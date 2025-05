So erstellen Sie ein CEO-Dashboard für mehr Sichtbarkeit im Business

Als CEO treffen Sie täglich Dutzende wichtiger Entscheidungen. Aber basieren diese auf vollständigen Informationen oder auf fragmentierten Geschäftsdaten?

Ohne eine umfassende Ansicht der Leistung Ihres Unternehmens entstehen blinde Flecken, Chancen verpassen sich und Bedrohungen bleiben unentdeckt, bis es zu spät ist.

Hier ist die Lösung: ein gut gestaltetes CEO-Dashboard, das Ihre geschäftskritischen Daten in einer Echtzeit-Ansicht zusammenführt. Kein Umschalten zwischen Tabellenkalkulationen, kein Nachfragen bei fünf Personen nach Updates.

Und der Nutzen ist greifbar.

Datenorientierte Unternehmen übertreffen ihre Umsatzziele mit einer um 58 % höheren Wahrscheinlichkeit als nicht datenorientierte Unternehmen. Datenintelligente Unternehmen erzielen außerdem einen Vorteil von 81 % beim Umsatzwachstum und einen Vorteil von 173 % bei der Einhaltung von Vorschriften und Anforderungen

Dieser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung eines CEO-Dashboards – von den unverzichtbaren Metriken bis hin zu Dashboard-Beispielen, die schnell Klarheit schaffen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Ein CEO-Dashboard gibt Ihnen einen Live-Überblick über Ihr Geschäft – was funktioniert, was stagniert und wo Sie handeln müssen

Es zieht Metriken aus dem gesamten Unternehmen (Umsatz, Betrieb, Kundenerfolg, Einstellungen und mehr) heran, sodass Sie nicht in einem Dutzend verschiedener Tools nach Daten suchen müssen

Die nützlichsten Dashboards sind maßgeschneidert. Sie sind nicht mit allen möglichen KPIs überladen. Konzentrieren Sie sich zunächst auf die wichtigsten Metriken, die Ihr Geschäft wirklich voranbringen

Identifizieren Sie die verschiedenen Datenquellen, die in Ihr Dashboard einfließen sollen, z. B. Ihre Finanzdatensysteme, CRM-Tools, HR-Daten und Berichte aus externen Quellen

Wählen Sie das richtige Dashboard-Tool. Die Erstellung eines benutzerdefinierten CEO-Dashboards ist einfacher, wenn alle Ihre Daten an einem Ort gespeichert sind. Sie können die relevanten Metriken aus verschiedenen Datenströmen in Ihr Dashboard-Tool importieren oder ClickUp als einzige Quelle verwenden

Mit den über 1000 Integrationen und dem API-Support von ClickUp können Sie auch Daten aus Ihren Geschäftssystemen und Tools ganz einfach importieren, um personalisierte ClickUp-Dashboards zu erstellen

Sobald Sie die Daten bereitgestellt haben, entwerfen Sie das Layout des Dashboards so, dass es benutzerfreundlich und übersichtlich ist. Denken Sie daran, verwandte Metriken zu gruppieren, um ein klareres Bild zu erhalten. Stellen Sie Filter und Drilldown-Optionen für eine umfassende Analyse bereit

Testen, verfeinern und implementieren Sie das Dashboard. Automatisieren Sie die Dateneingabe, damit die Dashboards automatisch aktualisiert werden. Schulen Sie das Führungsteam in der Nutzung und stellen Sie sicher, dass Sie das Dashboard regelmäßig überprüfen und aktualisieren, damit es relevant bleibt

ClickUp beschleunigt den gesamten Prozess mit anpassbaren Karten und Diagrammen, Dashboard-Vorlagen, automatisierten Berichten und KI-Einblicken – so verbringen Sie weniger Zeit mit Analysen und haben mehr Zeit, Ihr Geschäft in die richtige Richtung zu führen

Was ist ein CEO-Dashboard?

Ein CEO-Dashboard ist ein visuelles Command-Center, das die wichtigsten Leistungsmetriken Ihres Unternehmens in einer konsolidierten Ansicht darstellt – denken Sie dabei an Umsatzwachstum, Kundenabwanderung, Cashflow, Einstellungs-Pipeline und betriebliche Effizienz. Anstatt verschiedene Tools zu durchsuchen oder Teamleiter nach Updates zu fragen, finden Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort.

