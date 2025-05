die 13 besten CRM-Softwares für Fitnessstudios im Jahr 2025

Zwischen der Verwaltung von Leads, der Zufriedenheit der Mitglieder und dem Verkauf kann es sich so anfühlen, als würde man mehr als nur Gewichte heben. All diese Arbeit als Administrator kann den Fokus beeinträchtigen und das Wachstum des Geschäfts verlangsamen.

Hier kann ein Kundenbeziehungsmanagementsystem für Fitnessstudios helfen.

Die richtige Software zur Mitgliederverwaltung ist mehr als nur ein Ort zur Speicherung von Kundendaten. Sie hilft bei der Nachverfolgung der Anwesenheit, der Planung von Kursen, automatischen Erinnerungen und der personalisierten Kommunikation – so verbringen Sie weniger Zeit damit, Zahlungen nachzugehen, und mehr Zeit damit, Mitglieder bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.

Wir haben 13 der besten CRM-Software-Optionen für Fitnessstudios zusammengestellt, mit denen Sie die Anwesenheit Ihrer Mitglieder nachverfolgen, die Mitgliederbindung erhöhen und Ihr Geschäft ausbauen können. Finden wir gemeinsam die perfekte Lösung für Sie!

Warum brauchen Fitnessstudios eine CRM-Software?

Bei Geschäften, die ein CRM verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Kundenerlebnis verbessern, um 85 % höher – und es kann wöchentlich 5–10 Stunden des Workloads der Mitarbeiter einsparen. Das ist eine ernsthafte Effizienzsteigerung, und auch Fitnessclubs können davon profitieren.

Warum? Weil die Verwaltung von Mitgliederdaten, die Nachverfolgung der Anwesenheit und die Abwicklung von Zahlungen über mehrere Plattformen hinweg Kopfschmerzen bereitet.

Mit KI-gesteuerten Analysen können Sie die Interaktion Ihrer Mitglieder mühelos nachverfolgen, während der Zugriff über die Cloud die Synchronisierung Ihres Teams unabhängig von dessen Standort ermöglicht. Weniger Zeit für Administratoren bedeutet mehr Zeit für den Aufbau einer florierenden Fitness-Community. Das klingt nach einem Gewinn.

Vorteile von CRM-Systemen für Fitnessstudios

Eine CRM-Software für Fitnessstudios nimmt Ihnen die mühsame Arbeit bei der Verwaltung der Kundenkommunikation ab. Während Sie Ihren Kunden dabei helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen, übernehmen KI-gestützte Tools die Aufgaben der Administratoren, von der Abwicklung von Zahlungen bis hin zu automatischen Erinnerungen und mehr.

Hier sind fünf Vorteile der Implementierung eines CRM-Workflows in Ihrem Fitnessstudio:

Nachverfolgung der Anwesenheit von Mitgliedern, Informationen zu Zahlungen und Mitgliederprofile in einem einzigen CRM-Dashboard

Ermöglichen Sie Kursbuchungen, Stornierungen und Wartelistenverwaltung in Echtzeit, um die Auslastung zu maximieren

Richten Sie wiederkehrende Abrechnungen, automatische Rechnungsstellung und Erinnerungen an überfällige Zahlungen ein, um den Cashflow zu verbessern

Verwenden Sie vollständig integrierte Vorlagen für Formulare und Chatbots, um neue Anfragen zu erfassen

Messen Sie die Leistung der Trainer und die Zufriedenheit der Mitglieder, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen

Worauf sollten Sie bei einem CRM für Fitnessstudios achten?

