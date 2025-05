13 kostenlose Vorlagen für Listen zum einfachen Einkaufen

Das Erstellen einer Liste mit Lebensmitteln kann Ihren Einkauf optimieren, wodurch Sie Zeit und Geld sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie wichtige Elemente nicht vergessen.

Ob Sie nun Mahlzeiten für die ganze Woche planen oder nur ein paar Grundnahrungsmittel einkaufen möchten – eine gut organisierte Liste kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.

In diesem Blog stellen wir 13 kostenlose Vorlagen für Listen mit Einkaufsmöglichkeiten vor, die unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben abdecken. Von minimalistischen Designs bis hin zu umfassenden Layouts sind diese Vorlagen perfekt für alle, die ihren Einkauf effizienter gestalten und den Einkauf stressfrei genießen möchten.

Los geht's! 🌟

Was sind Vorlagen für Listen?

Vorlagen für Einkaufslisten sind strukturierte Listen mit vordefinierten Layouts, die Ihnen helfen, Ihren Einkauf zu organisieren und Fehlbestände zu vermeiden. Sie können an Ihre Anforderungen angepasst werden. Ob Sie eine druckbare Vorlage für eine Einkaufsliste oder eine digitale Lösung bevorzugen, eine vorgefertigte, umfassende Checkliste für den Einkauf erleichtert Ihnen das Einkaufen.

Eine typische Einkaufsliste enthält Milchprodukte, Fleisch, Gemüse, Obst, Grundnahrungsmittel, Öle usw., die sich an verschiedenen Orten im Geschäft befinden. Eine Vorlage für eine Einkaufsliste kategorisiert diese Produkte und ermöglicht es Ihnen, die benötigten Produkte auszuwählen und deren Mengen im Voraus zu erwähnen. So müssen Sie nicht im Geschäft herumirren.

Darüber hinaus können Sie auf solchen Listen neben jedem Element zusätzliche Notizen hinzufügen. Wenn Sie also ein bestimmtes Element einer bestimmten Marke kaufen müssen, um Ihre Woche besser planen zu können, müssen Sie sich nicht daran erinnern; Ihre Liste wird Sie daran erinnern.

🧠 Fun Fact: Laut einer Studie der Stern School of Business wurden mehr als 80 % der Elemente auf der Liste eingekauft, was die Effektivität beim Lebensmitteleinkauf unterstreicht.

Was macht eine gute Vorlage für eine Einkaufsliste aus?

Eine gut durchdachte Vorlage für eine Einkaufsliste vereinfacht den Einkauf, reduziert die Entscheidungsmüdigkeit und hilft Ihnen, Ihr Budget einzuhalten. Sie sollte übersichtlich, anpassungsfähig und intuitiv genug sein, um Ihre Routine zu optimieren und gleichzeitig auf sich ändernde Bedürfnisse einzugehen. Das zeichnet eine gute Vorlage aus:

Klare Kategorisierung: Organisieren Sie nach Kategorien (z. B. Obst und Gemüse, Milchprodukte, Vorratskammer), um effizient durch den Laden zu navigieren und unnötige Wege zu vermeiden

Spezifische Mengen: Fügen Sie Felder für Menge und Einheit hinzu, um genau zu klären, wie viel Sie benötigen

Erinnerungen: Erhalten Sie Erinnerungen zu Markenpräferenzen, reduzierten Elementen oder Ersatzartikeln

Konzentriert bleiben: Priorisieren Sie das Wesentliche mit einem "Must-Have"-Abschnitt, um sich auf das Notwendige zu konzentrieren, bevor Sie Extras hinzufügen

Elemente nachverfolgen: Integrieren Sie ein Format für Checklisten, um Elemente beim Einkauf nachzuverfolgen und visuell zu reduzieren

*benutzerfreundliche Layouts: Gestalten Sie flexibel, indem Sie Zeilen oder Spaces für Last-Minute-Ergänzungen oder Impulskäufe frei lassen

Synchronisierung von Eigenschaften: Synchronisierung mit Mahlzeitplänen durch Verknüpfung von Zutaten mit wöchentlichen Rezepten, um Abfall und überflüssige Einkäufe zu minimieren

🔎 Wussten Sie schon? 44 % der Käufer glauben, dass sie mit einer Liste weniger ausgeben.

