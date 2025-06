Die 11 besten KI-Slogan-Generatoren für einprägsame Slogans

Mach eine Pause, nimm ein KitKat!

Slogans sind wichtig. Donald Gillies hat diesen Kit Kat-Slogan kreiert, und wer von uns, der schon einmal einen knusprigen KitKat genossen hat, hat ihn jemals vergessen?

Weil Sie es wert sind.

Der Slogan für L'Oréal Paris von Ilon Specht stellte die Narrative der Beauty-Branche über den Wert und das Selbstbewusstsein von Frauen infrage.

Während KitKat sich auf eine physische Handlung (eine Pause machen) konzentrierte, setzte L'Oréal auf Empowerment. Beide Slogans fassten die Markenidentität des jeweiligen Unternehmens zusammen und waren eingängig genug, um unvergesslich zu bleiben.

Aber Sie müssen kein Gillies oder Specht werden, um einen einprägsamen Slogan zu schreiben – nicht mit einem praktischen KI-Assistenten. Tatsächlich werden mittlerweile 30 % der Outbound-Marketing-Botschaften für Social-Media-Kampagnen von KI generiert, und auch Sie können Ihre innerhalb weniger Minuten erstellen.

In diesem Blog werden 11 KI-Slogan-Generatoren vorgestellt, aus denen Sie Ideen für Slogans für Ihre Kampagne auswählen können. Legen wir los!

Auf einen Blick: Die 11 besten KI-Slogan-Generatoren

Bevor wir ins Detail gehen, hier eine Übersicht der besten KI-Tools zur Erstellung eingängiger Slogans:

Tool Am besten geeignet für Beste Features ClickUp Slogans erstellen und Kampagnen im Projektmanagement verwalten Generieren Sie Slogans mit ClickUp Brain und nutzen Sie die Option mehrerer KI-Modelle; speichern Sie Ideen in Dokumenten und verwandeln Sie sie in Aufgaben mit Fristen Copy. ai Erstellen Sie alternative Inhalte Generieren Sie mehrere Formate für Inhalte und verfeinern Sie Slogans anhand markenspezifischer Vorgaben Canva Slogan Generator Erstellen Sie visuell ansprechende Designs und einprägsame Slogans Erstellen Sie Slogans und wenden Sie sie sofort auf Designs für soziale Medien und Branding an Writesonic Zugriff auf verschiedene KI-Modelle gleichzeitig Nutzen Sie Chatsonic und Socialsonic, um Slogans zu brainstormen und mit den Trends Schritt zu halten Ahrefs Kostenloser KI-Slogan-Generator Kombinieren Sie die Erstellung von Slogans mit SEO-Keyword-Recherche und Wettbewerbsanalyse Grammarly Slogans verfeinern und optimieren Generieren und bearbeiten Sie Slogans mit der Markenstimme und den Schreibzielen von GrammarlyGO Shopify Branchenspezifische Slogans erstellen Generieren Sie Hunderte von E-Commerce-Slogans und wenden Sie diese sofort in Ihrem Shop an Jasper AI Kundenspezifische Slogans erstellen Geben Sie Kundendaten ein und verwenden Sie Vorlagen oder den Boss-Modus, um Slogans zu generieren und zu testen Designhill Slogan Generator Erstellen Sie keyword-optimierte Slogans Geben Sie Marken-Keywords ein und generieren Sie sofort über 100 zielgerichtete Slogans Hypotenuse AI Slogans endlos neu generieren Beschreiben Sie Ihre Marke, generieren Sie mehrere Versionen und bearbeiten oder wiederholen Sie den Vorgang, um bessere Ergebnisse zu erzielen Kinderleicht. KI Slogans mit Markenrichtlinien generieren Trainieren Sie die KI mithilfe von PDFs und Markeneingaben, um konsistente Slogans zu generieren

Was sollten Sie bei einem KI-Slogan-Generator beachten?

Ein einprägsamer Slogan sollte einzigartig für die Identität, Vision und Zielgruppe Ihrer Marke sein. Sie sollten auch darauf achten, wie er in verschiedenen Kontexten wirkt – sieht er auf einer Website, einem mobilen Bildschirm und einer Plakatwand gleichermaßen attraktiv aus?