Aber es ist nicht nur eine hübschere Tabelle. Ein gutes Dashboard hebt Trends hervor, zeigt Risiken frühzeitig auf und sorgt dafür, dass Sie sich auf strategische Ziele konzentrieren können, statt sich mit Routineaufgaben zu beschäftigen.

Und es gibt keine Einheitslösung. Ein Start-up-Gründer interessiert sich vielleicht für die Burn Rate und die Aktivierung von Benutzern. Ein CEO der Serie C legt möglicherweise Wert auf ARR-Wachstum, Teamgeschwindigkeit und Expansionsumsätze. Der Punkt ist: Es passt sich Ihrer Phase, Ihren Prioritäten und Ihrem Entscheidungsstil an.

📊 So tauschen moderne CEOs veraltete Berichte gegen Frühindikatoren ein – und treffen dadurch schnellere und präzisere Entscheidungen.

Was macht ein gutes CEO-Dashboard aus?

Die besten CEO-Dashboards haben drei Schlüsselmerkmale gemeinsam:

Aktualisierungen in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit: Anzeige der aktuellen Leistung anstelle von historischen Berichten Visuelle Klarheit: Intuitive Grafiken, Diagramme und Indikatoren vermitteln den Status auf einen Blick Umsetzbare Erkenntnisse: Zeigen Sie nicht nur auf, was gerade passiert, sondern machen Sie auch deutlich, wo Ihr Fokus liegen sollte

Am wichtigsten ist, dass ein effektives CEO-Dashboard mehr ist als nur ein passives Tool zur Berichterstellung. Es fungiert vielmehr als aktives System zur Entscheidungsunterstützung, mit dem Sie Trends erkennen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen identifizieren und schnellere, sicherere strategische Entscheidungen treffen können, wenn es darauf ankommt.

⚡️ Vorlagenarchiv: Kostenlose Vorlagen für Analyseberichte

Warum CEOs ein Dashboard brauchen

Je höher Sie aufgetreten sind, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten.

Als CEO wechseln Sie ständig zwischen Strategie, Unterhaltungen mit Investoren und internen Abläufen. Ohne ein klares, aktuelles Bild des Geschäfts müssen Sie Entscheidungen jedoch aus dem Bauch heraus treffen – oder schlimmer noch, anhand veralteter Folien.

Hier kommt ein Dashboard für Führungskräfte ins Spiel. Es bietet Ihnen:

Klarheit ohne Wartezeit: Im Durchschnitt nutzt ein Unternehmen Im Durchschnitt nutzt ein Unternehmen 112 verschiedene SaaS-Anwendungen . Ohne ein einheitliches Dashboard müssen Sie zwischen den Plattformen hin- und herspringen und verlieren dabei wertvollen Kontext und Zeit. Ein Dashboard beseitigt diese Komplexität, indem es nur das Wesentliche anzeigt. Sie müssen nicht mehr drei Abteilungen bitten, Nummern zu überprüfen, oder wöchentliche Berichte einholen. Ein Dashboard ruft Live-Daten aus Ihren wichtigsten Tools ab, sodass Sie in Echtzeit handeln können

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Schnellere Entscheidungsfindung: Wenn Ihre Metriken sichtbar und genau sind, können Sie frühzeitig Kurskorrekturen vornehmen. Wenn sich beispielsweise die Marktbedingungen ändern, ist das Zeitfenster für eine wirksame Reaktion sehr klein. Ein gut gestaltetes Dashboard signalisiert diese Änderungen sofort, sodass Sie Ihre Strategien anpassen können, bevor Ihre Konkurrenten die Chance oder Bedrohung überhaupt erkennen

Verantwortlichkeit ohne Mikromanagement: Alle sehen dieselben Ziele und Fortschritte. Das allein kann die Abstimmung und Autonomie zwischen Teams fördern

Investoren und Board bereit: Ob vierteljährliches Update oder Meeting in letzter Minute – Ihre Schlüssel-Metriken sind bereits organisiert und zugänglich

Mit den Dashboards von ClickUp haben Sie Ihre KPIs immer im Blick

Einfach ausgedrückt: Ein CEO-Dashboard verändert Ihre Führungsweise und führt Sie von einem reaktiven Teammanagement auf Basis veralteter Berichte zu einer proaktiven Teamführung, die sich an Echtzeit-Business-Intelligence orientiert.