13 kostenlose Vorlagen für Einkaufslisten, die Zeit sparen

Jede Vorlage wurde für einen anderen Zweck entworfen, von der Organisation Ihrer Lebensmitteleinkäufe bis hin zur effektiven Planung von Mahlzeiten für Ihre Familie, der Schätzung von Rezeptkosten und Lagerbeständen und vielem mehr. Es mag abschreckend erscheinen, jede einzelne Vorlage zu verstehen, da sie bestimmte Fachbegriffe enthält.

Zum Glück haben wir für Sie dieses umfassende Set von 13 kostenlosen Vorlagen für Checklisten für den Einkauf von ClickUp, der App für alles bei der Arbeit, und anderen Plattformen wie Google Docs und Vertex42 zusammengestellt.

1. ClickUp Vorlage für die Essensplanung

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie gesündere Mahlzeiten, sparen Sie Zeit und Geld mit der ClickUp-Vorlage für die Essensplanung

Die Planung von Mahlzeiten ist mühsam und kann einen schnell überfordern, vor allem, wenn man den Überblick über den Bedarf an Lebensmitteln verliert. Die anfängerfreundliche Vorlage für die ClickUp-Mahlzeitenplanung ist eine ideale Lösung für eine effektive Mahlzeitenplanung, die eine gesündere Ernährung fördert und Zeit und Geld spart.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre wöchentlichen Mahlzeiten planen, Einkaufslisten erstellen, Ihre bevorzugten Rezepte nachverfolgen und Ihre Ziele in Bezug auf Ihre Ernährung überwachen. Die Vorlage kann mit anpassbaren Feldern und Ansichten leicht an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben angepasst werden.

Was Sie daran lieben werden:

Speichern und organisieren Sie Ihre bevorzugten Rezepte in der Vorlage, um sie leicht zugänglich zu haben

Überwachen Sie Ihre Nährstoffzufuhr und verfolgen Sie den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer gesundheitlichen Ziele

Planen Sie Ihre Mahlzeiten innerhalb eines Budgets und verfolgen Sie Ihre Lebensmittelausgaben nach

Visualisieren Sie Ihren wöchentlichen Plan für Mahlzeiten in einer Ansicht des Kalenders, um ihn einfach nachschlagen zu können

*ideal für: Alle, die ihre Essensplanung vereinfachen, ihre Ernährung nachverfolgen, Zeit und Geld sparen oder spezielle Ernährungsbedürfnisse berücksichtigen möchten.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Essensplanung, um Zeit zu sparen

2. ClickUp Vorlage für Menüplanung

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Menüplanung, um ein köstliches Menü für Ihr Restaurant zu planen

Die Vorlage für die Menüplanung von ClickUp optimiert die Planung von Mahlzeiten für Restaurants, Catering-Services oder den persönlichen Gebrauch. Sie hilft Ihnen bei der Organisation Ihrer Menüs, der Planung von Mittagessen und anderen Mahlzeiten, der Verwaltung von Rezepten und der Nachverfolgung des Inventars.

Sie können die Erstellung von Speisekarten vereinfachen, die Produktkonsistenz sicherstellen und Lebensmittelverschwendung reduzieren, indem Sie die Verwendung von Zutaten optimieren. Arbeiten Sie mit Ihrem Team an Ideen für Speisekarten, verfolgen Sie Kundenpräferenzen und passen Sie Ihre Speisekarten einfach an saisonale Verfügbarkeiten oder diätetische Einschränkungen an.

Was Sie daran lieben werden:

Erstellen Sie Ihre Speisepläne für die Woche, den Monat oder einen beliebigen Zeitraum und sorgen Sie für Abwechslung und Konsistenz

Verwenden Sie ClickUp Brain , um die Kosten für jedes Rezept zu berechnen und Ihr Budget und Ihre Preise zu optimieren

Nachverfolgung von Zutaten und Vorräten, um Abfall zu minimieren und sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie brauchen

Erstellen Sie spezielle Menüs für Feiertage, Catering-Ereignisse oder andere besondere Anlässe

🎁 Bonus: Hier ist eine Vorlage zur Berechnung des Budgets für Rezepte, die wir mit ClickUp Brain in ClickUp-Dokumenten erstellt haben:

*ideal für: Restaurants, Catering-Services, Geschäfte, die Mahlzeiten liefern, und Einzelpersonen, die ihren Menüplan optimieren möchten.

