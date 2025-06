die 10 besten Peoplebox AI-Alternativen für das Leistungsmanagement

Peoplebox AI ist eine beliebte Wahl unter HR-Teams und Führungskräften, die die Nachverfolgung von Zielen und das Leistungsmanagement von Mitarbeitern vereinfachen möchten.

Wenn Sie dies lesen, suchen Sie wahrscheinlich nach etwas anderem – einem Tool, das für Ihr Team vom ersten Tag an einfach zu bedienen ist, sich nahtlos in Ihre bestehende HR-Software integrieren lässt oder Ihnen die benutzerdefinierte Anpassung von OKRs und Leistungsbeurteilungsprozessen ermöglicht.

Die Wahl der richtigen Plattform für das Leistungsmanagement wirkt sich direkt darauf aus, wie engagiert und produktiv Ihr Team sein wird.

Aus diesem Grund haben wir die 10 besten Peoplebox AI-Alternativen zusammengestellt, mit denen Sie klare Ziele setzen, die Leistung einfach nachverfolgen und die Produktivität Ihres Teams steigern können.

Tauchen Sie ein und finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Team.

Was ist Peoplebox KI?

Peoplebox AI ist eine Softwareplattform für das Leistungsmanagement, die Teams die Festlegung, Nachverfolgung und Erreichung von Zielen vereinfacht. Sie basiert auf Objectives and Key Results (OKRs) und ermöglicht es Personalverantwortlichen und Führungskräften, den Fortschritt ihrer Teams in Echtzeit genau zu verfolgen.

Hier sind die herausragenden Features von Peoplebox AI:

Automatisierte Check-ins, die fortlaufend Feedback und Updates ohne manuelle Nachfassaktionen sammeln

Dashboards zur Zielsetzung, die zeigen, wie die Ziele jedes Team-Mitglieds mit den Prioritäten des Unternehmens insgesamt zusammenhängen

Integration mit Tools wie Slack, Microsoft Teams, Jira und Google Workspace, sodass Manager und Mitarbeiter den Fortschritt direkt aus ihrem täglichen Workflow heraus verfolgen können

KI-Funktionen zur proaktiven Identifizierung potenzieller Probleme oder Risiken in Leistungsdaten und Zielerreichung, damit Manager frühzeitig Maßnahmen ergreifen und Ziele auf Kurs halten können

Einschränkungen von Peoplebox AI

Peoplebox AI bietet zwar leistungsstarke Features für das Leistungsmanagement, hat jedoch einige Einschränkungen, darunter nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.

Komplexes Setup von Zielen: Das Einrichten numerischer oder verschachtelter Ziele kann verwirrend sein, da Benutzer oft unsicher sind, wie sie Einzelziele oder Messgrößen definieren sollen

Schwierige Bearbeitung von Zielen: Die Bearbeitung von Schlüssel- und Unterergebnissen ist nicht intuitiv

Veraltete Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche wirkt langsam und unübersichtlich, mit mehreren Schaltflächen zum Erstellen von Zielen und unklaren Navigationspfaden zwischen den verschiedenen Abschnitten

Workflow-Lücken bei Bewertungen: Die Plattform gibt Managern keine Anleitung zur Reihenfolge der Aufgaben bei Einzelgesprächen und Talentbewertungen, was die Priorisierung von Maßnahmen erschwert

Eingeschränkte Integrationen: Integrationen mit externen Tools wie Slack und Microsoft Teams sind verfügbar, können jedoch inkonsistent sein und erfordern manchmal eine manuelle Nachverfolgung

Grundlegende Berichterstellung und Automatisierung: Die Berichterstellungsoptionen sind unflexibel und bieten nur begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Feldern, zur Automatisierung der Datenerfassung oder zur Generierung detaillierter Erkenntnisse

Keine mobile App: Benutzer können Check-ins nicht abschließen oder Fortschritte von einem mobilen Gerät aus aktualisieren, was die Flexibilität für Remote-Arbeit oder schnelle Updates einschränkt

Überwältigende Benachrichtigungen: Das Benachrichtigungssystem lässt keine benutzerdefinierten Einstellungen zu, was zu wiederholten Warnmeldungen und unnötigen Ablenkungen führt

Wenn Ihnen diese Herausforderungen bekannt vorkommen, gibt es gute Nachrichten: Andere Plattformen können Ihre Anforderungen besser erfüllen. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige der besten Alternativen zu Peoplebox AI.