Ein KI-Slogan-Generator sollte diesen kreativen Prozess übernehmen können, um Zeit zu sparen und einen gut formulierten Slogan zu erstellen. Aber das ist noch nicht alles!

Hier sind fünf weitere Eigenschaften, auf die Sie bei Tools für effektive Slogans achten sollten:

Anpassbarkeit: Legen Sie den Ton fest oder verfeinern Sie die generierten Slogans, um sie an Ihre Branche und Zielgruppe anzupassen

Einfache Bedienung: Mit Features wie Generierung mit einem Klick und Filteroptionen

Mehrere Slogan-Optionen: Erstellen Sie einzigartige Slogans, die nicht repetitiv klingen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen

Markenkonsistenz: Integration in Ihre bestehenden Branding-Assets und Werbeanforderungen für eine bessere Abstimmung

Exportoptionen: Herunterladen des endgültigen Slogans in verschiedenen Formaten (z. B. PDF, CSV) und Freigeben für Teammitglieder zur gemeinsamen Entscheidung

Diese Diskussion zwischen Reddit-Benutzern gibt eine schöne Antwort auf die Frage, wie KI in der Werbung eingesetzt werden kann. Welches Tool Sie letztendlich auch wählen, betrachten Sie es als Ihren Assistenten, nicht als Konkurrenten.

via Reddit

Die 11 besten KI-Slogan-Generatoren

Ein KI-Slogan-Generator kann schnell anpassbare Slogans erstellen und als umfassende Plattform für die Verwaltung Ihrer Marketing-Aufwände dienen – vom Projektmanagement über die Designintegration bis hin zur Erstellung SEO-freundlicher Slogans.

Entdecken Sie diese 11 KI-Slogan-Generatoren (kostenlos und kostenpflichtig) und entscheiden Sie, welcher am besten zu Ihren Anforderungen passt.

🧠 Fun Fact: Hyundai ist einer der am häufigsten falsch geschriebenen Markennamen der Welt, dicht gefolgt von Lamborghini.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung von Slogans und das Projektmanagement von Kampagnen)

Sammeln Sie Ideen für eingängige Slogans und erstellen Sie mit ClickUp Brain eine To-Do-Liste oder ein gemeinsames Dokument

Einen einprägsamen Slogan zu schreiben, während Sie Ihr Marketingkampagnenmanagement organisieren – klingt wie ein Traum, oder?

Mit ClickUp kann das Realität werden! Die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat kombiniert KI-gestützte Systeme mit Wissensaustausch, Teamkommunikation und Projektmanagement, damit alles organisiert bleibt.

Generieren Sie eingängige Slogans und erstellen Sie eine Sammlung kreativer Ideen mit ClickUp Brain, dem hauseigenen KI-Assistenten von ClickUp. Das Tool verarbeitet Ihre Markendetails, Ihre Zielgruppe und Ihre Kernbotschaft mithilfe der über 1000 ClickUp-Integrationen, um wirkungsvolle Slogans zu liefern.

Auch ohne komplexe Eingaben versteht der AI Writer for Work von ClickUp Brain einfache Eingaben und generiert einprägsame Slogans.

✨ Bonus: Benutzer von ClickUp Brain können aus mehreren externen KI-Modellen wählen, darunter GPT-4o, o3-mini, o1 und Claude 3. 7 Sonnet für das Verfassen von Texten und die Erstellung eingängiger Slogans!

Erfahren Sie in dieser kurzen Erklärung, wie Sie ClickUp Brain für Ihr Marketing nutzen können:

Sobald Sie Ihre einprägsamen Slogans erstellt haben, kann ClickUp Ihnen auch bei der Zusammenarbeit in Echtzeit helfen. Verwenden Sie ClickUp Docs, um kreative Ideen festzuhalten, die Markenidentität zu berücksichtigen und Social-Media-Kampagnen zu planen.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen, verfolgen Sie jede Änderung und reduzieren Sie Fehlerquellen

Mehrere Teammitglieder können zusammenarbeiten und Änderungen verfolgen, ohne die Plattform zu verlassen. Um von der Planung zur Umsetzung zu gelangen, können Teams ClickUp-Dokumente mit ClickUp-Aufgaben verknüpfen und umsetzbare Elemente mit festgelegten Fristen und Fortschrittsanzeigen erstellen.

