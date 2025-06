die 10 besten Restaurant-Planungsprogramme für ein intelligenteres Personalmanagement

In dem Restaurant, in dem ich arbeite, haben wir die seltsamsten Schichten, und die Planung stimmt fast nie. Wir haben ein paar kurze Schichten (wie 5-Stunden-Frühschichten und 15:30-Uhr-Abendschichten), einige Standard-7-Stunden-Schichten und dann diese schrecklichen 10-Stunden-Spätschichten von 17:00 Uhr bis 2:00 Uhr morgens.

Dieser Kommentar eines Reddit-Benutzers verdeutlicht perfekt ein häufiges Problem in der Gastronomie: schlecht geplante Schichtpläne.

Der Gastgewerbesektor ist sehr personenabhängig. Wenn Mitarbeiter ihre Schichten verpassen, müssen Manager in letzter Minute Ersatz für offene Rollen finden, was letztendlich dem Geschäft schadet.

Was Sie brauchen, ist eine zuverlässige Software für die Restaurantplanung. Die richtige Software für die Mitarbeiterplanung kann die Zeiterfassung übernehmen und sogar Schichttausch automatisieren, sodass kurzfristige Änderungen nicht Ihren gesamten Betrieb aus dem Gleichgewicht bringen.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir die 10 besten Restaurant-Planungssoftware-Plattformen zusammengestellt, mit denen Sie Ihr Restaurantpersonal effizient verwalten können.

Was sollten Sie bei einer Restaurant-Planungssoftware beachten?

Möchten Sie die Motivation Ihrer Restaurantmitarbeiter steigern und gleichzeitig die Arbeitskosten kontrollieren? Achten Sie darauf, dass Ihre Restaurant-Planungssoftware über die folgenden unverzichtbaren Features verfügt:

✅ Intuitive Planungstools ermöglichen es Mitarbeitern, ihre Verfügbarkeit festzulegen, während Restaurantmanager mit Drag-and-Drop-Oberflächen ganz einfach Monatspläne erstellen und anpassen können

✅ Eine App für die Restaurantplanung sollte es Mitarbeitern ermöglichen, Urlaubsanträge einzureichen und Schichten mühelos zu tauschen, während Manager die Kontrolle über die Genehmigungen behalten

✅ Integrierte Features helfen Ihnen dabei, offene Schichten zu verfolgen, Teammitglieder über verfügbare Plätze zu benachrichtigen und sofortige Benachrichtigungen zu versenden, um Lücken in Echtzeit zu füllen

✅ Zeiterfassungsfunktionen und die Integration in Lohnabrechnungssysteme gewährleisten eine genaue Lohnabrechnung und helfen Restaurantbesitzern dabei, ihre Personalkosten zu kontrollieren

✅ Eine Planungs-App mit Echtzeit-Messaging erleichtert die Besprechung von Schichtplänen, kurzfristigen Schichtänderungen und wichtigen Aktualisierungen

Restaurant-Planungssoftware auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Restaurant-Planungsprogramme:

Restaurant-Planungssoftware Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Teamplanung und Automatisierung von Workflows für Restaurants jeder Größe KI-gestützte Zeitpläne, Workload-Ansicht, Kalenderintegration, Zeiterfassung, Vorlagen für Schichten Free-Plan verfügbar; Anpassbare Pläne für Unternehmen 7shifts Restaurant-spezifische Planung und Personalmanagement Automatische Planung, Synchronisierung von POS/Lohnabrechnung, Manager-Logbuch, Engagement-Dashboard, mobile App Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Speicherort Homebase Kleine Restaurant-Teams, die eine All-in-One-Lösung für Planung und Lohnabrechnung benötigen Planung per Drag & Drop, Zeiterfassung, automatisierte Gehaltsabrechnung, Trinkgeldverwaltung, Nachrichtenübermittlung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 24,95 $ Deputy Personalmanagement und Einhaltung von Arbeitsvorschriften Automatische Planung, Compliance-Tools, Zeiterfassung, mobile App, Nachverfolgung der Arbeitskosten Pläne beginnen bei 4,50 $/Benutzer Sling Budgetplanung und Teamkommunikation Echtzeit-Updates, Nachverfolgung der Arbeitskosten, Geofencing, Team-Messaging, Synchronisierung von Kalendern Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 1,70 $/Benutzer ZoomShift Kleine Unternehmen und Teams mit Schichtarbeit Planung per Drag & Drop, GPS-Zeiterfassung, Erinnerungen an Schichten, Nachverfolgung von Urlaubstagen, Team-Chats Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 2 $/Benutzer Planday Unternehmen mit mehreren Speicherorten und komplexer Planung Intelligente Planung, Geofencing, abrechnungsfertige Berichte, Tools für mehrere Speicherorte, Compliance Ab 3,25 $/Benutzer Wenn ich arbeite Unternehmen, die Planungsdienste auf einer Plattform benötigen Planung mit einem Klick, Schichttausch, Synchronisierung der Gehaltsabrechnung, Kontrolle des Personalbudgets, mobile App Ab 2,50 $/Benutzer Buddy Punch Remote-Teams und Integration der Lohnabrechnung GPS-Nachverfolgung, Gesichtserkennung, Automatisierung von Timesheets, Integration von Gehaltsabrechnungen, Nachverfolgung von Urlaubstagen Ab 4,49 $/Benutzer Connecteam Teams ohne festen Arbeitsplatz und Personalmanagement Zeiterfassung mit GPS, automatischer Planung, integrierter Nachrichtenfunktion, HR-Tools und Integration in die Lohnabrechnung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat

📮 ClickUp Insight: KI erobert die Welt, doch ein Großteil Ihrer Mitarbeiter zögert noch, sie zu nutzen. 22 % der Befragten unserer Umfrage stehen dem Einsatz von KI am Arbeitsplatz weiterhin skeptisch gegenüber. Die Hälfte ist besorgt über den Datenschutz, während die andere Hälfte die Zuverlässigkeit von KI in Frage stellt. ClickUp geht diese Probleme direkt an, mit erstklassigen Sicherheitsprotokollen und transparenten KI-generierten Antworten, die Quellenlinks und Aufgabenreferenzen enthalten. So können selbst die vorsichtigsten Teams KI-gestützte Produktivität vertrauensvoll nutzen – ohne sich um die Datensicherheit oder die Genauigkeit ihrer Erkenntnisse sorgen zu müssen.

Die beste Restaurant-Planungssoftware

Es ist unbestreitbar, dass die Leitung eines Restaurants eine schwierige Aufgabe ist. Mit diesen Softwareplattformen für die Restaurantplanung gehören Planungsprobleme der Vergangenheit an.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Teamplanung und Automatisierung von Workflows)

Die Gastronomie ist immer auf Hochtouren. Daher ist Zeit ein knappes Gut. Aus diesem Grund benötigen Sie eine All-in-One-Software, die KI-gestützte Mitarbeiterplanung und Automatisierung von Aufgaben auf einer einzigen Plattform bietet.

ClickUp ist eine Arbeits-App , die Wissensmanagement, KI-gestützte Mitarbeiterplanung und Automatisierung von Aufgaben auf einer Plattform vereint. So kann ClickUp Restaurants dabei helfen, ihre Zeitpläne besser zu verwalten.

ClickUp Brain

Stellen Sie sich ein intelligentes System vor, das Ihren Workflow lernt und Sie ständig mit wichtigen Infos, Fortschrittsberichten und zu erledigenden Elementen auf dem Laufenden hält.

Das ist ClickUp Brain für Sie. Die KI konsolidiert die Schlüsselaufgaben, Zeitpläne und Daten Ihres Restaurants zu umsetzbaren Erkenntnissen – alles an einem Ort.

ClickUp Brain ist besonders hilfreich bei der automatischen Erstellung von Mitarbeiterplänen, indem es vergangene Arbeitsmuster, Verfügbarkeiten und Workload-Anforderungen analysiert.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain ganz einfach KI-generierte Mitarbeiterpläne auf Basis vorhandener Daten

Workload-Ansicht von ClickUp

Die Workload-Ansicht von ClickUp gleicht die Schichten Ihrer Mitarbeiter effizient aus, reduziert Personalkosten und verhindert Über- oder Unterbesetzungen.

Visualisieren Sie mit der Workload-Ansicht von ClickUp die Arbeitsmenge, die jedem Teammitglied in einem ausgewählten Zeitraum zugewiesen ist

Eine weitere Möglichkeit, Schichten entsprechend der Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter zu planen, ist die Verwendung der Teamplanungsvorlage von ClickUp. Sie bietet einen klaren Überblick darüber, wer wann arbeitet und für welche Aufgaben er verantwortlich ist.

💡 Profi-Tipp: In einem Restaurant zählt jede Sekunde. Um zu verstehen, wo Ihre Zeit bleibt, bietet die Zeiterfassungs-Feature von ClickUp automatische Zeiteinträge und manuelle Zeiterfassung. Es lässt sich sogar in beliebte Tools wie Toggl, Harvest und Everhour integrieren, sodass Sie alles an einem Ort nachverfolgen können.

ClickUp AI-gestützter Kalender

ClickUp Kalender reduziert visuelle Unordnung. Es handelt sich um einen KI-gestützten Kalender, der die Workload Ihres Teams intelligent verwaltet und Ihre Produktivität optimiert.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen virtuellen Assistenten, der nicht nur Ihren Arbeitsrückstand analysiert, sondern auch die Schichten priorisiert und automatisch in Blöcke einteilt, um eine optimale Effizienz zu erzielen.

Durch die Integration von ClickUp und Google Kalender können Restaurants mühelos Terminplanungsinformationen zwischen den Plattformen synchronisieren.

