die 10 besten Vorlagen für Pläne zur Geschäftskontinuität, um im Jahr 2025 vorbereitet zu sein

Katastrophen kommen nicht mit einer Einladung im Kalender! Ein einfacher Systemausfall oder Stromausfall kann das gesamte Geschäft ins Chaos stürzen.

Deshalb ist ein Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs (Business Continuity Plan, BCP) unerlässlich. Aber einen solchen Plan von Grund auf neu zu erstellen, kostet Zeit. Hier kommen Vorlagen für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs ins Spiel. 💁🏽‍♂️

Diese gebrauchsfertigen Vorlagen schützen Ihre Ressourcen und sparen Zeit, nehmen das Rätselraten aus der Planung und helfen Ihrem Geschäft, sich schneller zu erholen.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir eine Liste mit 10 kostenlosen Vorlagen für Pläne zur Geschäftskontinuität zusammengestellt, die Sie sofort verwenden können. Sind Sie bereit? Dann los geht's!

Was sind Vorlagen für Pläne zur Geschäftskontinuität?

Eine Vorlage für einen Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs (Business Continuity Plan, BCP) ist ein vorgefertigtes, sofort einsatzbereites Rahmenwerk, das Organisationen dabei unterstützt, sich auf plötzliche Störungen vorzubereiten und darauf zu reagieren.

Es beschreibt die erforderlichen Schritte, um sicherzustellen, dass kritische Geschäftsabläufe auch in Notfällen wie Naturkatastrophen, Cyberangriffen oder Systemausfällen weiterlaufen.

🌻 Beispiel: Wenn ein Unternehmen kurz vor einer großen Produkteinführung einen plötzlichen Ausfall des Servers erleidet, kann sich das Team auf eine Vorlage für die Geschäftskontinuität verlassen, die genau die erforderlichen Schritte zur Wiederherstellung kritischer Systeme, zur Kommunikation mit den Beteiligten und zur Minimierung von Ausfallzeiten enthält.

Eine gute Vorlage für einen Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs umfasst eine Risikobewertung, Reaktionsstrategien, Wiederherstellungsverfahren und andere Schlüsselelemente für die Reaktion auf Notfälle. Sie können sie an die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens, ob groß oder klein, benutzerdefiniert anpassen.

so sieht das grundlegende Layout eines Plans zur Geschäftskontinuität aus:*

📌 Minimieren Sie Ausfallzeiten: Eine BCP-Vorlage hilft bei der Festlegung klarer Schritte, alternativer Workflows und Mitarbeiterschulungen, um Störungen zu bewältigen. So stellen Sie sicher, dass sich Ihr Geschäft schnell erholen kann und Produktivitäts- und Einnahmeverluste reduziert werden

📌 Schutz des Rufs: Wenn Sie vorbereitet sind, zeigen Sie Kunden und Partnern, dass Sie auch in schwierigen Situationen zuverlässig sind

📌 Einhaltung von Vorschriften: Viele Branchen müssen gesetzlich einen BCP unterhalten, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten. In den USA verlangt beispielsweise die FINRA von Finanzunternehmen, schriftliche BCPs für Notfälle oder größere Störungen zu erstellen und zu pflegen, während die HIPAA sie für Anbieter im Gesundheitswesen vorschreibt, um Patientendaten zu schützen. Auch Regierungsbehörden, Versorgungsunternehmen, Telekommunikations- und Energiesektoren benötigen BCPs, um kritische Dienste aufrechtzuerhalten

📌 Stärkung des Vertrauens von Mitarbeitern und Kunden: Ein klarer Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs gibt Ihrem Team Sicherheit und zeigt, was in Notfällen zu tun ist

📌 Ressourcen sparen: Vorausschauende Planung kann dazu beitragen, kostspielige Entscheidungen in letzter Minute und Ressourcenverschwendung zu vermeiden

Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben zur Geschäftskontinuität priorisieren können! 👇

🧠 Wussten Sie schon? Die Planung der Geschäftskontinuität entstand aus dem Aufwand für die Wiederherstellung nach Katastrophen in den 1970er Jahren, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der IT- und Datenwiederherstellung lag, bevor er auf alle kritischen Funktionen des Unternehmens ausgeweitet wurde.