Die richtige CRM-Software für Fitnessstudios sollte mehr können als nur die Daten der Mitglieder zu organisieren und das Wachstum des Geschäfts zu fördern. Um Ihre Abläufe wirklich zu optimieren, sollten Sie darauf achten, dass sie auch diese Schlüssel-Features bietet:

Entscheiden Sie sich für ein Cloud-basiertes CRM mit Echtzeit-Anwesenheitsüberwachung und Mitgliederhistorie

Überprüfen Sie benutzerdefinierte Segmentierungs-Features, um Mitglieder nach Aktivitätsniveau, demografischen Merkmalen oder Zielen zu kategorisieren

Wählen Sie ein CRM mit KI-gestützter Kursplanung, die sich automatisch an Stoßzeiten und Trainerverfügbarkeit anpasst

Achten Sie auf automatisierte Rechnungsstellung, wiederkehrende Zahlungen und Mahnungen bei überfälligen Zahlungen, um Einnahmeverluste zu vermeiden

Nutzen Sie prädiktive Analysen, um Risiken für die Mitgliederbindung und Umsatztrends vorherzusagen

👀 Wussten Sie schon: Automatisierte Kundentickets werden um 52 % schneller bearbeitet.

Die 13 besten CRM-Systeme für Fitnessstudios

Da die Bedürfnisse jedes Fitnessstudios einzigartig sind, kann es schwierig sein, die perfekte CRM-Software zu finden.

Aber keine Sorge – wir helfen Ihnen! Lassen Sie uns ein CRM finden, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung des Studiobetriebs und die Kommunikation mit Mitgliedern mit benutzerdefinierten Workflows)

Verwalten Sie das Wachstum Ihrer Kundschaft und die Kundenzufriedenheit mit ClickUp CRM für Fitnessstudios

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, kann sich nahtlos in eine CRM-Software für das Fitnessstudio verwandeln.

ClickUp CRM für Fitnessstudios ist eine umfassende Lösung für die Nachverfolgung neuer Mitglieder-Leads, die Verwaltung bestehender Mitgliedschaften und die Automatisierung von Workflows für Zahlungen und Verlängerungen. Benötigen Sie eine Plug-and-Play-Option? Erkunden Sie die CRM-Vorlagen von ClickUp und legen Sie sofort los.

Instanz: Die ClickUp CRM-Vorlage organisiert Ihre ansonsten verstreuten Daten in einem zentralen System, sodass kein Lead vergessen wird, keine Verlängerung verpasst wird und sich kein Kunde vernachlässigt fühlt. Diese Vorlage kann Informationen speichern, Trainern Aufgaben zuweisen und Ziele für Ihre Kunden definieren.

Kostenlose Vorlage erhalten Verwandeln Sie das Management Ihres Fitnessstudios mit der ClickUp CRM-Vorlage von einem chaotischen, zeitaufwändigen Prozess in einen strukturierten

So können Sie diese Vorlage verwenden:

✅ Speichern Sie die Daten Ihrer Mitglieder wie Kontaktinformationen, Pläne für die Mitgliedschaft und Berichte über Fortschritte in einer strukturierten und durchsuchbaren Datenbank

✅ Behalten Sie potenzielle neue Mitglieder im Auge – mit einer benutzerdefinierten Verkaufspipeline, die sie von der Anfrage bis zur Registrierung begleitet

✅ Richten Sie automatische Erinnerungen für anstehende Verlängerungen, abgelaufene Mitgliedschaften oder besondere Aktionen ein, um manuelle Nachfassaktionen zu reduzieren

Wenn Sie Trainer sind, hilft Ihnen die Vorlage für das ClickUp-Trainingsprotokoll bei der Verwaltung persönlicher Sitzungen und der Erstellung eines strukturierten Plans für jeden Client. Protokollieren Sie Workouts, setzen Sie Meilensteine für die Fitness und verfolgen Sie Fortschritte – alles an einem Ort – damit Sie sich auf das Coaching konzentrieren können, anstatt mit Tabellen zu jonglieren.