➡️ Mehr lesen: Kostenlose Vorlagen für die Planung von Abendessensmenüs

3. ClickUp Vorlage für Rezeptkosten

Kostenlose Vorlage erhalten Erhalten Sie mit dieser Vorlage für Rezeptkosten von ClickUp wichtige Einblicke in die Kosten von Rezepten

Meistern Sie die Kunst der kulinarischen Budgetplanung mit der ClickUp-Vorlage für Rezeptkosten! Mit dieser benutzerfreundlichen Vorlage können Sie die Kosten für Ihre kulinarischen Kreationen berechnen. Geben Sie Ihre Zutaten, Mengen und Stückkosten ein, und die Vorlage berechnet automatisch die Gesamtkosten des Rezepts und die Kosten pro Portion.

Verfolgen Sie außerdem Preisschwankungen, experimentieren Sie mit verschiedenen Zutaten und entdecken Sie kostengünstige Alternativen, ohne Kompromisse beim Geschmack eingehen zu müssen.

Was Sie daran lieben werden:

Nachverfolgung Ihrer Vorräte und deren Preise zur Vereinfachung der Rezeptkalkulation

Rechnen Sie für genaue Kostenberechnungen ganz einfach zwischen verschiedenen Maßeinheiten um

Passen Sie Rezepte an verschiedene Größen an und lassen Sie die Kosten automatisch neu berechnen

Analysieren Sie Ihre Ausgaben für verschiedene Zutaten und ermitteln Sie Bereiche, in denen Sie sparen können

*ideal für: Hobbyköche, Food-Blogger, Meal-Prepper und alle, die die Kosten für Rezepte berechnen, ihr Lebensmittelbudget verwalten und fundierte Entscheidungen für ihre Mahlzeiten treffen möchten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie kleine Pausen für produktive Momente, indem Sie schnelle Aufgaben erledigen, die Sie organisiert und effizient halten. Probieren Sie diese einfachen Möglichkeiten aus, um den Überblick zu behalten: Organisieren Sie sich mit einer App für Produktivität wie ClickUp

E-Mails sortieren und beantworten, um Ihren Posteingang zu leeren 📩

Räumen Sie Ihren physischen Arbeitsplatz auf und entrümpeln Sie ihn 🧹

Organisieren Sie Dateien und räumen Sie Ihren Desktop auf 🗂️

Führen Sie ein System-Update durch, um Ihren Computer zu optimieren 🔄

4. ClickUp Einfache Liste Zu Erledigender Aufgaben

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie den Überblick über Ihren Tag und erreichen Sie Ihre Ziele mühelos mit der Vorlage für eine einfache To-do-Liste von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für einfache To-do-Listen ist Ihre Lösung für die Organisation von Aufgaben und die Steigerung der Produktivität. Diese unkomplizierte Vorlage bietet einen zentralen Hub für die Verwaltung Ihrer To-dos, egal ob es sich um persönliche Besorgungen, Arbeitsprojekte oder Hausarbeiten handelt. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und anpassbaren Features können Sie ganz einfach Aufgaben hinzufügen, Fälligkeitsdaten zuweisen, Prioritäten festlegen und den Fortschritt verfolgen.

Diese Vorlage vereinfacht das Aufgabenmanagement, reduziert Stress und ermöglicht es Ihnen, mehr zu erreichen. Teilen Sie große Projekte in kleinere, überschaubare Aufgaben auf, arbeiten Sie mit anderen zusammen und genießen Sie die Zufriedenheit, Elemente von Ihrer Liste abzuhaken.