PeopleBox AI-Alternativen auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp ClickUp Goals, ClickUp Brain, OKRs-Vorlagen, HR-Tool-Integrationen und mehr All-in-One-Lösung für Zielverfolgung und Teamzusammenarbeit Kostenlose Basisversion Lattice Leistungsbeurteilungen, OKRs, Umfragen zum Engagement, Wachstumspläne und Personalanalysen Integriertes Leistungsmanagement und Mitarbeiterengagement Ab 11 $/Platz pro Monat Leapsome Leistungsbeurteilungen, OKRs, Lernpfade, Umfragen und Einblicke Entwicklungsorientiertes Leistungsmanagement Benutzerdefinierte Preise 15Five Wöchentliche Check-ins, Vorlagen für Einzelgespräche, Feedback, Anerkennung und Schulungen für Führungskräfte Kontinuierliches 1:1-Leistungsfeedback Ab 4 $ pro Benutzer und Monat WorkBoard OKRs-Dashboard, wöchentliche Check-ins und Strategieplanung OKR-Management auf Unternehmensebene Benutzerdefinierte Preise Betterworks Zielverfolgung, CFRs, Bewertungen, Dashboards und HRIS-Integrationen Agiles Leistungsmanagement Benutzerdefinierte Preise PerformYard Benutzerdefinierte Überprüfungszyklen, kontinuierliches Feedback und Zielausrichtung Benutzerdefinierte Prozesse zur Leistungsbewertung Ab 5 $ pro Benutzer und Monat Culture Amp Engagement-Umfragen, Leistungsbeurteilungen, Entwicklungspläne und Benchmark-Berichte Mitarbeiterfeedback und Unternehmenskultur Benutzerdefinierte Preise BambooHR Mitarbeiterdaten, Leistungsbeurteilungen, Urlaubsnachverfolgung und HR-Berichterstellung HR-Management und Nachverfolgung von Mitarbeitern Benutzerdefinierte Preise Gusto Tools für die Automatisierung der Gehaltsabrechnung, das Verwaltung von Sozialleistungen, das Onboarding und die Leistungsbeurteilung HR- und Gehaltsabrechnung für kleine Unternehmen Benutzerdefinierte Preise

Die beste PeopleBox KI-Alternative

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Zielen und die Zusammenarbeit im Team aus einer Hand)

Probieren Sie ClickUp für HR-Teams aus Testen Sie ClickUp für ein umfassendes Leistungsmanagement und die Nachverfolgung von Zielen

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, mit der Teams Aufgaben verwalten, Ziele verfolgen und die Zusammenarbeit an einem Ort verbessern können. Sie ermöglicht es Benutzern, messbare Ziele festzulegen, Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen und Ziele basierend auf der Erledigung von Aufgaben automatisch zu aktualisieren.

Mit ClickUp Goals können Teams Unternehmensziele in kleinere Teilziele aufteilen, diese einzelnen Mitarbeitern zuweisen und die Leistung der Mitarbeiter anhand von Fristen überwachen. Benutzer können die Erstellung von Zielen auch mit ClickUp Brain automatisieren, einem KI-Assistenten, der OKRs auf der Grundlage bestehender Aufgaben und Aktivitäten innerhalb des Workspace generiert.

Verwenden Sie ClickUp Brain, den KI-Assistenten von ClickUp, um OKRs zu schreiben und die Leistung zu überwachen

ClickUp lässt sich in beliebte HR-Tools integrieren und bietet Vorlagen zur Optimierung des Leistungsmanagementprozesses. Insbesondere die OKR-Vorlagen helfen Teams dabei, ihre Ziele einfach zu strukturieren und aufeinander abzustimmen. Wenn Sie Inspiration für die Einrichtung Ihres eigenen Systems suchen, bieten diese OKR-Beispiele einen guten Ausgangspunkt.

Mit der ClickUp OKRs-Vorlage können Sie beispielsweise OKRs auf strukturierte und unkomplizierte Weise einrichten und nachverfolgen. Sie können damit einen strukturierten Ansatz für die Einstellung und Nachverfolgung von OKRs in Teams erstellen, sodass alle Mitarbeiter auf die Unternehmensziele ausgerichtet sind.

Kostenlose Vorlage Überwachen Sie die Leistung und verfolgen Sie Fortschritte mit der ClickUp OKRs-Vorlage

HR-Teams können Mitarbeiterbewertungen mit gebrauchsfertigen Vorlagen optimieren, die Feedback, Bewertungen und Entwicklungspläne an einem Ort erfassen, wie beispielsweise die Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bewerten, dokumentieren und planen Sie unterwegs mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Mit ClickUp Dashboards können Sie benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um Leistungskennzahlen, die Workload Ihres Teams und den OKR-Fortschritt in Echtzeit zu visualisieren. Diese Berichte helfen HR-Teams, Feedback-Zyklen zu überwachen, den Fertigstellungsgrad zu überprüfen und Ziele auf einen Blick abzugleichen, ohne zwischen Registerkarten oder Tools wechseln zu müssen.