📮 ClickUp Insight: Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain wird das Generieren von Slogans zum Kinderspiel. Stellen Sie einfach die Frage direkt in Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp-Ansichten , um Slogans zu organisieren und zu filtern (z. B. nach Kategorie, Bewertung oder Status). Eine Tabellenansicht eignet sich am besten zum Sortieren und Vergleichen

Fügen Sie Ihren Aufgaben benutzerdefinierte Felder von ClickUp hinzu, um Slogans zu kategorisieren (z. B. "Markenfokus", "Zielgruppe", "Tonfall")

Stellen Sie Werbevorlagen mit Beispielaufgaben, benutzerdefinierten Feldern und vordefinierten Workflows bereit

Überwachen Sie wichtige Metriken, verfolgen Sie die Fertigstellung von Aufgaben und analysieren Sie die Ergebnisse für zukünftige Marketingkampagnen mit ClickUp Dashboards

Limits von ClickUp

Für Benutzer, die das Tool zum ersten Mal verwenden, gibt es eine gewisse Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bei Lulu Press, hat ihre Erfahrungen mit ClickUp geteilt:

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir lieben es, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir lieben es, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gemacht.

2. Copy. ai (Am besten für die Erstellung alternativer Inhalte geeignet)

Anstatt stundenlang Slogans für jede Kampagne zu brainstormen, verwenden Sie Copy.ai, um alternative Inhalte für verschiedene Marketinginitiativen und Zielgruppen zu erstellen.

Sie können detaillierte Vorgaben schreiben, die Parameter wie Ton, Stil und Struktur festlegen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Neben der Slogan-Generierung bietet Copy.ai eine umfangreiche Bibliothek mit KI-Schreibtools, die auf verschiedene Formate von Inhalten zugeschnitten sind – Blogs, Produktbeschreibungen, E-Mails und mehr. Der Slogan-Generator ermöglicht eine detaillierte Anpassung der Eingabeaufforderungen, sodass Marketingfachleute Stimme, Tonfall und Ausdrucksweise testen können. Mit dem Brand Voice-Tool können Sie außerdem sicherstellen, dass die generierten Slogans in allen Kampagnen mit Ihrer Identität übereinstimmen.

Die besten Features von Copy.ai

Fügen Sie geschäftsspezifische Schlüsselwörter in Ihre Eingabe ein, um maßgeschneiderte Slogans zu erhalten

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Informationen einzufügen und Inhalte innerhalb von Sekunden zu generieren

Verfeinern Sie Ihre Inhalte mit dem Tool "Sentence Rewriter"

Einschränkungen von Copy.ai

Keine Möglichkeit, Eingabeaufforderungen während der Unterhaltung zu bearbeiten

Kann ungenaue oder sich wiederholende Inhalte generieren

Preise für Copy.ai

Free Forever

Starter: 49 $/Benutzer pro Monat

Erweitert: 249 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai

G2: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

3. Canva Slogan Generator (Am besten geeignet für die Erstellung visuell ansprechender Designs und eingängiger Slogans)

via Canva Slogan Generator

Benötigen Sie einen knackigen Slogan für Ihre Marke mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten? Der Canva Slogan Generator ist die beste Wahl!

Mit dem KI-Slogan-Generator können Sie eingängige Slogans schreiben und deren Aussehen sofort mit Schriftarten, Farben und Grafiken anpassen – und das alles, ohne für Ihre Aktionsstrategie oder Marketingkampagnen die App wechseln zu müssen.

Über Slogans hinaus macht es Canva einfach, generierte Slogans auf alle visuellen Elemente Ihrer Marke anzuwenden. Mit den Vorlagen von Canva können Sie KI-generierte Slogans per Drag & Drop in Instagram-Beiträge, Anzeigen, Flyer und Visitenkarten einfügen.