Was Sie daran lieben werden:

Weisen Sie Ihren Aufgaben Prioritäten zu, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Legen Sie Fristen fest und erhalten Sie Erinnerungen, um sicherzustellen, dass Sie alles rechtzeitig abschließen

Überwachen Sie Ihren Fortschritt und bleiben Sie motiviert, während Sie fertiggestellte Aufgaben abhaken

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, die Ihren Workflow widerspiegeln, und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben nach

*ideal für: Einzelpersonen und Teams, die Aufgaben organisieren, ihre Zeit effektiv verwalten und ihre Produktivität steigern möchten.

📮 ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachverfolgung von Aktionselementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

5. ClickUp Basic Vorlage für Listen

Kostenlose Vorlage erhalten Notieren Sie alles überall mit der Vorlage für eine einfache Liste von ClickUp

Die ClickUp Basic List Template ist eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit, Aufgaben zu organisieren, Workflows zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Ob es darum geht, tägliche To-dos zu verwalten, Meilensteine von Projekten zu verfolgen oder Schlüsselaufgaben zu priorisieren – diese Vorlage bietet ein klares, strukturiertes Format, um alles an einem Ort zu halten.

Diese Vorlage wurde für Flexibilität und Effizienz entwickelt und passt sich Ihrem individuellen Workflow an. Mit anpassbaren Feldern, Drag-and-Drop-Funktionen und Echtzeit-Zusammenarbeit war es noch nie so einfach, den Überblick über Aufgaben und tägliche Pläne zu behalten.

Was Sie daran lieben werden:

Schnell eingerichtet und an jeden Workflow anpassbar, von der privaten bis zur professionellen Nutzung

Nutzen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Kommentaren, Aufgaben und Dateien, die an einem Ort freigegeben werden

Erhalten Sie eine flexible Organisation Ihrer Aufgaben mit Sortier-, Filter- und Gruppierungsfunktionen für eine bessere Sichtbarkeit

Gruppieren, sortieren und filtern Sie Aufgaben nach Fristen, Prioritäten oder Kategorien, um den Fokus zu behalten und organisiert zu bleiben

*ideal für: Projektmanager und Teams bis hin zu Freiberuflern und Einzelpersonen, die nach einer einfachen, kollaborativen und anpassbaren Möglichkeit suchen, Aufgaben zu organisieren, Fortschritte zu verfolgen und die Produktivität zu steigern.

Hier ist, was Catriona Parsons, Direktorin bei Bluelime Bespoke, über die Verwendung von ClickUp zu sagen hatte:

Wir bieten einen luxuriösen Service mit Privat-Catering und Concierge-Diensten, sodass wir immer unterwegs sind. Die Arbeit mit einem Smartphone und die Nutzung der App ClickUp waren für mich bisher definitiv die hilfreichsten Dinge. Zum Beispiel kann ich eingegangene Zahlungen auf unserem Konto abhaken, ohne warten zu müssen, bis ich nach Hause komme. Das ist ein Beispiel für etwas, das ich unglaublich hilfreich finde.

Wir bieten einen luxuriösen Service mit Privat-Catering und Concierge-Diensten, sodass wir immer unterwegs sind. Die Arbeit mit einem Smartphone und die Nutzung der App ClickUp waren für mich bisher definitiv die hilfreichsten Dinge. Zum Beispiel kann ich eingegangene Zahlungen auf unserem Konto abhaken, ohne warten zu müssen, bis ich nach Hause komme. Das ist ein Beispiel für etwas, das ich unglaublich hilfreich finde.

6. ClickUp Vorlage für Restaurantinventar

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie mit der Vorlage für die Restaurantinventur von ClickUp den optimalen Lagerbestand aufrecht

Die Führung des richtigen Rohwarenbestands ist entscheidend, um Über- oder Unterbestände zu vermeiden, wenn Sie ein Restaurant betreiben. Die ClickUp-Vorlage für den Restaurantbestand ist der Schlüssel zu einer effizienten Lagerverwaltung und zur Minimierung von Lebensmittelabfällen! Diese umfassende Vorlage ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Zutaten, die Überwachung der Lagerbestände, die Vorhersage der Nachfrage und die Optimierung von Einkaufsentscheidungen.