Die besten Features von ClickUp

Ziele: Legen Sie messbare Ziele fest, unterteilen Sie diese in Einzelziele, weisen Sie Eigentümer zu und verfolgen Sie den Fortschritt automatisch anhand der erledigten Aufgaben.

ClickUp Brain: Verwenden Sie KI, um automatisch OKRs aus Ihren Workspace-Aktivitäten zu generieren, damit Teams Zeit sparen und bei der Festlegung von Zielen konsistent bleiben

Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Tools wie Slack, Microsoft Teams und Google Workspace, um Aufgaben und Ziele zu aktualisieren, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer finden die Plattform aufgrund der Anzahl der Features überwältigend

Für neue Benutzer, die mit anpassbaren Workflows nicht vertraut sind, kann die Einarbeitung zunächst etwas schwierig sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Dieser G2-Rezensent schätzt besonders, dass ClickUp wirklich eine App für alles ist, was die Arbeit betrifft:

Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenverwaltung, Dokumente, Whiteboards, Berichterstellung – und so die Organisation aller Aufgaben vereinfacht.

Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenverwaltung, Dokumente, Whiteboards, Berichterstellung – und so die Organisation aller Aufgaben vereinfacht.

💡Profi-Tipp: Um einen genaueren Einblick in die Produktivität und Workflows Ihrer Mitarbeiter zu erhalten, lesen Sie den Leitfaden zur Mitarbeiterüberwachungssoftware

2. Lattice (Am besten geeignet für die Integration mehrerer Feedback-Quellen in das Leistungsmanagement)

via Lattice

Lattice ist eine Plattform für das Personalmanagement, mit der Unternehmen Leistungsbeurteilungen, Ziele, Feedback und Mitarbeiterengagement an einem Ort verwalten können. Sie bietet Managern und HR-Teams die Tools, um individuelle Ziele mit den Prioritäten des Unternehmens abzustimmen, strukturierte Zyklen für Leistungsbeurteilungen durchzuführen und die Mitarbeiterentwicklung mit personalisierten Plänen zu unterstützen.

HR-Teams können außerdem Feedback sammeln und das Engagement mithilfe von wissenschaftlich fundierten Umfragen messen und anschließend mithilfe von Echtzeit-Personalanalysen Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen. Lattice bietet flexible Workflows, die an unterschiedliche Teamstrukturen und -prozesse angepasst werden können.

Die besten Features von Lattice

Leistungsbeurteilungen: Feedback von sich selbst, Kollegen und Vorgesetzten in anpassbaren Zyklen

Ziele und OKRs: Klare Nachverfolgung und Abstimmung von Zielen über Teams und die gesamte Organisation hinweg

Umfragen zum Engagement: Forschungsbasierte Vorlagen zur Messung und Verbesserung des Engagements

Wachstumspläne: Strukturierte Entwicklungspläne, die auf individuelle Karriereziele zugeschnitten sind

Personalanalyse: Echtzeit-Einblicke für bessere Entscheidungen

Einschränkungen von Lattice

Das Setup und die Anpassung können einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere bei komplexen Workflows

Die Navigation zwischen den Modulen kann für Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, weniger intuitiv sein

Lattice-Preise

Leistungsmanagement (einschließlich Bewertungen, 1:1-Gespräche, Ziele und OKRs): 11 $/Platz/Monat

Kern-HRIS (umfasst Mitarbeiterdaten, Onboarding, Workflows): 10 $/Platz/Monat Add-ons:

Engagement: +4 $/Platz/Monat

Lohnabrechnung: +6 $/Platz/Monat

Zeiterfassung: +2 $/Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Lattice

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lattice?

Das sagt ein G2-Rezensent über Lattice:

Lattice hat die Art und Weise, wie wir Leistungsmanagement, Karriereentwicklung und kontinuierliches Feedback angehen, grundlegend verändert.

Lattice hat die Art und Weise, wie wir Leistungsmanagement, Karriereentwicklung und kontinuierliches Feedback angehen, grundlegend verändert.

3. Leapsome (Am besten geeignet für entwicklungsorientiertes Leistungsmanagement)

via Leapsome

Leapsome ist eine All-in-One-Plattform zur Mitarbeiterförderung, die Leistungsmanagement, Mitarbeiterengagement und Weiterbildung miteinander verbindet. Sie wurde entwickelt, um Teams durch strukturiertes Feedback, klare Zielverfolgung und personalisierte Entwicklungspläne beim Wachstum zu unterstützen.