Was macht eine gute Vorlage für einen Plan zur Geschäftskontinuität aus?

Eine gute Vorlage für einen Plan zur Geschäftskontinuität sollte Folgendes enthalten:

Klare Struktur und Organisation

Er sollte Informationen logisch organisieren und die Schritte für Notfälle, Kontakte und Wiederherstellungsphasen so aufschlüsseln, dass sie auch unter Druck für jeden nachvollziehbar sind.

Klarheit und Zugänglichkeit

Eine klare Sprache und Bestimmungen für eine ordnungsgemäße organisatorische Planung machen eine Vorlage in Situationen mit hohem Stress nützlich. Sie sollte Fachjargon vermeiden, damit Teams sofort handeln können, anstatt sich in einer Krise darum zu bemühen, eine Führungsrolle zu übernehmen.

Anpassbar für Ihr Geschäft

Die Vorlage sollte leicht anpassbar sein. Sie sollte Platzhalter oder Eingabeaufforderungen enthalten, die Ihnen helfen, spezifische Details zu Ihren Abläufen, den Rollen der Teams und den Ressourcen hinzuzufügen.

Richtlinien für Tests und Überprüfungen

Eine gute Vorlage muss Abschnitte zum Testen, Bewerten und Überprüfen des Plans zur Geschäftskontinuität enthalten, um dessen Wirksamkeit zu messen. Sie sollte Aktualisierungen auf der Grundlage der Ergebnisse von Tests ermöglichen, um sicherzustellen, dass der Plan auch mit größeren Störungen zurechtkommt.

Integration in bestehende Systeme

Die richtige Vorlage lässt sich problemlos in bestehende Unternehmensprotokolle wie IT-Notfallwiederherstellung, Notfallmaßnahmen, Unternehmensverwaltungssoftware und Pläne für die Krisenkommunikation integrieren, um eine reibungslose und problemlose Wiederherstellung zu gewährleisten.

📖 Lesen Sie mehr: Die effektivsten Techniken zur Verbesserung von Geschäftsprozessen

Die 10 besten Vorlagen für Pläne zur Geschäftskontinuität

ClickUp bietet Ihnen die 10 besten Vorlagen für Pläne zur Geschäftskontinuität, die den Prozess und die Strategien Schritt für Schritt erläutern, um das Geschäft am Laufen zu halten, wenn es einmal nicht so läuft wie geplant.

1. Vorlage für einen Plan zur Geschäftskontinuität von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie einen strategischen Plan zur Geschäftskontinuität mit der Vorlage für den Plan zur Geschäftskontinuität von ClickUp

Wenn das Chaos ausbricht, ist das Letzte, was Sie wollen, Unsicherheit und Panik unter den Mitgliedern Ihres Teams. Die Vorlage für den Business-Continuity-Plan von ClickUp kann helfen, solche Situationen zu vermeiden.

Es ist wie ein Notfallhandbuch für Ihr Geschäft, das Ihrem Unternehmen als Leitfaden für die Reaktion auf mögliche Störungen dient. Mit dieser Vorlage können Sie einen robusten Plan für die Risikobewertung und -evaluierung, die Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs sowie den Test- und Überprüfungsprozess erstellen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Priorisieren Sie kritische Aufgaben für Ihr Geschäft mit der Ansicht "Prioritäten"

Visualisieren Sie Ihren Plan zur Geschäftskontinuität und verfolgen Sie die einzelnen Elemente nach

Ordnen Sie Aufgaben in verschiedenen Kategorien und überwachen Sie den Fortschritt mit der Listenansicht

Integrieren Sie die Features von ClickUp für das Projektmanagement in den Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs

Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel und Abschnitte mit unterschiedlichen Farben, um Aufgaben zu priorisieren

🌟 Ideal für: Teams, Risikomanager und Führungskräfte, die eine kollaborative, organisierte und anpassungsfähige Lösung für die Planung der Geschäftskontinuität benötigen.

2. Vorlage für einen Plan zur Notfallbewältigung von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Notfallpläne auf intelligente Weise für alle Eventualitäten

Bei der Kontinuitätsplanung geht es um Anpassung, bei der Notfallplanung hingegen um die Reaktion mit einem Plan B.