Verbinden Sie ClickUp nahtlos mit Ihren bestehenden Kalendern und profitieren Sie von KI-gestützten Features wie dem AI Notetaker

Jede in einem System vorgenommene Aktion – beispielsweise die Planung eines neuen Ereignisses oder das Erstellen einer Aufgabe – wird automatisch im anderen System aktualisiert, sodass eine nahtlose Planung gewährleistet ist.

Tyler Guthrie, Director of Revenue Operations bei Home Care Pulse, sagte, dass die Workload- und Kalender-Ansichten von ClickUp die Kapazitätsplanung zum Kinderspiel machen.

Workload- und Kalenderansichten erleichtern die Kapazitätsplanung erheblich. Die Sichtbarkeit der Arbeit der Teams ist viel besser als zuvor

Durch die Integration von ClickUp und Google Kalender können Restaurants mühelos Terminplanungsinformationen zwischen den Plattformen synchronisieren. So funktioniert's:

Führen Sie Szenarioplanung durch, um die Schichtplanung zu optimieren

Verwenden Sie einen Workback-Projektplan, um strukturierte Rotationszyklen festzulegen (z. B. einen 2-2-3-Arbeitsplan )

Organisieren Sie die Mitglieder Ihres Teams in definierten Schichtmanagementstrukturen

Verfolgen und aktualisieren Sie monatliche Zeitpläne mit automatisierten Benachrichtigungen

Vorlage für Blockplanung in ClickUp

Sie können auch die Vorlage "Zeitplan blockieren" von ClickUp ausprobieren. Diese Vorlage hilft Restaurantmanagern dabei, Arbeitstage effizient zu strukturieren, indem sie Aufgaben wie Vorbereitungsarbeiten, Bestandskontrollen und Kundenservice priorisieren, ohne sich auf verstreute Tabellenkalkulationen verlassen zu müssen.

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Arbeitstage und priorisieren Sie Ihre Aufgaben mit der Vorlage "Zeitplan blockieren" von ClickUp

Sie erhalten eine übersichtliche Zeitleiste für Spitzenzeiten, damit alle Restaurantmitarbeiter über ihre Aufgaben informiert sind.

In ähnlicher Weise vereinfacht die Vorlage für Schichtpläne von ClickUp den Prozess der Schichtplanung durch Drag-and-Drop-Bearbeitung, Echtzeit-Aktualisierungen und visuelle Organisation der Schichten.

ClickUp Aufgaben

Verwalten Sie Bestände und priorisieren Sie wichtige Aufgaben mit ClickUp Aufgaben

Während der Kalender sich um die Schichten kümmert, hilft Ihnen ClickUp Aufgaben dabei, jeden Aspekt des täglichen Betriebs Ihres Restaurants zu verwalten.

In einer Instanz können Sie beispielsweise Schichten planen, Bestände verwalten und Kundendienstaufgaben überwachen, indem Sie Erinnerungen einrichten, Rollen zuweisen und jedes Projekt in Echtzeit verfolgen. Sie können sogar benutzerdefinierte Felder erstellen, sodass Sie immer den Überblick über das behalten, was für jede Aufgabe am wichtigsten ist: Vorbereitungsarbeiten, Kundenaufträge oder Wartungsarbeiten.

Dank der automatischen Planungsfunktion müssen Sie sich nie wieder Gedanken über Überschneidungen bei den Aufgaben machen.

Die besten Features von ClickUp

Kalender-Ansicht : Einfache Planung und Visualisierung von Schichten mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche für schnelle Anpassungen

Wiederholende Aufgaben : Automatisieren Sie regelmäßige Schichten, damit sie ohne manuelle Eingaben geplant werden

Zeiterfassung: Überwachen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter für eine genaue Lohnabrechnung und Schichtabdeckung

Vorlage für Schichtpläne : Vereinfachen Sie die Personalplanung in Restaurants mit Echtzeit-Updates und Optionen zum Schichttausch

ClickUp-Automatisierungen: Versenden Sie automatische Erinnerungen für anstehende Schichten und benachrichtigen Sie Teammitglieder über Änderungen im Zeitplan

Benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie Details wie Speicherort, Rolle und spezielle Anweisungen zu Schichtzuweisungen hinzu

Mobile App: Ermöglichen Sie Restaurantmitarbeitern, unterwegs ihre Arbeitspläne einzusehen, sich ein- und auszustempeln und Benachrichtigungen zu erhalten

Limits von ClickUp

Die Vielzahl an Features und Vorlagen kann für Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, überwältigend sein

Die mobile App kann uneinheitlich funktionieren und gelegentlich Verzögerungen bei Updates aufweisen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 lautet

Einer der größten Game-Changer waren die Integrationen und API-Funktionen von ClickUp. Wir haben fast die Hälfte unserer manuellen Aufgaben automatisiert, wodurch die Effizienz erheblich verbessert wurde und Zeit für wertvollere Arbeiten frei wurde. Die Möglichkeit, Dashboards anzupassen, Automatisierungen einzurichten und unsere bestehenden Tools zu integrieren, macht ClickUp zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Technologieplattform.