Welche Metriken sollte ein CEO-Dashboard enthalten?

Es gibt keine universellen Metriken, die jeder CEO nachverfolgen sollte – aber es gibt eine richtige Antwort für Ihr Unternehmen, abhängig von Ihrer Phase, Ihren Zielen und Ihrem Modell.

Die meisten wirkungsvollen CEO-Dashboards decken jedoch fünf Kernbereiche ab:

1. Finanzielle Leistung

Umsatz (monatlich wiederkehrend, insgesamt, nach Segmenten)

Burn Rate und Cash Runway

Bruttomarge und Rentabilitätsentwicklung

Diese zeigen, wie schnell Sie wachsen – und wie nachhaltig.

2. Vertrieb und Pipeline

Neue Geschäfte geschlossen

Vertriebspipeline und -geschwindigkeit

Pipeline-Status (Wert, Alter, Konversionsraten)

Sie helfen Ihnen zu verstehen, was im nächsten Quartal ansteht und wo Sie Unterstützung investieren sollten.

3. Erfolg und Zufriedenheit unserer Kunden

Abwanderungsrate und Kundenbindung

Net Promoter Score (NPS)

Support-Ticket-Volumen/Lösungszeit

Dies sind Ihre ersten Warnzeichen, wenn Kunden sich abwenden.

4. Produkt und Lieferung

Fortschritt der Roadmap

Feature-Einführung

Anzahl der Fehler/Probleme

Dies ist besonders nützlich für SaaS- und produktorientierte Unternehmen, bei denen die Liefergeschwindigkeit direkten Einfluss auf die Kundenbindung und den Umsatz hat.

Erstellen Sie ein ClickUp-Sprint-Dashboard, um Ihr Produkt und Ihre Liefergeschwindigkeit in Echtzeit zu visualisieren

5. Mitarbeiter und Betriebsabläufe

Mitarbeiterzahl

Offene Rollen

Metriken zur Produktivität von Teams (z. B. Sprint-Burndown, Aufgabenerfüllungsrate)

Ein solches CEO-Dashboard visualisiert, wie effizient Ihr Unternehmen hinter den Kulissen arbeitet.

Visualisieren Sie HR-Leistungsmetriken ganz einfach mit ClickUp Dashboards

💡 Profi-Tipp: Verfolgen Sie nicht alles – verfolgen Sie das, was das Verhalten verändert. Eine gute Faustregel ist, sich auf 8 bis 10 Metriken zu konzentrieren, die in direktem Zusammenhang mit den Zielen oder Wachstumshebeln Ihres Unternehmens stehen.

So erstellen Sie ein Dashboard für CEOs

Die Erstellung eines effektiven CEO-Dashboards ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft, bei der Sie Datenvisualisierung und strategisches Storytelling in Einklang bringen müssen. So erstellen Sie ein Dashboard, das rohe Metriken in umsetzbare Führungsinformationen verwandelt:

Schritt 1: Definieren Sie Ihre North Star-Metriken

Beginnen Sie damit, Ihre "North Star Metriken" zu identifizieren, also die Schlüsselziele, die die strategischen Ziele Ihres Unternehmens vorantreiben. Jede Metrik sollte eine bestimmte geschäftliche Frage beantworten, die zu Maßnahmen führt.

📌 Beispiele für wichtige geschäftliche Fragen sind:​ Wachsen wir schnell genug, um unsere Jahresziele zu erreichen?

Wird unser Geschäftsmodell effizienter oder weniger effizient?

Wo liegen wir gegenüber unseren Mitbewerbern vorn oder zurück?

Beraten Sie sich gleichzeitig mit den Führungskräften, die das Dashboard nutzen werden, um deren spezifische Informationsbedürfnisse zu verstehen.

Mit ClickUp Goals können Sie diese North Star-Metriken als nachverfolgbare Ziele definieren und Ihre Dashboard-Elemente direkt mit strategischen Prioritäten verbinden. Diese Ziele werden in Einzelziele (quantifizierbare Ergebnisse) und Meilensteine (Fortschrittskontrollpunkte) unterteilt, die Sie Teams oder Einzelpersonen zuweisen können. So entsteht eine natürliche Abstimmung zwischen dem, was Sie messen, und dem, was für das Geschäft am wichtigsten ist.