Passen Sie die Vorlage mit anpassbaren Feldern und Ansichten ganz einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Außerdem können Sie Ablaufdaten nachverfolgen, die Leistung der Lieferanten beobachten und detaillierte Berichte erstellen, um wertvolle Einblicke in den Flow Ihres Inventars zu erhalten.

Was Sie daran lieben werden:

Verstehen Sie die Lagerbestände in Restaurants mit fünf benutzerdefinierten Status: "Archiviert", "Auf Lager", "Neues Element", "Nicht auf Lager" und "Nachbestellen"

Legen Sie Meldebestände fest und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der Vorrat zur Neige geht, damit Ihnen wichtige Zutaten nie ausgehen

Überwachen Sie Lebensmittelabfälle und identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche, um Verluste zu minimieren und die Rentabilität zu maximieren

Analysieren Sie die Kosten für Zutaten und ermitteln Sie Einsparungsmöglichkeiten in Ihrem Einkaufsprozess

*ideal für: Eigentümer, Manager und Köche von Restaurants, die ihre Bestandsverwaltung optimieren, Lebensmittelverschwendung reduzieren und Kaufentscheidungen optimieren möchten.

➡️ Lesen Sie mehr: Beste Software zur Verwaltung der Reihenfolge

7. ClickUp-Vorlage für die Kostenberechnung von Restaurantrezepten

Kostenlose Vorlage erhalten Schätzen Sie die Kosten für Zutaten effizient mit der Vorlage für die Kostenkalkulation von ClickUp Restaurantrezepten

Mit der ClickUp-Vorlage für die Kostenkalkulation von Restaurantrezepten können Sie die Preise für Ihre Speisekarte im Voraus planen und die Rentabilität Ihres Restaurants maximieren. Mit diesem dynamischen tool können Sie die genauen Kosten für jedes Gericht berechnen und sicherstellen, dass Ihre Preise die Kosten für die Zutaten und die gewünschten Gewinnspannen widerspiegeln.

Nachdem Sie Ihre Zutaten, Mengen und Stückkosten ausgewählt und eingegeben haben, berechnet die Vorlage automatisch die Gesamtkosten des Rezepts, die Kosten pro Portion und die potenziellen Gewinnspannen. Anschließend können Sie mühelos Preisschwankungen nachverfolgen, Rezepte anpassen und mit verschiedenen Preisstrategien experimentieren, um Ihr Menü für den Erfolg zu optimieren.

Was Sie daran lieben werden:

Erstellen Sie eine zentrale Datenbank Ihrer Zutaten mit den dazugehörigen Kosten

Ermitteln Sie die Ausbeute jedes Rezepts genau, um die Kosten pro Portion zu berechnen und Abfall zu minimieren

Analysieren Sie die Rentabilität Ihrer Menüelemente und ermitteln Sie Verbesserungsmöglichkeiten

Drucken Sie aufschlussreiche Berichte über Rezeptkosten, Gewinnspannen und die allgemeine Leistung der Speisekarte aus

*ideal für: Eigentümer, Köche und Manager von Restaurants, die die Kosten für Rezepte genau berechnen, die Menüpreise optimieren und die Rentabilität verbessern möchten.

📚 Lesen Sie auch: Wie man KI für Aufgaben des täglichen Lebens einsetzt: Lebenskompetenzen der Moderne

8. ClickUp Vorlage für eine Liste mit Aufgaben für die Partyplanung

Kostenlose Vorlage erhalten Erleben Sie eine stressfreie Partyplanung mit der Vorlage für die To-do-Liste zur Partyplanung von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für die Partyplanung "Zu erledigen" ist Ihr ultimativer Partybegleiter! Verabschieden Sie sich vom Stress und begrüßen Sie organisierte Feiern mit dieser umfassenden Vorlage, die Sie durch jeden Schritt des Partyplanungsprozesses führt. Mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick über jedes Detail, von der Erstellung von Gästelisten und der Verwaltung von Einladungen bis hin zur Nachverfolgung von Zu- und Absagen und der Koordination der Dekoration.

