 Profi-Tipp: Die Art und Weise, wie Sie KI eine Frage stellen, beeinflusst deren Genauigkeit! KI-Modelle wie ChatGPT reagieren besser auf spezifische, strukturierte und kontextbezogene Eingaben als auf vage Abfragen. Je mehr Details Sie angeben, desto besser ist die Antwort!

8. Landbot (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-Chatbots ohne Code mit fortschrittlicher Automatisierung)

via Landbot

Landbot ist ein KI-Chatbot-Builder ohne Code, der Unternehmen dabei hilft, die Kundenbindung, Lead-Generierung und den Vertrieb über WhatsApp, Websites und Facebook Messenger zu automatisieren.

Landbot bietet im Gegensatz zu anderen Chatbot-Plattformen eine interaktive Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie ohne technisches Fachwissen menschenähnliche Unterhaltungen erstellen können.

Mit dem KI-Chatbot-Generator können Unternehmen in wenigen Minuten Terminassistenten, Verkaufs-Chatbots und Client-Support-Bots einrichten.

Die Plattform unterstützt auch A/B-Tests, erweiterte Segmentierung und CRM-Integrationen, sodass Unternehmen ihre Unterhaltungen mit Kunden optimieren und so höhere Konversionsraten erzielen können.

Die besten Features von Landbot

Erstellen und nutzen Sie KI-Chatbots mit einem Drag-and-Drop-Builder ohne Code für Web, WhatsApp und Messenger

Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung, Terminbuchung und den Kundensupport mit KI-gestützten Bots

Nahtlose Integration mit Slack, Google Tabellen, Salesforce, Stripe und anderen Business-Tools

Nutzen Sie A/B-Tests und Segmentierung, um die Leistung zu optimieren und die Konversionsrate zu steigern

Einschränkungen von Landbot

Die kostenlose Version enthält robuste Features, sodass Upgrades für viele Benutzer nicht erforderlich sind

Preise für Landbot

Sandbox: Free Forever

Starter: 45 $/Monat pro Benutzer

Pro: 220 $/Monat pro Benutzer

Business: Ab 450 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Landbot

G2: 4,7/5,0 (über 320 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5,0 (über 70 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Gute KI-Antworten beginnen mit guten Eingabeaufforderungen! Verwenden Sie Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen, um den Ton, die Tiefe und den Fokus der KI zu steuern – so sparen Sie Zeit und verbessern die Genauigkeit bei der Erstellung von Inhalten, beim Client-Support und bei Automatisierungsaufgaben.

9. IngestAI (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Datenanalyse und Geschäftsstrategieentwicklung)

über Ingest AI

IngestAI ist ein in Silicon Valley ansässiges Start-up-Unternehmen für KI-Innovationen, das sich auf Datenstrategie, KI-Produktdesign und die Entwicklung von Business Cases spezialisiert hat. Die Plattform konzentriert sich darauf, Daten als Wettbewerbsvorteil zu nutzen und Unternehmen dabei zu helfen, Trends zu analysieren, die Leistung zu optimieren und KI-gesteuerte Automatisierung zu implementieren.

Mit Unterstützung von Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA und Plug and Play bietet IngestAI Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und Maximierung der KI-Investitionen.

Die besten Features von IngestAI

Entwickeln Sie KI-gesteuerte Geschäftsstrategien auf der Grundlage von Markttrends und technologischer Machbarkeit

Automatisieren Sie Predictive Analytics, Anomalieerkennung und Leistungsoptimierung

Nutzen Sie modernstes KI-Produktdesign, um Ideen in reale Anwendungen umzusetzen

Greifen Sie auf ein von Silicon Valley unterstütztes KI-Ökosystem mit Support von Stanford, OpenAI und NVIDIA zu

Einschränkungen von IngestAI

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Datenanalysefunktionen der Plattform

Preise für IngestAI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von IngestAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über IngestAI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Die Plattform ist unglaublich benutzerfreundlich und unkompliziert. Sie spart Zeit durch die Automatisierung von Predictive Analytics, Anomalieerkennung und Leistungsoptimierung.

Die Plattform ist unglaublich benutzerfreundlich und unkompliziert. Sie spart Zeit durch die Automatisierung von Predictive Analytics, Anomalieerkennung und Leistungsoptimierung.

💡 Profi-Tipp: Benutzerdefinierte GPTs revolutionieren das IT- und Servicemanagement. Unternehmen können nun KI-Agenten mit ihrer Dokumentation und ihren Workflows trainieren. KI ist nicht mehr nur ein generisches Tool – sie kann ein intelligenter Assistent sein, der auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

10. Tars (Am besten geeignet für die Automatisierung der Kundenerfahrung mit KI)

via Tars

Tars ist eine unternehmensgerechte KI-Plattform für Unterhaltungen, die entwickelt wurde, um Kundeninteraktionen zu automatisieren, die Produktivität der Mitarbeiter zu optimieren und die Betriebskosten zu senken.