Wenn Sie einen Notfallplan erstellen möchten, probieren Sie die Vorlage für den Notfallplan von ClickUp aus.

Sie hilft Ihnen, die genaue Phase eines jeden Risikos zu bestimmen – ob es sich gerade erst abzeichnet, sich aktiv entfaltet oder bereits gelöst ist. Diese Vorlage für einen Notfallplan hilft außerdem dabei, klare Rollen zuzuweisen, sodass Sie wissen, wer die Situation überwacht und die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation einschätzt.

Diese Vorlage dient nicht nur der Identifizierung von Risiken, sondern hilft auch bei der Kartierung verfügbarer Ressourcen, der Zuweisung von Personal für bestimmte Maßnahmen und dem Testen alternativer Reaktionsstrategien.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Plan auf der Grundlage der erwarteten Risiken

Identifizieren und priorisieren Sie Risiken in jeder Phase des Notfallplans mit der Ansicht "Risiken nach Phasen"

Organisieren und verfolgen Sie den Fortschritt jedes Plans mit der Ansicht "Plan"

🌟 Ideal für: Risikomanager, Projektleiter und Eigentümer von Unternehmen, die Pläne für Backups in kritischen Situationen benötigen.

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihr Plan wirksam bleibt, indem Sie regelmäßige Überprüfungen und Übungen planen. Richten Sie Erinnerungen in ClickUp ein , um die Relevanz Ihres BCP im Laufe der Zeit zu bewerten und aufrechtzuerhalten.

3. Vorlage für eine ClickUp-Matrix für Wahrscheinlichkeit und Auswirkung

Kostenlose Vorlage erhalten Schätzen Sie Risiken wie nie zuvor mit der Vorlage für die ClickUp-Matrix für Wahrscheinlichkeit und Auswirkung

Haben Sie schon einmal eine Matrix mit neun Boxen verwendet, um die Leistung von Mitarbeitern zu bewerten? Die Vorlage für die Wahrscheinlichkeits- und Auswirkungsmatrix von ClickUp verwendet einen ähnlichen Ansatz, um Risiken für das Geschäft zu identifizieren und zu verhindern.

Sie können Risiken auf der Grundlage ihrer Wahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit) und der Schwere ihrer Auswirkungen darstellen.

Möchten Sie Ereignisse mit hohem Risiko und hoher Wahrscheinlichkeit visualisieren? Ganz einfach. Durch die Antizipation und Vorbereitung auf mögliche Hindernisse hilft diese Vorlage Ihrem Team, Probleme proaktiv anzugehen, bevor sie eskalieren.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Visualisieren Sie Risiken und planen Sie Elemente mit Priorität

Bewerten Sie das mit jeder Aufgabe verbundene Risiko mit der Ansicht "Matrix der Wahrscheinlichkeit und Auswirkung"

Bewertung der Wahrscheinlichkeit und der Auswirkungen jedes Risikos auf einer Skala von 1 bis 5

🌟 Ideal für: Projektmanager, Teams für Risikobewertung und Geschäftsanalysten, die das Risikomanagement visualisieren und priorisieren möchten.

Rufen Sie mit ClickUp Brain sofort Kontext und kritische Informationen zu Aufgaben im Zusammenhang mit der Geschäftskontinuität ab

📖 Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für das Änderungsmanagement mit Beispielplänen

4. Vorlage für die ClickUp-Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft

Kostenlose Vorlage erhalten Stellen Sie sicher, dass jede Abteilung eine Risikoreaktion parat hat, indem Sie die ClickUp-Vorlage für die Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft verwenden

Die Vorlage für die ClickUp-Auswirkungsanalyse (BIA) hilft Ihnen, die Geschäftskontinuität sicherzustellen, indem Systemkomponenten identifiziert und priorisiert und mit den geschäftskritischen Prozessen verknüpft werden, die sie unterstützen. Sie führt Sie durch die Bewertung der Kritikalität von Wiederherstellungsprozessen, die Ermittlung der erforderlichen Ressourcen und die Priorisierung des Aufwands für die Systemwiederherstellung.