Möchten Sie Ihren Mitgliedern dabei helfen, durch kleine, aber konsequente Änderungen ihres Lebensstils eine solide Trainingsroutine aufzubauen? Hier kommt die Vorlage für den ClickUp Personal Habit Tracker ins Spiel. Durch die personalisierte Nachverfolgung von Training und Wellness hilft sie den Mitgliedern des Fitnessstudios, auf Kurs zu bleiben, bessere Gewohnheiten zu entwickeln und ihre Ziele langfristig zu erreichen.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Formulare, um Daten von potenziellen und bestehenden Mitgliedern zu sammeln und zu speichern

Verwalten Sie mehrere Bereiche eines Fitnessstudios über ein einziges Dashboard mit der ClickUp Kartenansicht für die Nachverfolgung geografischer Daten

Nutzen Sie ClickUp-Integrationen für die Arbeit mit E-Mail-Plattformen, Buchhaltungssoftware und mehr, um alle Interaktionen mit Clients auf einer Plattform nachzuverfolgen und mit Trainern, Ernährungsberatern und Administratoren zusammenzuarbeiten

Überwachen Sie die Customer Journey, verwalten Sie das Onboarding und verfolgen Sie Zahlungen mithilfe benutzerdefinierter Ansichten , einschließlich Listen-, Kanban-Board- und Tabellenansicht

Visualisieren Sie den Wert eines Kunden über die gesamte Lebensdauer, die durchschnittliche Größe von Geschäften und vieles mehr – ganz einfach über Dashboards ohne Code in ClickUp

Limits von ClickUp

Anfänger können sich aufgrund der Vielzahl der auf der Plattform verfügbaren Features überfordert fühlen

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über ClickUp sagen

ClickUp ist das BESTE System für Projektmanagement, Dashboard, CRM + Skalierung, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Feinabstimmung der Geschäftsentwicklung in einem Prozess von 500.000 bis Millionen Dollar täglich zu konzentrieren. Wir gehen jetzt dazu über, Konversionen und Ergebnisse nachzuverfolgen! ICH LIEBE ClickUp!

2. Mindbody (am besten für KI-gestützte Kommunikation mit Clients geeignet)

via Mindbody

Sind Sie es leid, immer wieder die gleichen Fragen Ihrer Kunden zu beantworten? Train Messenger, der KI-gestützte Assistent von Mindbody, hält Ihnen den Rücken frei. Er kann Kundenanfragen bearbeiten, Termine buchen und automatische Erinnerungen senden, wie ein Empfangsmitarbeiter, der nie Urlaub nimmt.

Außerdem werden die Antworten auf der Grundlage der Daten der Mitglieder personalisiert, sodass jede Interaktion reibungslos und professionell abläuft. Lassen Sie das CRM die FAQs beantworten, während Sie sich auf persönliche Sitzungen und die Verwaltung der Mitglieder konzentrieren.

Die besten Features von Mindbody

Verwalten Sie Kurse, Termine und Mitarbeiter in Echtzeit mit einem einzigen, benutzerfreundlichen Kalender

Gewinnen Sie weltweit neue Clients, indem Sie Ihr Fitnessstudio auf dem Mindbody Marketplace in die Liste aufnehmen

Stellen Sie eine benutzerdefinierte mobile App bereit, mit der Mitglieder Kurse buchen, Mitgliedschaften verwalten und in Kontakt bleiben können

Limits von Mindbody

Die Preise können für kleine Unternehmen und unabhängige Fitnessexperten hoch sein

Die Software kann fehlerhaft sein, es kann zu Verzögerungen kommen und die Ausfallzeit kann Stunden dauern

Mindbody-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Mindbody

G2: 3, 6/5 (370+ Bewertungen)

Capterra: 4. 0/5 (2.800+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Mindbody sagen

Die Kernsoftware verfügt über robuste Funktionen, das System ist jedoch komplex und nicht intuitiv. Ich habe sechs Jahre lang mit der Software gearbeitet und im Laufe der Zeit gelernt, wie ich das, was ich benötige, erreichen kann.

3. ZenPlanner (am besten für die Organisation von Informationen über Mitglieder geeignet)

via ZenPlanner

Zen Planner automatisiert zeitaufwendige Aufgaben und bietet benutzerfreundliche digitale tools. Das Online-Buchungssystem beseitigt Planungskonflikte, indem es Mitgliedern die Reservierung von Kursen in Echtzeit ermöglicht.

Die automatisierte Rechnungsstellung stellt sicher, dass Sie jedes Mal pünktlich bezahlt werden, ohne dass Sie Zahlungen nachverfolgen müssen. Es ist ein gutes CRM für Trainer, um den Betrieb zu verwalten und eine Gemeinschaft aufzubauen.