📌 Nehmen wir an, Ihre North Star-Metrik lautet, den monatlichen wiederkehrenden Umsatz (MRR) in diesem Jahr um 30 % zu steigern. In ClickUp können Sie ein Ziel mit dem Namen "MRR um 30 % steigern" erstellen und dieses dann wie folgt aufschlüsseln: Einzelziele wie "50.000 $ MRR pro Quartal hinzufügen"

ClickUp-Meilensteine wie "Neue Preisstufe einführen" oder "3 neue SDRs bis zum 2. Quartal einstellen" wie "Neue Preisstufe einführen" oder "3 neue SDRs bis zum 2. Quartal einstellen"

Jedes Ziel kann mithilfe von ClickUp Dashboards direkt mit Metriken in Ihrem CEO-Dashboard verknüpft werden – egal, ob es sich um CRM-Pipelines, Kampagnenleistung oder Projektlieferungsmetriken handelt. Wenn jemand einen Deal abschließt, eine Aufgabe erledigt oder einen Leistungs-KPI erreicht, wird der Fortschritt automatisch im Ziel aktualisiert, sodass Sie in Echtzeit einen Überblick über die strategische Umsetzung erhalten.

📖 Lesen Sie auch: Projektmanagement-Analysen meistern

Schritt 2: Datenquellen und Integrationspunkte auf einer Karte darstellen

Da ein durchschnittliches Unternehmen heute Daten aus 112 verschiedenen Apps verwaltet, muss Ihr Dashboard Daten aus mehreren Quellen beziehen, darunter:

Finanzsysteme (ERP, Buchhaltungssoftware)

CRM-Plattformen

Marketing-Analyse-Tools

Datenbanken zur Produktnutzung

HR- und Team-Leistungssysteme

Externe Marktdatenquellen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Integrationen und APIs verfügen, um Daten aus diesen Quellen zuverlässig abzurufen.

Verbinden Sie über 1000 Tools mit ClickUp-Integrationen

Die über 1000 Integrationen von ClickUp beseitigen diese Fragmentierung und konsolidieren diese isolierten Daten in einem einheitlichen Dashboard.

Schritt 3: Wählen Sie das richtige Dashboard-Tool

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Dashboard-Tools Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsmöglichkeiten, Datenintegrationsfunktionen, Features für die Zusammenarbeit und Kosten.

Atlassian Analytics, Tableau, Power BI und Google Looker Studio sind beliebte Optionen für unterschiedliche, oft fortgeschrittene Anwendungsfälle.

Tools wie ClickUp Dashboards bieten vielseitige Features (einschließlich vorgefertigter Vorlagen für die Einrichtung von Dashboards), mit denen Sie benutzerdefinierte Berichte für verschiedene Anforderungen erstellen können, von der Kampagnenleistung bis zur Produktivität Ihres Teams.

Verwenden Sie die Vorlage für das ClickUp-Projektmanagement-Dashboard! Verfolgen, analysieren und verwalten Sie Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritte mit der Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard von ClickUp

Schritt 4: Entwerfen Sie das Layout des Dashboards

Ein effektives Dashboard-Layout legt Wert auf Klarheit und Benutzerfreundlichkeit.

Verwenden Sie Größe, Farbe und Positionierung, um die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Metriken zu lenken:

Wenden Sie ein Raster-Layout an, um Informationen von links nach rechts und von oben nach unten zu organisieren.

Das menschliche Gehirn verarbeitet Informationen in Blöcken. Gruppieren Sie verwandte Metriken, um einen Kontext zu schaffen

Mit ClickUp Dashboards können Sie Metriken in strategische Kategorien wie "Finanzlage", "Kundeninformationen" und "Teamleistung" organisieren, sodass Muster und Beziehungen zwischen verwandten Metriken sofort erkennbar werden.

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihr Dashboard auf allen Geräten, einschließlich mobiler Plattformen, zugänglich ist. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, auch unterwegs stets informiert zu bleiben und datengestützte Entscheidungen zu treffen, wodurch Sie Ihre Reaktionsfähigkeit und Agilität verbessern.