💡 Profi-Tipp: Restaurantbesitzer haben oft Schwierigkeiten zu entscheiden, was sie zuerst angehen sollen. Ohne eine klare Hierarchie der Aufgaben riskieren Sie Engpässe und Terminüberschreitungen. Erfahren Sie in "Wie Sie Aufgaben bei der Arbeit priorisieren", wie Sie Aufgaben effektiv priorisieren und smarter statt härter arbeiten können.

2. 7shifts (Am besten geeignet für die Terminplanung und Personalverwaltung in Restaurants)

über 7shifts

Die Verwaltung von Restaurantplänen erfordert ein Tool, das speziell für die besonderen Herausforderungen der Branche entwickelt wurde. Im Gegensatz zu allgemeiner Mitarbeiterplanungssoftware wurde 7shifts ausschließlich für Restaurantmanager und -mitarbeiter entwickelt. Es verfügt über Features wie Trinkgeldpools, POS-Integrationen und Personalprognosen.

Eine der größten Herausforderungen in der Gastronomie ist es, faire Dienstpläne zu erstellen und gleichzeitig die Personalkosten im Gleichgewicht zu halten. 7shifts löst dieses Problem mit seinem Auto-Scheduler, der optimierte Schichtpläne auf der Grundlage der Verfügbarkeit der Mitarbeiter, der Verlaufsdaten und der Spitzenzeiten erstellt.

die besten Features von 7shifts

Weisen Sie mit dem Auto-Scheduler automatisch optimierte Schichten auf der Grundlage von Arbeitstrends, Umsatzprognosen und Mitarbeiterverfügbarkeit zu

Synchronisierung mit branchenführenden Lohnabrechnungssystemen und POS-Tools zur Verbesserung der Nachverfolgung von Arbeitskosten und Reduzierung manueller Einträge durch POS- und Lohnabrechnungsintegration

Verfolgen Sie Feedback zu Schichten, verwalten Sie die Zeiterfassung und greifen Sie mit Manager Log Book und der Zeiterfassungssoftware auf Metriken zum Engagement in Echtzeit zu

Überwachen Sie Schichttausch, Verspätungen und Anwesenheit, um potenzielle Probleme bei der Mitarbeiterbindung mit dem Dashboard für Mitarbeiterengagement zu identifizieren

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Schichten zu tauschen, Urlaub zu beantragen und sofortige Benachrichtigungen über bevorstehende Termine über die mobile App zu erhalten

limits von 7shifts

Für Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, aufgrund der Vielzahl an Features überwältigend

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung mit POS-Integrationen von Drittanbietern, die von einigen Benutzern gemeldet wurden

Die mobile App könnte von einem intuitiveren Layout für Schichtwechsel und Zeiterfassung profitieren

preise für 7shifts

Free

Entrée : 29,99 $/Monat pro Speicherort

The Works : 69,99 $/Monat pro Speicherort

Gourmet: 135 $/Monat pro Speicherort

bewertungen und Rezensionen zu 7shifts

G2 : 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.190 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 7shifts?

Die Kommunikation mit dem Team wird vereinfacht, jeder weiß, welche Aufgaben er hat, und es gibt viele Tools zum Tauschen, Anfragen von Freistellungen, Überprüfen von Schichten usw. 7shifts hat uns enorm viel Zeit bei der Planung gespart und ist außerdem ein großartiges Formular für die Kommunikation mit den Mitarbeitern.

3. Homebase (Am besten geeignet für kleine Restaurant-Teams, die eine All-in-One-Lösung für Planung und Gehaltsabrechnung benötigen)

via Homebase

Ein Restaurant zu führen bedeutet eine Vielzahl von administrativen Aufgaben, die in der Hitze und dem Chaos einer geschäftigen Küche anfallen, insbesondere wenn Sie ein kleines Unternehmen sind. Sie benötigen eine App namens Homebase, die Mitarbeiterplanung, Zeiterfassung und Personalverwaltung kombiniert.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Restaurantplanungsprogrammen automatisiert Homebase auch die Lohnabrechnung, wandelt Timesheets in Gehaltsabrechnungen um, meldet Lohnsteuern und bietet sogar einen vorzeitigen Lohnzugriff für Mitarbeiter.

Die besten Features von Homebase

Mitarbeiterplanung mit Drag-and-Drop-Funktion und automatischen Schichtaktualisierungen

Zeiterfassung mit integrierter Zeiterfassungsuhr, die auf Mobilgeräten, Tablets und POS-Systemen funktioniert

Lohnabrechnung, die Timesheets in Löhne umwandelt und Steuererklärungen automatisch erledigt

Teamkommunikation mit integrierter Nachrichtenfunktion zur Koordination von Schichttausch und zum Versenden von Updates

Das Trinkgeldmanagement, das Trinkgelddaten aus POS-Systemen abruft, berechnet die Verteilung und fügt sie der Gehaltsabrechnung hinzu

Limits von Homebase

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten für Ansichten und Berichte

Bei einigen Benutzern treten gelegentlich Probleme bei der Synchronisierung mit Integrationen von Drittanbietern auf

Erweiterte HR- und Compliance-Features sind nur in höheren Plänen verfügbar

Preise für Homebase

Basic : Kostenlos

Essentials : 24,95 $/Monat pro Speicherort

Plus : 59,95 $/Monat pro Speicherort

All-in-One: 99,95 $/Monat pro Speicherort

Bewertungen und Rezensionen zu Homebase

G2 : 4,2/5 (128 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (1.093 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Homebase?