Die besten Features des Canva Slogan Generators

Generieren Sie mit dem KI-Slogan-Generator von Canva kostenlos 50 Slogans

Übersetzen Sie Slogans mit dem professionellen Übersetzungstool von Canva in über 100 Sprachen

Verwenden Sie Canva Dokumente, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und die KI-generierten Slogans zu besprechen

Konvertieren Sie Ihr Dokument mit einem Klick in eine Präsentation und präsentieren Sie Ihre Geschäftskampagne

Einschränkungen des Canva Slogan Generators

Das Organisieren einer großen Anzahl von Dateien kann chaotisch sein

Neue Apps und Features können überwältigend sein und die Benutzeroberfläche unübersichtlich machen

Preise für den Canva Slogan Generator

Free Forever

Canva Pro: 15 $/Benutzer pro Monat

Canva Teams: 10 $ pro Benutzer und Monat

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva Slogan Generator

G2: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? 73 % der Social-Media-Benutzer geben an, dass sie bei einer Marke, die online nicht reagiert, bei der Konkurrenz kaufen würden.

4. Writesonic (Am besten geeignet für den gemeinsamen Zugriff auf verschiedene KI-Modelle)

via Writesonic

Chatsonic von Writesonic kombiniert KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini, um Inhalte zu recherchieren und zu generieren, und wird so zu einem kompletten Tool für die Erstellung von KI-Inhalten.

Mit Socialsonic bleiben Sie außerdem über virale Trends auf dem Laufenden und können einen Fundus an kreativen Ideen aufbauen. Die Planung Ihrer Marketingkampagnen mit diesem Tool ist kinderleicht. Allerdings konzentrieren sich die Features für soziale Inhalte derzeit nur auf LinkedIn.

Die Slogan-Generierung von Writesonic lässt sich gut mit den Tools für Werbetexte und Produktbeschreibungen kombinieren. Mit den Brand Voice-Features können Sie Writesonic trainieren, bestimmte Töne auf verschiedenen Plattformen zu reproduzieren.

Die besten Features von Writesonic

Schaffen und bewahren Sie einen einheitlichen Markenton in allen generierten Inhalten

Nutzen Sie die Generierung von Inhalten in über 25 Sprachen

Veröffentlichen Sie Inhalte mit einem Klick direkt auf Ihrer bevorzugten Plattform

Einschränkungen von Writesonic

Das Guthaben im Free-Plan ist ein einmaliges Angebot, das nach Ablauf nicht wiederverwendet werden kann

Neigt dazu, selbst für eine spezifische Textvorlage generische Inhalte zu generieren

Preise für Writesonic

Free Forever

Einzelperson: 20 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Standard: 99 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Writesonic sagen

Writesonic ist der Schreibassistent, den ich brauche, wenn ich einen Titel für einen Blog brainstorme, einen Artikel oder einen Backtext für ein Buch schreibe oder einen Marketingtext für eine digitale Anzeige verfasse. Die Verfügbarkeit rund um die Uhr passt perfekt zu meinem Schreibplan. Außerdem hilft es mir beim Brainstorming mit meinen Clients, wenn wir nach neuen Ideen für Inhalte suchen.

Writesonic ist der Schreibassistent, den ich brauche, wenn ich einen Titel für einen Blog brainstorme, einen Artikel oder einen Backtext für ein Buch schreibe oder einen Marketingtext für eine digitale Anzeige verfasse. Die Verfügbarkeit rund um die Uhr passt perfekt zu meinem Schreibplan. Außerdem hilft es mir beim Brainstorming mit meinen Clients, wenn wir nach neuen Ideen für Inhalte suchen.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Writesonic's KI-Artikelschreiber 5. 0, um einen Entwurf für einen langen Inhalt zu erstellen, und verfeinern Sie ihn dann mit Chatsonic für Slogan-Ideen und Photosonic für visuelle Elemente. Erstellen Sie Ihre markenorientierte Marketingkampagne – von eingängigen Slogans bis hin zu ansprechenden Inhalten und Grafiken – auf einer einzigen Plattform.

5. Ahrefs (Bester kostenloser KI-Slogan-Generator)

via Ahrefs

Recherchieren Sie in Ahrefs Keywords für eingängige Slogans und nutzen Sie den KI-Slogan-Generator (kostenlos), um Slogans zu entwickeln.