Die besten Features von ZenPlanner

Ermöglichen Sie schnelles, selbstständiges Einchecken mit dem Kiosk-Modus

Lassen Sie Mitglieder Kurse online buchen, die Anwesenheit nachverfolgen und Doppelbuchungen verhindern

Integrieren Sie SugarWOD, um Workouts zu protokollieren, Leistungen nachzuverfolgen und das Engagement zu steigern

Nachverfolgung der Schlüssel-Metriken Ihres Geschäfts mit anpassbaren Berichten für datengestützte Entscheidungen

Limits von ZenPlanner

Kritische Komponenten wie Online-Registrierungsportale fallen häufig aus

Es überschreibt in der Regel frühere Daten mit leeren Einträgen

ZenPlanner-Preise

Starterpaket: 199 $/Monat

Studio: 99 $/Monat

Engage: 198 $/Monat

Ultimate: 348 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ZenPlanner

G2: 4, 3/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (250+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über ZenPlanner sagen

Wir nutzen es seit fast zehn Jahren und es hat sich bei der Nachverfolgung von Mitgliederdaten als sehr hilfreich erwiesen. Es ist nicht sehr intuitiv und die Einarbeitung neuer Freiwilliger in seine Nutzung dauert eine Weile, aber es erfüllt seinen Zweck für unsere Arbeit.

4. Virtuagym (am besten für personalisierte Ernährungs- und Trainingspläne geeignet)

via Virtuagym

Haben sich Ihre Kunden schon einmal darüber beschwert, dass sie nicht wissen, was sie essen sollen, um ihr Training zu unterstützen? Eine gesunde Ernährung ist genauso wichtig wie das Training.

Virtuagym erstellt personalisierte Ernährungspläne, die auf die Ernährungsbedürfnisse, Vorlieben und Ziele der Kunden abgestimmt sind und ihnen helfen, im und außerhalb des Fitnessstudios auf Kurs zu bleiben. Mit dem integrierten Ernährungstracker können Clients ihre Mahlzeiten protokollieren und ihre Makronährstoffe überwachen, während automatisierte Essensvorschläge die Planung für vielbeschäftigte Personen vereinfachen.

Die besten Features von Virtuagym

Erstellen Sie benutzerdefinierte Trainingspläne mit Übungsanleitungen und Videos

Bieten Sie eine App mit Ihrem Branding an, um die KPIs für das Kundenerlebnis zu verbessern und zu steigern

Fördern Sie die Gemeinschaft mit Herausforderungen, Gruppen und Bestenlisten, um die Loyalität zu stärken

Limits von Virtuagym

Die Nachverfolgung der Gehaltsabrechnung ist ein manueller Prozess

Der Software fehlt eine Echtzeit-Planung

Nicht alle Informationen zum Plan werden gespeichert

Virtuagym-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Virtuagym

G2: 4. 4/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 3. 8/5 (250+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Virtuagym

Virtuagym bietet eine hervorragende Einarbeitung und einen hervorragenden Service. Virtuagym reagiert schnell auf alle Fragen, die wir haben, und hilft immer gerne bei allen Problemen.

5. Club OS (am besten für die Automatisierung von Marketing und Vertrieb geeignet)

via Club OS

Mit neuen Leads Schritt zu halten, kann sich wie ein Vollzeitjob anfühlen – aber das muss nicht so sein. Das Feature "Benachrichtigungen über neue Leads" von Club OS stellt sicher, dass Ihr Team sofort benachrichtigt wird, wenn ein potenzielles Mitglied Zinsen zeigt, sodass eine schnelle Nachverfolgung mühelos möglich ist.

Mit segmentierten Nachrichten können Sie die richtige Botschaft zur richtigen Zeit senden und so das Engagement und die Konversionsrate steigern. Durch die Integration von Facebook-Lead-Anzeigen in Club OS können potenzielle Mitglieder ihre Daten direkt übermitteln, was die Lead-Verwaltung und -Erfassung optimiert, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, Leads in treue Mitglieder zu verwandeln.