Durch die detaillierte Darstellung der potenziellen Auswirkungen von Systemausfällen, einschließlich maximal zulässiger Ausfallzeit (MAD), Wiederherstellungszeit (RTO) und Wiederherstellungspunkt (RPO), stellt die Vorlage sicher, dass Sie auch auf unerwartete Störungen vorbereitet sind.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Identifizieren Sie alle Systemkomponenten – sowohl Hardware als auch Software, die kritische Prozesse unterstützen – und stellen Sie sicher, dass Sie über alle Abhängigkeiten informiert sind

Organisieren Sie alle wichtigen Details, wie z. B. Infos zu Abteilungen, Ressourcenanforderungen, Prioritäten für die Wiederherstellung und Abzeichnungen, an einem Ort, um Audits und die Planung der Geschäftskontinuität zu vereinfachen

Erstellen Sie Folgenabschätzungen auf einfache, aber strukturierte Weise, damit Sie Störungen als schwerwiegend, mittelschwer oder minimal einstufen und die Reaktionen entsprechend priorisieren können

🌟 Ideal für: IT-Manager, Betriebsleiter und Risikomanagement-Experten, die einen sachlichen Ansatz zur Analyse von Störungen im Geschäft benötigen.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen zur Nachverfolgung versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. Die ClickUp-Lösung für das Aufgabenmanagement sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

5. ClickUp Vorlage für Notfallpläne

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie Ihr Team mit der Vorlage für den Notfallplan von ClickUp auf Notfälle vorbereitet

Die ClickUp-Vorlage für Notfallpläne ist Ihr Go-to-Command-Center für die Bewältigung von Krisen am Arbeitsplatz, wie z. B. Brände, Stromausfälle oder medizinische Notfälle.

Diese Vorlage organisiert jedes kritische Detail, von Evakuierungsrouten bis hin zu Notfallkontakten, Reaktionsprotokollen und mehr, sodass Ihr Team genau weiß, was bei Unklarheiten zu tun ist. Sie stellt sicher, dass Mitarbeiter vor und nach einem Incident Zugriff auf die richtigen Informationen haben.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Liste der Notfallkontakte, Aufgaben und Verantwortlichkeiten an einem Ort

Aktivieren Sie Benachrichtigungen in Echtzeit, um über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben

Geben Sie Speicherorte für Notausgänge, Feuermelder und Erste-Hilfe-Stationen an, damit im Krisenfall niemand lange suchen muss

Stellen Sie sicher, dass im Notfall die richtigen Personen die kritischen betrieblichen Pläne umsetzen

🌟 Ideal für: Büroleiter, Sicherheitsbeauftragte und Teams, die für die Notfallvorsorge am Arbeitsplatz verantwortlich sind.

💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie Workflows mit ClickUp Automatisierungen, um sofortige Benachrichtigungen zu erhalten, wenn bestimmte Risikoschwellen erreicht oder kritische Aufgaben aktualisiert werden. So wird sichergestellt, dass Ihr Team stets informiert ist und umgehend auf auftretende Probleme reagieren kann.

6. ClickUp Vorlage für einen betrieblichen Notfallplan

Kostenlose Vorlage erhalten Dokumentieren Sie Fluchtwege und halten Sie wichtige Kontakte an einem Ort mit der Vorlage für den Notfallplan am Arbeitsplatz von ClickUp bereit

Die Sicherheit Ihres Teams sollte immer an erster Stelle stehen, insbesondere in Notfällen. Die Vorlage für den Notfallplan am Arbeitsplatz von ClickUp stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter genau weiß, was zu erledigen ist, wenn ein Notfall eintritt.

Mit klaren Evakuierungswegen, zugewiesenen Rollen und sofortigem Zugang zu Notfallkontakten sind alle in kritischen Situationen vorbereitet und zuversichtlich.

Außerdem entspricht diese Vorlage den Notfallrichtlinien der OSHA und hilft Ihrem Unternehmen, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig das Wohlergehen der Mitarbeiter zu priorisieren.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Benutzerdefinierte und dokumentierte Evakuierungsrouten, die auf das Layout des Arbeitsplatzes zugeschnitten sind

Ein integriertes Verzeichnis stellt sicher, dass Feuerwehr, Polizei oder medizinische Hilfe nur einen Anruf entfernt sind

Stellen Sie sicher, dass alle Notfallverfahren den OSHA-Standards entsprechen

🌟 Ideal für: Sicherheitsbeauftragte, Facility Manager und HR-Fachleute, die für die Entwicklung und Umsetzung von Notfallplänen am Arbeitsplatz verantwortlich sind.