Mit Leapsome können Unternehmen Leistungsbeurteilungen durchführen, Feedback-Zyklen automatisieren, OKRs festlegen und nachverfolgen sowie Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit starten. Manager und HR-Teams können außerdem Lernpfade erstellen und diese in Wachstumspläne integrieren, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über die Tools verfügen, die sie zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten und zum Erreichen ihrer Ziele benötigen.

Die besten Features von Leapsome

Leistungsbeurteilungen: Richten Sie mit anpassbaren Vorlagen ganz einfach Selbst-, Kollegen- und Vorgesetztenbeurteilungen ein. Sie können Ihre Mitarbeiter auch mit einigen Tipps zur Leistungsbeurteilung vorbereiten, damit sie sich sicherer fühlen

Ziele und OKRs: Verfolgen Sie individuelle, Team- und Unternehmensziele mit automatisierten Fortschrittsberichten.

Lernpfade: Erstellen Sie strukturierte Entwicklungsprogramme, die direkt mit Leistungszielen verknüpft sind. Wenn Sie personalisierte Wachstumspläne für Mitarbeiter planen, können Ihnen diese Vorlagen für Entwicklungspläne den Einstieg erleichtern

Engagement-Umfragen: Starten Sie anpassbare Umfragen, um die Zufriedenheit, Motivation und allgemeine Stimmung Ihrer Mitarbeiter zu messen

Erweiterte Analysen und Einblicke: Greifen Sie auf Dashboards zu, die Leistungs-, Engagement- und Lerndaten miteinander verbinden

Einschränkungen von Leapsome

Einige Benutzer empfinden die Anzahl der Anpassungsoptionen beim ersten Setup als überwältigend

Bei der Verwaltung umfangreicher Feedback- und Umfragekampagnen kann es zu geringfügigen Verzögerungen kommen

Preise von Leapsome

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Leapsome

G2: 4,8/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Leapsome?

Das sagt ein G2-Rezensent über Leapsome:

Es handelt sich um eine benutzerfreundliche Software, die leicht zugänglich ist. Die Lernmaterialien sind gut ausgestattet, lassen sich leicht herunterladen und mit Notizen versehen.

Es handelt sich um eine benutzerfreundliche Software, die leicht zugänglich ist. Die Lernmaterialien sind gut ausgestattet, lassen sich einfach herunterladen und mit Notizen versehen.

4. 15Five (Am besten für kontinuierliches 1:1-Leistungsfeedback)

15Five hilft Unternehmen dabei, das Engagement ihrer Mitarbeiter und die Effektivität ihrer Führungskräfte zu stärken, indem es den Fokus auf kontinuierliches Feedback und Wachstumsgespräche legt. Es kombiniert wöchentliche Check-ins, Vorlagen für Einzelgespräche, Leistungsbeurteilungen und Umfragen zum Engagement, um Führungskräfte dabei zu unterstützen, die Entwicklung ihrer Mitarbeiter kontinuierlich zu fördern.

via 15five

Mit 15Five können Manager Fortschritte bei der Erreichung von Zielen verfolgen, Echtzeit-Feedback einholen, Erfolge anerkennen und bei Bedarf Coaching anbieten. Die Plattform bietet außerdem ein spezielles Schulungsprogramm für Manager namens "Manager Effectiveness", das Führungskräften dabei hilft, stärkere Teams aufzubauen.

15 beste Features

Wöchentliche Check-ins: Erleichtern Sie regelmäßiges Feedback und Status-Updates zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter dazu ermutigen, vor jedem Check-in eine selbstbewertende Leistungsbeurteilung durchzuführen und über ihre Fortschritte nachzudenken, können Sie die Unterhaltungen sinnvoller gestalten

Einzelgespräche: Verwenden Sie geführte Vorlagen, um Unterhaltungen zu strukturieren und Aktionselemente nachzuverfolgen

Leistungsbeurteilungen: Führen Sie anpassbare Zyklen für Leistungsbeurteilungen durch, die Beiträge von Vorgesetzten, Kollegen und Selbstbewertungen enthalten. Diese Vorlagen für Leistungsbeurteilungen helfen Ihnen, schneller loszulegen und den Überblick zu behalten

Anerkennung und Feedback: Anerkennen Sie die Leistungen Ihres Teams öffentlich und sammeln Sie Feedback in Echtzeit

Schulung zur Effektivität von Managern: Statten Sie Manager mit Tools und Coaching-Programmen aus, um effektiver zu führen

15Five-Limits

Das Einrichten und Verwalten mehrerer Überprüfungszyklen kann zeitaufwändig sein, insbesondere für größere Teams

Die Features für die Berichterstellung müssen möglicherweise angepasst werden, um komplexen Teamstrukturen gerecht zu werden

Preise für 15Five

Engage Plan: Ab 4 $ pro Benutzer und Monat

Perform Plan: Ab 8 $ pro Benutzer und Monat

Gesamtplattform: Ab 14 $/Benutzer pro Monat

Add-Ons "Focus" und "Transform" gegen Aufpreis erhältlich

15Five Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 15Five?