Die besten Features von Club OS

Senden Sie Aktionen, Erinnerungen an Kurse und Nachrichten zu Meilensteinen mit automatisierten E-Mail- und Text-Kampagnen

Erfassen Sie Leads mithilfe von digitalen Verzichtserklärungen für Gäste, der Integration von Facebook-Werbung und Empfehlungsprogrammen

Nachverfolgung von Lead-Aktivitäten, Konversionsraten und E-Mail-Leistung mit Echtzeit-Dashboards für Analysen

Limits von Club OS

Das System hat kein Limit für doppelte Einträge

Die Suchfunktion erfordert mehr Informationen für die Arbeit als nötig

Club OS-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Club OS

G2: 3, 9/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4. 2/5 (190+ Bewertungen)

6. PushPress (am besten geeignet, um Erfolge für die Community freizugeben)

via PushPress

Täglich zum Training zu gehen, fällt leichter, wenn die Mitglieder das Gefühl haben, etwas zu erreichen. Wenn also jemand eine neue persönliche Bestleistung erzielt, eine Herausforderung abschließt oder konsequent bleibt, können sie ihre Erfolge über PushPress im Social Feed der App posten.

So bleibt die Motivation hoch und es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das das Training zu einem gemeinsamen Erlebnis macht. Eigentümer von Fitnessstudios können mit Mitgliedern über Likes, Kommentare und Shoutouts interagieren und so tiefere Verbindungen fördern.

Außerdem lässt sich PushPress in Tools zur Nachverfolgung der Leistung integrieren, sodass Mitglieder ihre Fortschritte protokollieren, Ziele setzen und ihr Konto führen können – alles auf derselben Plattform.

Die besten Features von PushPress

Binden Sie potenzielle Kunden und Mitglieder mit bidirektionalen SMS, E-Mails und Automatisierung in sozialen Medien

Bauen Sie eine Community mit Bestenlisten, Shoutouts und Highlights von Top-Performern auf

Ermöglichen Sie Selbstbuchungen, Wartelistenverwaltung und die Nachverfolgung der Mitarbeiterverfügbarkeit in Echtzeit

PushPress-Limits

Das Feature für Kommentare zwischen Sportler und Trainer kann verzögert sein

Die Erfahrung ist im Browser besser als in der App

PushPress-Preise

Free forever

Pro: 159 $/Monat

Max: 229 $/Monat

PushPress-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4. 7/5 (180+ Bewertungen)

7. Gymdesk (am besten für den Betrieb eines 24/7-Fitnessstudios geeignet)

via GymDesk

Haben Sie sich jemals vorgestellt, ein Fitnessstudio zu besitzen, das rund um die Uhr in Betrieb ist? Der Fernzugriff von Gymdesk macht dies möglich – Mitglieder können Türen mit ihrem Smartphone öffnen, und es werden keine Schlüsselkarten benötigt.

Das System gewährt oder beschränkt den Eintrag automatisch basierend auf dem Status der Zahlung und stellt so sicher, dass nur aktive Mitglieder Zugang zum Fitnessstudio haben. Darüber hinaus können Eigentümer von Fitnessstudios dank Echtzeitüberwachung von überall aus das Einchecken nachverfolgen, die Sicherheit verwalten und für einen reibungslosen Betrieb sorgen.

Die besten Features von Gymdesk

Erstellen und hosten Sie eine professionelle Website mit anpassbaren Vorlagen, die zu Ihrer Marke passen

Optimieren Sie das Onboarding und verfolgen Sie den Fortschritt der Lead-Konvertierung auf einer Plattform

Senden Sie Massen-SMS und E-Mails, um Ihre gesamte Datenbank mit Mitgliedern mühelos zu erreichen

Limits von Gymdesk

Die Website-Integrationen sind limitiert

Die Anwesenheitskontrolle kann bei mehreren laufenden Kursen verwirrend sein

Gymdesk-Preise

Micro Gym Plan: 75 $/Monat

Plan für kleine Fitnessstudios: 100 $/Monat

Mittlerer Plan für Fitnessstudios: 150 $/Monat

Großer Plan für Fitnessstudios: 200 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Gymdesk