🧠 Wussten Sie schon? Arbeitgeber müssen über einen schriftlichen Notfallplan verfügen, wenn die Standards der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dies vorschreiben. Kleine Unternehmen mit 10 oder weniger Mitarbeitern können dies mündlich kommunizieren. Der Plan muss die Berichterstellung bei Feuer, Evakuierung, kritische Vorgänge, Rettungsaufgaben und eine Kontaktperson für die Beratung abdecken.

7. ClickUp-Vorlage für einen Plan für Maßnahmen bei Incidents

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie detaillierte Pläne für den Fall von Incidents mit der Vorlage für den ClickUp-Incident-Aktionsplan

Um die Berichterstellung bei Incidents zu vereinfachen, verwenden viele Unternehmen, insbesondere im IT-Bereich, Incident Action Plans (IAPs) – und mit der ClickUp-Vorlage für Incident Action Plans ist die Erstellung eines solchen Plans ein Kinderspiel.

Mit separaten Abschnitten für die Zusammenfassung des Vorfalls, den Plan zur Ausführung, Kontaktinformationen, die Organisation des Vorfalls und eine Liste mit Aufgaben stellt die Vorlage sicher, dass Sie einen strukturierten, besonnenen Ansatz haben, um schnell wieder auf Kurs zu kommen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie kritische Details wie Wetterbedingungen, Ressourcenbeschränkungen und die Auswirkungen von Incidents – alles in einer Ansicht

Weisen Sie Aufgaben zu, erfassen Sie Schlüsselkontakte und halten Sie die Verbindung zu den Teams aufrecht

Erfassen Sie jeden einzelnen Schritt, um Audits und Berichterstellung zu vereinfachen

🌟 Ideal für: IT-Manager, Teams für die Reaktion auf Vorfälle und Betriebsleiter, die einen strukturierten Ansatz zur Bewältigung unerwarteter Störungen suchen.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man IT-Lebenszyklus-Management implementiert

8. Vorlage für den IT-Incident-Report von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie detaillierte Berichte zu IT-Vorfällen in wenigen Minuten mithilfe der Vorlage für IT-Vorfallberichte von ClickUp

Ohne einen soliden Vorfallbericht kann jede Minute Geld und Vertrauen kosten. Die ClickUp-Vorlage für IT-Vorfallberichte hilft Ihnen, jeden Vorfall detailliert zu erfassen, sodass Sie genaue Aufzeichnungen über alle Vorfälle und deren Lösungen haben.

Sie enthält separate Felder, um Verwirrung zu vermeiden. So können Sie beispielsweise sofort sehen, welche Software betroffen ist, welche Abteilung zuständig ist, wie schwerwiegend die Auswirkungen sind, um welche Art von Incident es sich handelt und vieles mehr. Die Vorlage hilft auch dabei, die beste Vorgehensweise zu dokumentieren, indem sie ein Feld für Empfehlungen enthält.

Darüber hinaus sorgt diese Vorlage mit integrierten Checklisten, Unteraufgaben und strukturierter Berichterstellung für eine weniger chaotische und wesentlich praktikablere Nachverfolgung von IT-Problemen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Klassifizieren Sie jeden Incident mit vordefinierten Feldern, um klare, strukturierte Daten anstelle von verstreuten Notizen zu erhalten

Verwenden Sie die Checkliste für Incidents, um zu bestätigen, dass das Problem ordnungsgemäß gemeldet, untersucht und behoben wurde

Erfassen Sie die Ursachen und vorbeugende Maßnahmen, um Teams dabei zu helfen, dieselben Probleme in Zukunft zu vermeiden

🌟 Ideal für: IT-Manager, Teams für Sicherheit und Compliance-Beauftragte, die eine genaue, strukturierte Nachverfolgung von Incidents ohne unnötiges Hin und Her benötigen.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man einen erfolgreichen Prozess zur Planung der IT-Kapazitäten umsetzt

9. ClickUp Einfache Vorlage für den Einsatzbericht

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie einen After-Action-Report, der die wichtigsten Erkenntnisse und Leistungen hervorhebt, mit der ClickUp-Vorlage für einfache After-Action-Reports

Ein After-Action-Report (AAR) kann überwältigend sein – Seiten über Seiten mit Analysen, fachsprachlichen Bewertungen und einem Berg von Daten. Mit der ClickUp-Vorlage für einfache After-Action-Reports erhalten Sie jedoch eine klare, strukturierte Möglichkeit, den Umfang, die Ziele, die Teilnehmer und die Schlüsselrisiken des Ereignisses zu erfassen.