Es ist darauf spezialisiert, komplexe Workflows in einfache, intuitive Unterhaltungen umzuwandeln, und eignet sich daher ideal für Unternehmen, die IVR-Systeme ersetzen und die Lead-Generierung optimieren möchten.

Mit Support für die Automatisierung in verschiedenen Branchen wird Tars von über 700 globalen Marken aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Immobilien und Behörden eingesetzt. Die KI-Chatbots der Plattform können die Workload des Client-Supports reduzieren, die Lead-Konversionsraten erhöhen und komplexe Abfragen bearbeiten.

Die besten Features von Tars

Automatisieren Sie Kundensupport, Vertrieb und HR-Workflows mit KI-gestützten Chatbots

Ersetzen Sie herkömmliche IVR-Systeme durch menschenähnliche Unterhaltungen für schnellere Lösungen

Nahtlose Integrationen mit Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp und mehr

Erweiterte Analysen und Nachverfolgung der Chatbot-Leistung für datengestützte Entscheidungen

Einschränkungen von Tars

Die Analyse- und Berichterstellungs-Features müssen verbessert werden, um sie an benutzerdefinierte Geschäftsprozesse anzupassen

Eingeschränkter Support am Wochenende, was zu Verzögerungen bei der Lösung dringender Chatbot-Probleme führen kann

Preise für Tars

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Tars

G2: 4,6/5,0 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (über 40 Bewertungen)

11. Fini AI (Am besten geeignet für die Automatisierung des KI-gesteuerten Multi-Channel-Kundensupports)

über Fini AI

Fini AI ist ein KI-Supportagent für Unternehmen, der bis zu 70 % der Kundenabfragen lösen, intelligente Maßnahmen ergreifen und bei Bedarf nahtlos an menschliche Agenten übergeben kann.

Es lässt sich mühelos in Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack und Discord integrieren und ist damit eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen, die Kundeninteraktionen automatisieren möchten, ohne bestehende Workflows zu stören.

Mit anpassbarem Tonfall, Multi-Channel-Bereitstellung und KI-gestütztem Lernen aus Feedback sorgt Fini AI dafür, dass Unternehmen einen präzisen und kontextbezogenen Client-Support bieten können.

Die besten Features von Fini AI

Lösen Sie Kundenabfragen mithilfe KI-gesteuerter Automatisierung

Multi-Channel-Bereitstellung mit Integrationen für Zendesk, Slack, Discord und Intercom

Intelligentes KI-Training, das kontinuierlich aus Feedback lernt und sich verbessert

Nahtlose Übergabe an einen Mitarbeiter, wenn KI auf komplexe oder vorkonfigurierte Themen stößt

Einschränkungen von Fini AI

Begrenzte Benutzerbewertungen, was einen Vergleich der tatsächlichen Leistung erschwert

Erweiterte KI-Features erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Anpassung auf Unternehmensebene

Preise für Fini AI

Starter: Kostenlos

Wachstum: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Fini AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

12. Manychat (am besten geeignet für die Automatisierung von Social-Media-Chats über Instagram, WhatsApp und Messenger)

via ManyChat

Manychat ist eine Plattform zur Automatisierung des Chat-Marketings, die Unternehmen dabei unterstützt, die Benutzerinteraktion zu steigern, Leads zu generieren und den Umsatz über Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger und TikTok zu steigern.

Mit KI-gestützter Automatisierung können Unternehmen automatisch auf Nachrichten, Kommentare und Story-Antworten reagieren und so sicherstellen, dass sie keine Leads oder Kundenanfragen verpassen.

Manychat wird häufig von E-Commerce-Shops, Agenturen und Influencern verwendet, um die Kommunikation in sozialen Medien ohne ständige manuelle Eingaben zu optimieren.

Die besten Features von Manychat

Automatisieren Sie Antworten auf Instagram, WhatsApp und Messenger für eine Rund-um-die-Uhr-Kundenbindung

Verwalten Sie KI-gestützte Chat-Automatisierung mit Absichtserkennung und Antwortoptimierung

Nutzen Sie Tools zur Lead-Generierung wie automatische Antworten, Kommentar-zu-DM und automatisierte Sequenzen

Integrieren Sie Stripe, Zapier, Google Tabellen und HubSpot für die Datensynchronisation

Einschränkungen von Manychat

Fehler in der Automatisierung können dazu führen, dass Nachrichten nicht zugestellt werden, was für Benutzer frustrierend ist

Mangelnder Client-Support, viele Benutzer berichten von langsamen oder ausbleibenden Antworten

Preise für Manychat

Free-Plan

Pro-Plan: 15 $/Monat pro Benutzer

Elite-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Manychat

G2 : 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Manychat?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich benutze ManyChat seit vier Jahren und es ist fantastisch für mein Geschäft. Damit kann ich meine Online-Präsenz ausbauen, mit potenziellen Kunden kommunizieren und ganz einfach unsere E-Mail-Liste erstellen. Die Plattform ist benutzerfreundlich und bietet beeindruckende Optionen zur Anpassung des Chatbots.