Mit anpassbaren Feldern und Ansichten können Sie die Vorlage für die ClickUp-Partyplanung "Zu erledigen" ganz einfach an jede Party, Geburtstagsfeier, Feiertagsversammlung oder lockeres Beisammensein anpassen. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und arbeiten Sie mit Freunden oder der Familie zusammen, um ein reibungsloses und erfolgreiches Ereignis zu gewährleisten.

Was Sie daran lieben werden:

Nachverfolgung Ihrer Partyausgaben und Einhaltung Ihres Budgets

Organisieren Sie sich und kommunizieren Sie mit Anbietern wie Caterern, DJs oder Fotografen

Visualisieren Sie die Zeitleiste Ihrer Partyplanung, um sicherzustellen, dass alles nach Plan verläuft

Verwalten und geben Sie Ihre Liste der Gäste und ihre verschiedenen Versionen ganz einfach frei, verfolgen Sie die Zu- und Absagen und versenden Sie Erinnerungen

*ideal für: Alle, die eine Party planen, von lockeren Zusammenkünften bis hin zu groß angelegten Ereignissen, die organisiert bleiben, Aufgaben effektiv verwalten und den Erfolg der Feier sicherstellen möchten.

Erfahren Sie, wie ClickUp die Produktivität von Pressed Juice verbessert hat:

9. ClickUp Vorlage für eine Liste mit Selbstfürsorge-Aufgaben Zu erledigen

Kostenlose Vorlage erhalten Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst inmitten eines vollen Terminkalenders mit der Vorlage für eine To-do-Liste zur Selbstfürsorge von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für eine Liste mit zu erledigenden Selbstfürsorge-Aufgaben priorisiert Ihr Wohlbefinden, indem sie eine strukturierte und dennoch flexible Selbstfürsorge-Routine schafft. Ob Sie sich auf das psychische Wohlbefinden, die körperliche Gesundheit oder einfache tägliche Gewohnheiten konzentrieren, diese Vorlage erleichtert die Nachverfolgung wichtiger Aktivitäten, das Festlegen von Erinnerungen und den Aufbau einer nachhaltigen Selbstfürsorge-Routine. Ein klares, übersichtliches Layout ermöglicht es Ihnen, Ihre Bedürfnisse im Auge zu behalten, ohne sich überfordert zu fühlen.

Diese Vorlage fördert einen ausgewogenen Ansatz für Produktivität und persönliches Wohlbefinden, indem sie es Ihnen ermöglicht, Ziele für die Selbstfürsorge festzulegen, den Fortschritt zu überwachen und bei Bedarf anzupassen. Kategorisieren Sie Aktivitäten, verfolgen Sie die Abschlussquoten und reflektieren Sie Ihre Routine, um mit der Zeit bessere Gewohnheiten zu entwickeln. Darüber hinaus wird die Selbstfürsorge durch das intuitive Design von ClickUp zielgerichteter und selbstdisziplinierter.

Was Sie daran lieben werden:

Organisieren Sie Selbstfürsorge-Aktivitäten nach Art, z. B. geistiges, körperliches oder emotionales Wohlbefinden, mit benutzerdefinierten Kategorien

Überwachen Sie fertiggestellte Aufgaben und bauen Sie mit der Nachverfolgung Ihrer Fortschritte im Laufe der Zeit bessere Gewohnheiten auf

Automatisieren Sie Erinnerungen, um konsequent zu bleiben und keine Selbstfürsorge zu verpassen

Personalisieren Sie Ansichten, um zwischen einem Format für Checklisten, Kalender oder Boards zu wechseln und so die Planung zu vereinfachen

Ideal für: Alle, die sich selbst pflegen, gesunde Gewohnheiten aufbauen und eine strukturierte, aber flexible Wellness-Routine schaffen möchten.

➡️ Lesen Sie mehr: Die besten KI-Tools für den persönlichen Gebrauch und die Produktivität

10. Einfache Vorlage für eine wöchentliche Liste mit Lebensmitteln von Canva

via Canva

Die Vorlage "Simple Weekly Grocery List" von Canva macht die Planung von Mahlzeiten und das Einkaufen mühelos, indem sie ein sauberes, übersichtliches Layout für die Auflistung wesentlicher Elemente bietet. Diese Vorlage wurde für Klarheit und Bequemlichkeit erstellt und ermöglicht es Ihnen, Lebensmittel zu kategorisieren, Must-Haves zu priorisieren und Einkaufstouren zu optimieren.