Der Slogan-Generator von Ahrefs ist zwar einfach, seine wahre Stärke liegt jedoch in der Keyword-Recherche. Bevor sie einen Slogan finalisieren, können Marketer mit Ahrefs die Keyword-Schwierigkeit, das Suchvolumen und die Verwendung relevanter Begriffe durch Wettbewerber testen. So stellen sie sicher, dass Slogans nicht nur einprägsam, sondern auch SEO-optimiert sind.

Die besten Features von Ahrefs

Wählen Sie die Nummer der Varianten, die Sie generieren möchten

Analysieren Sie die erfolgreichsten Slogans und Marketingtexte Ihrer Mitbewerber mit dem Feature "Site Explorer"

Schreiben Sie mithilfe des Keywords Explorers neue Slogans, die auf der Suchaktivität Ihrer Zielgruppe basieren

Einschränkungen von Ahrefs

Die Antworten können allgemein und repetitiv sein

Der KI-Slogan-Generator ist zwar kostenlos, die anderen Features sind jedoch mit hohen Kosten verbunden

Preise von Ahrefs

Free

Lite: 129 $/Benutzer pro Monat

Standard: 249 $/Benutzer pro Monat

Erweitert: 449 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: 1499 $/Monat (jährliche Verpflichtung erforderlich)

Bewertungen und Rezensionen von Ahrefs

G2: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

6. Grammarly (Am besten geeignet zum Verfeinern und Polieren von Slogan-Texten)

via Grammarly

Unter den Tools zur Überprüfung der Schreibqualität sticht Grammarly durch seine Echtzeit-Korrekturfunktionen und detaillierten Vorschläge hervor, die über grundlegende Grammatikkorrekturen hinausgehen.

GrammarlyGO, der generative KI-Co-Ersteller, ist besonders nützlich, um einen guten Slogan im Stil Ihrer Marke zu schreiben. Um einen Produktslogan zu entwerfen, geben Sie Schlüsselbegriffe zu Ihrem Produkt ein, und GrammarlyGO generiert in Sekundenschnelle mehrere Optionen.

Die Slogan-Vorschläge von Grammarly werden in Kombination mit den benutzerdefinierten Optionen zur Zielsetzung deutlich verbessert. Legen Sie Ihren Ton fest (freundlich, formell, selbstbewusst), definieren Sie Ihre Zielgruppe, wählen Sie Ihre Absicht (informieren, überzeugen) und lassen Sie GrammarlyGO Ihre Slogans entsprechend optimieren.

Die besten Features von Grammarly

Analysieren Sie Inhalte anhand von Webseiten, um Originalität sicherzustellen und unbeabsichtigtes Plagiieren zu verhindern

Legen Sie benutzerdefinierte Schreibziele fest, die dem Zweck und der Zielgruppe Ihrer Inhalte entsprechen

Nutzen Sie den Support für mehrere Sprachen wie amerikanisches, britisches, kanadisches und australisches Englisch

Einschränkungen von Grammarly

Es kann aufgrund von Softwarefehlern in Google Docs oder E-Mails zu mehr Fehlern kommen

Eingeschränkter Support für die Anpassung des Tons in anderen Sprachen als Englisch

Preise für Grammarly

Free

Pro: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Für die Markenerinnerung – also das, was das Publikum über Ihre Marke behält – erhöht Influencer-Marketing die gestützte Erinnerungsrate um 79 % und den Markeninhalt um 81 %.

7. Shopify (Am besten geeignet für die Erstellung branchenspezifischer Slogans)

via Shopify

Der kostenlose Slogan-Generator von Shopify verfügt über eine übersichtliche, unkomplizierte Benutzeroberfläche. Mit nur wenigen Klicks können Sie Hunderte von einprägsamen Slogans generieren.

Stöbern Sie durch die vielen Branchennamen und erstellen Sie spezifische Slogans, indem Sie das Stichwort eingeben.

Der Slogan-Generator von Shopify eignet sich hervorragend für Unternehmer, die Nischen-E-Commerce-Marken lancieren. Sobald Sie Ihren Slogan erstellt haben, können Sie ihn mithilfe integrierter Funktionen schnell auf der Startseite Ihres Shopify-Shops, in Produktlisten oder auf Werbebannern anwenden.