Das sagt ein G2-Rezensent über 15five:

Die Bereitschaft, zuzuhören und eine Lösung zu finden, die für unsere Mitarbeiter funktioniert. Die Exec Advisors sind fantastisch und jeden Cent wert!

Die Bereitschaft, zuzuhören und eine Lösung zu finden, die für unsere Mitarbeiter funktioniert. Die Exec Advisors sind fantastisch und jeden Cent wert!

5. WorkBoard (Am besten für OKR-Management auf Unternehmensebene geeignet)

via WorkBoard

WorkBoard wurde entwickelt, um Teams in Unternehmen zu unterstützen. Es hilft Organisationen dabei, sich auf strategische Prioritäten auszurichten und Fortschritte mithilfe von OKRs nachzuverfolgen.

Die Plattform bietet dynamische OKR-Dashboards, automatisierte wöchentliche Check-ins und Fortschrittsanalysen, um Transparenz zwischen den Teams zu gewährleisten. WorkBoard umfasst außerdem Tools für die strategische Planung, Features für das Meeting-Management und die Integration mit Plattformen wie Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce und Workday.

Mit integrierten Coaching- und OKR-Zertifizierungsprogrammen unterstützt WorkBoard sowohl die Strategieumsetzung als auch die Teamförderung und eignet sich daher besonders für schnelllebige Unternehmen.

Die besten Features von WorkBoard

OKR-Management: Erstellen und koordinieren Sie OKRs für Einzelpersonen, Teams und Abteilungen, die auf die unternehmensweiten Ziele abgestimmt sind

Dynamische Dashboards: Visualisieren Sie Fortschritte in Echtzeit mit automatisch aktualisierten OKR-Dashboards

Wöchentliche Check-ins: Automatisieren Sie Statusaktualisierungen und verfolgen Sie die Abstimmung ohne manuelle Berichterstellung. Tipps für effektivere Zielbesprechungen finden Sie in diesem Leitfaden zu OKR-Meetings

Tools für die strategische Planung: Definieren, koordinieren und realisieren Sie strategische Prioritäten effizient

Integrationen: Verbinden Sie sich mit Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira und Workday für optimierte Workflows

Einschränkungen von WorkBoard

Die Plattform kann bei der Ersteinrichtung für Unternehmen, die OKRs noch nicht kennen, komplex erscheinen

Die Anpassung von Ansichten und Berichten erfordert möglicherweise zusätzliche Konfigurationen

Preise für WorkBoard

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von WorkBoard

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über WorkBoard?

Hier ist, was dieser G2-Rezensent zu sagen hatte:

WorkBoard bietet uns eine Cloud-basierte Plattform zur Verwaltung unseres Strategieumsetzungsprogramms. Dies verschafft uns Skalierbarkeit, Sichtbarkeit der tatsächlichen Vorgänge und Transparenz hinsichtlich der erzielten Fortschritte. Manchmal kann Flexibilität ein Hindernis für die Einführung sein.

WorkBoard bietet uns eine Cloud-basierte Plattform zur Verwaltung unseres Strategieumsetzungsprogramms. Dies gibt uns Skalierbarkeit, Sichtbarkeit auf das, was tatsächlich vor sich geht, und Transparenz hinsichtlich der erzielten Fortschritte. Manchmal kann Flexibilität ein Hindernis für die Einführung sein.

6. Betterworks (Am besten für agiles Leistungsmanagement geeignet)

via Betterworks

Betterworks bietet Unternehmen eine strukturierte Möglichkeit, Ziele in großem Umfang festzulegen, zu verfolgen und zu verwalten. Die Plattform ist auf Agilität ausgerichtet und hilft Teams durch kontinuierliche Leistungsunterhaltungen, Zielvorgaben und Echtzeit-Feedback, auf Kurs zu bleiben.

Betterworks ermöglicht es Managern, individuelle Ziele mit übergeordneten Geschäftszielen zu verknüpfen, Fortschritte mit visuellen Dashboards zu verfolgen und Prioritäten bei Bedarf anzupassen. Es unterstützt auch das Leistungsmanagement mit Tools für Check-ins, Einzelgespräche und Feedback-Zyklen.