Ich bin in der Geschäftsleitung und nutze Homebase, und es erfüllt alle meine Anforderungen. Die Mitarbeiter können sich an einem Terminal oder direkt auf ihrem Smartphone einloggen, wenn Sie dies zulassen. Auf dem "Startbildschirm" jedes Mitarbeiters wird eine Übersicht über die anstehenden Schichten angezeigt, aber auch, wie viel Geld sie bisher "verdient" haben, und sie haben die Möglichkeit, sich ihr Geld auszahlen zu lassen.

4. Deputy (Am besten geeignet für Personalmanagement und Einhaltung von Arbeitsvorschriften)

via Deputy

Jedes Restaurant hat seinen eigenen Rhythmus – hektische Mittagszeiten, ruhige Nachmittage und unvorhersehbare Stoßzeiten. Die Verwaltung der Schichtplanung bei gleichzeitiger Einhaltung des Budgets für Personalkosten ist eine Herausforderung, aber Deputy macht es mit KI-gestützter automatischer Planung und Echtzeit-Erfassung der Arbeitszeiten einfacher.

Anstatt Stunden mit der manuellen Erstellung von Restaurantplänen zu verbringen, hilft Ihnen Deputy bei der Automatisierung der Schichtplanung unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter, der Verkaufstrends und der Nachfrageprognosen. Deputy glänzt besonders bei der Einhaltung von Arbeitsvorschriften. Die App für Arbeitspläne bietet eine integrierte Funktion zur Einhaltung der Fair Workweek-Vorschriften und zur Nachverfolgung von Überstunden.

Die besten Features von Deputy

Optimieren Sie Schichten basierend auf Nachfrage, Verkaufsdaten und Arbeitskosten mit KI-gestützter automatischer Planung

Stellen Sie die Einhaltung der Arbeitsgesetze sicher und vermeiden Sie kostspielige Strafen mit den Fair Workweek Compliance-Tools

Direkte Synchronisierung mit Lohnabrechnungssystemen, um Fehler bei der Zeiterfassung und Lohnabrechnung zu vermeiden

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Schichten zu tauschen, Zeitpläne einzusehen und Benachrichtigungen über eine mobilfreundliche Planungs-App zu erhalten

Verfolgen Sie die Arbeitskosten in Echtzeit, um überhöhte Ausgaben für Personal zu vermeiden und Budgets effizient zu verwalten

Einschränkungen von Deputy

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen bei der Synchronisierung mit Lohnabrechnungs- und POS-Integrationen von Drittanbietern

Die Benutzeroberfläche der mobilen App kann unübersichtlich sein , insbesondere für neue Benutzer, die mehrere Teams verwalten

Erweiterte Berichterstellung und benutzerdefinierte Konfigurationen der Vergütungssätze sind nur in Enterprise-Plänen verfügbar

Preise für Deputy

Planung : 4,50 $/Monat pro Benutzer

Zeiterfassung : 4,50 $/Monat pro Benutzer

Premium : 6 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Deputy

G2 : 4,6/5 (über 310 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 740 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Deputy?

Deputy ist eine großartige Ergänzung für unser neu eröffnetes Geschäft. Es vereinfacht die Lohnabrechnung im Gastgewerbe und spart uns viel Zeit! Der Support ist fantastisch, mit sehr schnellen Antworten und hervorragender Nachverfolgung. Sehr zu empfehlen!

✨ Wissenswertes: Die ersten Hotels der Geschichte, sogenannte Ryokans, wurden zu Beginn des 7. Jahrhunderts in Japan gegründet. Diese Ryokans dienten als Raststätten entlang der Seidenstraße und boten Reisenden einen Ort zum Ausruhen auf ihrer Reise.

5. Sling (Am besten geeignet für budgetorientierte Planung und Teamkommunikation)

via Sling

Für Restaurants mit mehreren Speicherorten bietet Sling langfristige Planungsoptionen, die die Verwaltung von Schichten an verschiedenen Standorten vereinfachen.

Mit Sling können Restaurantmanager mühelos Zeitpläne erstellen, bearbeiten und freigeben, wodurch kurzfristige Schichtänderungen und Missverständnisse reduziert werden. Die Plattform unterstützt auch die Zeiterfassung und das Management der Arbeitskosten, wodurch es einfacher wird, die Arbeitskosten zu kontrollieren und das Budget einzuhalten.