Diese minimalistische, benutzerfreundliche Einkaufsliste sorgt für ein stressfreies Einkaufserlebnis. Passen Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie Abschnitte für bestimmte Geschäfte, Ernährungspräferenzen oder Haushaltswaren hinzufügen. Drucken Sie sie aus oder verwenden Sie sie digital – so oder so erhalten Sie eine gut strukturierte Liste, die den Einkauf schneller und effizienter macht.

Was Sie daran lieben werden:

Kategorisieren Sie Lebensmittel mit vorgefertigten Kategorien für ein effizienteres Einkaufserlebnis

Passen Sie das Layout an die Gänge im Geschäft, Ernährungsbedürfnisse, persönliche Vorlieben und andere Dinge an

Einfach ausdrucken oder digitalisieren, um flexiblen Zugriff auf Papier oder jedem Gerät zu erhalten

Genießen Sie ein klares, modernes Design, das Ihre Liste sowohl funktional als auch optisch ansprechend gestaltet

*ideal für: Alle, die eine einfache, strukturierte und anpassbare Liste für den Einkauf wünschen, um den Einkauf schneller, einfacher und organisierter zu gestalten.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie Ihre Woche planen: Ein Leitfaden für höhere Produktivität und den Zen-Zustand des Geistes

11. Vorlage für eine Liste mit Lebensmitteln in Tabellenform von Vertex42

über Vertex 42

Die Vorlage für eine Einkaufsliste im Tabellenformat von Vertex42 hilft Ihnen, Impulskäufe im Geschäft (z. B. während eines Schlussverkaufs) zu vermeiden, indem Sie nur die Produkte auflisten, die Sie wirklich benötigen. Diese Vorlage im Tabellenformat kategorisiert Elemente, ermöglicht die Nachverfolgung von Mengen und aktualisiert Ihre Liste dynamisch.

Außerdem können Sie Abschnitte der Blätter an Ihre Einkaufsgewohnheiten anpassen, Mengen in Echtzeit aktualisieren und sogar die geschätzten Kosten berechnen, um Ihr Budget einzuhalten.

Was Sie daran lieben werden:

Sortieren und filtern Sie Elemente dynamisch, um sie an Ihre Einkaufstour oder Prioritäten anzupassen

Verfolgen Sie Mengen und Kosten, um Ihr Budget einzuhalten und zu hohe Ausgaben zu vermeiden

Bearbeiten Sie die Kategorien auf der Seite, um Lebensmittel nach Gängen im Geschäft oder nach persönlichen Vorlieben zu organisieren

Verwenden Sie sie digital oder drucken Sie sie aus, um ein flexibles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Einkaufserlebnis zu erhalten

*ideal für: Alle, die eine strukturierte, datengesteuerte und anpassbare Liste mit Lebensmitteln wünschen, um den Einkauf effizienter und budgetfreundlicher zu gestalten.

➡️ Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für Gewohnheitstagebücher in Google Tabellen, Excel und ClickUp

12. Vorlage für eine Liste mit Lebensmitteln von GDoc

via GDoc

Die Vorlage "PPT Grocery List" von GDoc, die mit Google Slides, Microsoft PowerPoint und MacOS Keynote auf iOS kompatibel ist, ist eine weitere gute Option, die Ihnen beim Einkauf von Lebensmitteln hilft. Sie bietet eine visuelle und strukturierte Möglichkeit, Ihre Einkäufe zu organisieren. Sie bietet ein sauberes und leicht lesbares Format und ist somit perfekt für alle, die eine optisch ansprechende Liste bevorzugen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tabellen oder Listen, die auf Text basieren, ermöglicht diese Vorlage eine benutzerdefinierte Anpassung mit Symbolen, Farben und Bildern, wodurch die Planung des Einkaufs ansprechender und niedlicher wird. Mit ihrem einfachen, aber effektiven Layout verwandelt diese Vorlage Ihre Einkaufsliste in ein gut organisiertes Einkaufstool.