Die besten Features von Betterworks

Zielverwaltung: Legen Sie individuelle, Team- und Unternehmensziele fest und verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit

Unterhaltungen, Feedback und Anerkennung (CFRs): Ermöglichen Sie kontinuierliches Coaching und Anerkennung teamübergreifend

Leistungsbeurteilungen: Führen Sie strukturierte Zyklen zur Leistungsbeurteilung und Kalibrierungssitzungen durch, um die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. Wenn Sie Ihren nächsten Zyklus zur Leistungsbeurteilung planen, können Ihnen diese Beispiele für Leistungsbeurteilungen Ideen liefern, was Sie einbeziehen sollten

Integrationen: Verbinden Sie sich mit Microsoft Teams, Slack, Workday und den wichtigsten HRIS-Plattformen

Analysen und Einblicke: Greifen Sie auf detaillierte Dashboards und Berichte zu, um die Zielerreichung und das Engagement zu überwachen. Um die Leistung effektiver zu messen, finden Sie hier einen Leitfaden zu den Metriken für die Mitarbeiterleistung, die Sie nachverfolgen sollten

Einschränkungen von Betterworks

Das Einrichten und Anpassen von Zielrahmen kann für Benutzer, die das System zum ersten Mal verwenden, einige Zeit in Anspruch nehmen

Einige Benutzer finden die Optionen zur Berichterstellung im Vergleich zu anderen Unternehmensplattformen weniger flexibel

Preise für Betterworks

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Betterworks

G2: 4,2/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Betterworks?

Das sagt ein G2-Rezensent über Betterworks:

Moderne, intuitive und hochgradig anpassbare Benutzer- und Administratorerfahrung.

Moderne, intuitive und hochgradig anpassbare Benutzer- und Administratorerfahrung.

7. PerformYard (Am besten für benutzerdefinierte Leistungsbewertungsprozesse geeignet)

via PerformYard

PerformYard gibt Unternehmen die Flexibilität, Leistungsmanagementprozesse zu entwickeln, die zu ihrer Kultur und Struktur passen. Es unterstützt eine Vielzahl von Bewertungsformaten, kontinuierliches Feedback und Zielverfolgung in einer optimierten, benutzerfreundlichen Plattform.

Teams können jährliche Bewertungen, projektbasierte Evaluierungen oder kontinuierliche Feedback-Zyklen durchführen, ohne an einen starren Rahmen gebunden zu sein. PerformYard vereinfacht außerdem die Planung, Nachverfolgung und Berichterstellung und hilft HR-Teams dabei, Leistungs-Workflows mit weniger manuellem Aufwand zu verwalten.

Die besten Features von PerformYard

Flexible Leistungsbeurteilungen: Passen Sie Zyklen, Formate und Zeitleisten für Beurteilungen an die Anforderungen Ihres Unternehmens an

Kontinuierliches Feedback: Geben Sie das ganze Jahr über Echtzeit-Feedback, unabhängig von formellen Bewertungen

Zielverwaltung: Legen Sie individuelle Ziele fest, verfolgen Sie diese und stimmen Sie sie auf übergeordnete Geschäftsziele ab

Optimierte Workflows: Automatisieren Sie Terminplanung, Erinnerungen und Genehmigungen, um Zeit zu sparen

Integrationen: Verbindung mit zentralen HR-Systemen wie BambooHR, ADP und Paylocity

Einschränkungen von PerformYard

Die Flexibilität der Plattform kann einen höheren Aufwand beim Setup erfordern, um sie an spezifische Prozesse anzupassen

Die Optionen zur Anpassung der Berichterstellung sind im Vergleich zu einigen Unternehmenslösungen limitiert

Preise für PerformYard

Leistungsmanagement: 5–10 US-Dollar pro Person/Monat (jährliche Abrechnung)

Add-On "Mitarbeiterengagement": Zusätzlich 1–3 $ pro Person/Monat (bei Kauf zusammen mit "Performance")

Bewertungen und Rezensionen von PerformYard

G2: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über PerformYard?

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten zu diesem Tool:

Eine großartige Plattform mit viel Potenzial. PerformYard ermöglichte uns den Übergang von einer unorganisierten, unvorhersehbaren und ineffektiven einmal jährlichen Mitarbeiterbewertung zu einem effizienten und effektiven Leistungsmanagementprozess.

Eine großartige Plattform mit viel Potenzial. PerformYard ermöglichte uns den Übergang von einer unorganisierten, unvorhersehbaren und ineffektiven einmal jährlichen Mitarbeiterbewertung zu einem effizienten und effektiven Leistungsmanagementprozess.