Die besten Features von Shopify

Wählen Sie aus Hunderten von Slogan-Optionen basierend auf Ihren Keywords

Passen Sie Ihre Slogans an, um Ihre Markenbotschaft und Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben

Greifen Sie über das integrierte Toolkit von Shopify auf zusätzliche Marketing- und Branding-Ressourcen zu

Einschränkungen von Shopify

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für die Feinabstimmung der generierten Slogans

Die Massenproduktion kann zu sich wiederholenden oder generischen Slogans führen

Shopify-Preise

Free

Basis: 29 $/Monat pro Benutzer

Shopify: 79 $/Monat für kleine Teams

Erweitert: 299 $/Monat für große Unternehmen

Bewertungen und Rezensionen von Shopify

G2: 4,4/5 (über 4.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6.500 Bewertungen)

8. Jasper AI (Am besten geeignet für die Erstellung kundenspezifischer Slogans)

via Jasper AI

Beschreiben Sie Jasper AI Ihre potenziellen Kunden und andere markenbezogene Details und erstellen Sie Inhalte. Dies können Sie mit der Vorlage "Perfect Headline" tun – geben Sie Details wie Produktbeschreibungen, Firmenname, Kontext, Kunden-Avatar und Tonfall ein.

Eine weitere Methode zum Erstellen von Slogans mit Jasper AI ist die Rezeptfunktion von Boss Mode. Sie akzeptiert ähnliche Eingabefelder, ermöglicht jedoch die Ausführung spezifischer Befehle zur Slogan-Generierung über STRG/CMD + Umschalt + Eingabetaste.

Die besten Features von Jasper AI

Nutzen Sie die Vielzahl an Vorlagen für das Verfassen von Inhalten, um alle Arten von Texten zu erstellen

Slogans in 25 Sprachen erstellen

Verwenden Sie vorhandene Inhalte für prägnante Überschriften

Einschränkungen von Jasper AI

Benutzer benötigen Zeit, um alle Features effektiv nutzen zu können

Das Einrichten von Eingabeaufforderungen und Kontext kann eine Herausforderung sein

Preise für Jasper AI

Kostenlos: 7-tägige Testversion

Ersteller: 49 $/Platz pro Monat

Pro: 69 $/Platz pro Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper AI

G2: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Jasper AI sagen

Ich finde es auch toll, dass es mir bei kurzen, einprägsamen Slogans oder Titeln hilft, die ich in SM, E-Mails oder anderen Marketing-Aufwänden verwenden kann. Bewertung gesammelt und gehostet von G2. com.

Ich finde es auch toll, dass es mir bei kurzen, einprägsamen Slogans oder Titeln hilft, die ich in SM, E-Mails oder anderen Marketing-Aufwänden verwenden kann. Bewertung gesammelt und gehostet von G2. com.

9. Designhill Slogan Generator (Am besten geeignet für die Erstellung von keyword-optimierten Slogans)

via Designhill Slogan Generator

Der Designhill Slogan Generator ist wie das Chatten mit einem Freund, der kreative Ideen für das Branding und die Marketinganforderungen Ihres Unternehmens hat.

Geben Sie Ihr Marken-Keyword ein und generieren Sie sofort Slogans, die auf diesen Schwerpunkt zugeschnitten sind und somit eine hohe Relevanz für Ihre Marketingkanäle aufweisen.

Die besten Features des Designhill Slogan Generators

Nutzen Sie eine benutzerfreundliche Oberfläche, die keine technischen Kenntnisse erfordert

Wählen Sie aus über 100 Slogan-Optionen, die speziell auf Ihre markenbezogenen Keywords zugeschnitten sind

Kopieren Sie Slogans mit einem Klick, sodass Sie Ihre Favoriten ganz einfach speichern und vergleichen können

Einschränkungen des Designhill Slogan Generators

Einige Slogans müssen möglicherweise leicht bearbeitet werden, um zum Tonfall Ihrer Marke zu passen

Kein mehrsprachiger Support

Preise für den Designhill Slogan Generator

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Designhill Slogan Generator

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

10. Hypotenuse AI (Am besten geeignet, um Slogans endlos neu zu generieren)

via Hypotenuse AI

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beschreiben Sie Ihre Markenstimme und die Bedürfnisse Ihrer Kunden detailliert – Hypotenuse AI verwendet diese Informationen, um zielgerichtete Slogans zu generieren.