Anstatt sich in übermäßigen Details zu verlieren, erhalten Sie präzise Einblicke, um Strategien zu verfeinern, Reaktionspläne zu verbessern und klügere Entscheidungen zu treffen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie ein strukturiertes Format, um Ziele, Risiken und Schlüsselbeobachtungen von Ereignissen zu dokumentieren

Verwenden Sie ein klares System zur Bewertung (P, S, M, U), um die Leistung in allen Kernbereichen zu beurteilen

Fügen Sie Abschnitte für Stärken, verbesserungswürdige Bereiche und Korrekturmaßnahmen hinzu

Nachverfolgung der Verantwortlichkeiten durch Zuweisung von Eigentümern und Fristen für Schritte

🌟 Ideal für: Projektmanager, Teams für Notfallmaßnahmen, Risikomanagementexperten und alle, die einen klaren, sachlichen Ansatz für die Analyse nach einem Ereignis benötigen.

✨ Fun Fact: ISO 22301 ist eine internationale Norm für Business-Continuity-Management-Systeme. Sie bietet einen Rahmen für die Planung, Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung von Strategien zum Schutz vor störenden Incidents.

10. ClickUp Vorlage für einen Plan zur Kommunikation bei Incidents

Kostenlose Vorlage erhalten Beseitigen Sie alle Kommunikationsengpässe mit der Vorlage für den ClickUp Incident Communication Plan

Incidents sind unvorhersehbar, und eine klare Kommunikationsstrategie ist unerlässlich, um sie effektiv zu bewältigen. Die ClickUp-Vorlage für den Incident-Kommunikationsplan stattet Teams mit den notwendigen tools aus, um in Notfällen einen strukturierten Kommunikationsrahmen zu schaffen.

Es stellt sicher, dass jeder Ausfall, jede Störung oder jedes Problem mit dem Service einem strukturierten Kommunikations-Flow folgt, indem es definiert, was als Incident gilt, und vorgefertigte Vorlagen für jede Phase bereitstellt – Untersuchung, Lösung und behoben.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie einen strukturierten Ansatz für die Kommunikation mit den Interessengruppen

Stellen Sie sicher, dass die Updates korrekt und zeitnah sind, indem Sie einen dedizierten Incident Officer und einen Kommunikationsbeauftragten ernennen

Behalten Sie E-Mails, Slack-Updates und Ankündigungen an einem Ort durch die Nachverfolgung der Kommunikation über mehrere Kanäle im Auge

🌟 Ideal für: IT-Teams, Anbieter von Dienstleistungen und Betriebsleiter, die eine strukturierte Methode zur Kommunikation von Incidents ohne Verwirrung oder Verzögerungen benötigen.

📖 Lesen Sie mehr: Beste Tools für den Kundensupport

Planen Sie die Geschäftskontinuität mit den gebrauchsfertigen Vorlagen von ClickUp

Unerwartete Störungen können Ihr Geschäft aus der Bahn werfen. Und ohne einen klaren Plan kann die Erholung von Rückschlägen schmerzhaft sein, aber nicht, wenn Sie mit ClickUp zusammenarbeiten.

Die Vorlagen für Pläne zur Geschäftskontinuität von ClickUp im intelligenten Format helfen Ihnen, auf jede Situation vorbereitet zu sein. Vorgefertigte Abschnitte führen Sie durch Risikobewertungen und Schritte zur Wiederherstellung und stellen sicher, dass nichts übersehen wird. Weisen Sie ganz einfach Rollen zu, verfolgen Sie Aktualisierungen nach und halten Sie wichtige Informationen zugänglich – alles an einem Ort.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und sichern Sie die Zukunft Ihres Geschäfts.