G2: 4, 8/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4. 8/5 (120+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über Gymdesk sagen

Gymdesk war buchstäblich das erste, was wir uns vor der Eröffnung unseres Fitnessstudios besorgt haben. Allein durch den Kauf und die Einstellung wurde alles, was wir zu erledigen hatten, um loszulegen, so viel klarer. Es ist sehr vielseitig und Sie können so viele oder so wenige Features nutzen, wie Sie benötigen. Wir sind mit Stripe integriert und hatten in 2 Jahren nie ein Problem mit Zahlungen. Gut gemacht, GymDesk

📮ClickUp Insight: Bei leistungsschwachen Teams ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mehr als 15 Tools jonglieren, viermal höher, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

8. Pike13 (am besten geeignet, um den administrativen Workload zu minimieren)

via Pike13

Pike13 reduziert Ihre administrativen Aufgaben, indem es die Kunden den Workload bewältigen lässt. Das Self-Service-Kundenportal ermöglicht es Mitgliedern, Sitzungen zu buchen, ihre Profile zu aktualisieren und Zahlungen zu verwalten – und das alles, ohne dass Ihre Mitarbeiter Zeit dafür aufwenden müssen. Diese Autonomie verbessert das Kundenerlebnis und gibt Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Service zu konzentrieren.

Die besten Features von Pike13

Optimieren Sie die Personaleinsatzplanung, Gehaltsabrechnung und Nachverfolgung von Provisionen, um die Verwaltung Ihres Teams zu vereinfachen

Erstellen Sie detaillierte Finanzberichte, um Einnahmen, ausstehende Zahlungen und das Wachstum Ihres Geschäfts zu überwachen

Bieten Sie eine mobile App mit Ihrem Branding für nahtlose Interaktionen mit Ihren Clients, einschließlich Buchungen, Zahlungen und Benachrichtigungen

Pike13-Limits

Die Arbeit mit der Funktion zur Berichterstellung kann eine Herausforderung darstellen

Die Software kann fehlerhafte Verzichtserklärungen generieren

Pike13-Preise

Unverzichtbar: 139 $/Monat

Fortgeschritten: 199 $/Monat

Premium: 279 $/Monat

Pike13 Bewertungen und Rezensionen

G2: 3. 6/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4. 1/5 (140+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Pike13 sagen

Sie können den Terminkalender aller Personen an einem Ort finden oder nur Ihren eigenen Terminkalender einsehen.

9. Glofox (am besten für die Verwaltung der Interaktion mit Mitgliedern geeignet)

via Glofox

Das Feature "Smart No-Show Recovery" von Glofox dient nicht nur der Nachverfolgung von Abwesenheiten, sondern arbeitet aktiv daran, Mitglieder wieder zu motivieren. Das Strike-System vergibt einen "Strike", wenn jemand wiederholt einen Kurs verpasst, ohne sich abzumelden, und nach einer bestimmten Anzahl von Strikes kann die Möglichkeit, zukünftige Kurse zu buchen, eingeschränkt werden.

Dies ermutigt Mitglieder, zu erscheinen oder im Voraus abzusagen, wodurch Ihre Kurspläne genau und das Engagement hoch bleibt. Darüber hinaus hilft das Feature "Termine" von Glofox, Nichterscheinen von vornherein zu verhindern, indem es Erinnerungen per E-Mail und SMS-Benachrichtigungen sendet und so sicherstellt, dass Mitglieder sich an ihre Fitnessroutinen halten.