Was Sie daran lieben werden:

Visualisieren Sie Ihre Liste mit Symbolen, Bildern und Abschnitten in verschiedenen Farben, um sie besser zu organisieren

Passen Sie Ihre Einkaufsliste ganz einfach mit den Drag-and-Drop-Features an Ihre Vorlieben an

Drucken Sie sie aus oder verwenden Sie sie digital für bequemen Zugriff auf Papier, Tablet oder Smartphone

Organisieren Sie effizient, indem Sie Elemente in Kategorien gruppieren, um den Einkauf zu vereinfachen

*ideal für: Alle, die eine visuell strukturierte, anpassbare und benutzerfreundliche Liste für einen besser organisierten Einkauf bevorzugen.

13. Vorlage für eine Checkliste für kohlenhydratarme Lebensmittel von Venngage

via Venngage

Die Planung kohlenhydratarmer Mahlzeiten wird durch die Vorlage "Lowcarb Grocery Checkliste" von Venngage vereinfacht. Diese Vorlage hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, Zeit zu sparen und Ihre Ziele in Bezug auf Ihre Ernährung zu erreichen, ohne auf Abwechslung verzichten zu müssen. Das schlanke, optisch ansprechende Layout bietet kategorisierte Features für Proteine, frisches Gemüse, Grundnahrungsmittel und kohlenhydratarme Snacks, sodass Sie nie das Wesentliche vergessen oder Opfer von Impulskäufen werden.

Die Checkliste ist perfekt für alle, die gerne Mahlzeiten vorkochen und sich für Gesundheit interessieren, und bietet auch Space für Ideen für die wöchentliche Mahlzeitenplanung, sodass Sie Ihren Einkauf leichter mit Ihrem Ernährungsplan abstimmen können.

Was Sie daran lieben werden:

Verwenden Sie Farben als Code für die Kategorien, um schnell zwischen den Lebensmittelgruppen zu navigieren

Integration in beliebte digitale Apps für Einkaufslisten für Echtzeit-Updates

Tauschen Sie kohlenhydratreiche Elemente gegen kohlenhydratarme Alternativen mit integrierten Vorschlägen für Ersatzprodukte aus

Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Liste zu, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist

*ideal für: Keto-Diät, Meal-Prep-Enthusiasten, Gesundheitscoaches und vielbeschäftigte Haushalte, die die kohlenhydratarme Lebensmittelplanung vereinfachen möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Wenn Sie sich beim Einkauf auf die äußeren Bereiche der Lebensmittelgeschäfte konzentrieren, können Sie gesündere Entscheidungen treffen. Dort finden Sie oft frisches Obst, Gemüse, Proteine und andere verderbliche Waren. Dies wird als "Perimeter-Shopping" bezeichnet.

Organisieren Sie Ihre Liste mit ClickUp

Mit einer Vorlage für eine Liste für den Einkauf stellen Sie sicher, dass Sie nicht unnötig für Vorräte ausgeben, die Sie bereits zu Hause haben, oder wichtige Einkäufe vergessen. Darüber hinaus hilft sie Ihnen, Ihre Einkäufe zu kategorisieren, organisiert zu bleiben und Ihr Budget beim Einkauf nicht zu überschreiten.

ClickUp macht den Lebensmitteleinkauf mit vielseitigen, gut organisierten und benutzerfreundlichen Vorlagen, die zu jedem Einkaufsstil passen, zum Kinderspiel. Egal, wie groß oder klein Ihr Einkauf ist, mit den Vorlagen von ClickUp behalten Sie den Überblick über Ihre Einkäufe, sparen Zeit und gestalten jeden Einkauf stressfrei.

Außerdem helfen Ihnen die flexiblen ClickUp-Features für Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit bei der Planung Ihrer Mahlzeiten, der Budgetierung Ihrer Ausgaben und sogar bei der Koordination von Einkaufstouren mit Familienmitgliedern.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an, um diese Vorlagen herunterzuladen und Ihren Lebensmitteleinkauf mühelos zu gestalten!