Die besten Features von Sling

Planen Sie Schichten mit Drag-and-Drop-Funktion und Echtzeit-Updates

Verfolgen Sie die Arbeitszeit mobil mit Geofencing, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter sich vom richtigen Speicherort aus einloggen

Verwalten Sie Arbeitskosten, um Löhne im Laufe der Zeit zu verfolgen und Terminkonflikte zu vermeiden

Kommunizieren Sie sofort über private und Gruppen-Messaging-Funktionen ohne externe Apps

Synchronisierung von Kalendern zur Integration in bestehende Planungstools

Einschränkungen von Sling

Eingeschränkte Berichterstellung und Anpassungsoptionen im Vergleich zu fortgeschrittenerer Planungssoftware

Die Benutzeroberfläche kann bei der Verwaltung großer Teams unübersichtlich wirken

Einige Benutzer berichten von kleineren Störungen in der mobilen App bei der Bearbeitung von Schichttauschvorgängen

Preise für Sling

Free

Premium : 1,70 $ pro Benutzer und Monat

Business: 3,40 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Sling

G2 : 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

6. ZoomShift (Am besten geeignet für kleine Unternehmen und Teams mit Schichtarbeit)

via ZoomShift

Unternehmen, die Stundenarbeiter beschäftigen, schätzen ZoomShift, da es benutzerfreundliche Features wie die Nachverfolgung von Urlaubstagen, Schichttausch und Personalkostenkontrolle bietet, mit denen Manager ihr Budget einhalten und gleichzeitig ihre Mitarbeiter zufriedenstellen können.

Dank Drag-and-Drop-Planung, automatischen Erinnerungen und integrierter Teamkommunikation wissen Ihre Mitarbeiter immer, wann sie wo sein müssen, wodurch Fehlzeiten und Planungsprobleme reduziert werden.

Die besten Features von ZoomShift

Planung per Drag & Drop mit wiederverwendbaren Vorlagen für Arbeitspläne für eine einfache Schichtplanung

Zeiterfassung mit GPS-Überprüfung und mobilen An- und Abmeldemöglichkeiten

Versenden Sie automatische Erinnerungen und Schichtbestätigungen, um Nichterscheinen zu reduzieren

Verwalten Sie die Nachverfolgung von Urlaubstagen und Abwesenheiten mit Workflows für die Genehmigung in Echtzeit

Bieten Sie Einblicke in die Arbeitskosten, damit Manager Überstunden kontrollieren und das Budget einhalten können

Ermöglichen Sie die Kommunikation im Team mit privaten Nachrichten, Gruppen-Chats und Benachrichtigungen zum Schichttausch

Einschränkungen von ZoomShift

Keine umfassende Integration der Lohnabrechnung (noch kein Support für ADP oder Paychex)

Keine KI-gestützte Automatisierung der Planung wie bei einigen Mitbewerbern

Einige Berichte sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar

Preise für ZoomShift

Essentials : Kostenlos

Starter : 2 $ pro Benutzer und Monat

Premium: 4 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ZoomShift

G2 : 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 110 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ZoomShift?

Wir sind ein gemeinnütziger Musikveranstaltungsort an einer Hochschule mit einem Team von über 40 Studenten, die uns bei der Organisation unserer Ereignisse unterstützen. ZoomShift hilft uns hervorragend dabei, die Details, das Datum, die Uhrzeit und die Position (z. B. Platzanweiser/Bühnenpersonal usw.) der Ereignisse zu organisieren. Die Möglichkeit, um Schichtvertretungen zu bitten, ist sehr hilfreich, da College-Studenten manchmal einen sehr vollen Terminkalender haben. Da Studenten kommen und gehen bzw. ihren Abschluss machen, ist es einfach, Mitglieder hinzuzufügen oder zu entfernen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihrem Team mehr Flexibilität bieten, ohne an Produktivität einzubüßen? Ein 9/80-Arbeitszeitmodell könnte die perfekte Lösung sein! Erfahren Sie, wie es funktioniert und wie Sie es mit Planungs-Apps nahtlos implementieren können. Was ist ein 9/80-Arbeitszeitmodell und wie funktioniert es?

7. Planday (Am besten geeignet für Unternehmen mit mehreren Standorten und komplexen Planungsanforderungen)

via Planday

Haben Sie jemals das Gefühl, dass die Planung zusätzlich zu Ihrer eigentlichen Vollzeitbeschäftigung ein Vollzeitjob ist? Planday hilft Ihnen, smarter zu planen, besser zu kommunizieren und die Gehaltsabrechnung ohne Kopfzerbrechen im Griff zu behalten.

Planday wurde für Restaurants, Hotels, Einzelhandelsgeschäfte, Teams im Gesundheitswesen und Unternehmen jeder Größe entwickelt und automatisiert mühsame Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Ganz gleich, ob Sie einen oder mehrere Standorte verwalten, Planday sorgt für die Synchronisierung Ihres Teams, senkt die Arbeitskosten und macht die Gehaltsabrechnung zum Kinderspiel.