8. Culture Amp (Am besten geeignet für Mitarbeiterfeedback und Unternehmenskultur)

via Culture Amp

Culture Amp ist bekannt für seinen Fokus auf die Mitarbeitererfahrung und hilft Unternehmen dabei, Feedback zu sammeln, das Engagement zu messen und eine stärkere Arbeitsplatzkultur aufzubauen. Es vereint Umfragen zum Engagement, Leistungsbeurteilungen und Entwicklungstools auf einer einzigen Plattform.

Culture Amp bietet wissenschaftlich fundierte Umfragevorlagen, die die Bereiche Engagement, Wohlbefinden, Vielfalt und Inklusion abdecken. Manager können strukturierte Leistungsbeurteilungen durchführen und auf der Grundlage von Feedback-Erkenntnissen Entwicklungspläne erstellen. Die Plattform bietet außerdem gebrauchsfertige Berichte und Benchmarks, die HR-Teams dabei helfen, Ergebnisse zu verstehen und Maßnahmen zu priorisieren.

Die besten Features von Culture Amp

Umfragen zur Mitarbeiterbindung: Starten Sie anpassbare, forschungsbasierte Umfragen mit integrierten Benchmarks. Sammeln Sie Mitarbeiterfeedback auf strukturierte Weise mit den Vorlagen für Feedback-Formulare

Leistungsbeurteilungen: Verwalten Sie strukturierte Zyklen für Beurteilungen, die mit Entwicklungs- und Wachstumsplänen verknüpft sind. Sie können auch diese 360-Grad-Bewertungsfragen nutzen, um umfassenderes Feedback aus verschiedenen Quellen zu erhalten

Mitarbeiterentwicklung: Erstellen Sie personalisierte Entwicklungspläne anhand von Feedback-Erkenntnissen

Umsetzbare Berichterstellung: Greifen Sie auf übersichtliche Dashboards und Benchmark-Berichte zu

Integrationen: Verbinden Sie sich mit Slack, Workday, BambooHR und anderen HR-Tools

Einschränkungen von Culture Amp

Die Anpassung von Umfragen über die Vorlagen hinaus kann zusätzliche Zeit für das Setup erfordern

Die Berichterstellung für große Unternehmen kann im Vergleich zu spezialisierten Analyseplattformen eingeschränkt sein

Preise für Culture Amp

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Culture Amp

G2: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Culture Amp?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Ich liebe Culture Amp! Tolle Daten und einfach zu bedienen!

Ich liebe Culture Amp! Tolle Daten und einfach zu bedienen!

9. Bamboo HR (Am besten geeignet für Personalmanagement und Nachverfolgung von Mitarbeitern)

via BambooHR

BambooHR konzentriert sich darauf, kleinen und mittleren Unternehmen bei der Verwaltung von Mitarbeiterinformationen, der Leistungsnachverfolgung und der Optimierung von HR-Prozessen zu helfen. Es vereint zentrale HR-Funktionen wie Mitarbeiterdaten, Urlaubsnachverfolgung, Leistungsmanagement und Berichterstellung in einer benutzerfreundlichen Plattform.

Mit BambooHR können HR-Teams die Einarbeitung automatisieren, Mitarbeiterfeedback durch strukturierte Leistungsbeurteilungen sammeln und mit vorgefertigten Berichten Erkenntnisse gewinnen. Die Plattform ist intuitiv gestaltet, sodass komplexe Schulungen oder ein umfangreiches Setup entfallen.

Die besten Features von BambooHR

Mitarbeiterdatenverwaltung: Zentralisieren Sie Mitarbeiterinformationen, Dokumente und Verlaufsdaten an einem Ort

Leistungsmanagement: Führen Sie strukturierte Bewertungen durch und sammeln Sie Mitarbeiterfeedback mit anpassbaren Vorlagen

Zeiterfassung: Verwalten Sie Urlaubsanträge, Genehmigungen und Salden mit integrierten Workflows

Onboarding und Einstellung: Versenden Sie Angebotsschreiben, schließen Sie Onboarding-Aufgaben ab und speichern Sie Dokumente digital. Legen Sie klare Erwartungen für neue Mitarbeiter fest, indem Sie einen 30-60-90-Tage-Plan

Berichterstellung und Analysen: Erstellen Sie Berichte zu Mitarbeiterdaten, Leistung und Fluktuationstrends

Integrationen: Verbinden Sie sich mit Gehaltsabrechnungssoftware, Plattformen für Sozialleistungen, Slack, Microsoft Teams und anderen HR-Tools

Einschränkungen von BambooHR

Fortgeschrittene Features für das Leistungsmanagement können im Vergleich zu spezialisierten Plattformen eingeschränkt wirken

Benutzerdefinierte Optionen zur Berichterstellung sind für größere Unternehmen mit komplexen Anforderungen unverzichtbar

Preise für BambooHR

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu BambooHR

G2: 4,4/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bamboo HR?