Schritt 5: Erstellen Sie individuelle Visualisierungen

Wählen Sie für jede Metrik den am besten geeigneten Visualisierungstyp aus:

Diagramme mit einzelnen Wertindikatoren für wichtige Nummern wie ARR, Ausgaben und Wachstum

Liniendiagramme für Trends im Zeitverlauf (z. B. ARR-Trends)

Flächendiagramme zur Visualisierung des Wachstums (z. B. Bruttoumsatz)

Balkendiagramme für Vergleiche (z. B. neue ARR nach Anmeldung)

Tabellen für detaillierte Daten (z. B. Kundenlisten)

Stellen Sie sicher, dass jede Visualisierung klar und prägnant ist und einen Teil Ihrer gesamten Geschäftsgeschichte erzählt.

🧠 Fun Fact: ClickUp bietet über 50 Dashboard-Karten, darunter Kreisdiagramme, Balkendiagramme, Liniendiagramme, benutzerdefinierte Berechnungskarten, Aufgaben- und Tabellenkarten und vieles mehr, damit Sie Ihre Daten ganz nach Ihren Wünschen anzeigen können! Das Beste daran? Diese Karten werden in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie sich nie wieder Gedanken über veraltete Metriken machen müssen.

Passen Sie das Layout und die Karten der ClickUp-Dashboards an Ihre Anforderungen für die Berichterstellung an

Mit ClickUp-Automatisierungen und ClickUp Brain können Sie Dashboards und Datenanalysen weiter optimieren.

Rufen Sie bestimmte Daten aus verbundenen Systemen nach vorab festgelegten Zeitplänen ab

Benachrichtigen Sie relevante Stakeholder, wenn Metriken Schwellenwerte überschreiten (mithilfe einfacher Bedingungen und ausgelöster Benachrichtigungen)

Erstellen Sie mit den KI-Funktionen von ClickUp Brain regelmäßig Zusammenfassungen, in denen wichtige Änderungen und Trends hervorgehoben werden

Erhalten Sie mit ClickUp Brain zusammengefasste Status-Updates zu den Aufgaben in Ihrem Workspace

Gewinnen Sie mit schnellen KI-gestützten Analysen und einfachen Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain Erkenntnisse aus Ihren Daten

Analysieren Sie Daten in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Unterschiedliche Entscheidungen erfordern unterschiedliche Datengeschwindigkeiten. Metriken, die operative oder taktische Entscheidungen beeinflussen – wie Vertriebsleistung, Lagerbestände oder Incident-Warnungen – müssen oft in Echtzeit oder stündlich aktualisiert werden, um zeitnahe Reaktionen zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu können strategische Metriken – wie vierteljährliche Finanzberichte oder langfristige Projektfortschritte – in der Regel wöchentlich oder sogar noch seltener aktualisiert werden, da diese Entscheidungen weniger zeitkritisch sind.

Schritt 6: Implementieren Sie Interaktivität und Drilldown-Funktionen

Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Dashboards durch interaktive Elemente:

Filter : Ermöglichen Sie Benutzern, sich auf bestimmte Zeiträume, Abteilungen oder Produktlinien zu konzentrieren

Drill-downs : Ermöglichen Sie eine tiefere Untersuchung von Datenpunkten für detaillierte Analysen

Tooltips: Bieten Sie zusätzlichen Kontext oder Erläuterungen zu komplexen Metriken

Die Dashboards von ClickUp unterstützen diese Features für eine ansprechendere und aufschlussreichere Benutzererfahrung.

Mit den Drilldown-Funktionen der ClickUp-Dashboards können Sie wichtige Metriken genauer untersuchen

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Hintergrundinformationen, strategische Ziele und relevante Benchmarks hinzu, um den Kontext für die dargestellten Daten zu liefern. Diese Kontextualisierung hilft beim Verständnis der Auswirkungen der Daten und unterstützt eine fundierte Entscheidungsfindung.

Schritt 7: Testen und verfeinern

Bevor Sie das Dashboard fertigstellen:

Führen Sie gründliche Tests durch, um sicherzustellen, dass alle Daten korrekt und aktuell sind

Feedback von wichtigen Stakeholdern einholen

Nehmen Sie anhand von Benutzereingaben und anfänglichen Nutzungsmustern die erforderlichen Anpassungen vor

Schritt 8: Bereitstellen und schulen

Sobald das Dashboard fertig ist, stellen Sie es bereit und stellen Sie sicher, dass es für Sie und andere autorisierte Benutzer leicht zugänglich ist. Führen Sie eine kurze Schulung durch, in der Sie die Verwendung und Interpretation des Dashboards erläutern.