Die besten Features von Planday

Automatisieren Sie die intelligente Planung mit bedarfsorientierten Plänen

Stellen Sie mit einer Stechuhr und Geofencing sicher, dass Ihre Mitarbeiter vom richtigen Speicherort aus ein- und ausstempeln

Erstellen Sie dank nahtloser Integrationen für Lohnberechnungen lohnabrechnungsfähige Berichte

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern mit der App Selbstbedienung für Schichttausch, Urlaubsanträge und Benachrichtigungen

Verhindern Sie Verstöße gegen Überstundenregelungen und verwalten Sie Pausenvorschriften mit Compliance-Tools

Verwalten Sie die Planung für mehrere Speicherorte und den Vertragsspeicher für das Personalmanagement

Limits von Planday

Die mobile App kann laut Benutzerbewertungen langsam sein

Höhere Kosten als einige Mitbewerber, insbesondere für kleine Teams

Einige erweiterte Funktionen zur Berichterstellung sind nur in höheren Plänen verfügbar

Preise für Planday

Starter : 3,25 $/Monat pro Benutzer

Plus : 5,50 $/Monat pro Benutzer + 27,50 $ Grundgebühr

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Planday

G2 : 4,5/5 (88 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (56 Bewertungen)

8. When I Work (Am besten geeignet für Unternehmen, die Planungsdienste auf einer Plattform benötigen)

via When I Work

Der Ruf von When I Work spricht für sich – eine benutzerfreundliche Plattform für die Planung und Personalverwaltung, der weltweit über 150.000 Unternehmen vertrauen.

Das beste Feature des Tools ist, dass es die Planung automatisiert, die Zeit nahtlos erfasst und Teams an einem Ort miteinander verbindet. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Café, ein Einzelhandelsgeschäft mit mehreren Standorten oder eine wachsende Gesundheitseinrichtung betreiben – mit When I Work erstellen Sie in wenigen Minuten Zeitpläne.

Die besten Features von When I Work

Erstellen Sie mit einem Klick-Tool in wenigen Minuten Zeitpläne

Teams an mehreren Speicherorten verwalten

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Schichten zu tauschen oder abzusagen, während Manager Änderungen sofort genehmigen können

Direkte Synchronisierung mit Anbietern von Lohnbuchhaltungsdiensten zur Optimierung der Lohnabrechnung

Verwalten Sie Personalbudgets und vermeiden Sie Überstundenkosten

Limits bei "When I Work"

Einige Benutzer berichten von Verlangsamungen der App und Problemen beim Abmelden

Benutzerdefinierte Features (wie Planungsregeln) sind hinter höherpreisigen Tarifen gesperrt

Eingeschränkte Nachverfolgung von Urlaubstagen, sofern kein Upgrade auf einen Pro- oder Premium-Plan erfolgt

Wenn ich an der Preisgestaltung arbeite

Essentials : 2,50 $/Monat pro Benutzer

Pro : 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu When I Work

G2 : 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über When I Work?

Mir gefällt, dass alles, was ich brauche, an einem Ort zu finden ist. Außerdem finde ich es gut, dass ich sowohl den Team-Zeitplan als auch meinen persönlichen Zeitplan einsehen kann. Die Implementierung für das Team war einfach, und angesichts der intensiven Nutzung bin ich froh, dass das System so benutzerfreundlich ist.

✨ Fun Fact: McDonald's ist nicht nur als eine der beliebtesten Restaurantketten der Welt bekannt, sondern hält dank seiner Happy Meals auch den Titel des weltweit größten Spielzeugvertriebs

9. Buddy Punch (Am besten geeignet für Remote-Teams und die Integration der Lohnabrechnung)

via Buddy Punch

Wenn Sie Mitarbeiter mit Stundenlohn, Remote-Mitarbeiter oder mehrere Arbeitsstätten verwalten, macht Buddy Punch die Zeiterfassung und Lohnabrechnung einfach und nahtlos. Mit GPS-Tracking, Geofencing und Gesichtserkennung können Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter sich vom richtigen Ort aus und pünktlich einloggen – ohne manuelle Überwachung.

Buddy Punch wurde für Unternehmen jeder Größe entwickelt und automatisiert die Lohnabrechnung, erfasst Überstunden und lässt sich in QuickBooks, Paychex und Workday integrieren. Damit ist es eine der besten Lösungen für Zeiterfassung und Lohnabrechnung, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Die besten Features von Buddy Punch

Zeiterfassung mobil mit GPS-Tagging und Geofencing

Benachrichtigen Sie über Überstunden und bieten Sie eine Nachverfolgung in Echtzeit, um Arbeitskostenüberschreitungen zu vermeiden

Integrieren Sie die Lohnabrechnung mit QuickBooks, Paychex, Workday und mehr

Automatisieren Sie Timesheets mit detaillierten Berichten zu Lohnabrechnung und Arbeitskosten