Ich nutze ManyChat seit vier Jahren und es ist fantastisch für mein Geschäft. Damit kann ich meine Online-Präsenz ausbauen, mit potenziellen Kunden kommunizieren und ganz einfach unsere E-Mail-Liste erstellen. Die Plattform ist benutzerfreundlich und bietet beeindruckende Optionen zur Anpassung des Chatbots.

💡 Profi-Tipp: KI ist nicht dazu da, Arbeitsplätze zu ersetzen – sie ist dazu da, Routinearbeiten zu eliminieren! Unternehmen, die KI am Arbeitsplatz integrieren, um repetitive Aufgaben zu automatisieren, die Kommunikation zu optimieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, verzeichnen eine deutliche Steigerung ihrer Produktivität und Effizienz.

13. Yuma AI (Am besten geeignet für die Automatisierung des KI-gesteuerten Kundensupports im E-Commerce)

über Yuma AI

Yuma AI ist auf die Automatisierung des Kundenservice für E-Commerce-Marken spezialisiert. Das Unternehmen bietet einen hohen Automatisierungsgrad bei gleichbleibender Genauigkeit, Konsistenz und Effizienz.

Dank vorab trainiertem E-Commerce-Wissen versteht Yuma AI Kundenanfragen zu Reihenfolge, Abonnements, Rückerstattungen und Bewertungen schnell und ermöglicht so schnelle und präzise Antworten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Chatbots spiegelt die Auto-Pilot-Funktion die Handlungen menschlicher Agenten wider, d. h. sie reagiert auf Kundenanfragen und bearbeitet diese autonom, beispielsweise die Bearbeitung von Reihenfolgen und die Verwaltung von Abonnements.

Das Feature zur Ausführung der Geschäftslogik stellt sicher, dass die Antworten mit den Richtlinien und dem Tonfall der Marke übereinstimmen, sodass sie natürlich und markenspezifisch wirken.

Die besten Features von Yuma AI

Automatisieren Sie bis zu 49 % der Kundenanfragen in nur zwei Monaten mit KI-gestützter Ticketbearbeitung

Führen Sie Geschäftslogik mithilfe von KI aus und stellen Sie sicher, dass Kundenantworten dem Ton und den Richtlinien Ihrer Marke entsprechen

Automatische Bearbeitung von Reihenfolgen, Rückerstattungen und Abonnementverwaltung ohne manuelles Eingreifen

Nahtlose Integration mit Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo und anderen KI-Tools für den Kundenservice

Einschränkungen von Yuma AI

KI kann gelegentlich halluzinieren oder falsche Antworten generieren, die einer Überprüfung durch Menschen bedürfen

Es sind nur wenige Kundenbewertungen verfügbar, was die Beurteilung der langfristigen Leistung erschwert

Preise für Yuma AI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Yuma AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Starten Sie die Automatisierung mit ClickUp

Wenn Sie sich auf einfache Bots wie Chatbase verlassen, verpassen Sie eine echte Chance, Unterhaltungen in Aktionen umzuwandeln. ClickUp Chat verbindet jede Kundeninteraktion direkt mit Aufgaben, Projekten und Workflows und macht Ihren Support intelligenter und schneller.

Anstelle von isolierten Chats verknüpft ClickUp Diskussionen mit konkreten Ergebnissen: automatische Erstellung von Support-Tickets, Zuweisung von Aufgaben und Aktualisierung von Workflows in Echtzeit. Agenten erhalten sofortige KI-gestützte Zusammenfassungen, Vorschläge für die nächsten Schritte und eine einfache Nachverfolgung von Tickets – ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Dank der tiefen Integration in Plattformen wie Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot und Salesforce hält ClickUp Chat alle Ihre Kundenunterhaltungen und Vorgänge in einem System zusammen. Keine verstreuten Chats mehr. Keine verlorenen Tickets mehr.

Wenn Sie bereit sind für einen Kundenservice, der Ihre Arbeit wirklich voranbringt, ist ClickUp Chat das klare Upgrade.

👉 Starten Sie noch heute mit ClickUp und transformieren Sie Ihr KI-Chatbot-Spiel!