Um die Bedeutung des Dashboards für Entscheidungsprozesse zu unterstreichen, können Sie es als CEO in Ihren Arbeitsalltag integrieren, beispielsweise indem Sie es auf Monitoren in Führungsbüros anzeigen oder in regelmäßige Meetings einbinden.

Möchten Sie sicherstellen, dass das Dashboard weiterhin aussagekräftige Einblicke liefert?

Richten Sie ein System für die kontinuierliche Wartung und Verbesserung ein:

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen (z. B. monatlich oder vierteljährlich), um die Effektivität des Dashboards zu bewerten

Sammeln Sie Feedback von Benutzern und nehmen Sie iterative Verbesserungen vor

Passen Sie sich an wechselnde Prioritäten im Geschäft an und passen Sie Metriken entsprechend an

Schritt 10: Daten Sicherheit und Compliance gewährleisten

Angesichts der sensiblen Natur von Dashboards für Führungskräfte müssen Sie robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten implementieren.

*beginnen Sie mit den Zugriffskontroll-Features von ClickUp, um die Sichtbarkeit des Dashboards auf autorisierte Mitarbeiter zu beschränken. Durch regelmäßige Überprüfung der Datenquellen und Zugriffsprotokolle stellen Sie die Einhaltung der relevanten Datenschutzbestimmungen sicher. Die Schulung der Benutzer zu Best Practices für die Datensicherheit fördert eine Kultur der Verantwortung und Wachsamkeit.

Wenn Sie diese Schritte sorgfältig befolgen und die erweiterten Features von ClickUp nutzen, können Sie ein dynamisches und sicheres CEO-Dashboard erstellen, das Echtzeit-Einblicke bietet und sich mit den Anforderungen Ihres Unternehmens weiterentwickelt.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Arbeits-Dashboard

Beispiele für CEO-Dashboards

Dashboards sind am leistungsfähigsten, wenn sie auf das zugeschnitten sind, was Sie sehen müssen – und nicht auf das, was Sie laut einer Vorlage nachverfolgen sollten.

Hier sind drei Beispiele für CEO-Dashboards, die reale Anwendungsfälle für Führungskräfte widerspiegeln:

1. Dashboard mit Zusammenfassung

Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen leiten, müssen Sie Produktnutzung, Umsatztrends und Teamleistung auf einen Blick sehen können.

Ein Dashboard mit einer Zusammenfassung fasst das Wesentliche zusammen:

MRR- und ARR-Wachstum

Trends bei der Einführung von Features

Abwanderungs- und Bindungsraten

Teamgeschwindigkeit (z. B. Sprint-Fortschritt, Aufgabenabschluss)

Support-Ticket-Backlog oder NPS

Dieses Dashboard wird zu Ihrem Command-Center für den Montagmorgen. Es zeigt Ihnen, ob Benutzer wichtige Features nutzen, ob die Produktentwicklung planmäßig verläuft und ob die Kundenzufriedenheit steigt oder sinkt.

Verschaffen Sie sich mit Dashboards mit Zusammenfassungen, die Sie in ClickUp erstellen können, Einblicke in den Zustand Ihres Unternehmens

👉 So hilft ClickUp: Verwenden Sie das Feature Dashboards, um Daten direkt aus Aufgaben, Zielen und benutzerdefinierten Feldern in ClickUp abzurufen. Fügen Sie Widgets wie Burnup-Diagramme, Aufgabengeschwindigkeit und Zielfortschritt hinzu, um die Produktlieferung und -akzeptanz in Echtzeit zu verfolgen.

2. Dashboard zur Umsatz- und Verkaufsverfolgung

Dies ist für CEOs, die sich ein klares Bild davon machen möchten, was das Wachstum vorantreibt – und wo der Vertriebsprozess optimiert werden muss.

Das Angebot umfasst:

Neue Umsätze nach Segment (monatlich und vierteljährlich)

Pipeline-Status (Phasen des Geschäftsabschlusses, Konversionsraten, durchschnittlicher Zyklus)

Kundenakquisitionskosten (CAC)

Umsatz nach Kanal oder Region

Quotenerreichung pro Vertriebsmitarbeiter oder Team

Mit diesem Dashboard erkennen Sie frühzeitig neue Chancen und Defizite und können Ihre GTM-Teams auf klare Ziele ausrichten. Betrachten Sie es als Frühwarnsystem für Umsatzverluste.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes ClickUp-Vertriebs-Dashboard, um wichtige Metriken über den gesamten Trichter hinweg nachzuverfolgen

👉 So hilft ClickUp: ClickUp lässt sich über Zapier oder native Integrationen mit Tools wie Salesforce und HubSpot verbinden und ermöglicht so die Synchronisierung Ihrer Pipeline-Daten und Umsatzmetriken in Echtzeit.