Hypotenuse AI bietet Ihnen sechs Optionen und die Freiheit, gewünschte Bearbeitungen vorzunehmen. Und wenn Ihnen nichts gefällt, generieren Sie einfach einen neuen Slogan.

Die besten Features von Hypotenuse AI

Verwenden Sie über 50 anpassbare Vorlagen für Inhalte

Nutzen Sie das webbasierte Recherchetool für sofortige Informationsbeschaffung

Nutzen Sie erweiterte Features zum Verfassen von Artikeln, um Marketingtexte rund um Ihre Slogans zu entwickeln

Limits von Hypotenuse AI

Generiert gelegentlich sich wiederholende Inhalte bei Verwendung ähnlicher Eingabeaufforderungen

Limitierte Chat-Support-Features

Preise für Hypotenuse AI

Free

Eintrag: 29 $/Monat

Unverzichtbar: 87 $/Monat

Blog Pro: 230 $/Monat

Blog Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Hypotenuse AI sagen

Wir nutzen dies für Brainstorming und zum Verfassen unserer Produktbeschreibungen, Social-Media-Beiträge, Landingpage-Texte und einiger anderer Arten von Marketinginhalten. Das hat uns großartige Ideen geliefert und wir sind in der Lage, Inhalte in dem spezifischen Ton und der Sprache zu produzieren, die für uns funktionieren.

Wir nutzen dies für Brainstorming und zum Verfassen unserer Produktbeschreibungen, Social-Media-Beiträge, Landingpage-Texte und einiger anderer Arten von Marketinginhalten. Das hat uns großartige Ideen geliefert und wir sind in der Lage, Inhalte in dem spezifischen Ton und der Sprache zu produzieren, die für uns funktionieren.

11. Kinderleicht. KI (Am besten geeignet für die Erstellung von Slogans mit Markenrichtlinien)

Sie können Easy-Peasy. AI mit spezifischen Markenrichtlinien, Beispielen und Tonfall trainieren, um die Konsistenz der generierten Slogans zu gewährleisten. Es verwendet GPT-4, um den Kontext zu verstehen und Phrasen zu erstellen, die zu Ihrer Markenpersönlichkeit passen.

Kinderleicht. Der KI-Assistent Marky hilft Ihnen dabei, Slogans mithilfe fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung zu verfeinern.

Kinderleicht. Die besten Features der KI

Slogans in über 40 Sprachen generieren

Greifen Sie auf über 200 KI-Vorlagen zu, um Ihre Arbeit zu erleichtern

Laden Sie markenbezogene PDF-Dateien hoch und stellen Sie KI-Fragen für gezieltere Marketingkampagnen

Kinderleicht. KI-Limits

Einige erweiterte Features erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit für neue Benutzer

Möglicherweise mangelnde Genauigkeit der generierten Inhalte

Kinderleicht. KI-Preise

Free

Starter: 16 $/Benutzer pro Monat

Unlimited 50: 24 $/Benutzer pro Monat

Unbegrenzt: 32 $/Benutzer pro Monat

Kinderleicht. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Laut 93 % der Marketingleiter müssen Marketer wissen, wie sie KI in ihrem Workflow einsetzen können.

Slogans generieren und mit ClickUp eine Markenidentität aufbauen

Einprägsame Slogans zu erstellen, die im Gedächtnis bleiben, ist keine leichte Aufgabe. Aber mit dem richtigen KI-Slogan-Generator können Sie die Persönlichkeit Ihrer Marke in einem Satz fassen, der Ihre Zielgruppe anspricht.

Alle diese Tools können Ihnen dabei helfen, überzeugende Slogans zu generieren und Varianten zu testen, aber nur ClickUp kombiniert die Erstellung von Slogans mit einem vollständigen Workflow und Kampagnenmanagement.

ClickUp schafft einen zentralen Speicherort für Marken-Assets, die Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern und die Nachverfolgung von Marketingkampagnen. Wenn Sie also den Slogan Ihrer Marke erstellt haben, können Sie ihn an derselben Stelle weiterverwenden, an der Sie ihn erstellt haben.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und probieren Sie es aus! 🎉