Verhindern Sie das gegenseitige Abklopfen mit einer Webcam und Gesichtserkennung bei der Zeiterfassung

Erstellen Sie flexible Zeitpläne mit Drag-and-Drop-Tools zur Erstellung von Schichten

Verfolgen Sie Urlaubstage und Abwesenheiten mit automatischen Genehmigungen und Abgrenzungen

Limits von Buddy Punch

Einige Desktop-Funktionen fehlen auf Mobilgeräten

Eine Grundgebühr von 19 US-Dollar pro Monat kann für kleine Teams kostspielig sein

Preise für Buddy Punch

Starter : 4,49 $/Benutzer + 19 $/Monat Grundgebühr

Pro : 5,99 $/Benutzer + 19 $/Monat Grundgebühr

Enterprise: 10,99 $/Benutzer + 19 $/Monat Grundgebühr

Bewertungen und Rezensionen zu Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.050 Bewertungen)

10. Connecteam (Am besten geeignet für Teams ohne festen Arbeitsplatz und für die Personalverwaltung)

via Connecteam

Alle Mitarbeiter in Verbindung zu halten, zu organisieren und zur Verantwortung zu ziehen, ist eine Herausforderung, wenn Sie eine mobilen Belegschaft haben, sei es im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Bauwesen oder im Außendienst.

Connecteam löst dieses Problem mit einer All-in-One-App für die Mitarbeiterplanung, Zeiterfassung, Kommunikation, Urlaubsverwaltung und Personalverwaltung. Manager können Schichten planen, Arbeitszeiten mit GPS-fähigen Uhren erfassen, Ankündigungen versenden, Aufgaben zuweisen und Mitarbeiterdokumente speichern – alles über ein einziges Dashboard.

Für die Mitarbeiter ist sie ebenso intuitiv: Sie können sich von ihren Mobilgeräten aus ein- und ausstempeln, Schichten tauschen, Urlaubsanträge stellen und mit ihren Vorgesetzten chatten.

Die besten Features von Connecteam

Stellen Sie mit einer Zeiterfassung und GPS-Nachverfolgung sicher, dass Ihre Mitarbeiter vom richtigen Speicherort aus ein- und ausstempeln

Planen Sie Schichten mit Drag-and-Drop-Funktion, automatischer Planung und Schichttausch

Halten Sie Teams mit integrierten Nachrichten, Newsfeeds und Umfragen auf dem Laufenden

Verbessern Sie die Effizienz am Arbeitsplatz mit Checklisten, Formularen und Aufgabenverwaltung

Vereinfachen Sie die Personalarbeit mit Onboarding, Schulungen und Tools zur Leistungsnachverfolgung

Integrieren Sie die Lohnabrechnung mit QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex und Xero

Einschränkungen von Connecteam

Geofencing-Features können in Gebieten mit schwachem Signal manchmal unzuverlässig sein

Die automatisierte Lohnabrechnung ist nicht so robust wie eine spezielle Lohnabrechnungssoftware

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Verzögerungen der App bei der Verarbeitung großer Datenmengen

Preise für Connecteam

Small Business-Plan : Kostenlos

Basis : 29 $/Monat

Erweitert : 49 $/Monat

Experte: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2 : 4,6/5 (2.241 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (1.221 Bewertungen)

✨ Fun Fact: Fast 40 % der Amerikaner haben irgendwann einmal in einem Restaurant gearbeitet – sei es in Vollzeit oder in einem kurzlebigen Teilzeitjob.

Hier sind einige Tools, die es nicht in unsere Top 10 geschafft haben, aber für Sie interessant sein könnten:

Toggl Track : Hilft bei der Nachverfolgung der Arbeitszeiten von Mitarbeitern in mehreren Schichten und liefert Einblicke in die Arbeitseffizienz

Zoho People : Integrieren Sie die Planung mit der Gehaltsabrechnung, der Nachverfolgung von Urlaubstagen und Leistungsbeurteilungen

Shiftboard: Erleben Sie Echtzeit-Planung mit Tools für die Teamkommunikation, um sicherzustellen, dass Schichten effizient besetzt werden und Teams synchronisiert bleiben

Sparen Sie Zeit und meistern Sie die Restaurantplanung mit ClickUp

Die Planung im Restaurant ist keine leichte Aufgabe – 83 % der Arbeitnehmer in den USA legen Wert auf flexible Arbeitszeiten. In einer so geschäftigen Branche wie dem Gastgewerbe muss jedoch ein Gleichgewicht und eine transparente Kommunikation herrschen.

Die richtige Restaurant-Planungssoftware nimmt Ihnen den Stress bei der Personalplanung. Warum also mit kurzfristigen Absagen und unübersichtlichen Dienstplänen kämpfen?

ClickUp erledigt dies mit automatischen Erinnerungen, Schichttausch, Zeiterfassung und sogar der Integration der Gehaltsabrechnung. Sind Sie bereit, Ihre Planung für sich arbeiten zu lassen? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!