Die besten Features von Glofox

Ermöglichen Sie es Mitgliedern, ihre Abonnements direkt über die App zu pausieren

Automatische Empfehlung alternativer Zeitfenster oder Wartelistenoptionen für den Fall, dass ein Kurs ausgebucht ist

Ordnen Sie Ihre heißesten Leads nach Engagement und früheren Interaktionen, um die Nachverfolgung zu priorisieren

Glofox-Limits

Clients können ihre Mitgliedschaft erst verlängern, wenn die bestehende abgelaufen ist

Die Marketing-Suite wirkt sperrig

Glofox-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Glofox

G2: 4, 5/5 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (330+ Bewertungen)

10. Exercise.com (am besten für die Automatisierung Ihres Verkaufstrichters geeignet)

Sind Sie es leid, Leads hinterherzulaufen und Nachfassaktionen zu jonglieren? Exercise.com hat die Lösung für Sie. Es optimiert Ihren Verkaufsprozess durch die Automatisierung der Lead-Pflege per E-Mail, SMS und Push-Benachrichtigungen und sorgt so für eine kontinuierliche Kundenbindung ohne manuelle Nachfassaktionen.

Die benutzerdefinierten Dashboards bieten Einblicke in Umsatz, Mitgliedschaftstrends und Marketingleistung und ermöglichen so datengestützte Entscheidungen. Darüber hinaus bietet die Plattform tools wie benutzerdefinierte mobile Apps und detaillierte Analysen, um die Bindung der Mitglieder zu stärken und das Wachstum des Geschäfts zu fördern.

Die besten Features von Exercise.com

Optimieren Sie das Kundenmanagement, indem Sie es Mitgliedern ermöglichen, Sitzungen zu buchen, Verträge zu unterzeichnen und Zahlungen online oder über Ihre benutzerdefinierte App zu tätigen

Binden Sie Ihre Mitglieder mit automatisierten Plänen, Leistungsberichten und personalisierten Motivationsnachrichten

Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken mit Echtzeit-Einblicken in die Anwesenheit von Mitgliedern, die Leistung von Trainern und den allgemeinen Zustand des Geschäfts

Limits von Exercise.com

Bietet kein Feature für technische Analysen

Das Ändern von Abbuchungsterminen in vorhandenen Vorlagen für die Rechnungsstellung kann eine Herausforderung darstellen

Preise von Exercise.com

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Exercise.com

G2: 4, 5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4. 8/5 (220+ Bewertungen)

11. RhinoFit (am besten für die Einrichtung eines flexiblen Abrechnungssystems geeignet)

via RhinoFit

Mit RhinoFit wird die Verwaltung von Mitgliedschaften weniger zur lästigen Pflicht und mehr zum Kinderspiel. Sie können alles – Testversionen, Gruppenpakete und Online-Anmeldungen – benutzerdefiniert an die Anforderungen Ihres Fitnessstudios anpassen.

Mit dem flexiblen Abrechnungssystem können Sie wöchentliche, monatliche oder jährliche Pläne für Zahlungen erstellen. Sie können auch ganz einfach Rabatte für Ersthelfer, Familien oder Prepaid-Mitgliedschaften anbieten. Die automatischen Erinnerungen an Zahlungen und die Integration mit beliebten Zahlungsabwicklern machen Transaktionen für Sie und Ihre Mitglieder stressfrei.

Die besten Features von RhinoFit

Verkaufen Sie Mitgliedschaften, Pakete und Kurskarten direkt über Ihre Website

Lassen Sie RhinoFit Freistellungen, Verträge und das Einchecken von Mitgliedern übernehmen

Gewähren Sie Ihren Mitgliedern einen schlüssellosen Zugang zu Ihrer Einrichtung

Limits von RhinoFit

Sie müssen manuell von einer Seite zur anderen wechseln, um die Kontaktdaten von Personen mit fehlgeschlagenen Zahlungen zu erhalten

RhinoFit-Preise

Standard: 57 $/Monat

24/7-Zugang: 149 $/Monat

Affiliate Pro: 299 $/Monat

Affiliate Plus: 399 $/Monat

RhinoFit-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4. 0/5 (250+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Erwachsene sollten versuchen, an den meisten Tagen aktiv zu sein, mit 2,5 bis 5 Stunden moderater Bewegung wie Gehen oder Schwimmen oder 1,25 bis 2,5 Stunden intensiver Aktivität wie Joggen oder Fußball pro Woche. Eine Mischung aus beidem ist ebenfalls vorteilhaft, solange die Bewegung gleichmäßig bleibt.