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten:

Tolle Software für Ihre HRMS-Anforderungen, aber sehr kostspielig.

Hervorragende Software für Ihre HRMS-Anforderungen, aber sehr kostspielig.

10. Gusto (Am besten für Personal- und Gehaltsabrechnung in kleinen Unternehmen geeignet)

via Gusto

Gusto kombiniert Lohnabrechnung, Sozialleistungen und Personalmanagement in einer Plattform und erleichtert so kleinen Unternehmen die Unterstützung ihrer Teams. Es bietet Full-Service-Lohnabrechnung, Verwaltung von Sozialleistungen für Mitarbeiter, Zeiterfassung, Onboarding und Compliance-Support in einem einzigen System.

Mit Gusto können Unternehmen die Lohnabrechnung automatisieren, Gesundheitsleistungen verwalten und Steuererklärungen und Arbeitsvorschriften einhalten. Die Plattform bietet außerdem Tools für Leistungsbeurteilungen, Mitarbeiterfeedback und Einblicke in die Personalkosten. Gusto lässt sich in Buchhaltungssoftware, Tools zur Zeiterfassung und Produktivitätsplattformen integrieren, um den täglichen Betrieb zu optimieren.

Die besten Features von Gusto

Full-Service-Gehaltsabrechnung: Automatisieren Sie die Gehaltsabrechnung, Steuererklärungen und Direktüberweisungen in allen 50 Bundesstaaten

Mitarbeitervergünstigungen: Bieten Sie Gesundheits-, Zahn-, Augen- und Altersvorsorgeleistungen mit einfachem Setup und einfacher Verwaltung an

Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung: Erfassen Sie Arbeitszeiten, verwalten Sie Urlaubsanträge und synchronisieren Sie Daten automatisch mit der Gehaltsabrechnung

Onboarding und Einstellung: Versenden Sie Angebotsschreiben, schließen Sie Onboarding-Aufgaben ab und speichern Sie Dokumente digital

Integrationen: Verbinden Sie sich mit QuickBooks, Xero, Slack und anderen HR- und Buchhaltungstools

Einschränkungen von Gusto

Die Anpassungsoptionen für Leistungsmanagement und Zielverfolgung sind im Vergleich zu größeren HR-Plattformen limitiert

Die Features zur Verwaltung von Sozialleistungen sind derzeit nur auf US-amerikanische Unternehmen ausgerichtet

Preise von Gusto

Ganz einfach: Ab 49 $/Monat + 6 $/Monat pro Person

Plus: Ab 80 $/Monat + 12 $/Monat pro Person

Premium: Ab 180 $/Monat + 22 $/Monat pro Person

Benutzerdefinierte Preise für größere Teams, die zusätzlichen Support benötigen

Bewertungen und Rezensionen von Gusto

G2: 4,3/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Gusto?

Hier ist, was ein G2-Rezensent zu sagen hatte:

Einfache Lohnabrechnung und Personalverwaltung aus einer Hand! Wir haben zwei Unternehmen bei Gusto eingerichtet und finden es toll, dass wir zwischen den beiden Unternehmen umschalten können, ohne uns aus dem System aus- und wieder einloggen zu müssen.

Einfache Lohnabrechnung und Personalverwaltung aus einer Hand! Wir haben zwei Unternehmen bei Gusto eingerichtet und finden es toll, dass wir zwischen den beiden Unternehmen umschalten können, ohne uns aus dem System aus- und wieder einloggen zu müssen.

Die richtige Peoplebox KI-Alternative für Ihr Team finden

Die richtige Plattform für das Leistungsmanagement zu finden, ist mehr als nur die Features; sie hat auch großen Einfluss auf die Benutzererfahrung. Es geht darum, wie einfach Ihre Teams Ziele setzen, Fortschritte verfolgen und auf Kurs bleiben können.

Peoplebox AI deckt zwar die Grundlagen ab, aber Lücken wie eine komplexe Bearbeitung von Zielen, eine weniger intuitive Benutzeroberfläche und eine eingeschränkte Flexibilität bei der Berichterstellung können Teams ausbremsen und den Aufwand für die Optimierung des Leistungsmanagements erhöhen. Deshalb kann die Suche nach Alternativen wie ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR und anderen einen echten Unterschied machen.

Jedes Tool bietet einen etwas anderen Ansatz zur Analyse von Leistungstrends, je nachdem, was Ihr Team am meisten benötigt. Das ultimative Tool für das Leistungsmanagement finden Sie jedoch bei ClickUp. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos, um flexible Ziele festzulegen, tiefere Einblicke in das Engagement zu erhalten oder Bewertungen und Feedback auf einfache Weise zu verwalten.