3. Client-Portal und Dashboard für den Kundenerfolg

Die Sichtbarkeit nach dem Verkauf ist ebenso entscheidend. Dieses Dashboard ist für CEOs gedacht, die sicherstellen möchten, dass die Kundenzufriedenheit im Vordergrund steht und nicht in Quartalsberichten untergeht.

Was ist enthalten?

Onboarding-Abschlussraten

Support-Ticketvolumen und Lösungsdauer

CSAT- oder NPS-Trends

Prognosen zu Verlängerungen und Upsells

Von CSMs als gefährdet gekennzeichnete Konten

Sie können sogar Teile dieses Dashboards für Clients freigeben, um Vertrauen und Transparenz aufzubauen.

Verfolgen Sie mit den ClickUp CRM-Dashboards, wie effektiv Sie Kundenprobleme und Risiken verwalten

👉 So hilft ClickUp: Erstellen Sie mithilfe von Berechtigungen eine Client-Dashboard-Ansicht, damit wichtige Kunden ihren Onboarding-Status und offene Probleme sehen können. Verwenden Sie intern die benutzerdefinierten Aufgabenstatus, benutzerdefinierten Felder und Formularübermittlungen von ClickUp, um Client-Check-ins und die Erfolgskontrolle zu automatisieren.

Erstellen Sie Ihr eigenes Dashboard in ClickUp

Diese Beispiele bieten zwar nützliche Ansatzpunkte, aber Ihr ideales CEO-Dashboard wird individuell auf Ihren Geschäftskontext zugeschnitten sein.

Richten Sie mit der intuitiven Benutzeroberfläche von ClickUp mit wenigen Klicks ein neues Dashboard ein

Die Dashboards von ClickUp bieten branchenspezifische Frameworks, die Sie genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können, indem Sie: Hinzufügen oder Entfernen von Metriken, um sie an Ihre prioritären KPIs anzupassen

Anpassen von Datenquellen für die Verbindung mit Ihren vorhandenen Tools

Anpassen von Visualisierungstypen und Karten an Ihren Entscheidungsstil

Einrichten automatischer Benachrichtigungen für Metriken, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern

Denken Sie daran, dass die effektivsten CEO-Dashboards nicht statisch sind – sie entwickeln sich mit Ihrem Unternehmen und Ihren strategischen Schwerpunkten weiter. Die flexible Plattform von ClickUp wächst mit Ihnen und sorgt dafür, dass Ihr Dashboard während der gesamten Unternehmensentwicklung ein relevantes Tool für die Entscheidungsfindung bleibt.

Mit einem in ClickUp integrierten CEO-Dashboard klar sehen und sicher führen

Ein großartiges CEO-Dashboard beschränkt sich nicht darauf, Ihnen zu sagen, was passiert ist – es hilft Ihnen dabei, die nächste Form zu gestalten.

In einer Welt, in der CEOs teils Stratege, teils Operateur und teils Kommunikator sein müssen, ist es von großem Vorteil, wenn Sie Ihre wichtigsten Metriken an einem Ort haben. Ganz gleich, ob Sie ein schnell wachsendes Start-up leiten oder ein Unternehmen mit mehreren Produkten führen, ein benutzerdefiniertes Dashboard hilft Ihnen, Muster zu erkennen, frühzeitig Kurskorrekturen vorzunehmen und sich ganz auf das zu konzentrieren, was das Geschäft tatsächlich vorantreibt.

ClickUp macht dies einfacher. Mit den Dashboards können Sie Live-Daten aus Ihren Teams abrufen, Aktualisierungen automatisieren und die Leistung über Ziele, Projekte und Vorgänge hinweg verfolgen – alles in einer einheitlichen Ansicht. Mit KI-generierten Einblicken und anpassbaren Karten erhalten Sie ein Dashboard, das sich an Ihre Führungsstil anpasst.

Denn wenn Sie alles klar sehen, können Sie selbstbewusst führen. Probieren Sie es selbst aus. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an!