12. Vagaro (am besten geeignet für die Erfassung von Online-Buchungen über externe Apps)

via Vagaro

Möchten Sie gebucht werden, ohne einen Finger zu rühren? Vagaro hilft Ihnen, sich abzuheben, indem es Ihr Geschäft auf seinem kostenlosen Marktplatz listet und es Clients so einfach macht, direkt über Google, Instagram oder Apple Karten zu buchen.

Mit der intelligenten Planungssoftware können Sie Gebühren für Nichterscheinen erheben, Stornierungen verwalten und leere Plätze automatisch mit Kunden auf der Warteliste füllen. Darüber hinaus helfen Ihnen integrierte Marketing-tools dabei, Werbeaktionen, Erinnerungen und Nachfassaktionen zu versenden, um Ihren Zeitplan voll und Ihre Kunden engagiert zu halten.

Die besten Features von Vagaro

Betreiben Sie einen Online-Shop für Nahrungsergänzungsmittel, Bekleidung und Karten

Buchen und verwalten Sie Ressourcen über Ihren integrierten Vagaro-Kalender

Verwenden Sie Vagaro Connect für ununterbrochene Unterhaltungen mit Clients und greifen Sie auf deren Informationen zu

Vagaro-Limits

Buchungsintegrationen können eine Herausforderung für die Arbeit darstellen

Vagaro könnte Ihr Konto im Falle einer versäumten Zahlung schließen

Vagaro-Preise

*ein Speicherort: 30 $/Monat pro Kalender

Mehrere Speicherorte: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Vagaro

G2: 4, 6/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4. 7/5 (3.400+ Bewertungen)

13. TeamUp (am besten für das Reputationsmanagement geeignet)

via TeamUp

Ein guter Ruf sorgt dafür, dass Kunden wiederkommen – und neue dazukommen. Das Feature "Community Happiness" von TeamUp automatisiert Bewertungsanfragen und ermutigt zufriedene Mitglieder, ihre Erfahrungen auf Google und Facebook freizugeben.

Es hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung von Feedback, der Klärung von Bedenken und der Stärkung der Beziehungen zu Ihren Kunden, sodass Ihr Geschäft durch positive Mundpropaganda wächst.

Die besten Features von TeamUp

Verwalten und beantworten Sie Bewertungen über ein zentrales Dashboard

Fördern Sie mehr Anmeldungen mit Features für automatisierte Bewertungsanfragen

Erheben Sie Storno- und Nichterscheinen-Gebühren, um Ihre Einnahmen zu schützen

TeamUp-Limits

Trainer erhalten keine Benachrichtigungen für neu angesetzte Kurse

Der Kalender zeigt nicht explizit die Verfügbarkeit des Personals an

TeamUp-Preise

Start: 104 $/Monat für 100 aktive Kunden

Bewertungen und Rezensionen zu TeamUp

G2: 4, 6/5 (240+ Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (320+ Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon: Studien zeigen, dass ältere Erwachsene, die ihr Aktivitätsniveau auf 7.500 Schritte an nur drei Tagen pro Woche erhöhen, ihr Sterberisiko um über 50 % senken können .

Mit ClickUp Mitglieder mühelos verwalten und organisiert bleiben

Das ideale CRM für Fitnessunternehmen sollte die Automatisierung der Lead-Nachverfolgung, die Vereinfachung der Kursplanung und die Nachverfolgung von Zahlungen ermöglichen und gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse liefern, die es den Eigentümern von Fitnessstudios ermöglichen, intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Wenn Sie sich für eine All-in-One-Plattform wie ClickUp entscheiden, werden diese Prozesse weniger überwältigend. Mit seinen anpassbaren Dashboards, Features zur Automatisierung und Integrationen hilft Ihnen ClickUp bei der Verwaltung Ihres Fitnessstudios – egal, ob Sie neue Mitglieder gewinnen oder die bestehenden Mitglieder binden möchten.

Warum sich mit der Arbeit von Administratoren aufhalten? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und halten Sie Ihr Geschäft am Laufen.